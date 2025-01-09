บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแผนที่เส้นทางแบบทันที-ถัดไป-ภายหลัง เพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น
Planning

วิธีสร้างแผนที่เส้นทางแบบทันที-ถัดไป-ภายหลัง เพื่อการจัดลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
9 มกราคม 2568

คุณกำลังอยู่กลางโครงการที่ดึงคุณไปในสิบทิศทางต่าง ๆ ทุกคนต้องการอัปเดต ความสำคัญเปลี่ยนทุกวัน และคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน

แผนที่นำทางแบบ "ตอนนี้-ถัดไป-ภายหลัง" ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน—สิ่งที่ต้องให้ความสนใจตอนนี้, สิ่งที่กำลังจะมาถึง, และสิ่งที่สามารถรอไว้ภายหลังได้.

มันง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าแผนงานนี้ทำงานอย่างไร ทำไมถึงมีประสิทธิภาพ และคุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินโครงการได้อย่างไร 🗂️

⏰ สรุป 60 วินาที

🛣️ แผนงาน Now-Next-Later ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานและปรับปรุงสมาธิของทีม

🛣️ มันช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความชัดเจน และการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

🛣️ เครื่องมือ ClickUp เช่น เป้าหมาย งาน และมุมมองรายการ กระดาน และไทม์ไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน

🛣️ การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้แผนงานยังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมาย

แผนที่นำทางแบบทันที-ถัดไป-ภายหลังคืออะไร?

แผนที่เส้นทางแบบยืดหยุ่นที่จัดลำดับความสำคัญเป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจัดระเบียบงานหรือโครงการออกเป็นสามหมวดหมู่ที่ชัดเจน: สิ่งที่ต้องให้ความสนใจทันที (ตอนนี้), สิ่งที่ควรทำในเร็วๆ นี้ (ถัดไป), และสิ่งที่สามารถรอได้ (ภายหลัง)

มันมอบโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่มีความตึงเครียด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ

🔍 คุณรู้หรือไม่? กรอบแนวคิด "ตอนนี้-ถัดไป-ทีหลัง" ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2000 และค่อย ๆ ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

องค์ประกอบของแผนที่นำทางแบบทันที-ถัดไป-ภายหลัง

การวางแผนเส้นทางโครงการไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แผนที่เส้นทาง "ตอนนี้-ถัดไป-ภายหลัง" ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ ในขณะที่ยังคงจับตาดูสิ่งที่กำลังจะมาถึง

มาแยกแยะองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มันทำงานได้

ตอนนี้

ส่วน 'ตอนนี้' ประกอบด้วยงานที่ต้องดำเนินการทันที งานเหล่านี้เป็นลำดับความสำคัญที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายปัจจุบันของทีม

📌 ตัวอย่าง: การแก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของระบบที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ หรือการส่งมอบฟีเจอร์ที่ได้สัญญาไว้ในสปรินต์ของสัปดาห์นี้

ถัดไป

ส่วน 'ถัดไป' มุ่งเน้นไปที่งานที่ตามมาหลังจากงานที่กำลังทำอยู่ งานเหล่านี้มีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจในทันที

📌 ตัวอย่าง: การเตรียมไวร์เฟรมสำหรับฟีเจอร์ที่กำลังจะเปิดตัว หรือการสัมภาษณ์ผู้ใช้เพื่อรับข้อเสนอแนะ

ภายหลัง

ส่วน 'ภายหลัง' จัดระเบียบงานที่มีคุณค่าแต่สามารถรอได้จนกว่าจะมีทรัพยากรพร้อม โดยทั่วไปจะรวมถึงเป้าหมายระยะยาวหรือแนวคิดที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่

📌 ตัวอย่าง: การวิจัยการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นไปได้ หรือการสำรวจแนวคิดการออกแบบใหม่สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเปลี่ยนไปใช้แผนงานแบบปัจจุบัน-ถัดไป-ภายหลัง อาจจำเป็นต้องปรับภาษาการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยสมาชิกในทีมที่ลังเลเข้าใจถึงประโยชน์ของมันด้วยการนำเสนอหรือโมดูลการฝึกอบรม

ประโยชน์ของการใช้แผนที่เส้นทางแบบตอนนี้-ถัดไป-ภายหลัง

เมื่อจัดการงานธุรกิจและโครงการต่าง ๆ การมีมุมมองที่ชัดเจนว่าอะไรต้องทำและเมื่อไรสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แผนที่ Now-Next-Later ช่วยให้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนทำงานได้ตามแผน

มาดูกันว่าทำไมมันถึงได้ผลดีขนาดนี้ 🎯

ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของแผนที่นำทางแบบตอนนี้-ถัดไป-ภายหลังคือความยืดหยุ่นของมัน. มันช่วยให้ทีมสามารถปรับลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง.

งานในส่วน 'ตอนนี้' สามารถย้ายไปยัง 'ถัดไป' หรือ 'ภายหลัง' ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้น เช่น ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกะทันหันหรือคำขอเร่งด่วนจากลูกค้า

📌 ตัวอย่าง: หากมีการอัปเดตความปลอดภัยที่มีความสำคัญสูงเข้ามาในระหว่างสปรินต์ ทีมสามารถย้ายมันไปยังส่วน 'ตอนนี้' และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ทำให้การไหลของโครงการโดยรวมหยุดชะงัก

ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกัน

ไม่ทุกภารกิจมีความชัดเจนหรือความเร่งด่วนในระดับเดียวกัน. แผนที่ทางเดินของงานที่ตอนนี้-ถัดไป-ภายหลัง ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่การทำงานตามความแน่นอนหรือการกำหนดของงานได้.

งานในระยะ 'ตอนนี้' ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและต้องการความสนใจทันที ในขณะเดียวกัน งานในระยะ 'ถัดไป' และ 'ภายหลัง' อาจยังต้องการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม การวิจัย หรือข้อเสนอแนะก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

📌 ตัวอย่าง: ทีมออกแบบกำลังปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง UI ที่มีความสำคัญสูงในส่วน 'ตอนนี้' ในขั้นตอน 'ถัดไป' พวกเขากำลังสร้างโครงร่างสำหรับฟีเจอร์แดชบอร์ดที่กำลังจะมาถึง โดยรอข้อมูลจากทีม

ความชัดเจนและจุดมุ่งหมาย

ด้วยหมวดหมู่ที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องทำทันที งานที่กำลังจะมาถึง และงานในอนาคต สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเร่งด่วนที่อยู่ตรงหน้าได้ แผนงานนี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอนจากการต้องจัดการลำดับความสำคัญของฟีเจอร์หลายอย่างพร้อมกัน และทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่ามีงานอะไรอยู่ในรายการของตนเอง

📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์อาจกำลังสรุปการอัปเดตใหญ่ในส่วน 'ปัจจุบัน' ในขณะที่เตรียมการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในส่วน 'ถัดไป' โดยรักษาความเป็นระเบียบในแต่ละขั้นตอน

การปรับให้สอดคล้องเชิงกลยุทธ์

แผนงานที่เลื่อนไปเป็นลำดับถัดไปช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวได้

มันช่วยให้มั่นใจว่างานเร่งด่วนจะไม่บดบังเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญ การจัดแนวเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้มั่นใจว่างานแต่ละชิ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือไม่ก็ตาม หรือเกี่ยวข้องกับอนาคต ล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์โดยรวม

📌 ตัวอย่าง: ทีมสนับสนุนลูกค้าอยู่ระหว่างแก้ไขตั๋วปัญหาที่ถูกยกระดับในขั้นวิกฤตในระยะ 'ตอนนี้' พร้อมกับวางแผนกลยุทธ์การอัปเดตฐานความรู้ในระยะ 'ภายหลัง' เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? กรอบการทำงานแบบ "ตอนนี้-ถัดไป-ภายหลัง" ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากวิธีการนี้ไม่ได้กำหนดวันที่หรือลำดับการปล่อยเวอร์ชันอย่างเคร่งครัด ทำให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการตามแผนงาน Now-Next-Later

การสร้างแผนงานแบบทันที-ถัดไป-ภายหลังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมีสมาธิ แต่การจัดการแผนงานนี้ในหลายทีมและงานนับไม่ถ้วนอาจเป็นเรื่องท้าทาย

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย 🤩

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้คุณวางแผน จัดการ และติดตามแผนงานของคุณ

มาสำรวจวิธีการสร้างและนำไปใช้แผนที่นำทางแบบตอนนี้-ต่อไป-ภายหลังที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

1. กำหนดเป้าหมายและระบุโครงการหลัก

ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมายของคุณ

เริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ เช่น การเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า เป้าหมายเหล่านี้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายแล้ว ให้แยกย่อยออกเป็นโครงการหลักที่ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นได้

ตั้งและติดตามเป้าหมายที่วัดผลได้ด้วย ClickUp Goals: แผนงานสำหรับวันนี้และอนาคต
ตั้งและติดตามเป้าหมายที่วัดผลได้กับ ClickUp Goals

ClickUp Goalsเป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นและแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ งานสำคัญ จุดหมาย และความสำเร็จเชิงตัวเลข พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างการพึ่งพาของงานเพื่อปรับสมดุลงานที่มีระดับความแน่นอนหรือความเร่งด่วนที่แตกต่างกันได้

📌 ตัวอย่าง: หากเป้าหมายของคุณคือการปรับปรุงการรักษาลูกค้า คุณสามารถตั้งวัตถุประสงค์ว่า 'เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 1' จากนั้นแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นกิจกรรม เช่น 'เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่' หรือ 'ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่'

ClickUp Goals ช่วยให้สมาชิกของแต่ละแผนกมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ClickUp Goals ช่วยให้สมาชิกของแต่ละแผนกมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มคอลัมน์ 'วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์' หรือจุดตรวจสอบรายไตรมาสในแผนงานผลิตภัณฑ์เพื่อปรับแนวทางปัจจุบันและกลยุทธ์ระยะยาวให้สอดคล้องกัน

2. การนำแผนที่ทางไปปฏิบัติ

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและโครงการริเริ่มของคุณแล้ว คุณสามารถนำแผนที่นำทางแบบทันที ต่อไป และภายหลังมาใช้ได้

จัดระเบียบงานภายในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์โดยรวม ในระหว่างขั้นตอนนี้ ให้เน้นที่:

  • การจัดลำดับความสำคัญ: มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ พร้อมทั้งวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเป้าหมายระยะยาว
  • การดำเนินการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังจัดลำดับความสำคัญของงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่
  • ความยืดหยุ่น: รักษาแผนงานให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้สามารถปรับตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
เพิ่มกำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลเพิ่มเติมให้กับแต่ละงานด้วย ClickUp Tasks
เพิ่มกำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลเพิ่มเติมให้กับแต่ละงานด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการจัดการแผนงานโครงการของคุณ

สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถแบ่งแผนงานของคุณออกเป็นแผนกต่างๆ เช่น วิจัย ออกแบบ ทดสอบ และเตรียมการเปิดตัว

เมื่อคุณเตรียมหมวดหมู่ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละหมวดหมู่ได้

📌 ตัวอย่าง: งานในหมวดหมู่ 'การวิจัย' อาจประกอบด้วย:

  • ขณะนี้: รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน แก้ไขช่องว่างความรู้ที่เร่งด่วน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในภาคสนาม
  • ถัดไป: ดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขัน, สัมภาษณ์หรือสำรวจผู้ใช้, และวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
  • ภายหลัง: ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ในสาขา, วิสัยทัศน์ระยะยาว, การศึกษาความสามารถในการขยายตัว, และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต

มุมมองของ ClickUpเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการมองเห็นลำดับความสำคัญของคุณ แต่ละมุมมองมีวิธีการจัดระเบียบและติดตามงานของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร

มุมมองรายการ ClickUp

จัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนโดยใช้มุมมองรายการของ ClickUp
จัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนโดยใช้มุมมองรายการของ ClickUp

มุมมองรายการของ ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ชอบรูปแบบเรียบง่ายและเป็นเส้นตรง มันสร้างรายการงานและจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดเอง คุณสามารถย้ายรายการเหล่านั้นได้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ ยังแสดงผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, และคำอธิบายงานได้ในทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจน

มุมมองบอร์ด ClickUp

สร้างภาพแผนงานของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดายของ ClickUp Board View: แผนงานถัดไป แผนงานในอนาคต แผนงานระยะยาว
สร้างภาพแผนงานของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดายของ ClickUp Board View

หากทีมของคุณชอบวิธีการที่เน้นภาพมากกว่ามุมมองบอร์ดของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสม แรงบันดาลใจมาจากบอร์ด Kanban มีคอลัมน์ที่แสดงแต่ละขั้นตอนของแผนงาน คุณสามารถลากและวางงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้อย่างง่ายดายเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง

มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp

วางแผนงานตามระยะเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจนและเป็นลำดับเวลา
วางแผนงานตามระยะเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจนและเป็นลำดับเวลา

มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งได้อย่างชัดเจน มุมมองนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวางแผนโครงการที่มีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน

คุณสามารถวางแผนงานโดยกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ลำดับเหตุการณ์ชัดเจน

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณต้องการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในอีกสามเดือนข้างหน้า ในกรณีนี้ คุณสามารถจัดวางงานต่างๆ เช่น 'สร้างโครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์' (ตอนนี้), 'ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้' (ถัดไป), และ 'ทดสอบฟีเจอร์' (ภายหลัง) ตามไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อการมองเห็นแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

3. จัดลำดับความสำคัญของงานและกิจกรรม

เมื่อคุณได้จัดหมวดหมู่ภารกิจตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดลำดับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับภารกิจที่สำคัญที่สุดก่อน ทำให้ใช้ทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มรายละเอียดเฉพาะให้กับทุกงานใน ClickUp แต่ละงานสามารถรวมรายละเอียดเช่น กำหนดเวลา ความเร่งด่วนและผลกระทบ สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย และการอัปเดตความคืบหน้า เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลืมเพิ่มคำอธิบายงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และวิธีที่งานนั้นมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายโดยรวม

ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้อง
ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ เกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้อง

เมื่อกำหนดงานของคุณเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติการพึ่งพาของงานใน ClickUpจะช่วยให้คุณตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้นได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุได้ว่างานบางอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น

สมมติว่าแผนงานด้านไอทีของคุณมีงานหนึ่งคือ'สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพ' (ตอนนี้) และงานติดตามผลคือ 'วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน' (ถัดไป)

คุณสามารถตั้งค่าการพึ่งพาของโครงการได้เพื่อให้งาน 'วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์' เริ่มทำงานได้เพียงครั้งเดียวเมื่อกระบวนการสัมภาษณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบและให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดด้วย ClickUp Automations: แผนงานสำหรับงานถัดไปและงานในอนาคต
ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นระบบและแจ้งให้ทุกคนทราบด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่าง เช่น การมอบหมายงาน การแจ้งเตือนสมาชิกในทีม หรือการย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ

ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดการทำงานด้วยตนเอง ทำให้การจัดการโครงการตามแผนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมเมื่องานย้ายจาก 'ถัดไป' ไปยัง 'ตอนนี้' เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการมอบหมายงานได้อีกด้วย เมื่องานย้ายไปยังคอลัมน์ 'ตอนนี้' งานจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อาจต้องใช้เวลาหลายครั้งในการสร้างกรอบการทำงานให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า การกรอกส่วนต่าง ๆ ของแผนที่ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าด้วยตัวอย่างหรือคำตอบสำหรับคำถามสามารถช่วยได้

เทมเพลตแผนงานโครงการของ ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณติดตามความคืบหน้าของการเปิดตัว วางกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละการเปิดตัวตามข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับทุกทีมภายใน

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วลองใช้เทมเพลตแผนงานโครงการของ ClickUp

จากแคมเปญการตลาดไปจนถึงการพัฒนาแบบ Agile และการวางแผนงานอีเวนต์ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนการเปิดตัวสำหรับฟีเจอร์ที่กำลังจะมาถึง วางกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละการเปิดตัวตามข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกับทีมภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

สมมติว่าทีมของคุณกำลังจัดการกับรายการงานค้างสำหรับแอปใหม่ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในแผนงาน ให้จัดกลุ่มรายการงานค้างของคุณเป็นหมวดหมู่ "ทำตอนนี้" "ทำถัดไป" และ "ทำภายหลัง" ตัวอย่างเช่น:

  • ขณะนี้: แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญและเพิ่มฟีเจอร์หลัก เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  • ถัดไป: การพัฒนาตัวเลือกโหมดมืดและการเพิ่มความสามารถในการแชร์ทางสังคม
  • ภายหลัง: สำรวจคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการขยายการรองรับภาษา

4. ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้แผนงานของคุณมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ จำเป็นต้องทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณดำเนินไปตามแผนได้แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญ ความท้าทายที่ไม่คาดคิด และโอกาสใหม่ๆ

นี่คือมาตรการบางประการที่คุณสามารถรวมไว้:

  • การติดตามอย่างต่อเนื่อง ของอัตราการสำเร็จ, อุปสรรค, และกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง
  • วงจรข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
  • ประเมินความสำคัญใหม่และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ตามแนวโน้มตลาดใหม่ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า หรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร

เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน ClickUp ขอเสนอเครื่องมือที่แข็งแกร่ง—ClickUp Chat! 🤩

รักษาการสนทนาให้อยู่ในบริบทด้วย ClickUp Chat
รักษาการสนทนาให้อยู่ในบริบทด้วย ClickUp Chat

แชทรวมการสนทนาและการจัดการงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา การสนทนา งานที่ได้รับมอบหมาย ข้อเสนอแนะ การวิจัย และโครงการทั้งหมดของคุณถูกรวมไว้ในที่เดียว ป้องกันไม่ให้คุณพลาดการอัปเดตที่สำคัญ

มันเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาบริบทและความชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับงานเฉพาะ เช่น โครงการ 'เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่' คุณสามารถเชื่อมโยงแชทเข้ากับงานนั้นโดยตรง ทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูการสนทนาและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

นี่คือความสามารถอื่น ๆ ของมัน:

  • กระทู้ที่ซิงค์: รักษาความต่อเนื่องของบทสนทนาให้สอดคล้องกันทั้งในแชทและงาน
  • โพสต์: สร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น การอัปเดตหรือประกาศโดยตรงในเธรดแชท
  • โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตารางเวลา: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจองการประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซแชท
  • คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ AI เพื่อติดตามการสนทนาที่พลาดไปพร้อมสรุปสั้น ๆ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากข้อความ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มต้นวันทำงานของคุณ ให้ใช้ AI CatchUp เพื่อติดตามบทสนทนาสำคัญที่คุณพลาดไปได้อย่างรวดเร็ว มันจะรวบรวมหัวข้อสำคัญและประเด็นที่ต้องดำเนินการไว้ให้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อความทีละรายการ

แจ้งสมาชิกทีมเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็นด้วย ClickUp Assign Comments: ขณะนี้ ต่อไป ภายหลัง แผนงาน
แจ้งสมาชิกทีมเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็นด้วยความคิดเห็นใน ClickUp Assign

นอกจากนี้ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและทำให้ทุกคนติดตามงานและข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมในแต่ละงาน และใช้ @mentions เพื่อแจ้งเตือนเมื่อต้องการความคิดเห็นหรือการดำเนินการจากพวกเขา

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรดเพิ่มความต้องการของลูกค้าและการวิจัยตลาดเข้าไปในกระบวนการวางแผนและการจัดการลำดับความสำคัญตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนงานให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบเพื่อป้องกันการไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แผนงาน

การสร้างแผนที่เส้นทางเป็นเพียงจุดเริ่มต้น—สิ่งที่จะกำหนดความสำเร็จของมันคือวิธีที่คุณนำไปใช้ มาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดกัน 👀

มุ่งเน้นผลลัพธ์

เริ่มต้นด้วยการมีจุดจบในใจ

กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกภารกิจและเป้าหมายย่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวทางนี้จะช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าการเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยกว่า

ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สื่อสารอย่างชัดเจน

แผนงานจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารที่ดีเท่านั้น ใช้ภาษาที่กระชับ องค์ประกอบภาพ และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

แบ่งปันแผนงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเอาชนะความท้าทายและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันและลดความเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด

ทำให้เรียบง่าย

ความเรียบง่ายคือกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนงานแบบทันที-ถัดไป-ภายหลัง อดทนต่อความอยากที่จะใส่รายละเอียดทุกอย่าง—มุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญระดับสูงและผลลัพธ์หลักเท่านั้น

แผนที่เส้นทางที่เรียบง่ายขึ้นจะง่ายต่อการอัปเดต, แชร์, และติดตาม, ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง.

ใช้การวางแผนตามธีม

จัดระเบียบแผนงานของคุณโดยใช้ธีมหรือเป้าหมายเฉพาะ สิ่งนี้จะช่วยสร้างโครงสร้างที่มีเหตุผลซึ่งเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น

ตัวอย่างเช่น แผนที่ทางการตลาดอาจมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเช่น การสร้างการรับรู้แบรนด์, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, หรือการรักษาลูกค้า

ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของโครงการ 'ตอนนี้' ด้วย ClickUp

การจัดลำดับความสำคัญของงานไม่จำเป็นต้องเป็นการเดาสุ่ม

แผนที่นำทาง Now-Next-Later เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการ รักษาความมุ่งมั่นและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน การแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ช่วยให้คุณจัดการกับความต้องการเร่งด่วนได้ในขณะที่ยังคงมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่า

ClickUp, เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, ทำให้การนำไปใช้ของกรอบนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพ. เครื่องมือที่ใช้งานง่ายของมัน—เช่น ClickUp Goals, Tasks, และ List, Board, และ Timeline Views—ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้ทางสายตาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย.

เพิ่มระบบอัตโนมัติและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Chat แล้วคุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย

