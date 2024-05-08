10 เคล็ดลับในการสนทนาที่ยากในที่ทำงาน

คุณเคยติดอยู่ในสถานการณ์ที่ทำงานที่รู้สึกอึดอัดหรือไม่ ที่การสนทนาดูเหมือนจะท้าทาย? นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการสนทนาที่ยากลำบาก—การพูดคุยที่ซับซ้อน น่าอึดอัด และบางครั้งก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างแท้จริง อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลิกจ้าง การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน หรือปัญหาทางจริยธรรม
สัญชาตญาณแรกของเราคือการหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบากเหล่านี้ในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงการสนทนาเหล่านี้จะไม่ทำให้พวกมันหายไปและอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้
การสนทนาที่ยากลำบากเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจว่างานดำเนินไปตามแผน ส่งเสริมความเข้าใจและการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อเสนอแนะ
พนักงานส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบากเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีจัดการกับมัน นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสนทนาที่ยากลำบากในที่ทำงาน
วิธีระบุเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องยากในที่ทำงาน
การระบุเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาที่ยากลำบากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหา นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณทราบเมื่อควรเริ่มการสนทนาเหล่านี้:
- สังเกตรูปแบบ: ให้ความสนใจกับปัญหาหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน, ความมุ่งมั่น, หรือการทำงานเป็นทีม
- ประเมินผลกระทบ: ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลหรือองค์กรโดยรวม
- พิจารณาอารมณ์: ให้ความสนใจกับสัญญาณเช่นความหงุดหงิด, ความตึงเครียด, หรือการหลีกเลี่ยง. สิ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ซึ่งต้องการการแก้ไข
- ประเมินความพร้อม: ประเมินว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการสนทนาที่สร้างสรรค์หรือไม่
- เลือกเวลาที่เหมาะสม: เลือกเวลาที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมีสมาธิได้โดยไม่มีการรบกวน และเมื่ออารมณ์ค่อนข้างคงที่
- ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว: เลือกสถานที่ส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจในความลับและส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินหรือความอับอาย
- ติดตามปริมาณงาน: หลีกเลี่ยงการหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานสูงหรือช่วงเวลาที่มีความเครียดสูง
- นโยบายการทบทวน: ทำความคุ้นเคยกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งและขั้นตอนการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
- ขอคำแนะนำ: หากคุณไม่สามารถกำหนดเวลาหรือวิธีการจัดการการสนทนาที่ยากลำบากได้ ให้ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้างานเพื่อขอความช่วยเหลือ
จำทุกข้อเหล่านี้ไว้ และอย่ารอให้สายเกินไปสำหรับการสนทนา การหลีกเลี่ยงหรือรอการสนทนาที่ยากนานเกินไปอาจทำให้ปัญหาแย่ลงได้ ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าสู่การสนทนา
ความท้าทายในการสนทนาในที่ทำงานที่พบบ่อย
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ไม่น้อย มาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างกันเถอะ:
การฟังแบบไม่โต้ตอบ
การฟังแบบเฉยๆ เป็นหนึ่งในความท้าทายที่พบได้บ่อยที่สุดในการสนทนาในที่ทำงาน หมายถึงการได้ยินสิ่งที่ผู้อื่นพูดโดยไม่เข้าใจความหมาย
การสนทนาจะไม่สมบูรณ์หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่พยายามเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้
ดังนั้น จงจำเป้าหมายในการสื่อสารของคุณและฝึกฟังอย่างตั้งใจโดยให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้พูดก่อนที่จะเริ่มการสนทนาที่ยากลำบาก
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
แรงงานในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีพนักงาน ผู้บริหาร และลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้อาจนำไปสู่การเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร ความเข้าใจผิด และความขัดแย้งที่เกิดจากบรรทัดฐาน ค่านิยม และรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน
คุณสามารถจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้ได้โดยการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างความไว้วางใจทางวัฒนธรรม การจัดกลุ่มผู้คนที่มาจากพื้นหลังที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถร่วมมือกันและรู้จักกันได้ดีขึ้น
พลวัตอำนาจ
ความไม่สมดุลทางอำนาจระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ และพนักงานสามารถขัดขวางการสื่อสารที่เปิดเผยและความโปร่งใสได้ นอกจากนี้ยังอาจสร้างความกลัวในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพื่อจัดการกับอำนาจที่ไม่สมดุล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีอำนาจที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขา สนับสนุนนโยบายเปิดประตู การประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และความโปร่งใสของผู้นำ
พลาดช่วงเวลาที่เหมาะสม
หลายบริษัทมักพลาดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องยาก ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดที่ใหญ่ขึ้น การแก้ไขปัญหาและแบ่งปันข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีการที่ถูกต้องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์ของบริษัทอยู่เสมอ และมีโอกาสแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
ขาดความสนใจ
หากบุคคลไม่สนใจในการหารือ การแก้ไขปัญหา หรือการแก้ไขข้อขัดแย้ง ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการต่อไปได้ บุคคลอื่นก็มีแนวโน้มที่จะละเลยข้อความของคุณมากขึ้นเช่นกัน
สาเหตุบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้คือการขาดการเชื่อมโยงกับหัวข้อ การรู้สึกว่าไม่เกี่ยวข้อง หรือแรงจูงใจต่ำ คุณสามารถชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนาและใช้เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับความไม่สนใจนี้ได้
10 เคล็ดลับในการสนทนาที่ยากลำบากในที่ทำงาน
นี่คือ 10 เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณจัดการการสนทนาที่ยากในที่ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ
1. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
เราเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้ว และฉันจะพูดอีกครั้ง: อย่าหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบาก ยิ่งคุณหลีกเลี่ยงมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะสร้างความขุ่นเคืองและความวิตกกังวลก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จงเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือผลงานที่ไม่ดี
หาเวลาที่เหมาะสมในการสนทนา ตรวจสอบตารางเวลา ภาระงาน และความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เลือกเวลาที่คุณคิดว่าผู้เข้าร่วมสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
พยายามจัดตารางการประชุมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้. จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้รุนแรงขึ้น และปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว.
2. เตรียมตัวล่วงหน้า
คำพูดที่คุณใช้ในระหว่างการสนทนาที่ยากลำบากมีความสำคัญมาก ดังนั้นอย่าทำมันในทันทีที่คิดได้ ให้ใช้เวลาเตรียมตัวก่อนที่คุณจะเริ่มการสนทนา
เริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและวัตถุประสงค์ของการสนทนาให้ชัดเจน จดเป้าหมายไว้ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุน และบันทึกข้อขัดแย้งเป็นลายลักษณ์อักษร จดประเด็นสำคัญที่ต้องการพูดคุยไว้ในสมุดบันทึกที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อใช้อ้างอิงระหว่างการสนทนา
นอกจากนี้ ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการสนทนา คุณจะสามารถระบุอารมณ์ที่เกี่ยวข้องและวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าหาเรื่องนี้ได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด และรับมือกับมันได้อย่างมีสติเมื่อเกิดขึ้น
3. ให้ชัดเจนและมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริง
ขณะเตรียมตัวสำหรับการสนทนาที่ยากลำบาก ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริง พยายามแยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์เพื่อขจัดข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์
นี่จะช่วยให้คุณระบุข้อเท็จจริงของสถานการณ์ได้ จงรับผิดชอบในส่วนของคุณเอง ระบุผลกระทบของความขัดแย้ง พัฒนากลยุทธ์ของคุณ และรวบรวมหลักฐาน
ให้จุดประสงค์ของการสนทนาชัดเจนและเฉพาะเจาะจง. ให้ตรงไปตรงมาแต่สุภาพ. อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ และผู้อื่นอาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เช่นกัน. นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้น.
4. สร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการสนทนาที่ท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นรากฐานในการจัดการสนทนาดังกล่าวควรถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
จัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าหาคุณเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งได้ง่ายขึ้น และเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะมากขึ้น
อีกแง่มุมสำคัญที่ควรพิจารณาขณะพูดคุยเรื่องยาก (หรือแม้แต่การสนทนาทั่วไป) และการสร้างความไว้วางใจ คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อย่าเลือกสถานที่สาธารณะสำหรับการพูดคุย คุณสามารถใช้ที่ทำงานของคุณ สถานที่ที่เป็นกลาง หรือการประชุมออนไลน์แทน
5. มุ่งเน้นความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ
เมื่อมีการสนทนาที่ยากลำบาก ให้พยายามซื่อสัตย์แต่ก็อ่อนโยนด้วย หากคุณกำลังแก้ไขความขัดแย้ง จำไว้ว่าความขัดแย้งมักเกิดจากการไม่เห็นพ้องกันและความเข้าใจผิด
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและให้พื้นที่แก่สมาชิกในทีมในการแบ่งปันมุมมองของพวกเขา ยืนยันกับพวกเขาว่าคุณมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้
หากคุณกำลังจะให้คำติชมเชิงลบแก่พนักงานของคุณ พยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจและเมตตา ลองนึกดูว่าความรู้สึกของพนักงานคนนั้นเป็นอย่างไร และจัดการการสนทนาให้เหมาะสม
หากพวกเขาแสดงอารมณ์ออกมา ให้พยายามปลอบโยนพวกเขา หยุดพักให้เหมาะสมเพื่อให้พวกเขามีเวลาคิดทบทวนความคิดของตนเอง แนวคิดคือการใส่ใจต่อผู้อื่น
6. ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วย 'ฉัน'
การใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยคำว่า 'ฉัน' ช่วยให้คุณแบ่งปันความกังวลและความประสบการณ์ของคุณได้โดยไม่ฟังดูเหมือนกำลังป้องกันตัวเองหรือโทษผู้อื่น. ตัวอย่างเช่น:
คุณไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้
คุณไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้
ฉันกังวลเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไปและผลกระทบที่มีต่อความก้าวหน้าของทีมเรา
ฉันกังวลเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไปและผลกระทบที่มีต่อความก้าวหน้าของทีมเรา
ข้อความแรกมุ่งเน้นไปที่การตำหนิ ในขณะที่ข้อความที่สองแสดงความรู้สึกส่วนตัวและพูดถึงผลกระทบ ข้อความแรกเป็นข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ ส่วนข้อความที่สองเป็นข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์
ดังนั้น โปรดสื่อสารความคิดเห็นของคุณในเชิงบวกโดยใช้ภาษาในบุรุษที่หนึ่ง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณถ่ายทอดประเด็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่กล่าวหาอีกฝ่าย
7. รับฟังอย่างตั้งใจ
ส่วนสำคัญของการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นคือการฟังอย่างตั้งใจเมื่อพวกเขาพูด ซึ่งรวมถึงการมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ถูกกล่าวถึง เข้าใจข้อความ และตอบสนองอย่างรอบคอบ
มุ่งเน้นที่จะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การตอบกลับทันที ถามคำถามในกรณีที่มีความสับสน คุณยังสามารถสรุปสิ่งที่พวกเขาพูดในคำพูดของคุณเองเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น
การฟังช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจ แก้ไขข้อขัดแย้งเข้าใจพลวัตของทีม และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น คุณสามารถฝึกการฟังอย่างตั้งใจโดยการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ฟังโดยไม่ขัดจังหวะ สะท้อนความรู้สึก ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ และถามคำถามเพื่อความชัดเจน
8. ระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไข
จุดเด่นของการสนทนาที่ประสบความสำเร็จคือความสามารถในการตัดสินใจเลือกเส้นทางข้างหน้า พยายามสรุปการสนทนาที่ยากลำบากในที่ทำงานทั้งหมดด้วยการหาทางออกที่สร้างสรรค์
ไม่ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมเนื่องจากรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันหรือเกิดจากผลงานที่ไม่ดีของพนักงาน คุณจำเป็นต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ ใช้เวลาในการระดมความคิดหาวิธีแก้ไขและหาจุดร่วมกัน
หากสมาชิกในทีมของคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเท่าที่คุณจะทำได้ คุณยังสามารถเชิญสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ มาร่วมหารือเพื่อหาทางแก้ไข (โดยได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย)
จัดทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษรและสร้างกรอบเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้พร้อมแนวทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
9. ติดตามผล
ลองนึกภาพการจบการสนทนาด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณชี้ให้เห็นปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน ทุกอย่างดูราบรื่นดี จนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่เป็นเช่นนั้น หลายคนมักจะย้อนกลับไปคิดถึงบทสนทนาที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้การตอบสนองล่าช้า หรือรู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดใจ
ดังนั้น อย่าลืมสร้างแผนติดตามผลเพื่อตรวจสอบกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถนัดหมายการประชุมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมผ่านกาแฟเสมือนจริง เพื่อติดตามงานและประเมินปฏิกิริยาของพวกเขาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาได้อีกด้วย
10. รู้ว่าเมื่อใดควรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
การจัดการการสนทนาที่ท้าทายในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือพนักงาน อย่างไรก็ตาม การรู้ว่าเมื่อใดควรเกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแผนกหรือผู้จัดการของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน
ควรให้ทีม HR เข้ามามีส่วนร่วมหากการสนทนาของคุณเกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายหรือเรื่องสำคัญ คุณสามารถให้ทีม HR เข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกันหากความขัดแย้งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น มีการกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือละเมิดกฎหมาย หรือระหว่างการสนทนาที่ละเอียดอ่อน
แจ้งสถานการณ์ที่แน่ชัดให้ทีม HR ทราบล่วงหน้า และชี้แจงบทบาทของคุณในระหว่างการสนทนา ตัวแทน HR จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางในระหว่างการสนทนา โดยรักษาความลับและคุ้มครองผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
การสนทนาที่ยากลำบากและปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่ทำงาน แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่คุณสามารถลดความถี่ของมันได้อย่างแน่นอน นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในที่ทำงาน:
ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและซื่อสัตย์ระหว่างสมาชิกในทีม ผู้บังคับบัญชา และผู้นำ สามารถช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ กระตุ้นให้ทีมของคุณกล้าพูดและแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
สร้างช่องทางสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อกังวลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแบ่งปันได้อย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสนทนา เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ให้โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะและการสนทนาอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถจัดการประชุมทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับมุมมองหรือติดตามความคืบหน้ากันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มข้อเสนอแนะอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
อีกวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงปัญหาคือการกำหนดความคาดหวังและขอบเขตที่ชัดเจน สื่อสารบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังด้านผลงานให้กับพนักงานทุกคนทราบ นอกจากนี้ ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมไว้ด้วย
ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่และเป้าหมายของตนเพื่อลดความสับสนและความเข้าใจผิด. นอกจากนี้ ให้โปร่งใสและตรงไปตรงมาในขณะที่ตั้งความคาดหวัง. สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความไม่ชัดเจนหรือความขัดแย้ง.
ใช้แม่แบบ
ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์สำหรับการสื่อสารทั้งหมดขององค์กร แม่แบบเหล่านี้ระบุประเภทของข้อความ วิธีการ และความถี่ในการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. มันมอบแผนที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกที่สม่ำเสมอ.
คุณสามารถจัดระเบียบวัตถุประสงค์, ระยะเวลา, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสาร, ระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด, ติดตามและวัดความสำเร็จของคุณ, และจัดระเบียบกลยุทธ์ของคุณ.
จัดให้มีการฝึกอบรม
ลงทุนในโอกาสการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล มอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการตระหนักถึงความหลากหลาย เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายในที่ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ
คุณยังสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน กิจกรรมสร้างทีม และการตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พนักงาน
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการขององค์กร การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งในการทำงานและส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยให้การจัดการบุคลากรง่ายขึ้นและสร้างศูนย์กลางข้อมูลกลาง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก ClickUp:
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์กว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงมุมมองปริมาณงาน เพื่อกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานแอปโปรดของคุณและรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp ที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- มอบหมายความคิดเห็นเป็นงานจากClickUp Docsและ Whiteboard
- สื่อสารและให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยClickUp Chat View
- ระดมความคิดและหาทางแก้ไขด้วยกระดานไวท์บอร์ด ของClickUp
- บันทึกกระบวนการเอกสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
ยกระดับการสื่อสารและความโปร่งใสในที่ทำงานด้วย ClickUp
การสนทนาที่ยากลำบากไม่ใช่กำแพง แต่เป็นประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น การเชี่ยวชาญศิลปะของการสนทนาที่ยากลำบากเป็นทักษะที่จำเป็นซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมการเติบโต และขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การเตรียมเวทีด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนไปจนถึงการฝึกฟังอย่างตั้งใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์เหล่านี้ ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารที่โปร่งใส การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อขัดแย้งเชิงรุกสมัครฟรี!