10 ซอฟต์แวร์ RFP ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การเขียนและจัดการคำขอเสนอราคา (RFP) อาจเป็นความท้าทาย มีกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาผู้ขายรายใหม่และต้องการให้แน่ใจว่าคุณได้ข้อเสนอที่แข่งขันได้ หรือหากคุณเป็นผู้เสนอราคาที่มีศักยภาพที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอที่ชนะของคุณให้เป็นสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ
โชคดีที่กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตนเอง ที่จริงแล้ว ซอฟต์แวร์ RFP ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
แน่นอนว่าคุณต้องหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมก่อน มีตัวเลือกมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อเสนอของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมืออัตโนมัติที่เท่าเทียมกัน และนั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการเสนอราคา นั่นคือเหตุผลที่ในคู่มือนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ RFP ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์ขอข้อเสนอคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ RFP คือเครื่องมือใด ๆ ที่ช่วยให้คุณพัฒนา จัดหมวดหมู่ และส่งข้อเสนอไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งช่วยในกระบวนการประเมิน นำเสนอ และตอบสนองต่อเอกสารเหล่านั้นในฝั่งของผู้ให้บริการ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ซอฟต์แวร์ RFP ช่วยคุณและทีมเสนอราคาของคุณในการขอและจัดการการตอบกลับ RFP ของคุณ
รายละเอียดที่เกินจากพื้นฐานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง คุณอาจพบเครื่องมือแบบครบวงจรที่ช่วยเหลือทีมจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของการตอบ RFP หรือคุณอาจพบโซลูชันการจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างและปรับแต่งเทมเพลตข้อเสนอเป็นหลัก
แน่นอน ตัวเลือกของคุณยังรวมถึงซอฟต์แวร์วิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์และติดตามข้อเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกผู้ขายของคุณ
ดังนั้น โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของคุณในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติมากขึ้น ไม่ว่าความแตกต่างเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ซอฟต์แวร์ RFP ก็สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กรใด ๆ ได้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ RFP?
ซอฟต์แวร์ RFP ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณในการขอ, รวบรวม, และดำเนินการกับข้อเสนอที่ได้รับการขัดเกลาอย่างน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามข้อกำหนดได้. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้, เครื่องมือที่ดีที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: กระบวนการ RFP มีความซับซ้อน และซอฟต์แวร์ใด ๆ ควรช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้นเพื่อให้สามารถส่งมอบเอกสารเสนอที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว
- ไลบรารีแม่แบบ: ยิ่งคุณสามารถพึ่งพาแม่แบบ RFP ที่มีอยู่ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับขั้นตอนก่อนหน้าในกระบวนการขาย เช่นการใช้แม่แบบคำขอข้อมูล (RFI)และแม่แบบข้อเสนอโครงการ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การเสนอราคาของคุณยังเป็นซอฟต์แวร์การทำงานเอกสารอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโซลูชันการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในกระบวนการ
- การเข้าถึงหลายผู้ใช้: ไม่มีการจัดการการตอบกลับ RFP ในระบบอัตโนมัติ การเข้าถึงหลายผู้ใช้ช่วยให้ทีมประมูลขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อปิดการขายที่ดีขึ้นและมากขึ้น
- การเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ใหญ่ขึ้น: กระบวนการ RFP ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจ ในกรณีที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์ของคุณก็จะทำเช่นเดียวกัน โดยเชื่อมโยงการเสนอราคาข้อเสนอโครงการ และกระบวนการตรวจสอบสัญญาเข้าด้วยกัน
- คุณสมบัติขั้นสูง: แบบสอบถามการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ผสานรวมหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้ เช่นเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AIที่ช่วยทีมขายและการตลาดสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการตอบสนอง
10 เครื่องมือ RFP ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาเริ่มกันเลย นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้รับเหมาภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหลายสาขา ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นสำหรับโครงการของตน
1.คลิกอัพ
สำหรับทีมการตลาดและการขาย ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ดีไปกว่า ClickUp ในการติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอของคุณและผสานรวมเข้ากับเครื่องมือจัดการงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดทำเอกสารโครงการอย่างครอบคลุมและการเพิ่มประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลาย รวมถึงแม่แบบกระบวนการ RFP ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การร่างคำขอเสนอราคาฉบับแรก การจัดการคำตอบแต่ละรายการสำหรับ RFP ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบสัญญา ตลอดกระบวนการ ทีมขายและทีมจัดทำข้อเสนอของคุณจะได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Docsไม่ใช่แค่โซลูชันการจัดการเอกสารที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังมีเทมเพลต RFP และ Request for Quote (RFQ) มากมายให้คุณใช้งาน คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์กับเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติของคุณอีกต่อไป คุณยังสามารถขอรับข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะได้ แต่ในระดับความสม่ำเสมอที่คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีเทมเพลตเหล่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รายการเทมเพลตที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างข้อเสนอและจัดการกระบวนการทั้งหมด
- การบูรณาการการจัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เก็บเอกสารการขายไว้เท่านั้น แต่ยังมอบหมายงานและสร้างกระบวนการทำงานเพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดทุกครั้ง
- ClickUp AI ชุดคุณสมบัติขั้นสูงที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มให้กลายเป็นเครื่องมือเขียนอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
- การผสานการทำงานขั้นสูงของ Microsoft Word เพื่อย้ายเอกสารจาก MS Word ไปยัง ClickUp อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
- ClickUp ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอโดยเฉพาะ ซึ่งอาจหมายถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันเฉพาะเหล่านั้นเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงาน เกิดจากการ สลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
2. ลูปปิโอ
โดยเฉพาะสำหรับทีมขายที่ต้องส่งข้อเสนอเป็นประจำ Loopio ใช้คลังเนื้อหาส่วนกลาง สำหรับข้อเสนอแต่ละรายการ เครื่องมือจะดึงเนื้อหาจากคลังนั้นเพื่อสร้างข้อเสนอ RFQ, RFP และ RFI ที่มีความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจจากพันธมิตรที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loopio
- ระบบศูนย์กลางที่ทำให้การส่งข้อเสนอแต่ละรายการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เชื่อมโยงบล็อกเนื้อหาเข้ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการอัปเดตและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับเอกสารแต่ละฉบับ
- การผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Slack และ MS Word เพื่อช่วยให้การออกแบบเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งข้อเสนออย่างมีนัยสำคัญ
ข้อจำกัดของ Loopio
- เครื่องมือจัดการผู้ใช้ที่ค่อนข้างง่ายนี้อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเนื้อหาได้
ราคาของ Loopio
- สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
Loopio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. ตอบสนอง
เดิมรู้จักในนาม RFPIO, Responsive เป็นผู้นำในซอฟต์แวร์การจัดการการตอบสนอง ด้วยกระบวนการที่ใช้ AI เพื่อทำให้ข้อเสนอของคุณเป็นอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์เดียวกันนี้สร้างไม่เพียงแค่ RFP แต่ยังรวมถึงการตอบสนอง RFI แบบสอบถามความปลอดภัย และเอกสารอื่น ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ตอบสนอง
- คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติและใช้งานง่ายเพื่อค้นหาเนื้อหาเก่าและเปลี่ยนซอฟต์แวร์เสนอราคาของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลเนื้อหาที่ครอบคลุม
- เครื่องมือแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสนอเนื้อหาจากฐานข้อมูลของคุณที่เหมาะสมที่สุดกับ RFP ที่คุณต้องการส่ง
- สิทธิ์ผู้ใช้งานขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีการเข้าถึงที่ถูกต้องสำหรับโครงการและเนื้อหาที่เหมาะสม โดยไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
- ตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกเพื่อย้ายข้อเสนอของคุณไปยังและจากระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณ, Microsoft Word และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
ข้อจำกัดในการตอบสนอง
- การนำทางระหว่างโครงการอาจไม่ชัดเจนเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าถึงห้องสมุดกลางสำหรับเนื้อหาที่ใช้บ่อย
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่สามารถเป็นปัญหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีบริษัทในเครือหลายแห่ง
การกำหนดราคาที่ตอบสนอง
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวที่ตอบสนอง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
4. Qvidian
Qvidian โดดเด่นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ง่ายและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ แต่ซอฟต์แวร์ RFP บนคลาวด์นี้ยังสามารถทำได้มากกว่านั้น ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเสมือนจริงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมประมูลและเสนอราคาที่กระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อเสนอที่ดีที่สุดในทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Qvidian
- เครื่องมือสร้างเทมเพลตที่มีแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อเสนอแสดงภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณในเชิงบวก
- การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์เวลาที่คุณใช้ในแต่ละข้อเสนอ อัตราการชนะ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น การส่งข้อความโดยตรง สำหรับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการตอบสนอง
- พนักงานบริการที่มีชื่อเสียงซึ่งมอบการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและฟรีให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ข้อจำกัดของ Qvidian
- ไม่มีตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ทำให้คุณต้องค้นหาคำค้นหาตรง ๆ เพื่อหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- คุณสามารถแก้ไขได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้ง ซึ่งอาจทำให้คุณช้าลงเมื่อทำงานกับข้อเสนอหลายรายการ
การกำหนดราคาของ Qvidian
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Qvidian
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
5. RFP360
ในหลายๆ ด้าน RFP360 เป็นคู่ตรงข้ามของ Responsive และมาจากบริษัทเดียวกัน เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการตอบสนองที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ รวมถึงการจัดการคำขอและการเจรจาต่อรองและตรวจสอบสัญญา
คุณสมบัติเด่นของ RFP360
- แดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณมีภาพรวมอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ RFP แต่ละรายการ
- เครื่องมือการสื่อสารแบบรวมศูนย์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการประเมิน RFP ของคุณ
- การจัดการการตอบสนองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเขียนคำตอบสำหรับคำถามของผู้ขายโดยอิงจากฐานความรู้ที่มีอยู่ของคุณ
- ชุดส่วนขยายที่ครอบคลุมหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้ฐานความรู้RFP ของคุณใน MS Word หรือรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลสำหรับสัญญาของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ RFP360
- การเริ่มต้นใช้งานอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ RFP
- ไม่สามารถดาวน์โหลดคำถามจากแพลตฟอร์มบนคลาวด์และจัดการคำตอบแบบออฟไลน์ได้
ราคา RFP360
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
RFP360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (270+ รีวิว)
6. QorusDocs
QorusDocs ภูมิใจในการช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอแบบคลาวด์ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซและเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้คุณสามารถเร่งความเร็วในการปิดการขายและลดงานที่ทำซ้ำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QorusDocs
- แนวทางการปรับแต่งแบบมวลชน พร้อมศูนย์กลางแม่แบบที่หลากหลาย คุณสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจของคุณและแต่ละโครงการ
- ตัวเลือกการเขียนข้อเสนอโดยใช้ AI เพื่อสร้างร่างเบื้องต้นที่สามารถปรับปรุงได้ โดยอิงตาม RFP
- คุณสมบัติการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงเทมเพลตสำหรับการนำเสนอและคำชี้แจงงานที่สอดคล้องกับ RFP
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ซึ่งผู้ใช้ชื่นชอบ เนื่องจากพวกเขาสามารถเรียกดูเนื้อหาที่มีอยู่ในห้องสมุดและข้อเสนอที่ผ่านมาได้
ข้อจำกัดของ QorusDocs
- คุณไม่สามารถจัดเรียงแคมเปญและเอกสารได้เนื่องจากการจัดเรียงอัตโนมัติตามวันที่สร้าง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อโหลดข้อเสนอและบล็อกเนื้อหา
ราคาของ QorusDocs
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
QorusDocs ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
7. PandaDoc
มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์ RFP, PandaDoc สัญญาว่าจะช่วยธุรกิจในการจัดทำข้อเสนอ, ใบเสนอราคา, และการจัดการสัญญา ซึ่งหมายความว่าการดึงดูดธุรกิจใหม่ผ่านการสร้างข้อเสนอเป็นกระบวนการที่ง่ายและราบรื่น เช่นเดียวกับการสร้างและลงนามในสัญญาฉบับสุดท้ายเพื่อนำธุรกิจใหม่เข้ามา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- เครื่องมือสร้างเอกสารแบบลากและวาง ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตหรือเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถลงนามได้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และกระบวนการอนุมัติเพื่อให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม
- การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจใหม่ของคุณ
- เครื่องมือในตัวสำหรับลายเซ็นดิจิทัล ทำให้การเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายและมีผลทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- โครงสร้างเอกสารที่ขัดกับสัญชาตญาณภายในระบบจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์
- ความสามารถในการแก้ไขภาพภายในเอกสารที่จำกัดหรือไม่มีอยู่เลย
ราคาของ PandaDoc
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
8. สามารถเสนอได้
ด้วย Proposable บริษัททุกขนาดสามารถสร้าง ติดตาม และลงนามเอกสารการขายของตนได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องมือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการเสนอขายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ เหลือเพียงงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานซ้ำๆ น้อยที่สุดที่อาจทำให้การเตรียมการและปิดการขายล่าช้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถเสนอได้
- การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS ถึงทีมของคุณทุกครั้งที่ลูกค้าที่มีศักยภาพดูข้อเสนอ
- การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อนำเอกสารการขายของคุณเข้าสู่กระบวนการที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ
- แม่แบบเอกสารขั้นสูงสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ยังให้คุณแก้ไขโดยตรงผ่าน HTML และ Cascading Style Sheets สำหรับการจัดรูปแบบและสไตล์ขั้นสูง
ข้อจำกัดที่สามารถเสนอได้
- การดูเอกสารภายนอกซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาเนื่องจากไม่มีการผสานรวมกับ MS Word และปัญหาการจัดรูปแบบในเครื่องมือส่งออก PDF
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายประการที่ทำให้ Proposable เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์ RFP ชั้นนำนั้นมีให้เฉพาะในระดับราคาสูงสุดเท่านั้น
ราคาที่สามารถเสนอได้
- โซโล: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $500+/เดือน
ข้อเสนอแนะและการให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. โพสโพสิไฟ
Proposify ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทสร้างสรรค์ และนักออกแบบทุกคนจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Adobe InDesign ทันที ส่วนผู้อื่นจะชื่นชอบการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลว่าส่วนใดของเอกสารของคุณได้รับการดูและมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- การจัดการเนื้อหาและแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้เอกสารทั้งหมดของคุณตรงกับข้อความและภาพที่คุณต้องการสื่ออย่างทันที
- ตัวเลือกความปลอดภัยของข้อมูลที่มีคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
- การวิเคราะห์ที่เจาะลึกในแต่ละส่วนของข้อเสนอและติดตามประสิทธิภาพของข้อเสนออย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจใหม่และการคาดการณ์
- คุณสมบัติการแก้ไขของลูกค้าที่ช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลาให้คุณในการปิดการขายข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ Proposify
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ โดยมีกรณีของซอฟต์แวร์หยุดทำงานหลายครั้งในเดือนที่กำหนด
- บริษัทขนาดเล็กอาจไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้มากพอที่จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดได้
ราคาของ Proposify
- แผนทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
10. ข้อเสนอที่ดีกว่า
คุณค่าหลักที่นำเสนออยู่ในชื่อบริษัท ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นให้การสร้างข้อเสนอเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อคุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามได้ภายในไม่กี่นาทีเพื่อส่งให้กับลูกค้าเป้าหมาย—ไม่ต้องพูดถึงการปิดการขายด้วยการจัดการสัญญา
คุณสมบัติเด่นของข้อเสนอที่ดีกว่า
- ตลาดสร้างสรรค์ที่นำเสนอคลังภาพ ภาพประกอบ และเทมเพลตที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
- โปรแกรมแก้ไขที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างเอกสารการขายเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติลายเซ็นและการชำระเงินแบบบูรณาการที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบ CRM และเครื่องมือบริการลูกค้า, แพลตฟอร์มการจัดการงาน, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของข้อเสนอที่ดีกว่า
- การตั้งค่าและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
- ไม่มีตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติหรือการกู้คืนขณะแก้ไขเอกสารออนไลน์
ราคาของข้อเสนอที่ดีกว่า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวข้อเสนอที่ดีกว่า
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
ยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่เหมาะสม
คุณจะหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของทีมเสนอโครงการของคุณได้อย่างไร?
เข้าสู่ ClickUp. ไม่ใช่แค่การจัดการเอกสารเสนอขายเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยเหลือกระบวนการพัฒนาธุรกิจของคุณได้ทั้งหมด. รวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์ม RFP และ RFI สำหรับทีมขายและทีมเสนอขายของคุณเพื่อให้สามารถรวบรวมแบบฟอร์มมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไปไกลกว่านั้นอีกมาก.
ผ่านกระบวนการจัดการเนื้อหาแบบบูรณาการของ ClickUp ทีมสัญญาข้อเสนอของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในการจัดหมวดหมู่คำตอบและก้าวไปสู่ขั้นตอนสำคัญถัดไปในการเปลี่ยนเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสัญญา ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติขั้นสูง เช่น AI ช่วยให้การสร้างคำขอสำหรับข้อเสนอที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถทดลองใช้ ClickUp ผ่านแผนฟรีตลอดชีพได้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ CFO ของธุรกิจขนาดเล็กและทีมสัญญาจ้างสามารถทดสอบทุกสิ่งที่โซลูชันการจัดการนี้มีให้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างเต็มรูปแบบ
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอของคุณในทุกด้าน