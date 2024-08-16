วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงาน

เคยสงสัยไหมว่า Ted Lasso เปลี่ยนแปลงทีมฟุตบอลที่มีแต่ผู้เล่นและทีมงานที่อารมณ์บูดบึ้งให้กลายเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอบอุ่นได้อย่างไร? คำตอบก็คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดี!
แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชในรายการทีวีเพื่อจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ ผลิตผลงานได้ดี และทำงานร่วมกันได้อย่างดี สิ่งที่ต้องมีคือความตั้งใจจริงในการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานของคุณ ค้นหาจุดร่วม และสร้างความไว้วางใจ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีง่าย ๆ ในการสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายซึ่งทำให้การทำงานน่าเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาดำดิ่งและค้นพบวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างผลกระทบกันเถอะ
อะไรคือความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน?
ในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีคือมิตรภาพและความไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความเข้าใจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่ง ที่ซึ่งผู้คนรู้สึกสบายใจในการร่วมมือ แบ่งปันความคิด และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี: การพัฒนาทางอาชีพและส่วนตัว
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีสามารถให้ประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพและส่วนตัว:
การพัฒนาวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและบวกสร้างความไว้วางใจ นำไปสู่การร่วมมือที่ดีขึ้นและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกมันยังช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ดีขึ้นโดยสร้างฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและผลผลิตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่ ๆ การให้คำปรึกษา และการเติบโตในสายอาชีพ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดียังช่วยปรับปรุงการสื่อสาร ทำให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและถูกเข้าใจได้ง่ายขึ้น
การพัฒนาตนเอง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเพิ่มความมั่นใจ, ให้การสนับสนุนทางอารมณ์, และทำให้ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเช่นความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสอันมีค่าในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มความพึงพอใจทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพผ่านการเชื่อมต่อที่มีความหมาย
ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร
ความไว้วางใจในการสื่อสารคือ การเชื่อมต่อที่กลมกลืนระหว่างบุคคลที่ส่งเสริมความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทำให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความร่วมมือมากขึ้น
ความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารหมายถึงการที่ผู้คนสามารถพูดคุยกันได้อย่างอิสระและเปิดเผย การทำเช่นนี้ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างบรรยากาศที่ดี ซึ่งนำไปสู่ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งในด้านการส่วนตัวและอาชีพ
บทบาทของความเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ความเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างตั้งใจเป็นรากฐานของการสื่อสารที่แท้จริงและซื่อสัตย์ และเป็นเสาหลักของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
ความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานหมายถึงการพยายามเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานของคุณโดยการมองจากมุมมองของพวกเขา
การฝึกความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าคุณใส่ใจในความคิดและความรู้สึกของพวกเขา การฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูดโดยไม่ขัดจังหวะหรือวอกแวก มันแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาและใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูด
แต่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการเป็นคนดีเพียงอย่างเดียว (แม้ว่านั่นจะเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม) มันคือการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับผู้คนในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ และแม้ว่าอาจดูเหมือนว่าการสนทนาและการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับบางคน แต่มันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
มาดูกันว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในที่ทำงานได้
เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่แข็งแกร่งด้วย Rapport
ลองนึกภาพทีมที่ทุกคนเข้ากันได้ดี เชื่อใจซึ่งกันและกัน และสนุกกับงานที่ทำได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น การสื่อสารกลายเป็นเรื่องง่าย ราบรื่น และเกิดผล—นั่นคือพลังของความสัมพันธ์ที่ดี!
แล้วคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนี้กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือแม้แต่ลูกค้าได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
มุ่งเน้นที่การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดและภาษากาย
เส้นทางสู่การสร้างสายสัมพันธ์ในที่ทำงานเริ่มต้นก่อนที่คุณจะเอ่ยปากพูด—ด้วยภาษากาย ภาษากายเปรียบเสมือนบทสนทนาที่ไร้เสียงซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกของคุณได้อย่างลึกซึ้ง ประกอบด้วย:
การสบตา
การสบตาแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจและมีส่วนร่วมในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูด มันสื่อถึงความเคารพและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า พยายามสบตาประมาณ 60% ของเวลาขณะพูดคุยกับใครสักคน และอย่าลังเลที่จะละสายตาไปชั่วครู่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด
ภาษากายเชิงบวก
รอยยิ้มที่เป็นมิตร แขนที่เปิดกว้าง และท่าทางที่ผ่อนคลาย บอกให้ผู้คนรู้ว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดรับการเชื่อมต่อ การเอนตัวเข้าหาเล็กน้อยในขณะที่คนอื่นกำลังพูด แสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมในการสนทนา หลีกเลี่ยงการไขว้แขนหรือแสดงท่าทีปิดกั้น เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งสัญญาณตรงกันข้าม
นอกจากการสบตาและท่าทางแล้ว ยังมีสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดอื่น ๆ ที่สามารถช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้:
- การแสดงออกทางสีหน้า: รอยยิ้มที่จริงใจเป็นสัญลักษณ์สากลของความอบอุ่นและเป็นมิตร การพยักหน้าแสดงว่าคุณกำลังฟังและมีส่วนร่วม
- สัญญาณเสียง: น้ำเสียงของคุณมีความสำคัญพอๆ กับคำพูดที่คุณพูด พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร ให้เกียรติ และสงบ
- การสะท้อน: การสะท้อนภาษากายของผู้อื่นอย่างแนบเนียนสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม ควรระวังอย่าทำมากเกินไป เพราะอาจทำให้ดูไม่จริงใจ
แม้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากันจะมีความสำคัญ แต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงก็มีความสำคัญเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การขาดสัญญาณทางกายภาพและความละเอียดอ่อนของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดในการโต้ตอบดิจิทัลผ่านการสื่อสารทีมที่ใช้ข้อความสามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ ข้อความสามารถถูกตีความผิดได้ง่ายโดยปราศจากสัญญาณทางสายตาและการได้ยินที่เราพึ่งพาในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า
ข้อความที่เรียบง่ายสามารถสื่อถึงอารมณ์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้อ่าน การเสียดสี อารมณ์ขัน หรือความเร่งด่วนอาจสูญหายไปในระหว่างการแปล ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง ดังนั้นโปรดระมัดระวังน้ำเสียงของคุณเมื่อสื่อสารทางออนไลน์
เครื่องมืออย่างClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยปรับปรุงการสื่อสารทางไกลให้ราบรื่นขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณจัดการงาน, ร่วมมือกันในโครงการ, และปรับปรุงการสื่อสารได้
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระยะไกลด้วยเครื่องมือที่สามารถเพิ่มความเข้าใจและการเชื่อมต่อ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเห็นหน้ากันได้ :
- อีโมจิและ GIF: องค์ประกอบภาพเหล่านี้สามารถเพิ่มบริบททางอารมณ์ให้กับข้อความของคุณได้ ใบหน้ายิ้มง่าย ๆ สามารถสื่อถึงความสุขหรือการเห็นด้วย ในขณะที่ GIF สามารถแสดงถึงความตื่นเต้นหรืออารมณ์ขัน
- ปฏิกิริยา: คล้ายกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย มุมมองแชทของ ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงปฏิกิริยาต่อข้อความด้วยอีโมจิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบ
ฟีเจอร์มุมมองแชทของ ClickUp ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วย:
- ติดแท็กและมอบหมาย: รักษาการสื่อสารให้ชัดเจนและงานให้เป็นไปตามแผนโดยการติดแท็กเพื่อนร่วมงานและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงในแชท
- ไฟล์แนบ: แชร์และเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
- การแก้ไขที่สมบูรณ์: ใช้การจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน ลดความเข้าใจผิด
- จัดระเบียบ: สร้างพื้นที่สนทนาที่มุ่งเน้นสำหรับทีมหรือโครงการเฉพาะ ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและประสิทธิภาพของทีม
ในขณะที่ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์ โปรดจำไว้ว่า:
- ชัดเจนและกระชับ: หลีกเลี่ยงความคลุมเครือโดยระบุข้อความของคุณอย่างตรงไปตรงมา
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างมีกลยุทธ์: สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยสื่อถึงน้ำเสียง ความสำคัญ และการเน้นย้ำ
- อ่านข้อความออกเสียง: สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจความหมายที่ตั้งใจและระบุความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้
ฝึกฟังอย่างตั้งใจ
การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดที่ใครบางคนพูดออกมาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาด้วย เมื่อคุณตั้งใจฟังอย่างจริงจัง คุณกำลังแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูด
นี่คือคำแนะนำสำหรับการฟังอย่างตั้งใจ:
- โปรดใส่ใจ: ให้ความสนใจกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ เก็บโทรศัพท์ของคุณและสบตา
- แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังฟัง: ใช้สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น การพยักหน้าและยิ้ม เพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วม
- ถามคำถามเพื่อความชัดเจน: ถามคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูด
- ระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ: ฟีเจอร์Whiteboard ของ ClickUpสามารถช่วยในการระดมความคิดเป็นทีมหรืออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการใช้งานช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมองเห็นไอเดียของทุกคนได้พร้อมกัน และไม่มีใครพูดแทรกกัน นี่คือวิธีการใช้งาน: การแสดงผลแบบภาพ: แนวคิดที่ซับซ้อนอาจยากต่อการถ่ายทอดด้วยคำพูด กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณสามารถแสดงแนวคิดต่าง ๆ ได้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นทางสายตา การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หลาย ๆ คนสามารถมีส่วนร่วมในกระดานไวท์บอร์ดได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการสนทนาที่มีพลวัตและโต้ตอบได้ การจัดระเบียบความคิด: โดยการจัดโครงสร้างข้อมูลบนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น และระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในความเข้าใจของทีมคุณ การมุ่งเน้นและการมีส่วนร่วม: ตัวช่วยทางสายตาสามารถช่วยรักษาความสนใจในระหว่างการสนทนา กระตุ้นให้มีการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- คำอธิบายทางเทคนิค: เมื่ออธิบายปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อน ให้ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อวาดแผนภาพหรือแผนผังการไหล สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นภาพปัญหาและสามารถถามคำถามที่ตรงประเด็นได้
- การวางแผนโครงการ: ในระหว่างการประชุมวางแผนโครงการ ให้ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อวางแผนงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลา การแสดงผลแบบภาพนี้สามารถช่วยให้บทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังชัดเจนขึ้น
- การระดมความคิด: เมื่อต้องการสร้างแนวคิด ให้ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อจดบันทึกและจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพ ซึ่งจะช่วยในการระบุรูปแบบ ความเชื่อมโยง และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
อีกวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างการฟังอย่างตั้งใจคือผ่านClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลหรือการทำงานแบบไม่พร้อมกัน สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกัน เพิ่มความคิดเห็นต่อแนวคิด และสร้างแนวทางแก้ไขร่วมกันได้บนเอกสารเดียว
มันช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ คิดเสียว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง Google Docs และวิกิ—ออกแบบมาให้เป็นแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ง่าย สามารถผสานรวมกับงานบริหารโครงการได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟังอย่างตั้งใจ:
- ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์: ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับแนวคิด การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันและสามารถอ้างอิงย้อนกลับได้ตามต้องการ
- สื่อการสอน: ใส่สื่อภาพ เช่น แผนภาพ แผนผัง หรือแผนผังความคิด เพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้น สื่อภาพเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง: ใช้คุณสมบัติการคอมเมนต์และการแท็กของ ClickUp เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและช่วยชี้แจงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
- ประวัติเวอร์ชันเอกสาร: ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขที่เกิดขึ้นตามเวลา พร้อมบันทึกที่ชัดเจนของกระบวนการสนทนาและการตัดสินใจ
- การเข้าถึง: ClickUp Docs มอบการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดาย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบและร่วมแก้ไขได้ตามความสะดวก
เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการใช้ ClickUp Docs
- สร้างเอกสารสำหรับการฟังโดยเฉพาะ: กำหนดเอกสารเฉพาะสำหรับการฟังอย่างตั้งใจหรือการประชุมทีม
- มอบหมายบทบาท: กำหนดบทบาทของผู้จดบันทึก ผู้สรุป และผู้ดำเนินการอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ
- ใช้แม่แบบ: พัฒนาแม่แบบมาตรฐานสำหรับประเภทของการประชุมหรือการหารือต่าง ๆ เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายโดยใช้คำแนะนำและคำถามที่ชัดเจน
ทำการแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ
ความประทับใจแรกพบมีความสำคัญ! การแนะนำตัวที่ดีช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในความสัมพันธ์. นี่คือคำแนะนำสำหรับการแนะนำตัวที่มีประสิทธิภาพ:
- ยิ้มและสบตา
- ระบุชื่อของคุณอย่างชัดเจนและมั่นใจ
- พยายามออกเสียงชื่อของอีกฝ่ายให้ถูกต้อง
- จับมือทักทายสั้นๆ
- หากเหมาะสม ให้กล่าวถึงสิ่งที่คุณมีร่วมกันกับบุคคลนั้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า: "สวัสดีค่ะ ฉันชื่อแอน ยินดีที่ได้รู้จักคุณโรเบิร์ต ฉันอยู่ในทีมการตลาด ฉันสังเกตเห็นว่าคุณเคยทำงานที่บริษัท ABC ก่อนที่จะมาที่นี่ ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานที่นั่น และเธอชอบที่นั่นมาก!"
โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถทำการแนะนำตัวที่ทั้งเป็นมืออาชีพและเป็นมิตรได้
ใช้การสื่อสารแบบเปิด
การถามคำถามที่ถูกต้องสามารถเปิดประตูสู่การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แทนที่จะถามคำถามที่ตอบได้แค่ใช่หรือไม่ ลองถามคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของพวกเขา นี่คือตัวอย่างของคำถามปลายเปิด:
- คุณช่วยเล่าให้ฉันฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับ...ได้ไหม?
- คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ...?
- คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ...?
คำถามปลายเปิดแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจที่จะทำความรู้จักกับอีกฝ่ายให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสนทนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
การพัฒนาทักษะการสนทนาที่แข็งแกร่งก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งหมายถึงการปลูกฝังความสนใจที่แท้จริงในผู้คนรอบข้างคุณ การใส่ใจในพวกเขา และสามารถฟังอย่างตั้งใจและตอบกลับอย่างรอบคอบ
ClickUp Chatสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้เช่นกัน มันช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ แบ่งปันความคิด และถามคำถามได้ สิ่งนี้มอบพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบให้คุณในการเจาะลึกหัวข้อและส่งเสริมมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ:
- ขอความคิดเห็น: "คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการใหม่?"
- การสร้างความคิด: "เราจะปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนลูกค้าของเราได้อย่างไร?"
- การสร้างความสัมพันธ์: "เล่าให้ฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณเคยเอาชนะความท้าทาย"
ให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจและความเคารพ
การที่คุณสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของผู้อื่น และปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตา คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เมื่อผู้คนรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจและให้คุณค่าความไว้วางใจในทีมจะเพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเคารพได้:
- คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และพยายามมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขา
- หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือพูดแทรกผู้อื่น รอจนกว่าพวกเขาจะพูดจบสิ่งที่ต้องการจะพูด
- ให้พวกเขารู้ว่าความรู้สึกของพวกเขามีความหมาย แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาก็ตาม
- ให้เกียรติความคิดเห็นและความเชื่อของพวกเขา; แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วย คุณก็ยังสามารถให้เกียรติได้
เข้าใจและหาจุดร่วมกัน
การค้นพบความสนใจหรือประสบการณ์ที่เหมือนกันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว มันเหมือนกับการค้นพบภาษาลับที่มีเพียงคุณสองคนเท่านั้นที่เข้าใจ นี่คือวิธีบางประการในการหาจุดร่วมกัน:
- ถามคำถามเกี่ยวกับความสนใจของผู้อื่น (สิ่งที่พวกเขาสบายใจที่จะแบ่งปัน)
- ใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาพูด และจดจำไว้สำหรับอนาคต
- มองหาสิ่งที่คุณมีเหมือนกัน เช่น งานอดิเรก ความสนใจ ประสบการณ์ หรือแม้แต่ทีมกีฬาที่คุณชื่นชอบ
การหาจุดร่วมกันสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมผ่านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความเข้าใจ และการประสานงานภายในทีมหรือองค์กร
นี่คือวิธีที่องค์ประกอบหลักของเทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp ช่วยสร้างความสัมพันธ์:
- สถานะที่กำหนดเอง: ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยระบุความคืบหน้าของงานสื่อสารอย่างชัดเจน (เช่น ได้รับการอนุมัติ, ต้องการแก้ไข) ความโปร่งใสนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจสถานะของโครงการตรงกัน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างละเอียด (เช่น ประเภท แผนก) ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นข้อมูลการสื่อสาร วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมความชัดเจน และลดความสับสนในหมู่สมาชิกทีม
- มุมมองที่กำหนดเอง: นำเสนอรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย (เช่น มุมมองรายการการสื่อสาร, กระดานสถานะ) เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายและเป็นระเบียบ ความยืดหยุ่นนี้รองรับรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อมูลได้ตรงกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการโครงการ: รวมถึงเครื่องมือเช่น การติดตามเวลา, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพาเพื่อปรับปรุงการติดตามการสื่อสาร. ซึ่งช่วยให้การอัปเดตเป็นไปอย่างทันเวลาและมีความรับผิดชอบ, ช่วยสร้างระบบการสื่อสารที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในทีม
ระวังคำพูดของคุณ
คำพูดมีพลัง! การใช้คำเช่น "แต่" อาจทำให้การสนทนาหยุดชะงักได้ บางครั้งลองใช้วลีเช่น "และ" หรือ "นอกจากนี้" เพื่อทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "แต่" ที่นี่:
"ผมเข้าใจความคิดของคุณ แต่ผมไม่คิดว่าผู้บริหารจะเห็นด้วย"
ลองใช้คำว่า "และ"
"ผมเข้าใจแนวคิดของคุณ และผมอยากเห็นมันประสบความสำเร็จ ดังนั้นเรามาเตรียมแผนธุรกิจที่รัดกุมเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารและได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา"
ทางเลือกนี้ช่วยให้การสนทนายังคงเปิดกว้างและร่วมมือกัน ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยเพิ่มเติม
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการระวังคำพูดของคุณ:
- หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเชิงลบ เน้นที่สิ่งที่เป็นบวกและหลีกเลี่ยงการใช้คำที่อาจถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์หรือตัดสิน
- ให้ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำเทคนิคที่อีกฝ่ายอาจไม่เข้าใจ
- โปรดระวังน้ำเสียงของคุณ มันอาจมีความสำคัญพอๆ กับคำพูดที่คุณพูด
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การตรวจจับการร่วมมือของ ClickUpเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในคำพูดของคุณได้ โดยจะแสดงเมื่อผู้อื่นกำลังมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและลดความเข้าใจผิด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์:
- ทราบเมื่อผู้อื่นกำลังพิมพ์: ดูเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือแสดงความคิดเห็นในภารกิจอยู่ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้พร้อมกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการแก้ไขปัญหาเป็นทีม
- แชร์การอัปเดตแบบทันที: รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกัน
หลีกเลี่ยงอุปสรรคและความเข้าใจผิดขณะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่คือความเชื่อผิดๆ ที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ความเข้าใจผิด: การถูก 'ชอบ' เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดี
ความเป็นจริง ✅: มันเกี่ยวกับการเข้าใจ เชื่อใจ และเคารพซึ่งกันและกันมากกว่า มุ่งเน้นไปที่การทำความรู้จักใครสักคน แทนที่จะพยายามเป็นที่นิยม
ความเข้าใจผิด: การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนั้นขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์แรกพบและปฏิกิริยาตอบสนองโดยสัญชาตญาณเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเข้ากันได้ดีหรือไม่ก็ตาม
ความเป็นจริง ✅: การสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่แข็งแกร่งอาจต้องใช้เวลา และเป็นสิ่งที่คุณต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์
ความเข้าใจผิด: การพูดคุยเรื่องทั่วไปเป็นวิธีเดียวที่จะทำลายกำแพงและเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
ความเป็นจริง ✅: ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณพูดคุยอย่างเปิดเผย ให้เกียรติ และสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ พยายามมีบทสนทนาที่จริงใจกับผู้อื่น
การสร้างสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดีไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือในทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และการแสดงความห่วงใยและคำนึงถึงผู้อื่นด้วย
การฝึกความเห็นอกเห็นใจและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จงเป็นตัวของตัวเองและให้พื้นที่แก่ผู้อื่นในการเป็นตัวของตัวเองเช่นกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไว้วางใจกันมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ปลอดภัยทางจิตใจ และมีความสุข
สร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย ClickUp
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานสามารถเพิ่มความสนุกสนานให้กับที่ทำงานได้มาก นอกจากนี้ยังช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้น เมื่อผู้คนชอบ เคารพ และไว้วางใจซึ่งกันและกันในที่ทำงาน บริษัทมักจะเห็นนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น เริ่มสร้างมิตรภาพที่ทำงานตั้งแต่วันนี้! ฟังเพื่อนร่วมงานอย่างตั้งใจ มีความเห็นอกเห็นใจ และซื่อสัตย์ มันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับงานและวิธีที่ผู้อื่นตอบสนองต่อคุณ
เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองใช้ ClickUp ด้วยการผสานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเข้ากับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่น่าทึ่งได้อย่างแท้จริงสมัครใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้ และ เริ่มต้นได้เลย