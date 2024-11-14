Google Meet vs Zoom: เครื่องมือวิดีโอใดดีที่สุดในปี 2025?

คุณมีการประชุมผ่าน Zoom วันนี้หรือไม่? หรือคุณอาจใช้ Google Meet เพื่อคุยกับลูกค้า? เครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ในที่ทำงานของเราทุกวัน
พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เราได้เรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อทำงานให้สำเร็จ เราเพียงแค่ต้องมีแอปที่เหมาะสมเท่านั้น
แต่ไม่มีแอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เหมาะกับทุกคน บางคนอาจชอบวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกของ Google Meet ในขณะที่บางคนอาจชื่นชอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ Zoom สำหรับการจัดการการประชุมวิดีโอแบบครบวงจร
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Zoom และ Google Meet เพื่อดูว่าตัวไหนอาจเหมาะกับคุณมากกว่ากัน นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือประชุมออนไลน์ใหม่ๆที่สามารถทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น
มาเริ่มขุดกันเลย
Google Meet คืออะไร?
Google Meet คือซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ พร้อมผสานการทำงานกับเครื่องมือใน Google Workspace เช่น Gmail และ Google Calendar ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
Google Meet มอบเสียงและวิดีโอที่ชัดเจน คำบรรยายสด และฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาของคุณปลอดภัยและเข้าถึงได้ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและแผนการใช้งานที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกคนที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้อื่นจากระยะไกล
คุณสมบัติของ Google Meet
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง Google Meet สามารถทำให้การประชุมออนไลน์ของคุณปลอดภัยและน่าสนใจได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมเล็ก ๆ หรือกิจกรรมขนาดใหญ่ Google Meet ก็มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
1. คำบรรยายสด
ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันด้วยคำบรรยายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คำบรรยายเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ที่รวดเร็วและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนหรือทีมที่ใช้หลายภาษา
2. การแชร์หน้าจอ
แชร์หน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ หรือแท็บ Chrome ของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ช่วยให้การนำเสนอเอกสาร สไลด์ และวิดีโอในระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่าย
3. ห้องประชุมย่อย
แบ่งการประชุมขนาดใหญ่เป็นกลุ่มย่อยที่เน้นเฉพาะเรื่องด้วยห้องย่อย—เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดเวิร์กช็อป หรือการพบปะสร้างเครือข่าย อย่าลืมว่าคุณยังไม่สามารถบันทึกหรือถ่ายทอดสดจากห้องย่อยได้ในขณะนี้
4. การบันทึกการประชุม
ต้องการบันทึกช่วงเวลาสำคัญหรือไม่? Google Meet ช่วยให้คุณบันทึกการประชุมและจัดเก็บไว้ใน Google Drive ได้ด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับสูง เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและแชร์ในภายหลัง
5. การผสานรวมกับ Jamboard
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์ Jamboard ในตัว กระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถระดมความคิด วาดภาพ และแบ่งปันไอเดียได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์
6. การตัดเสียงรบกวน
เสียงรบกวนพื้นหลังสามารถทำให้เสียสมาธิในการประชุมได้ Google Meet ช่วยลดปัญหานี้โดยใช้ AI ในการกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกไป ช่วยให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญ
7. ความปลอดภัยและการเข้ารหัส
Google Meet เข้ารหัสการประชุมทั้งหมดในระหว่างการส่งข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร ข้อมูลของคุณจะยังคงปลอดภัยไม่ว่าจะใช้ผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ
8. การผสานปฏิทินและอีเมล
กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจาก Google Calendar หรือ Gmail ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้คุณจัดการเวลาและตรงต่อเวลาได้อย่างง่ายดาย
9. ความเข้ากันได้กับมือถือ
เข้าถึง Google Meet ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเฉพาะสำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุมทั้งในสำนักงานหรือขณะเดินทาง
ราคาของ Google Meet
รายละเอียดราคาสำหรับ Google Workspace ซึ่งมาพร้อมกับ Google Meet มีดังนี้:
- พื้นฐาน (ฟรี): $0
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเองตามความต้องการขององค์กร
Zoom คืออะไร?
Zoom เป็นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้ธุรกิจ ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการแสดงวิดีโอและเสียงความคมชัดสูง Zoom ช่วยให้การประชุมเสมือนจริงเป็นไปอย่างไร้ที่ติบนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
การใช้งานที่ง่ายดาย, คุณภาพการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ, และคุณสมบัติการร่วมมือที่ครอบคลุม ทำให้เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารทั้งส่วนตัวและอาชีพ
คุณสมบัติของ Zoom
Zoom มีฟีเจอร์ขั้นสูงหลากหลายเพื่อช่วยให้การประชุมและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางธุรกิจ การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการฝึกอบรมเสมือนจริง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ประสบการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์
1. วิดีโอและเสียงความละเอียดสูง
Zoom รองรับวิดีโอความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่เหนือกว่า เพื่อให้การประชุม Zoom ของคุณชัดเจนและน่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะสม ระบบจะปรับคุณภาพตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ
2. การแชร์หน้าจอ
หนึ่งในคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดของ Zoom คือการแชร์หน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแสดงหน้าจอทั้งหมดหรือแอปพลิเคชันเฉพาะได้เพื่อการนำเสนอที่มีชีวิตชีวามากขึ้น
3. ห้องประชุมย่อย
ห้องย่อยช่วยให้ผู้จัดสามารถจัดคุณเข้าในกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมเสมือนจริง เพื่อให้การสนทนาหรือกิจกรรมของทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. การแชทของทีม
ฟังก์ชันการแชททีมแบบบูรณาการของ Zoom ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารผ่านข้อความนอกเหนือจากการประชุม แบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และลิงก์เพื่อการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
5. ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Zoom, การถอดความการประชุม, สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด และรายการที่ต้องดำเนินการ สามารถช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่สำคัญได้โดยไม่ต้องจดบันทึก
6. พื้นหลังเสมือนและอวตาร
คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ประชุมของคุณด้วยภาพพื้นหลังเสมือนจริงหรือใช้ตัวละครอวาตาร์ที่สนุกสนานเพื่อเพิ่มความสร้างสรรค์
7. การบันทึกบนคลาวด์
Zoom มีฟีเจอร์การบันทึกบนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์การประชุม พร้อมถอดความสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายในภายหลัง
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน (ฟรี): $0
- ข้อดี: 13.32 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18. 32 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 22.49 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Google Meet เทียบกับ Zoom: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Google Meet และ Zoom เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมซึ่งตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือสรุปคุณสมบัติโดยย่อเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด
|คุณสมบัติ
|Google Meet
|ซูม
|ศักยภาพของผู้เข้าร่วม
|ตั้งแต่ 100 ถึง 1000 ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิก
|สูงสุด 100 คนในแผนฟรี; สูงสุด 1,000 คนในแผนองค์กร
|การบูรณาการ
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
|ครอบคลุมอย่างกว้างขวางพร้อมแอปมากมาย
|อินเตอร์เฟซผู้ใช้
|สะอาดและใช้งานง่าย
|มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ
|พื้นหลังเสมือน
|การปรับแต่งที่จำกัด
|ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด
|การบันทึกและการเล่นซ้ำ
|จำกัดโดยระดับของ Google Workspace
|ครอบคลุม พร้อมแชร์ได้ง่าย
|คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
|การเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง, การควบคุมของผู้ดูแลน้อยลง
|การควบคุมขั้นสูงและการเข้ารหัสแบบครบวงจร; ปัญหาในอดีต
|ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม
|แอปพลิเคชันมือถือบนเว็บ
|แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับหลายระบบปฏิบัติการ; มีให้บริการบนเว็บและมือถือด้วย
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|เครื่องมือพื้นฐาน เช่น แชทและห้องย่อย
|เครื่องมือขั้นสูง รวมถึงแชท ห้องย่อย การสำรวจความคิดเห็น และการถามตอบ
ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติเหล่านี้ในรายละเอียดกัน
ความจุในการประชุม
- Google Meet อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน สำหรับแผนขั้นสูง รองรับทีมขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นในชุด Google Workspace เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดประชุมทีมขนาดใหญ่หรือสัมมนาออนไลน์เป็นประจำ แผนฟรีสามารถจัดประชุมได้สูงสุด 100 คนต่อครั้ง
- Zoom เช่นเดียวกัน มีขีดจำกัดที่แตกต่างกันตามแผนการใช้งาน โดยสามารถจัดประชุมได้สูงสุด 100 คนในแผนฟรี และสูงสุด 300 คนในแผน Business และ Business Plus คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเสริม Large Meeting เพื่อขยายจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น 500 หรือ 1,000 คน ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขยายขนาดการประชุมสำหรับกิจกรรมต่างๆ
🏆 ผู้ชนะ: Google Meet อาจประหยัดกว่าสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการประชุมใหญ่เป็นครั้งคราว เนื่องจากมีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าและมีฟีเจอร์ Workspace ที่ผสานรวมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ต้องจัดการประชุมใหญ่บ่อยครั้ง ความยืดหยุ่นของ Zoom พร้อมส่วนเสริม "Large Meeting" อาจคุ้มค่ากับการลงทุน.
เครื่องมือสำหรับการแชร์หน้าจอและการทำงานร่วมกัน
- ทั้ง Google Meet และ Zoom มีฟีเจอร์การแชร์หน้าจอ อย่างไรก็ตาม Google Meet สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารที่แชร์ได้ง่ายและแก้ไขแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
- Zoom มีตัวเลือกการแชร์หน้าจอขั้นสูง รวมถึงฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบและความสามารถในการควบคุมหน้าจอที่แชร์จากระยะไกล ทำให้การโต้ตอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมหรือการนำเสนอที่ต้องการการมีส่วนร่วม
🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งส่งเสริมการประชุมออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์
การบันทึกและการถอดความ
- Google Meet และ Zoom อนุญาตให้คุณบันทึกการประชุมออนไลน์ได้ Google Meet จะบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive ใน Google Workspace แต่การถอดเสียงจะจำกัดเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ฟรี
- Zoom ให้บริการบันทึกและถอดความอัตโนมัติในทุกแพ็กเกจ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมและเซสชั่นที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายเพื่อการอ้างอิงในอนาคต ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในระดับการสมัครสมาชิกใดก็ตาม
🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับตัวเลือกการบันทึกและการถอดเสียงที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ห้องประชุมย่อย
- Google Meet และ Zoom มีห้องย่อยสำหรับการประชุมย่อย Google Meet ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการสนทนาในกลุ่มย่อยภายในประชุมใหญ่ภายใน Google Workspace อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าในการจัดการหลายห้องย่อยพร้อมกัน
- Zoom เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของห้องย่อยสำหรับการประชุม มันมีตัวเลือกมากมายสำหรับการจัดการพื้นที่เหล่านี้ในระหว่างการประชุม รวมถึงความสามารถของโฮสต์ในการเข้าร่วมห้องย่อยใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มพลวัตของการประชุมได้อย่างมาก
🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับความสามารถในการจัดห้องย่อยที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งเอื้อต่อการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวม
- Google Meet ถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับแอป Google Workspace เช่น Gmail, Drive และ Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Google การผสานรวมนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดตารางเวลาสำหรับทีมที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นหลัก
- Zoom ผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย รวมถึง Microsoft Teams และ Slack มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ ตลาด Marketplace ที่กว้างขวางยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Zoom ได้ด้วยแอปจากบุคคลที่สามมากมาย
🏆 ผู้ชนะ: Zoom, สำหรับการผสานรวมที่หลากหลายกว่า
ความปลอดภัย
- ทั้ง Google Meet และ Zoom ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แต่ Google Meet ได้รับประโยชน์จากโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Google ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการอัปเดต Google Workspace อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลที่มีความไว้วางใจ
- Zoom ได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวมการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม Zoom ก็เคยถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยในอดีต การอัปเดตครั้งล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อสร้างความไว้วางใจ และทำให้สภาพแวดล้อมการประชุมปลอดภัยยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Google Meet, ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง มอบความสบายใจให้กับผู้ใช้
✨ คำตัดสินสุดท้าย
ในขณะที่ Google Meet เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ใช้ Google Workspace แต่สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ Zoom ทำให้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานสูงและความสามารถในการขยายตัวในเครื่องมือการประชุมของพวกเขา
Google Meet เทียบกับ Zoom บน Reddit
เมื่อคุณค้นหา Google Meet กับ Zoom บน Reddit ความคิดเห็นจะแตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคน
ผู้ใช้ Reddit หลายคน เช่นForgeableSum ชอบใช้ Google Meet เพราะความเรียบง่ายและการผสานรวมกับ Google Workspace
ในช่วงการระบาดของโรค ทุกคนหันมาใช้ Zoom กันหมด และทุกวันจะมีโพสต์บนหน้าแรกที่อ้างถึง "Zoom" ราวกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ทางวัฒนธรรมของเราไปแล้ว (เหมือนกับที่ "Google" กลายมาหมายถึงการค้นหา) แต่ความสำเร็จของมันเกิดจากคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองหรือการตลาดที่ชาญฉลาด/ฉวยโอกาสกันแน่? ฉันอดรู้สึกไม่ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้อยู่ก่อน Zoom นานแล้ว กล่าวคือ Google Meet ซึ่งทำงานผ่านเบราว์เซอร์นั้น ฟรี 100% และไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย นั่นคือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของฉัน Zoom สามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาบังคับให้คุณดาวน์โหลด (เช่นเดียวกับบริษัทหลายแห่ง) เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะคลิกมันในอนาคตหากมันเป็นไอคอนบนเดสก์ท็อป/ด็อกของคุณ แต่การนัดหมาย/เวลาในการประชุมกับผู้คนทางไกลนั้นยากพออยู่แล้ว การให้ทั้งสองฝ่ายติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้ายิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีก เป็นเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้บริโภคถึงเลือกทำเช่นนี้แทนที่จะส่งลิงก์สำหรับการประชุมผ่าน Google Meet อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ เช่นMarkOfTheDragon12 ชี้ให้เห็นว่า Zoom มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการประชุมและสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่มากกว่า
Zoom ดีกว่า Google Meet ในทุกด้าน: คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, การจัดการ, การผสานรวม, ความปลอดภัย, และการควบคุม... แต่ใช่, มันก็มีราคา $180/ผู้ใช้/ปี Google Meet, เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของ Google หลายตัว, จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นระดับ "องค์กร" อย่างเต็มที่ มันเป็นระบบประชุมสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลที่สามารถนำมาใช้ในบทบาทนี้ได้โดยการปรับแต่ง ไม่, ไม่มีระบบการจัดการการบันทึกกลางสำหรับ G. Meet. มันเป็นเครื่องมือส่วนตัวที่บันทึกทุกอย่างไว้ในไดร์ฟส่วนตัวของผู้จัดงาน. อย่างดีที่สุด คุณสามารถจัดตั้งกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อย้ายการบันทึกไปยังไดร์ฟทีมที่แชร์ไว้ภายหลังได้ แต่ไม่มีอะไรที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อทำเช่นนั้น.
และแล้วก็มีผู้ใช้เช่นNoREEEEEEtilBrooklyn ที่คิดว่าเครื่องมือทั้งสองมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน:
Google Meet เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กที่ต้องการความเป็นส่วนตัว Zoom เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่คุณไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะ
ในที่สุด ผู้ใช้ Reddit แนะนำให้ใช้ Google Meet สำหรับการประชุมที่ง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาใช้ Google Workspace อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม Zoom ได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากหรือการประชุมที่ต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet เทียบกับ Zoom
คุณอ่านเกี่ยวกับ Google Meet คุณอ่านเกี่ยวกับ Zoom ต้องการอะไรที่ดีกว่าไหม?
ลองดูClickUp สิครับ มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp ซึ่งคุณอาจเคยคิดว่าเป็นไปได้แค่ใน Zoom หรือ Google Meet แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมายก็ตาม
ClickUp One Up #1: ClickUp Clips (สำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส)
เราทุกคนไม่ชอบวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการเสียเวลาในการประชุมสดเพื่อติดตามการอัปเดตง่ายๆ หรือการสาธิตClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอแบบอะซิงโครนัส ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นแทนโครงสร้างการโทรสดของ Google Meet และ Zoom คลิปสามารถเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอ, บันทึกเสียง, และเว็บแคมได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานจากระยะไกลในเขตเวลาที่แตกต่างกัน—ทุกคนสามารถดูการบันทึกได้ตามความสะดวก และทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้โดยตรงในภารกิจที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
การผสานการทำงานอย่างไร้ที่ติเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณนี้เองที่ทำให้ Clips แตกต่างจากเครื่องมือวิดีโออื่น ๆ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออธิบายงานหรือแบ่งปันความคิดเห็น ทุกสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารจะถูกรวบรวมไว้ใน ClickUp พร้อมเชื่อมโยงกับโปรเจกต์และงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง สิ่งนี้สร้างระบบการสื่อสารในทีมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการย้อนกลับไปอ้างอิงในภายหลัง
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Windows
ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp (สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
Google Meet และ Zoom มีเพียงความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานเท่านั้นClickUp Whiteboardsยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นโดยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบความคิดได้อย่างเป็นภาพภายใน ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่นำเสนอไอเดียให้กับกลุ่มเท่านั้น แต่กำลังสร้างมันร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
ไวท์บอร์ดสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้—ไม่ว่าจะเป็นระดมความคิด, แผนผังความคิด, หรือการวางแผนโครงการ. ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงภายใน ClickUp ได้เพียงไม่กี่คลิก ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติราบรื่นกว่าที่เคย.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดบนClickUp เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไรก็ตาม
ClickUp One Up #3: ClickUp Brain (สำหรับการจดบันทึกการประชุมและถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติ)
การจดบันทึกและติดตามประเด็นสำคัญระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แม้จะมีฟีเจอร์บันทึกเสียงและวิดีโอจาก Google Meet และ Zoom ก็ตามClickUp Brainเข้ามาช่วยอัตโนมัติกระบวนการนี้ทั้งหมด ลืมการตรวจสอบการบันทึกการประชุมยาว ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญไปได้เลย
ClickUp Brain ใช้AI ในการถอดความบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ พร้อมไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจที่สำคัญ และประเด็นการอภิปรายไว้ในรายงานการประชุมสำหรับคุณ
สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้โดดเด่นคือการผสานการทำงานโดยตรงกับงานของคุณเมื่อการประชุมโครงการสิ้นสุดลงคุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อแปลงการถอดเสียงของคุณเป็นงานใน ClickUp พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหายและเปลี่ยนวาระการประชุมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง Zoom และ Google Meet อาจมีบริการประชุมวิดีโอ แต่ ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสานเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp's One Up #4: การผสานการทำงานกับ Zoom
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการประชุมวิดีโอเข้ากับงานได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการแปลงการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้หลังจากจบการโทร คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามผลถูกจัดการภายใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกับโครงการของคุณ
ทุกการประชุม Zoom จะถูกบันทึกไว้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณสามารถกลับไปดูการหารือที่สำคัญได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
และคุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom ของคุณได้จากภายใน ClickUp เลย—ขจัดขั้นตอนเพิ่มเติมทั้งหมดในการสลับระหว่างสองแพลตฟอร์มขณะทำงาน
ClickUp's One Up #5: การจัดการประชุม
ฟีเจอร์การประชุม ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและติดตามการประชุมของคุณ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง มอบหมายงานระหว่างการสนทนา และบันทึกประเด็นสำคัญได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้การประชุมแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และการตัดสินใจถูกแปลงเป็นงานที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตามเป้าหมาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการเชื่อมโยงการประชุมกับโครงการและงานใน ClickUp ได้โดยตรง บันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถทบทวนการสนทนาและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย ด้วย ClickUp Meetings ทุกการประชุมจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมาย โดยทุกอย่างเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat และ SyncUps
สำหรับทีมที่ต้องการการสนทนาอย่างรวดเร็วและฉับพลันโดยไม่ต้องมีพิธีการของการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ClickUp SyncUps เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ SyncUp ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการโทรเสียงและวิดีโอ (พร้อมการแชร์หน้าจอ) ได้โดยตรงจากภายในClickUp Chat ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ต่างจากเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมเช่น Zoom หรือ Google Meet, SyncUps จึงถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับงานของคุณและทีมของคุณ, ซึ่งหมายความว่า การสนทนาของคุณจะอยู่ในบริบทเสมอ และพร้อมสำหรับการอ้างอิง.
ClickUp Chat ทำให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่าย ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp คุณสามารถแชทแบบตัวต่อตัว, หารือเป็นกลุ่ม, หรือสนทนาเกี่ยวกับงานเฉพาะกับทั้งทีมได้—รวมการทำงานและการสนทนาของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง ไม่ต้องสลับบริบทและเสียเวลาจากการ "เข้าร่วมการโทรด่วน" อีกต่อไป คุณสามารถเข้าถึงแชทของคุณแบบอะซิงโครนัสหรือแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญจะหลุดลอยไป
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังจัดการงานหรือการประชุมขนาดใหญ่ให้ใช้เทมเพลตการจัดการการประชุมของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดงานหลายวัน เวิร์กช็อป หรือการประชุมขนาดใหญ่ที่มีหลายส่วนต้องประสานงานกันอย่างราบรื่น คุณสามารถจัดการวิทยากร การนำเสนอ และช่วงพักย่อยต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบในมุมมองเดียว
ClickUp's One Up #7: แม่แบบการประชุม ClickUp
สำหรับผู้ที่จัดการประชุมทีมเป็นประจำเทมเพลตการประชุม ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการช่วยคุณจัดโครงสร้างวาระการประชุม บันทึกข้อมูล และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดในที่เดียว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกย่อยแต่ละการประชุมตามวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการหารือ คุณสามารถมอบหมายแต่ละวาระการประชุมให้กับสมาชิกในทีมและสร้างงานโดยตรงจากบันทึกการประชุมเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตการประชุมนี้ยังช่วยให้คุณทบทวนบันทึกและมอบหมายการดำเนินการติดตามผล ซึ่งซิงค์โดยตรงกับงานของคุณ ลดโอกาสของการสื่อสารที่ผิดพลาด
ClickUp—เครื่องมือเดียวสำหรับการเข้าร่วม จัดการ และดำเนินการประชุมของคุณ
Google Meet และ Zoom มอบเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการทำงานร่วมกันทางไกล Google Meet ผสานการทำงานกับเครื่องมือใน Google Workspace ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ส่วน Zoom โดดเด่นด้วยวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง รวมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
ในการต่อสู้ระหว่าง Zoom กับ Google Meet การเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ เช่น ราคา การผสานรวมเครื่องมือ และลักษณะของการประชุมของคุณ
เพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้ ClickUp. ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงาน, การร่วมมือในโครงการ, และการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม, ClickUp ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน. คุณสมบัติเช่น กำหนดการประชุมอัตโนมัติ, เครื่องมือการร่วมมือแบบเรียลไทม์, บันทึกการประชุมและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, และการมอบหมายงานแบบบูรณาการ ช่วยให้คุณอยู่ในระเบียบและมีประสิทธิภาพ.
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้ทีมใด ๆ สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายสมัครใช้ ClickUp วันนี้