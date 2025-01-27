10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Supernotes สำหรับการจดบันทึกในปี 2025

Supernotes เป็นเครื่องมือจดบันทึกยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติการจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสร้าง แก้ไข และจัดการบันทึกเป็นเรื่องง่าย โดยไม่รู้สึกว่ามีฟีเจอร์หรือข้อมูลมากเกินไปจนทำให้สับสน
ในขณะที่ Supernotes โดดเด่นในการจัดระเบียบความรู้ ผู้ใช้หลายคนต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกว่าหรือการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ บางคนอาจพบว่าชุดคุณสมบัติของ Supernotes มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแอปที่มีฟังก์ชันหลากหลายเช่น Evernote หรือ Notion
แพลตฟอร์มทางเลือกของ Supernotes เหล่านี้มอบชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับฟังก์ชันการจดบันทึก แต่ละแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากกว่าที่ Supernotes มีให้ เช่น การสร้างเนื้อหาที่เสริมด้วย AI การปรับแต่งอย่างละเอียด หรือฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเช่นการเข้ารหัส ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มใด ทางเลือกชั้นนำของ Supernotes สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดระเบียบของคุณและก้าวข้ามขีดความสามารถของ Supernotes ได้
อะไรคือทางเลือกของซูเปอร์โน้ต?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Supernotes ได้แก่แอปพลิเคชันจดบันทึกและซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับ Supernotes รวมถึงการจัดระเบียบด้วยภาพ การรองรับการเขียนย่อความ ความยืดหยุ่น และคุณสมบัติการค้นหาที่ Supernotes เป็นที่รู้จัก นอกเหนือจากการจดบันทึกแล้ว Supernotes ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความรู้ ทำให้ง่ายต่อการจัดโครงสร้างและจัดการข้อมูล
มีทางเลือกหลายอย่างสำหรับ Supernotes ในตลาดที่มีคุณสมบัติและข้อดีเฉพาะตัว เช่น บันทึกเสียงและซอฟต์แวร์ บันทึกข้อความแบบโน้ตติดผนังที่หรูหรา หนึ่งในหรือมากกว่าหนึ่งทางเลือกเหล่านี้อาจเหมาะสมกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการมากกว่า
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของซูเปอร์โน้ต?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Supernotes คุณต้องการสิ่งที่ให้ชุดคุณสมบัติที่คล้ายกันแต่ในลักษณะที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น เมื่อคุณสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดระเบียบ: ทางเลือกที่คุณเลือกควรมีวิธีการจัดระเบียบบันทึกที่ยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่เขียนด้วยลายมือในรูปแบบดิจิทัลหรือบันทึกข้อความแบบดั้งเดิม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: หากคุณเขียนบันทึกกับผู้อื่นบ่อยครั้ง ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณพิจารณา มีชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม เพื่อช่วยคุณในการบันทึกการประชุมและงานที่แบ่งปันกัน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ในชุดเทคโนโลยีของคุณมีเครื่องมือมากกว่าหนึ่งตัว และแอปจดบันทึกของคุณควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้คุณสามารถซิงค์บันทึกและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- ฟังก์ชันการค้นหา: เมื่อคอลเลกชันบันทึกของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การค้นหาบันทึกเฉพาะอาจกลายเป็นเรื่องยาก ฟีเจอร์การค้นหาที่ดีจะช่วยลดปัญหานี้และทำให้การค้นหาบันทึกและบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ควรมีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถสร้างบันทึกได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบจดบันทึกแบบภาพ
- การโอนย้ายข้อมูล: แอปควรอนุญาตให้คุณบันทึกหรือส่งออกบันทึกในรูปแบบที่สามารถโหลดได้ง่ายโดยแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณสามารถถ่ายโอนได้อย่างง่ายดาย
- ค่าใช้จ่าย: แอปจดบันทึกมีโครงสร้างราคาที่หลากหลาย ค้นหาแอปที่ไม่เพียงแต่ตรงกับงบประมาณของคุณ แต่ยังให้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของซูเปอร์โน้ตที่ควรใช้
ด้านล่างนี้ คุณจะพบทางเลือกหลายอย่างสำหรับ Supernotes ที่มีคุณสมบัติการจดบันทึกและอื่นๆ อีกมากมาย แอปพลิเคชันจดบันทึกแต่ละตัวในรายการนี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้โดดเด่นกว่าแอปจดบันทึกทั่วไป
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมความสามารถในการจดบันทึกผ่านฟีเจอร์ ClickUp Notepadคุณสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและสร้างเอกสารประเภทอื่นๆ ด้วย ClickUp Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารในตัวที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งสามารถแปลงข้อความธรรมดาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ คุณจะพบตัวเลือกการจัดรูปแบบมากมายสำหรับบันทึกที่สวยงาม วิกิ การจัดการความรู้ส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย แม่แบบบันทึกประจำวันจะมอบพื้นฐานที่ง่ายต่อการเริ่มต้น
คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp ประกอบด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการและความสามารถในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องใช้แอปจดบันทึกอื่น ๆฟังก์ชันการจัดการงานช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหรืองานอื่น ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จได้
คุณสมบัติAI ของ ClickUpจะยกระดับการจดบันทึกให้สูงขึ้น มอบเนื้อหาคุณภาพให้คุณด้วยความพยายามที่น้อยลง การจดบันทึกแบบร่วมมือช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน เครื่องมือไวท์บอร์ดใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและรวบรวมแนวคิดได้อย่างรวดเร็วบนโน้ตและรูปร่างที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบครัน เช่น การจัดการโครงการ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล แอปบันทึกโน้ตในตัว และอื่น ๆ
- ให้คำแนะนำ AI ที่ปรับแต่งตามบทบาทเฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
- ความสามารถในการจัดระเบียบและติดแท็กโน้ตด้วยหน้าซ้อนเพื่อสร้างโครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตาม
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประหยัดเวลาโดยลดความจำเป็นในการดำเนินการซ้ำๆ
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึงเครื่องมือยอดนิยมมากมายในตลาด
- ห้องสมุดของเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- จำนวนฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนกับอินเทอร์เฟซ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. แนวคิด
Notion เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การจดบันทึกในตัว มันมอบพื้นที่ทำงานที่หลากหลายสำหรับทั้งบุคคลและทีม คุณสามารถสร้างบันทึกที่สวยงาม ฐานข้อมูล รายการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้เป็นที่รู้จักในด้านเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการแก้ไขแบบบล็อก ทำให้ง่ายต่อการจดบันทึกอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่มีโครงสร้างเฉพาะตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับวิกิ เอกสาร และโครงการต่างๆ เพื่อลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นในเทคโนโลยี
- เอกสารยุคใหม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการผสานรวม เพื่อมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- คุณสมบัติการจัดการโครงการในตัวเพื่อช่วยให้การวางแผน, การติดตาม, และการดำเนินการของโครงการง่ายขึ้น
- การผสานรวม เครื่องมือจดบันทึกด้วย AIช่วยแนะนำเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของตนในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้การสร้างบันทึกเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว แม้แต่สำหรับผู้ที่มีทักษะทางเทคโนโลยีจำกัด
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวที่ทำให้แอปพลิเคชันทำงานช้าลงชั่วคราวหรือค้าง
- จำนวนตัวเลือกที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นเมื่อพวกเขาเริ่มทำความคุ้นเคย
- จำนวนการเชื่อมต่อที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ทำให้ผู้ใช้บางรายรู้สึกไม่พอใจ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน
- ธุรกิจ: $15/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- AI Add-on: $8/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
3. Workflowy
Workflowy เป็นแอปจดบันทึกที่มีดีไซน์เรียบง่าย มุ่งเน้นการสร้างรายการและโครงร่างที่เป็นระเบียบ เพื่อเตรียมบันทึกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบความคิด งาน และไอเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้รองรับการจัดระเบียบแนวคิดของคุณได้อย่างไม่จำกัดด้วยการซ้อนโน้ตย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการระดมความคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบและเป็นลำดับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- สร้างรายการภายในรายการได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อวิธีการจัดระเบียบโน้ตของคุณอย่างยืดหยุ่น
- ซูมเข้าและออกของรายการย่อยใด ๆ ได้เพื่อให้ความสนใจกับงานหรือหัวข้อเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และกรองรายการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์อัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง
- แชร์บันทึกและทำงานร่วมกันในรายการได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีม
ข้อจำกัดของ Workflowy
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปทำงานช้าลงในบางสถานการณ์
- อินเทอร์เฟซมีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้เกิดอุปสรรคทางภาษาสำหรับผู้ใช้บางราย
- การออกแบบแบบมินิมอลมีข้อเสียคือไม่ได้ให้ฟีเจอร์มากเท่ากับแอปอื่น ๆ
ราคาของ Workflowy
- ฟรี
- รายเดือน: $4. 99
- รายปี: $49.00
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13 รีวิว)
4. Evernote
Evernote เป็นแอปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในด้านการออกแบบที่ใช้งานง่าย มุ่งเน้นอย่างมากในการจดบันทึก การสร้าง และการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสะดวกสำหรับผู้ใช้
คุณสมบัติเช่น การติดแท็กโน้ต, การค้นหา, และคุณสมบัติการจัดระเบียบที่เข้าใจง่ายได้ช่วยให้เครื่องมือนี้กลายเป็นหนึ่งในแอปบันทึกโน้ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
มันช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างคลิปเว็บและบันทึกเสียงโน้ตได้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนโน้ตด้วยลายมือเมื่อใช้หน้าจอสัมผัส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- การซิงค์บันทึกอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์ช่วยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา
- เพิ่มบันทึกด้วยข้อความ รูปภาพ บันทึกเสียง ไฟล์ PDF และรูปแบบเอกสารอื่น ๆ
- รวมบันทึกกับงานและตารางเวลาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการจัดการที่ทรงพลังและเป็นหนึ่งเดียว
- ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้ค้นหาเนื้อหาที่มีคอลเลกชันบันทึกจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานได้โดยตรงภายในบันทึก รวมถึงการรองรับวันครบกำหนดและคำเตือน
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้พบว่าเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมากกว่าที่พวกเขาต้องการ
- แผนพรีเมียมมีราคาสูงไปหน่อยสำหรับรสนิยมของบางคน
- การส่งออกข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ควรจะเป็น
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 00/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,000 รีวิว)
5. เดนดรอน
Dendron เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาและผู้ใช้ทางเทคนิคเป็นหลัก สร้างขึ้นบน Visual Studio Code และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดระเบียบบันทึกแบบลำดับชั้น การเชื่อมโยงย้อนกลับ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ซอฟต์แวร์นี้มีความยอดเยี่ยมในการจัดการคอลเลกชันขนาดใหญ่ของบันทึกและฐานความรู้เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านข้อมูลของโครงการโปรแกรมขนาดใหญ่และกรณีการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซับซ้อน
การมีฐานอยู่บน VSCode ยังมอบคุณสมบัติที่คุ้นเคยให้กับนักพัฒนา เช่น การเน้นไวยากรณ์และการเน้นโค้ดหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Dendron
- โครงสร้างที่สม่ำเสมอแต่ยืดหยุ่นได้ มอบการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างความคุ้นเคยและการปรับแต่ง
- ระบบประเภทที่แข็งแกร่งช่วยให้ความรู้ถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
- ข้อมูลสำคัญถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้น
- เครื่องมือการเผยแพร่ทำให้การแบ่งปันความรู้ในรูปแบบสวนดิจิทัลง่ายขึ้น
- VSCode base มอบพื้นที่ทำงานที่คุ้นเคยสำหรับนักพัฒนา
- โค้ดโอเพนซอร์สถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถในการขยายขนาด
ข้อจำกัดของเดนดรอน
- ไม่รองรับอุปกรณ์มือถือ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางระหว่างโน้ตทำได้ยาก
- คุณสมบัติการค้นหาไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งบางราย
การกำหนดราคาของ Dendron
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
การจัดอันดับและรีวิวของ Dendron
- Product Hunt: 5/5 (24 รีวิว)
6. ออบซิเดียน
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่เน้นการสร้างฐานความรู้ส่วนบุคคลโดยใช้โน้ตที่เชื่อมโยงกัน ระบบไฟล์ภายในเครื่องรองรับการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง การสร้างลิงก์ย้อนกลับ และการแสดงผลเป็นกราฟในรูปแบบที่น่าดึงดูดแต่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความรู้และงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย การใช้บันทึกแบบมาร์กดาวน์ช่วยให้สามารถจัดรูปแบบได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียเวลา
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่เป็นส่วนตัวและปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการคิดเฉพาะตัวของคุณ
- บันทึกจะถูกเก็บไว้โดยตรงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่รวดเร็วและสะดวก
- ปลั๊กอินและธีมหลายร้อยรายการช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด
- รูปแบบไฟล์ที่เปิดกว้างและไม่ผูกขาดทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังและจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
- กราฟความสัมพันธ์เชิงภาพให้การแสดงผลแบบกราฟิกของความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์
- ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับคอลเลกชันของบันทึกจำนวนมาก
ราคาของโอปอล
- ฟรีตลอดไป
- การใช้เชิงพาณิชย์: $50/ปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- Capterra: 4. 9/5 (20 รีวิว)
7. Cryptee
Cryptee เป็นซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยมอบฟีเจอร์การเข้ารหัสขั้นสูงสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ คุณสามารถสร้างและจัดเก็บบันทึก เอกสาร และรูปภาพด้วยการเข้ารหัสที่ปลอดภัย
ความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวทำให้ Cryptee เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือจดบันทึกสำหรับบุคคลหรือธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและความลับ หรือต้องการสามารถจดบันทึกส่วนตัวได้
คุณสมบัติเด่นของ Cryptee
- การเก็บข้อมูลสื่อที่เข้ารหัสช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มปลอดภัย
- เอกสารที่สร้างและแก้ไขในแพลตฟอร์มได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ปลอดภัยเช่นเดียวกัน
- ไฟล์จะถูกเข้ารหัสบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ก่อนที่จะอัปโหลดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
- โปรแกรมแก้ไขเอกสารแบบไดนามิกรองรับการเชื่อมโยงข้าม, แฮชแท็ก, การจัดรูปแบบมาร์กดาวน์, และอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การเขียนที่ดีขึ้น
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Evernote และ Word และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF และ Markdown เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- โฟลเดอร์ผีช่วยให้คุณซ่อนข้อมูลได้ ทำให้คุณสามารถสร้างบันทึกส่วนตัวได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Cryptee
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของตน
- ซอฟต์แวร์นี้ขาดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Cryptee
- 10 GB: €3/เดือน
- 400 GB: €9/เดือน
- 2,000 GB: €27/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Cryptee
- Product Hunt: 3/5 (13 รีวิว)
8. Logseq
Logseq เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการความรู้และการจดบันทึกที่ออกแบบมาตามหลักการของวิธีการ Zettelkasten รองรับการเชื่อมโยงย้อนกลับ การเชื่อมโยงสองทิศทาง และการแสดงผลเป็นกราฟ เพื่อช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว
Logseq เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบบันทึก เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Logseq จึงใช้งานได้ฟรีทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq
- ระบบที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการงานช่วยให้ผู้ใช้เป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- อนุญาตให้ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากภายในซอฟต์แวร์ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
- การรองรับแฟลชการ์ดช่วยให้การเรียนรู้และการจดจำข้อมูลที่เก็บไว้ในซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น
- ไวท์บอร์ดช่วยเพิ่มการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในรูปแบบภาพในซอฟต์แวร์
- ฐานโค้ดโอเพนซอร์สให้ความโปร่งใสและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Logseq
- ความคืบหน้าในการพัฒนายังช้ากว่าที่ผู้ใช้ต้องการ
- ฟีเจอร์การซิงค์ยังไม่มีความเสถียรเพียงพอสำหรับผู้ใช้บางราย
- เวอร์ชันใหม่บางครั้งอาจมีการแนะนำข้อบกพร่อง
ราคาของ Logseq
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. เดินเตร่
Roam เป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดการความรู้ที่มีระบบเชื่อมโยงแบบ "บล็อก" ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อแก้ไขบันทึก
ซอฟต์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดของการสร้างโน้ตที่เชื่อมโยงกันโดยการเชื่อมโยงบล็อกข้อความแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน โครงสร้างเอกสารนี้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองมนุษย์มากขึ้น ทำให้คุณสามารถสำรวจโน้ตทั้งหมดของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Roam
- โครงสร้างการจดบันทึกแบบเครือข่ายช่วยให้สามารถบันทึกเอกสารของเครือข่ายความคิดและแนวคิดได้อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันการทำงานของเอกสารและฐานข้อมูลผสานรวมกันอย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดให้มีระบบการจัดระเบียบงานวิจัยเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาวและการเรียกใช้ที่สะดวก
- โครงสร้างความรู้แบบเชื่อมโยงช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อจำกัดในการท่องเว็บ
- ผู้ใช้ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากได้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคา Roam
- ข้อดี: $15/เดือน
- ผู้ศรัทธา: $500/5 ปี
คะแนนและรีวิวของ Roam
- Capterra: 4. 4/5 (17 รีวิว)
10. PNotes
PNotes, ย่อมาจาก Portable Notes, เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อการสร้างและจัดการบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันมีการสร้างบันทึกข้อความธรรมดาพื้นฐาน และอนุญาตให้ใช้ข้อความแบบฟอร์แมตและตารางเพื่อการจัดรูปแบบที่สร้างสรรค์มากขึ้น
PNotes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกดิจิทัลแบบเรียบง่าย โดยไม่ต้องการความซับซ้อน และต้องการวิธีง่ายๆ ในการจดบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญบนเดสก์ท็อปของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PNotes
- ชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบอย่างครบถ้วน เช่น ข้อความแบบมีรูปแบบและตาราง ช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลได้ตามต้องการ
- ฟังก์ชันการวาดภาพฟรีให้วิธีเพิ่มเติมในการสร้างเนื้อหา
- บันทึกสามารถปรับแต่งได้ผ่านการใช้สกินและการตั้งค่าความโปร่งใส ทั้งแบบแยกเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
- การจัดตารางและการแจ้งเตือนช่วยให้ติดตามและจัดการบันทึกได้ง่ายขึ้น
- การผสานรวมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมสำหรับการโพสต์บันทึก
ข้อจำกัดของ PNotes
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการคลิกและลากมีความไวเกินไป
- ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ที่จะตั้งค่าตำแหน่งที่กำหนดเองสำหรับจัดเก็บบันทึกแทนที่จะอยู่ในโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชัน
ราคาของ PNotes
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของ PNotes
- Sourceforge: 4. 8/5 (76 รีวิว)
เริ่มต้นการเดินทางในการจดบันทึกของคุณวันนี้
ในบรรดาตัวเลือกมากมายของ Supernotes, ClickUp โดดเด่นด้วยความสามารถในการจดบันทึกที่แข็งแกร่ง ซึ่งเหนือกว่าการเขียนดิจิทัลทั่วไป ความเชี่ยวชาญของมันไม่ได้อยู่เพียงแค่การสร้างบันทึกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนบันทึกที่ครอบคลุมของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรง
ชุดเครื่องมือของ ClickUp ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการจดบันทึกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการโครงการ เครื่องมือ AI และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอีกด้วย ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถหลอมรวมแนวคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแนวคิดที่ชัดเจน ด้วยการแชร์ข้อมูลอย่างง่ายดาย การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
พร้อมที่จะรวบรวมบันทึก, รายการตรวจสอบ, และงานต่าง ๆ ไว้ด้วยกันหรือยัง? ClickUp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบบันทึก, รายการตรวจสอบ, และงานต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว.ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และยกระดับทักษะการบันทึกของคุณไปอีกขั้น.