วิธีจัดการโปรเจกต์เสริม: 10 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

เลือกงานที่คุณรัก แล้วคุณจะไม่มีวันต้องทำงานแม้แต่เพียงวันเดียวในชีวิต
แม้ว่าจะเป็นความคิดที่น่าประทับใจ แต่ก็คุ้มค่าที่จะสำรวจว่าความหลงใหลและการทำงานนั้นมาบรรจบกันอย่างไรในโลกปัจจุบัน
แต่เฮ้ ยังมีความหวังนะ!
หลายคนกำลังค้นพบเส้นทางกลับสู่ความฝันของตนเองผ่านโปรเจกต์เสริมต่าง ๆ โปรเจกต์เหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานประจำได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่รักเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน ได้สำรวจแนวคิดใหม่ ๆ และแม้กระทั่งสร้างรายได้เสริมเล็กน้อย
แต่การบาลานซ์โปรเจ็กต์เสริมควบคู่ไปกับงานเต็มเวลาฟังดูเหนื่อยมากเลยใช่ไหม? แน่นอน. แล้วคุณจัดการกับโปรเจ็กต์เสริมอย่างไรไม่ให้ตัวเองเหนื่อยล้า?
มาเริ่มกันเลยและดูว่าคุณจะจัดการโปรเจกต์เสริมได้เหมือนมืออาชีพด้วย ClickUp อย่างไร
โครงการเสริมคืออะไร?
ก่อนตัดสินใจทำงานโปรเจกต์เสริม มาทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่
เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าโครงการเสริมเป็นเพียงสำหรับคนที่หวังจะสร้างธุรกิจหรือหารายได้เสริมเท่านั้น แน่นอนว่านั่นอาจเป็นเป้าหมายได้ แต่ไม่ใช่ทุกโครงการเสริมที่จะต้องนำไปสู่รายการShark Tank!
ในความเป็นจริง โปรเจกต์เสริมสามารถเป็นความหลงใหล ทักษะ หรือ การพัฒนาตนเองใด ๆ ก็ได้ที่คุณทำในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งหมด (หรือเช้าวันอาทิตย์หากคุณยังต้องการเวลาว่างบ้าง) หรือทำควบคู่ไปกับงานประจำของคุณในวันธรรมดา นี่คือเหตุผลที่โปรเจกต์เหล่านี้มีความหมายมากกว่างานที่สอง:
- พวกเขาสนุก: ยอมรับเถอะ—โปรเจ็กต์เสริมมักเป็นสิ่งที่เราชอบทำมากที่สุด ไม่ใช่หรือที่การทำบางสิ่งเพียงเพื่อตัวคุณเองคือคำจำกัดความของความสุข?
- พวกเขาเป็นหลักสูตรเร่งรัดในการเรียนรู้: โครงการเสริมเป็นประสบการณ์ที่ให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสำรวจเทคนิคใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ต่างจากงานประจำที่ทำทุกวัน โครงการเสริมเน้นการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสร้างทักษะ
- พวกเขาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ: โครงการเสริมเป็นสนามเด็กเล่นที่ไม่มีเส้นตาย ไม่มีระเบียบสำนักงาน หรือข้อจำกัดที่ว่า "ต้องทำแบบนี้เสมอ" คุณกำหนดจังหวะ ความสำคัญ และแผนงานเอง—มอบอิสระสูงสุดให้กับคุณ
- พวกเขาช่วยส่งเสริมอาชีพของคุณ: ลองนึกภาพการเดินเข้าไปสัมภาษณ์งานและนำเสนอผลงานจริงที่มีผลกระทบ ผลงานเสริมไม่เพียงแต่ทำให้คุณโดดเด่น แต่ยังเพิ่มความลึกให้กับทักษะของคุณเกินกว่าที่ประวัติการทำงานจะแสดงได้
ประโยชน์ของโปรเจ็กต์เสริม
การเปิดตัวไอเดียใหม่มาพร้อมกับความตื่นเต้นที่ไม่เหมือนใคร ความรู้สึกตื่นเต้น "ก่อนที่คุณจะคลิกเปิดตัว" ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น? เพราะถ้าคุณไม่ลอง คุณก็จะไม่มีวันรู้!
โปรเจกต์เสริมให้เรา พื้นที่ในการทดลอง และดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง—ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
โปรเจกต์งานอดิเรกที่คุณสร้างแบบทดสอบ "ทาย GIF" สำหรับเพื่อนๆ ของคุณ? มันอาจจะกลายเป็นแอปตอบคำถามไวรัลตัวต่อไป ทำให้คุณมีรายได้ $70,000 ทุกวัน
หรือธุรกิจทำเทียนหอมเล็กๆ ที่คุณเริ่มต้นเพื่อเป็นของขวัญในช่วงวันหยุด? มันอาจกลายเป็นกระแสไวรัลบน TikTok นำไปสู่การสั่งซื้อหลายพันรายการและธุรกิจที่เติบโตอย่างรุ่งเรือง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งคุณ ยอมรับความไม่แน่นอน เร็วเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีพื้นที่ให้ตัวเองได้ลองสิ่งใหม่ๆ มากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น คุณจำ Pieter Levels นักพัฒนาชาวเนเธอร์แลนด์ที่ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเปิดตัว สตาร์ทอัพ 12 แห่งใน 12 เดือนได้ไหม? วันนี้เขากำลังบริหารพอร์ตโฟลิโอของโปรเจ็กต์ที่เขาพัฒนาเองเพียงคนเดียว และทำรายได้ถึง 3 ล้านดอลลาร์ต่อปี
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: หากคุณเป็นนักพัฒนา แพลตฟอร์มอย่าง ProductHunt ช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นจริงได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ มอบเส้นทางตรงสู่ผู้ใช้ที่มีศักยภาพนับพันคนภายในสุดสัปดาห์
วิธีจัดการโครงการเสริม
ระหว่างการประชุม, กำหนดเวลา, และงานประจำ, งานที่ท้าทายอาจทำให้คุณรู้สึกหมดแรงเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดวัน.
ดังนั้น การหาเวลา—และพลังงาน—เพื่อจัดการโครงการเสริมอาจดูเหมือนเป็นงานที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่อย่างและการวางแผนเล็กน้อย คุณสามารถจัดสรรเวลาให้กับโปรเจกต์เสริมได้โดยไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้า
เคล็ดลับที่ 1: กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
"คนที่มีเป้าหมายจะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่ากำลังจะไปที่ไหน"
ความจริงหนึ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์เสริมคือเรามักจะลืมมันได้ง่าย ชีวิตมีเรื่องให้ต้องจัดการ—งานก็หนักขึ้น ครอบครัวต้องการความใส่ใจ หรือบางทีเราก็แค่เหนื่อยเกินไป
อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้โครงการเสริมรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบากหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโครงการเสริมให้ดำเนินไปตามแผน เป้าหมายแบบ SMART หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ เป็นไปได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและแรงจูงใจในการดำเนินโครงการ
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างClickUp Goalsเพื่อแสดงเป้าหมายให้เห็นภาพได้
เริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่เป้าหมายเหล่านั้น จากนั้น ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวผสมผสานกันเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มนี้มอบตัวชี้วัดการจัดการโครงการและ KPI เพื่อติดตามความคืบหน้า ทำให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง (มีให้ใช้ในClickUp) ยังเหมาะสำหรับการดูเป้าหมายและความสัมพันธ์ระหว่างงานในที่เดียว
📌 ตัวอย่างของเป้าหมายโครงการ
- อัตโนมัติ 40% ของงานที่ทำซ้ำเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือลง 20% ในอีกหกเดือนข้างหน้า
- ผสานโซลูชันเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขึ้น 15% ในปีหน้า
เคล็ดลับที่ 2: สร้างตารางเวลา
การวางแผนโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เช่น การตั้งเป้าหมายรายไตรมาส สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาและรักษาความสนใจไว้ที่ภาพรวมได้
คุณสามารถพิจารณาใช้แอปจดบันทึกที่นี่ขณะทำงานโปรเจกต์เสริมของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไรสำหรับแต่ละงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างตารางเวลาที่สมจริงคือการแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ (time blocking) โดยกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง และเพิ่มช่วงเวลาสำรองสำหรับงานที่ไม่คาดคิดหรืองานที่ต้องเร่งทำตามกำหนด
มุมมองปฏิทินของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นและปรับบล็อกเหล่านี้เมื่อสัปดาห์ดำเนินไป—ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ว่าเวลาถูกจัดสรรอย่างไร
เมื่อเวลาจำกัด มันง่ายที่จะรู้สึกว่าความก้าวหน้าช้า การจัดสรรเวลาเพียง 10 นาทีต่อวันสามารถนำไปสู่เวลากว่า 5 ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อเป้าหมายของโครงการเสริม
โซลูชันการจัดการเวลาของ ClickUp ช่วยให้การจัดการเวลาสำหรับโปรเจ็กต์เสริมมีโครงสร้างมากขึ้น โดยการติดตามอย่างละเอียดว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด
คุณสมบัติเช่น ระบบติดตามเวลาในตัว, การลากและวางกิจกรรมปฏิทิน, การประมาณเวลา, และการแจ้งเตือน ทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พิจารณาช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณเป็นคนตื่นเช้า ให้จัดเวลาช่วงที่คุณทำงานได้ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์เสริม ส่วนคนกลางคืน ควรเก็บงานที่ดีที่สุดไว้ทำในช่วงเย็น การจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่เพิ่มความเครียดที่ไม่จำเป็น
เคล็ดลับที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของงาน
ในช่วงแรก ๆ คุณอาจพบว่าตัวเองถูกฉุดกระชากอยู่ระหว่างความรับผิดชอบในปัจจุบันกับความเป็นไปได้ในอนาคต
แต่ตลอดการเดินทางนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการจัดลำดับความสำคัญนั้นเป็นเรื่องของศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์—เป็นทักษะที่พัฒนาได้ซึ่งช่วยเชื่อมโยงความทะเยอทะยานของคุณเข้ากับสิ่งที่สำคัญที่สุด
ClickUp Tasks จะ ช่วยให้คุณมองเห็นแต่ละโครงการไม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นโอกาส
- เริ่มต้นด้วยรายการงานที่ครบถ้วน: จดรายการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องจัดลำดับความสำคัญในทันที มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงานที่กำลังดำเนินอยู่และงานในอนาคตสำหรับทุกโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจน ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่
- ระบุงานที่เร่งด่วนกับงานที่สำคัญ: งานที่เร่งด่วนต้องการการดำเนินการทันที ในขณะที่งานที่สำคัญอาจมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว. แท็กความ 우선ลำดับที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp (เร่งด่วน, สูง, ปกติ, ต่ำ) ช่วยให้คุณสามารถติดป้ายกำกับงานและจัดระเบียบปริมาณงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดความเชื่อมโยงของงาน: สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานใน ClickUp เพื่อจัดลำดับงานให้เป็นระเบียบ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและทำให้มั่นใจว่างานแต่ละชิ้นเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง
- ประมาณระดับความพยายามสำหรับแต่ละงาน: กำหนดระดับความพยายามด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp(เช่น มาตราส่วน 1-5) ซึ่งช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องการความพยายามสูงและมีมูลค่าสูง การทำงานที่ซับซ้อนให้เสร็จในช่วงต้นของวันจะช่วยสร้างแรงผลักดันและลดความเครียดสำหรับงานที่เหลือ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบชีวิตประจำวันด้วยเทมเพลต Daily Planner จาก ClickUpที่ช่วยให้คุณวางแผนแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจ เช่น ส่วนตัว งาน และเป้าหมาย ตั้งค่างานประจำเพื่อสร้างนิสัยที่ดี และใช้แท็กความสำคัญเพื่อจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าแบบภาพ คุณจะเห็นความสำเร็จในแต่ละวันผ่านแผนภูมิและกราฟอย่างชัดเจน
เคล็ดลับที่ 4: ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาโครงการเสริมให้มีความเป็นระเบียบและรับผิดชอบได้
ใช้ClickUp Milestonesเพื่อดูความคืบหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ติดตามโครงการของคุณและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผ่านClickUp Dashboard ซึ่งคุณสามารถดูและจัดการทรัพยากร งบประมาณ เวลา และความคืบหน้าได้
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ 👀
ด้วยมุมมองกิจกรรมของ ClickUp คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงาน ความคืบหน้า และกำหนดส่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน
มุมมองต่าง ๆ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานและไทม์ไลน์ได้ตามความต้องการของโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น กระดาน Kanban แสดงการไหลของงาน มุมมองปฏิทินติดตามกำหนดส่ง และแผนภูมิ Gantt ช่วยในการจัดการทรัพยากร
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ สร้างมุมมองแบบลำดับชั้น และจัดการปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับที่ 5: ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
กุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์เสริม? การยอมรับความยืดหยุ่น
สำหรับนักพัฒนาอย่างBen Awad ความสามารถในการปรับตัวแทบจะเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ด้วยผู้ติดตามมากกว่า 1.3 ล้านคนบน YouTube, TikTok และ Twitter Awad ได้กลายเป็นส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างนักพัฒนาและผู้สร้างเนื้อหา
การเดินทางของอาวาดในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เต็มไปด้วยโปรเจ็กต์ที่ตลกขบขันและสร้างสรรค์ อย่างเช่นปลั๊กอิน VS Code สำหรับ Tinder ที่ผู้ใช้สามารถสไลด์บนโค้ดสแนปช็อตเพื่อค้นหาคู่ที่ "สมบูรณ์แบบ" ของพวกเขา โปรเจ็กต์นี้เป็นเพียงเรื่องตลก แต่อาวาดก็จริงจังกับมันมากพอที่จะสร้างแอปเต็มรูปแบบพร้อมการแจ้งเตือนแบบพุช
ทำไม?
"ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น—เยี่ยมไปเลย! ถ้าเจอเรื่องแย่? อย่างน้อยก็จะได้ทำเป็นวิดีโอ YouTube เจ๋งๆ สักคลิป" เขาพูดติดตลก ความพร้อมที่จะยอมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวนี้เอง ที่ทำให้เขามุ่งหน้าเดินต่อไปข้างหน้า
ธุรกิจล่าสุดของเขาVoidpet ซึ่งเป็นเวอร์ชัน Gen-Z ของเกมเลี้ยงสัตว์เสมือนจริง Tamagotchi ขณะนี้มีผู้ใช้ถึง 130,000 คนแล้ว
หากคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเริ่มต้น ลองดู #buildinpublic บน X (เดิมชื่อ Twitter) ที่นักพัฒนาแบ่งปันความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ
เคล็ดลับที่ 6: ขอความคิดเห็นและร่วมมือกัน
"ฉันทำได้ดีไหม?" "มันไปได้ดีหรือเปล่า?" "ครั้งหน้าฉันควรทำอะไรที่แตกต่างออกไปบ้าง?" คำถามเหล่านี้มักจะผุดขึ้นมาในใจขณะทำงานโปรเจกต์เสริม
และมันคุ้มค่า—ข้อมูลจาก Gallup เปิดเผยว่า 80% ของพนักงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่มีความหมายทุกสัปดาห์ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ดังนั้น แม้ว่าคุณจะอยู่นอกกรอบขององค์กร การได้รับข้อเสนอแนะก็ช่วยให้เกิดความชัดเจนและทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
นี่คือวิธีการขอความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น:
ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ใช้ClickUp Chatเพื่อตรวจสอบกับเพื่อนร่วมทีมที่คุณ @mention อย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาและดูสถานะปัจจุบันของพวกเขาเพื่อยืนยันความพร้อม
คุณสามารถใช้ข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสร้างการติดตามผลโดยการมอบหมายงานจากข้อความแชทเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบันทึกและดำเนินการตามรายการที่ต้องการความคิดเห็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUp Chat เพื่อปรับแต่งการอัปเดตแชทที่คุณเห็นทันทีและที่คุณสามารถติดตามในภายหลังได้ ซึ่งจะทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีความสำคัญสูง
กำหนดการประชุม
การสนทนาแบบพบหน้ากันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่จริงใจและละเอียดอ่อน เมื่อกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อจัดตารางการประชุม หรือใช้เครื่องมือที่ผสานการทำงานร่วมกัน เช่น Zoom
เตรียมคำถามและจดบันทึก
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเซสชันให้ข้อเสนอแนะของคุณ เขียนคำถามปลายเปิด เช่น "มีด้านใดบ้างที่ฉันสามารถปรับปรุงได้?" หรือ "คุณมีข้อเสนอแนะสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของฉันหรือไม่?" ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจดบันทึกประเด็นสำคัญและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เรียนรู้จากข้อเสนอแนะของคุณ
สะท้อนหลังการประชุม ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดระเบียบข้อเสนอแนะในที่เดียวและควบคุมการเข้าถึงโดยการแชร์เฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณยังสามารถเห็นผู้ร่วมงานที่กำลังแก้ไขแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที
ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้
และเรากลับมาที่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง ทำให้ข้อเสนอแนะของคุณมีคุณค่าด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Goals
เคล็ดลับที่ 7: ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ทุกโปรเจ็กต์ข้างเคียงสมควรมีระบบเพื่อติดตามความคืบหน้า, ฉลองความสำเร็จ, และรักษาโมเมนตัมไว้
ท้ายที่สุดแล้ว ชัยชนะเล็กๆ เหล่านี้แหละที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้
ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณได้ แผนภูมิแกนต์จะแสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงาน หลักสำคัญ และข้อพึ่งพาต่างๆ ให้ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำและเมื่อใด
เพื่อเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกของโครงการคลิกที่แดชบอร์ดของ ClickUpซึ่งจะรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ผ่านแผนภูมิ กราฟ และตัวกรองต่างๆ ระดับของรายละเอียดนี้มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและช่วยให้คุณรับผิดชอบต่องานได้
เคล็ดลับที่ 8: จัดการเวลาของคุณอย่างชาญฉลาด
การบาลานซ์โปรเจ็กต์ข้างเคียงกับความรับผิดชอบอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เป็นไปได้
การจัดตารางเวลาของคุณและกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทั้งงานหลักและโครงการเสริมของคุณจะได้รับความสนใจอย่างเหมาะสม
นี่คือจุดที่ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp เข้ามามีบทบาท
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ ติดตามเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าประมาณการเวลาสำหรับงาน เพิ่มบันทึกอย่างละเอียด และเข้าถึงรายงานเวลาที่ครอบคลุม—ทั้งหมดนี้จากอุปกรณ์ใดก็ได้
การปฏิบัตินี้ช่วยกำหนดความคาดหวังด้านเวลาที่สมจริงและป้องกันกับดักที่พบได้บ่อยในการประเมินความต้องการของโครงการต่ำเกินไป
สำหรับวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นแม่แบบการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยคุณวางแผนแต่ละวันโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยช่วงเวลาที่ชัดเจน คุณสามารถรักษาสมาธิ หยุดงานที่มีความสำคัญน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน และเพิ่มช่วงพักสั้นๆ เพื่อป้องกันการหมดไฟ
เคล็ดลับที่ 9: เรียนรู้จากความล้มเหลว
ดังที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดีเคยกล่าวไว้ว่า "มีเพียงผู้ที่กล้าล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้"
ในขณะที่ความล้มเหลวมักรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่มันอาจเป็นหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของเรา
การทบทวนความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่จดบันทึกสิ่งที่ผิดพลาดและสัญญาว่าจะไม่ทำซ้ำ การเรียนรู้ที่แท้จริงจากความล้มเหลวต้องลงลึกถึงสาเหตุ เข้าใจบริบท และเปิดใจที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการของเราโดยไม่วิจารณ์ตนเอง
แทนที่จะมองอุปสรรคเป็นกำแพงขวางกั้น ให้มองว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางโครงการของคุณ ความล้มเหลวแต่ละครั้งคือโอกาสในการทบทวนและปรับตัว มองให้ลึกกว่าสาเหตุที่ปรากฏบนผิวเผิน เพื่อเข้าถึงต้นตอของสิ่งที่ไม่ได้ผล
ดังนั้น แทนที่จะมุ่งหวังเส้นทางที่ปราศจากข้อผิดพลาด ให้มุ่งเรียนรู้จากทุกความท้าทายและอุปสรรค—แต่ละสิ่งจะนำคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น
เคล็ดลับที่ 10: มีความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอ
แรงจูงใจอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่—โดยเฉพาะเมื่อความคิดใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นครั้งแรก คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจ; บางทีอาจถึงขั้นให้คำมั่นในใจว่า: "ฉันจะสร้างโปรเจกต์เจ๋งๆ นี้ขึ้นมา"
แต่แล้ว เมื่อคุณคิดถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ความสงสัยก็เริ่มเข้ามา เสียงที่บอกว่า "นั่นมันไร้สาระ" "มันจะใช้เวลานานเกินไป" หรือ "มีสินค้าที่คล้ายกันอยู่แล้วมากมาย" อาจยากที่จะละเลย
อย่างไรก็ตาม การฝ่าฟันความสงสัยเหล่านี้และวางแผนวิสัยทัศน์ของคุณนั้นทรงพลัง
การมีแนวทางเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จริงจังกับการดำเนินโครงการให้สำเร็จแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณรักษาแรงจูงใจให้คงที่ ด้วยการแนะนำให้คุณตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ ติดตามความก้าวหน้า และทบทวนแต่ละความสำเร็จ
ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ต้องการพัฒนา, จัดระเบียบงาน, และวางแผนขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้อย่างง่ายดาย
โปรดจำไว้ว่า ความคิดนั้นหาง่าย—การลงทุนที่แท้จริงคือการลงมือทำ การเดินทางในการพัฒนาโครงการเสริมหรือเป้าหมายส่วนตัวมักเกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการดำเนินการ
นี่คือจุดที่แม่แบบ Getting Things Done Framework ของ ClickUpและแม่แบบการจัดการโครงการแบบง่ายของ ClickUpมอบการสนับสนุนอันล้ำค่าสำหรับการบันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดการงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เทมเพลต Getting Things Done เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียทั้งหมดของคุณ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ และสิ่งที่ต้องทำ ในขณะที่เทมเพลตการจัดการโครงการแบบง่ายใช้วิธีการแบบน้ำตกเพื่อช่วยให้คุณแยกโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
การรักษาแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
เมื่อพูดถึงการรักษาแรงจูงใจให้สูงในโปรเจ็กต์ข้างเคียง กลยุทธ์เพียงไม่กี่อย่างสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
รักษาความสนุกสนานในโปรเจกต์ข้างเคียง: ปล่อยเร็วและเรียนรู้ไว
วิธีหนึ่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนุกคือการปล่อยออกมาเร็วและเรียนรู้อย่างรวดเร็ว วิธีการนี้เปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อเสนอแนะและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
การปล่อยเวอร์ชันเร็วช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงขั้นตอนการ "ปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาจทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงักได้ เมื่อโครงการถูกนำไปใช้งานจริง มันมีโอกาสสูงกว่าที่จะยังคงดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากมีแรงจูงใจมากขึ้นในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
การปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้สามารถสร้างความพึงพอใจอย่างมากและทำให้โครงการมีความสดใหม่อยู่เสมอ
การจัดการแรงขับเคลื่อน: สร้างงานค้างที่ต้องทำ
เคล็ดลับในการจัดการแรงผลักดันอย่างมีประสิทธิภาพคือการสร้างงานค้างไว้บ้าง—ซึ่งจะช่วยได้มากเมื่อคุณไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จในคราวเดียว การทิ้งงานที่ยังไม่เสร็จไว้เล็กน้อยเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงการทำงาน จะช่วยให้คุณกลับมาทำงานต่อได้ง่ายขึ้นโดยมีบริบทที่ชัดเจน
การใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อเวลาจำกัด
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาเพื่อให้คุณทำงานที่มีความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมทั่วไป เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ
คุณสามารถตั้งค่าให้ย้ายงานไปยังรายการต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อขั้นตอนต่างๆ ดำเนินไป หรือเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญตามเงื่อนไขแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถปรับกำหนดเวลา ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ClickUp Brainทำให้คุณง่ายอย่างเหลือเชื่อในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ. เพียงคุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย.
การกระทำเหล่านี้กลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการเสริมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำวัน เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและพลังงานไว้สำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
5 ถึง 9 หลัง 9 ถึง 5: สร้างโปรเจกต์เสริมด้วย ClickUp
นำบทเรียนจากเรื่องราวของ Airbnb มาใช้: ผู้ร่วมก่อตั้ง Brian Chesky, Joe Gebbia และ Nathan Blecharczyk เริ่มต้น Airbnb เป็นโครงการเสริมเพื่อหารายได้เสริม จนในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทางของพวกเขาเตือนเราว่าแม้โครงการเล็ก ๆ ก็อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้
อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าการดำเนินโครงการเสริมให้ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลามาก
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้โปรเจกต์เสริมของคุณจัดการได้ง่ายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แผนภูมิแกนต์, และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ อีกมากมาย—คุณสามารถทำให้ทุกขั้นตอนของโครงการง่ายขึ้น, รับผิดชอบต่อหน้าที่, และรักษาทุกงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของคุณได้
พร้อมที่จะเปลี่ยนงานอดิเรกของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUpและนำทุกโปรเจ็กต์นอกเวลาทำงานของคุณให้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอีกขั้น