10 ซอฟต์แวร์ RFP ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

14 พฤษภาคม 2568

การเขียนและจัดการคำขอเสนอราคา (RFP) อาจเป็นความท้าทาย มีกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาผู้ขายรายใหม่และต้องการให้แน่ใจว่าคุณได้ข้อเสนอที่แข่งขันได้ หรือหากคุณเป็นผู้เสนอราคาที่มีศักยภาพที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอที่ชนะของคุณให้เป็นสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

โชคดีที่กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตนเอง ที่จริงแล้ว ซอฟต์แวร์ RFP ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

แน่นอนว่าคุณต้องหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมก่อน มีตัวเลือกมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อเสนอของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมืออัตโนมัติที่เท่าเทียมกัน และนั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการเสนอราคา นั่นคือเหตุผลที่ในคู่มือนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ RFP ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์ขอข้อเสนอคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ RFP คือเครื่องมือใด ๆ ที่ช่วยให้คุณพัฒนา จัดหมวดหมู่ และส่งข้อเสนอไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งช่วยในกระบวนการประเมิน นำเสนอ และตอบสนองต่อเอกสารเหล่านั้นในฝั่งของผู้ให้บริการ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ซอฟต์แวร์ RFP ช่วยคุณและทีมเสนอราคาของคุณในการขอและจัดการการตอบกลับ RFP ของคุณ

รายละเอียดที่เกินจากพื้นฐานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง คุณอาจพบเครื่องมือแบบครบวงจรที่ช่วยเหลือทีมจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของการตอบ RFP หรือคุณอาจพบโซลูชันการจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างและปรับแต่งเทมเพลตข้อเสนอเป็นหลัก

แน่นอน ตัวเลือกของคุณยังรวมถึงซอฟต์แวร์วิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์และติดตามข้อเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกผู้ขายของคุณ

ดังนั้น โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของคุณในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติมากขึ้น ไม่ว่าความแตกต่างเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ซอฟต์แวร์ RFP ก็สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กรใด ๆ ได้

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ RFP?

ซอฟต์แวร์ RFP ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณในการขอ, รวบรวม, และดำเนินการกับข้อเสนอที่ได้รับการขัดเกลาอย่างน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามข้อกำหนดได้. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้, เครื่องมือที่ดีที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: กระบวนการ RFP มีความซับซ้อน และซอฟต์แวร์ใด ๆ ควรช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้นเพื่อให้สามารถส่งมอบเอกสารเสนอที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว
  • ไลบรารีแม่แบบ: ยิ่งคุณสามารถพึ่งพาแม่แบบ RFP ที่มีอยู่ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับขั้นตอนก่อนหน้าในกระบวนการขาย เช่นการใช้แม่แบบคำขอข้อมูล (RFI)และแม่แบบข้อเสนอโครงการ
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การเสนอราคาของคุณยังเป็นซอฟต์แวร์การทำงานเอกสารอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโซลูชันการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในกระบวนการ
  • การเข้าถึงหลายผู้ใช้: ไม่มีการจัดการการตอบกลับ RFP ในระบบอัตโนมัติ การเข้าถึงหลายผู้ใช้ช่วยให้ทีมประมูลขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อปิดการขายที่ดีขึ้นและมากขึ้น
  • การเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ใหญ่ขึ้น: กระบวนการ RFP ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจ ในกรณีที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์ของคุณก็จะทำเช่นเดียวกัน โดยเชื่อมโยงการเสนอราคาข้อเสนอโครงการ และกระบวนการตรวจสอบสัญญาเข้าด้วยกัน
  • คุณสมบัติขั้นสูง: แบบสอบถามการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ผสานรวมหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้ เช่นเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AIที่ช่วยทีมขายและการตลาดสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการตอบสนอง

10 เครื่องมือ RFP ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มาเริ่มกันเลย นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทุกคน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้รับเหมาภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหลายสาขา ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นสำหรับโครงการของตน

1.คลิกอัพ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
สร้างภาพ RFP ของคุณในมุมมอง ClickUp
สำหรับทีมการตลาดและการขาย ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ดีไปกว่า ClickUp ในการติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอของคุณและผสานรวมเข้ากับเครื่องมือจัดการงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดทำเอกสารโครงการอย่างครอบคลุมและการเพิ่มประสิทธิภาพ

เริ่มต้นด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลาย รวมถึงแม่แบบกระบวนการ RFP ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การร่างคำขอเสนอราคาฉบับแรก การจัดการคำตอบแต่ละรายการสำหรับ RFP ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบสัญญา ตลอดกระบวนการ ทีมขายและทีมจัดทำข้อเสนอของคุณจะได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นClickUp Docsไม่ใช่แค่โซลูชันการจัดการเอกสารที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังมีเทมเพลต RFP และ Request for Quote (RFQ) มากมายให้คุณใช้งาน คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์กับเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติของคุณอีกต่อไป คุณยังสามารถขอรับข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะได้ แต่ในระดับความสม่ำเสมอที่คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีเทมเพลตเหล่านี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รายการเทมเพลตที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างข้อเสนอและจัดการกระบวนการทั้งหมด
  • การบูรณาการการจัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เก็บเอกสารการขายไว้เท่านั้น แต่ยังมอบหมายงานและสร้างกระบวนการทำงานเพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดทุกครั้ง
  • ClickUp AI ชุดคุณสมบัติขั้นสูงที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มให้กลายเป็นเครื่องมือเขียนอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การผสานการทำงานขั้นสูงของ Microsoft Word เพื่อย้ายเอกสารจาก MS Word ไปยัง ClickUp อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
  • ClickUp ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอโดยเฉพาะ ซึ่งอาจหมายถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันเฉพาะเหล่านั้นเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงาน เกิดจากการ สลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

2. ลูปปิโอ

ตัวอย่างแดชบอร์ด Loopio สำหรับห้องสมุด
ผ่านทางLoopio

โดยเฉพาะสำหรับทีมขายที่ต้องส่งข้อเสนอเป็นประจำ Loopio ใช้คลังเนื้อหาส่วนกลาง สำหรับข้อเสนอแต่ละรายการ เครื่องมือจะดึงเนื้อหาจากคลังนั้นเพื่อสร้างข้อเสนอ RFQ, RFP และ RFI ที่มีความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจจากพันธมิตรที่มีศักยภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loopio

  • ระบบศูนย์กลางที่ทำให้การส่งข้อเสนอแต่ละรายการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • เชื่อมโยงบล็อกเนื้อหาเข้ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการอัปเดตและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับเอกสารแต่ละฉบับ
  • การผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Slack และ MS Word เพื่อช่วยให้การออกแบบเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งข้อเสนออย่างมีนัยสำคัญ

ข้อจำกัดของ Loopio

  • เครื่องมือจัดการผู้ใช้ที่ค่อนข้างง่ายนี้อาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเนื้อหาได้

ราคาของ Loopio

  • สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
  • เพิ่มเติม: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ขั้นสูง: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

Loopio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. ตอบสนอง

ตรวจสอบคำขอข้อเสนอ (RFP) ที่รอดำเนินการซึ่งรอการลงนามผ่านระบบ Responsive
ผ่านทางResponsive

เดิมรู้จักในนาม RFPIO, Responsive เป็นผู้นำในซอฟต์แวร์การจัดการการตอบสนอง ด้วยกระบวนการที่ใช้ AI เพื่อทำให้ข้อเสนอของคุณเป็นอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์เดียวกันนี้สร้างไม่เพียงแค่ RFP แต่ยังรวมถึงการตอบสนอง RFI แบบสอบถามความปลอดภัย และเอกสารอื่น ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ตอบสนอง

  • คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติและใช้งานง่ายเพื่อค้นหาเนื้อหาเก่าและเปลี่ยนซอฟต์แวร์เสนอราคาของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลเนื้อหาที่ครอบคลุม
  • เครื่องมือแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสนอเนื้อหาจากฐานข้อมูลของคุณที่เหมาะสมที่สุดกับ RFP ที่คุณต้องการส่ง
  • สิทธิ์ผู้ใช้งานขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีการเข้าถึงที่ถูกต้องสำหรับโครงการและเนื้อหาที่เหมาะสม โดยไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
  • ตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกเพื่อย้ายข้อเสนอของคุณไปยังและจากระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณ, Microsoft Word และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว

ข้อจำกัดในการตอบสนอง

  • การนำทางระหว่างโครงการอาจไม่ชัดเจนเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าถึงห้องสมุดกลางสำหรับเนื้อหาที่ใช้บ่อย
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการอยู่สามารถเป็นปัญหาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีบริษัทในเครือหลายแห่ง

การกำหนดราคาที่ตอบสนอง

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวที่ตอบสนอง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (70+ รีวิว)

4. Qvidian

ตัวอย่างแดชบอร์ด Qvidian สำหรับจัดระเบียบข้อมูล RFP
ผ่านทางQvidian

Qvidian โดดเด่นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ง่ายและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ แต่ซอฟต์แวร์ RFP บนคลาวด์นี้ยังสามารถทำได้มากกว่านั้น ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเสมือนจริงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมประมูลและเสนอราคาที่กระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อเสนอที่ดีที่สุดในทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่นของ Qvidian

  • เครื่องมือสร้างเทมเพลตที่มีแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อเสนอแสดงภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณในเชิงบวก
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์เวลาที่คุณใช้ในแต่ละข้อเสนอ อัตราการชนะ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น การส่งข้อความโดยตรง สำหรับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการตอบสนอง
  • พนักงานบริการที่มีชื่อเสียงซึ่งมอบการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและฟรีให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ข้อจำกัดของ Qvidian

  • ไม่มีตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ทำให้คุณต้องค้นหาคำค้นหาตรง ๆ เพื่อหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสามารถแก้ไขได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้ง ซึ่งอาจทำให้คุณช้าลงเมื่อทำงานกับข้อเสนอหลายรายการ

การกำหนดราคาของ Qvidian

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Qvidian

  • G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

5. RFP360

ตัวอย่างแดชบอร์ดโครงการพร้อมภารกิจ RFP ใน RFP360
ผ่านทางRFP360

ในหลายๆ ด้าน RFP360 เป็นคู่ตรงข้ามของ Responsive และมาจากบริษัทเดียวกัน เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการตอบสนองที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ รวมถึงการจัดการคำขอและการเจรจาต่อรองและตรวจสอบสัญญา

คุณสมบัติเด่นของ RFP360

  • แดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณมีภาพรวมอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ RFP แต่ละรายการ
  • เครื่องมือการสื่อสารแบบรวมศูนย์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการประเมิน RFP ของคุณ
  • การจัดการการตอบสนองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเขียนคำตอบสำหรับคำถามของผู้ขายโดยอิงจากฐานความรู้ที่มีอยู่ของคุณ
  • ชุดส่วนขยายที่ครอบคลุมหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้ฐานความรู้RFP ของคุณใน MS Word หรือรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลสำหรับสัญญาของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ RFP360

  • การเริ่มต้นใช้งานอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ RFP
  • ไม่สามารถดาวน์โหลดคำถามจากแพลตฟอร์มบนคลาวด์และจัดการคำตอบแบบออฟไลน์ได้

ราคา RFP360

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

RFP360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (270+ รีวิว)

6. QorusDocs

การใช้การผสานรวมของ QorusDoc เพื่อใส่คำตอบ RFP ลงในเอกสาร
ผ่านทางQorusDocs

QorusDocs ภูมิใจในการช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอแบบคลาวด์ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซและเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้คุณสามารถเร่งความเร็วในการปิดการขายและลดงานที่ทำซ้ำได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QorusDocs

  • แนวทางการปรับแต่งแบบมวลชน พร้อมศูนย์กลางแม่แบบที่หลากหลาย คุณสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจของคุณและแต่ละโครงการ
  • ตัวเลือกการเขียนข้อเสนอโดยใช้ AI เพื่อสร้างร่างเบื้องต้นที่สามารถปรับปรุงได้ โดยอิงตาม RFP
  • คุณสมบัติการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงเทมเพลตสำหรับการนำเสนอและคำชี้แจงงานที่สอดคล้องกับ RFP
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ซึ่งผู้ใช้ชื่นชอบ เนื่องจากพวกเขาสามารถเรียกดูเนื้อหาที่มีอยู่ในห้องสมุดและข้อเสนอที่ผ่านมาได้

ข้อจำกัดของ QorusDocs

  • คุณไม่สามารถจัดเรียงแคมเปญและเอกสารได้เนื่องจากการจัดเรียงอัตโนมัติตามวันที่สร้าง
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อโหลดข้อเสนอและบล็อกเนื้อหา

ราคาของ QorusDocs

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

QorusDocs ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

7. PandaDoc

PandaDoc ข้อเสนอ
ผ่านทางPandaDoc

มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์ RFP, PandaDoc สัญญาว่าจะช่วยธุรกิจในการจัดทำข้อเสนอ, ใบเสนอราคา, และการจัดการสัญญา ซึ่งหมายความว่าการดึงดูดธุรกิจใหม่ผ่านการสร้างข้อเสนอเป็นกระบวนการที่ง่ายและราบรื่น เช่นเดียวกับการสร้างและลงนามในสัญญาฉบับสุดท้ายเพื่อนำธุรกิจใหม่เข้ามา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc

  • เครื่องมือสร้างเอกสารแบบลากและวาง ช่วยให้คุณใช้เทมเพลตหรือเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถลงนามได้
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และกระบวนการอนุมัติเพื่อให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม
  • การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจใหม่ของคุณ
  • เครื่องมือในตัวสำหรับลายเซ็นดิจิทัล ทำให้การเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายและมีผลทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของ PandaDoc

  • โครงสร้างเอกสารที่ขัดกับสัญชาตญาณภายในระบบจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์
  • ความสามารถในการแก้ไขภาพภายในเอกสารที่จำกัดหรือไม่มีอยู่เลย

ราคาของ PandaDoc

  • สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ PandaDoc

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

8. สามารถเสนอได้

แดชบอร์ดที่สามารถนำเสนอได้
ผ่านทางProposable

ด้วย Proposable บริษัททุกขนาดสามารถสร้าง ติดตาม และลงนามเอกสารการขายของตนได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องมือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการเสนอขายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ เหลือเพียงงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานซ้ำๆ น้อยที่สุดที่อาจทำให้การเตรียมการและปิดการขายล่าช้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถเสนอได้

  • การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS ถึงทีมของคุณทุกครั้งที่ลูกค้าที่มีศักยภาพดูข้อเสนอ
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อนำเอกสารการขายของคุณเข้าสู่กระบวนการที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ
  • แม่แบบเอกสารขั้นสูงสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน
  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ยังให้คุณแก้ไขโดยตรงผ่าน HTML และ Cascading Style Sheets สำหรับการจัดรูปแบบและสไตล์ขั้นสูง

ข้อจำกัดที่สามารถเสนอได้

  • การดูเอกสารภายนอกซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาเนื่องจากไม่มีการผสานรวมกับ MS Word และปัญหาการจัดรูปแบบในเครื่องมือส่งออก PDF
  • คุณสมบัติขั้นสูงหลายประการที่ทำให้ Proposable เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์ RFP ชั้นนำนั้นมีให้เฉพาะในระดับราคาสูงสุดเท่านั้น

ราคาที่สามารถเสนอได้

  • โซโล: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $500+/เดือน

ข้อเสนอแนะและการให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. โพสโพสิไฟ

การใช้ Proposify ในการสร้างเอกสารข้อเสนอ
ผ่านทางProposify

Proposify ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทสร้างสรรค์ และนักออกแบบทุกคนจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Adobe InDesign ทันที ส่วนผู้อื่นจะชื่นชอบการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลว่าส่วนใดของเอกสารของคุณได้รับการดูและมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • การจัดการเนื้อหาและแบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้เอกสารทั้งหมดของคุณตรงกับข้อความและภาพที่คุณต้องการสื่ออย่างทันที
  • ตัวเลือกความปลอดภัยของข้อมูลที่มีคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
  • การวิเคราะห์ที่เจาะลึกในแต่ละส่วนของข้อเสนอและติดตามประสิทธิภาพของข้อเสนออย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจใหม่และการคาดการณ์
  • คุณสมบัติการแก้ไขของลูกค้าที่ช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลาให้คุณในการปิดการขายข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ

ข้อจำกัดของ Proposify

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ โดยมีกรณีของซอฟต์แวร์หยุดทำงานหลายครั้งในเดือนที่กำหนด
  • บริษัทขนาดเล็กอาจไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้มากพอที่จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดได้

ราคาของ Proposify

  • แผนทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

10. ข้อเสนอที่ดีกว่า

แดชบอร์ดข้อเสนอที่ดีกว่า
ผ่านทางข้อเสนอที่ดีกว่า

คุณค่าหลักที่นำเสนออยู่ในชื่อบริษัท ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นให้การสร้างข้อเสนอเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อคุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามได้ภายในไม่กี่นาทีเพื่อส่งให้กับลูกค้าเป้าหมาย—ไม่ต้องพูดถึงการปิดการขายด้วยการจัดการสัญญา

คุณสมบัติเด่นของข้อเสนอที่ดีกว่า

  • ตลาดสร้างสรรค์ที่นำเสนอคลังภาพ ภาพประกอบ และเทมเพลตที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
  • โปรแกรมแก้ไขที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสร้างเอกสารการขายเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • คุณสมบัติลายเซ็นและการชำระเงินแบบบูรณาการที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบ CRM และเครื่องมือบริการลูกค้า, แพลตฟอร์มการจัดการงาน, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของข้อเสนอที่ดีกว่า

  • การตั้งค่าและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
  • ไม่มีตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติหรือการกู้คืนขณะแก้ไขเอกสารออนไลน์

ราคาของข้อเสนอที่ดีกว่า

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวข้อเสนอที่ดีกว่า

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)

ยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่เหมาะสม

คุณจะหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของทีมเสนอโครงการของคุณได้อย่างไร?

เข้าสู่ ClickUp. ไม่ใช่แค่การจัดการเอกสารเสนอขายเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยเหลือกระบวนการพัฒนาธุรกิจของคุณได้ทั้งหมด. รวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์ม RFP และ RFI สำหรับทีมขายและทีมเสนอขายของคุณเพื่อให้สามารถรวบรวมแบบฟอร์มมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไปไกลกว่านั้นอีกมาก.

ผ่านกระบวนการจัดการเนื้อหาแบบบูรณาการของ ClickUp ทีมสัญญาข้อเสนอของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในการจัดหมวดหมู่คำตอบและก้าวไปสู่ขั้นตอนสำคัญถัดไปในการเปลี่ยนเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสัญญา ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติขั้นสูง เช่น AI ช่วยให้การสร้างคำขอสำหรับข้อเสนอที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถทดลองใช้ ClickUp ผ่านแผนฟรีตลอดชีพได้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ CFO ของธุรกิจขนาดเล็กและทีมสัญญาจ้างสามารถทดสอบทุกสิ่งที่โซลูชันการจัดการนี้มีให้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างเต็มรูปแบบ

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อเสนอของคุณในทุกด้าน