วิธีตั้งและบรรลุเป้าหมายระยะสั้น (+ตัวอย่าง)

เซเรนา วิลเลียมส์ อดีตแชมป์เทนนิสและผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น GOATกล่าวไว้ว่า
ความฝันของฉันคือการเป็นนักเทนนิสที่ดีที่สุดในโลก
เธอเริ่มทำงานเพื่อเป้าหมายนั้นตั้งแต่อายุสามขวบ เมื่อเธอไปถึงเป้าหมายนั้น เธออยู่ในวัยยี่สิบกว่าๆ
การบรรลุเป้าหมายระยะยาว เช่น การเป็นอันดับหนึ่งของโลก การเริ่มต้นธุรกิจ หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง ไม่ใช่การเดินทางที่เรียบง่ายและเป็นเส้นตรง แต่เป็นการสะสมเป้าหมายระยะสั้นนับร้อยที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าคุณจะมีฝันใหญ่หรือเพียงต้องการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในวันนี้ นี่คือเป้าหมายระยะสั้นที่จะนำทางคุณไปข้างหน้า
เป้าหมายระยะสั้นคืออะไร?
คำจำกัดความของเป้าหมายระยะสั้น
เป้าหมายระยะสั้นคือวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการบรรลุในระยะเวลาที่สั้นกว่า โดยทั่วไปคือภายในหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือในอนาคตอันใกล้ เป้าหมายเหล่านี้คือ:
- ง่าย: โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายระยะสั้นมักจะเป็นเรื่องเล็กและสามารถทำได้เสร็จอย่างรวดเร็ว
- ครอบคลุม: บ่อยครั้งที่เป้าหมายระยะสั้นมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว
- มุ่งเน้น: ลำดับความสำคัญเร่งด่วนหรือเป้าหมายย่อยในเส้นทางสู่ความทะเยอทะยานระยะยาวของคุณ
- จำกัด: มีขอบเขตที่แคบและสิ้นสุดแน่นอน
ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว
มาดูตัวอย่างง่ายๆ กัน หากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือการเปิดธุรกิจโค้ชชิ่งเป้าหมายระยะกลางของคุณควรจะเป็น:
- ได้รับการรับรอง
- เปิดตัวแบรนด์ส่วนตัว/เว็บไซต์
- สร้างเครือข่ายบน LinkedIn
- สร้างกรอบงานและแม่แบบ
จากจุดนั้น เป้าหมายระยะสั้นของคุณคือ:
- ศึกษาเพื่อสอบใบรับรองทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง
- รับการฝึกฝนการโค้ชจำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- โพสต์สองครั้งต่อสัปดาห์บน LinkedIn
ตามที่คุณเห็น เป้าหมายระยะสั้นช่วยแบ่งเป้าหมายระยะยาวของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถบรรลุได้ จัดการได้ง่าย และพอดีกับแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวคือกรอบเวลาและขอบเขต แต่ยังมีมากกว่านั้น
|พารามิเตอร์
|เป้าหมายระยะสั้น
|เป้าหมายระยะยาว
|ไทม์ไลน์
|โดยทั่วไป วัน, สัปดาห์, หรือเดือน
|โดยปกติ 1-5 ปี
|โฟกัส
|งานที่ต้องทำทันที
|โครงการที่ซับซ้อนและทะเยอทะยาน
|ความพยายาม
|เรียบง่ายและทันที
|สูงสุดและสม่ำเสมอ
|ผลลัพธ์
|เล็กและค่อยเป็นค่อยไป
|ใหญ่และเปลี่ยนแปลง
|ขอบเขต
|โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
|โดยปกติเกี่ยวข้องกับทีมขนาดใหญ่
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายระยะสั้น
หากคุณรู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องทำมากมายอยู่แล้วโดยไม่ต้องกังวลกับเป้าหมายอีกชุดหนึ่ง เราเข้าใจดี ระหว่างงาน งานอดิเรก ความสัมพันธ์ ชีวิตสังคม การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน มีสิ่งที่ต้องทำมากมายสำหรับทุกคนอยู่แล้ว
แทนที่จะเป็นแหล่งความกดดันอีกอย่างหนึ่ง เป้าหมายระยะสั้นสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต นี่คือวิธีการ
ความสามารถในการจัดการ
เป้าหมายระยะสั้นช่วยให้คุณจัดการแผนชีวิตระยะยาวได้ ต้องการกองทุนเกษียณหรือไม่? ลงทุนจำนวนเล็กน้อยทุกเดือน ฝันอยากเป็นนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนหรือไม่? แสดงที่งานไมค์เปิดหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ต้องการลดน้ำหนักหรือไม่? เดินวันละหนึ่งไมล์
เป้าหมายระยะสั้นทำให้ความทะเยอทะยานระยะยาวที่ห่างไกลกลายเป็นสิ่งที่สามารถจัดการและควบคุมได้ พวกมันช่วยป้องกันความท่วมท้น การตัดสินใจที่หยุดชะงัก และอุปสรรคทางจิตวิทยาอื่น ๆ
การสร้างแรงผลักดัน
เป้าหมายระยะสั้นช่วยให้คุณสะสมผลลัพธ์จากความพยายามของคุณได้มากขึ้น หากคุณบรรลุเป้าหมายระยะสั้นอย่างสม่ำเสมอ คุณจะสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น สิ่งนี้สร้างแรงผลักดัน
หากเป้าหมายของคุณในปีนี้คือการเขียนนวนิยายเล่มแรกของคุณ เป้าหมายระยะสั้นของคุณคือการเขียนสองหน้าหรือหนึ่งบททุกวัน เมื่อคุณทำให้สิ่งนี้เป็นนิสัย คุณจะสามารถเขียนได้มากขึ้น อาจถึงขั้นบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น
การมีสมาธิ
เป้าหมายระยะสั้นช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสียสมาธิขณะปฏิบัติงาน ด้วยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อย ๆ คุณสามารถควบคุมงานได้โดยไม่จำเป็นต้องกังวลกับภาพรวมทั้งหมด (ในขณะนั้น)
สมมติว่าคุณเป็นนักพัฒนาที่กำลังสร้างผลิตภัณฑ์ โดยการแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นฟีเจอร์เล็กๆ คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดแทนที่จะเสียสมาธิกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือคำขอจากนักออกแบบ
ติดตามความก้าวหน้า
เป้าหมายระยะสั้นคือหมุดหมายบนแผนที่นำทางสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณ เป้าหมายเหล่านี้ช่วยประเมินความก้าวหน้า เฉลิมฉลองความสำเร็จ ระบุปัญหา และปรับเปลี่ยนแนวทางหากจำเป็น
หวังว่านั่นจะทำให้คุณมั่นใจที่จะลองตั้งเป้าหมายระยะสั้นดูบ้าง นี่คือตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างครบถ้วนสำหรับคุณ
ตัวอย่างของเป้าหมายระยะสั้น
คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นสำหรับเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในทุกมิติของชีวิตคุณได้ ในส่วนนี้ เราจะแยกแยะเป้าหมายที่คุณสามารถตั้งได้ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
เป้าหมายระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ พนักงานที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพ หรือผู้นำ เป้าหมายระยะสั้นสามารถช่วยให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนสู่ตำแหน่งที่คุณปรารถนาได้ ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางของคุณ
1. พัฒนาทักษะใหม่
ในโลกของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ใช้เป้าหมายระยะสั้นเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ๆ ฝึกใช้เครื่องมือใหม่ๆ หรือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ของคุณ
เป้าหมาย: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่องด้วย Python ภายในสี่สัปดาห์
2. สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว
การเติบโตในอาชีพในปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายผ่านการสร้างเครือข่าย เมื่อคุณก้าวขึ้นไปตามบันไดอาชีพ คุณจำเป็นต้องสามารถค้นหาได้เพื่อให้ผู้ว่าจ้างที่มีศักยภาพ นักล่าหัว หรือผู้ร่วมงานสามารถค้นพบคุณได้ เว็บไซต์ส่วนตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เป้าหมาย: สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่ายบน Notion หรือ Squarespace พร้อมโปรไฟล์พื้นฐานและข้อมูลติดต่อภายในสองสัปดาห์
3. ขยายเครือข่ายวิชาชีพ
ขั้นตอนต่อไปในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลคือการมีเครือข่ายวิชาชีพที่กว้างขวางและมีส่วนร่วม คุณสามารถมองเป้าหมายนี้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเจาะลึกมากเพียงใด อย่างไรก็ตาม เป้าหมายระยะสั้นบางประการที่คุณสามารถตั้งได้คือ:
- อัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณด้วยข้อมูลล่าสุดภายในสิ้นสัปดาห์นี้
- โพสต์สองครั้งต่อสัปดาห์บน LinkedIn
- เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายแบบออฟไลน์สองครั้งต่อเดือน
4. ขอรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
การเติบโตทางอาชีพต้องการคำแนะนำที่สม่ำเสมอและสร้างสรรค์จากผู้ที่เราทำงานด้วย ให้เป็นนิสัยในการรวบรวมคำแนะนำโดยการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เป้าหมาย: กำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวรายเดือนกับผู้จัดการที่รายงานและผู้จัดการข้ามระดับเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
5. มีประสิทธิผล
มากกว่า 50% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขารู้สึกไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ตามการสำรวจของ McKinsey สาเหตุหลักมาจากการที่งานสมัยใหม่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน การประชุมมากเกินไป ข้อความใน Slack อีเมล และเครื่องมืออื่นๆ มากมายทำให้เวลาในการทำงานที่พนักงานควรทำหายไป
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ ให้ตั้งเป้าหมายการผลิตที่มีระยะเวลาสั้น ๆ ไว้ เช่น:
- จำกัดการประชุมให้ไม่เกิน 90 นาทีต่อวัน
- ใช้เวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อวันในการทำงานหลัก เช่น การเขียนโค้ด การเขียนบทความ เป็นต้น
- กำหนดและดำเนินการตามกิจวัตรประจำวันตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดวันให้ครบถ้วน
6. รับการให้คำปรึกษา
ในบางช่วงของอาชีพการงาน คุณอาจรู้สึกติดขัด การมีที่ปรึกษาที่ดีสามารถช่วยขจัดอุปสรรคและทำให้เส้นทางของคุณราบรื่นขึ้น
เป้าหมาย: หาผู้ให้คำปรึกษา, หารือเกี่ยวกับเป้าหมาย, และได้รับการสนับสนุน. นัดหมายการประชุมทุกสองสัปดาห์กับเขา/เธอ.
7. พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะให้ดีขึ้น
เมื่อเราพูดถึงการพูดในที่สาธารณะ ผู้คนมักนึกถึงการกล่าวต่อหน้าผู้คนจำนวนมากหรือการกล่าวสุนทรพจน์ แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น การพูดในที่สาธารณะที่ดีมีประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณหรือการจัดการกับวิกฤตในครอบครัว
เป้าหมาย:
- เรียนรู้ทักษะการนำเสนอผ่านคอร์สออนไลน์หรือโค้ชด้านการสื่อสาร
- อาสาสมัครและพูดในงานของบริษัทสามงาน
- ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแก่กลุ่มย่อย
เป้าหมายการพัฒนาตนเองระยะสั้น
อี้ เทย์ อดีตซีอีโอของเรกา เอไอได้เผยแพร่บล็อกโพสต์เมื่อเร็ว ๆ นี้อธิบายเหตุผลที่เขาตัดสินใจกลับไปที่กูเกิล ในโพสต์นั้น เขาได้กล่าวถึงบางสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เคยประสบแต่ไม่เคยพูดออกมา
เพื่อที่จะจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน สุขภาพกายและจิตใจของฉันได้รับผลกระทบอย่างมาก และร่างกายของฉันสะสมไขมันเพิ่มขึ้นถึง 15 กิโลกรัมเนื่องจากความเข้มข้นและวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของเราเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นจนสิ่งหนึ่งส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างซับซ้อน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายส่วนตัวจึงช่วยรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้อยู่ในระดับที่ดี
8. สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตส่วนตัวของคุณสามารถจัดกลุ่มเข้าในหมวดเป้าหมายระยะสั้นนี้ได้ ดังนั้น เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ
เป้าหมาย:
- ทำการฝึกความแข็งแรงเป็นเวลา 30 นาที สัปดาห์ละห้าครั้ง
- ลดคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารของคุณ และแทนที่ด้วยโปรตีน
- ดื่มน้ำวันละแปดแก้ว
- เดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆ ทุกวันเป็นเวลา 20 นาที
- นอนหลับให้ครบเจ็ดชั่วโมง
9. สร้างกิจวัตรประจำวัน
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบทำตามนิสัย สิ่งที่เราทำเป็นประจำจะกำหนดวิธีคิดและตัวตนของเรา ไม่ว่าคุณจะตั้งใจปลูกฝังนิสัยเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม คุณก็จะสร้างนิสัยบางอย่างขึ้นมาและทำต่อไปจนกว่าจะมีบางสิ่งเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น คุณอาจคิดถึงและตั้งใจเกี่ยวกับนิสัยของคุณโดยการตั้งเป้าหมายระยะสั้น
- จัดเตียงของคุณให้เรียบร้อยทันทีที่คุณตื่นนอน
- บันทึกประจำวัน 20 นาทีทุกวัน
- ทำพิธีสวดมนต์, ทำสมาธิ, อ่านหนังสือ, หรือฝึกสติ
- ผ่อนคลายก่อนนอนด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจออย่างน้อย 60 นาทีก่อนเข้านอน
10. ส่งเสริมชีวิตทางสังคม
อาจเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่จะตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตทางสังคมของคุณ. มันควรจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม คุณเคยรู้สึกเหมือนว่ามันผ่านไปหลายวันแล้วที่คุณไม่ได้คุยกับเพื่อนอย่างจริงใจ? หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม.
- พบปะเพื่อนทุกวันศุกร์หลังเลิกงาน
- เล่นเกมเพลย์หรือดูหนังกับเพื่อนทุกเดือน
- ส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนทุกสุดสัปดาห์
- เยี่ยมครอบครัวขยายทุกเดือน
11. ลดการใช้สื่อสังคมออนไลน์
บ่อยครั้งที่เราเลื่อนดู Instagram และกด 'ถูกใจ' โพสต์หนึ่งโพสต์ได้ง่ายกว่าการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครสักคน อย่างไรก็ตาม การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ไม่เพียงพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อลดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ซึ่งสามารถสะสมกลายเป็นนิสัยดิจิทัลที่ดีในระยะยาวได้
- จำกัดการใช้ Instagram ไว้ที่ 20 นาทีต่อวัน
- ห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์จนกว่าจะผ่านไปสองชั่วโมงหลังจากตื่นนอน
- ไปทำดีท็อกซ์ดิจิทัลเป็นเวลา 30 วัน
12. จัดระเบียบชีวิตของคุณ
ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบได้ดีเพียงใด ของใช้ที่ไม่ได้ใช้ก็มักจะสะสมจนรกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การตั้งเป้าหมายในการจัดระเบียบชีวิตให้บ่อยขึ้นจึงเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึง:
- การกำจัดสิ่งของ (เสื้อผ้า, เครื่องเขียน, เป็นต้น) ที่คุณไม่ได้ใช้ในสามเดือน
- เก็บทุกอย่างกลับเข้าที่เดิม
- การล้างเดสก์ท็อป, ไฟล์ดาวน์โหลด, และโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การจัดเรียงและจัดเก็บเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
- ยกเลิกการรับอีเมลที่ไม่จำเป็น
13. อ่านหนังสือ
การสำรวจล่าสุดพบว่า23% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันไม่ได้อ่านหนังสือเลยในรอบหนึ่งปี! ผู้ที่อ่านหนังสืออยู่ก็อ่านน้อยลง. ดังนั้น หากคุณได้ละเลยการอ่านของคุณ อย่ากังวล. เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง.
เป้าหมาย: อ่านห้าหน้าทุกวันก่อนนอน (ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นหนังสือจริง, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หรือหนังสือเสียง. การอ่านคือการอ่าน)
14. ฝึกทำอาหาร
ส่วนสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีคือการปรุงอาหารที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นครอบครัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบแน่ชัดว่าคุณกำลังรับประทานอะไรเข้าไปในร่างกายและรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้น ดังนั้น ทำไมไม่ลองตั้งเป้าหมายระยะสั้นเกี่ยวกับการทำอาหารดูบ้างล่ะ?
เป้าหมาย: ทำอาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อที่บ้านทุกวันเป็นเวลาห้าวันต่อสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับจังหวะนี้ได้เร็วเพียงใด คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายได้)
15. อาสาสมัคร
หากชีวิตกำลังผ่านไปอย่างรวดเร็ว การอาสาสมัครเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการชะลอตัวลงและค้นหาสิ่งที่คุณทำแล้วมีความหมายและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
เป้าหมาย: อาสาสมัครสองชั่วโมงทุกวันอาทิตย์ที่ศูนย์พักพิงแมวในละแวกบ้าน
16. วิ่งมาราธอน
เอาล่ะ ถ้าพูดตามหลักแล้ว การวิ่งมาราธอนถือเป็นเป้าหมายระยะยาว แต่เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นหลายข้อไว้เป็นแนวทางได้:
- วิ่งเหยาะๆ เป็นเวลา 30 นาทีทุกวัน
- เพิ่มเวลาการวิ่งจ๊อกกิ้งอีกห้านาทีในแต่ละสัปดาห์/สองสัปดาห์
- การค้นหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการวิ่งมาราธอน
17. ออกจากเขตสบายของคุณ
มีอะไรที่คุณตั้งใจจะทำแต่ยังไม่เคยกล้าทำหรือไม่? ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
ตั้งเป้าหมาย เช่น ยกน้ำหนักที่หนักขึ้น เดินให้ไกลกว่าปกติหนึ่งไมล์ หรือกระโดดบันจี้จัมพ์สักครั้ง
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น
วิธีที่ดีที่สุดในการมีเงินมากขึ้นคือการบริหารจัดการสิ่งที่คุณมีให้ดี เป้าหมายทางการเงินระยะสั้นสามารถช่วยสร้างเงินสำรอง เพิ่มความมั่งคั่ง และช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกต้อง
18. เริ่มต้นกองทุนสำหรับวันฝนตก
ขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินคือการมีเงินสำรองฉุกเฉินที่ดี. สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยคุณในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังมอบความมั่นใจให้คุณในการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกับเงินส่วนที่เหลือ.
เป้าหมาย: จัดสรรเงิน $200 ต่อเดือนสำหรับกองทุนฉุกเฉินจนกว่าคุณจะสะสมได้ $3000
19. สร้างงบประมาณรายเดือน
รู้ว่าคุณใช้เงินไปกับอะไร ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญด้วยงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
เป้าหมาย: สร้างงบประมาณรายเดือนที่ครอบคลุมในวันที่หนึ่งของทุกเดือน ตรวจสอบการเบี่ยงเบนจากงบประมาณและปรับแผนของเดือนถัดไปให้เหมาะสม
20. จัดการการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ทุกวันนี้การใช้เงินเป็นเรื่องง่ายมาก การช้อปปิ้งเพียงคลิกเดียว การแตะเพื่อชำระเงิน การซื้อตอนนี้จ่ายทีหลัง ฯลฯ ทำให้การซื้อของตามอารมณ์เป็นเรื่องง่ายและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น วิธีเดียวที่จะใช้จ่ายอย่างมีสติคือการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของคุณให้ดี
เป้าหมาย:
- ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับการวิจัย
- ลงทะเบียนเพื่อใช้เครื่องมือที่จัดการการเงินส่วนบุคคลในแบบที่คุณต้องการ
- ตั้งกฎเกณฑ์สำหรับการใช้จ่าย เช่น จำกัดการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่เกิน $100
- ตั้งค่ารายงานและการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ละเมิดกฎของตัวเอง
21. เริ่มลงทุน
ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือสายเกินไปที่จะเริ่มลงทุน ในเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น แผนการลงทุนอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่ถูกต้องสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
เป้าหมาย:
- กันเงิน 10% ของรายได้ต่อเดือนไว้สำหรับการลงทุน
- กระจายการลงทุนในพอร์ตการลงทุนโดยจัดสรร 40% ให้กับกองทุนตราสารหนี้, 30% ให้กับหุ้นทุน, เป็นต้น
- เพิ่มจำนวนเงินลงทุนขึ้น 10% ทุกปี
- สร้างการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับแผนระยะสั้น เช่น การเดินทางหรือการซื้อรถยนต์คันใหม่
22. ชำระหนี้ล่วงหน้า
เงินกู้เช่นเงินกู้จำนองบ้านหรือเงินกู้เพื่อการศึกษาให้ตัวเลือกสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และชำระหนี้ของคุณให้หมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้
เป้าหมาย: ชำระหนี้บัตรเครดิตเพิ่มเติมเดือนละ 150 ดอลลาร์
23. กำจัดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง
คุณมีการสมัครสมาชิกนิตยสารที่คุณไม่เคยใช้หรือไม่? คุณยังคงจ่ายค่าประกันสำหรับอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไปหรือไม่? การกำจัดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเช่นนี้ต้องการเป้าหมายในการจัดระเบียบการเงิน
เป้าหมาย: ระบุและกำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทุกไตรมาส นำเงินที่ประหยัดได้ไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์แยกต่างหากเพื่อใช้ในอนาคต
24. ปรับปรุงคะแนนเครดิต
คะแนนเครดิตที่ดีสามารถมอบผลประโยชน์ทางการเงินในระยะยาวในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การเข้าถึงเงินกู้ที่ง่ายขึ้น เป็นต้น ทุกคนควรตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อปรับปรุงคะแนนเครดิตของตนโดย:
- ชำระเงินทุกใบเสร็จให้ตรงเวลา
- อย่าใช้เกินวงเงินเครดิตที่กำหนดไว้บนบัตรทุกใบ
- ตรวจสอบรายงานเครดิตของคุณทุกหกเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณโต้แย้งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง
เป้าหมายระยะสั้นสำหรับนักเรียน
แม้ว่าเป้าหมายข้างต้นจะเป็นที่รู้จักและนำไปใช้ได้ทั่วไป แต่พวกมันไม่ได้ครอบคลุมถึงช่วงชีวิตที่เฉพาะเจาะจง เช่น มหาวิทยาลัย นี่คือเป้าหมายระยะสั้นสำหรับนักเรียน
25. ทำงานทั้งหมดให้เสร็จก่อนกำหนด
หากคุณเป็นประเภทที่ชอบทำงานจนดึกดื่นในวันที่ต้องส่งงาน เป้าหมายนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
เป้าหมาย: ทำและส่งงานประจำสัปดาห์ให้เสร็จสองวันก่อนกำหนดส่ง
26. พัฒนาผลการเรียน
เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระยะยาว คุณจำเป็นต้องปรับปรุงเกรดของคุณในระยะสั้น. เพื่อทำเช่นนี้ คุณสามารถทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:
- ศึกษาทุกบทเรียนในวันที่สอน (และอย่าเลื่อนไปทำในวันก่อนสอบ)
- ให้ตัวเองทำแบบทดสอบจำลองเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของคุณ
- ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลา
- นอนหลับให้เพียงพอ ก่อนวันสอบ
27. บรรลุความเป็นเลิศรอบด้าน
การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเกรดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ในการเรียนด้วย ดังนั้น อย่าพลาดกิจกรรมนอกหลักสูตร
ตั้งเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมกีฬาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกสุดสัปดาห์
28. อาสาสมัคร
อีกแง่มุมหนึ่งของการพัฒนาอย่างรอบด้านคือการมีประสบการณ์อาสาสมัคร กำหนดเป้าหมายในการใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วยเหลือองค์กรการกุศลในท้องถิ่น
ไม่จำเป็นต้องเป็นงานภาคสนาม การเป็นอาสาสมัครสามารถทำได้จากระยะไกลหรือที่บ้าน เช่น การสอนทักษะในชั้นเรียนออนไลน์ การช่วยเหลือผู้คนในการอัปเดตเว็บไซต์ของพวกเขา หรือการตอบอีเมลให้คำแนะนำด้านอาชีพ
29. เตรียมตัวสำหรับอาชีพ
มหาวิทยาลัยยังเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ดังนั้น เริ่มต้นด้วยเป้าหมายระยะสั้น เช่น:
- สร้างประวัติย่อที่แสดงถึงประวัติการทำงานของคุณ
- สร้างผลงานจากโครงการส่วนตัวเพื่อแสดงทักษะของคุณ
- เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายมืออาชีพเพื่อสร้างการติดต่อ
- ได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำโดยการบริหารโครงการหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
- รับประสบการณ์ฝึกงาน
30. พัฒนาทักษะพฤติกรรม
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมักไม่ได้สอนทักษะทางพฤติกรรมที่จำเป็นในที่ทำงานโดยตรง เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความอดทน การแก้ไขข้อขัดแย้ง การให้/รับคำแนะนำ เป็นต้น
เป้าหมาย: เข้าหาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเข้าใจทักษะทางพฤติกรรมที่จำเป็นในการทำงานให้ยอดเยี่ยม สร้างแนวทางเป็นขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้
โบนัส: ดูเป้าหมาย SMARTอื่น ๆสำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ
เป้าหมายระยะสั้นสำหรับมืออาชีพรุ่นใหม่
ในปี 2024 มีการเพิ่มงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเริ่มต้นอาชีพของพวกเขา เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของคุณและเติบโตในอาชีพของคุณ เป้าหมายระยะสั้นเหล่านี้จะช่วยได้
31. วางแผนการทำงานของคุณ
สร้างกิจวัตรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณวางแผนวันทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ. สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ วันทำงานทั่วไปประกอบด้วยการตรวจสอบอีเมล การตอบกลับข้อความทันที การเข้าร่วมประชุม และการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน นอกเหนือจากการทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จสิ้น.
เป้าหมาย: วางแผนวันเพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญได้รับการทำให้เสร็จสมบูรณ์สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมของคุณ คุณอาจใช้เทคนิคเช่นการบล็อกปฏิทินหรือระบบ Pomodoro เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
32. พัฒนาการสื่อสารทางวิชาชีพ
งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล การนำเสนอ การประชุม บันทึกข้อความ หรือการระดมความคิด ดังนั้น พยายามพัฒนาการสื่อสารของคุณด้วยเป้าหมาย เช่น:
- เขียนอีเมลให้สั้นและชัดเจน
- เขียนเอกสารสรุป/เอกสารความต้องการอย่างครบถ้วนสำหรับเพื่อนร่วมงาน
- ฝึกเขียนรายงานการประชุมเพื่อจัดการรายการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น
33. พัฒนาทักษะการตัดสินใจ
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเริ่มต้น โดยเฉพาะในสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็ก จะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญหลายประการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ให้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อสร้างกรอบการตัดสินใจ ทำความเข้าใจการประเมินความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สิ่งที่ไม่รู้แต่ควรรู้ เป็นต้น
เก็บทรัพยากรเช่นเอกสารกรอบการตัดสินใจของ Clickupไว้ใกล้มือ
34. สร้างแผนพัฒนาตนเอง
สร้างเส้นทางอาชีพในแบบที่คุณต้องการด้วยแผนที่ครอบคลุมแต่ยืดหยุ่น สร้างเป้าหมายการพัฒนาตนเองเพื่อ:
- ระบุพื้นที่สำคัญห้าด้านสำหรับการเติบโต
- จัดทำรายการและดำเนินการตามขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อสร้างความก้าวหน้าในแต่ละด้าน
- หารือเกี่ยวกับความคืบหน้ากับผู้จัดการและรับข้อเสนอแนะ
- เข้าใจสิ่งที่จำเป็นในการเลื่อนตำแหน่งและพัฒนาทักษะเหล่านั้น
- สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง
35. สร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางเพื่อให้แน่ใจว่ามีสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. ตั้งเป้าหมายเช่น:
- ออกแบบวันทำงานของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตของคุณ
- อย่าตรวจสอบอีเมลหรือแชทในออฟฟิศหลัง 6 โมงเย็น
- เก็บวันสุดสัปดาห์ไว้เพื่อการบำรุงเลี้ยงดูตนเองอย่างเต็มที่
- ลาหยุด 3 สัปดาห์ตามสิทธิ์ที่คุณมี
36. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพช่วงต้นมักลังเลที่จะปฏิเสธเพราะกลัวพลาดโอกาสหรือแม้กระทั่งการถูกตำหนิ แต่การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างมืออาชีพเป็นส่วนสำคัญของการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานหรือคำขอทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือความสำคัญหรือความรับผิดชอบของคุณ
37. เจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือการขึ้นเงินเดือน
การพัฒนาวิชาชีพที่ดียังต้องมีทักษะการเจรจาต่อรอง ความสามารถในการนำเสนอประเด็นของคุณอย่างมั่นใจและต่อรองค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของคุณเป็นทักษะสำคัญที่ควรมี
เป้าหมาย: สร้างเหตุผลสำหรับการขอขึ้นเงินเดือนก่อนการประเมินผลงานครั้งถัดไป เรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้การขึ้นเงินเดือนตามที่คุณต้องการ
โบนัส: ตรวจสอบเป้าหมายการทำงานอื่น ๆของมืออาชีพ
เป้าหมายระยะสั้นสำหรับผู้จัดการ
การบริหารจัดการไม่ใช่ทักษะที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่างช้าๆ และด้วยความพยายามอย่างหนัก หากต้องการเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องลงทุนทั้งเวลาและพลังงานในการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้จัดการ
38. เรียนรู้ที่จะเป็นผู้จัดการ
เริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเพื่อทำความเข้าใจว่าภาวะผู้นำคืออะไรและสิ่งที่คุณคาดหวังจากคุณ นำบทเรียนและกรอบการทำงานจากหนังสือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในงานประจำวันของคุณ ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย: อ่านหนังสือการจัดการ 10 เล่มในหนึ่งไตรมาส
39. ขอรับข้อเสนอแนะ
การให้ข้อเสนอแนะมักจะเป็นแบบบนลงล่าง ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการมักจะให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมของตน หากต้องการเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทีมของคุณด้วย
เป้าหมาย: ดำเนินการทบทวนผลงานรายเดือนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเป็นผู้จัดการของคุณ
40. การใคร่ครวญตนเอง
ผู้จัดการมักรู้สึกเหมือนเป็นเพียงผู้ดูแลเด็ก สาเหตุหลักประการหนึ่งอาจเป็นวิธีการบริหารทีมของพวกเขา เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณในฐานะผู้จัดการในปัจจุบันและก้าวสู่การเป็นผู้จัดการที่คุณต้องการ ให้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป้าหมาย: ดำเนินการประชุมแบบตัวต่อตัวกับตัวเองทุกเดือนเพื่อระบุช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงานของคุณเอง
เป้าหมายระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการ
ในสหรัฐอเมริกามีการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจใหม่จำนวน 5.5 ล้านรายในปีที่ผ่านมา หากนับรวมฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการเดี่ยว และผู้ที่ทำงานเสริมด้วยแล้ว เราจะได้เห็นโลกแห่งผู้ประกอบการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จในสายงานนี้จำเป็นต้องมีเป้าหมายระยะสั้นที่รอบคอบ
41. ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดธุรกิจของคุณ
ในฐานะผู้ประกอบการ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าความคิดของคุณมีความสมเหตุสมผลและมีศักยภาพในการทำกำไร ก่อนที่คุณจะใช้เวลาในการพัฒนาความคิดนั้น ทำสิ่งนี้เป็นอันดับแรก กำหนดเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความคิดทางธุรกิจของคุณผ่านการวิจัยทางอ้อม การสำรวจ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
เป้าหมาย: ยืนยันความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดภายในหกเดือน
42. ระบุกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อคุณตรวจสอบความคิดของคุณแล้ว ให้คิดถึงผู้ที่จะได้คุณค่ามากที่สุดจากสินค้าของคุณ คือ ใครคือลูกค้าอุดมคติของคุณ
เป้าหมาย: กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณภายในหนึ่งเดือน
43. สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
ในทางทฤษฎี ความคิดของคุณสามารถทำได้ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำมาปฏิบัติแล้ว ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่จะช่วยสนับสนุนแผนระยะยาวของคุณในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
- เปิดตัว MVP ภายในสิ้นเดือนนี้
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จะเพิ่มในแต่ละสปรินต์
- สร้างแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- กำหนดเส้นตาย
44. สร้างแผนการเข้าสู่ตลาด
เป้าหมาย:
- สร้างการนำเสนอหนึ่งนาทีที่สามารถสื่อสารคุณค่าของธุรกิจของคุณได้ ภายในหนึ่งสัปดาห์
- ร่างกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ภายในไตรมาสนี้
- สร้างเว็บไซต์พร้อมหน้า landing page สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาส
- ตั้งค่าโปรไฟล์บน LinkedIn, Instagram และ X ภายในหนึ่งสัปดาห์
45. ตั้งค่าระบบ CRM
ทุกธุรกิจ—ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C ในทุกอุตสาหกรรม—จำเป็นต้องมีระบบที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว. ตั้งระบบนี้ขึ้นเป็นอันดับแรก.
เป้าหมาย: ศึกษาเครื่องมือ CRM และสมัครใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการภายในหนึ่งสัปดาห์
46. จัดหาเงินทุน
ในฐานะผู้ประกอบการ คุณไม่สามารถหยุดเพียงแค่ขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น คุณยังต้องหาเชื้อเพลิงมาด้วย
เป้าหมาย: ติดต่อผู้ลงทุนสองรายต่อเดือนเพื่อขอรับเงินทุนเริ่มต้น
47. เพิ่มฐานลูกค้า
เป้าหมาย: เพิ่มฐานลูกค้าของคุณขึ้น 20% ภายในสามเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตต่อนักลงทุน
48. สร้างรายได้
การยืนยันที่ดีที่สุดสำหรับไอเดียธุรกิจของคุณคือลูกค้าที่จ่ายเงิน
เป้าหมาย: ลงทะเบียนลูกค้าคนแรกเพื่อสร้างรายได้ $100,000
49. จ้างพนักงานคนแรกของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อจัดการปฏิทินของคุณ, ผู้ให้บริการลูกค้าเพื่อจัดการคำถาม, หรือผู้ฝึกงานเพื่อจัดการการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ, คุณสามารถจ้างคนแรกได้อย่างมั่นใจ
เป้าหมาย: จ้างนักศึกษาฝึกงานด้านโซเชียลมีเดียภายในสองสัปดาห์
50. ลงทุนในตัวเอง
การเป็นผู้ประกอบการนั้นยาก เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์สูงสุดและตกต่ำสุดขีด ต้องตัดสินใจในเรื่องซับซ้อนและเผชิญกับผลลัพธ์เพียงลำพัง หากต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดี คุณจำเป็นต้องลงทุนในตัวเอง
เป้าหมาย: หาโค้ชผู้นำเพื่อสนับสนุนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการของคุณ
หากคุณกำลังมองเป้าหมายเช่นการดื่มน้ำหรือการหาโค้ช และสงสัยว่าพวกมันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ คุณมีเหตุผล. การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพต้องการมากกว่านั้นนิดหน่อย.
วิธีตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งเป้าหมายคือการเปิดโอกาสให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงเครื่องมือบริหารโครงการอย่างClickUp มาดูกันว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างไร
1. เริ่มต้นด้วยเป้าหมายใหญ่
ให้ดูที่เป้าหมายระยะยาว ความฝัน และความทะเยอทะยานของคุณ และกำหนดเป้าหมายระยะสั้นของคุณจากสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือการลดน้ำหนัก เป้าหมายระยะสั้นของคุณอาจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย นิสัยการกิน และกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิตอื่น ๆ ที่คุณต้องทำทุกวัน
2. แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
การแบ่งเป้าหมายประจำปีออกเป็นเป้าหมายย่อยรายสัปดาห์ที่ทำได้ในระยะสั้น จะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าที่ดี
ตัวอย่างเช่น "เขียน 100 คำต่อวัน" สามารถนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือ "ตีพิมพ์หนังสือในปี 2025" หากคุณสามารถทำอย่างต่อเนื่องได้
3. ใช้กรอบเป้าหมาย SMART
หากคุณมีเป้าหมาย ความปรารถนา และคำมั่นสัญญาตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณอาจกำลังสงสัยว่าจะเขียนคำแถลงเป้าหมายให้ดีได้อย่างไร ลองใช้กรอบเป้าหมาย SMARTดูสิ
SMART ย่อมาจาก จำเพาะเจาะจง (Specific), วัดผลได้ (Measurable), สามารถทำได้ (Achievable), สมเหตุสมผล (Realistic), และมีกรอบเวลา (Time-bound) การตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า "เขียนให้มากขึ้น" ให้เปลี่ยนเป็น "เขียน 400 คำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน" ซึ่งถือว่า SMART
เมื่อไม่แน่ใจ ให้ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย ลองใช้เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUpเพื่อช่วยในการตั้งเป้าหมายของคุณ วิธีการที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนและทำให้คุณทำงานได้มากขึ้น
หากคุณยังต้องการเพิ่มเติมนี่คือตัวอย่างเป้าหมายสำหรับ 1, 5, 10 ปี ซึ่งควรจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับคุณ นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
เคล็ดลับในการรักษาความก้าวหน้าของเป้าหมายระยะสั้น
การตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องเป็นขั้นตอนแรก แม้จะสำคัญก็ตาม เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องสร้างวิธีการติดตามความก้าวหน้าของคุณ นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างแน่นอน
จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของคุณ
ไม่ใช่ทุกเป้าหมายที่มีความสำคัญเท่ากัน สำหรับแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ให้จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ การจำกัดให้เหลือเพียงสามเป้าหมายจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะรู้สึกหนักเกินไป
ยืดหยุ่นอยู่เสมอ
บางครั้ง คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนเป้าหมายของคุณ ให้เตรียมพร้อมสำหรับมันไว้ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว ในความเป็นจริง ความยืดหยุ่นเช่นนี้ช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ที่ปรับตัวได้รวดเร็ว มีความอดทน และนำหน้าอยู่เสมอ
ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายแล้วลืมได้เลย คุณจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความรับผิดชอบ การทบทวนเป็นประจำช่วยให้คุณสามารถประเมินสิ่งที่ได้ผล ระบุปัญหาที่พบ และปรับปรุงแนวทางของคุณให้ดียิ่งขึ้น
หาคู่หูที่ช่วยรับผิดชอบร่วมกัน
อย่าบังคับตัวเองให้ทำทุกอย่างคนเดียว หาเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้จัดการมาช่วยดูแลและกระตุ้นคุณ หากคุณตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการอ่าน คุณอาจเข้าร่วมชมรมหนังสือ หากคุณต้องการลดน้ำหนัก คุณอาจทำงานร่วมกับเทรนเนอร์
ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรรลุเป้าหมายอาจเป็นเรื่องยากอยู่แล้วโดยไม่ต้องรับภาระจากการติดตามและรายงาน ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ
ทำให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้
สิ่งที่มองไม่เห็นก็จะถูกลืม ดังนั้น ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Goalsเพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านั้นมองเห็นได้และเข้าถึงได้ง่าย ในที่ทำงานของคุณ จินตนาการเป้าหมายของทั้งทีมไว้ในที่เดียว ติดตามได้อย่างแม่นยำว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
จัดการลำดับความสำคัญ
จัดลำดับความสำคัญของงานและเป้าหมายเป็น "เร่งด่วน" "ปกติ" หรือ "ต่ำ" บน ClickUp วิธีนี้จะช่วยรักษาสมาธิและความชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าที่มีความหมายโดยไม่เสียสมาธิไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
สร้างแผนปฏิบัติการ
ระบุวิธีการที่คุณจะใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ หากคุณจำเป็นต้องซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้รวมไว้ในแผนของคุณด้วย และแบ่งปันแผนนี้กับคู่หูที่รับผิดชอบในการติดตามผลของคุณด้วย
ลองใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMARTของClickUpเพื่อบันทึกและจัดการเส้นทางของคุณในที่เดียว
ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
เลือกจากแอปติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมกว่าโหลที่มีให้บริการในปัจจุบัน ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อกำหนดรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับ KPI ที่สำคัญสำหรับคุณ อย่าเพียงแค่สร้างรายงาน แต่ทำให้สามารถดำเนินการได้ด้วยการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเมื่อคุณเริ่มออกนอกเส้นทาง
อย่าคิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่จำเป็น เพียงป้อนเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายประจำวันของคุณลงในเทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสถานะที่กำหนดเองและติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
คุณอาจใช้เทมเพลตเป้าหมายสำคัญเพื่อรวบรวมเป้าหมายระยะสั้นของคุณเป็นกลุ่มได้เช่นกัน
ระดมความคิดกับ AI
ไม่แน่ใจว่าจะสร้างเป้าหมายของคุณอย่างไร? ไม่ต้องกังวล. ขอคำแนะนำจากClickUp Brainได้เลย. ลองถามดูว่า "สร้างเป้าหมายระยะสั้น 5 ข้อ" หรือ "เป้าหมายระยะสั้นอะไรที่ฉันสามารถตั้งได้ตามเป้าหมายระยะยาวของฉัน" ใช้ ClickUp Brain ซ้ำ ๆ, สร้างแผนการกระทำ, และดำเนินการตามเป้าหมายของคุณ.
แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว การตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือความท้าทายที่คุณอาจพบเจอและวิธีเอาชนะมัน
ความท้าทายทั่วไปในการตั้งเป้าหมายระยะสั้น
การแบกรับเป้าหมายมากเกินไป
เมื่อคุณกำลังตั้งเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่วงต้นปี คุณอาจรู้สึกอยากที่จะ 'เปลี่ยนแปลง' ชีวิตของคุณโดยการตั้งเป้าหมายมากเกินไป สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกหนักใจและใช้ทรัพยากรของคุณจนหมด นำไปสู่ความเหนื่อยล้า
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ให้ความสำคัญกับจำนวนเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ และจัดสรรเวลาและพลังงานอย่างเพียงพอให้กับแต่ละเป้าหมาย
การขาดความรับผิดชอบ
เป้าหมายที่คุณไม่ลงมือทำก็คือแค่ความปรารถนาเท่านั้น เพื่อให้คุณมีความรับผิดชอบในการลงมือทำตามเป้าหมายของคุณ ให้ตั้งระบบติดตามเป้าหมายหรือสมัครเข้าร่วมกับคู่หูที่ช่วยรับผิดชอบร่วมกัน
การผัดวันประกันพรุ่ง
การผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาสากล ตั้งแต่การกดปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกไปจนถึงการข้ามการออกกำลังกายหลังจากวันทำงานที่ยาวนาน การผัดวันประกันพรุ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง บ่อยครั้งมันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากการรู้สึกหนักใจ
หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งโดย:
- การตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถบรรลุได้
- การสร้างระบบที่กระตุ้นให้คุณก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้
- ติดตามความก้าวหน้าในลักษณะที่มองเห็นได้
- เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เราทุกคนมีความฝันและความทะเยอทะยาน ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลก การเป็นเจ้านายตัวเอง หรือการลดไขมันที่ดื้อดึง ทุกคนต่างก็มีความปรารถนาในสิ่งต่างๆ จุดที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวคือการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆ เหล่านั้น
เป้าหมายส่วนตัวระยะสั้นก็คือสิ่งที่มันเป็นจริง ๆ พวกมันมอบแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมายระยะยาว วาดแผนที่นั้นด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งเช่น ClickUp สร้างสรรค์ไอเดีย แปลงเป็นงาน ติดตามกระบวนการทำงาน ผสานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ติดตามแบบเรียลไทม์ และทำเครื่องหมายเป้าหมายของคุณให้สำเร็จ!ทดลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!