อินทราเน็ต vs. อินเทอร์เน็ต: ความแตกต่างของเครือข่ายและการใช้งานที่สำคัญ

11 มกราคม 2568

การสื่อสารภายในสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้

หากพนักงานของคุณขาดวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง กำหนดส่งงานล่าช้า และความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลลับจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ มักใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อเชื่อมต่อทีมของพวกเขา แต่ในยุคอินเทอร์เน็ตนี้ เรายังจำเป็นต้องมีอินทราเน็ต สำหรับการสื่อสารภายในที่ทำงานของเราหรือไม่? 🤔

นั่นคือคำถามที่เราจะตอบที่นี่ โพสต์นี้จะสำรวจฟังก์ชันการทำงานและความแตกต่างระหว่างอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเพื่อพิจารณาว่าแบบไหนเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากกว่า

⏰สรุป 60 วินาที

  • อินทราเน็ตให้บริการเครือข่ายการสื่อสารภายในที่ปลอดภัยแก่บริษัท แต่ต้องแลกมาด้วยความสามารถในการทำงานจากระยะไกล
  • อินเทอร์เน็ตมอบความสามารถในการทำงานระยะไกล แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าอินทราเน็ต
  • ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่าง—การสื่อสารภายในที่ปลอดภัยและความสามารถในการทำงานจากระยะไกล
  • ClickUp มีคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว, คุณสมบัติการจัดการความรู้, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
  • คุณสมบัติ AI ของ ClickUp ทำให้การค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณหรือดำเนินการจัดการโครงการด้วยข้อความง่าย ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก

อินเทอร์เน็ตคืออะไร?

อินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงาน, ต้นกำเนิด, และคุณสมบัติที่สำคัญ นี่คือภาพรวมโดยย่อ:

คำนิยามและที่มาของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตมีต้นกำเนิดมาจากโครงการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นในปี 1960 อย่างง่าย ๆ คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันของเครือข่ายต่าง ๆ (ดังนั้นจึงมีชื่อว่า อินเทอร์เน็ต)

เครือข่ายของบริษัทโทรคมนาคมของคุณเชื่อมต่อกับบริษัทโทรคมนาคมอื่น เครือข่ายของพวกเขาเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ และต่อไปเรื่อย ๆ และไม่ใช่แค่เครือข่ายโทรคมนาคมเท่านั้น—ยังมีเครือข่ายอื่น ๆ อีกมากมายที่เข้าร่วมในอินเทอร์เน็ต รวมถึง:

  • เครือข่ายท้องถิ่น (LANs) ที่แตกต่างกันซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในองค์กร
  • เครือข่ายของผู้ให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
  • เครือข่ายของบริษัทเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายใต้น้ำทั่วโลกของสายเคเบิลข้อมูล (เรียกว่าสายเคเบิลใต้ทะเล) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลต่างๆ สิ่งนี้สร้าง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ระดับโลก ที่ข้อมูลเดินทางทั่วโลกและสามารถค้นหาข้อมูลได้จากทุกที่ 🛜

แผนที่เครือข่ายสายเคเบิลใต้น้ำทั่วโลก: อินทราเน็ต Vs อินเทอร์เน็ต
แผนที่เครือข่ายสายเคเบิลใต้น้ำทั่วโลกที่รองรับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของโลก ผ่านSubmarineCableMap.com

คุณสมบัติเด่น

อินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติสำคัญบางประการที่เราใช้ทุกวัน ซึ่งได้แก่:

  • เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW): คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถสร้างเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มันกำหนดวิธีการที่หน้าเว็บถูกออกแบบและโหลดโดยเว็บเบราว์เซอร์
  • เครื่องมือค้นหา: เครื่องมือค้นหาเช่น Google และ Bing ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บ
  • อีเมล: ให้บริการโดยผู้ให้บริการอีเมลต่าง ๆ (เช่น Gmail, Outlook, เป็นต้น) คุณสมบัตินี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารทางธุรกิจ ช่วยให้พนักงานของบริษัท (และบุคคลทั่วไป) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
  • สื่อสังคมออนไลน์: ประกอบด้วย LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คล้ายกันมากมาย ซึ่งช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้
  • อีคอมเมิร์ซ: การผสมผสานระหว่างเวิลด์ไวด์เว็บกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับโลกและเทคโนโลยีเกตเวย์การชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งและการทำธุรกรรมออนไลน์
  • การส่งข้อความทันที (IM): หมายถึงแอปพลิเคชันส่งข้อความ เช่น WhatsApp, Facebook Messenger และ Google Chat ที่ทำให้สามารถส่งข้อความและสนทนากับผู้คนทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์
  • Voice over Internet Protocol (VoIP): โปรโตคอลที่ช่วยให้สามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผ่านแพลตฟอร์มเช่น WhatsApp, Facebook, Skype, Zoom, เป็นต้น

บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและสื่อมวลชน

อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญที่สุดในการปฏิวัติการสื่อสารและสื่อมวลชน เทคโนโลยีต่างๆ เช่น อีเมล, การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, สื่อสังคมออนไลน์, VoIP และการโทรผ่านวิดีโอ ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการสื่อสาร ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกันทั่วโลกได้ 🌍

สำหรับสื่อมวลชนเช่นกัน อินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทสำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ช่วยให้การสตรีมและการบริโภคเนื้อหาสื่อมวลชนเป็นไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวิถีการดำรงชีวิต การทำงาน และการสื่อสารของเรา

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้แก่:

  1. การทำงานทางไกล: เป็นไปได้ที่จะทำงานจากระยะไกลอย่างสมบูรณ์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีเมล แพลตฟอร์ม VoIP การส่งข้อความทันที และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
  2. ยุคข้อมูลข่าวสาร: เราอาศัยอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร—ยุคที่ข่าวสาร ข้อมูล และสารสนเทศสามารถเดินทางจากมุมหนึ่งของโลกไปยังอีกมุมหนึ่งได้เรียลไทม์
  3. โลกาภิวัตน์: ด้วยอินเทอร์เน็ต การทำงานร่วมกับผู้มีความสามารถจากทุกมุมโลกและการให้บริการลูกค้าทั่วโลกกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

การทำความเข้าใจอินทราเน็ต

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการสื่อสารทั่วโลกส่วนใหญ่ ธุรกิจบางแห่งใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างพนักงานของพวกเขา

พวกมันคืออะไร และทำงานอย่างไร? นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ:

คำนิยามและการทำงานของอินทราเน็ต

อินทราเน็ตคือ เครือข่ายส่วนตัวที่องค์กรนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำงานภายในสถานที่ของตนเอง

พวกเขาสร้างเครือข่ายภายในที่ปลอดภัยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกองค์กร ทำให้พนักงานสามารถโอนถ่ายข้อมูลลับ เข้าถึงทรัพยากร และแบ่งปันข้อมูลได้โดยไม่ต้องกลัวการรั่วไหล

อินทราเน็ตยังทำหน้าที่เป็น:

ระบบจัดการเนื้อหา: อินทราเน็ตส่วนใหญ่มาพร้อมกับระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร

ช่องทางการผสานรวม: แพลตฟอร์มอินทราเน็ตสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่องค์กรของคุณอาจใช้งานอยู่ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ช่องทางการสื่อสาร: อีเมล, ข้อความ, แชท และฟีเจอร์อินทราเน็ตทางสังคมอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้

ศูนย์กลางแผนผังองค์กร: แพลตฟอร์มอินทราเน็ตยังช่วยให้บริษัทสามารถสร้างแผนผังองค์กรที่ละเอียด พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ควบคุมได้สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบโครงสร้างลำดับชั้นของทีมได้อย่างรวดเร็ว

ระบบจัดเก็บไฟล์แบบรวมศูนย์: อินทราเน็ตช่วยให้บริษัทสามารถสร้างระบบจัดเก็บไฟล์แบบรวมศูนย์เพื่อเก็บไฟล์และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

บทบาทของอินทราเน็ตในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร

ไม่ว่าอินทราเน็ตจะถูกนำไปใช้ที่ใด มันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในบริษัท ต่อไปนี้คือหน้าที่สำคัญบางประการในการดำเนินงานของบริษัท:

🌟 แหล่งข้อมูลเดียว: อินทราเน็ตทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับองค์กร เป็นศูนย์กลางอย่างเป็นทางการของเอกสารทั้งหมดของบริษัท การอัปเดต และการประกาศต่างๆ ช่วยให้พนักงานสามารถอ้างอิงข้อมูลขององค์กรทั้งหมดได้จากที่นี่

🌟 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR): อินทราเน็ตยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ช่วยให้สามารถรวมนโยบายของบริษัท การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงาน และกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การจัดการการลาและการแจกจ่ายสวัสดิการพนักงานไว้ที่ศูนย์กลาง

🌟 ช่องทางการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: อินทราเน็ตมีช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมภายในของพนักงาน(เช่น อีเมล, ข้อความ, ฯลฯ) เพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและทำงานร่วมกันผ่านการแชทกลุ่มหรือฟอรัมสนทนา

ตัวอย่างการใช้งานอินทราเน็ต

บริษัทให้บริการด้านไอทีได้ดำเนินการติดตั้งระบบอินทราเน็ตภายในองค์กรโดยใช้ Sharepoint และเครือข่ายส่วนตัวแบบปิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพนักงานโดยได้สร้างพอร์ทัลสำหรับพนักงานแต่ละกลุ่มแยกตามวัตถุประสงค์ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสนทนาภายในทีม เพื่อบริหารจัดการการสื่อสารภายในและความต้องการด้านการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อพนักงานใหม่เข้าร่วมงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะลงทะเบียนพวกเขาในพอร์ทัลการปฐมนิเทศของบริษัท หลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับการนำเข้าสู่โปรแกรมการฝึกอบรม

เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมได้ผ่านช่องทางแชทกลุ่มภายในและแพลตฟอร์มสำหรับการหารือ พวกเขายังได้รับการเข้าถึงทรัพยากรและไฟล์จากพื้นที่เอกสารกลางของบริษัทซึ่งโฮสต์อยู่บน Sharepoint

อินทราเน็ต vs. อินเทอร์เน็ต: ความแตกต่างที่สำคัญ

มีความแตกต่างพื้นฐานบางประการในฟังก์ชันการทำงานและลักษณะของอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในขณะที่ อินเทอร์เน็ตไม่มีเจ้าของ อินทราเน็ตเป็นของเอกชนโดยองค์กรที่นำมาใช้ การเข้าถึงอินทราเน็ตจึงจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (เช่น พนักงาน) และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น 🏢

เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ ความปลอดภัยของอินทราเน็ตจึงสูงกว่า ความปลอดภัยของเครือข่ายสาธารณะเช่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นของทุกคน อย่างไรก็ตาม นั่นก็หมายความว่าปัญหาเครือข่ายจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยองค์กรเอง

นี่คือภาพรวมของความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต:

เกณฑ์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ต
ความเป็นเจ้าของสาธารณะส่วนตัว
การเข้าถึงทั่วโลกภายในองค์กร
ความปลอดภัยมีความปลอดภัยน้อยกว่าจนกว่าคุณจะใช้กลไกด้านความปลอดภัยสูง
การไม่เปิดเผยตัวตนเป็นไปได้ไม่สามารถทำได้
การเข้าถึงขณะเดินทางเป็นไปได้ไม่สามารถทำได้
ความต้องการด้านการสนับสนุนและบำรุงรักษาไอทีต่ำสูง
การปรับขนาดเรียบง่ายซับซ้อน

การเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเป้าหมายและความต้องการขององค์กรของคุณ

ดังนั้น ตัวเลือกใดในสองตัวเลือกนี้ที่เหมาะกับองค์กรของคุณมากกว่า: อินทราเน็ต หรือ อินเทอร์เน็ต? คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ

หากความปลอดภัยและความลับของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณ คุณจำเป็นต้องมีอินทราเน็ต มันมอบ ความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่าเนื่องจากลักษณะที่แยกตัวและสามารถตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายได้ดีกว่า เนื่องจากไม่มีการไม่เปิดเผยตัวตน การเป็นเจ้าของส่วนตัวและการสื่อสารแบบรวมศูนย์ 🔏

อย่างไรก็ตาม พนักงานของคุณไม่สามารถเข้าถึงพอร์ทัลอินทราเน็ตหรือเอกสารที่จัดเก็บไว้ภายในได้จากที่ใดก็ตามที่อยู่นอกองค์กรของคุณ

ดังนั้น พวกเขาจึงไม่สามารถทำงานจากระยะไกลได้ หากการทำงานจากระยะไกลเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจของคุณ คุณควรเลือกใช้โซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานที่ทำงานของคุณ

การนำอินทราเน็ตมาใช้: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การติดตั้งระบบอินทราเน็ตดำเนินการโดยทีมสนับสนุนไอทีภายในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณควรคำนึงถึงในระหว่างการติดตั้ง ได้แก่:

1. การกำหนดโซลูชันอินทราเน็ตที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ

ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดโซลูชันซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น Sharepoint, Workvivo และ Simpplr และคุณควรเลือกหนึ่งตัวโดย คำนึงถึงงบประมาณขององค์กร ขนาดทีม และความต้องการในการสื่อสาร ความสามารถในการขยายตัวและการปรับแต่งแบรนด์เป็นปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มอินทราเน็ต

2. การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือซอฟต์แวร์

เมื่อคุณได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของอินทราเน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์ภายในสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งหมายถึง การสร้างพอร์ทัลภายในสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล การแบ่งปันข้อมูล และการดำเนินงานทางธุรกิจอื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด—มีแพลตฟอร์มที่รองรับอินทราเน็ตมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งช่วยให้การสร้างพอร์ทัลภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวอย่างของแพลตฟอร์มเหล่านี้ ได้แก่ Notion หรือ WordPress ที่ติดตั้งเองบนเซิร์ฟเวอร์ Xampp

3. การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างพอร์ทัลภายในของคุณเสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อพอร์ทัลเหล่านั้นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อกับอีเมล โซลูชัน CRM โซลูชัน ERP และเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถดึงและป้อนข้อมูลที่จำเป็นจากระบบที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่สมาชิกในทีมของคุณ ℹ️

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากฎอัตโนมัติเพื่อดำเนินการงานบางอย่าง (เช่น การสร้างผู้ติดต่อใน CRM เมื่อทีมขายของคุณได้รับอีเมลใหม่) ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปหลายตัว

4. การรับประกันการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้

สุดท้ายนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ทัลอินทราเน็ตและเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณกำลังนำมาใช้ยังคงใช้งานได้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ ธุรกิจมักจะทำให้กระบวนการต่างๆ ซับซ้อนขึ้นจากการติดตั้งอินทราเน็ต โดยไม่คำนึงถึงข้อเสนอแนะของพนักงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมทั้งในขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการของอินทราเน็ตของคุณ นอกจากนี้ ควรรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ แม้หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าอินทราเน็ตยังคงใช้งานได้ดีในระยะยาว

ClickUp สามารถช่วยในการสื่อสารภายในและภายนอกได้อย่างไร

จนถึงตอนนี้ เราได้ประเมินบทบาทที่อินทราเน็ตมีต่อการสื่อสารภายในองค์กร และวิธีการที่ควรนำมาใช้ อินทราเน็ตมีความปลอดภัยและสามารถปรับแต่งได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับการเข้าถึงจากระยะไกล อินทราเน็ตยังมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง

หากสิ่งนี้ไม่ถูกใจคุณ ยังมีทางเลือกที่ฉลาดกว่าและดีกว่า—ClickUp!

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp รวมคุณสมบัติทั้งหมดของ แพลตฟอร์มอินทราเน็ตที่ปลอดภัย ผสานกับฟังก์ชันการจัดการโครงการและพอร์ทัลสำหรับลูกค้า

นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกทีมของคุณและผู้ใช้อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต (ลูกค้า, ที่ปรึกษา) ในการวางแผน, วางแผน, และดำเนินโครงการ.

เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอนและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

มาสำรวจกันว่า ClickUp ทำหน้าที่ของแพลตฟอร์มอินทราเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไร

คุณสมบัติของ ClickUp สำหรับการจัดการอินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต

คุณสมบัติของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการสื่อสารของพนักงานของคุณ. นี่คือคุณสมบัติบางส่วน:

1. การสื่อสาร

ClickUp Chatเป็นฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย สำหรับการสื่อสารที่ราบรื่น มันเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับบริบท (เช่น โครงการ, ไฟล์, ฯลฯ) เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาไฟล์หรือข้อมูลโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดายขณะแชท นอกจากนี้ยังสามารถส่งไฟล์พร้อมกับข้อความได้ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าอีเมล 📩

คลิกอัพ แชท
ใช้ ClickUp Chat เพื่อปรับปรุงการสื่อสารของพนักงาน ส่งไฟล์ และสรุปการสนทนา

แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น—ClickUp Chat เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถดำเนินการหลายอย่างตามคำสั่งของคุณได้ ClickUp Brain ซึ่งเป็นฟังก์ชัน AI ที่รวมอยู่ใน ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • สรุปการสนทนา
  • รายงานความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ
  • ค้นหาไฟล์จากโฟลเดอร์โปรเจกต์ใด ๆ ของคุณ

2. การจัดการความรู้

คุณสมบัติการจัดการความรู้ของ ClickUpมีความแข็งแกร่งมากกว่าแพลตฟอร์มอินทราเน็ต ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติการแก้ไขเอกสารและการจัดระเบียบเอกสารในตัวเพื่อสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรของคุณ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp: อินทราเน็ต Vs อินเทอร์เน็ต
สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารพนักงานด้วย ClickUp Docs เพื่อเข้าถึงข้อมูลโครงการและนโยบายบริษัทได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการของคุณ และจัดระเบียบเอกสารเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์โครงการบน ClickUp ได้เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น หรือคุณสามารถ สร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับนโยบายและขั้นตอนทั้งหมด ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามขณะทำงานในโครงการใด ๆ ก็ได้

นอกจากนี้การค้นหาแบบเชื่อมต่อด้วยAIใน ClickUpยังดึงไฟล์จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อได้อีกด้วย!

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณก็ทำได้ง่ายเช่นกันด้วย ClickUp เพียงแค่ถามคำถามกับ ClickUp Brain แล้วมันจะค้นหาคำตอบจากเอกสารของคุณ

3. การผสานรวม

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Google Drive, Slack, Hubspot เป็นต้น ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถ จัดการงานทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

มีการเชื่อมต่อ ClickUpมากกว่า 1,000 รายการที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าแพลตฟอร์มอินทราเน็ตอื่น ๆ

คุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานร่วมกันสำหรับการสื่อสารภายใน

ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันมากมายที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณจัดการกับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือภาพรวมโดยย่อของฟีเจอร์เหล่านั้น:

1. การจัดการงาน

ClickUp มีตัวจัดการงานในตัวเพื่อช่วยให้พนักงานจัดการงานโครงการทั้งหมดได้จากที่เดียว ใช้ClickUp Tasksเพื่อ แบ่งงานโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน 🪜

งานใน ClickUp
มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเริ่มการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่าน ClickUp Tasks

แต่ละงานสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการทำงานนั้นได้อีกด้วย ClickUp Tasks ยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถแท็กกันเพื่อชี้แจงข้อสงสัยได้

2. การร่วมมือ

ClickUp มีฟีเจอร์การวางแผนและวางกลยุทธ์สำหรับสมาชิกในทีมและลูกค้าของคุณเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆClickUp Whiteboardsช่วยให้สมาชิกในทีมและลูกค้าของคุณสามารถ สร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนของกลยุทธ์โครงการ กระบวนการดำเนินงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อกลยุทธ์หรือกระบวนการถูกออกแบบแล้ว สามารถเริ่มงานสำหรับทุกขั้นตอนได้จากกระดานไวท์บอร์ดเอง

ClickUp Whiteboard: อินทราเน็ต Vs อินเทอร์เน็ต
สร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยใช้ ClickUp Whiteboard

การใช้ ClickUp Docs และ Whiteboards สำหรับการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกัน: ตัวอย่าง

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังมองหาระบบสื่อสารภายในองค์กร โดยพิจารณาแพลตฟอร์มอินทราเน็ตหลายรูปแบบ แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากเครื่องมือไม่สามารถเข้าถึงจากภายนอกได้ ซึ่งการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัท

จากนั้นก็พบกับ ClickUp และเริ่ม ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)เฉพาะโครงการและกระบวนการภายใน แม่แบบวิกิที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้บริษัททำงานนี้ได้ง่ายขึ้น 🤩

เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว วิกิหรือฐานความรู้จะถูกแชร์ให้กับพนักงานทุกคนที่สามารถอ้างอิงได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกสับสนเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการใดๆ หรือนโยบายของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดการสอบถามไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมโครงการได้อย่างมาก ประหยัดเวลาอันมีค่า ⌛

บริษัทเริ่มใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนและวางกลยุทธ์ร่วมกับลูกค้า ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการวางแผนโครงการและขจัดความเป็นไปได้ของความเข้าใจผิด ผลลัพธ์คือมีบั๊กน้อยลงในแต่ละสปรินต์และการเสร็จสิ้นโครงการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้นในที่สุด

ปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยการสื่อสารภายในองค์กรของคุณด้วย ClickUp

โซลูชันอินทราเน็ตมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของบริษัท แต่แม้ว่าจะมีการทำงานร่วมกันและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อนในการตั้งค่า และขาดการเข้าถึงจากระยะไกล

นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ที่แท้จริง มันผสานความปลอดภัยของอินทราเน็ตเข้ากับ การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และฟีเจอร์การผสานรวม ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเหมาะกับการทำงานระยะไกล ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ทำงานที่ทันสมัย, ระดับโลก, และดิจิทัลของคุณ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อสัมผัสประโยชน์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองและปรับปรุงการร่วมมือในโครงการขององค์กรคุณให้ราบรื่น!