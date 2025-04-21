บทสรุปการสนทนาที่สำคัญ: ข้อคิดและแนวคิดสำคัญที่คุณควรรู้

การสนทนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติ—คุณพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และแม้แต่คนแปลกหน้าบนถนนหรือในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ไม่ใช่ทุกการสนทนาจะเป็นเพียงการพูดคุยสบายๆ บางครั้งอาจกลายเป็นเรื่องน่าอึดอัดและเต็มไปด้วยอารมณ์ และอาจบานปลายได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่มีไหวพริบในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น
การมีปฏิสัมพันธ์เช่นนี้และลักษณะของมันคือหัวข้อหลักของหนังสือชื่อ Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฝึกอบรมภาวะผู้นำ Crucial Learning (เดิมชื่อ VitalSmarts) ได้สำรวจว่าทำไมเราถึงเดินอย่างระมัดระวังในการสนทนาที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ หนังสือยังเสนอเครื่องมือในการลดความตึงเครียดในทุกการโต้เถียงที่ร้อนแรงและเชี่ยวชาญศิลปะการสื่อสาร 🗣️
ใน สรุปหนังสือ Crucial Conversations ของเรา เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจแนวคิดหลักของหนังสือ พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับในการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานของคุณ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึงเล่มนี้) ได้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข ติดดาว และแม้กระทั่งส่งออกเพื่อใช้ในภายหลังได้
⏰ สรุป 60 วินาที
ในหนังสือ การสนทนาสำคัญ: เครื่องมือสำหรับการพูดคุยเมื่อเดิมพันสูง, ผู้เขียนได้เจาะลึกถึงวิธีที่การสนทนาที่มีความเสี่ยงสูงสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน พวกเขาได้นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ด้วยความสงบและความชัดเจน
ประเด็นสำคัญ:
- เริ่มต้นด้วยหัวใจ: ให้ความสำคัญกับเจตนาของคุณและควบคุมอารมณ์เพื่อรักษาการสนทนาให้สร้างสรรค์
- เรียนรู้ที่จะสังเกต: รู้จักสัญญาณที่บ่งบอกว่าบทสนทนาเริ่มมีความสำคัญและตอบสนองอย่างเหมาะสม
- ทำให้ปลอดภัย: ฟื้นฟูความปลอดภัยในการสนทนาโดยให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและเคารพ
- เชี่ยวชาญเรื่องราวของคุณ: ท้าทายการตีความของคุณเองและยึดมั่นในข้อเท็จจริง
- ดำเนินการ: ชี้แจงกระบวนการตัดสินใจให้ชัดเจนและให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
นำแนวคิดและบทเรียนจากการสนทนาสำคัญไปใช้กับClickUp: ClickUp สามารถช่วยให้คุณนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการสื่อสารประจำวันของคุณผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Chat, Docs, Whiteboards และ Clip ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและการสื่อสารที่ชัดเจนในการสนทนาของทีม
📌 ได้รับแรงบันดาลใจแล้วหรือยัง? เริ่มฝึกฝนทักษะการสนทนาสำคัญของคุณกับ ClickUp ได้เลยวันนี้! 🚀
สรุปหนังสือ Crucial Conversations อย่างย่อ
หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยสำรวจวิธีที่ผู้คนสร้างและส่งเสริมสายสัมพันธ์ผ่านการสื่อสาร ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการรู้วิธีพูดคุยกับผู้อื่นและรับมือกับการสนทนาที่ยากลำบากคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและการรักษาสุขภาพส่วนบุคคล
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 12 บท แต่ละบทประกอบด้วยตัวอย่างมากมายและข้อความสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกการสนทนา แม้ในสถานการณ์ที่มีอารมณ์รุนแรง
มาเดินทางอย่างรวดเร็วผ่านบทต่าง ๆ เพื่อเข้าใจข้อมูลสำคัญของแต่ละบทกันเถอะ
บทที่ 1: การสนทนาที่สำคัญคืออะไร?
เมื่อคุณได้ยินคำว่า "บทสนทนาสำคัญ" คุณอาจนึกถึงผู้นำโลกที่กำลังหารือเกี่ยวกับปัญหาอย่างภาวะโลกร้อนหรือความไม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งเน้นที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากกว่า—มันมุ่งเน้นไปที่ การปฏิสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ และมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนนิยามการสนทนาที่สำคัญว่าเป็นการพูดคุยระหว่างสองคนหรือมากกว่าที่มี ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน, อารมณ์ที่รุนแรง, และผลประโยชน์ที่สูง ซึ่งทำให้แตกต่างจากการสนทนาที่ "ปกติ" ตัวอย่างของการสนทนาที่สำคัญเช่น การยุติความสัมพันธ์โรแมนติก, การขอให้เพื่อนร่วมห้องย้ายออก, การเลิกจ้างพนักงาน, หรือการขอให้ญาติฝ่ายสามีหรือภรรยาหยุดยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณ 😬
เนื่องจากบทสนทนาที่สำคัญมักเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน บางคนจึงมักหลีกเลี่ยง ในขณะที่บางคนอาจจัดการได้ไม่ดี ผู้เขียนแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น การเรียนรู้วิธีจัดการหรือแม้แต่เชี่ยวชาญในการสนทนาที่สำคัญ จะช่วยให้คุณเสริมสร้างความสัมพันธ์ เริ่มต้นอาชีพของคุณ พัฒนาองค์กร และเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ
บทที่ 2: การเชี่ยวชาญในการสนทนาที่สำคัญ
เมื่อบุคคลหนึ่งเข้าร่วมในการสนทนา พวกเขาจะนำความคิดเห็น ทัศนคติ และความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาด้วย นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า สระแห่งความหมายส่วนบุคคล 🏊
เมื่อพูดถึงการสนทนาที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับสองคน (หรือมากกว่า) ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็นของพวกเขาแตกต่างกันหรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อไม่มีสระว่ายน้ำร่วมกัน แต่ละฝ่ายก็จะว่ายน้ำเพื่อตัวเอง
เพื่อให้การสนทนาที่สำคัญดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณควร สร้างบรรยากาศที่ดีและพื้นที่ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนได้อย่างอิสระ
บทที่ 3: เริ่มต้นด้วยหัวใจ
เริ่มต้นด้วยบทนี้ ผู้เขียนจะอธิบาย วิธีการ ในการเชี่ยวชาญการสนทนาที่สำคัญ ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการ ใคร่ครวญตนเอง อย่าโทษผู้อื่นเมื่อการสนทนาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ให้ยอมรับส่วนที่คุณมีส่วนร่วม แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยก็ตาม
เพื่อที่จะเก่งขึ้นในการสนทนาที่สำคัญ คุณจำเป็นต้อง:
- ปรับโฟกัสสมองของคุณ
- หาทิศทางของตัวเอง
- ควบคุมร่างกายของคุณ
ผู้เขียนยังได้กล่าวถึง ทางเลือกของคนโง่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คุณเชื่อว่าถูกบังคับให้เลือกระหว่างสองทางเลือกที่ไม่น่าพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจคิดว่าคุณต้องเลือกระหว่างการไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าและเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง หรือเงียบและยอมรับการตัดสินใจที่ไม่ดีต่อทีม แต่จริงๆ แล้วมีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าทางเลือกของคนโง่เสมอ เช่น การพูดความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ยังคงให้ความเคารพและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
บทที่ 4: เรียนรู้ที่จะมอง
บทนี้กล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านจากการสนทนาที่ไร้เดียงสาไปสู่การสนทนาที่สำคัญ และชี้ให้เห็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ การรับรู้สัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณใส่ใจในคำพูดและการกระทำของตนเอง และอาจป้องกันไม่ให้การสนทนาดำเนินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้ ❌
สัญญาณบ่งชี้บางประการที่บ่งบอกว่าบทสนทนานั้นกำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญ ได้แก่:
- เนื้อหาและเงื่อนไข (สัญญาณพฤติกรรมและอารมณ์)
- ปัญหาด้านความปลอดภัย (ความเงียบและความรุนแรง)
- สไตล์และพฤติกรรมของคุณเองในสถานการณ์ที่เครียด
บทที่ 5: ทำให้ปลอดภัย
เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าบทสนทนานั้นกำลังกลายเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์อย่างอันตราย ให้ถอนตัวออกมาเพื่อฟื้นฟูจุดประสงค์ร่วมกันและความปลอดภัย
เมื่อคุณก้าวออกไป คุณมีสามตัวเลือก:
- ขอโทษ: ทำเช่นนั้นเมื่อคุณตระหนักว่าคุณได้ทำผิดพลาดที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด
- สัญญา: คำกล่าวแบบ "ไม่ทำ/ทำ" ที่คุณใช้เพื่อแสดงความเคารพซึ่งกันและกันและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น: สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการจะพูดคือรายงานของคุณไม่ดี—ฉันคิดว่าคุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก
- CRIB: เป็นตัวย่อของ: Commit to seek mutual purpose Recognize the purpose behind the strategy Invent a mutual purpose Brainstorm new strategies
- Cอมมั่นที่จะแสวงหาจุดมุ่งหมายร่วมกัน
- Rู้จักจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์
- สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน
- ระดมความคิดกลยุทธ์ใหม่
- Cอมมั่นที่จะแสวงหาจุดมุ่งหมายร่วมกัน
- Rู้จักจุดประสงค์เบื้องหลังกลยุทธ์
- สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน
- ระดมความคิดกลยุทธ์ใหม่
บทที่ 6: ควบคุมเรื่องราวของฉัน
หลังจากที่เราสังเกตการกระทำของผู้อื่น เราจะบอกเล่า เรื่องราวที่เพิ่มคุณค่าให้กับพฤติกรรมที่ได้เห็น ทันที ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ตอบสนองทางอารมณ์ต่อการกระทำของผู้อื่นโดยตรง แต่เป็นการตอบสนองต่อการตีความของคุณเอง
เพื่อเชี่ยวชาญในการสนทนาที่สำคัญ คุณจำเป็นต้อง ควบคุมเรื่องราว ที่คุณเล่าให้ตัวเองฟัง คุณสามารถทำได้โดย:
- สังเกตพฤติกรรมของคุณ
- การติดต่อสื่อสารกับความรู้สึกของคุณ
- การวิเคราะห์เรื่องราวของคุณ
- กลับมาที่ข้อเท็จจริง
- ระวังสามเรื่อง "ฉลาด" (ไม่ใช่ความผิดของฉัน เป็นความผิดของคุณทั้งหมด ไม่มีอะไรที่ฉันทำได้อีกแล้ว) และบอกเล่าเรื่องราวที่เหลือ
บทที่ 7: รัฐ เส้นทางของฉัน
ที่นี่ ผู้เขียนจะพูดถึง ห้าเคล็ดลับ ที่สามารถช่วยให้คุณสื่อสารข้อความที่ยากที่สุดได้:
- Share your facts: ให้ข้อมูลที่ไม่มีการโต้เถียงและสังเกตการณ์ ไม่ใช่ข้อสรุปของคุณ (เช่น คุณมาสาย 10 นาที แทนที่จะพูดว่า คุณมาสายทุกครั้ง และฉันต้องรอคุณทุกครั้ง)
- Tเล่าเรื่องราวของคุณ: เล่ามุมมองของคุณโดยให้ความสนใจกับความปลอดภัยของการสนทนา
- ขอเส้นทางจากผู้อื่น: เชิญชวนผู้อื่นให้แบ่งปันข้อเท็จจริงและเรื่องราวของพวกเขา
- Tอนอย่างระมัดระวัง: อย่าเร่งรีบนำเสนอเรื่องราวของคุณราวกับเป็นข้อเท็จจริง
- ส่งเสริมการทดสอบ: ให้แน่ใจว่าผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและทัศนคติที่แตกต่างจากของคุณ
บทที่ 8: สำรวจเส้นทางของผู้อื่น
คุณไม่สามารถควบคุมวิธีที่ผู้อื่นแสดงออกในการสนทนาที่สำคัญได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการปฏิกิริยาของคุณและส่งเสริมการไหลเวียนของความคิดอย่างอิสระได้ ใช้ทักษะการฟังต่อไปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาที่ดี:
- ถาม: แสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการจะพูด
- กระจก: ยอมรับอารมณ์ของบุคคลนั้น
- การสรุป: กล่าวคำพูดของผู้อื่นซ้ำเพื่อให้คุณฟังอยู่และส่งเสริมให้พวกเขาแบ่งปันต่อไป
- สำคัญ: หากบุคคลมีปัญหาในการแบ่งปัน ลองเดาว่าพวกเขากำลังคิดหรือรู้สึกอะไรเพื่อช่วยให้พวกเขาเปิดใจ
บทที่ 9: ก้าวสู่การปฏิบัติ
การสนทนาไม่เท่ากับการตัดสินใจ คุณสามารถเชิญชวนแนวคิดต่าง ๆ เข้ามาในสระของความหมายที่แบ่งปันร่วมกันได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด สิ่งสำคัญคือการกำหนดกระบวนการตัดสินใจ:
- คำสั่ง: การตัดสินใจเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม และถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอก (เช่น รัฐบาล) หรือปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้ตัดสินใจ (เพราะคุณไม่สนใจมากพอ หรือเชื่อใจให้ผู้อื่นทำแทนได้)
- ปรึกษา: คุณเชิญชวนผู้อื่น (ผู้เชี่ยวชาญ, ตัวแทนประชากร, หรือผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม) ให้เข้าร่วม, รวบรวมความคิดเห็น, และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ
- โหวต: ยอดเยี่ยมสำหรับการเลือกจากตัวเลือกจำนวนมาก—ใช้เพื่อตัดสินใจหรือจำกัดตัวเลือกของคุณ
- ฉันทามติ: คุณพูดคุยจนกว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจหนึ่ง การใช้วิธีนี้มักใช้สำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน
บทที่ 10: การรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
ในบทนี้ ผู้เขียนจะแนะนำ แบบจำลองการสนทนา เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและนำหลักการที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ไปประยุกต์ใช้ แบบจำลองนี้ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกันหลายวง โดยมีสระแห่งความหมายร่วมกันอยู่ตรงกลาง—ซึ่งคือเป้าหมาย
รอบๆ คุณจะเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ ที่ควรระวัง หากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ ให้หยุดการสนทนา ทำงานด้านความปลอดภัย แล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ ทำอย่างรวดเร็ว—ยิ่งคุณเข้าใกล้ความเงียบและความรุนแรงมากเท่าไร ก็จะยิ่งยากที่จะกลับมา
โมเดลนี้ยังมีลูกศร ฉัน และ ผู้อื่น ที่ชี้ไปยังสระกลางที่แชร์ไว้อย่างชัดเจน
บทที่ 11: ใช่ แต่
คุณรู้สึกไหมว่าบทก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับลูกค้า การสนทนากับครอบครัวหรือคู่รัก หรือการร่วมมือในโครงการ?
บทนี้กล่าวถึง 17 สถานการณ์เฉพาะ และเสนอวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง
บทที่ 12: เปลี่ยนชีวิตของคุณ
ในบทสุดท้าย ผู้เขียนโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่จะคุ้มค่า เมื่อคุณเชี่ยวชาญในการสื่อสาร คุณจะก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิต
สี่หลักการ เหล่านี้สามารถช่วยคุณบนเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ได้:
- เชี่ยวชาญเนื้อหา: ค้นหาว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล และเพราะเหตุใด
- เชี่ยวชาญทักษะ: ฝึกพูดคำที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและใช้โทนเสียงที่เหมาะสม
- เสริมสร้างแรงจูงใจของคุณ: คุณต้องต้องการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
- สังเกตสัญญาณ: คุณต้องรู้จักว่าเมื่อใดควรนำทักษะการสนทนาใหม่ของคุณมาใช้ แทนที่จะกลับไปใช้รูปแบบเดิมๆ
ประเด็นสำคัญจากการสนทนาที่สำคัญ
นี่คือสรุปแนวคิดและข้อความที่สำคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ส่งเสริม:
- การสนทนาที่สำคัญจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง
- จงมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริงเสมอ ไม่ใช่การตีความของคุณว่าอีกฝ่ายพูดอะไร
- ก้าวแรกสู่การสนทนาที่ประสบความสำเร็จคือการมองตัวเองและยอมรับว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเสมอไปเมื่อการสนทนาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- การหันไปใช้คำพูดเสียดสีหรือการเงียบใส่คนอื่นจะไม่ทำให้เกิดการสนทนาที่มีความหมาย
- ฝึกทักษะการฟังของคุณ—มันจะช่วยให้คุณพัฒนาในการสนทนาที่สำคัญ
คำคมยอดนิยมจากการสนทนาที่สำคัญ
สามคำพูดสำคัญจากการสนทนา ที่ผู้อ่านชื่นชอบ:
- แม้ว่าคนอื่นอาจต้องการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด หรือเราอาจต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงเพียงใด แต่บุคคลเดียวที่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และหล่อหลอมได้อย่างต่อเนื่อง—ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในระดับใดก็ตาม—ก็คือบุคคลที่อยู่ในกระจกเงา
- จำไว้ว่า การรู้แต่ไม่ทำ ก็เหมือนไม่รู้
- เมื่อผู้คนจงใจปิดบังความหมายจากกันและกัน คนที่ฉลาดเมื่ออยู่คนเดียวอาจทำสิ่งที่โง่เขลาเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
💡📚 ชอบอ่านเรื่องนี้ไหม? คุณจะชอบคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาอย่างดีของสรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 25 เล่มที่คุณต้องอ่านด้วย คุณสามารถบันทึก แก้ไข บุ๊กมาร์ก และส่งออกได้
นำแนวคิดและบทเรียนจากการสนทนาที่สำคัญไปใช้กับ ClickUp
การนำหลักการของการสนทนาที่สำคัญมาใช้เพื่อปรับปรุงทักษะการนำของคุณ,การสื่อสารในทีม, และการร่วมมือกันอาจดูง่ายขึ้นหากคุณและทีมของคุณทำงานจากสำนักงานหรือพื้นที่ร่วมกัน คุณสามารถฟังเสียงและน้ำเสียงของสมาชิกในทีมได้ และสังเกตภาษากายของพวกเขา
แล้วทีมแบบไฮบริดหรือทีมระยะไกลล่ะ? พวกเขาต้องเผชิญกับการสื่อสารที่ไม่ดี ความขัดแย้ง และพลวัตของทีมที่อึดอัดตลอดไปหรือไม่? ไม่เลย!
ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp คุณสามารถฟื้นฟูความปลอดภัยในการสนทนาของคุณ (แม้กระทั่งเมื่อเป็นการสนทนาออนไลน์) ส่งเสริมการฟัง รับฟังความคิดเห็นจากทีมของคุณ และเพลิดเพลินไปกับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
ในฐานะเครื่องมือจัดการงานและโครงการระดับพรีเมียม ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาที่สำคัญ มาสำรวจฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดกัน 👇
มุมมองแชท ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15แบบที่ช่วยให้คุณสังเกตโครงการและงานต่างๆ จากมุมมองที่แตกต่างกัน จัดการเอกสาร สื่อสาร และทำงานร่วมกัน หนึ่งในนั้นคือมุมมองแชท ClickUp ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่น
ในมุมมองแชท คุณสามารถและทีมของคุณสามารถพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ได้และยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาโดยการ @mention ชื่อของพวกเขา และอนุญาตให้พวกเขาเข้าร่วมในการอภิปราย
มุมมองแชทสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ—ช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้น ทุกข้อความจะแสดงแบบเรียลไทม์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดถูกมองข้าม
การแก้ไขที่สมบูรณ์และตัวเลือกในการแชร์ลิงก์โปรเจ็กต์, หน้าเว็บ, วิดีโอ, และสเปรดชีตได้โดยตรงในแชทของคุณทำให้มุมมองนี้ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ดีที่สุดคือมันไม่ทำให้คุณเสียสมาธิเพราะคุณไม่ต้องสลับแอปเพื่อส่งข้อความให้ทีมของคุณ 📩
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นตัวเลือกเฉพาะของแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง แก้ไข จัดการ และจัดเก็บเอกสาร เพิ่มทีมของคุณในเอกสารและเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ
การแก้ไขเอกสารไม่เคยยุ่งเหยิงเลยด้วยClickUp Collaboration Detection ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์ที่มีรหัสสีพร้อมชื่อของพวกเขา ทำให้คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Docs คือคุณสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างราบรื่น เชื่อมโยงเอกสารและงาน หรือมอบหมายงานภายในตัวแก้ไข—ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว! 🥰
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsคือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบมีภาพ การระดมความคิด และการวางกลยุทธ์ นี่คือที่ที่คุณและทีมของคุณสามารถปลดปล่อยศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณได้—เขียน วาด ใส่สัญลักษณ์และรูปร่าง เพิ่มลิงก์และรูปภาพ ใช้โน้ตติด หรือสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ แผนภูมิ และแผนผังความคิด
กระดานไวท์บอร์ดเหล่านี้สามารถ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมความหมายร่วมกัน ของคุณได้ คุณและทีมสามารถเติมไอเดียลงในแหล่งนี้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุด
คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณได้เสมอโดยการแสดงความคิดเห็นบนไวท์บอร์ดหรือเชื่อมโยงไปยังไฟล์ งาน หรือเอกสาร
คลิกอัพ คลิป
ต้องการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานหรืออธิบายคำแนะนำที่ซับซ้อนใช่ไหม?ClickUp Clipพร้อมช่วยคุณแล้ว! 🦸
ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอในตัว นี้ช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยลดความเสี่ยงในการเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบไม่พร้อมกัน
คุณสามารถบันทึกหน้าจอทั้งหมด, แท็บเบราว์เซอร์, หรือหน้าต่างแอปได้—ขึ้นอยู่กับคุณ! เพิ่มเสียงจากไมโครโฟนของคุณไปยังการบันทึกเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้สร้างลิงก์และแชร์การบันทึกของคุณกับสมาชิกทีมเฉพาะ
แบบแผนการสื่อสาร
ClickUp มีคลังแม่แบบที่น่าประทับใจพร้อมตัวเลือกมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการขายและการสนับสนุนลูกค้า หากคุณต้องการปรับปรุงการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรของคุณคุณจะชื่นชอบแม่แบบแผนการสื่อสาร— พวกเขามอบกรอบสำหรับการกำหนดเป้าหมายการสื่อสาร กลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร 🤓
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนทนาที่สำคัญด้วย ClickUp
ในสรุปหนังสือ Crucial Conversations ของเรา เราได้ค้นพบข้อความหลักของหนังสือ—ทักษะการสนทนาสามารถพาคุณไปสู่ความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคของคุณได้ 🪨
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp ช่วยให้คุณส่งเสริม วัฒนธรรมการสื่อสารที่ดี ภายในบริษัทของคุณ ลดความขัดแย้ง และทำให้ทุกคนรู้สึกอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มทำให้การสนทนาที่สำคัญของคุณประสบความสำเร็จ! 🚀