วิธีใช้ ChatGPT สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล (กรณีศึกษาและตัวอย่าง)

คุณกำลังจมอยู่ใต้กองประวัติย่อมากมาย กำลังเร่งเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานในขณะที่ต้องจัดการโปรแกรมการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่สิบสองคน
การอยู่ข้างหน้าของงานทั้งหมดนี้อาจรู้สึกเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้น
นั่นคือจุดที่ ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาท 💻
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นและปรับปรุงผลลัพธ์ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- ChatGPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานทรัพยากรบุคคลโดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเขียนคำบรรยายงาน การคัดกรองประวัติย่อ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นและลดความเครียด
- แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ ChatGPT ขาดความฉลาดทางอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลหลัก และอาจทำให้เกิดอคติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
- การใช้ ClickUp พร้อมด้วย ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และการสนับสนุนด้วย AI
- การผสานเครื่องมือทั้งสองเข้าด้วยกันช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น, ปรับปรุงการสื่อสาร, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การทำความเข้าใจ ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงวิธีการที่ทีมจัดการงานธุรการประจำวันได้อย่างมีนัยสำคัญ
ChatGPT ตัวอย่างเช่น ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยพลังของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ChatGPT สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย
ในการ สรรหาบุคลากร ChatGPT ช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการตรวจสอบประวัติย่อและจัดการสัมภาษณ์เบื้องต้นได้อีกด้วย สำหรับการ สร้างความผูกพันของพนักงาน ChatGPT ช่วยสร้างข้อความส่วนบุคคล รวบรวมข้อเสนอแนะ และติดตามความพึงพอใจของพนักงาน นอกจากนี้ยังทำให้การ ชี้แจงนโยบาย ง่ายขึ้นโดยการตอบคำถามของพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือสวัสดิการของบริษัท
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากองค์กรทั้งหมดที่เริ่มใช้ AI สำหรับงานทรัพยากรบุคคล 64% ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร 43% สำหรับการเรียนรู้และพัฒนา และ 25% สำหรับการจัดการประสิทธิภาพ ตามรายงานของSHRM
วิธีใช้ ChatGPT สำหรับงานทรัพยากรบุคคล
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณป้อนเป็นหลัก กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่คือการมีปฏิสัมพันธ์กับมัน
เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ มันช่วยสร้างไอเดียในการจัดการและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ ระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างความผูกพันของพนักงาน และสร้างเนื้อหาสำหรับโปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
มาดูวิธีการใช้ ChatGPT สำหรับงานทรัพยากรบุคคลด้วยคำสั่งที่ได้รับการทดสอบแล้ว 💁
1. การสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน
ChatGPT เขียนคำอธิบายงานที่กระชับ ช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสร้างประกาศรับสมัครงานที่น่าสนใจได้เร็วขึ้น คุณเพียงแค่ป้อนรายละเอียด เช่น ชื่อตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และทักษะ เพื่อรับร่างที่เรียบเนียนซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมของบริษัทคุณ
มันช่วยดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสม ทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ รายละเอียดงานยังถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละตำแหน่ง
📌 คำขอ: สร้างคำอธิบายตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งผู้จัดการการตลาดที่เน้นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการสร้างเนื้อหา โดยต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. การพิจารณาประวัติย่อ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสรรหาบุคลากรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองประวัติย่อและระบุทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ChatGPT เข้าใจบริบทและความหมายเบื้องหลังคำศัพท์ สามารถระบุทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้แม้คำศัพท์จะไม่ตรงกับคำค้นหา ซึ่งนำไปสู่กระบวนการสรรหาที่ครอบคลุมมากขึ้น เพราะมุ่งเน้นที่คุณสมบัติมากกว่าข้อมูลส่วนตัว
📌 คำขอ: ฉันมีชุดประวัติย่อสำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถวิเคราะห์และระบุผู้สมัครสามอันดับแรกที่มีทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดการบุคลากร การพัฒนาองค์กร และการทำงานเป็นทีมได้หรือไม่?
🔍คุณทราบหรือไม่?จากการศึกษาของ Gartner พบว่า 76% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลเชื่อว่า หากองค์กรของตนไม่ยอมรับหรือนำโซลูชัน AI เช่น AI เชิงสร้างสรรค์ มาใช้ภายใน 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า องค์กรจะล้าหลังในด้านความสำเร็จขององค์กร
3. การสร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์
ChatGPT ช่วยให้การสร้างคำถามสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะและความต้องการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ให้คำอธิบายตำแหน่งงานหรือระบุทักษะหลักที่ต้องการ และคุณจะได้รับรายการคำถามที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ซึ่งช่วยประเมินทักษะทางเทคนิคและความเหมาะสมทางวัฒนธรรม นี้จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มคุณภาพของการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งช่วยให้คุณถามคำถามที่เหมาะสมเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุด
📌 คำขอ: สร้างรายการคำถามสัมภาษณ์ 10 ข้อสำหรับตำแหน่งนักการตลาดดิจิทัล โดยเน้นทักษะการวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับทีมสรรหา
4. การช่วยเหลือระหว่างการปฐมนิเทศ
ChatGPT ให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อแนะนำพนักงานใหม่ผ่านข้อมูลสำคัญ เช่น นโยบายของบริษัท
มันสามารถสร้างคู่มือที่เป็นประโยชน์ ตอบคำถามที่พบบ่อย และมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบโต้ตอบตามความต้องการเฉพาะได้
📌 คำขอ: ฉันต้องการคู่มือแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการปฐมนิเทศใหม่ ที่จะช่วยให้ตัวแทนบริการลูกค้าใหม่เข้าใจระบบและกระบวนการขององค์กรของเรา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ChatGPTและซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
5. การสร้างแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน
ChatGPT สร้างแบบสำรวจพนักงานที่พร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยให้การออกแบบ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างคำถามแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เอง ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน การมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมในที่ทำงาน เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ยังสามารถวิเคราะห์คำตอบแบบปลายเปิดเพื่อค้นหาแนวโน้มและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนการปรับปรุง
📌 คำขอ: สร้างชุดคำถามสำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยคำถามแบบมาตราส่วนการให้คะแนนและคำถามปลายเปิดที่เน้นไปที่พลวัตของทีมและความพึงพอใจในงานของแต่ละบุคคล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 64%ของผู้คนรายงานว่าพวกเขาไว้วางใจ AI มากกว่าผู้จัดการของพวกเขา และครึ่งหนึ่งได้หันไปขอคำแนะนำจากหุ่นยนต์แทนผู้จัดการของพวกเขาแล้ว
6. สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ChatGPT สร้างบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง โดยเน้นความสำเร็จที่สำคัญและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาต่อไป มันผสมผสานข้อมูลจากการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุม
คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเฉพาะเจาะจงสำหรับพนักงานแต่ละคนและบริบทที่เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงความเกี่ยวข้องแดชบอร์ด HRช่วยในการแสดงภาพการประเมินเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 คำแนะนำ: เขียนบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานสำหรับ [ชื่อพนักงาน] ซึ่งได้แสดงความสามารถโดดเด่นในการบริหารโครงการตลอดปีที่ผ่านมา ด้วยการนำทีมประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามรายการ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า กรุณาระบุตัวอย่างเฉพาะของความสำเร็จและพื้นที่ที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
7. การร่างนโยบายบริษัท
ChatGPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างนโยบายของบริษัทโดยให้กรอบการทำงานสำหรับการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรม ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด
สนับสนุนการร่างนโยบายที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการใช้อย่างรับผิดชอบและการกำกับดูแลของมนุษย์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมทั่วทั้งองค์กร
📌 คำขอ: ร่างนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT ในการสื่อสารของพนักงาน โดยเน้นที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและแนวทางจริยธรรม
8. การสร้างสื่อการฝึกอบรม
ChatGPT ช่วยให้การสร้างสื่อการฝึกอบรมง่ายขึ้นโดยการสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมตามคำแนะนำ ช่วยในการระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อ พัฒนาโครงร่างหลักสูตร และแนะนำแนวคิดบทเรียนที่น่าสนใจ ช่วยประหยัดเวลาให้กับครูและผู้ฝึกอบรมในขณะที่ลดภาระงานของพวกเขา
📌 คำขอ: สร้างโครงร่างหลักสูตรโดยละเอียดสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการใหม่ รวมถึง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญและกิจกรรมที่แนะนำ
9. อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ChatGPT ช่วยในการวางแผนและจัดโครงสร้างการประชุมให้ข้อเสนอแนะโดยการสร้างคำถามสำหรับการอภิปรายและคำถามนำ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งคำถามให้เหมาะกับหัวข้อเฉพาะ เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน เป้าหมาย หรือวัฒนธรรมในที่ทำงาน ทำให้แต่ละการประชุมมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบมากขึ้น
ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ระบุแนวโน้มประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพนักงาน
📌 คำถามกระตุ้นการอภิปราย: ฉันสามารถใช้คำถามกระตุ้นใดในการจัดเซสชันให้ข้อเสนอแนะกับทีมเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารได้บ้าง?
10. การเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร
ChatGPT ช่วยให้ทีม HR สามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยช่วยร่างข้อความที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ เช่น ประกาศทั่วทั้งบริษัท การอัปเดตนโยบาย และจดหมายข่าว นอกจากนี้ AI ยังสามารถสร้างข้อมูลอัปเดตเฉพาะทีม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
ด้วย ChatGPT ทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งข้อความที่สอดคล้องกับกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกัน
📌 คำขอ: คุณสามารถร่างประกาศที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่? กรุณาระบุรายละเอียดต่อไปนี้:
- ชื่อของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
- วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
- แผนกหรือทีมที่ได้รับผลกระทบ
- การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่พนักงานต้องทราบ
- กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการ
- การกระทำใด ๆ ที่พนักงานต้องดำเนินการ
- ข้อมูลติดต่อสำหรับคำถามหรือข้อกังวล
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: โปรดตรวจสอบ*คำตอบที่สร้างโดย AI ในทุกการสื่อสารกับพนักงานอีกครั้งเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือการตีความที่ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
ข้อจำกัดในการใช้ ChatGPT สำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การเพิ่ม ChatGPTเข้าไปในแผนทรัพยากรบุคคลของคุณมีประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ขอบเขตของมันอาจไม่เหมาะสมกับทุกงาน
มาดูข้อจำกัดของมันกัน 👇
- ความฉลาดทางอารมณ์: ไม่สามารถมอบสัมผัสที่อ่อนโยนและเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งมักจำเป็นในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น การแก้ไขข้อขัดแย้งหรือการให้การสนับสนุนทางอารมณ์แก่พนักงาน
- ความคิดสร้างสรรค์ที่จำกัด: แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างแนวคิดหรือข้อเสนอแนะได้ แต่อาจไม่สามารถให้แนวทางที่สร้างสรรค์หรือเป็นเอกลักษณ์สูงเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับความท้าทายเฉพาะด้านของงานทรัพยากรบุคคล
- อคติและการเลือกปฏิบัติ: อาจสะท้อนอคติจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจ้างงานหรือการประเมินผล
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: มีความกังวลเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลพนักงาน เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักจัดการข้อมูลที่มีความลับสูง
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยประชุม
การใช้ ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
ซอฟต์แวร์ HRของClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของมันช่วยสนับสนุนการติดตามผู้สมัคร, การทำงานอัตโนมัติ, การสรรหา, การรับเข้าทำงาน, และการจัดการพนักงาน
มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการในการจัดการทีม HR กัน ✅
คลิกอัพ เบรน
เพื่อลดความซับซ้อนในการสื่อสารของคุณ คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานบนแพลตฟอร์มนี้โดยเฉพาะ
มันสร้างคำแนะนำที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างรายงาน, และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล. นอกจากนี้, มันยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนโทนของข้อความของคุณตามบุคคลที่คุณกำลังสื่อสารด้วย—ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือไม่เป็นทางการ, คุณสามารถเลือกได้!
เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี้สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลา
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsสามารถลดภาระงานประจำจำนวนมากให้กับทีมทรัพยากรบุคคลของคุณได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานใหม่เริ่มทำงานClickUpสามารถส่งอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ ทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ยังสามารถรักษาข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติด้วยการอัปเดตข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือแผนก
นอกจากนี้ การติดตามประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการทบทวนและการตรวจสอบความก้าวหน้า
📖 อ่านเพิ่มเติม: 5 แนวโน้มการอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เราจะเผชิญในทศวรรษนี้
ClickUp Forms
ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน, ทำการสำรวจ, และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ
ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเปิดตัวโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดและประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากโปรแกรมนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม ความพึงพอใจในงาน หรือพลวัตของทีม เพื่อช่วยในการตัดสินใจในอนาคต
ด้วย ClickUp Forms คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพนักงาน
แม่แบบ
ClickUp ยังมีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตคู่มือ HRของClickUpเป็นศูนย์กลางที่รวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบาย สวัสดิการ และแนวทางปฏิบัติล่าสุดได้อย่างสะดวก
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ คุณสามารถจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ได้เช่น การรับเข้าทำงาน, การจัดการประสิทธิภาพ, นโยบายการลา, และการพัฒนาพนักงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำสำหรับการทำงานทางไกล, ขั้นตอนความปลอดภัย, หรือความพยายามในด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมได้
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น ClickUp Brain ช่วยสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา พร้อมเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย ร่างแนวทางใหม่ หรือสร้างคำถามที่พบบ่อย (FAQ) จากข้อสงสัยของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น อาจเขียนร่างนโยบายฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสำรวจล่าสุด หรือแนะนำสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ตามแนวโน้มของพนักงานในปัจจุบัน
เทมเพลตฐานความรู้ HR ของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เป็นแหล่งเก็บข้อมูลกลางสำหรับเอกสาร นโยบาย และขั้นตอนสำคัญทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและติดตามกระบวนการ HR ที่สำคัญได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ร่วมกับเทมเพลตนี้ได้อีกด้วย
เปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความยุ่งยากลง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ChatGPT จะเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ เนื่องจากขาดความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน และอาจทำให้เกิดอคติในกระบวนการของคุณได้
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการจัดการงาน HR หลายด้าน—รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวและรับประกันความโปร่งใสและความรับผิดชอบทั่วทั้งทีม หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ HR จัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจน
