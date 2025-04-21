10 อันดับทางเลือก AI ของ Mindgrasp ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เมื่อคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ยากลำบาก คุณต้องฟังหรืออ่านให้ดี ทำบันทึกอย่างละเอียด ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณเขียนไว้ สรุป และจากนั้นพยายามจำทุกอย่างให้ได้ มันเยอะมาก 👀
โชคดีที่การเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ได้มอบเครื่องมือ AIให้เราเพื่อทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ง่ายขึ้นมากสำหรับทั้งนักเรียนและครู เครื่องมือเช่น Mindgrasp.AI หรือหนึ่งในหลายๆ ทางเลือกของ Mindgrasp AI
Mindgrasp เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกที่อ่านเอกสารหรือฟังเนื้อหาวิดีโอแทนคุณ (รวมถึงวิดีโอจาก YouTube) จากนั้นนำเสนอสรุปบันทึกให้คุณ คุณสามารถถามคำถามเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและประมวลผลข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างบัตรคำและแบบทดสอบเพื่อช่วยให้คุณจดจำข้อมูลได้
Mindgrasp เป็นแอปจดบันทึกและเครื่องมือช่วยเรียนด้วย AI ที่มีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ยังมีแอปจดบันทึกและเครื่องมือAI สำหรับการเรียนอื่น ๆ ที่ Mindgrasp AI อาจมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ทั้งนักเรียนและครูสามารถใช้ประโยชน์ได้ 🧑🎓
มาสำรวจคุณสมบัติบางประการที่ผู้ช่วยการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประเภทนี้เสนอให้คุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่พวกมันสามารถทำได้ จากนั้นเราจะมาดูตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของ Mindgrasp AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน (หรือการสอน) ของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mindgrasp AI ที่คุณสามารถใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจดบันทึก การจัดการงาน และการวางแผนการเรียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|– ClickUp AI Notetaker สำหรับสรุปบันทึก – ClickUp Brain สำหรับสรุป – กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ – แม่แบบการจัดการโครงการ – ผู้ช่วยเขียนด้วย AI
|ต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับ ClickUp BrainG2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
|โอเพ่นเอไอ
|การถอดเสียง, การสร้างเนื้อหา, ผู้ช่วยการศึกษา
|– การถอดเสียง AI ของการบรรยายและพอดแคสต์– ผู้ช่วยเขียน– การสร้างแบบทดสอบ– คำตอบอย่างรวดเร็ว
|จ่ายตามการใช้งาน G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
|Google for Education
|การสอน, การจัดการงาน, การสื่อสาร
|– Google Docs, Sheets, Forms– เชื่อมต่อกับ Google Calendar– รายงานความซ้ำซ้อนสำหรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
|ติดต่อเพื่อขอราคา G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
|เรา
|การสร้างและแบ่งปันสื่อการเรียนรู้
|– เครื่องมือการบันทึกคำอธิบาย– การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์– การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล– การผสานระบบ LMS
|พื้นฐาน: ฟรีครู: $99/ปีโรงเรียน: ติดต่อเพื่อขอราคา
|EnhanceDocs
|การค้นหาเอกสารและการจัดการความรู้
|– การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ– การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น OneDrive และ Confluence– การสกัดข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
|FreePro: $1,000/เดือนBusiness: $2,500/เดือน
|แชทเบส
|สร้างแชทบอทและบริการสนับสนุนลูกค้าแบบกำหนดเอง
|– แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์– การโต้ตอบแชทที่ปรับแต่งได้– การวิเคราะห์เพื่อการติดตามปัญหา
|FreeHobby: $19/เดือนStandard: $99/เดือนUnlimited: $399/เดือน
|ล็อกดาวน์เบราว์เซอร์
|การรักษาความปลอดภัยในการสอบออนไลน์
|– การผสานระบบ LMS– การบล็อกการสลับแอปพลิเคชัน– คุณสมบัติการรักษาความสมบูรณ์ของการสอบ
|ติดต่อเพื่อขอราคา G2: 3. 7/5 (40+ รีวิว)
|อธิบายให้เหมือนเด็กห้าขวบเข้าใจ
|ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
|– อธิบายหัวข้อด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย– ระดับความเข้าใจที่ปรับแต่งได้– ตัวเลือกสำหรับการใช้ถ้อยคำเสียดสี
|แค่สงสัย: $3.99/เดือน บอกทุกอย่าง: $6.99/เดือน
|สถาบันการศึกษา
|การจัดการและแบ่งปันเอกสารวิจัย
|– ดาวน์โหลดเอกสารวิจัย– การวิเคราะห์ผลกระทบของการวิจัย– การแจ้งเตือนการค้นหาสำหรับหัวข้อใหม่
|ฟรีพรีเมียมสำหรับสถาบัน: ติดต่อเพื่อขอราคา
|พลิก
|การมีส่วนร่วมของนักเรียนกับงานมอบหมายวิดีโอ
|– การสร้างงานวิดีโอ – ข้อความ/วิดีโอแนะแนว – คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
|ฟรี
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Mindgrasp AI?
การรู้ทางเลือกของคุณเป็นสิ่งที่ดีเสมอ—นอกจากนี้คุณอาจค้นพบเครื่องมือที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ด้วย นี่คือคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานที่คุณควรพิจารณาเมื่อกำลังค้นหาทางเลือกอื่นแทน Mindgrasp AI:
- เครื่องมือถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งแปลงข้อความหรือเสียงเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร
- ความสามารถในการจัดการเอกสารเพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- การทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การสรุปเนื้อหาที่ยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญไม่กี่ข้อ ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
- การเชื่อมโยงสองทิศทางเพื่อให้คุณสามารถค้นหาเส้นทางกลับไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เสมอ
- เครื่องมือแบ่งปันความรู้ที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน 📚
- ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบและสไตล์ของบันทึกของคุณให้เหมาะสมกับคุณมากขึ้น
- เครื่องมือ AI ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถใช้ Mindgrasp สำหรับบางกรณีการใช้งานเหล่านี้ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นเรามาสำรวจตัวเลือกอื่นๆ กัน
📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จดบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม แปลงเสียงเป็นข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้จดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Mindgrasp ที่ควรใช้ในปี 205
ทางเลือกเหล่านี้แทน Mindgrasp AI แต่ละตัวมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ให้คุณพิจารณาถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียของแต่ละตัวเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใด—หรือการผสมผสานของเครื่องมือ—จะเหมาะกับคุณมากที่สุด
1. ClickUp
ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Mindgrasp AI—และยังมีมากกว่านั้นอีกมาก มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานออนไลน์แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
ClickUp AI Notetaker: สรุปและจัดระเบียบอย่างง่ายดาย
ClickUp's AI Notetaker เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณสรุปและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังถอดเสียงการบรรยายหรือสรุปเนื้อหาการศึกษา ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp จะทำให้การทบทวนและจดจำประเด็นสำคัญเป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องจดบันทึกอย่างละเอียด คุณสามารถสกัดแนวคิดหลัก สร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแม้กระทั่งสร้างบัตรคำสำหรับการทบทวน—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI ของคุณเพื่อการเรียนและการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ที่สนับสนุนทุกด้านของการเรียน ตั้งแต่การวางแผน การจดบันทึก การสรุป ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการจัดเก็บเอกสาร
ใช้หนึ่งในเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpที่มีให้เลือกมากมายเพื่อสร้างแผนการเรียนและติดตามความก้าวหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมาย เมื่อคุณเรียน ใช้ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจดบันทึกอย่างถูกต้องในClickUp NotepadหรือในClickUp Doc สกัดจุดสำคัญและสร้างสรุปจากบันทึกของคุณหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ ClickUp Brain 📝
เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มทำงานในภารกิจ ให้สร้างไอเดียอย่างรวดเร็วโดยใช้หนึ่งในเทมเพลตการคิดสร้างสรรค์มากมาย หรือสร้างภาพรวมของแผนผังความคิดบนClickUp Whiteboard ClickUp's AI Writer for Work จะช่วยคุณอีกครั้งในการสร้างเนื้อหาจากโครงร่างของคุณ และแก้ไขและจัดรูปแบบให้เอกสารของคุณดูเป็นมืออาชีพและปราศจากข้อผิดพลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดในตัวเพื่อแสดงภาพว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไรและช่วยให้คุณจดจำข้อมูลได้
- ดึงจุดดำเนินการออกจากบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่สามารถติดตามได้
- จัดโครงสร้างและจัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยหน้าซ้อนและแท็ก
- บันทึกเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ที่ศูนย์กลางบนแพลตฟอร์ม ClickUp
- แปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาต่างๆ มากมาย รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และอาหรับ 🌎
- ใช้ ClickUp บนอุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android หรือบนเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี ดังนั้นคุณจะต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้งาน
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ClickUp ราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. OpenAI
OpenAI เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิจัยและนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ประโยชน์เพื่อมนุษยชาติ บริษัทเป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการพัฒนา ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอท AI ที่สามารถสร้างคำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ และตอบสนองในลักษณะที่คล้ายมนุษย์มาก ปัจจุบัน API ของ ChatGPT ถูกนำไปใช้โดยแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมายทั่วโลก 🤖
OpenAI Whisper API เป็นเพียงหนึ่งในแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกหลายตัวที่ทำหน้าที่แปลงเสียงเป็นข้อความ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Mindgrasp AI เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาที่มีคุณค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI
- ถอดเสียงการบรรยาย, พอดแคสต์, การประชุม Zoom หรือการบันทึกเว็บสัมมนา เพื่อให้คุณมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณกำลังศึกษาอยู่ (หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ)
- ใช้เป็นตัวช่วยในการเขียนเพื่อสร้างเนื้อหาให้คุณ
- ขอให้สร้างแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ OpenAI
- ข้อความที่มันสร้างขึ้นอาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 100% เสมอไป และอาจไม่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะจากการอัปเดตล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นอาจไม่ทันสมัยในเรื่องปัจจุบัน
OpenAI ราคา
- จ่ายตามการใช้งาน
OpenAI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. Google for Education
แทนที่จะเป็นทางเลือกโดยตรงสำหรับ Mindgrasp AI, Google for Education ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการเอกสารการสอนสำหรับชั้นเรียนและโรงเรียน. ในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Workspace, มันยังมอบแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนและครูเพื่อสื่อสารและร่วมมือทางออนไลน์.
แพ็กเกจพื้นฐานฟรีให้บริการฟังก์ชันพื้นฐานเช่นเอกสาร, ตาราง, แบบฟอร์ม, และสไลด์ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารเช่น Gmail, Google Meet, และแชท ตัวเลือกแบบชำระเงินให้สถาบันการศึกษาเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่นความปลอดภัย, การควบคุมการเข้าถึง, และการวิเคราะห์ รวมถึงการผสานระบบและการประชุมกับผู้เข้าร่วมหลายร้อยคน 🧑🏫
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google for Education
- โหลดงานใหม่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเชื่อมโยงกับ Google Calendar ที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้ทุกคนทราบกำหนดส่งงาน
- ดาวน์โหลดงานที่ได้รับมอบหมายและผลการประเมินที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ใช้รายงานความมีต้นฉบับเพื่อตรวจสอบการส่งงานของนักเรียนว่าไม่มีการลอกเลียนแบบ
- เข้าถึงระบบบนคลาวด์ได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Google for Education
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้งานยาก
- เนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ ปัญหาทางเทคนิคอาจทำให้กระบวนการเรียนรู้หยุดชะงักได้
Google for Education ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Google for Education
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (16 รีวิว)
4. เรา
Kami เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนครูและช่วยปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ทั้งในการสอนและการมอบหมายงาน ✅
ใช้เครื่องมือการบันทึกคำอธิบายเพื่อทำให้เอกสารการสอนน่าสนใจมากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนของคุณทำเช่นเดียวกัน ทั้งนักเรียนและครูสามารถใช้ระบบเพื่อถามและตอบคำถามอย่างรวดเร็ว หรือแบ่งปันการบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเรา
- สร้างหรือปรับแต่งสื่อการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย แล้วแบ่งปันกับชั้นเรียนของคุณ
- ดูนักเรียนของคุณทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์และตรวจสอบความคืบหน้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- สร้างแบบทดสอบและการประเมินผล จากนั้นให้คะแนนทั้งหมดในมุมมองเดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการสอนยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Google Classroom, Teams, OneDrive และ Schoology
ข้อจำกัดของเรา
- แผนพื้นฐานให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง แต่คุณจะต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การพิมพ์ด้วยเสียง หรือการประเมินผลและการติดตาม
- ครูบางคนรู้สึกว่าค่าบริการค่อนข้างสูงหากพวกเขาต้องจ่ายค่า Kami ด้วยตัวเอง
เรา Kami ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ครู: $99/ปี
- โรงเรียนหรือเขตการศึกษา: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Kami
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. EnhanceDocs
EnhanceDocs ใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยให้ผู้คนค้นหาข้อมูล ใช้เพื่อฝึกอบรมทีมของคุณ, อบรมพนักงานใหม่, หรือให้บริการลูกค้าโดยการให้คำตอบอย่างรวดเร็วแก่ผู้ใช้สำหรับคำถามของพวกเขา
เพื่อตอบคำถาม เครื่องมือทรงพลังนี้จะค้นหาผ่านเอกสารของบริษัทที่มีอยู่และฐานความรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมแพลตฟอร์มเช่น Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint, และ Confluence จากนั้นจะเชื่อมโยงคำถามไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ยังระบุคำถามที่ถูกถามบ่อยและสร้างคำตอบไว้ให้ ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาได้หลายชั่วโมง
คุณสมบัติเด่นของ EnhanceDocs
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ใช้ EnhanceDocs ได้โดยตรงจากเครื่องมือแชท เช่น Teams, Discord หรือ Slack
- ดึงข้อมูลจากเอกสารทุกประเภท รวมถึงไฟล์ PDF
- สบายใจได้ว่าความปลอดภัยระดับองค์กรกำลังปกป้องข้อมูลสำคัญทั้งหมดของบริษัทคุณ 🔐
ข้อจำกัดของ EnhanceDocs
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะทราบได้ว่าเครื่องมือนี้ทำงานได้ดีเพียงใด
- ราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
EnhanceDocs ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $1,000/เดือน
- ธุรกิจ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว EnhanceDocs
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Chatbase
Chatbase ใช้ GPT เพื่อสร้างแชทบอทแบบโต้ตอบที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจของคุณ เป็นทางเลือกแทน Mindgrasp AI โดยจะ "จดบันทึก" จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย รวมถึงเอกสาร PDF และเว็บไซต์ จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นบทสนทนาของแชทบอท
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังช่วยให้สามารถระบุและแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ช่วยปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 😊
คุณสมบัติเด่นของ Chatbase
- ใช้เพื่อมีส่วนร่วมและสนับสนุนลูกค้า หรือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- ใช้ประโยชน์จากโมเดลฟรีเมียมเพื่อทดลองใช้ระบบก่อนตัดสินใจซื้อ
- จ่ายเฉพาะส่วนเสริม เช่น เครดิตข้อความเพิ่มเติมหรือแชทบอทเมื่อคุณต้องการใช้งานเท่านั้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือแชทหรือโซเชียลมีเดีย เช่น WhatsApp, Slack, Facebook Messenger และ Zapier
ข้อจำกัดของแชทเบส
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมักพบว่าเส้นทางการเรียนรู้มีความชันเล็กน้อย
- คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อลบแบรนด์ Chatbase หรือใช้โดเมนของคุณเอง
Chatbase ราคา
- ฟรี
- งานอดิเรก: $19/เดือน สำหรับแชทบอท 2 ตัว
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 5 แชทบอท
- ไม่จำกัด: $399/เดือน สำหรับ 10 แชทบอท
คะแนนและรีวิวของ Chatbase
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 3/5 (70 รีวิว)
7. LockDown Browser
Lockdown Browser ปกป้องสภาพแวดล้อมการทดสอบออนไลน์บนระบบการจัดการการเรียนรู้. ใช้เป็นหลักโดยสถาบันการศึกษาขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจในความสมบูรณ์ในระหว่างการสอบ.
เครื่องมือนี้จะลบตัวเลือกเมนูและแถบเครื่องมือทั้งหมด ยกเว้นตัวเลือกที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเข้าถึงเครื่องมืออื่นใดที่อาจใช้เพื่อทุจริตได้ ❎
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LockDown Browser
- ผสานการทำงานกับระบบ LMS หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Moodle, Brightspace, Blackboard Learn และ Canvas
- บล็อกนักเรียนไม่ให้เปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันอื่นใด
- ทำให้ไม่สามารถคัดลอกและแชร์ข้อสอบได้
- ใช้ Lockdown Browser บนอุปกรณ์ Mac, Windows, iPad และ Chromebook
ข้อจำกัดของ LockDown Browser
- ไม่สะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความพิการ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานข้อบกพร่องและปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดในกระบวนการสอบ
LockDown Browser ราคา
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในวิทยาเขตของคุณ
คะแนนและรีวิวของ LockDown Browser
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11 รีวิว)
8. อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ
Explain Like I'm Five เป็นเครื่องมือ AI ที่อธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยภาษาที่ง่ายมาก ๆ จนแม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจได้ นักเรียนใช้เพื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ และครูใช้เพื่อช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
ฐานความรู้ของ AI ถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนจากทั่วโลกที่ร่วมแบ่งปันมุมมองส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความหลากหลายของมุมมอง 💡
อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับคำถามฟรี 3 ข้อต่อวัน
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามใด ๆ ที่คุณเลือกถาม
- ระบุระดับความเข้าใจของคุณ—พื้นฐาน, กลาง, สูง, หรือเชี่ยวชาญ
- เลือกเปิดหรือปิดการเสียดสีได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ
อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ ข้อจำกัด
- เนื่องจากไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาจึงแตกต่างกัน
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่า Explain Like I'm Five ทำงานได้ดีเพียงใด
อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ ราคา
- แค่สงสัย: $3. 99/เดือน
- บอกฉันทุกอย่าง: $6. 99/เดือน
อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. วงการวิชาการ
สถาบันการศึกษาเป็นฐานความรู้ที่ประกอบด้วยเอกสารวิจัย นักวิชาการสามารถอัปโหลดเอกสารของตนและวัดผลกระทบได้ และทุกคนสามารถติดตามการวิจัยของผู้อื่นเพื่อให้ทันกับการพัฒนาล่าสุดในสาขาที่ตนศึกษา 📰
คุณสมบัติเด่นของวงการวิชาการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนการค้นหาสำหรับหัวข้อที่คุณสนใจ
- ดาวน์โหลดเอกสารนับล้านได้ฟรีเมื่อคุณสมัคร
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามผลกระทบของเอกสารวิจัยที่คุณอัปโหลด
- ใช้ทางเลือก AI ของ Mindgrasp นี้เพื่อสรุปเนื้อหาการวิจัยอย่างละเอียด
ข้อจำกัดทางวิชาการ
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อค้นหาและเข้าถึงเอกสาร
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการค้นหาไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
สถาบันการศึกษา ราคา
- ฟรี
- ค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบัน: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวในแวดวงวิชาการ
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. พลิก
เดิมชื่อว่า Flipgrid, Flip คือแอปของไมโครซอฟต์ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกวิดีโอการบ้านได้ จากนั้นแก้ไขและแบ่งปันได้ Flip เป็นเครื่องมือการศึกษาทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ชอบพูดมากกว่าเขียน หรือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาเสียงของตัวเอง 🙋
คุณสมบัติเด่นแบบพลิกกลับ
- เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มและควบคุมสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้
- เพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการโพสต์คำถามหรือโจทย์โดยใช้ข้อความหรือวิดีโอ และเชิญชวนนักเรียนให้แบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา
- ส่งเสริมการร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างความคิดของพวกเขา
- ใช้ Flip เป็นเว็บหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ข้อจำกัดในการพลิก
- ระบบอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้บ้าง
- นักเรียนสามารถตอบได้ทางวิดีโอเท่านั้น—ไม่มีตัวเลือกอื่น
พลิก ราคา
- ฟรี
พลิกคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
เครื่องมือ AI ทำให้การเรียนรู้สนุกมากขึ้น
เครื่องมือการศึกษาด้วย AI สามารถทำให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และมักจะสนุกมากขึ้นด้วย—สำหรับทั้งนักเรียนและครู ตั้งแต่แอปจดบันทึกและแอปถอดความ ไปจนถึงแชทบอทและฐานความรู้ทุกประเภท มีทางเลือก AI ของ Mindgrasp สำหรับทุกประเภทของงานการเรียนรู้ 🙌
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนด้วย AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ มันมีเทมเพลตการวางแผนการเรียน แอปจดบันทึกและเครื่องมือช่วยระดมความคิด รวมถึงผู้ช่วยเขียน AI ที่สามารถสรุปบันทึก สร้างข้อความ และจัดรูปแบบงานของคุณให้ดูดี
ลงทะเบียนฟรีกับClickUp และเริ่มทำงานเพื่อเกรดสูงสุดได้เลยวันนี้ 💯