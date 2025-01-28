บล็อก ClickUp

15 เครื่องมือการเรียนที่นักเรียนทุกคนควรมีในปี 2025

28 มกราคม 2568

อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตเรา รวมถึงวิธีการศึกษาของเราด้วย มันให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายและการศึกษาสำหรับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงในรูปแบบทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน มันก็ทำให้การมีสมาธิเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น

ด้วยความล่อใจที่ไม่หยุดหย่อนในการเปลี่ยนจากแอปที่เกี่ยวข้องไปยังโซเชียลมีเดียเพื่อดู TikTok อีกครั้งหรือเลื่อนดู Instagram ทำให้พวกเราส่วนใหญ่เสียสมาธิจากการเรียน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะเรามีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้เช่นกัน!

จากเครื่องมือการศึกษาที่ให้บริการการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญและบันทึกการเรียน ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงสมาธิและบล็อกเว็บไซต์ที่ทำให้เสียสมาธิ เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมดในบทความนี้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการศึกษา?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการศึกษา:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง เครื่องมือที่ใช้งานสะดวกจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการใช้งาน
  • ความเข้ากันได้และการเข้าถึง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ได้ (เช่น Windows, macOS, iOS และ Android) นอกจากนี้ควรสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการเรียนของคุณ
  • คุณสมบัติการร่วมมือ: หากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มักร่วมมือกับผู้อื่นในโครงการหรือกลุ่มศึกษา ให้เลือกเครื่องมือที่สนับสนุนคุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
  • ความสามารถในการจดบันทึก: มองหาเครื่องมือการศึกษาที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกอย่างเป็นระบบและค้นหาได้ และจะดียิ่งขึ้นหากรองรับองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและการบันทึกเสียง
  • แหล่งเรียนรู้: เครื่องมือการศึกษาบางชนิดมีแหล่งเรียนรู้ในตัว เช่น บัตรคำ, แบบทดสอบ, หรือเอกสารการศึกษาที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ประเมินว่าแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของคุณ
  • การติดตามความก้าวหน้า: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ หรือการแสดงผลในรูปแบบภาพที่แสดงถึงความสำเร็จและจุดที่ควรปรับปรุง

15 เครื่องมือการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

นี่คือเครื่องมือการศึกษาออนไลน์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:

1. คลิกอัพ

ติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรของคุณด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp
ติดตามความก้าวหน้าในหลักสูตรของคุณด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือและโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจทั่วโลก สงสัยว่าอย่างไร?

ใช้ClickUp สำหรับนักเรียนเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณติดตามการบ้านและความก้าวหน้าของคุณ จดบันทึก ทำงานร่วมกับเพื่อน ใช้ผู้ช่วย AI และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Docs, Slack, Zoom และ Clockify

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

กระดานคัมบัง

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
มองเห็นภาพรวมของงานเรียนของคุณได้ในพริบตาด้วยกระดานคัมบัง ClickUp

ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนตารางเวลา และซิงค์งานต่างๆ กับปฏิทินของคุณ เปลี่ยนสถานะและวันที่ และจัดระเบียบงานของคุณตามความสำคัญ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจดบันทึกและจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและจัดการบันทึกของคุณได้ คุณสมบัติขั้นสูงของมันสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนแอปเช่นSupernotesและObsidian ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝังทรัพยากรเพิ่มเติมในบันทึกของคุณเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น คุณยังสามารถใช้ ClickUp Notepad ได้อีกด้วย

ซิงค์กับ Google ปฏิทิน

ClickUp สามารถซิงค์กับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่ลืมการส่งงานหรือการสอบที่สำคัญ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดและลากและวางรายการไปยังปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Chat

ร่วมมือกันทำโปรเจกต์กลุ่มกับเพื่อนนักเรียน มอบหมายงาน รวบรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Chat

ClickUp 3.0 มุมมอง AI ทั่วไป
สรุปบันทึกและเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนด้วย ClickUp AI

ClickUp AI ช่วยคุณสรุปบันทึก จัดลำดับความสำคัญของงานทบทวน และขอความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เทมเพลต ClickUp

เทมเพลตสำหรับนักเรียนของ ClickUp ช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบได้ดี
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตสำหรับนักเรียนของ ClickUp ช่วยให้นักเรียนจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp มีเทมเพลตสำหรับนักเรียนหลายแบบสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ช่วยติดตามความก้าวหน้า ทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดการตารางเวลาของพวกเขา ซึ่งรวมถึง:

เทมเพลต Cornell Notes ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำเครื่องหมายบันทึกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต Cornell Notes ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำเครื่องหมายบันทึกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เทมเพลตสำหรับนักเรียนมีจำนวนจำกัด
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Khan Academy

ข้อเสนอของ Khan Academy
ผ่านทางKhan Academy

Khan Academy เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์อีกแห่งหนึ่งที่มีหลักสูตรหลากหลายซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทบทวนทักษะที่มีอยู่ เตรียมตัวสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความก้าวหน้าและเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง สิ่งที่ดีกว่าคือทั้งหมดนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติเด่นของ Khan Academy

  • เข้าถึงเอกสารและทรัพยากรหลักสูตรที่มีชื่อเสียง
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
  • เลือกจากหลักสูตรที่หลากหลาย
  • เรียนรู้ตามจังหวะของคุณ
  • เตรียมตัวสำหรับการทดสอบเช่น SAT, MCAT และอื่น ๆ
  • รับการสอนพิเศษด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบและสนุกสนาน

ข้อจำกัดของ Khan Academy

  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและการขาดการปรับแต่งส่วนบุคคล

ราคาของ Khan Academy

ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Khan Academy

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 25+ รายการ)

3. Quizlet

บัตรคำบน Quizlet
ผ่านทางQuizlet

Quizlet มีเครื่องมือการศึกษาออนไลน์ที่มีประโยชน์มากมายซึ่งทำให้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียน ตั้งแต่บัตรคำแบบโต้ตอบไปจนถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาที่ครอบคลุม ทำให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก

มีชุดการศึกษาที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 250 ล้านชุด คุณยังสามารถสร้างและแบ่งปันแฟลชการ์ดของคุณกับผู้อื่นเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet

  • หลากหลายวิชา รวมถึงฟิสิกส์ ภาษาฝรั่งเศส และวิทยาศาสตร์
  • ช่วยให้ติดตามความก้าวหน้าได้
  • ให้คุณแปลงบันทึกของคุณเป็นแบบทดสอบ, แบบทดสอบ, และบัตรคำที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
  • เสนอโปรแกรมการเรียนที่ปรับแต่งได้ การเรียนรู้แบบไม่มีโฆษณา และการเข้าถึงแบบออฟไลน์ในเวอร์ชันพรีเมียม
  • ช่วยให้การผสานรวมกับ Google Classroom เป็นไปอย่างง่ายดาย
  • ให้บริการติวเตอร์ AI และช่วยเหลือแบบเฉพาะบุคคล

ข้อจำกัดของ Quizlet

  • เนื้อหาบางส่วนที่ผู้ใช้ทำการอัปโหลดอาจไม่ถูกต้อง
  • ไม่มีการสอนสด

ราคาของ Quizlet

  • รายเดือน: $6 ต่อเดือน

คุณสามารถทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับแผนรายปี

คะแนนและรีวิวของ Quizlet

  • G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

4. บัตรคำ Chegg

แดชบอร์ด Chegg
Chegg Flashcards ผ่านPC Mag

Chegg มีคลังแฟลชการ์ดขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 ล้านใบ!) เพื่อช่วยให้คุณเรียนได้ดีขึ้นและฉลาดขึ้น คุณสามารถหาแฟลชการ์ดสำหรับเกือบทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถสร้างแฟลชการ์ดใหม่ได้อย่างง่ายดายหากคุณไม่พบแฟลชการ์ดที่เกี่ยวข้องกับคุณ

Chegg ยังมีบริการช่วยทำการบ้าน, ช่วยแก้ไขไวยากรณ์, อธิบายเนื้อหาในตำราเรียน, เครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนักเรียน

คุณสมบัติเด่นของ Chegg Flashcards

  • สร้างบัตรคำของคุณหรือใช้บัตรคำที่มีอยู่แล้ว
  • เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงคู่มือ วิธีการแก้ปัญหาทีละขั้นตอน และอื่นๆ
  • ใช้เป็นแอปสำหรับโฟกัส
  • รับการตรวจสอบวิธีแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดของการ์ดแฟลช Chegg

  • บัตรคำอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ราคาบัตรคำ Chegg

  • Chegg Study: $14.95/เดือน
  • แพ็กเกจการศึกษา Chegg: $19.95/เดือน
  • Chegg Math Solver: $9.95/เดือน
  • Chegg Writing: $9.95/เดือน

คะแนนและรีวิว Chegg Flashcards

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

โบนัส:ทางเลือก AI ของ Mindgrasp!

5. ChatGPT

ChatGPT สำหรับการให้ข้อเสนอแนะในการเขียน
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นเครื่องมือการศึกษาที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม มันอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย คุณสามารถศึกษาแนวคิดที่ซับซ้อนในภาษาที่เข้าใจง่าย ขอให้ ChatGPT สรุปบทความยาวๆ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่คุณต้องทำคือให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่เครื่องมือ และมันจะสร้างคำตอบให้คุณทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ช่วยสรุปบทความและเรียงความที่ยาว
  • สร้างแนวคิดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • อธิบายแนวคิดที่ยากให้เข้าใจง่ายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างประกอบ
  • สรุปบันทึกการเรียนเพื่อให้เข้าใจอย่างรวดเร็ว
  • ช่วยในการระบุข้อผิดพลาดทางภาษา
  • ให้บริการสนับสนุนหลายภาษา

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ข้อมูลบางส่วนที่ให้ไว้อาจไม่ถูกต้อง
  • สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ซ้ำกันได้

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • บวก: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

6. HippoCampus

วิดีโอแบบโต้ตอบกับ HippoCampus
ผ่านทางHippoCampus

HippoCampus เป็นเครื่องมือการเรียนออนไลน์ฟรีที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของคุณด้วยวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การจำลองสถานการณ์ โครงร่างหลักสูตร และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ คุณสามารถใช้ได้กับ 13 วิชา รวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และพีชคณิต

คุณสมบัติเด่นของ HippoCampus

  • มีคลาสเรียนสดแบบโต้ตอบได้
  • เข้าถึงเอกสารการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา
  • มีวิดีโอให้สำหรับ 13 วิชา
  • ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ HippoCampus

  • ทรัพยากรบางอย่างไม่มีความเป็นเอกลักษณ์

ราคาของ HippoCampus

ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ HippoCampus

  • G2: ไม่ทราบ
  • Capterra: อเมริกาเหนือ

7. ดูโอลิงโก

แอป Duolingo สำหรับการเรียนภาษาใหม่
ผ่านทาง Duolingo

หากคุณเป็นนักเรียนภาษา Duolingo เป็นเครื่องมือการศึกษาที่ขาดไม่ได้ บทเรียนสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสามารถทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุกและมีปฏิสัมพันธ์

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Duolingo สามารถสอนได้! มันยังสามารถช่วยคุณเรียนรู้การออกเสียงและบทเรียนคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือเวอร์ชันพื้นฐานนั้นฟรีทั้งหมด!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duolingo

  • มีให้บริการหลายภาษา รวมถึงภาษาสเปน ฮินดี กรีก ฮังการี และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ให้บทเรียนขนาดสั้นเพื่อความสนุกและการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
  • ช่วยให้สามารถฝึกการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง
  • การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
  • ให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สถิติต่อเนื่อง, ความสำเร็จ, กระดานผู้นำ, และ XP เพื่อกระตุ้นผู้เรียน

ข้อจำกัดของ Duolingo

  • บางคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา Super Duolingo ที่ปรากฏบ่อย

ราคาของ Duolingo

  • ฟรี
  • ซูเปอร์ ดูโอลิงโก: $6.99 ต่อเดือน
  • Duolingo Business: $49.99 ต่อปี

คุณสามารถทดลองใช้ Super Duolingo ได้ฟรีเป็นเวลาสองสัปดาห์

คะแนนและรีวิวของ Duolingo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (790+ รีวิว)

8. StudyStack

บัตรคำ StudyStack
ผ่านทางStudyStack

เครื่องมือการศึกษาที่สนุกสนาน StudyStack ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและง่ายดายด้วยแฟลชการ์ดที่สร้างสรรค์ มีทรัพยากรการศึกษาฟรีพร้อมแฟลชการ์ดนับล้านที่สร้างโดยสมาชิกในชุมชน และความสามารถในการช่วยให้คุณสร้างแฟลชการ์ดของคุณเอง

StudyStack มีบัตรคำสำหรับหลากหลายวิชา รวมถึงธุรกิจ การแพทย์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแม้แต่การทดสอบมาตรฐาน คุณสามารถเล่นเกมจากบัตรคำของคุณเพื่อเพิ่มการเรียนรู้แบบโต้ตอบได้

คุณสมบัติเด่นของ StudyStack

  • ทำให้การเรียนรู้สนุกด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นำเกมมาใช้ เช่น การเรียงคำ การจับคู่ เกมปริศนาอักษรไขว้ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • มีตัวเลือกการประเมินผล เช่น ข้อสอบแบบปรนัย การทดสอบโดยตรง และแบบทดสอบย่อย
  • เปิดใช้งานการเรียนรู้แบบออฟไลน์ในแอปพลิเคชันมือถือ
  • พัฒนาและแบ่งปันแฟลชการ์ดของคุณ

ข้อจำกัดของ StudyStack

  • บัตรบางใบอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาบนแอป

ราคา StudyStack

  • ฟรี
  • StudyStack PRO: $10 ต่อปี
  • StudyStack PRO สำหรับครู: $20 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ StudyStack

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Udemy

คอร์ส Udemy
ผ่านทางUdemy

ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 210,000 หลักสูตร Udemy เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียน ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการเรียนรู้ Python หรือดนตรี Udemy ก็มีหลักสูตรหลากหลายที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตรเหล่านี้ คุณยังสามารถเข้าถึงแบบทดสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และฟอรัมได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามงานที่ยังไม่เสร็จและความคืบหน้าของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Udemy

  • มีหลักสูตรและหมวดหมู่ที่หลากหลายให้เลือก
  • เรียนรู้ตามจังหวะของคุณ
  • รับการเข้าถึงแบบไม่มีโฆษณาและออฟไลน์ด้วยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • มีให้บริการมากกว่า 60 ภาษา
  • บางหลักสูตรมีการเข้าถึงตลอดชีพ
  • รับการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ

ข้อจำกัดของ Udemy

  • บางหลักสูตรอาจมีราคาสูง
  • บางแห่งไม่มีข้อเสนอแนะหรือฟอรัมสำหรับการอภิปราย

ราคาของ Udemy

  • แผนส่วนบุคคล: ₹750 ต่อเดือน
  • ซื้อคอร์สเรียนแต่ละหลักสูตรและชำระเงินตามการใช้งาน
  • แผนสำหรับองค์กร

คะแนนและรีวิวของ Udemy

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. Anki

บัตรคำ Anki
ผ่านทาง Anki

Anki ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วโดยช่วยให้คุณพัฒนาและเรียนรู้ผ่านบัตรคำ คุณสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของคุณ ตั้งแต่การเรียนกีตาร์ไปจนถึงการเตรียมสอบทางการแพทย์

Anki ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะและการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคุณและช่วยให้คุณจดจำแนวคิดที่คุณอาจลืมได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anki

  • อนุญาตให้ซิงค์บัตรข้ามหลายอุปกรณ์
  • สามารถจัดการบัตรได้มากกว่า 100,000 ใบ
  • มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
  • ให้คุณฝังเสียง, วิดีโอ, รูปภาพ, และมาร์กอัปทางวิทยาศาสตร์บนบัตรของคุณ
  • มีตัวเลือกเสริมมากมายให้เลือก
  • มันช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเด็คของคุณกับผู้อื่นได้

ข้อจำกัดของ Anki

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • การสร้างเด็คอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Anki

ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Anki

  • G2: 4. 7/5 (30 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

11. Course Hero

การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดย Course Hero
ผ่านทางCourse Hero

สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาด้วยความมั่นใจ Course Hero เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีสื่อการเรียนและทรัพยากรมากกว่า 30 ล้านรายการ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาจำนวนกว่า 200,000 คนที่พัฒนาแบบทดสอบ บันทึกการบรรยาย และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ

คุณสามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายวิชาได้บน Course Hero ตั้งแต่การแก้ปัญหาการบ้านไปจนถึงคู่มือการศึกษาและคำตอบของตำราเรียน คุณยังสามารถรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและมีเซสชั่นแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนได้

คุณสมบัติเด่นของ Course Hero

  • เข้าถึงเอกสารการศึกษาและทรัพยากรสำหรับหลักสูตรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  • เสนอความช่วยเหลือการบ้านด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำตอบและคำอธิบายทันที
  • รับการสนับสนุนจากติวเตอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • พัฒนาความรู้ของคุณด้วยคลังปัญหาฝึกหัด
  • เสนอเครื่องมือ AIเช่น ตัวตรวจสอบการสะกดคำ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และเครื่องมือแปลงประโยค
  • ใช้เครื่องสร้างแฟลชการ์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

ข้อจำกัดของ Course Hero

  • ไม่รองรับการสนับสนุนหลายภาษา
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรากฏบ่อย
  • ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้

ราคาของ Course Hero

  • ฟรี
  • สมาชิกพรีเมียร์ รายเดือน: $39.99 ต่อเดือน รายไตรมาส: $19.95 ต่อเดือน รายปี: $9.95 ต่อเดือน
  • รายเดือน: $39.99 ต่อเดือน
  • รายไตรมาส: $19.95 ต่อเดือน
  • รายปี: $9.95 ต่อเดือน
  • รายเดือน: $39.99 ต่อเดือน
  • รายไตรมาส: $19.95 ต่อเดือน
  • รายปี: $9.95 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Course Hero

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

12. Google Scholar

ผลการค้นหาของ Google Scholar
ผ่านทางGoogle Scholar

Google Scholar เป็นเครื่องมือค้นหาฟรีที่ช่วยให้คุณค้นหาและวิจัยวรรณกรรมทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมอบวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในงานวิชาการในการค้นพบและเข้าถึงบทความทางวิชาการ เอกสารการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือ และสิทธิบัตร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Scholar

  • ค้นหาวรรณกรรมวิชาการจากแหล่งเดียว
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยใช้คำค้นหา ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสิ่งพิมพ์
  • แสดงจำนวนการอ้างอิงสำหรับบทความ
  • ให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับคำสำคัญเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Google Scholar

  • บางคนได้วิจารณ์ว่ามันจัดอันดับบทความตามการอ้างอิง
  • บางเนื้อหาไม่มีให้บริการฟรี

ราคาของ Google Scholar

ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก Google Scholar

  • G2: ไม่ทราบ
  • Capterra: อเมริกาเหนือ

13. แกรมม่าลี

แกรมม่าลี สำหรับนักเรียน
ผ่านGrammarly

ทักษะการเขียนที่ดีช่วยได้มากในการรับประกันเกรดที่ดีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักสูตรของคุณเน้นทฤษฎีมากกว่า Grammarly ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบทความของคุณเขียนได้ดีและดูเป็นมืออาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ ไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ความชัดเจน การลอกเลียนแบบ เครื่องหมายวรรคตอน หรือการมีส่วนร่วม Grammarly จะประเมินข้อความของคุณและให้คำอธิบายที่ชัดเจนพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงการเขียนของคุณ

ตามข้อมูลจากGrammarly นักเรียน 94% มีผลการเรียนดีขึ้นด้วย Grammarly Premium คุณสามารถเพิ่มส่วนขยาย Grammarly ลงในเบราว์เซอร์ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อตรวจสอบงานเขียนของคุณ นอกจากนี้ยังใช้งานได้กับ Windows, Chrome, iPhone, iPad และ Android

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • เสนอความช่วยเหลือในการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเขียนที่ดีขึ้น
  • ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการเขียน
  • ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและน้ำเสียง
  • ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • รับการอ้างอิงที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์จากแหล่งออนไลน์
  • ตรวจทานข้อความของคุณ
  • มีให้บริการในแอปพลิเคชันมากกว่า 5 แสนรายการ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • เสนอคำแนะนำจำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $12 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (5,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (6,900+ รีวิว)

14. ป่า

แอปป่าสำหรับการเรียนที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ผ่านป่า

แอป Forest เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มักเสียสมาธิและใช้เวลาไปกับโทรศัพท์ แต่รักต้นไม้ ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์ (แม้จะเป็นเสมือนจริง) ทุกครั้งที่คุณมีสมาธิกับงานของคุณ ทำได้อย่างไร? แนวคิดนั้นง่ายมาก

เพิ่มเวลาที่คุณต้องการจะตั้งใจ และแอปจะปลูกต้นไม้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากคุณออกจากแอปก่อนที่เวลาจะหมด ต้นไม้ของคุณจะตาย อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งใจอยู่ คุณสามารถค่อยๆ สร้างป่าที่เขียวชอุ่มได้

Forest จะปลูกต้นไม้จริงให้คุณหากคุณใช้เหรียญเสมือนที่คุณได้รับจากการใช้แอป

จุดเด่นของป่า

  • ตั้งเวลาเพื่อให้ความสนใจในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดและรับชมภาพจำลองของป่าของคุณ
  • รับภาพรวมเชิงลึกของช่วงเวลาที่คุณให้ความสำคัญ
  • เข้าถึงสถิติโดยละเอียดเพื่อจัดการเวลาของคุณ
  • แชร์กับเพื่อนของคุณและมุ่งเน้นร่วมกัน
  • ปลูกต้นไม้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ข้อจำกัดของป่า

  • ไม่มีปุ่มหยุดชั่วคราว
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับจำนวนต้นไม้ฟรีที่มีจำกัด

การกำหนดราคาป่าไม้

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4. 22

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

15. บล็อกไซต์

บล็อกไซต์เพื่อบล็อกแอปที่รบกวนสมาธิ
ผ่านทางBlockSite

การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันเกิดขึ้นทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเว็บไซต์โปรดและโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายสามารถทำให้คุณเสียสมาธิจากการเรียนได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ BlockSite เข้ามาช่วย ด้วย BlockSite คุณสามารถบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณพบว่าทำให้เสียสมาธิได้

คุณยังสามารถเปิดโหมดโฟกัสในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการรบกวนได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการเวลาได้ดีขึ้น และทำกิจกรรมการเรียนให้เสร็จเร็วกว่าที่เคย

คุณสมบัติเด่นของ BlockSite

  • บล็อกแอปและเว็บไซต์ และซิงค์ข้อมูลข้ามหลายแพลตฟอร์ม
  • เพิ่มตารางเวลาเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนในช่วงเวลาที่กำหนด
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเว็บของคุณ
  • ใช้การบล็อกแบบคลิกเดียวเพื่อบล็อกเว็บไซต์หรือแอปตามหมวดหมู่หรือคำสำคัญ
  • ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าบล็อกที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติหากคุณเปิดเว็บไซต์/แอปที่ถูกบล็อก
  • เปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ
  • ป้องกันไม่ให้ถอนการติดตั้ง BlockSite ได้อย่างง่ายดาย
  • รองรับ Microsoft Edge, Google Chrome และ Mozilla Firefox

ข้อจำกัดของ BlockSite

  • แผนฟรีอนุญาตให้บล็อกเว็บไซต์ได้เพียงหกเว็บไซต์เท่านั้น
  • เว็บไซต์ที่ถูกบล็อกจะไม่ถูกบล็อกในโหมดไม่ระบุตัวตน

ราคาของ BlockSite

  • ฟรี
  • แผนชำระเงิน: $10.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ BlockSite

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ใช้พลังของเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของคุณ

นี่ไง! ด้วยเครื่องมือการเรียน 15 อย่างนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของคุณได้ และทำเสร็จได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง แน่นอนว่าคุณควรใช้เครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันอย่าง Forest และ BlockSite อาจมีประโยชน์หากคุณมีปัญหาในการจดจ่อ หากคุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านบัตรคำ (flashcards) StudyStack จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้หลายตัว แต่การใช้แอปพลิเคชันเพียงตัวเดียวเพื่อช่วยจัดการทุกแง่มุมของการเรียนรู้ของคุณ จะช่วยป้องกันความสับสนและการสลับไปมาอย่างต่อเนื่องClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียน คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ClickUp Docs, AI, แบบ템เพลตสำหรับบันทึก และอื่น ๆ ได้ ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!