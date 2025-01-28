15 เครื่องมือการเรียนที่นักเรียนทุกคนควรมีในปี 2025

อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตเรา รวมถึงวิธีการศึกษาของเราด้วย มันให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายและการศึกษาสำหรับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงในรูปแบบทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน มันก็ทำให้การมีสมาธิเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น
ด้วยความล่อใจที่ไม่หยุดหย่อนในการเปลี่ยนจากแอปที่เกี่ยวข้องไปยังโซเชียลมีเดียเพื่อดู TikTok อีกครั้งหรือเลื่อนดู Instagram ทำให้พวกเราส่วนใหญ่เสียสมาธิจากการเรียน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะเรามีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้เช่นกัน!
จากเครื่องมือการศึกษาที่ให้บริการการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญและบันทึกการเรียน ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงสมาธิและบล็อกเว็บไซต์ที่ทำให้เสียสมาธิ เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมดในบทความนี้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการศึกษา?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการศึกษา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง เครื่องมือที่ใช้งานสะดวกจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการใช้งาน
- ความเข้ากันได้และการเข้าถึง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ได้ (เช่น Windows, macOS, iOS และ Android) นอกจากนี้ควรสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการเรียนของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือ: หากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มักร่วมมือกับผู้อื่นในโครงการหรือกลุ่มศึกษา ให้เลือกเครื่องมือที่สนับสนุนคุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
- ความสามารถในการจดบันทึก: มองหาเครื่องมือการศึกษาที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกอย่างเป็นระบบและค้นหาได้ และจะดียิ่งขึ้นหากรองรับองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและการบันทึกเสียง
- แหล่งเรียนรู้: เครื่องมือการศึกษาบางชนิดมีแหล่งเรียนรู้ในตัว เช่น บัตรคำ, แบบทดสอบ, หรือเอกสารการศึกษาที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ประเมินว่าแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของคุณ
- การติดตามความก้าวหน้า: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ หรือการแสดงผลในรูปแบบภาพที่แสดงถึงความสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุง
15 เครื่องมือการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือเครื่องมือการศึกษาออนไลน์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือและโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจทั่วโลก สงสัยว่าอย่างไร?
ใช้ClickUp สำหรับนักเรียนเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณติดตามการบ้านและความก้าวหน้าของคุณ จดบันทึก ทำงานร่วมกับเพื่อน ใช้ผู้ช่วย AI และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Docs, Slack, Zoom และ Clockify
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
กระดานคัมบัง
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนตารางเวลา และซิงค์งานต่างๆ กับปฏิทินของคุณ เปลี่ยนสถานะและวันที่ และจัดระเบียบงานของคุณตามความสำคัญ
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและจัดการบันทึกของคุณได้ คุณสมบัติขั้นสูงของมันสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนแอปเช่นSupernotesและObsidian ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝังทรัพยากรเพิ่มเติมในบันทึกของคุณเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น คุณยังสามารถใช้ ClickUp Notepad ได้อีกด้วย
ซิงค์กับ Google ปฏิทิน
ClickUp สามารถซิงค์กับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่ลืมการส่งงานหรือการสอบที่สำคัญ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดและลากและวางรายการไปยังปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Chat
ร่วมมือกันทำโปรเจกต์กลุ่มกับเพื่อนนักเรียน มอบหมายงาน รวบรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Chat
ClickUp AI ช่วยคุณสรุปบันทึก จัดลำดับความสำคัญของงานทบทวน และขอความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เทมเพลต ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตสำหรับนักเรียนหลายแบบสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ช่วยติดตามความก้าวหน้า ทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดการตารางเวลาของพวกเขา ซึ่งรวมถึง:
- แม่แบบรูบริกเช่น แม่แบบสมุดบันทึกคะแนน ClickUp
- แบบฟอร์มการศึกษาเวลา
- เทมเพลตบันทึกย่อ เช่นเทมเพลตบันทึกย่อแบบคอร์เนลของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เทมเพลตสำหรับนักเรียนมีจำนวนจำกัด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Khan Academy
Khan Academy เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์อีกแห่งหนึ่งที่มีหลักสูตรหลากหลายซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทบทวนทักษะที่มีอยู่ เตรียมตัวสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความก้าวหน้าและเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง สิ่งที่ดีกว่าคือทั้งหมดนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Khan Academy
- เข้าถึงเอกสารและทรัพยากรหลักสูตรที่มีชื่อเสียง
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
- เลือกจากหลักสูตรที่หลากหลาย
- เรียนรู้ตามจังหวะของคุณ
- เตรียมตัวสำหรับการทดสอบเช่น SAT, MCAT และอื่น ๆ
- รับการสอนพิเศษด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบและสนุกสนาน
ข้อจำกัดของ Khan Academy
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและการขาดการปรับแต่งส่วนบุคคล
ราคาของ Khan Academy
ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Khan Academy
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 25+ รายการ)
3. Quizlet
Quizlet มีเครื่องมือการศึกษาออนไลน์ที่มีประโยชน์มากมายซึ่งทำให้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียน ตั้งแต่บัตรคำแบบโต้ตอบไปจนถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาที่ครอบคลุม ทำให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
มีชุดการศึกษาที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 250 ล้านชุด คุณยังสามารถสร้างและแบ่งปันแฟลชการ์ดของคุณกับผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet
- หลากหลายวิชา รวมถึงฟิสิกส์ ภาษาฝรั่งเศส และวิทยาศาสตร์
- ช่วยให้ติดตามความก้าวหน้าได้
- ให้คุณแปลงบันทึกของคุณเป็นแบบทดสอบ, แบบทดสอบ, และบัตรคำที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- เสนอโปรแกรมการเรียนที่ปรับแต่งได้ การเรียนรู้แบบไม่มีโฆษณา และการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในเวอร์ชันพรีเมียม
- ช่วยให้การผสานรวมกับ Google Classroom เป็นไปอย่างง่ายดาย
- ให้บริการติวเตอร์ AI และช่วยเหลือแบบเฉพาะบุคคล
ข้อจำกัดของ Quizlet
- เนื้อหาบางส่วนที่ผู้ใช้ทำการอัปโหลดอาจไม่ถูกต้อง
- ไม่มีการสอนสด
ราคาของ Quizlet
- รายเดือน: $6 ต่อเดือน
คุณสามารถทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับแผนรายปี
คะแนนและรีวิวของ Quizlet
- G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
4. บัตรคำ Chegg
Chegg มีคลังแฟลชการ์ดขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 ล้านใบ!) เพื่อช่วยให้คุณเรียนได้ดีขึ้นและฉลาดขึ้น คุณสามารถหาแฟลชการ์ดสำหรับเกือบทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถสร้างแฟลชการ์ดใหม่ได้อย่างง่ายดายหากคุณไม่พบแฟลชการ์ดที่เกี่ยวข้องกับคุณ
Chegg ยังมีบริการช่วยทำการบ้าน, ช่วยแก้ไขไวยากรณ์, อธิบายเนื้อหาในตำราเรียน, เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนักเรียน
คุณสมบัติเด่นของ Chegg Flashcards
- สร้างบัตรคำของคุณหรือใช้บัตรคำที่มีอยู่แล้ว
- เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงคู่มือ วิธีการแก้ปัญหาทีละขั้นตอน และอื่นๆ
- ใช้เป็นแอปสำหรับโฟกัส
- รับการตรวจสอบวิธีแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อจำกัดของการ์ดแฟลช Chegg
- บัตรคำอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ราคาบัตรคำ Chegg
- Chegg Study: $14.95/เดือน
- แพ็กเกจการศึกษา Chegg: $19.95/เดือน
- Chegg Math Solver: $9.95/เดือน
- Chegg Writing: $9.95/เดือน
คะแนนและรีวิว Chegg Flashcards
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
5. ChatGPT
ChatGPT เป็นเครื่องมือการศึกษาที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม มันอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย คุณสามารถศึกษาแนวคิดที่ซับซ้อนในภาษาที่เข้าใจง่าย ขอให้ ChatGPT สรุปบทความยาวๆ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่คุณต้องทำคือให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เครื่องมือ และมันจะสร้างคำตอบให้คุณทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ช่วยสรุปบทความและเรียงความที่ยาว
- สร้างแนวคิดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- อธิบายแนวคิดที่ยากให้เข้าใจง่ายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างประกอบ
- สรุปบันทึกการเรียนเพื่อให้เข้าใจอย่างรวดเร็ว
- ช่วยในการระบุข้อผิดพลาดทางภาษา
- ให้บริการสนับสนุนหลายภาษา
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ข้อมูลบางส่วนที่ให้ไว้อาจไม่ถูกต้อง
- สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ซ้ำกันได้
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. HippoCampus
HippoCampus เป็นเครื่องมือการเรียนออนไลน์ฟรีที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของคุณด้วยวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การจำลองสถานการณ์ โครงร่างหลักสูตร และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ คุณสามารถใช้ได้กับ 13 วิชา รวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพีชคณิต
คุณสมบัติเด่นของ HippoCampus
- มีคลาสเรียนสดแบบโต้ตอบได้
- เข้าถึงเอกสารการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา
- มีวิดีโอให้สำหรับ 13 วิชา
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ HippoCampus
- ทรัพยากรบางอย่างไม่มีความเป็นเอกลักษณ์
ราคาของ HippoCampus
ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ HippoCampus
- G2: ไม่ทราบ
- Capterra: อเมริกาเหนือ
7. ดูโอลิงโก
หากคุณเป็นนักเรียนภาษา Duolingo เป็นเครื่องมือการศึกษาที่ขาดไม่ได้ บทเรียนสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสามารถทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุกและมีปฏิสัมพันธ์
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Duolingo สามารถสอนได้! มันยังสามารถช่วยคุณเรียนรู้การออกเสียงและบทเรียนคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือเวอร์ชันพื้นฐานนั้นฟรีทั้งหมด!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duolingo
- มีให้บริการหลายภาษา รวมถึงภาษาสเปน ฮินดี กรีก ฮังการี และอื่นๆ อีกมากมาย
- ให้บทเรียนขนาดสั้นเพื่อความสนุกและการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
- ช่วยให้สามารถฝึกการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง
- การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
- ให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถิติต่อเนื่อง, ความสำเร็จ, กระดานผู้นำ, และ XP เพื่อกระตุ้นผู้เรียน
ข้อจำกัดของ Duolingo
- บางคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา Super Duolingo ที่ปรากฏบ่อย
ราคาของ Duolingo
- ฟรี
- ซูเปอร์ ดูโอลิงโก: $6.99 ต่อเดือน
- Duolingo Business: $49.99 ต่อปี
คุณสามารถทดลองใช้ Super Duolingo ได้ฟรีเป็นเวลาสองสัปดาห์
คะแนนและรีวิวของ Duolingo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (790+ รีวิว)
8. StudyStack
เครื่องมือการศึกษาที่สนุกสนาน StudyStack ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและง่ายดายด้วยแฟลชการ์ดที่สร้างสรรค์ มีทรัพยากรการศึกษาฟรีพร้อมแฟลชการ์ดนับล้านที่สร้างโดยสมาชิกในชุมชน และความสามารถในการช่วยให้คุณสร้างแฟลชการ์ดของคุณเอง
StudyStack มีบัตรคำสำหรับหลากหลายวิชา รวมถึงธุรกิจ การแพทย์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแม้แต่การทดสอบมาตรฐาน คุณสามารถเล่นเกมจากบัตรคำของคุณเพื่อเพิ่มการเรียนรู้แบบโต้ตอบได้
คุณสมบัติเด่นของ StudyStack
- ทำให้การเรียนรู้สนุกด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นำเกมมาใช้ เช่น การเรียงคำ การจับคู่ เกมปริศนาอักษรไขว้ และอื่นๆ อีกมากมาย
- มีตัวเลือกการประเมินผล เช่น ข้อสอบแบบปรนัย การทดสอบโดยตรง และแบบทดสอบย่อย
- เปิดใช้งานการเรียนรู้แบบออฟไลน์ในแอปพลิเคชันมือถือ
- พัฒนาและแบ่งปันแฟลชการ์ดของคุณ
ข้อจำกัดของ StudyStack
- บัตรบางใบอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาบนแอป
ราคา StudyStack
- ฟรี
- StudyStack PRO: $10 ต่อปี
- StudyStack PRO สำหรับครู: $20 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ StudyStack
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Udemy
ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 210,000 หลักสูตร Udemy เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียน ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการเรียนรู้ Python หรือดนตรี Udemy ก็มีหลักสูตรหลากหลายที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรเหล่านี้ คุณยังสามารถเข้าถึงแบบทดสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และฟอรัมได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามงานที่ยังไม่เสร็จและความคืบหน้าของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Udemy
- มีหลักสูตรและหมวดหมู่ที่หลากหลายให้เลือก
- เรียนรู้ตามจังหวะของคุณ
- รับการเข้าถึงแบบไม่มีโฆษณาและออฟไลน์ด้วยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- มีให้บริการมากกว่า 60 ภาษา
- บางหลักสูตรมีการเข้าถึงตลอดชีพ
- รับการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ Udemy
- บางหลักสูตรอาจมีราคาสูง
- บางแห่งไม่มีข้อเสนอแนะหรือฟอรัมสำหรับการอภิปราย
ราคาของ Udemy
- แผนส่วนบุคคล: ₹750 ต่อเดือน
- ซื้อคอร์สเรียนแต่ละหลักสูตรและชำระเงินตามการใช้งาน
- แผนสำหรับองค์กร
คะแนนและรีวิวของ Udemy
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. Anki
Anki ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วโดยช่วยให้คุณพัฒนาและเรียนรู้ผ่านบัตรคำ คุณสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคุณ ตั้งแต่การเรียนกีตาร์ไปจนถึงการเตรียมสอบทางการแพทย์
Anki ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะและการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคุณและช่วยให้คุณจดจำแนวคิดที่คุณอาจลืมได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anki
- อนุญาตให้ซิงค์บัตรข้ามหลายอุปกรณ์
- สามารถจัดการบัตรได้มากกว่า 100,000 ใบ
- มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ให้คุณฝังเสียง, วิดีโอ, รูปภาพ, และมาร์กอัปทางวิทยาศาสตร์บนบัตรของคุณ
- มีตัวเลือกเสริมมากมายให้เลือก
- มันช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเด็คของคุณกับผู้อื่นได้
ข้อจำกัดของ Anki
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การสร้างเด็คอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Anki
ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Anki
- G2: 4. 7/5 (30 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
11. Course Hero
สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาด้วยความมั่นใจ Course Hero เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีสื่อการเรียนและทรัพยากรมากกว่า 30 ล้านรายการ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาจำนวนกว่า 200,000 คนที่พัฒนาแบบทดสอบ บันทึกการบรรยาย และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ
คุณสามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายวิชาได้บน Course Hero ตั้งแต่การแก้ปัญหาการบ้านไปจนถึงคู่มือการศึกษาและคำตอบของตำราเรียน คุณยังสามารถรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและมีเซสชั่นแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนได้
คุณสมบัติเด่นของ Course Hero
- เข้าถึงเอกสารการศึกษาและทรัพยากรสำหรับหลักสูตรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- เสนอความช่วยเหลือการบ้านด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำตอบและคำอธิบายทันที
- รับการสนับสนุนจากติวเตอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- พัฒนาความรู้ของคุณด้วยคลังปัญหาฝึกหัด
- เสนอเครื่องมือ AIเช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และเครื่องมือแปลงประโยค
- ใช้เครื่องสร้างแฟลชการ์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ข้อจำกัดของ Course Hero
- ไม่รองรับการสนับสนุนหลายภาษา
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรากฏบ่อย
- ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้
ราคาของ Course Hero
- ฟรี
- สมาชิกพรีเมียร์ รายเดือน: $39.99 ต่อเดือน รายไตรมาส: $19.95 ต่อเดือน รายปี: $9.95 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Course Hero
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
12. Google Scholar
Google Scholar เป็นเครื่องมือค้นหาฟรีที่ช่วยให้คุณค้นหาและวิจัยวรรณกรรมทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมอบวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในงานวิชาการในการค้นพบและเข้าถึงบทความทางวิชาการ เอกสารการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือ และสิทธิบัตร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Scholar
- ค้นหาวรรณกรรมวิชาการจากแหล่งเดียว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยใช้คำค้นหา ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสิ่งพิมพ์
- แสดงจำนวนการอ้างอิงสำหรับบทความ
- ให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับคำสำคัญเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Google Scholar
- บางคนได้วิจารณ์ว่ามันจัดอันดับบทความตามการอ้างอิง
- บางเนื้อหาไม่มีให้บริการฟรี
ราคาของ Google Scholar
ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Google Scholar
- G2: ไม่ทราบ
- Capterra: อเมริกาเหนือ
13. แกรมม่าลี
ทักษะการเขียนที่ดีช่วยได้มากในการรับประกันเกรดที่ดีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักสูตรของคุณเน้นทฤษฎีมากกว่า Grammarly ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบทความของคุณเขียนได้ดีและดูเป็นมืออาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ ไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ความชัดเจน การลอกเลียนแบบ เครื่องหมายวรรคตอน หรือการมีส่วนร่วม Grammarly จะประเมินข้อความของคุณและให้คำอธิบายที่ชัดเจนพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงการเขียนของคุณ
ตามข้อมูลจากGrammarly นักเรียน 94% มีผลการเรียนดีขึ้นด้วย Grammarly Premium คุณสามารถเพิ่มส่วนขยาย Grammarly ลงในเบราว์เซอร์ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อตรวจสอบงานเขียนของคุณ นอกจากนี้ยังใช้งานได้กับ Windows, Chrome, iPhone, iPad และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- เสนอความช่วยเหลือในการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเขียนที่ดีขึ้น
- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการเขียน
- ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง
- ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- รับการอ้างอิงที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์จากแหล่งออนไลน์
- ตรวจทานข้อความของคุณ
- มีให้บริการในแอปพลิเคชันมากกว่า 5 แสนรายการ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- เสนอคำแนะนำจำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $12 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (5,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (6,900+ รีวิว)
14. ป่า
แอป Forest เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มักเสียสมาธิและใช้เวลาไปกับโทรศัพท์ แต่รักต้นไม้ ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์ (แม้จะเป็นเสมือนจริง) ทุกครั้งที่คุณมีสมาธิกับงานของคุณ ทำได้อย่างไร? แนวคิดนั้นง่ายมาก
เพิ่มเวลาที่คุณต้องการจะตั้งใจ และแอปจะปลูกต้นไม้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณออกจากแอปก่อนที่เวลาจะหมด ต้นไม้ของคุณจะตาย อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งใจอยู่ คุณสามารถค่อยๆ สร้างป่าที่เขียวชอุ่มได้
Forest จะปลูกต้นไม้จริงให้คุณหากคุณใช้เหรียญเสมือนที่คุณได้รับจากการใช้แอป
จุดเด่นของป่า
- ตั้งเวลาเพื่อให้ความสนใจในช่วงเวลาที่กำหนด
- ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดและรับชมภาพจำลองของป่าของคุณ
- รับภาพรวมเชิงลึกของช่วงเวลาที่คุณให้ความสำคัญ
- เข้าถึงสถิติโดยละเอียดเพื่อจัดการเวลาของคุณ
- แชร์กับเพื่อนของคุณและมุ่งเน้นร่วมกัน
- ปลูกต้นไม้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ข้อจำกัดของป่า
- ไม่มีปุ่มหยุดชั่วคราว
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับจำนวนต้นไม้ฟรีที่มีจำกัด
การกำหนดราคาป่าไม้
- ฟรี
- ข้อดี: $4. 22
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
15. บล็อกไซต์
การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันเกิดขึ้นทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเว็บไซต์โปรดและโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายสามารถทำให้คุณเสียสมาธิจากการเรียนได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ BlockSite เข้ามาช่วย ด้วย BlockSite คุณสามารถบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณพบว่าทำให้เสียสมาธิได้
คุณยังสามารถเปิดโหมดโฟกัสในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการรบกวนได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการเวลาได้ดีขึ้น และทำกิจกรรมการเรียนให้เสร็จเร็วกว่าที่เคย
คุณสมบัติเด่นของ BlockSite
- บล็อกแอปและเว็บไซต์ และซิงค์ข้อมูลข้ามหลายแพลตฟอร์ม
- เพิ่มตารางเวลาเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนในช่วงเวลาที่กำหนด
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเว็บของคุณ
- ใช้การบล็อกแบบคลิกเดียวเพื่อบล็อกเว็บไซต์หรือแอปตามหมวดหมู่หรือคำสำคัญ
- ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าบล็อกที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติหากคุณเปิดเว็บไซต์/แอปที่ถูกบล็อก
- เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ
- ป้องกันไม่ให้ถอนการติดตั้ง BlockSite ได้อย่างง่ายดาย
- รองรับ Microsoft Edge, Google Chrome และ Mozilla Firefox
ข้อจำกัดของ BlockSite
- แผนฟรีอนุญาตให้บล็อกเว็บไซต์ได้เพียงหกเว็บไซต์เท่านั้น
- เว็บไซต์ที่ถูกบล็อกจะไม่ถูกบล็อกในโหมดไม่ระบุตัวตน
ราคาของ BlockSite
- ฟรี
- แผนชำระเงิน: $10.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ BlockSite
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ใช้พลังของเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณ
นี่ไง! ด้วยเครื่องมือการเรียน 15 อย่างนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของคุณได้ และทำเสร็จได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง แน่นอนว่าคุณควรใช้เครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันอย่าง Forest และ BlockSite อาจมีประโยชน์หากคุณมีปัญหาในการจดจ่อ หากคุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านบัตรคำ (flashcards) StudyStack จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้หลายตัว แต่การใช้แอปพลิเคชันเพียงตัวเดียวเพื่อช่วยจัดการทุกแง่มุมของการเรียนรู้ของคุณ จะช่วยป้องกันความสับสนและการสลับไปมาอย่างต่อเนื่องClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียน คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ClickUp Docs, AI, แบบ템เพลตสำหรับบันทึก และอื่น ๆ ได้ ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!