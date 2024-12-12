บล็อก ClickUp
แบบฟอร์ม RFQ ที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างใน Excel

12 ธันวาคม 2567

การตระหนักว่าคุณอาจได้ข้อเสนอที่ดีกว่าหลังจากตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ไปแล้วนั้นน่าหงุดหงิดใช่ไหม? ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานอีเวนต์หรือการบริหารโครงการ การมีอีเมลและแชทกระจัดกระจายทำให้การเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์กลายเป็นเรื่องวุ่นวาย

นั่นคือเหตุผลที่การขอใบเสนอราคา (RFQ) ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น RFQ เป็นเอกสารทางการที่ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับสินค้าหรือบริการ ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร จัดการงบประมาณ และมอบคุณค่าสูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าและปราศจากความยุ่งยาก ให้ใช้แม่แบบ RFQ ที่พร้อมใช้งาน ด้วยช่องข้อมูลสำคัญที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดังนั้น เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา เราได้คัดสรรแม่แบบ RFQ ที่ดีที่สุด 5 แบบใน Excel มาให้คุณแล้ว นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำแม่แบบเพิ่มเติมจากClickUp ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการอีกด้วย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) ใน Excel ดี?

ก่อนที่จะไปถึงเทมเพลต RFQ ที่ดีที่สุดใน Excel การรู้ว่าควรมองหาอะไรเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าความต้องการทางธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพ:

  • มาตรฐานการป้อนข้อมูล: เลือกโซลูชันที่มีช่องข้อมูลที่ช่วยในการมาตรฐานประเภทการตอบ เลือกใช้ส่วนประกอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รายการแบบเลื่อนลงและช่องทำเครื่องหมาย เพื่อลดข้อผิดพลาดและทำให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้น
  • ทำให้การคำนวณง่ายขึ้น: เลือกเครื่องมือที่มีสูตรสำเร็จสำหรับการคำนวณต้นทุนอัตโนมัติหรือเน้นข้อเสนอที่ดีที่สุด ใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยรายละเอียดที่สังเกตเห็นได้ง่าย
  • เพิ่มความสามารถในการปรับแต่ง:ผสานเทมเพลต RFQที่สามารถแก้ไขได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการใด ๆ การปรับหมวดหมู่หรือเพิ่มฟิลด์ใหม่ช่วยให้ RFQ ของคุณผสานเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
  • ปรับปรุงการสื่อสาร: เลือกใช้โซลูชันที่มีข้อกำหนดและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เลือกใช้แม่แบบที่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกหรือคำแนะนำสำหรับผู้จัดหาโดยเฉพาะ เพื่อให้รายละเอียดโปร่งใสและสอดคล้องกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการออกแบบภาพเมื่อเลือกเทมเพลต แม้ว่ารายการขอเสนอราคาจะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญ แต่การออกแบบที่น่าสนใจจะช่วยให้กรอกได้ง่ายขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

5 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ดีที่สุดใน Excel

แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องในการรวบรวมใบเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่าย ในที่นี้ เราจะสำรวจแบบฟอร์ม RFQ ที่ดีที่สุด 5 แบบใน Excel ที่จะช่วยให้คุณจัดการความต้องการด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างง่ายดายและเป็นมืออาชีพ

1. แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาโดย Vertex42

เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ Vertex42 ประกอบด้วยข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลลูกค้า และชื่อบริการ ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถอัปเดตความถูกต้องของใบเสนอราคาเพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา

เทมเพลตยังมีตารางเฉพาะสำหรับคำขอบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการยืนยันภาษีสำหรับบริการเพื่อให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีคู่มือที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและกรอกข้อมูล

คุณสมบัติเด่น:

  • คำนวณภาษีสำหรับรายการเฉพาะโดยอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไขในตัว
  • เปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายด้วยแผ่นงานใบเสนอราคาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสองแบบ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการการเปรียบเทียบใบเสนอราคาที่ละเอียดและรวมภาษี

2. แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสำหรับบริการจัดเลี้ยงโดย Template.net

คำขอเสนอราคาสำหรับ เทมเพลตบริการจัดเลี้ยงโดย Template.net เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใบขอเสนอราคาแบบหนึ่งหน้า โซลูชันนี้เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับข้อมูลติดต่อสำคัญและวันที่เสนอราคา

นอกจากนี้ยังมีตารางง่าย ๆ ที่แสดงคำอธิบายการบริการ, จำนวน, ราคา, หน่วย, และยอดรวมตามบรรทัด, และสิ้นสุดด้วยการคำนวณภาษี, ยอดรวม, และเงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ โซลูชันนี้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Google Sheets, Docs และ Microsoft Word

คุณสมบัติเด่น:

  • รักษาการอัปเดตต้นทุนให้เรียบง่ายและปราศจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยสูตรสำเร็จที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
  • ส่งมอบการไหลของข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมรายละเอียดของผู้จัดหาและผู้ร้องขอ รวมถึงข้อมูลติดต่อ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานหรือธุรกิจที่ต้องการบริการจัดเลี้ยง

3. แม่แบบใบเสนอราคาบัญชีโดย Template.net

กำลังมองหาใบเสนอราคาบริการทางการเงินอยู่หรือไม่? เทมเพลตใบเสนอราคาบัญชีจาก Template.net มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบให้กับคุณ เทมเพลต RFQ นี้ในรูปแบบ Excel ประกอบด้วยแผ่นงานสำคัญ 4 แผ่น เพื่อช่วยในการจัดการใบเสนอราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นใบเสนอราคาจะบันทึกข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์พร้อมคำนวณอัตราค่าบริการ แผ่นบริการจะบันทึกอัตราค่าบริการสำหรับแต่ละบริการ และแผ่นข้อมูลลูกค้าและพนักงานจะบันทึกข้อมูลติดต่อที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือสูตรการอ้างอิง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกบริการและปริมาณได้ พร้อมทั้งดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแผ่นงานที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการป้อนข้อมูลโดยเน้นเป็นพิเศษที่รายการแบบดรอปดาวน์และการอ้างอิง
  • ส่งมอบใบเสนอราคาที่ถูกต้องโดยคำนวณภาษีการขายและส่วนลดไว้ในราคาสุดท้าย

เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการและธุรกิจที่ต้องการจ้างบริการทางการเงินภายนอก และสำหรับบริษัทหรือผู้บัญชีที่จัดการใบเสนอราคาที่ซับซ้อน

4. แบบฟอร์มใบเสนอราคาโดย Vyapar

แม่แบบรูปแบบใบเสนอราคาโดย Vyapar เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรวมการออกใบแจ้งหนี้และการเสนอราคาไว้ในที่เดียว แม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ ของ RFQ ตั้งแต่รายละเอียดบริษัท ราคาสินค้า มูลค่าภาษี ไปจนถึงยอดรวมทั้งหมด

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสถานะการชำระเงินและยอดคงเหลือในบัญชีในกรณีที่มีค้างชำระได้อีกด้วย แม่แบบนี้มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดส่งเฉพาะ มีส่วนสำหรับคำประกาศสำหรับลูกค้าที่จัดการบริการหรือนโยบายที่มีความอ่อนไหว

คุณสมบัติเด่น:

  • รวมหลักฐานเชิงพาณิชย์และการยอมรับอย่างเป็นทางการพร้อมตำแหน่งสำหรับลายเซ็น
  • คำนวณอัตราภาษีตามภูมิภาคและประเภทสินค้าโดยใช้เปอร์เซ็นต์ในแต่ละรายการ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานที่ต้องการใบเสนอราคาที่เรียบง่ายสำหรับความต้องการจัดหาใหม่ และผู้จัดหาที่ต้องการมาตรฐานรูปแบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

5. แบบฟอร์มใบเสนอราคาพร้อมการคำนวณภาษีโดย Microsoft

ต้องการโซลูชันใบเสนอราคาสำหรับบริการที่หลากหลายของคุณหรือไม่? เทมเพลตใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษีของ Microsoft เป็นเทมเพลต RFQ ที่ใช้งานได้หลากหลายและดูน่าสนใจใน Excel ครอบคลุมรายละเอียดสินค้าที่แยกเป็นรายการ การคำนวณภาษี และข้อมูลการจัดส่ง เพื่อนำเสนอใบเสนอราคาอย่างมืออาชีพ

เทมเพลต Excel นี้ยังมีรูปแบบที่สะอาดตาและสูตรคำนวณในตัวสำหรับยอดรวมและภาษีที่แม่นยำ นอกจากนี้ การปรับสี เงื่อนไข และรูปแบบให้เข้ากับธีมแบรนด์ของคุณก็ทำได้ง่าย

คุณสมบัติเด่น:

  • อัปเดตมูลค่าภาษีการขายทันทีด้วยเซลล์อัตราภาษีที่ปรับได้
  • แผนที่ด้านเชิงพาณิชย์ของใบเสนอราคาด้วยช่องข้อมูลสำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน, ความรับผิดชอบประกันภัย, และวันที่จัดส่ง

เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องจัดการกับข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น ด้านการดูแลสุขภาพและการขนส่ง

ข้อจำกัดของการใช้แบบฟอร์ม RFQ Excel

Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคำนวณตัวเลข แต่มีข้อจำกัดบางประการเมื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการใบเสนอราคา นี่คือข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะนำเทมเพลต RFQ มาใช้ใน Excel:

  • ต้องการการอัปเดตด้วยตนเอง: การอัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่ทำด้วยมือ ซึ่งเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ต้องใช้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องทั้งในสูตรและข้อมูลแต่ละส่วน
  • จำกัดการทำงานร่วมกัน: Excel ขาดความสามารถในการแก้ไขพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของเวอร์ชันและช่องว่างในการสื่อสาร บังคับให้ทีมต้องพึ่งพาอีเมลหรือไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งสร้างความไม่มีประสิทธิภาพ ขัดขวางการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจ
  • เสนอความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด: มีปัญหาในการจัดการกับจำนวนคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีหลายรายการหรือหลายซัพพลายเออร์ Excel จำเป็นต้องสร้างไฟล์แยกสำหรับแต่ละคำขอ ทำให้การจัดระเบียบซับซ้อน และไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเวิร์กโฟลว์ได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและการอนุมัติใบเสนอราคา
  • การขาดข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติ: การคำนวณทั้งหมดใน Excel ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างเข้มงวด การสร้างกฎ และการตรวจสอบข้อมูล Excel ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์หรือระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับผู้ให้บริการใหม่และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ
  • การผสานการทำงานที่จำกัด: เครื่องมือไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสำคัญ เช่น CRM,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโมดูล ERP ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ก่อให้เกิดข้อมูลแยกส่วน ทำให้ยากต่อการรวมศูนย์ และซับซ้อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ

🔍 คุณทราบหรือไม่? มีซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับการขอข้อเสนอ (RFP)ที่ช่วยให้คุณพัฒนา จัดหมวดหมู่ และส่งข้อเสนอทางธุรกิจไปยังลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) แบบทางเลือกในรูปแบบ Excel

เนื่องจากข้อจำกัดของ Excel จึงไม่สามารถเทียบเคียงกับโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการขอใบเสนอราคา(RFQ) หรือคำขอข้อเสนอ (RFP) ได้เลย คุณถูกจำกัดอยู่ในเซลล์ข้อมูลที่ตายตัวซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุนี้ การมองหาทางเลือกอื่นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

การขอเสนอราคา (RFQs) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินโครงการและการให้บริการ. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp จึงมอบโซลูชันที่ดีกว่าอย่างมาก.

ด้วยระบบอัตโนมัติ การจัดการใบเสนอราคาที่แข็งแกร่ง ฟีเจอร์ทรงพลังกว่า 30 รายการ และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ช่วยให้การจัดการใบขอเสนอราคา (RFQ) เป็นเรื่องง่าย และช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการคุณภาพเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการความมั่นใจเพิ่มเติมไหม? นี่คือวิธีที่ทั้งสองเครื่องมือเปรียบเทียบกัน:

คุณสมบัติExcelคลิกอัพ
ความร่วมมือ❌ไม่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์✅🏆การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแชร์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ ฟีเจอร์แชทที่ครอบคลุม
ระบบอัตโนมัติ➖การป้อนข้อมูลด้วยตนเองขั้นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ✅🏆การคำนวณทันทีและอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนและแจ้งเตือนที่เฉพาะเจาะจง
ความสามารถในการขยายขนาด➖ยากต่อการจัดการคำขอเสนอราคาหลายรายการ✅🏆จัดการโครงการและคำขอเสนอราคาหลายรายการได้อย่างง่ายดาย
การผสานรวม❌ไม่มีการผสานรวมโดยตรงนอกระบบนิเวศของ Microsoft✅🏆การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ มากกว่า 1000 รายการ ระบบ CRM, HR, และซอฟต์แวร์การขายในตัว
การควบคุมเวอร์ชัน➖การติดตามเวอร์ชันด้วยตนเอง✅🏆การควบคุมเวอร์ชันและการอัปเดตอัตโนมัติ
การจัดการการเสนอราคา❌ไม่มีคุณสมบัติการจัดการที่✅🏆การจัดการงานที่แข็งแกร่ง การสร้างเนื้อหาด้วย AI ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ด และรายงาน

1. แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp

บันทึก, แชร์, และติดตามคำเสนอราคาจากผู้จัดหาและผู้ให้บริการด้วยเทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUp
บันทึก, แชร์, และติดตามคำเสนอราคาจากผู้จัดหาและผู้ให้บริการด้วยเทมเพลตคำขอเสนอราคาของ ClickUp

แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการใบเสนอราคาสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ แม่แบบเอกสารนี้มีเพียงหน้าเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการใน RFQ

นอกเหนือจากข้อมูลติดต่อที่จำเป็นแล้ว ยังบันทึกเงื่อนไขทางการค้าและการคำนวณใบเสนอราคาอีกด้วย แม่แบบนี้ยังมีส่วนเฉพาะสำหรับคำแนะนำพิเศษ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษหรือการเจรจาเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่น:

  • สร้างและมอบหมายงานจากข้อความใด ๆ ในเอกสารด้วยClickUp Tasks
  • แชร์ RFQ ได้อย่างราบรื่นด้วยตัวเลือกการแชร์ลิงก์และการส่งออกที่หลากหลาย

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการจัดการ RFQ อย่างราบรื่นและการผสานงาน และทุกวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ

2. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา ClickUp
ติดตามข้อมูลใบเสนอราคาและดำเนินการขออนุมัติได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ Clickup

เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUpช่วยปรับปรุงการจัดการใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เทมเพลต RFQ นี้เป็นทางเลือกที่นำเสนอ 9 มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ RFQ

เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่เรียบง่ายและเฉพาะเจาะจงเพื่อรวบรวมความต้องการบริการล่าสุด. เทมเพลตยังมีหน้าสำหรับสรุปคำขอใหม่และประเมินความเป็นไปได้ก่อนติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.

ด้วยมุมมองกระดานคัมบัง การติดตามสถานะและหมวดหมู่ของแต่ละคำขอเสนอราคา (RFQ) จะกลายเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินเพื่อจัดให้ข้อเสนอราคาสอดคล้องกับกำหนดการของโครงการ

คุณสมบัติเด่น:

  • จัดการและแปลงใบขอเสนอราคาหลายรายการด้วยการจัดกลุ่มตามสถานะ
  • แบ่งปันค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่ถูกต้องด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประสบการณ์, เวลา, และจำนวนคน

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานที่กำลังมองหาวิธีการจัดการ RFQ ที่เน้นสถานะ

3. แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp

แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
ติดตามศักยภาพของทีม การส่งข้อเสนอราคา และแผนปฏิบัติการด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการของ ClickUp

ต้องการจัดการประสิทธิภาพของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพ RFQs หรือไม่?เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาบริการที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลบริการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าใบเสนอราคาของคุณมีความสอดคล้องและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

เทมเพลตนี้มอบการจัดการใบเสนอราคาที่ครอบคลุมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 10 ฟิลด์ และมุมมองเฉพาะ 5 มุมมอง องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ยังเจาะลึกถึงรายละเอียดของบริการและกรอบเวลาที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็น การตอบสนอง และการมอบหมายงาน

คุณสมบัติเด่น:

  • มอบหมายงานตามคำอธิบายโครงการ RFQ และความสามารถของทีมด้วยมุมมองปริมาณงาน ClickUpที่ผสานรวม
  • ให้ทุกคนและแผนการดำเนินการ RFQ ทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเครื่องมือการสื่อสารเฉพาะของเทมเพลตClickUp Chat

เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งเน้นการให้บริการและมีปริมาณคำขอใบเสนอราคา (RFQ) สูง

4. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUp
ผสานรวมใบเสนอราคา RFQ ล่าสุดทั้งหมดเข้ากับงบประมาณโครงการของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอประมาณการงบประมาณของ Clickup

เทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณของคุณด้วยใบเสนอราคาล่าสุด ทางเลือก Excel นี้ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย RFQ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนการอนุมัติ

เอกสารแม่แบบแผ่นหลักบันทึกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและรายละเอียดโครงการ มีหน้าย่อยหกหน้าสำหรับบุคลากร, โลจิสติกส์, วัสดุ, และการคำนวณกิจกรรม ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้คำนึงถึงข้อเสนอที่ดีที่สุดทั้งหมดในการจัดเตรียมของคุณ

การนำเสนอ RFQ ที่ปราศจากความยุ่งเหยิงสามารถปรับใช้เพื่อส่งมอบโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดได้เช่นกัน แต่ละตารางจะแสดงค่าใช้จ่ายข้ามสายงานเพื่อให้ RFQs สอดคล้องกับศูนย์ต้นทุนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเด่น:

  • โครงสร้างและนำเสนอภาพรวม RFQ ทั้งหมดด้วยหน้าย่อยสรุปที่เน้นจุดสำคัญ
  • สร้างสรุปอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับการชี้แจงต้นทุนด้วยผู้ช่วย AI ในตัวClickUp Brain

เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการที่ต้องการผสาน RFQs เข้ากับงบประมาณโครงการอย่างละเอียด

5. แม่แบบข้อเสนอโครงการทุน ClickUp

ขับเคลื่อนการระดมทุนโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณสำหรับข้อเสนอขอใบเสนอราคา (RFQ) ที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยเทมเพลตข้อเสนอขอทุนจาก ClickUp
ขับเคลื่อนการระดมทุนโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณสำหรับใบเสนอราคาที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยเทมเพลตข้อเสนอขอทุนจาก ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอขอทุน ClickUpช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการ RFQ และกระบวนการทำงานผ่านความพยายามในการระดมทุนโครงการที่มุ่งเน้น

มันประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเช่น งานที่ต้องใช้เงินทุน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ. แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของงาน วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ. วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าของเงินทุนวิจัยเป็นเรื่องง่าย.

การจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของข้อเสนอทำให้เทมเพลตนี้สามารถนำไปสู่การยื่นคำขอเสนอราคา (RFQ) ที่นำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีมุมมองตารางเวลาโครงการเพื่อให้ข้อเสนอ RFQ สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบริการหรือการเขียนข้อเสนอขอทุน เทมเพลตนี้จะช่วยให้เป้าหมายของทุนมีความแม่นยำและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่น:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอด้วยการอัปเดตงานอัตโนมัติและการติดตามเวลา
  • แยกแยะลำดับความสำคัญของการให้ทุนสนับสนุนด้วยเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าที่ออกใบแจ้งหนี้, ค่าใช้จ่ายที่สมดุล, และผลลัพธ์

เหมาะสำหรับ: องค์กรที่จัดการกระบวนการทำงาน RFQ โดยเน้นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

6. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp

แบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจ โดย ClickUp
สร้างข้อเสนอ RFQ ที่น่าสนใจและสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ Clickup

หากคุณต้องการผสานการขอใบเสนอราคา (RFQ) เข้ากับการวางแผนธุรกิจของคุณแม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ครอบคลุม แม่แบบนี้มีมุมมองรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตามทุกขั้นตอนของการขอใบเสนอราคา ตั้งแต่คำขอเริ่มต้นจนถึงการส่งข้อเสนอขั้นสุดท้าย

เทมเพลตนี้มีช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ความต้องการบริการ งบประมาณที่คาดหวัง และข้อมูลผู้ขาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอีเมลที่พร้อมใช้งานเพื่อส่งข้อความติดต่ออย่างเป็นมืออาชีพไปยังผู้จัดหาที่มีศักยภาพ

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหรือไม่? ClickUp มีคู่มือเริ่มต้นใช้งานที่จะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอน เทมเพลต RFQ ฟรีนี้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการรายได้จากธุรกิจใหม่และการคว้าดีลที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่น:

  • แสดงภาพอัตราการเสร็จสิ้นของแต่ละข้อเสนอ RFQ ด้วยมุมมองขั้นตอนข้อเสนอทางธุรกิจที่ปรับแต่งได้
  • ติดต่อซัพพลายเออร์สำหรับใบขอเสนอราคาที่มีความสำคัญสูงด้วยการใช้เทมเพลตอีเมลหลากหลายรูปแบบร่วมกับรายการลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับ: บริษัทที่กำลังจัดทำคำขอเสนอราคา (RFQ) เพื่อสอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างรายได้

7. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
สร้างข้อเสนอขายที่น่าสนใจ ตัวเลือกการกำหนดราคาที่ปรับแต่งได้ และเอกสาร RFQ ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตข้อเสนอการบริการของ Clickup

เทมเพลตข้อเสนอการบริการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อเสนอ RFQ ที่จับต้องได้สำหรับบริการที่มีความละเอียดอ่อน เทมเพลตที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพนี้ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อไปจนถึงขอบเขตของบริการ

นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรายละเอียดโครงการ ประวัติบริษัท และวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน แม่แบบนี้มาพร้อมกับองค์ประกอบสำคัญ เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการ ความพึ่งพา และกรอบเวลาโดยประมาณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกค่าใช้จ่ายอย่างสมจริง

นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับการเจรจาต่อรองราคา การลงนามขั้นสุดท้าย และโลโก้บริษัทอีกด้วย เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เข้ากับธีมแบรนด์ของคุณ

คุณสมบัติเด่น:

  • ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายสำหรับโมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อน รวมถึงการกำหนดราคาแบบขั้นบันไดหรือแพ็กเกจบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการส่ง RFQ ฉบับสุดท้าย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่หลากหลาย

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการข้อเสนอ RFQ พร้อมรูปแบบการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น

8. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
สร้างภาพและแปลงคำขอ RFQ ที่ถูกต้องตั้งแต่การร้องขอจนถึงการอนุมัติด้วยเทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpเป็นโซลูชันที่มอบภาพรวมทันทีของสถานะ RFQ และกระบวนการเสนอราคาของคุณ

ระบบจัดการคำขอฟรีนี้สร้างงานใหม่พร้อมรายละเอียด เช่น คำอธิบาย ความสำคัญ กำหนดเวลา และทรัพยากร ระบบติดตามการพัฒนาของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยสถานะที่กำหนดเองที่เพิ่มขึ้น เช่น คำขอใหม่ การตรวจสอบ และการอนุมัติ

เทมเพลตนี้ช่วยให้การแก้ไข การถอนงาน และการบูรณาการกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยเพื่อจัดการการประมูลที่ปิดผนึกทุกฉบับอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่น:

  • สร้างภาพรวมของการเจรจา RFQ และการพัฒนาทั้งหมดในโฟลเดอร์แผนงานเฉพาะ
  • ทำภารกิจ RFQ ให้เสร็จก่อนกำหนดส่งพร้อมการจัดกลุ่มสถานะและมุมมองแบบคัมบัง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ชอบใช้โซลูชันเดียวในการดำเนินการ RFQ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอไปจนถึงการอนุมัติ

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับราคาที่ดีที่สุดจากผู้จัดหาและปรับปรุงการต่อรอง. มันช่วยให้กระบวนการเสนอราคาเป็นไปอย่างง่าย, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหา.

เทมเพลต RFQ ใน Excel ที่เราได้กล่าวถึงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการนี้

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Excel ไม่เหมาะกับการจัดการใบเสนอราคาในขนาดใหญ่หรือระยะยาว

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น เทมเพลตของมันมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ClickUp ยังปิดการขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุม

ดังนั้นอย่ารอช้า!ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มต้นวันนี้เลย!