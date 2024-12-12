แบบฟอร์ม RFQ ที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างใน Excel

การตระหนักว่าคุณอาจได้ข้อเสนอที่ดีกว่าหลังจากตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ไปแล้วนั้นน่าหงุดหงิดใช่ไหม? ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานอีเวนต์หรือการบริหารโครงการ การมีอีเมลและแชทกระจัดกระจายทำให้การเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์กลายเป็นเรื่องวุ่นวาย
นั่นคือเหตุผลที่การขอใบเสนอราคา (RFQ) ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น RFQ เป็นเอกสารทางการที่ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับสินค้าหรือบริการ ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร จัดการงบประมาณ และมอบคุณค่าสูงสุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าและปราศจากความยุ่งยาก ให้ใช้แม่แบบ RFQ ที่พร้อมใช้งาน ด้วยช่องข้อมูลสำคัญที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ดังนั้น เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา เราได้คัดสรรแม่แบบ RFQ ที่ดีที่สุด 5 แบบใน Excel มาให้คุณแล้ว นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำแม่แบบเพิ่มเติมจากClickUp ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการอีกด้วย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) ใน Excel ดี?
ก่อนที่จะไปถึงเทมเพลต RFQ ที่ดีที่สุดใน Excel การรู้ว่าควรมองหาอะไรเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าความต้องการทางธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพ:
- มาตรฐานการป้อนข้อมูล: เลือกโซลูชันที่มีช่องข้อมูลที่ช่วยในการมาตรฐานประเภทการตอบ เลือกใช้ส่วนประกอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รายการแบบเลื่อนลงและช่องทำเครื่องหมาย เพื่อลดข้อผิดพลาดและทำให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้น
- ทำให้การคำนวณง่ายขึ้น: เลือกเครื่องมือที่มีสูตรสำเร็จสำหรับการคำนวณต้นทุนอัตโนมัติหรือเน้นข้อเสนอที่ดีที่สุด ใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยรายละเอียดที่สังเกตเห็นได้ง่าย
- เพิ่มความสามารถในการปรับแต่ง:ผสานเทมเพลต RFQที่สามารถแก้ไขได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการใด ๆ การปรับหมวดหมู่หรือเพิ่มฟิลด์ใหม่ช่วยให้ RFQ ของคุณผสานเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
- ปรับปรุงการสื่อสาร: เลือกใช้โซลูชันที่มีข้อกำหนดและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เลือกใช้แม่แบบที่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกหรือคำแนะนำสำหรับผู้จัดหาโดยเฉพาะ เพื่อให้รายละเอียดโปร่งใสและสอดคล้องกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการออกแบบภาพเมื่อเลือกเทมเพลต แม้ว่ารายการขอเสนอราคาจะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญ แต่การออกแบบที่น่าสนใจจะช่วยให้กรอกได้ง่ายขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
5 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ดีที่สุดใน Excel
แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องในการรวบรวมใบเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่าย ในที่นี้ เราจะสำรวจแบบฟอร์ม RFQ ที่ดีที่สุด 5 แบบใน Excel ที่จะช่วยให้คุณจัดการความต้องการด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างง่ายดายและเป็นมืออาชีพ
1. แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาโดย Vertex42
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ Vertex42 ประกอบด้วยข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลลูกค้า และชื่อบริการ ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถอัปเดตความถูกต้องของใบเสนอราคาเพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา
เทมเพลตยังมีตารางเฉพาะสำหรับคำขอบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการยืนยันภาษีสำหรับบริการเพื่อให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีคู่มือที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและกรอกข้อมูล
คุณสมบัติเด่น:
- คำนวณภาษีสำหรับรายการเฉพาะโดยอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไขในตัว
- เปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายด้วยแผ่นงานใบเสนอราคาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสองแบบ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการการเปรียบเทียบใบเสนอราคาที่ละเอียดและรวมภาษี
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มคำขอบริการฟรีเพื่อทำให้กระบวนการจัดการบริการง่ายขึ้น
2. แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสำหรับบริการจัดเลี้ยงโดย Template.net
คำขอเสนอราคาสำหรับ เทมเพลตบริการจัดเลี้ยงโดย Template.net เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใบขอเสนอราคาแบบหนึ่งหน้า โซลูชันนี้เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับข้อมูลติดต่อสำคัญและวันที่เสนอราคา
นอกจากนี้ยังมีตารางง่าย ๆ ที่แสดงคำอธิบายการบริการ, จำนวน, ราคา, หน่วย, และยอดรวมตามบรรทัด, และสิ้นสุดด้วยการคำนวณภาษี, ยอดรวม, และเงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ โซลูชันนี้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Google Sheets, Docs และ Microsoft Word
คุณสมบัติเด่น:
- รักษาการอัปเดตต้นทุนให้เรียบง่ายและปราศจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยสูตรสำเร็จที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- ส่งมอบการไหลของข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมรายละเอียดของผู้จัดหาและผู้ร้องขอ รวมถึงข้อมูลติดต่อ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานหรือธุรกิจที่ต้องการบริการจัดเลี้ยง
3. แม่แบบใบเสนอราคาบัญชีโดย Template.net
กำลังมองหาใบเสนอราคาบริการทางการเงินอยู่หรือไม่? เทมเพลตใบเสนอราคาบัญชีจาก Template.net มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบให้กับคุณ เทมเพลต RFQ นี้ในรูปแบบ Excel ประกอบด้วยแผ่นงานสำคัญ 4 แผ่น เพื่อช่วยในการจัดการใบเสนอราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
แผ่นใบเสนอราคาจะบันทึกข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์พร้อมคำนวณอัตราค่าบริการ แผ่นบริการจะบันทึกอัตราค่าบริการสำหรับแต่ละบริการ และแผ่นข้อมูลลูกค้าและพนักงานจะบันทึกข้อมูลติดต่อที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือสูตรการอ้างอิง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกบริการและปริมาณได้ พร้อมทั้งดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแผ่นงานที่เชื่อมโยงไว้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น:
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้อนข้อมูลโดยเน้นเป็นพิเศษที่รายการแบบดรอปดาวน์และการอ้างอิง
- ส่งมอบใบเสนอราคาที่ถูกต้องโดยคำนวณภาษีการขายและส่วนลดไว้ในราคาสุดท้าย
เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการและธุรกิจที่ต้องการจ้างบริการทางการเงินภายนอก และสำหรับบริษัทหรือผู้บัญชีที่จัดการใบเสนอราคาที่ซับซ้อน
4. แบบฟอร์มใบเสนอราคาโดย Vyapar
แม่แบบรูปแบบใบเสนอราคาโดย Vyapar เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรวมการออกใบแจ้งหนี้และการเสนอราคาไว้ในที่เดียว แม่แบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ ของ RFQ ตั้งแต่รายละเอียดบริษัท ราคาสินค้า มูลค่าภาษี ไปจนถึงยอดรวมทั้งหมด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสถานะการชำระเงินและยอดคงเหลือในบัญชีในกรณีที่มีค้างชำระได้อีกด้วย แม่แบบนี้มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดส่งเฉพาะ มีส่วนสำหรับคำประกาศสำหรับลูกค้าที่จัดการบริการหรือนโยบายที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติเด่น:
- รวมหลักฐานเชิงพาณิชย์และการยอมรับอย่างเป็นทางการพร้อมตำแหน่งสำหรับลายเซ็น
- คำนวณอัตราภาษีตามภูมิภาคและประเภทสินค้าโดยใช้เปอร์เซ็นต์ในแต่ละรายการ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานที่ต้องการใบเสนอราคาที่เรียบง่ายสำหรับความต้องการจัดหาใหม่ และผู้จัดหาที่ต้องการมาตรฐานรูปแบบใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
5. แบบฟอร์มใบเสนอราคาพร้อมการคำนวณภาษีโดย Microsoft
ต้องการโซลูชันใบเสนอราคาสำหรับบริการที่หลากหลายของคุณหรือไม่? เทมเพลตใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษีของ Microsoft เป็นเทมเพลต RFQ ที่ใช้งานได้หลากหลายและดูน่าสนใจใน Excel ครอบคลุมรายละเอียดสินค้าที่แยกเป็นรายการ การคำนวณภาษี และข้อมูลการจัดส่ง เพื่อนำเสนอใบเสนอราคาอย่างมืออาชีพ
เทมเพลต Excel นี้ยังมีรูปแบบที่สะอาดตาและสูตรคำนวณในตัวสำหรับยอดรวมและภาษีที่แม่นยำ นอกจากนี้ การปรับสี เงื่อนไข และรูปแบบให้เข้ากับธีมแบรนด์ของคุณก็ทำได้ง่าย
คุณสมบัติเด่น:
- อัปเดตมูลค่าภาษีการขายทันทีด้วยเซลล์อัตราภาษีที่ปรับได้
- แผนที่ด้านเชิงพาณิชย์ของใบเสนอราคาด้วยช่องข้อมูลสำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน, ความรับผิดชอบประกันภัย, และวันที่จัดส่ง
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องจัดการกับข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น ด้านการดูแลสุขภาพและการขนส่ง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ต้องการวิธีแก้ปัญหาในการตัดสินใจเลือกผู้ขายที่จะร่วมงานด้วยใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตแบบฟอร์มขอข้อมูล (RFI) ที่ใช้งานได้จริงทั้งสิบแบบนี้
ข้อจำกัดของการใช้แบบฟอร์ม RFQ Excel
Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคำนวณตัวเลข แต่มีข้อจำกัดบางประการเมื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการใบเสนอราคา นี่คือข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะนำเทมเพลต RFQ มาใช้ใน Excel:
- ต้องการการอัปเดตด้วยตนเอง: การอัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่ทำด้วยมือ ซึ่งเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ต้องใช้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องทั้งในสูตรและข้อมูลแต่ละส่วน
- จำกัดการทำงานร่วมกัน: Excel ขาดความสามารถในการแก้ไขพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของเวอร์ชันและช่องว่างในการสื่อสาร บังคับให้ทีมต้องพึ่งพาอีเมลหรือไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งสร้างความไม่มีประสิทธิภาพ ขัดขวางการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจ
- เสนอความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด: มีปัญหาในการจัดการกับจำนวนคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีหลายรายการหรือหลายซัพพลายเออร์ Excel จำเป็นต้องสร้างไฟล์แยกสำหรับแต่ละคำขอ ทำให้การจัดระเบียบซับซ้อน และไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเวิร์กโฟลว์ได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและการอนุมัติใบเสนอราคา
- การขาดข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติ: การคำนวณทั้งหมดใน Excel ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างเข้มงวด การสร้างกฎ และการตรวจสอบข้อมูล Excel ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์หรือระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับผู้ให้บริการใหม่และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ
- การผสานการทำงานที่จำกัด: เครื่องมือไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสำคัญ เช่น CRM,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโมดูล ERP ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ก่อให้เกิดข้อมูลแยกส่วน ทำให้ยากต่อการรวมศูนย์ และซับซ้อนในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ
🔍 คุณทราบหรือไม่? มีซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับการขอข้อเสนอ (RFP)ที่ช่วยให้คุณพัฒนา จัดหมวดหมู่ และส่งข้อเสนอทางธุรกิจไปยังลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) แบบทางเลือกในรูปแบบ Excel
เนื่องจากข้อจำกัดของ Excel จึงไม่สามารถเทียบเคียงกับโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการขอใบเสนอราคา(RFQ) หรือคำขอข้อเสนอ (RFP) ได้เลย คุณถูกจำกัดอยู่ในเซลล์ข้อมูลที่ตายตัวซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุนี้ การมองหาทางเลือกอื่นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
การขอเสนอราคา (RFQs) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินโครงการและการให้บริการ. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp จึงมอบโซลูชันที่ดีกว่าอย่างมาก.
ด้วยระบบอัตโนมัติ การจัดการใบเสนอราคาที่แข็งแกร่ง ฟีเจอร์ทรงพลังกว่า 30 รายการ และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ช่วยให้การจัดการใบขอเสนอราคา (RFQ) เป็นเรื่องง่าย และช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการคุณภาพเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการความมั่นใจเพิ่มเติมไหม? นี่คือวิธีที่ทั้งสองเครื่องมือเปรียบเทียบกัน:
|คุณสมบัติ
|Excel
|คลิกอัพ
|ความร่วมมือ
|❌ไม่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์
|✅🏆การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแชร์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ ฟีเจอร์แชทที่ครอบคลุม
|ระบบอัตโนมัติ
|➖การป้อนข้อมูลด้วยตนเองขั้นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ
|✅🏆การคำนวณทันทีและอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนและแจ้งเตือนที่เฉพาะเจาะจง
|ความสามารถในการขยายขนาด
|➖ยากต่อการจัดการคำขอเสนอราคาหลายรายการ
|✅🏆จัดการโครงการและคำขอเสนอราคาหลายรายการได้อย่างง่ายดาย
|การผสานรวม
|❌ไม่มีการผสานรวมโดยตรงนอกระบบนิเวศของ Microsoft
|✅🏆การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ มากกว่า 1000 รายการ ระบบ CRM, HR, และซอฟต์แวร์การขายในตัว
|การควบคุมเวอร์ชัน
|➖การติดตามเวอร์ชันด้วยตนเอง
|✅🏆การควบคุมเวอร์ชันและการอัปเดตอัตโนมัติ
|การจัดการการเสนอราคา
|❌ไม่มีคุณสมบัติการจัดการที่
|✅🏆การจัดการงานที่แข็งแกร่ง การสร้างเนื้อหาด้วย AI ข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ แดชบอร์ด และรายงาน
1. แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp
แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการใบเสนอราคาสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ แม่แบบเอกสารนี้มีเพียงหน้าเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการใน RFQ
นอกเหนือจากข้อมูลติดต่อที่จำเป็นแล้ว ยังบันทึกเงื่อนไขทางการค้าและการคำนวณใบเสนอราคาอีกด้วย แม่แบบนี้ยังมีส่วนเฉพาะสำหรับคำแนะนำพิเศษ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวข้อที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษหรือการเจรจาเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่น:
- สร้างและมอบหมายงานจากข้อความใด ๆ ในเอกสารด้วยClickUp Tasks
- แชร์ RFQ ได้อย่างราบรื่นด้วยตัวเลือกการแชร์ลิงก์และการส่งออกที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการจัดการ RFQ อย่างราบรื่นและการผสานงาน และทุกวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ
2. เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคา ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUpช่วยปรับปรุงการจัดการใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เทมเพลต RFQ นี้เป็นทางเลือกที่นำเสนอ 9 มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ RFQ
เริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่เรียบง่ายและเฉพาะเจาะจงเพื่อรวบรวมความต้องการบริการล่าสุด. เทมเพลตยังมีหน้าสำหรับสรุปคำขอใหม่และประเมินความเป็นไปได้ก่อนติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.
ด้วยมุมมองกระดานคัมบัง การติดตามสถานะและหมวดหมู่ของแต่ละคำขอเสนอราคา (RFQ) จะกลายเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินเพื่อจัดให้ข้อเสนอราคาสอดคล้องกับกำหนดการของโครงการ
คุณสมบัติเด่น:
- จัดการและแปลงใบขอเสนอราคาหลายรายการด้วยการจัดกลุ่มตามสถานะ
- แบ่งปันค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่ถูกต้องด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประสบการณ์, เวลา, และจำนวนคน
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมงานที่กำลังมองหาวิธีการจัดการ RFQ ที่เน้นสถานะ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีม
3. แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp
ต้องการจัดการประสิทธิภาพของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพ RFQs หรือไม่?เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาบริการที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลบริการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าใบเสนอราคาของคุณมีความสอดคล้องและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
เทมเพลตนี้มอบการจัดการใบเสนอราคาที่ครอบคลุมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 10 ฟิลด์ และมุมมองเฉพาะ 5 มุมมอง องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ยังเจาะลึกถึงรายละเอียดของบริการและกรอบเวลาที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็น การตอบสนอง และการมอบหมายงาน
คุณสมบัติเด่น:
- มอบหมายงานตามคำอธิบายโครงการ RFQ และความสามารถของทีมด้วยมุมมองปริมาณงาน ClickUpที่ผสานรวม
- ให้ทุกคนและแผนการดำเนินการ RFQ ทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเครื่องมือการสื่อสารเฉพาะของเทมเพลตClickUp Chat
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งเน้นการให้บริการและมีปริมาณคำขอใบเสนอราคา (RFQ) สูง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แบบฟอร์มใบเสนอราคาธุรกิจฟรีใน Word & Excel
4. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแผนงบประมาณของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณของคุณด้วยใบเสนอราคาล่าสุด ทางเลือก Excel นี้ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย RFQ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนการอนุมัติ
เอกสารแม่แบบแผ่นหลักบันทึกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและรายละเอียดโครงการ มีหน้าย่อยหกหน้าสำหรับบุคลากร, โลจิสติกส์, วัสดุ, และการคำนวณกิจกรรม ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้คำนึงถึงข้อเสนอที่ดีที่สุดทั้งหมดในการจัดเตรียมของคุณ
การนำเสนอ RFQ ที่ปราศจากความยุ่งเหยิงสามารถปรับใช้เพื่อส่งมอบโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดได้เช่นกัน แต่ละตารางจะแสดงค่าใช้จ่ายข้ามสายงานเพื่อให้ RFQs สอดคล้องกับศูนย์ต้นทุนที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่น:
- โครงสร้างและนำเสนอภาพรวม RFQ ทั้งหมดด้วยหน้าย่อยสรุปที่เน้นจุดสำคัญ
- สร้างสรุปอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับการชี้แจงต้นทุนด้วยผู้ช่วย AI ในตัวClickUp Brain
เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการที่ต้องการผสาน RFQs เข้ากับงบประมาณโครงการอย่างละเอียด
5. แม่แบบข้อเสนอโครงการทุน ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอขอทุน ClickUpช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการจัดการ RFQ และกระบวนการทำงานผ่านความพยายามในการระดมทุนโครงการที่มุ่งเน้น
มันประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเช่น งานที่ต้องใช้เงินทุน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ. แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยการเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของงาน วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ. วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าของเงินทุนวิจัยเป็นเรื่องง่าย.
การจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของข้อเสนอทำให้เทมเพลตนี้สามารถนำไปสู่การยื่นคำขอเสนอราคา (RFQ) ที่นำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีมุมมองตารางเวลาโครงการเพื่อให้ข้อเสนอ RFQ สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบริการหรือการเขียนข้อเสนอขอทุน เทมเพลตนี้จะช่วยให้เป้าหมายของทุนมีความแม่นยำและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี
คุณสมบัติเด่น:
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอด้วยการอัปเดตงานอัตโนมัติและการติดตามเวลา
- แยกแยะลำดับความสำคัญของการให้ทุนสนับสนุนด้วยเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่าที่ออกใบแจ้งหนี้, ค่าใช้จ่ายที่สมดุล, และผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ: องค์กรที่จัดการกระบวนการทำงาน RFQ โดยเน้นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
6. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
หากคุณต้องการผสานการขอใบเสนอราคา (RFQ) เข้ากับการวางแผนธุรกิจของคุณแม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ครอบคลุม แม่แบบนี้มีมุมมองรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตามทุกขั้นตอนของการขอใบเสนอราคา ตั้งแต่คำขอเริ่มต้นจนถึงการส่งข้อเสนอขั้นสุดท้าย
เทมเพลตนี้มีช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ความต้องการบริการ งบประมาณที่คาดหวัง และข้อมูลผู้ขาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอีเมลที่พร้อมใช้งานเพื่อส่งข้อความติดต่ออย่างเป็นมืออาชีพไปยังผู้จัดหาที่มีศักยภาพ
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหรือไม่? ClickUp มีคู่มือเริ่มต้นใช้งานที่จะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอน เทมเพลต RFQ ฟรีนี้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการรายได้จากธุรกิจใหม่และการคว้าดีลที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่น:
- แสดงภาพอัตราการเสร็จสิ้นของแต่ละข้อเสนอ RFQ ด้วยมุมมองขั้นตอนข้อเสนอทางธุรกิจที่ปรับแต่งได้
- ติดต่อซัพพลายเออร์สำหรับใบขอเสนอราคาที่มีความสำคัญสูงด้วยการใช้เทมเพลตอีเมลหลากหลายรูปแบบร่วมกับรายการลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์
เหมาะสำหรับ: บริษัทที่กำลังจัดทำคำขอเสนอราคา (RFQ) เพื่อสอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างรายได้
7. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอการบริการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อเสนอ RFQ ที่จับต้องได้สำหรับบริการที่มีความละเอียดอ่อน เทมเพลตที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพนี้ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อไปจนถึงขอบเขตของบริการ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรายละเอียดโครงการ ประวัติบริษัท และวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน แม่แบบนี้มาพร้อมกับองค์ประกอบสำคัญ เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการ ความพึ่งพา และกรอบเวลาโดยประมาณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกค่าใช้จ่ายอย่างสมจริง
นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับการเจรจาต่อรองราคา การลงนามขั้นสุดท้าย และโลโก้บริษัทอีกด้วย เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เข้ากับธีมแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติเด่น:
- ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายสำหรับโมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อน รวมถึงการกำหนดราคาแบบขั้นบันไดหรือแพ็กเกจบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการส่ง RFQ ฉบับสุดท้าย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการข้อเสนอ RFQ พร้อมรูปแบบการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น
8. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpเป็นโซลูชันที่มอบภาพรวมทันทีของสถานะ RFQ และกระบวนการเสนอราคาของคุณ
ระบบจัดการคำขอฟรีนี้สร้างงานใหม่พร้อมรายละเอียด เช่น คำอธิบาย ความสำคัญ กำหนดเวลา และทรัพยากร ระบบติดตามการพัฒนาของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างด้วยสถานะที่กำหนดเองที่เพิ่มขึ้น เช่น คำขอใหม่ การตรวจสอบ และการอนุมัติ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การแก้ไข การถอนงาน และการบูรณาการกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยเพื่อจัดการการประมูลที่ปิดผนึกทุกฉบับอย่างมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่น:
- สร้างภาพรวมของการเจรจา RFQ และการพัฒนาทั้งหมดในโฟลเดอร์แผนงานเฉพาะ
- ทำภารกิจ RFQ ให้เสร็จก่อนกำหนดส่งพร้อมการจัดกลุ่มสถานะและมุมมองแบบคัมบัง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ชอบใช้โซลูชันเดียวในการดำเนินการ RFQ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอไปจนถึงการอนุมัติ
🏆 โบนัส: นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ในการเชี่ยวชาญการจัดการ RFP การตลาดหากคุณกำลังพิจารณาที่จะติดต่อเอเจนซี่การตลาดภายนอกสำหรับแคมเปญแบรนด์ครั้งต่อไปของคุณ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
แบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับราคาที่ดีที่สุดจากผู้จัดหาและปรับปรุงการต่อรอง. มันช่วยให้กระบวนการเสนอราคาเป็นไปอย่างง่าย, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ, และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหา.
เทมเพลต RFQ ใน Excel ที่เราได้กล่าวถึงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Excel ไม่เหมาะกับการจัดการใบเสนอราคาในขนาดใหญ่หรือระยะยาว
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น เทมเพลตของมันมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ClickUp ยังปิดการขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุม
ดังนั้นอย่ารอช้า!ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มต้นวันนี้เลย!