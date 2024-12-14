10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหารเพื่อยกระดับประสิทธิผล

ประสิทธิผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนอย่างชาญฉลาด และความพยายามที่มุ่งเน้นเสมอ
การบาลานซ์กลยุทธ์ระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์กับการรับมือกับความต้องการในชีวิตประจำวันของการบริหารทีมและโครงการทางไกลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย—สิ่งที่ฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดี!
แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเสมอไปเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ และทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย
ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาได้มากพอ อันที่จริง การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารประมาณ80% มักจะมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆในบางช่วงเวลา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย!
ในคู่มือนี้ ฉันได้รวบรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 10 รายการที่ช่วยฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไปจนถึงการจัดการลำดับความสำคัญของโครงการ ฉันหวังว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เช่นกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติ
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและการจัดระเบียบด้วยภาพ
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- Notion: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจร
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัว
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ
- Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและการประสานงานการประชุม
- 1Password: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
- Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร?
ด้วยเครื่องมือมากมายเช่นนี้ ปัจจัยใดบ้างที่ควรนำมาประกอบการตัดสินใจ? นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษที่ควรคำนึงถึง:
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ (เดสก์ท็อป, มือถือ, แท็บเล็ต) ทำให้คุณสามารถใช้งานต่อได้จากจุดที่หยุดไว้ได้ทุกที่ทุกเวลา
- รายงานอัตโนมัติ: ค้นหาแบบรายงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม, สถานะของโครงการ, และตัวชี้วัดที่สำคัญโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
- การจัดลำดับความสำคัญของงานขั้นสูง: จัดการงานที่มีความสำคัญสูงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดป้ายลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือนกำหนดส่ง และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- การเข้าถึงและสิทธิ์ตามบทบาท: ตรวจสอบว่าเครื่องมืออนุญาตให้คุณควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกจำกัดเฉพาะสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: มองหาการอัตโนมัติที่สามารถลดงานที่ทำซ้ำๆ (เช่น การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ)
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดการงานเมื่อคุณกำลังเดินทางหรือมีการเชื่อมต่อจำกัด
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ เช่น อีเมล, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และปฏิทิน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน, กระทู้ความคิดเห็น, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการเข้ารหัสและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือชีวิตประจำวันของ CEO
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหารที่ดีที่สุด
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมากมายสำหรับผู้บริหารที่มีความพิถีพิถัน นี่คือบางอย่างที่ผมพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติ)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันเลือกใช้เสมอเพราะมีฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังหลายอย่าง ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตั้งกำหนดเวลา และทำให้แน่ใจว่าทีมของฉันทำงานได้ตามแผนได้อย่างง่ายดาย
ClickUp กำหนดขั้นตอนการทำงานเอง
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือฟีเจอร์ClickUp Custom Workflowsซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับโครงการทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวหรือการจัดการแคมเปญการตลาดที่ต้องการความรวดเร็ว
งานใน ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการที่ซับซ้อนหรือการจัดการงานประจำวันClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามเวลา และมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ด้วยการให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญในแต่ละงาน ClickUp จึงมั่นใจได้ว่าคุณและทีมของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่างานใดที่ต้องได้รับความสนใจเร่งด่วน
สิ่งนี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUpก้าวไปอีกขั้น ช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และแม้กระทั่งปรับลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ
ด้วยเครื่องมือแสดงความคืบหน้าแบบภาพของ ClickUp เช่น กราฟแกนต์, ไทม์ไลน์ และกระดานคัมบัง คุณจะได้รับภาพรวมความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ในทันที ความสามารถในการมองเห็นแบบไดนามิกนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจพบความล่าช้าหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
ClickUp Brain
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลความคิด และทรัพยากรไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงและอ้างอิงได้ง่าย สร้าง "สมองที่สอง" ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain ไม่ใช่แค่ผู้ช่วย AI ที่ดูดีเท่านั้น มันสามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับความพยายามของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด:
- ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม ClickUp โดยตรง ClickUp Brain สามารถเข้าถึงได้ทั้งในเวิร์กสเปซหรือมุมมองโปรเจกต์ใด ๆ ทำให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- สำหรับทีม ClickUp Brain คือฐานความรู้รวมที่สมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเอกสารโครงการ ซึ่งช่วยป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและเร่งกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่
- คุณสามารถกลับมาทำงานต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้เมื่อสลับระหว่างงานหรือโครงการต่างๆ การมีบันทึกความคิดและข้อสังเกตในอดีตช่วยเพิ่มความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยังคงสูงแม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
นี่คือสิ่งที่Dylan Halliday, หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาของ Big Leap Real Estate Services, กล่าวถึง ClickUp:
ฉันบริหารโครงการมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการทุกด้านเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ทั้งการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะแยกกันหรือเชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญในแต่ละช่วง มันมอบความยืดหยุ่นได้อย่างมหาศาล
Dylan Halliday, หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาของ Big Leap Real Estate Services
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการ ClickUpร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามเป้าหมายของโครงการและให้ทีมของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์. ผสมผสานมุมมองต่าง ๆ เช่น มุมมองรายการ, มุมมองคานบัน, หรือมุมมองปฏิทิน, ให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแต่ละระยะของโครงการ.
- รักษาการสนทนาของโครงการให้เป็นระเบียบภายในพื้นที่ทำงานโดยใช้ClickUp Chat ติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีบริบทครบถ้วน
- เชื่อมต่อแอปงานที่คุณใช้บ่อยที่สุดกับ ClickUp ด้วยการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ รวมถึงอีเมลและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบ อัปเดตสถานะงาน ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และดำเนินเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่มากมายบนแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและการจัดระเบียบด้วยภาพ)
Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดแบบภาพและผู้บริหารที่ชอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาและใช้กระดานเป็นฐาน มันช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
วิธีการจัดการโครงการแบบภาพของ Trello ช่วยให้งานต่างๆ เป็นระเบียบและเห็นความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถกำหนดสีให้กับงาน, ติดป้ายกำกับ, และจัดกลุ่มรายการตามหมวดหมู่ได้ Trello เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือโครงการที่ไม่ต้องการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมระยะไกลพร้อมวันที่ครบกำหนดและบันทึกย่อ
- สร้างกระบวนการที่ไร้ที่ติสำหรับการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
- เชื่อมต่อแอปที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเข้ากับเวิร์กโฟลว์ Trello ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน เช่น การย้ายการ์ด การมอบหมายงาน หรือการส่งการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สำรวจ Power-Ups เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน, หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Trello
- การนำทางที่ซับซ้อนหากต้องจัดการหลายโครงการ
- การขาดการรายงานขั้นสูงหรือการจัดการเวิร์กโฟลว์อาจทำให้ Trello ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,200+ รีวิว)
3. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์)
Slack เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ เพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันในที่เดียว คุณสามารถแชร์ไฟล์ เชื่อมโยงไปยังบอร์ดโครงการ และจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อได้
Slack ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการสนทนาได้โดยการสร้างช่องทางสำหรับโครงการ ลูกค้า หรือหัวข้อต่างๆ คุณสมบัตินี้ช่วยให้รักษาความสนใจได้โดยการรวมการสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยพลังของ AI สร้างสรรค์ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- แชทได้อย่างง่ายดาย ส่งคลิปเสียงและวิดีโอ หรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆ ผ่านการสนทนาสด
- สร้างช่องทางเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแผนก สำนักงาน เขตเวลา และแม้กระทั่งบริษัทอื่น
- ใช้ฟีเจอร์ Slackbot เพื่อตั้งการแจ้งเตือน, รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย, และแจ้งเตือนทีม
- ผสาน Slack เข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Trello และ ClickUp เพื่อการสื่อสารแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกหนักใจจากจำนวนการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- ไม่เหมาะสำหรับการติดตามโครงการหรือการจัดการงานที่มีรายละเอียดมาก; มันทำงานได้ดีขึ้นในฐานะเครื่องมือสื่อสารและประสานงาน
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,400+ รีวิว)
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจร)
Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูล รายการตรวจสอบ รายการสิ่งที่ต้องทำ และหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันได้ ทำให้เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลและฐานความรู้ในหนึ่งเดียว
สำหรับโครงการที่ต้องการข้อมูลหลายประเภท (ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, เป็นต้น) Notion ให้แนวทางแบบโมดูลาร์ ซึ่งช่วยให้บล็อกของข้อมูลสามารถย้าย, แก้ไข, หรือฝังได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างมากสำหรับการจัดการฐานความรู้, วิกิภายใน, หรือเอกสารโครงการที่มีรายละเอียด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- บริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบในเวิร์กสเปซที่เชื่อมต่อกัน
- ดูโครงการเป็นไทม์ไลน์เพื่อเข้าใจว่าโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ทำให้คุณสามารถแก้ไขการพึ่งพาและบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มเรื่องราวของผู้ใช้, ผลลัพธ์หลัก, การอัปเดต และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่งที่ส่งมอบของโครงการโดยใช้การเติมอัตโนมัติด้วย AI ที่ปรับแต่งได้
- รักษาบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วกับฐานข้อมูลและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
- ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- ใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นวาระการประชุม การทบทวนประจำสัปดาห์ และการติดตามโครงการ
ข้อจำกัดของ Notion
- ใช้งานง่ายแต่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงบางอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลา
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัว)
Todoist เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้การสร้างรายการงาน การตั้งการแจ้งเตือน และการจัดหมวดหมู่ตามลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย
ภาพรวมรายวันและรายสัปดาห์ของ Todoist ช่วยให้ฉันติดตามเป้าหมายของฉันและทำให้แน่ใจว่าฉันกำลังมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
หนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของ Todoist คือระบบ Karma ซึ่งให้รางวัลผู้ใช้ด้วยคะแนนเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น รักษาสถิติการทำต่อเนื่องทุกวัน และบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบเกมเช่นนี้สามารถกระตุ้นและช่วยให้ผู้บริหารอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- กำหนดวันครบกำหนด, มองเห็นภาพและจัดการปฏิทินผู้บริหารของคุณ, และตั้งการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย
- แยกงานส่วนตัวออกจากงานโดยใช้เทมเพลตและหมวดหมู่สำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- บรรลุความชัดเจนทางจิตใจด้วยการจัดเรียงงานเป็น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, หรือใช้ตัวกรองที่กำหนดเอง
- เพิ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติด้วย Quick Add
- ดูภาพแสดงความคืบหน้าของงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยใช้มุมมองกระดาน
ข้อจำกัดของ Todoist
- ข้อผิดพลาดในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อใช้เวอร์ชันมือถือ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและการติดตามโครงการ)
Monday.com ช่วยให้ฉันปรับพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและจัดการหลายขั้นตอนการทำงานพร้อมกัน ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Monday.com คือคอลัมน์สูตร ซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณที่ซับซ้อนได้ภายในบอร์ดโครงการของคุณ. สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องติดตามงบประมาณโครงการและการจัดสรรทรัพยากร.
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อทุกหน่วยธุรกิจและข้อมูลในที่ทำงานเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เริ่มต้นโครงการของคุณล่วงหน้าด้วยงานและขั้นตอนที่แนะนำโดย AI
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณโดยใช้แดชบอร์ด OKR
- ใช้คอลัมน์สูตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการคำนวณโดยตรงไปยังบอร์ดของคุณ
- ลากและวางระบบอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- เวอร์ชันมือถืออาจมีความท้าทายในการใช้งาน
- สำหรับทีมที่ต้องการติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และผลการดำเนินงานทางการเงิน, ความสามารถของ Monday.com อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,200+ รีวิว)
7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ)
Asanaผสานการจัดการงานธุรกิจเข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่จัดการโครงการขนาดใหญ่
มุมมองไทม์ไลน์แบบภาพช่วยให้เห็นกำหนดส่งงานของโครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้ทีมของฉันและฉันทำงานได้ตามแผน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Asana คือ Timeline ซึ่งให้มุมมองแบบแผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมของตารางเวลาโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดส่งงาน
นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลายคนทำงานบนภารกิจที่เชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ให้ทีมรับผิดชอบโดยการจัดระเบียบโครงการและงานในที่เดียว
- อัปเดตโปรเจกต์งานฝีมือของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
- วัดเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงานเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ
- บริหารจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสมดุลในความพยายามของทีมและป้องกันการหมดไฟ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าโครงการของพวกเขาหายไปจากแพลตฟอร์มโดยไม่มีวิธีติดตาม
- การปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของมุมมองงานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,100+ รีวิว)
8. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการประสานงานการประชุม)
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมที่เรียบง่ายเพื่ออัตโนมัติการจองการสนทนา การสัมภาษณ์ และการให้ข้อเสนอแนะ มันสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉัน ทำให้แน่ใจว่าฉันตรงต่อเวลาและมีเวลาเพียงพอระหว่างการประชุมเสมอ
ไม่ต้องกระโดดจากประชุมหนึ่งไปอีกประชุมหนึ่งอีกต่อไป (ยกเว้นว่ามันเป็นหนึ่งใน วันแบบนั้น )! คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณเพิ่มเติมได้โดยการตั้งค่าประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม หรือการประชุมกลุ่ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ตั้งค่าเวลาว่างของคุณและให้ผู้อื่นจองเวลาได้
- ซิงค์กับ Outlook และ Google Calendar เพื่อความสม่ำเสมอ
- แชร์ลิงก์ที่กำหนดเองเพื่อการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการยืนยัน
ข้อจำกัดของ Calendly
- ยากที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองนัดหมายหลายรายการพร้อมกัน
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในด้านการจัดการงานภายใน—เหมาะที่สุดสำหรับการใช้เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการจัดตารางเวลา
ราคาของ Calendly
- ฟรี: ฟรีเสมอ
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: 20 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
9. 1Password (ดีที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย)
1Password เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญ ด้วยระบบจัดเก็บที่ปลอดภัย คุณสามารถจัดระเบียบและแชร์รหัสผ่านกับสมาชิกในทีมได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ 1Password ช่วยประหยัดเวลาด้วยการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย ฟีเจอร์ Watchtower จะตรวจสอบรหัสผ่านของคุณเพื่อหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนคุณหากรหัสผ่านถูกบุกรุก
คุณลักษณะนี้อาจมีคุณค่าอย่างเหลือเชื่อหากคุณจัดการหลายบัญชีที่มีข้อมูลสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password
- เก็บรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญไว้ในตู้เซฟที่เข้ารหัส
- จัดระเบียบรหัสผ่านด้วยโฟลเดอร์และแท็ก
- กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัย
- แชร์รหัสผ่านเฉพาะกับสมาชิกทีมอย่างปลอดภัย
- ผสานการตรวจสอบหลายปัจจัยเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ตรวจสอบรหัสผ่านที่ถูกบุกรุกและรับการแจ้งเตือนด้วย Watchtower
ข้อจำกัดของ 1Password
- เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งบนเวอร์ชันมือถือ
- วิดเจ็ตอาจใช้งานยาก
ราคาของ 1Password
- ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน/เดือน
- ธุรกิจ: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
10. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์)
Google Workspace มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดเก็บเอกสาร ตั้งแต่ Docs, Sheets ไปจนถึง Drive คุณสามารถไว้วางใจในชุดซอฟต์แวร์นี้สำหรับการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายจากทุกอุปกรณ์
ด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ คุณสามารถจัดการเอกสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายด้วยไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน
- ร่วมมือกับทีมผ่านเครื่องมือแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะที่มีอยู่ในตัว
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Adobe Suite และ Lucidchart เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
- อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นในการติดตามความคืบหน้าในระดับรายละเอียด
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 บาท/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (16,600+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการ
ClickUp: ทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร
หลังจากทดสอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับผู้บริหารหลากหลายประเภท ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง ครอบคลุมการจัดลำดับความสำคัญของงาน การติดตามเวลา และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้—ทุกสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพื่อควบคุมโครงการและทีมงานที่ซับซ้อนให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตัวเลือกการรายงานแบบเรียลไทม์และการแสดงผลข้อมูลช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
ClickUp Brain ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว ทำให้การทำงานร่วมกันและการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย มันเพิ่มชั้นที่ไม่เหมือนใครโดยการรวมความรู้ไว้ที่เดียว ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเสมอ
มันไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการทำงานที่รวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!