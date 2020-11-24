วิธีการนำ Scrum ไปใช้กับโครงการส่วนตัว

ผู้เขียน, โทนี เฮนเดอร์สัน, เป็นเจ้าของกิจการในชิคาโก. เขาได้ใช้ Scrum มาหลายปีเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทางธุรกิจ.
สครัม (Scrum) คือแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกคิดค้น ออกแบบ นำไปใช้ และทำการตลาดเพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ตามข้อมูลจาก Scrum.org สครัมคือ "กรอบการทำงานที่ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์"
มันรู้สึกเหมือนบิงโกคำฮิตสำหรับเราเช่นกัน แต่แนวคิดนั้นมีความสมเหตุสมผล
มีธุรกิจมากกว่า 12 ล้านแห่งที่ใช้ Scrum เป็นประจำ และถึงแม้ว่า Scrum จะช่วยให้ทีมสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ แต่ก็ปรับใช้ได้ง่ายสำหรับบุคคลและครอบครัว ในการวางแผนและบรรลุเป้าหมายของตนเอง
สครัมคืออะไรกันแน่?
สครัมเป็นกระบวนการที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาของตนเพื่อให้การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น
ในโลกธุรกิจ ทีม Scrum ประกอบด้วย:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีตำแหน่งสูงกว่าสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
- ทีมสครัม ซึ่งรวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการผลิตผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม
- สครัมมาสเตอร์เพื่อรักษาให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นเนื่องจากความเชี่ยวชาญในระบบสครัม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทบาทของ Scrum.
คนงานเหล่านี้รวมตัวกันโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ จากนั้นจึงทำงานไปสู่เป้าหมายนั้นผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดงานให้ชัดเจนและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงลักษณะที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปควรมี
- เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ดูแลสครัมเลือกสมาชิกในทีม
- ทีมจะประชุมเพื่อกำหนด Sprint ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ของการทำงานที่มีการวัดผล สำหรับงานใดก็ตามที่ต้องการเวลามากกว่าสี่สัปดาห์ พวกเขาจะแบ่งงานออกเป็นส่วนที่สามารถทำให้เสร็จได้อย่างสมเหตุสมผล
- สำหรับแต่ละงาน ทีมงานจะกำหนดขั้นตอนถัดไปและผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- ทุกคนได้ทำงาน
- วันละครั้งเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที ทีมงานจะ ประชุม Scrum ประจำวัน ซึ่งพวกเขาจะรายงานความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ระบุอุปสรรค และกำหนดขั้นตอนต่อไปเมื่องานที่กำหนดเสร็จสิ้น
กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นสุดของสปรินต์ เมื่อมีการทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลังของสปรินต์เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในสปรินต์ถัดไป
นั่นคือ Scrum ในแบบย่อ
ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับ Scrum มากขึ้นหรือไม่? อ่านคู่มือสุดยอดของ ClickUpเกี่ยวกับ Scrum!
สครัมทำงานได้สำหรับธุรกิจหลายล้านแห่งทั่วโลก และด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ก็สามารถนำมาใช้ได้กับบ้านและชีวิตส่วนตัวของคุณเช่นกัน
การนำสครัมมาใช้
ในชีวิตของคุณเอง การนำ Scrum มาใช้เริ่มต้นด้วยการระบุเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญ Scrum ในเกือบทุกกรณี บทบาททั้งสองนี้จะเป็นคุณเอง เพราะนี่คือครัวเรือนของคุณและชุดเป้าหมายของคุณ ดังนั้นจึงไม่มีใครอื่นที่จะรับผิดชอบแทนคุณได้
คุณจะต้องรวบรวมทีมของคุณด้วย บางครั้งคุณอาจเป็นทีมที่มีเพียงคนเดียว บางครั้งอาจเป็นคุณและคู่สมรสของคุณ หรือคุณและคู่ชีวิตของคุณพร้อมกับลูก ๆ ของคุณ คุณอาจนำความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาด้วยก็ได้ ไม่ว่าทีมของคุณจะมีโครงสร้างอย่างไร ให้รักษาขนาดให้เล็กและให้ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
เมื่อคุณได้ระบุบุคคลสำคัญเหล่านั้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอน Scrum สำหรับเป้าหมายในบ้านและส่วนตัวของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดงาน
ที่นี่คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ โดยเริ่มจากลักษณะที่งานจะเป็นเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ระบุรายละเอียดและเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตัวอย่างเช่น "ออกกำลังกายให้ฟิต" ไม่ใช่คำจำกัดความที่ดีของงาน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ลองเปลี่ยนเป็น "ลดน้ำหนัก 30 ปอนด์ และลดความเร็วในการเดินจาก 20 นาทีต่อไมล์ เหลือ 15 นาทีต่อไมล์"
ให้เน้นผลลัพธ์และอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกขั้นตอนที่คุณทำเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่ามันช่วยบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดไว้จริง ๆ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น:
- งานธุรกิจ: พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่
- งานบ้าน: ทำความสะอาดและจัดระเบียบโรงรถ
- งานส่วนตัว: ชำระหนี้บัตรเครดิตจำนวน $2,500
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายการงานค้าง
การบริหารโครงการทั้งหมดมีขั้นตอนที่คุณต้องแบ่งผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ออกเป็นงานและโครงการย่อยที่สามารถจัดการได้ ใน Scrum ขั้นตอนนี้เรียกว่ารายการงานค้าง (backlog list)
ระบุทุกสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่าจะกลายเป็นรายการที่ยาวหรือดูน่ากลัวก็ตาม กระบวนการ Scrum ที่เหลือจะช่วยให้คุณจัดการกับรายการนั้นได้เป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- งานธุรกิจ: การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้จะเกี่ยวข้องกับรายการงานที่ค้างอยู่จำนวนมากทั้งเล็กและใหญ่ รวมถึงโครงการที่จ้างภายนอกและการประสานงานกับแผนกอื่นๆ
- งานบ้าน: คุณสามารถแบ่งงานทำความสะอาดและจัดระเบียบโรงรถออกเป็นงานย่อยๆ ได้ งานเหล่านั้นอาจรวมถึงการแบ่งโรงรถออกเป็นส่วนๆ การกำจัดขยะและแยกของที่จะบริจาค การสร้างชั้นเก็บของใหม่ การซื้อภาชนะสำหรับเก็บของ การจัดเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย และการทำความสะอาดและขัดเงาอย่างละเอียด
- งานส่วนตัว: การชำระหนี้ต้องการการจัดทำงบประมาณรายสัปดาห์ การติดตามความคืบหน้า และการชำระเงินจริง อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3:การวางแผนสปรินต์
การวางแผนสปรินต์ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วยสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก คุณจะต้องระบุงานที่คุณจะดำเนินการในหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ถัดไป สำหรับงานที่คุณไม่สามารถทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าว ให้แยกส่วนหนึ่งของงานนั้นออกมาเพื่อทำให้เสร็จในสปรินต์นี้
ขั้นตอนที่สองคือการระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้น บ่อยครั้งนั่นคือคุณหรือคู่ของคุณ แต่เด็กๆ และผู้ขาย เช่น บริษัทจัดส่งหรือพี่เลี้ยงเด็ก อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมในขั้นตอนนี้
- งานธุรกิจ: สปรินต์สำหรับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา โดยมอบหมายให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในทีม Scrum รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
- งานบ้าน: คุณอาจตัดสินใจทำ Sprint หนึ่งสัปดาห์เพื่อแบ่งโรงรถออกเป็นเจ็ดส่วน และจัดการแต่ละส่วนวันละหนึ่งส่วน (แบ่งวัตถุทั้งหมดออกเป็นเก็บไว้, เก็บเข้าที่, ทิ้ง, หรือบริจาค) กลุ่มเพื่อนร่วมห้องหรือครอบครัวอาจแบ่งส่วนต่างๆ ให้แต่ละคน หรือให้ทุกคนแบ่งย่อยแต่ละส่วน
- งานส่วนตัว: คุณอาจกำหนดระยะเวลา Sprint หนึ่งเดือนและวางแผนความพยายามของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นี่อาจรวมถึงการขับรถให้กับ Uber Eats สัปดาห์ละห้าชั่วโมง การลดค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งและบันเทิงลง $100 ต่อสัปดาห์ และการประชุมทุกวันพุธเพื่อสรุปยอดเงินที่คุณประหยัดได้และรายได้เพิ่มเติม จากนั้นทำการชำระเงินผ่านพอร์ทัลบัตรเครดิตออนไลน์ของคุณ เนื่องจากคุณไม่สามารถชำระหนี้ $2,500 ทั้งหมดในเดือนเดียวได้ คุณจึงตั้งเป้าหมายในการลดยอดคงเหลือลง $800
ขั้นตอนที่ 4: สครัมประจำวัน
การประชุม Scrum ประจำวันเป็นการประชุมที่กระชับ ไม่เป็นทางการ และมีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในทีมจะรายงานความคืบหน้าของตนเอง หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ส่วนนั้นถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากยังไม่เป็นไปตามแผน สมาชิกจะระบุสิ่งที่กำลังขัดขวางความคืบหน้า และทีมจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือขจัดอุปสรรคดังกล่าว
- งานธุรกิจ: การประชุมแบบยืนที่ทุกคนมองไปที่กระดานไวท์บอร์ด มีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที จากนั้นกลับไปทำงานต่อ
- งานบ้าน: กลุ่มอาจเรียกประชุม Scrum ทุกวันในช่วงเย็น แต่ละคนแสดงสิ่งที่ตนได้ทำเสร็จแล้วหรืออธิบายสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้สำเร็จ สำหรับผู้ที่ยังทำไม่เสร็จ ทีมสามารถช่วยกันทำให้เสร็จในทันที
- งานส่วนตัว: คุณอาจจัดประชุม Scrum กับตัวเองทุกวัน โดยทบทวนเป้าหมายประจำวันและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือบันทึกเหตุผลที่คุณประสบปัญหาในการทำงานให้เสร็จ สำหรับงานที่ยังไม่เสร็จ ให้วางแผนเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในวันถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: การทบทวนการพัฒนา
เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ให้ทบทวนผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับงานที่ตั้งไว้ระหว่างขั้นตอนการวางแผนสปรินต์และร่วมเฉลิมฉลองสิ่งที่ทำได้สำเร็จ
จากนั้น ให้ดูสิ่งที่ผิดพลาด ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้น และระดมความคิดหาวิธีแก้ไขสำหรับสปรินต์ถัดไป
- งานธุรกิจ: การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ อาจต้องมีการประชุมที่ยาวนานขึ้นในสองขั้นตอนที่แยกจากกัน คุณไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดหรือความเป็นทางการมากนักสำหรับโครงการที่บ้านและส่วนตัวของคุณ
- งานที่ต้องทำที่บ้าน: ขั้นตอนนี้อาจจบลงด้วยการที่สมาชิกในทีมมารวมตัวกันเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์เพื่อยืนยันว่าทั้งเจ็ดส่วนได้รับการจัดลำดับความสำคัญแล้ว หากใช่ พวกเขาจะฉลองกัน หากไม่ใช่ พวกเขาจะระบุส่วนที่ยังไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่อง และพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต
- งานส่วนตัว: คุณเข้าสู่ระบบและตรวจสอบว่าคุณลดยอดคงเหลือลงได้ $800 หรือไม่ หากใช่ ให้ฉลองและปรับแต่ง Sprint ถัดไปของคุณตามความง่ายของความสำเร็จนี้ หากไม่ใช่ ให้ดูผลลัพธ์จากการประชุม Scrum รายวันของคุณเพื่อดูว่าส่วนใดของแผนที่ไม่ได้ผล
ขั้นตอนที่ 6: ทำซ้ำ
หลังจากการทบทวนสปรินต์ของคุณ จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากสองสิ่งนี้
- หากสปรินต์ของคุณสิ้นสุดลงเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น ให้ระบุภารกิจใหม่จากจุดเริ่มต้น และนำวิธีการสครัมมาใช้เพื่อให้สำเร็จ
- หากสปรินต์ของคุณสิ้นสุดลงโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดสำหรับการลองครั้งที่สองให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
ข้อคิดสุดท้าย: ค่านิยมของสครัม
Scrum ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณไม่เพียงแต่ใช้กระบวนการเท่านั้น แต่ยังยึดถือค่านิยมหลักห้าประการด้วย การคิดและพยายามปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้มั่นใจว่าคุณ (และสมาชิกทีมคนอื่นๆ) สามารถทำหน้าที่ของตนในงานที่คุณมอบหมายในแต่ละสปรินต์ได้ ค่านิยมเหล่านี้คือ:
- ความกล้าหาญ ในการระบุจุดอ่อน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และทำงานอย่างเต็มที่เสมอ
- มุ่งเน้น เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและจดจ่อกับรางวัลที่จะได้รับจากการบรรลุเป้าหมายของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
- ความมุ่งมั่น ต่อตัวคุณเองว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ตามมา
- ความเคารพ ต่อตนเองและเพื่อนร่วมทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่พูดจาในแง่ลบกับตัวเองหรือโน้มน้าวใจตัวเองว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
- ความเปิดกว้าง ต่อความคิดใหม่ ๆ โอกาสใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณค่าของ Scrum.
คุณสนใจที่จะทดสอบกระบวนการทำงานแบบสครัมเพื่อทำโครงการส่วนตัวของคุณให้สำเร็จหรือไม่? ทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่างClickUp เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดียิ่งขึ้นล่ะ? เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp สำหรับสครัม!
และแน่นอนลงทะเบียนฟรีวันนี้!