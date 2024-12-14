บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหารเพื่อยกระดับประสิทธิผล

14 ธันวาคม 2567

ประสิทธิผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนอย่างชาญฉลาด และความพยายามที่มุ่งเน้นเสมอ

การบาลานซ์กลยุทธ์ระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์กับการรับมือกับความต้องการในชีวิตประจำวันของการบริหารทีมและโครงการทางไกลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย—สิ่งที่ฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดี!

แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเสมอไปเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ และทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย

ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาได้มากพอ อันที่จริง การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารประมาณ80% มักจะมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆในบางช่วงเวลา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย!

ในคู่มือนี้ ฉันได้รวบรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 10 รายการที่ช่วยฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไปจนถึงการจัดการลำดับความสำคัญของโครงการ ฉันหวังว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เช่นกัน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติ
  2. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและการจัดระเบียบด้วยภาพ
  3. Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  4. Notion: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจร
  5. Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัว
  6. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ
  7. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ
  8. Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและการประสานงานการประชุม
  9. 1Password: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
  10. Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร?

ด้วยเครื่องมือมากมายเช่นนี้ ปัจจัยใดบ้างที่ควรนำมาประกอบการตัดสินใจ? นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษที่ควรคำนึงถึง:

  • การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ (เดสก์ท็อป, มือถือ, แท็บเล็ต) ทำให้คุณสามารถใช้งานต่อได้จากจุดที่หยุดไว้ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • รายงานอัตโนมัติ: ค้นหาแบบรายงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม, สถานะของโครงการ, และตัวชี้วัดที่สำคัญโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานขั้นสูง: จัดการงานที่มีความสำคัญสูงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดป้ายลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือนกำหนดส่ง และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • การเข้าถึงและสิทธิ์ตามบทบาท: ตรวจสอบว่าเครื่องมืออนุญาตให้คุณควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกจำกัดเฉพาะสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: มองหาการอัตโนมัติที่สามารถลดงานที่ทำซ้ำๆ (เช่น การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ)
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดการงานเมื่อคุณกำลังเดินทางหรือมีการเชื่อมต่อจำกัด
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ เช่น อีเมล, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และปฏิทิน
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน, กระทู้ความคิดเห็น, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการเข้ารหัสและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหารที่ดีที่สุด

ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมากมายสำหรับผู้บริหารที่มีความพิถีพิถัน นี่คือบางอย่างที่ผมพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติ)

ClickUp Project Management: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
จัดการโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์หลากหลายในที่เดียวด้วย ClickUp Project Management

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันเลือกใช้เสมอเพราะมีฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลังหลายอย่าง ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตั้งกำหนดเวลา และทำให้แน่ใจว่าทีมของฉันทำงานได้ตามแผนได้อย่างง่ายดาย

ClickUp กำหนดขั้นตอนการทำงานเอง

สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือฟีเจอร์ClickUp Custom Workflowsซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับโครงการทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวหรือการจัดการแคมเปญการตลาดที่ต้องการความรวดเร็ว

ClickUp Custom Workflows: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
เปลี่ยนจากการใช้วิธีการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนไปสู่การจัดการโครงการที่ปรับแต่งตามความต้องการด้วย ClickUp Custom Workflows

งานใน ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการที่ซับซ้อนหรือการจัดการงานประจำวันClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามเวลา และมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ด้วยการให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญในแต่ละงาน ClickUp จึงมั่นใจได้ว่าคุณและทีมของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่างานใดที่ต้องได้รับความสนใจเร่งด่วน

สิ่งนี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด

งานใน ClickUp
กำหนดลำดับความสำคัญของงานตามที่คุณต้องการด้วย ClickUp Tasks

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUpก้าวไปอีกขั้น ช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และแม้กระทั่งปรับลำดับความสำคัญได้ตามต้องการ

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
เข้าใจว่ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มใช้เวลามากน้อยเพียงใดสำหรับแต่ละคนในทีมของคุณด้วยการติดตามเวลาโครงการแบบสะสมใน ClickUp

ด้วยเครื่องมือแสดงความคืบหน้าแบบภาพของ ClickUp เช่น กราฟแกนต์, ไทม์ไลน์ และกระดานคัมบัง คุณจะได้รับภาพรวมความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ในทันที ความสามารถในการมองเห็นแบบไดนามิกนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจพบความล่าช้าหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

ClickUp Brain

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลความคิด และทรัพยากรไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงและอ้างอิงได้ง่าย สร้าง "สมองที่สอง" ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
เมื่อเผชิญกับภาวะตันทางความคิด สร้างไอเดียโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain ไม่ใช่แค่ผู้ช่วย AI ที่ดูดีเท่านั้น มันสามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับความพยายามของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด:

  • ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม ClickUp โดยตรง ClickUp Brain สามารถเข้าถึงได้ทั้งในเวิร์กสเปซหรือมุมมองโปรเจกต์ใด ๆ ทำให้คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
  • สำหรับทีม ClickUp Brain คือฐานความรู้รวมที่สมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเอกสารโครงการ ซึ่งช่วยป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและเร่งกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่
  • คุณสามารถกลับมาทำงานต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้เมื่อสลับระหว่างงานหรือโครงการต่างๆ การมีบันทึกความคิดและข้อสังเกตในอดีตช่วยเพิ่มความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยังคงสูงแม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ

นี่คือสิ่งที่Dylan Halliday, หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาของ Big Leap Real Estate Services, กล่าวถึง ClickUp:

ฉันบริหารโครงการมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการทุกด้านเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ทั้งการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะแยกกันหรือเชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญในแต่ละช่วง มันมอบความยืดหยุ่นได้อย่างมหาศาล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการ ClickUpร่วมกับ ClickUp Brain เพื่อมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
  • ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามเป้าหมายของโครงการและให้ทีมของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์. ผสมผสานมุมมองต่าง ๆ เช่น มุมมองรายการ, มุมมองคานบัน, หรือมุมมองปฏิทิน, ให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแต่ละระยะของโครงการ.
  • รักษาการสนทนาของโครงการให้เป็นระเบียบภายในพื้นที่ทำงานโดยใช้ClickUp Chat ติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีบริบทครบถ้วน
  • เชื่อมต่อแอปงานที่คุณใช้บ่อยที่สุดกับ ClickUp ด้วยการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ รวมถึงอีเมลและพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • ใช้ClickUp Automationsเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบ อัปเดตสถานะงาน ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และดำเนินเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่มากมายบนแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและการจัดระเบียบด้วยภาพ)

Trello: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
ผ่านทางTrello

Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดแบบภาพและผู้บริหารที่ชอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาและใช้กระดานเป็นฐาน มันช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ และอินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องง่าย

วิธีการจัดการโครงการแบบภาพของ Trello ช่วยให้งานต่างๆ เป็นระเบียบและเห็นความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถกำหนดสีให้กับงาน, ติดป้ายกำกับ, และจัดกลุ่มรายการตามหมวดหมู่ได้ Trello เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือโครงการที่ไม่ต้องการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมระยะไกลพร้อมวันที่ครบกำหนดและบันทึกย่อ
  • สร้างกระบวนการที่ไร้ที่ติสำหรับการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
  • เชื่อมต่อแอปที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเข้ากับเวิร์กโฟลว์ Trello ของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน เช่น การย้ายการ์ด การมอบหมายงาน หรือการส่งการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สำรวจ Power-Ups เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน, หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Trello

  • การนำทางที่ซับซ้อนหากต้องจัดการหลายโครงการ
  • การขาดการรายงานขั้นสูงหรือการจัดการเวิร์กโฟลว์อาจทำให้ Trello ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,200+ รีวิว)

3. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์)

Slack: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
ผ่านทางSlack

Slack เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ เพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันในที่เดียว คุณสามารถแชร์ไฟล์ เชื่อมโยงไปยังบอร์ดโครงการ และจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อได้

Slack ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการสนทนาได้โดยการสร้างช่องทางสำหรับโครงการ ลูกค้า หรือหัวข้อต่างๆ คุณสมบัตินี้ช่วยให้รักษาความสนใจได้โดยการรวมการสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยพลังของ AI สร้างสรรค์ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • แชทได้อย่างง่ายดาย ส่งคลิปเสียงและวิดีโอ หรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆ ผ่านการสนทนาสด
  • สร้างช่องทางเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแผนก สำนักงาน เขตเวลา และแม้กระทั่งบริษัทอื่น
  • ใช้ฟีเจอร์ Slackbot เพื่อตั้งการแจ้งเตือน, รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย, และแจ้งเตือนทีม
  • ผสาน Slack เข้ากับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Trello และ ClickUp เพื่อการสื่อสารแบบศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกหนักใจจากจำนวนการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
  • ไม่เหมาะสำหรับการติดตามโครงการหรือการจัดการงานที่มีรายละเอียดมาก; มันทำงานได้ดีขึ้นในฐานะเครื่องมือสื่อสารและประสานงาน

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,400+ รีวิว)

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจร)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูล รายการตรวจสอบ รายการสิ่งที่ต้องทำ และหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันได้ ทำให้เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลและฐานความรู้ในหนึ่งเดียว

สำหรับโครงการที่ต้องการข้อมูลหลายประเภท (ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, เป็นต้น) Notion ให้แนวทางแบบโมดูลาร์ ซึ่งช่วยให้บล็อกของข้อมูลสามารถย้าย, แก้ไข, หรือฝังได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างมากสำหรับการจัดการฐานความรู้, วิกิภายใน, หรือเอกสารโครงการที่มีรายละเอียด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • บริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบในเวิร์กสเปซที่เชื่อมต่อกัน
  • ดูโครงการเป็นไทม์ไลน์เพื่อเข้าใจว่าโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ทำให้คุณสามารถแก้ไขการพึ่งพาและบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มเรื่องราวของผู้ใช้, ผลลัพธ์หลัก, การอัปเดต และอื่น ๆ โดยอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่งที่ส่งมอบของโครงการโดยใช้การเติมอัตโนมัติด้วย AI ที่ปรับแต่งได้
  • รักษาบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วกับฐานข้อมูลและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
  • ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง
  • ใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นวาระการประชุม การทบทวนประจำสัปดาห์ และการติดตามโครงการ

ข้อจำกัดของ Notion

  • ใช้งานง่ายแต่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงบางอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลา

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

5. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัว)

Todoist: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้การสร้างรายการงาน การตั้งการแจ้งเตือน และการจัดหมวดหมู่ตามลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย

ภาพรวมรายวันและรายสัปดาห์ของ Todoist ช่วยให้ฉันติดตามเป้าหมายของฉันและทำให้แน่ใจว่าฉันกำลังมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด

หนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของ Todoist คือระบบ Karma ซึ่งให้รางวัลผู้ใช้ด้วยคะแนนเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น รักษาสถิติการทำต่อเนื่องทุกวัน และบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบเกมเช่นนี้สามารถกระตุ้นและช่วยให้ผู้บริหารอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • กำหนดวันครบกำหนด, มองเห็นภาพและจัดการปฏิทินผู้บริหารของคุณ, และตั้งการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย
  • แยกงานส่วนตัวออกจากงานโดยใช้เทมเพลตและหมวดหมู่สำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนพื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • บรรลุความชัดเจนทางจิตใจด้วยการจัดเรียงงานเป็น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, หรือใช้ตัวกรองที่กำหนดเอง
  • เพิ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติด้วย Quick Add
  • ดูภาพแสดงความคืบหน้าของงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยใช้มุมมองกระดาน

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ข้อผิดพลาดในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อใช้เวอร์ชันมือถือ
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและการติดตามโครงการ)

Monday.com: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ช่วยให้ฉันปรับพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและจัดการหลายขั้นตอนการทำงานพร้อมกัน ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Monday.com คือคอลัมน์สูตร ซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณที่ซับซ้อนได้ภายในบอร์ดโครงการของคุณ. สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องติดตามงบประมาณโครงการและการจัดสรรทรัพยากร.

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • เชื่อมต่อทุกหน่วยธุรกิจและข้อมูลในที่ทำงานเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • เริ่มต้นโครงการของคุณล่วงหน้าด้วยงานและขั้นตอนที่แนะนำโดย AI
  • ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณโดยใช้แดชบอร์ด OKR
  • ใช้คอลัมน์สูตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการคำนวณโดยตรงไปยังบอร์ดของคุณ
  • ลากและวางระบบอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • เวอร์ชันมือถืออาจมีความท้าทายในการใช้งาน
  • สำหรับทีมที่ต้องการติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และผลการดำเนินงานทางการเงิน, ความสามารถของ Monday.com อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,200+ รีวิว)

7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานของทีมและกำหนดเวลาของโครงการ)

อาสนะ: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้บริหาร
ผ่านทางAsana

Asanaผสานการจัดการงานธุรกิจเข้ากับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่จัดการโครงการขนาดใหญ่

มุมมองไทม์ไลน์แบบภาพช่วยให้เห็นกำหนดส่งงานของโครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้ทีมของฉันและฉันทำงานได้ตามแผน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Asana คือ Timeline ซึ่งให้มุมมองแบบแผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมของตารางเวลาโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดส่งงาน

นี่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลายคนทำงานบนภารกิจที่เชื่อมโยงกัน

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ให้ทีมรับผิดชอบโดยการจัดระเบียบโครงการและงานในที่เดียว
  • อัปเดตโปรเจกต์งานฝีมือของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
  • วัดเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงานเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ
  • บริหารจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสมดุลในความพยายามของทีมและป้องกันการหมดไฟ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าโครงการของพวกเขาหายไปจากแพลตฟอร์มโดยไม่มีวิธีติดตาม
  • การปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของมุมมองงานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,100+ รีวิว)

8. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการประสานงานการประชุม)

Calendly
ผ่านCalendly

Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมที่เรียบง่ายเพื่ออัตโนมัติการจองการสนทนา การสัมภาษณ์ และการให้ข้อเสนอแนะ มันสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉัน ทำให้แน่ใจว่าฉันตรงต่อเวลาและมีเวลาเพียงพอระหว่างการประชุมเสมอ

ไม่ต้องกระโดดจากประชุมหนึ่งไปอีกประชุมหนึ่งอีกต่อไป (ยกเว้นว่ามันเป็นหนึ่งใน วันแบบนั้น )! คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณเพิ่มเติมได้โดยการตั้งค่าประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม หรือการประชุมกลุ่ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • ตั้งค่าเวลาว่างของคุณและให้ผู้อื่นจองเวลาได้
  • ซิงค์กับ Outlook และ Google Calendar เพื่อความสม่ำเสมอ
  • แชร์ลิงก์ที่กำหนดเองเพื่อการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการยืนยัน

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ยากที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองนัดหมายหลายรายการพร้อมกัน
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในด้านการจัดการงานภายใน—เหมาะที่สุดสำหรับการใช้เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการจัดตารางเวลา

ราคาของ Calendly

  • ฟรี: ฟรีเสมอ
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • ทีม: 20 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

9. 1Password (ดีที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย)

1Password
ผ่านทาง1Password

1Password เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญ ด้วยระบบจัดเก็บที่ปลอดภัย คุณสามารถจัดระเบียบและแชร์รหัสผ่านกับสมาชิกในทีมได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ 1Password ช่วยประหยัดเวลาด้วยการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย ฟีเจอร์ Watchtower จะตรวจสอบรหัสผ่านของคุณเพื่อหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนคุณหากรหัสผ่านถูกบุกรุก

คุณลักษณะนี้อาจมีคุณค่าอย่างเหลือเชื่อหากคุณจัดการหลายบัญชีที่มีข้อมูลสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password

  • เก็บรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญไว้ในตู้เซฟที่เข้ารหัส
  • จัดระเบียบรหัสผ่านด้วยโฟลเดอร์และแท็ก
  • กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัย
  • แชร์รหัสผ่านเฉพาะกับสมาชิกทีมอย่างปลอดภัย
  • ผสานการตรวจสอบหลายปัจจัยเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • ตรวจสอบรหัสผ่านที่ถูกบุกรุกและรับการแจ้งเตือนด้วย Watchtower

ข้อจำกัดของ 1Password

  • เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งบนเวอร์ชันมือถือ
  • วิดเจ็ตอาจใช้งานยาก

ราคาของ 1Password

  • ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน/เดือน
  • ธุรกิจ: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password

  • G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

10. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์)

Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดเก็บเอกสาร ตั้งแต่ Docs, Sheets ไปจนถึง Drive คุณสามารถไว้วางใจในชุดซอฟต์แวร์นี้สำหรับการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายจากทุกอุปกรณ์

ด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ คุณสามารถจัดการเอกสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • เก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายด้วยไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน
  • ร่วมมือกับทีมผ่านเครื่องมือแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะที่มีอยู่ในตัว
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Adobe Suite และ Lucidchart เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
  • อาจขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นในการติดตามความคืบหน้าในระดับรายละเอียด

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 บาท/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (16,600+ รีวิว)

ClickUp: ทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร

หลังจากทดสอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับผู้บริหารหลากหลายประเภท ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นี่คือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง ครอบคลุมการจัดลำดับความสำคัญของงาน การติดตามเวลา และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้—ทุกสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพื่อควบคุมโครงการและทีมงานที่ซับซ้อนให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตัวเลือกการรายงานแบบเรียลไทม์และการแสดงผลข้อมูลช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ

ClickUp Brain ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว ทำให้การทำงานร่วมกันและการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย มันเพิ่มชั้นที่ไม่เหมือนใครโดยการรวมความรู้ไว้ที่เดียว ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเสมอ

มันไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการทำงานที่รวดเร็วและหลากหลายในปัจจุบัน

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!