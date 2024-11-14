บล็อก ClickUp
Google Meet vs Zoom: เครื่องมือวิดีโอใดดีที่สุดในปี 2025?

Google Meet vs Zoom: เครื่องมือวิดีโอใดดีที่สุดในปี 2025?

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
14 พฤศจิกายน 2567

คุณมีการประชุมผ่าน Zoom วันนี้หรือไม่? หรือคุณอาจใช้ Google Meet เพื่อคุยกับลูกค้า? เครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ในที่ทำงานของเราทุกวัน

พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เราได้เรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อทำงานให้สำเร็จ เราเพียงแค่ต้องมีแอปที่เหมาะสมเท่านั้น

แต่ไม่มีแอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เหมาะกับทุกคน บางคนอาจชอบวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกของ Google Meet ในขณะที่บางคนอาจชื่นชอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Zoom สำหรับการจัดการการประชุมวิดีโอแบบครบวงจร

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Zoom และ Google Meet เพื่อดูว่าตัวไหนอาจเหมาะกับคุณมากกว่ากัน นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือประชุมออนไลน์ใหม่ๆที่สามารถทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น

มาเริ่มขุดกันเลย

Google Meet คืออะไร?

Google Meet คือซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ พร้อมผสานการทำงานกับเครื่องมือใน Google Workspace เช่น Gmail และ Google Calendar ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

Google Meet มอบเสียงและวิดีโอที่ชัดเจน คำบรรยายสด และฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาของคุณปลอดภัยและเข้าถึงได้ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและแผนการใช้งานที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกคนที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้อื่นจากระยะไกล

คุณสมบัติของ Google Meet

ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง Google Meet สามารถทำให้การประชุมออนไลน์ของคุณปลอดภัยและน่าสนใจได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมเล็ก ๆ หรือกิจกรรมขนาดใหญ่ Google Meet ก็มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

1. คำบรรยายสด

ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันด้วยคำบรรยายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คำบรรยายเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ที่รวดเร็วและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนหรือทีมที่ใช้หลายภาษา

2. การแชร์หน้าจอ

แชร์หน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ หรือแท็บ Chrome ของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ช่วยให้การนำเสนอเอกสาร สไลด์ และวิดีโอในระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่าย

3. ห้องประชุมย่อย

แบ่งการประชุมขนาดใหญ่เป็นกลุ่มย่อยที่เน้นเฉพาะเรื่องด้วยห้องย่อย—เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดเวิร์กช็อป หรือการพบปะสร้างเครือข่าย อย่าลืมว่าคุณยังไม่สามารถบันทึกหรือถ่ายทอดสดจากห้องย่อยได้ในขณะนี้

4. การบันทึกการประชุม

ต้องการบันทึกช่วงเวลาสำคัญหรือไม่? Google Meet ช่วยให้คุณบันทึกการประชุมและจัดเก็บไว้ใน Google Drive ได้ด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับสูง เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและแชร์ในภายหลัง

5. การผสานรวมกับ Jamboard

ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์ Jamboard ในตัว กระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถระดมความคิด วาดภาพ และแบ่งปันไอเดียได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์

6. การตัดเสียงรบกวน

เสียงรบกวนพื้นหลังสามารถทำให้เสียสมาธิในการประชุมได้ Google Meet ช่วยลดปัญหานี้โดยใช้ AI ในการกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกไป ช่วยให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญ

7. ความปลอดภัยและการเข้ารหัส

Google Meet เข้ารหัสการประชุมทั้งหมดในระหว่างการส่งข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร ข้อมูลของคุณจะยังคงปลอดภัยไม่ว่าจะใช้ผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ

8. การผสานปฏิทินและอีเมล

กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจาก Google Calendar หรือ Gmail ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้คุณจัดการเวลาและตรงต่อเวลาได้อย่างง่ายดาย

9. ความเข้ากันได้กับมือถือ

เข้าถึง Google Meet ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเฉพาะสำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุมทั้งในสำนักงานหรือขณะเดินทาง

ราคาของ Google Meet

รายละเอียดราคาสำหรับ Google Workspace ซึ่งมาพร้อมกับ Google Meet มีดังนี้:

  • พื้นฐาน (ฟรี): $0
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บิสิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองตามความต้องการขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet ในการประชุมทางวิดีโอ | ClickUp

Zoom คืออะไร?

Zoom เป็นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้ธุรกิจ ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการแสดงวิดีโอและเสียงความคมชัดสูง Zoom ช่วยให้การประชุมเสมือนจริงเป็นไปอย่างไร้ที่ติบนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

การใช้งานที่ง่ายดาย, คุณภาพการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ, และคุณสมบัติการร่วมมือที่ครอบคลุม ทำให้เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารทั้งส่วนตัวและอาชีพ

คุณสมบัติของ Zoom

Zoom มีฟีเจอร์ขั้นสูงหลากหลายเพื่อช่วยให้การประชุมและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางธุรกิจ การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการฝึกอบรมเสมือนจริง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ประสบการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์

1. วิดีโอและเสียงความละเอียดสูง

Zoom รองรับวิดีโอความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า เพื่อให้การประชุม Zoom ของคุณชัดเจนและน่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะสม ระบบจะปรับคุณภาพตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ

2. การแชร์หน้าจอ

หนึ่งในคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดของ Zoom คือการแชร์หน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแสดงหน้าจอทั้งหมดหรือแอปพลิเคชันเฉพาะได้เพื่อการนำเสนอที่มีชีวิตชีวามากขึ้น

3. ห้องประชุมย่อย

ห้องย่อยช่วยให้ผู้จัดสามารถจัดคุณเข้าในกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมเสมือนจริง เพื่อให้การสนทนาหรือกิจกรรมของทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. การแชทของทีม

ฟังก์ชันการแชททีมแบบบูรณาการของ Zoom ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารผ่านข้อความนอกเหนือจากการประชุม แบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และลิงก์เพื่อการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

5. ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์

ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Zoom, การถอดความการประชุม, สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด และรายการที่ต้องดำเนินการ สามารถช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่สำคัญได้โดยไม่ต้องจดบันทึก

6. พื้นหลังเสมือนและอวตาร

คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ประชุมของคุณด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริงหรือใช้ตัวละครอวาตาร์ที่สนุกสนานเพื่อเพิ่มความสร้างสรรค์

7. การบันทึกบนคลาวด์

Zoom มีฟีเจอร์การบันทึกบนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์การประชุม พร้อมถอดความสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายในภายหลัง

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน (ฟรี): $0
  • ข้อดี: 13.32 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18. 32 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: 22.49 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Zoom (คุณสมบัติ, ราคา, และการให้คะแนน)

Google Meet เทียบกับ Zoom: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Google Meet และ Zoom เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมซึ่งตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือสรุปคุณสมบัติโดยย่อเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

คุณสมบัติGoogle Meetซูม
ศักยภาพของผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 100 ถึง 1000 ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกสูงสุด 100 คนในแผนฟรี; สูงสุด 1,000 คนในแผนองค์กร
การบูรณาการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspaceครอบคลุมอย่างกว้างขวางพร้อมแอปมากมาย
อินเตอร์เฟซผู้ใช้สะอาดและใช้งานง่ายมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ
พื้นหลังเสมือนการปรับแต่งที่จำกัดตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด
การบันทึกและการเล่นซ้ำจำกัดโดยระดับของ Google Workspaceครอบคลุม พร้อมแชร์ได้ง่าย
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง, การควบคุมของผู้ดูแลน้อยลงการควบคุมขั้นสูงและการเข้ารหัสแบบครบวงจร; ปัญหาในอดีต
ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือบนเว็บแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับหลายระบบปฏิบัติการ; มีให้บริการบนเว็บและมือถือด้วย
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเครื่องมือพื้นฐาน เช่น แชทและห้องย่อยเครื่องมือขั้นสูง รวมถึงแชท ห้องย่อย การสำรวจความคิดเห็น และการถามตอบ

ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติเหล่านี้ในรายละเอียดกัน

ความจุในการประชุม

  • Google Meet อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน สำหรับแผนขั้นสูง รองรับทีมขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นในชุด Google Workspace เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดประชุมทีมขนาดใหญ่หรือสัมมนาออนไลน์เป็นประจำ แผนฟรีสามารถจัดประชุมได้สูงสุด 100 คนต่อครั้ง
  • Zoom เช่นเดียวกัน มีขีดจำกัดที่แตกต่างกันตามแผนการใช้งาน โดยสามารถจัดประชุมได้สูงสุด 100 คนในแผนฟรี และสูงสุด 300 คนในแผน Business และ Business Plus คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเสริม Large Meeting เพื่อขยายจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น 500 หรือ 1,000 คน ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขยายขนาดการประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ

🏆 ผู้ชนะ: Google Meet อาจประหยัดกว่าสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการประชุมใหญ่เป็นครั้งคราว เนื่องจากมีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าและมีฟีเจอร์ Workspace ที่ผสานรวมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ต้องจัดการประชุมใหญ่บ่อยครั้ง ความยืดหยุ่นของ Zoom พร้อมส่วนเสริม "Large Meeting" อาจคุ้มค่ากับการลงทุน.

เครื่องมือสำหรับการแชร์หน้าจอและการทำงานร่วมกัน

  • ทั้ง Google Meet และ Zoom มีฟีเจอร์การแชร์หน้าจอ อย่างไรก็ตาม Google Meet สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารที่แชร์ได้ง่ายและแก้ไขแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
  • Zoom มีตัวเลือกการแชร์หน้าจอขั้นสูง รวมถึงฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบและความสามารถในการควบคุมหน้าจอที่แชร์จากระยะไกล ทำให้การโต้ตอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมหรือการนำเสนอที่ต้องการการมีส่วนร่วม

🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งส่งเสริมการประชุมออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์

การบันทึกและการถอดความ

  • Google Meet และ Zoom อนุญาตให้คุณบันทึกการประชุมออนไลน์ได้ Google Meet จะบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive ใน Google Workspace แต่การถอดเสียงจะจำกัดเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • Zoom ให้บริการบันทึกและถอดความอัตโนมัติในทุกแพ็กเกจ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมและเซสชั่นที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายเพื่อการอ้างอิงในอนาคต ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในระดับการสมัครสมาชิกใดก็ตาม

🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับตัวเลือกการบันทึกและการถอดเสียงที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ห้องประชุมย่อย

  • Google Meet และ Zoom มีห้องย่อยสำหรับการประชุมย่อย Google Meet ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการสนทนาในกลุ่มย่อยภายในประชุมใหญ่ภายใน Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าในการจัดการหลายห้องย่อยพร้อมกัน
  • Zoom เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของห้องย่อยสำหรับการประชุม มันมีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการพื้นที่เหล่านี้ในระหว่างการประชุม รวมถึงความสามารถของโฮสต์ในการเข้าร่วมห้องย่อยใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มพลวัตของการประชุมได้อย่างมาก

🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับความสามารถในการจัดห้องย่อยที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งเอื้อต่อการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานรวม

  • Google Meet ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับแอป Google Workspace เช่น Gmail, Drive และ Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Google การผสานรวมนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดตารางเวลาสำหรับทีมที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นหลัก
  • Zoom ผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย รวมถึง Microsoft Teams และ Slack มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ ตลาด Marketplace ที่กว้างขวางยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Zoom ได้ด้วยแอปจากบุคคลที่สามมากมาย

🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับการผสานรวมที่หลากหลายกว่า

ความปลอดภัย

  • ทั้ง Google Meet และ Zoom ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แต่ Google Meet ได้รับประโยชน์จากโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Google ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการอัปเดต Google Workspace อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีความไว้วางใจ
  • Zoom ได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวมการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม Zoom ก็เคยถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยในอดีต การอัปเดตครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจ และทำให้สภาพแวดล้อมการประชุมปลอดภัยยิ่งขึ้น

🏆 ผู้ชนะ: Google Meet, ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง มอบความสบายใจให้กับผู้ใช้

คำตัดสินสุดท้าย

ในขณะที่ Google Meet เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ใช้ Google Workspace แต่สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ Zoom ทำให้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานสูงและความสามารถในการขยายตัวในเครื่องมือการประชุมของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการประชุม Zoom อย่างมืออาชีพ: เคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Google Meet เทียบกับ Zoom บน Reddit

เมื่อคุณค้นหา Google Meet กับ Zoom บน Reddit ความคิดเห็นจะแตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคน

ผู้ใช้ Reddit หลายคน เช่นForgeableSum ชอบใช้ Google Meet เพราะความเรียบง่ายและการผสานรวมกับ Google Workspace

ในช่วงการระบาดของโรค ทุกคนหันมาใช้ Zoom กันหมด และทุกวันจะมีโพสต์บนหน้าแรกที่อ้างถึง "Zoom" ราวกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ทางวัฒนธรรมของเราไปแล้ว (เหมือนกับที่ "Google" กลายมาหมายถึงการค้นหา) แต่ความสำเร็จของมันเกิดจากคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองหรือการตลาดที่ชาญฉลาด/ฉวยโอกาสกันแน่? ฉันอดรู้สึกไม่ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้อยู่ก่อน Zoom นานแล้ว กล่าวคือ Google Meet ซึ่งทำงานผ่านเบราว์เซอร์นั้น ฟรี 100% และไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย นั่นคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของฉัน Zoom สามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาบังคับให้คุณดาวน์โหลด (เช่นเดียวกับบริษัทหลายแห่ง) เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะคลิกมันในอนาคตหากมันเป็นไอคอนบนเดสก์ท็อป/ด็อกของคุณ แต่การนัดหมาย/เวลาในการประชุมกับผู้คนทางไกลนั้นยากพออยู่แล้ว การให้ทั้งสองฝ่ายติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้ายิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีก เป็นเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้บริโภคถึงเลือกทำเช่นนี้แทนที่จะส่งลิงก์สำหรับการประชุมผ่าน Google Meet อย่างง่ายดาย

ในช่วงการระบาดของโรค ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ Zoom และทุกวันจะมีโพสต์บนหน้าแรกที่อ้างถึง "Zoom" ราวกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ทางวัฒนธรรมของเรา (เหมือนกับที่ "Google" กลายมาหมายถึงการค้นหา) แต่ความสำเร็จของมันเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เองหรือการตลาดที่ชาญฉลาด/ฉวยโอกาส? ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ายังมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้อยู่ก่อน Zoom นานแล้ว กล่าวคือ Google Meet ซึ่งทำงานผ่านเบราว์เซอร์นั้น ฟรี 100% และไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย นั่นคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของฉัน Zoom สามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่พวกเขาบังคับให้คุณดาวน์โหลด (เช่นเดียวกับหลายบริษัท) เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะคลิกมันในอนาคตหากมันเป็นไอคอนบนเดสก์ท็อป/ด็อกของคุณ แต่การนัดหมาย/เวลาในการประชุมกับผู้คนทางไกลนั้นยากพออยู่แล้ว การให้ทั้งสองฝ่ายติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้ายิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีก เป็นเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้บริโภคถึงเลือกทำเช่นนี้แทนที่จะส่งลิงก์สำหรับการประชุมผ่าน Google Meet อย่างง่ายดาย

ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ เช่นMarkOfTheDragon12 ชี้ให้เห็นว่า Zoom มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่มากกว่า

Zoom ดีกว่า Google Meet ในทุกด้าน: คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, การจัดการ, การผสานรวม, ความปลอดภัย, และการควบคุม... แต่ใช่, มันก็มีราคา $180/ผู้ใช้/ปี Google Meet, เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของ Google หลายตัว, จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นระดับ "องค์กร" อย่างเต็มที่ มันเป็นระบบประชุมสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลที่สามารถนำมาใช้ในบทบาทนี้ได้โดยการปรับแต่ง ไม่, ไม่มีระบบการจัดการการบันทึกกลางสำหรับ G. Meet. มันเป็นเครื่องมือส่วนตัวที่บันทึกทุกอย่างไว้ในไดร์ฟส่วนตัวของผู้จัดงาน. อย่างดีที่สุด คุณสามารถจัดตั้งกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อย้ายการบันทึกไปยังไดร์ฟทีมที่แชร์ไว้ภายหลังได้ แต่ไม่มีอะไรที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อทำเช่นนั้น.

Zoom ดีกว่า Google Meet ในทุกด้าน: คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การจัดการ การผสานรวม ความปลอดภัย และการควบคุม... แต่ใช่ มันก็มีราคา $180/ผู้ใช้/ปี Google Meet เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ Google หลาย ๆ ตัว จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นระดับ "องค์กร" อย่างเต็มรูปแบบ มันเป็นระบบประชุมสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลที่สามารถนำมาใช้ในบทบาทนี้ได้โดยการปรับแต่ง ไม่, ไม่มีระบบการจัดการการบันทึกกลางสำหรับ G. Meet. มันเป็นเครื่องมือส่วนตัวที่บันทึกทุกอย่างไว้ในไดร์ฟส่วนตัวของผู้จัดงาน. อย่างดีที่สุด คุณสามารถจัดตั้งกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อย้ายการบันทึกไปยังไดร์ฟทีมที่แชร์ไว้ภายหลังได้ แต่ไม่มีอะไรที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำเช่นนั้นโดยธรรมชาติ.

และแล้วก็มีผู้ใช้เช่นNoREEEEEEtilBrooklyn ที่คิดว่าเครื่องมือทั้งสองมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน:

Google Meet เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กที่ต้องการความเป็นส่วนตัว Zoom เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่คุณไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะ

Google Meet เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กที่ต้องการความเป็นส่วนตัว Zoom เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่คุณไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะ

ในที่สุด ผู้ใช้ Reddit แนะนำให้ใช้ Google Meet สำหรับการประชุมที่ง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาใช้ Google Workspace อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม Zoom ได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากหรือการประชุมที่ต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet เทียบกับ Zoom

คุณอ่านเกี่ยวกับ Google Meet คุณอ่านเกี่ยวกับ Zoom ต้องการอะไรที่ดีกว่าไหม?

ลองดูClickUp สิครับ มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp ซึ่งคุณอาจเคยคิดว่าเป็นไปได้แค่ใน Zoom หรือ Google Meet แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมายก็ตาม

ClickUp One Up #1: ClickUp Clips (สำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส)

คลิป ClickUp: Google Meet เทียบกับ Zoom
บันทึกวิดีโอสั้นๆ ได้ทันทีด้วย ClickUp Clips

เราทุกคนไม่ชอบวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการเสียเวลาในการประชุมสดเพื่อติดตามการอัปเดตง่ายๆ หรือการสาธิตClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอแบบอะซิงโครนัส ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นแทนโครงสร้างการโทรสดของ Google Meet และ Zoom คลิปสามารถเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอ, บันทึกเสียง, และเว็บแคมได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานจากระยะไกลในเขตเวลาที่แตกต่างกัน—ทุกคนสามารถดูการบันทึกได้ตามความสะดวก และทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้โดยตรงในภารกิจที่พวกเขากำลังทำงานอยู่

การผสานการทำงานอย่างไร้ที่ติเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณนี้เองที่ทำให้ Clips แตกต่างจากเครื่องมือวิดีโออื่น ๆ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออธิบายงานหรือแบ่งปันความคิดเห็น ทุกสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารจะถูกรวบรวมไว้ใน ClickUp พร้อมเชื่อมโยงกับโปรเจกต์และงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง สิ่งนี้สร้างระบบการสื่อสารในทีมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการย้อนกลับไปอ้างอิงในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Windows

ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp (สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ)

ClickUp Whiteboard
ติดตามงานของคุณและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Whiteboards

Google Meet และ Zoom มีเพียงความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานเท่านั้นClickUp Whiteboardsยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นโดยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบความคิดได้อย่างเป็นภาพภายใน ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่นำเสนอไอเดียให้กับกลุ่มเท่านั้น แต่กำลังสร้างมันร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

ไวท์บอร์ดสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้—ไม่ว่าจะเป็นระดมความคิด, แผนผังความคิด, หรือการวางแผนโครงการ. ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงภายใน ClickUp ได้เพียงไม่กี่คลิก ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติราบรื่นกว่าที่เคย.

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดบนClickUp เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไรก็ตาม

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain (สำหรับการจดบันทึกการประชุมและถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติ)

ClickUp Brain
มอบหมายงานที่ยุ่งเหยิงของการจดบันทึกการประชุมและการถอดเสียงวิดีโอให้กับผู้ช่วย AI ของ ClickUp, ClickUp Brain

การจดบันทึกและติดตามประเด็นสำคัญระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แม้จะมีฟีเจอร์บันทึกเสียงและวิดีโอจาก Google Meet และ Zoom ก็ตามClickUp Brainเข้ามาช่วยอัตโนมัติกระบวนการนี้ทั้งหมด ลืมการตรวจสอบการบันทึกการประชุมยาว ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญไปได้เลย

ClickUp Brain ใช้AI ในการถอดความบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ พร้อมไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจที่สำคัญ และประเด็นการอภิปรายไว้ในรายงานการประชุมสำหรับคุณ

สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้โดดเด่นคือการผสานการทำงานโดยตรงกับงานของคุณเมื่อการประชุมโครงการสิ้นสุดลงคุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อแปลงการถอดเสียงของคุณเป็นงานใน ClickUp พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายและเปลี่ยนวาระการประชุมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง Zoom และ Google Meet อาจมีบริการประชุมวิดีโอ แต่ ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสานเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp's One Up #4: การผสานการทำงานกับ Zoom

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Zoom: Google Meet เทียบกับ Zoom
รับสรุปการประชุมในรายการงานของคุณพร้อมลิงก์บันทึกการประชุมด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zoom

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการประชุมวิดีโอเข้ากับงานได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการแปลงการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้หลังจากจบการโทร คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามผลถูกจัดการภายใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกับโครงการของคุณ

ทุกการประชุม Zoom จะถูกบันทึกไว้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถกลับไปดูการหารือที่สำคัญได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

และคุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom ของคุณได้จากภายใน ClickUp เลย—ขจัดขั้นตอนเพิ่มเติมทั้งหมดในการสลับระหว่างสองแพลตฟอร์มขณะทำงาน

ClickUp's One Up #5: การจัดการประชุม

ClickUp Meetings: Google Meet เทียบกับ Zoom
เปลี่ยนงานประชุมของคุณให้เป็นงานประจำด้วย ClickUp Meetings

ฟีเจอร์การประชุม ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและติดตามการประชุมของคุณ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง มอบหมายงานระหว่างการสนทนา และบันทึกประเด็นสำคัญได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้การประชุมแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และการตัดสินใจถูกแปลงเป็นงานที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตามเป้าหมาย

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการเชื่อมโยงการประชุมกับโครงการและงานใน ClickUp ได้โดยตรง บันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถทบทวนการสนทนาและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย ด้วย ClickUp Meetings ทุกการประชุมจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมาย โดยทุกอย่างเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat และ SyncUps

สำหรับทีมที่ต้องการการสนทนาอย่างรวดเร็วและฉับพลันโดยไม่ต้องมีพิธีการของการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ClickUp SyncUps เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ SyncUp ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการโทรเสียงและวิดีโอ (พร้อมการแชร์หน้าจอ) ได้โดยตรงจากภายในClickUp Chat ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

ซิงค์อัพในแชท ClickUp
SyncUps ใน ClickUp Chat ทำให้การเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงและวิดีโอจากภายใน Workspace ของคุณง่ายขึ้นมาก

ต่างจากเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมเช่น Zoom หรือ Google Meet, SyncUps จึงถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับงานของคุณและทีมของคุณ, ซึ่งหมายความว่า การสนทนาของคุณจะอยู่ในบริบทเสมอ และพร้อมสำหรับการอ้างอิง.

คลิกอัพ แชท
ใช้ ClickUp Chat เพื่อสนทนากับเพื่อนร่วมงานของคุณโดยไม่ต้องสลับบริบท

ClickUp Chat ทำให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่าย ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp คุณสามารถแชทแบบตัวต่อตัว, หารือเป็นกลุ่ม, หรือสนทนาเกี่ยวกับงานเฉพาะกับทั้งทีมได้—รวมการทำงานและการสนทนาของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง ไม่ต้องสลับบริบทและเสียเวลาจากการ "เข้าร่วมการโทรด่วน" อีกต่อไป คุณสามารถเข้าถึงแชทของคุณแบบอะซิงโครนัสหรือแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญจะหลุดลอยไป

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังจัดการงานหรือการประชุมขนาดใหญ่ให้ใช้เทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดงานหลายวัน เวิร์กช็อป หรือการประชุมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วนต้องประสานงานกันอย่างราบรื่น คุณสามารถจัดการวิทยากร การนำเสนอ และช่วงพักย่อยต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบในมุมมองเดียว

ClickUp's One Up #7: แม่แบบการประชุม ClickUp

เทมเพลตการประชุม ClickUp: Google Meet เทียบกับ Zoom
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

สำหรับผู้ที่จัดการประชุมทีมเป็นประจำเทมเพลตการประชุม ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการช่วยคุณจัดโครงสร้างวาระการประชุม บันทึกข้อมูล และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดในที่เดียว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกย่อยแต่ละการประชุมตามวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการหารือ คุณสามารถมอบหมายแต่ละวาระการประชุมให้กับสมาชิกในทีมและสร้างงานโดยตรงจากบันทึกการประชุมเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตการประชุมนี้ยังช่วยให้คุณทบทวนบันทึกและมอบหมายการดำเนินการติดตามผล ซึ่งซิงค์โดยตรงกับงานของคุณ ลดโอกาสของการสื่อสารที่ผิดพลาด

ClickUp—เครื่องมือเดียวสำหรับการเข้าร่วม จัดการ และดำเนินการประชุมของคุณ

Google Meet และ Zoom มอบเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการทำงานร่วมกันทางไกล Google Meet ผสานการทำงานกับเครื่องมือใน Google Workspace ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ส่วน Zoom โดดเด่นด้วยวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง รวมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม

ในการต่อสู้ระหว่าง Zoom กับ Google Meet การเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ เช่น ราคา การผสานรวมเครื่องมือ และลักษณะของการประชุมของคุณ

เพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้ ClickUp. ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงาน, การร่วมมือในโครงการ, และการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม, ClickUp ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน. คุณสมบัติเช่น กำหนดการประชุมอัตโนมัติ, เครื่องมือการร่วมมือแบบเรียลไทม์, บันทึกการประชุมและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, และการมอบหมายงานแบบบูรณาการ ช่วยให้คุณอยู่ในระเบียบและมีประสิทธิภาพ.

นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้ทีมใด ๆ สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายสมัครใช้ ClickUp วันนี้