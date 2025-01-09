วิธีการประยุกต์ใช้รูปแบบการเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

คุณกำลังจะปิดดีลกับลูกค้าในฝันของคุณ ข้อตกลงความร่วมมือเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่แล้วพวกเขาก็โยนข้อเสนอที่ไม่คาดคิดมาให้คุณ: "เราต้องการสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเวลาสองปีข้างหน้า"
เดี๋ยวนะ อะไรนะ? เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเลย ตอนนี้คุณติดอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบคลาสสิก จะทำยังไงดี จะโต้แย้งกลับ? เสนอข้อเสนอใหม่? หรืออาจจะยอมก็ได้—แต่เฉพาะถ้าได้ราคาที่พอใจ?
ช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้เรานึกถึงคำกล่าวของซุนวู: "ผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรสู้และเมื่อใดไม่ควรสู้ จะเป็นผู้ชนะ" ทั้งหมดนี้คือการอ่านสถานการณ์ การรู้ว่าเมื่อใดควรยืนหยัดและเมื่อใดควรยืดหยุ่น อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลว
นักเจรจาที่ยอดเยี่ยมไม่ยึดติดกับกลยุทธ์เดียวที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ พวกเขาปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและรู้ว่าเมื่อใดควรรุกหรือถอย ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึง 5 รูปแบบการเจรจา พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเหมือนมืออาชีพ 🤝 มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- การเข้าใจสไตล์การเจรจาช่วยให้คุณปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น รับมือกับผู้เจรจาที่ยากลำบาก และเพิ่มความมั่นใจ
- รูปแบบการเจรจาต่อรองทั้งห้าประเภทคือ: แข่งขัน, หลีกเลี่ยง, ปรับตัว, ประนีประนอม, และร่วมมือ
- เพื่อใช้แต่ละสไตล์อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเตรียมตัวให้พร้อม เข้าใจลำดับความสำคัญของตนเอง ใช้การตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์ และรักษาความซื่อสัตย์ในการสื่อสาร
- เครื่องมือของ ClickUp เช่น การจัดการงาน การแจ้งเตือน กระดานไวท์บอร์ด และการแชท สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือรูปแบบการเจรจาต่อรอง?
รูปแบบการเจรจาต่อรองคือแนวทางที่คุณใช้เป็นประจำในการจัดการการสนทนาและการบรรลุข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นในการปิดดีลทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองสัญญากับซัพพลายเออร์หรือการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง รูปแบบการเจรจาต่อรองของคุณจะเป็นตัวกำหนดโทนในการจัดการกับปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สำคัญเหล่านี้
รูปแบบการเจรจาต่อรองมีความหลากหลายอย่างมาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ พื้นฐานทางวัฒนธรรม ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และบริบทของการเจรจา บางคนใช้รูปแบบที่มั่นใจหรือแข่งขันมากกว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่บางคนมีแนวโน้มที่จะร่วมมือหรือประนีประนอมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ไว้วางใจกัน
ความสำคัญของการเข้าใจสไตล์การเจรจาต่อรองที่แตกต่างกัน
การเข้าใจสไตล์การเจรจาต่อรองเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- คุณสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้: การเจรจาสัญญากับผู้ขายที่มีความเสี่ยงสูงและการแก้ไขความขัดแย้งในทีมไม่ใช่เรื่องเดียวกัน เมื่อคุณรู้ถึงรูปแบบที่แตกต่างกัน มันจะง่ายขึ้นในการอ่านสถานการณ์และปรับวิธีการของคุณให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
- คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้: การเจรจาไม่ใช่แค่เรื่องของข้อตกลง—มันคือการสร้างความเชื่อมโยง เมื่อคุณเข้าใจสไตล์ของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณสามารถเข้าถึงการสนทนาในวิธีที่รู้สึกเหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่าย
- คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า: บางสถานการณ์ต้องการการประนีประนอม ในขณะที่บางสถานการณ์ต้องการให้คุณยืนหยัดในจุดยืนของตนเอง สไตล์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ
- คุณสามารถรับมือกับนักเจรจาที่ยากได้: ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานด้วยได้ง่าย การเข้าใจสไตล์การเจรจาของใครบางคนทำให้คุณสามารถรักษาความสงบ เปลี่ยนทิศทาง และควบคุมการสนทนาได้
5 รูปแบบการเจรจาต่อรอง
มีกลยุทธ์การเจรจาต่อรองห้าแบบ ซึ่งแต่ละแบบเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คุณสามารถเข้าการเจรจาต่อรองด้วยแผนที่เหมาะสม
ทุกสไตล์การเจรจาต่อรองมีทักษะแกนกลางที่ทำให้มันทำงานได้ สไตล์การแข่งขันเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ที่มีความมั่นใจและกล้าหาญ ในขณะที่สไตล์การร่วมมือใช้การแก้ปัญหาและความเห็นอกเห็นใจเพื่อค้นหาทางออกที่ชนะสำหรับทั้งสองฝ่ายที่ทำการเจรจา
1. แข่งขัน (ฉันชนะ-คุณแพ้)
สไตล์การเจรจาต่อรองเชิงแข่งขันเปรียบเสมือนการทุ่มหมดหน้าตักในเกมโป๊กเกอร์—กล้าหาญ มั่นใจ และมุ่งเน้นไปที่ชัยชนะอย่างแน่วแน่ วิธีการนี้ยังเรียกว่าการต่อรองแบบแบ่งส่วน ซึ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของตนเอง แม้ว่าจะทำให้อีกฝ่ายต้องออกไปโดยไม่ได้อะไรเลยก็ตาม
เมื่อใดควรใช้: เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และคุณอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ เช่น การได้ข้อเสนอสุดพิเศษในการทำธุรกรรมครั้งเดียว
นักเจรจาต่อรองที่มีความสามารถโดดเด่นด้วยลักษณะเช่น:
✅ ความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนในการครองห้อง
✅ การสื่อสารที่ชัดเจนและตรงประเด็นจนไม่มีความสับสนเลย
เพื่อให้เก่งในสไตล์นี้:
📌 เตรียมตัวให้พร้อม: รู้เป้าหมาย จุดแข็ง และกลยุทธ์ที่มักใช้ของฝ่ายตรงข้าม
📌 ใช้กลยุทธ์แบบแข็งกร้าว: ใช้กลยุทธ์เช่นการเสนอข้อเสนอที่กล้าหาญหรือการบลัฟเล็กน้อยเพื่อให้ได้เปรียบ
📎 ตัวอย่าง: คุณกำลังเจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก พวกเขาเสนอราคา $100,000 แต่คุณมีข้อเสนอจากซัพพลายเออร์รายอื่นที่ $90,000 แล้ว ดังนั้นคุณจึงเริ่มต้นอย่างกล้าหาญที่ $80,000
เมื่อพวกเขาปฏิเสธ คุณโน้มน้าวด้วยคำว่า, 'เราจะไปกับข้อเสนอ $90,000 ยกเว้นว่าคุณจะมีข้อเสนอที่ดีกว่า' ด้วยวิธีนี้ คุณจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของคุณ และโน้มน้าวให้พวกเขาตกลงตามเงื่อนไขของคุณ หรือเสี่ยงที่จะเสียธุรกิจไป
2. ยอมรับ (ฉันยอมแพ้–คุณชนะ)
สไตล์การปรับตัวคือสไตล์ที่ชอบเอาใจผู้อื่น ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เป็นอันดับแรก แม้ว่าจะต้องเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองก็ตาม เมื่อคุณใช้สไตล์นี้ คุณไม่ได้แค่ทำตัวดีเท่านั้น—คุณกำลังพยายามรักษาความสงบ สร้างความราบรื่นให้กับความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างจริงจัง
แต่อย่าเข้าใจผิดว่าการปรับตัวคือความอ่อนแอ การรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยให้อีกฝ่าย 'ชนะ' สามารถทำให้คุณได้รับคะแนนความนิยมอย่างมากและเปิดประตูสู่โอกาสในอนาคต
เมื่อใดควรใช้: เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตั้งรับและต้องการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ลักษณะของผู้เจรจาที่ยืดหยุ่น:
✅ พวกเขาเปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อแนวคิดต่าง ๆ ตามการสนทนา
✅ พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละเล็กน้อยเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข
นี่คือวิธีการนำสไตล์นี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ:
📌 รู้สิ่งที่คุณต้องมี: กำหนดให้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่ไม่สามารถต่อรองได้ และสิ่งใดที่คุณสามารถยืดหยุ่นได้
📌 ให้การยอมรับในเชิงกลยุทธ์: เสนอการยอมรับในประเด็นที่สำคัญต่อพวกเขา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณมากเกินไป
📎 ตัวอย่าง: บริษัทของคุณกำลังจะต่อสัญญากับซัพพลายเออร์รายสำคัญ แต่ราคาใหม่ของพวกเขาไม่ตรงกับงบประมาณของคุณ
แทนที่จะต่อต้านอย่างรุนแรง คุณยอมรับตำแหน่งของผู้จัดหา จากนั้น คุณเสนอทางออกที่เป็นกลาง—ปริมาณการซื้อที่น้อยลงหรือระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานขึ้นเพื่อให้ได้อัตราที่ดีขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณปกป้องความสัมพันธ์ในขณะที่ทำงานภายในงบประมาณของคุณ
3. หลีกเลี่ยง (ฉันเสีย–คุณเสีย)
ที่นี่ แทนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา คุณกลับหลบเลี่ยงมัน—อาจจะโดยการเปลี่ยนเรื่อง เลื่อนการตัดสินใจออกไป หรือเพียงแค่เดินหนีไปเสียเลย
ทำไม? บางครั้งก็เพื่อหลีกเลี่ยงดราม่าที่ไม่จำเป็น และบางครั้งก็เป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดล้วนๆ: "ถ้าฉันแค่เมินเฉยไป บางทีมันอาจจะหายไปเอง"
เมื่อใดควรใช้: เมื่อความเสี่ยงต่ำ ปัญหาเล็กน้อย หรือคุณกำลังหาเวลาเพื่อคิดหาวิธีที่ดีกว่า
ลักษณะของผู้เจรจาต่อรองที่ไม่เต็มใจ (รูปแบบก้าวร้าวแฝง):
✅ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งแม้ว่าจะต้องยอมรับผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
✅ ไม่อยากเผชิญกับการสนทนาที่ยากลำบาก บางครั้งปล่อยให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
วิธีใช้สไตล์นี้อย่างชาญฉลาด:
📌 กำหนดแผนการติดตามผล: การหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่าจะเพิกเฉยไปตลอด กำหนดเวลาเพื่อกลับมาพิจารณาหัวข้อนี้อีกครั้งเมื่อสามารถดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น
📌 สร้างทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์: เสนอทางออกชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาหลัก
📎 ตัวอย่าง:สมาชิกในทีมของคุณต้องการเจรจาเพื่อขอทำงานแบบไฮบริดหรือทำงานจากระยะไกล แทนที่จะรีบเข้าสู่การสนทนาที่อาจซับซ้อน ให้ยอมรับคำขอของพวกเขาและพูดว่า:
"ขอให้เราพักเรื่องนี้ไว้ก่อน และฉันจะกลับมาหาคุณพร้อมการตัดสินใจหลังจากทบทวนนโยบายของบริษัทและปรึกษากับผู้บริหาร" วิธีนี้จะให้เวลาคุณในการประเมินสถานการณ์โดยไม่ต้องปิดโอกาสของพวกเขา
4. การประนีประนอม (ฉันเสีย/ได้บางอย่าง – คุณเสีย/ได้บางอย่าง)
การประนีประนอมคือแนวทางในการเจรจาที่เรียกว่า 'มาพบกันครึ่งทาง' ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ แต่ทุกคนต่างรู้สึกว่าได้รับบางสิ่งบางอย่าง
เมื่อใดควรใช้: เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการหาทางออกที่รวดเร็วและปฏิบัติได้จริง ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้
อะไรที่ทำให้ผู้เจรจาต่อรองยอมประนีประนอม:
✅ มีจิตสำนึกในความยุติธรรมและความเสมอภาคในการตัดสินใจ
✅ ความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างการเจรจาต่อรองที่อยู่ในภาวะเสี่ยง:
📌 จับจุดสำคัญ: รู้ว่าจุดไหนที่คุณยอมสละได้และจุดไหนที่ไม่สามารถต่อรองได้
📌 สร้างตัวเลือก: นำเสนอทางออกหลายทางที่ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย ทำให้ง่ายต่อการหาจุดร่วมกัน
📎 ตัวอย่าง: ทีมขายต้องการเพิ่มงบประมาณ 10% เพื่อสนับสนุนแคมเปญใหม่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการเงินสามารถจัดสรรได้เพียง 4% หลังจากเจรจาต่อรองกันเล็กน้อย ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่ 6% โดยฝ่ายขายจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือเอง แม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดที่ต้องการ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้
5. ร่วมมือกัน (ฉันชนะ-คุณชนะ)
นักเจรจาที่ทำงานร่วมกันจะประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกันเพื่อชัยชนะร่วมกัน แทนที่จะมองอีกฝ่ายเป็นคู่แข่ง คุณทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย มันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะ
เมื่อใดควรใช้: เหมาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับปัญหา ต้องการหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ และมีเวลาในการพูดคุยหารือ
อะไรที่ทำให้ผู้เจรจาต่อรองแบบร่วมมือกัน:
✅ พวกเขาค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
✅ พวกเขามีความอดทนที่จะขุดลึกลงไปและแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
วิธีเอาชนะรูปแบบการเจรจาแบบร่วมมือ:
📌 ใช้การระดมความคิด: ระดมความคิดเหมือนเป็นทีมเพื่อหาไอเดียที่เหมาะกับทุกคน
📌 สร้างข้อตกลงความร่วมมือ: ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยการร่างข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณมักพลาดรายละเอียดสำคัญให้ใช้แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือเพื่อทำงานได้อย่างราบรื่น
📎 ตัวอย่าง: บริษัทเทคโนโลยีและร้านค้าปลีกกำลังเจรจาความร่วมมือสำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทเทคโนโลยีเสนอแบ่งรายได้ 70-30 ร้านค้าปลีกต้องการส่วนแบ่งที่มากขึ้นแต่ยอมจัดสรรงบประมาณการตลาด 10% สำหรับผลิตภัณฑ์
หลังจากการเจรจา พวกเขาตกลงกันที่แบ่งผลกำไร 60-40 โดยผู้ค้าปลีกจะเพิ่มการสนับสนุนด้านการตลาดเป็น 15% ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้กับบริษัทเทคโนโลยี และมอบสินค้าใหม่ยอดนิยมให้กับผู้ค้าปลีกเพื่อกระตุ้นยอดขาย
การปรับรูปแบบการเจรจาต่อรองตามบริบท
ความแตกต่างระหว่างชัยชนะกับโอกาสที่พลาดไปคือทัศนคติที่ปรับตัวได้
มันช่วยให้คุณเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองทั้งความต้องการในทันทีและเป้าหมายระยะยาว
นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จ:
|บริบท
|รูปแบบการเจรจาต่อรอง
|เทคนิคสำคัญ
|การกำหนดเงื่อนไขสำหรับการควบรวมกิจการสองบริษัท
|การทำงานร่วมกัน
|ระบุประโยชน์ร่วมกันและสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ทำงานบนแผนงานที่พิจารณาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
|การขอเงินเดือนที่สูงขึ้นในข้อเสนอการจ้างงาน
|แข่งขันได้
|แสดงคุณสมบัติและความสำเร็จของคุณให้โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้สมัครที่ดีที่สุด มีความมั่นใจและยืนหยัดในข้อเรียกร้องของคุณ
|เริ่มต้นสัญญากับลูกค้าต่างประเทศ
|การทำงานร่วมกัน
|ศึกษาวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ปรับจังหวะการเจรจาให้เหมาะสม และใส่ใจสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด
|ความไม่เห็นด้วยเล็กน้อยระหว่างสมาชิกในทีม
|หลีกเลี่ยง
|เลือกที่จะไม่เข้าร่วมการสนทนาหากไม่จำเป็น รักษาความเป็นกลางและปล่อยให้ผู้อื่นแก้ไขปัญหา เปลี่ยนประเด็นไปที่เรื่องที่สำคัญกว่า
|การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของโครงการ
|การประนีประนอม
|เสนอแนวทางแก้ไขการแบ่งปันทรัพยากร จัดลำดับความสำคัญของความต้องการที่จำเป็น มอบการจัดสรรที่สมดุล
|ผู้ขายที่ขอขึ้นราคาสำหรับบริการของตน
|รองรับ
|ตกลงกับราคาใหม่ของพวกเขาหากมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล เจรจาบริการเพิ่มมูลค่าเพื่อแลกกับการยอมรับราคาที่สูงขึ้น
|การร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน
|การประนีประนอม
|แบ่งปันความรับผิดชอบในการจัดงานตามจุดแข็งของแต่ละองค์กร แบ่งความพยายามทางการตลาดเพื่อแบ่งเบาภาระอย่างเท่าเทียม ตกลงแบ่งผลกำไรจากการขายบัตรและสปอนเซอร์ร่วมกัน
เคล็ดลับในการเชี่ยวชาญทุกรูปแบบการเจรจาต่อรอง
ไม่ว่าคุณต้องการจะรักษาการควบรวมกิจการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หรือปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ความลับอยู่ที่การเชี่ยวชาญในห้าสไตล์
อย่างไรก็ตาม การเจรจาอาจยุ่งเหยิงและเครียดได้ คุณต้องการพันธมิตรที่ช่วยทำงานหนักในขณะที่คุณนำทางผ่านการเจรจาที่ซับซ้อน
คุณต้องการClickUp, แอปเดียวสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดระเบียบเอกสารสำคัญและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ ติดตามการอัปเดตล่าสุด หรือกังวลกับกำหนดส่งงานที่พลาดอีกต่อไป
ด้วยการเจรจาที่ราบรื่น คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการปิดดีลนั้น 🎖️
วางแผนการเจรจาต่อรองของคุณกับ ClickUp Tasks
ไม่ว่าคุณจะพยายามเชี่ยวชาญสไตล์การเจรจาแบบใด—ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การร่วมมือ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น—การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสิ่งนี้ ทุกอย่างอาจพลิกผันอย่างรวดเร็ว และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจสูญเสียการควบคุมการสนทนาไปแล้ว
แต่ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย การตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเช่น 'กำลังดำเนินการ', 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'เสร็จสิ้น' จะช่วยให้คุณทราบสถานะปัจจุบันของแต่ละงาน ทำให้คุณเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมและได้รับข้อมูลครบถ้วน คุณยังสามารถกำหนดบทบาท, กำหนดเส้นตาย และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้ทุกคนในทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ต้องส่งงานได้ชัดเจน
รายการตรวจสอบงานใน Clickupติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
หลีกเลี่ยงความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายด้วย ClickUp Reminders
เมื่อคุณมีงานหลายอย่างที่ต้องจัดการ มันง่ายที่จะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น การพลาดกำหนดเวลาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณไม่มีการแจ้งเตือนที่ส่งถึงคุณในเวลาที่เหมาะสม
ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญ เช่น การส่งร่างสัญญา การนัดหมายประชุม หรือการติดตามผลหลังการเจรจา ไม่ต้องพลาดกำหนดส่งงานหรือต้องเร่งรีบตามงานอีกต่อไป—เพียงแค่การเจรจาที่ราบรื่น ตรงเวลา และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
รับประกันการสื่อสารที่ราบรื่นและโปร่งใสด้วย ClickUp Chat
เมื่อคุณกำลังเจรจา การสื่อสารที่ผิดพลาด การพลาดข้อมูลอัปเดต และบทบาทที่ไม่ชัดเจนสามารถทำให้คุณต้องรีบเร่งอย่างไม่พร้อม และตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ
ด้วยClickUp Chat คุณสามารถให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันแบบเรียลไทม์—ถามคำถาม แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เมื่อมีประเด็นเกิดขึ้น
นี่คือวิธีที่จะช่วยเพิ่มเติม:
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน: มีประเด็นสำคัญจากการแชทหรือไม่? เปลี่ยนเป็นงานทันที หากมีคนพูดถึงการตรวจสอบสัญญา เพียงแค่สร้างงานจากบทสนทนาโดยตรงเพื่อให้อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติ
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: รวบรวมการสนทนาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการอัปเดตโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ หรือค้นหาข้อมูลสำคัญจากหลายแอป
- ช่องที่สามารถปรับแต่งได้: ตั้งค่าช่องตามหัวข้อ เช่น 'สัญญาผู้ขาย' หรือ 'การตรวจสอบภายใน' เพื่อให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาและติดตามได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังง่ายที่จะพลาดความคิดเห็นเล็ก ๆ แต่สำคัญเมื่อการเจรจาต่อรองกำลังดำเนินอยู่ ด้วยคุณสมบัติAssign Comments ของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นนั้นให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ทันที ทุกคนได้รับการแจ้งเตือน ความรับผิดชอบชัดเจน และไม่มีอะไรสูญหายไปในกระบวนการ
นำทางผ่านการเจรจาที่ซับซ้อนบน ClickUp Whiteboards
ผู้เจรจาต่อรองใหม่สามารถหลงทางได้ง่ายเมื่อต้องทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
สำหรับทีมระยะไกลกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกกลยุทธ์สำคัญ ข้อเสนอโต้แย้งที่เป็นไปได้ และความรับผิดชอบของทีมสำหรับการเจรจาแต่ละครั้ง
ด้วยคุณสมบัติเช่น โน้ตติดหน้าจอ, การเชื่อมต่อแบบลากและวางที่ง่ายดาย, และความสามารถในการเพิ่มรูปภาพหรือลิงก์, ClickUp Whiteboards ทำให้ข้อมูลที่คุณต้องการทั้งหมดอยู่ในที่เดียวเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ชนะ
ใช้ AI เพื่อทำให้การเจรจาของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainยกระดับการเตรียมตัวสำหรับการเจรจาของคุณไปอีกขั้น นี่คือวิธีการ:
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์การเจรจาต่อรอง: กรอกข้อมูลลูกค้าสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมของพวกเขา ความชอบในการสื่อสาร หรือพฤติกรรมในการทำข้อตกลงที่ผ่านมา และระบบจะแนะนำสไตล์การเจรจาต่อรองที่เหมาะสมที่สุดให้
- ติดตามความคืบหน้าของการเจรจาตามสไตล์: ต้องการดูว่าแต่ละสไตล์การเจรจาทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่? ให้ระบบสร้างรายงานหรือติดตามความคืบหน้าตามสไตล์เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณ
- รับคำแนะนำสำหรับการเจรจาในอนาคต: เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้น คุณสามารถขอคำแนะนำจาก ClickUp Brain เกี่ยวกับวิธีจัดการสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
คำแนะนำเพื่อเริ่มต้น 🏃
✅ ประเด็นสำคัญของการเจรจาครั้งล่าสุดกับ [ชื่อลูกค้า] คืออะไร?
✅ เราใช้รูปแบบการเจรจาต่อรองแบบใดใน [ชื่อโครงการ] และประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด?
✅ แสดงให้ฉันเห็นการเปรียบเทียบรูปแบบการเจรจาต่อรองที่เราใช้สำหรับ [ลูกค้า A] เทียบกับ [ลูกค้า B]
✅ กรุณาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากรูปแบบการเจรจาต่อรองของเราในครั้งก่อน
✅ เราควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบใดกับ [ชื่อลูกค้า]?
3 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเจรจาต่อรองที่ควรหลีกเลี่ยง
การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางข้อผิดพลาดอาจทำให้ความพยายามของคุณล้มเหลว และไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้ นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่คุณควรหลีกเลี่ยง:
1. การเข้าไปมีส่วนร่วมทางอารมณ์
อารมณ์เช่นความหงุดหงิดหรือความตื่นเต้นสามารถบดบังการตัดสินใจและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
เพื่อให้อยู่ในเส้นทาง:
✅ ฝึกสติ, พักผ่อน, และควบคุมอารมณ์
✅ จำลองสถานการณ์กับเพื่อนร่วมงานและรับข้อเสนอแนะ
✅ ใช้เวลาในการประเมินข้อเสนอและหลีกเลี่ยงการรีบเร่งทำข้อตกลง
2. การประเมินตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไป
การที่คุณคิดว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรโดยที่คุณไม่เข้าใจมุมมองของพวกเขาอย่างถ่องแท้นั้นอาจนำไปสู่การผิดพลาดได้
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้:
✅ ถามคำถามที่ลึกซึ้งเพื่อค้นหาความต้องการและแรงจูงใจของพวกเขา
✅ ฟังอย่างตั้งใจ หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ และแสดงความสนใจอย่างจริงใจในมุมมองของพวกเขา
3. ไม่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในการเจรจาระดับโลก วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีบรรทัดฐานและความคาดหวังที่เป็นเอกลักษณ์ การไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความไม่ไว้วางใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้:
✅ ทำความเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทในการสนทนาของวัฒนธรรมคู่สนทนาของคุณ
✅ พิจารณาการจ้างที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมหรือล่ามเพื่อให้การสื่อสารของคุณมีความเคารพและถูกต้อง
