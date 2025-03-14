เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีสำหรับ Excel

การจัดการงานมักรู้สึกเหมือนเกมตีตัวตุ่นที่ไม่มีวันจบสิ้น
คุณทำภารกิจหนึ่งเสร็จแล้ว ก็มีอีกห้าภารกิจโผล่ขึ้นมา
นั่นคือจุดที่รายการสิ่งที่ต้องทำเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ได้ พวกมันเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณเอง คอยช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อไปและจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำราวกับนินจา
ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel คุณสามารถทิ้งปากกาและกระดาษและหันมาใช้แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการงานของคุณ เทมเพลต Excel เหล่านี้ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างให้ตรงตามความต้องการของคุณ ทำให้มีประโยชน์สำหรับงานทุกประเภท
ในบทความนี้ เราจะรีวิวเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ที่ใช้ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
🏆 โบนัส: แม้ว่าเทมเพลต Excel จะมีประโยชน์ แต่เรายังมีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำอื่นๆ ให้คุณในบทความนี้อีก อย่าเชื่อเรา—คุณจะต้องชอบใช้มันแน่นอน!
อะไรคือแบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel?
แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel เป็นเครื่องมือที่สะดวกและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานของคุณอย่างเป็นระเบียบโดยใช้สเปรดชีต Excel
พวกเขาทำให้การมอบหมายงาน การกำหนดวันครบกำหนด และการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายจากโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง จัดตารางครอบครัว หรือจัดการกับสิ่งที่ต้องทำสำหรับโรงเรียน เทมเพลตเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามทุกอย่างไว้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำดียิ่งขึ้นคือความหลากหลายในการใช้งาน
ไม่เหมือนกับสมุดวางแผนมาตรฐาน คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับรายการงานใดก็ได้
เทมเพลตเหล่านี้สามารถเรียบง่ายหรือละเอียดได้ตามต้องการ ตั้งแต่การกำหนดสีเพื่อแยกงานเร่งด่วนไปจนถึงการกรองรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว
ต้องการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละงานเพื่อให้รู้สึกพึงพอใจเมื่อทำเสร็จหรือไม่? ทำได้เลย
เทมเพลตเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันอีกด้วย หากคุณกำลังประสานงานกับทีมหรือครอบครัว เพียงแค่แชร์ไฟล์ Excel ทุกคนสามารถอัปเดตความคืบหน้าของตนได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพงานที่เสร็จสิ้นและกำหนดเวลาที่ต้องทำในอนาคตได้ชัดเจน—เพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมายของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ดี?
เทมเพลต Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีนั้นมากกว่าแค่ที่สำหรับจดบันทึกงานต่างๆ
ตัวอย่างเช่น มันควรให้คุณ แยกงานโครงการ ออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย กำหนดตารางกิจวัตรประจำสัปดาห์ หรือ ติดตามความก้าวหน้า ของเป้าหมายระยะยาวเหล่านั้น
เทมเพลตควรมีคอลัมน์ที่ชัดเจนสำหรับการติดตามวันครบกำหนด ระดับความสำคัญ และความคืบหน้า นอกจากนี้ควรมีฟีเจอร์ในตัว เช่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเน้นงานที่ล่าช้าหรือทำเสร็จแล้ว
เทมเพลต Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับทุกอย่างตั้งแต่การจัดระเบียบโครงการหลายโครงการไปจนถึงการสร้างรายการตรวจสอบการบรรจุของสำหรับการเดินทาง
ในอุดมคติแล้ว เทมเพลตที่คุณใช้เป็นประจำควรมีความยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แผนภูมิแกนต์ และแถบแสดงความคืบหน้า เพื่อช่วยให้คุณจัดการและทำงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเหมือนแชมเปี้ยน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบงานที่ต้องทำที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
10 อันดับเทมเพลต Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
1. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมตัวติดตามความคืบหน้าโดย Microsoft 365
แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมตัวติดตามความคืบหน้า โดย Microsoft 365 เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมหากคุณเพิ่งเริ่มใช้เทมเพลต Excel ด้วยคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถกำหนดความสำคัญของงาน วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าโดยใช้แถบความคืบหน้าที่ติดตั้งไว้แล้ว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการได้โดยการให้คุณกำหนดงานและติดตามสถานะการเสร็จสิ้น เมื่อคุณอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์ งานจะอัปเดตเป็น 'เสร็จ' โดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้น ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ว่าจะใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือการจัดการโครงการ เทมเพลตที่เข้าถึงได้ง่ายนี้ทำให้การติดตามงานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย!
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ช่วยโครงการ, ผู้ประสานงานทีม, และผู้ช่วยส่วนตัวที่ต้องการจัดการงานและความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) (พร้อมเทมเพลตและตัวอย่าง)
2. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel โดยผู้จัดการโครงการ
รู้สึกท่วมท้นกับรายการงานของคุณหรือไม่? ด้วย เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel โดย Project Manager การจัดการงานของคุณจะง่ายขึ้นมาก
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณมอบหมายงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าโดยใช้แถบความคืบหน้าที่เรียบง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี!
ต้องการควบคุมมากขึ้นหรือไม่? คุณสามารถนำเข้าลิสต์งานของคุณได้อย่างง่ายดายไปยังซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ และร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการงาน, ผู้นำการดำเนินงาน, และผู้นำทีมที่ต้องการติดตามงานโครงการและความคืบหน้า
อ่านเพิ่มเติม: 20 แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการฟรีโดย ClickUp
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel โดย Vertex42. com
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อจัดการงานของคุณ (โดยเฉพาะกับทีมของคุณ) เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel โดย Vertex42 สามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการติดตามความคืบหน้าได้
เทมเพลตติดตามงานที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบความสามารถในการมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และจัดลำดับความสำคัญด้วยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข นอกจากนี้ยังมีการกรองงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถจัดเรียงงานตามฟิลด์ที่คุณต้องการได้อีกด้วย
คุณยังสามารถจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญหรือสถานะการเสร็จสิ้นได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีม, ผู้ประสานงานโครงการ, และผู้ควบคุมงานที่ต้องการเครื่องมือการจัดการงานที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามทีม
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel (พร้อมเทมเพลต)
4. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำแบบพิมพ์ได้ โดย Template.net
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานส่วนตัว, โครงการหลายอย่าง, หรือการวางแผนงบประมาณทีมสำหรับโครงการล่าสุดของคุณ, แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถพิมพ์ได้ ก็พร้อมช่วยคุณแล้ว
เทมเพลต Excel ที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้คุณเพิ่มคำอธิบายงานหรือบันทึกเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเพิ่มงานกี่งานลงในแผ่นงานก็ตาม ที่ดีที่สุดคือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและแก้ไขได้เต็มที่ทั้งใน Excel และ Google Sheets
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลสำนักงาน, ผู้จัดการโครงการ, และผู้วางแผนงานที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยืดหยุ่นและสามารถพิมพ์ได้สำหรับโครงการหลาย ๆ โครงการ
อ่านเพิ่มเติม: 20 แม่แบบสเปรดชีตฟรีใน Excel & ClickUp
5. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำเดือน โดย Template.net
เคยรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำพยายามติดตามงบประมาณรายเดือนและตารางเวลาประจำวันของคุณหรือไม่?
การติดตามค่าไฟฟ้า ค่าผ่อนบ้าน และเป้าหมายของโครงการสามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือจุดที่ เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำรายเดือน โดย Template.net สามารถสร้างความแตกต่างได้
เทมเพลต Excel นี้ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คุณกำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และควบคุมเป้าหมายประจำเดือนทั้งหมดของคุณได้อย่างครบถ้วน
คุณลักษณะการติดตามความสำเร็จของเทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงบประมาณรายเดือนหรือสถานะของโครงการ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ว่างที่สะดวกสำหรับเพิ่มบันทึกเพิ่มเติม
บันทึกเป็นไฟล์ Excel หรือ Google Sheet แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อใช้งาน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการงบประมาณ, นักวางแผนการเงิน, และผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการติดตามงบประมาณรายเดือนและเป้าหมายระยะยาวของโครงการ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบใน Excel ด้วยเทมเพลตและตัวอย่าง
6. แม่แบบเอกสารรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel โดย Template.net
คุณสามารถจัดการทั้งงานที่ต้องทำในระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวได้ด้วย เทมเพลตตารางงานใน Excel สำหรับรายการที่ต้องทำ โดย Template.net
แม่แบบนี้สามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้ ทำให้คุณสามารถแก้ไขฟิลด์เพื่อรวมรายละเอียดงานเฉพาะและกำหนดลำดับความสำคัญได้
คุณสามารถเน้นงานได้ง่ายตามสถานะ, กำหนดเวลา, หรือระดับความสำคัญโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณให้ดูง่ายขึ้น ในขณะที่ฟังก์ชันการคำนวณในตัวช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาของงานและความคืบหน้าโดยรวมได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้นำโครงการ, และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลในการจัดการทั้งงานระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามงานในที่ทำงาน
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
แม้ว่าการจัดรูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Microsoft Excel จะดูสะดวก แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา:
- การอัปเดตด้วยตนเอง: คุณจะต้องอัปเดตรายการของคุณด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจใช้เวลามากหากคุณกำลังจัดการงานหรือโครงการหลายอย่าง
- การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการงานเฉพาะทาง Excel ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวสำหรับงานที่ทำซ้ำหรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- การใช้งานร่วมกันที่ไม่ราบรื่น: การแชร์ไฟล์สเปรดชีต Excel ของคุณกับผู้อื่นอาจทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีหลายคนแก้ไขข้อมูลในเวลาเดียวกัน
- ไม่มีการติดตามแบบเรียลไทม์: ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ระบบคลาวด์ Excel ไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ยากต่อการติดตามความคืบหน้าได้ทันที
- สูตรที่ซับซ้อน: การใช้คุณสมบัติขั้นสูง (เช่น แผนภูมิแกนต์หรือการจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง) ต้องการความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันของ Excel ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น
- ไม่มีการเชื่อมโยงงาน: ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Excel ไม่รองรับการเชื่อมโยงงานตามการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำทางเลือก
หากเราบอกคุณว่ามีแพลตฟอร์มที่รวมการจัดรูปแบบรายการที่ต้องทำ, การจัดเรียง, และการติดตามงานกับการจัดการโครงการไว้ด้วยกันล่ะ?
นี่คือวิธีที่ClickUpสามารถเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
ด้วยมุมมองสถานะที่ปรับแต่งได้หลากหลายและฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ผสานรวมไว้ในตัว เทมเพลตฟรีของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมการตลาดหรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำทางเลือกที่ดีที่สุดจาก ClickUp ที่คุณสามารถลองใช้ได้:
1. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
คุณเป็นคนหนึ่งที่ลืมรดน้ำต้นไม้ หรือลืมตรวจสอบงานที่ต้องส่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพียงเพราะมีอะไรให้ทำมากเกินไปหรือเปล่า?
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นโดยแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสมบูรณ์' และฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ประเภทงาน' หรือ 'ความสำคัญ' เทมเพลตติดตามงานนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของคุณ
คุณยังสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนได้ในครั้งเดียว มุมมองรายการงานช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าทีม, และผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับโครงการต่างๆ
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
หากคุณต้องการโซลูชันพื้นฐานที่เรียบง่ายสำหรับงานประจำวันของคุณเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp Basicคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบ. มันมอบการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้เต็มที่ให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที.
มันช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย ดูงานของคุณในรูปแบบกระดานหรือรายการ และกรองตามสถานะง่ายๆ สองสถานะ—'เสร็จแล้ว' และ 'ต้องทำ'
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานส่วนตัวหรือการดูแลโครงการ คุณสามารถปรับใช้เทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อติดตามขั้นตอนการทำงานของคุณ!
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพระดับเริ่มต้น ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ และผู้ประสานงานโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่าย
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ตั้งแต่การจัดเรียงรายการของใช้ในครัว ไปจนถึงการวางแผนวันทำงานของคุณเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในแต่ละวันของคุณ
เทมเพลตติดตามงานสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ตัวนับสถิติต่อเนื่อง', 'หมวดหมู่' และอื่น ๆ นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับการติดตามและสร้างนิสัย
คุณสามารถติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการได้ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและเป้าหมายของเทมเพลต ทำให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานทุกอย่างเสร็จทันเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสำนักงาน, ฟรีแลนซ์, และผู้นำทีมที่จัดการงานประจำวันและเป้าหมายส่วนตัว
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเป็นเทมเพลตหน้าเดียวที่ช่วยให้คุณวางแผนงานประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารโครงการของทีมที่มีกำหนดส่งหลายอย่างกระจายอยู่ตลอดทั้งเดือน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และดูทุกอย่างในรูปแบบปฏิทินใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะหน้าที่ของคุณหรือไม่? เปลี่ยนเป็นมุมมองตามบทบาทและดูเฉพาะงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของงานในมือ
หรือสมมติว่าคุณกำลังวางแผนงานครอบครัวใหญ่ที่มีหลายส่วนต้องจัดการ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดตารางและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในครอบครัว ติดตามกำหนดการสำหรับการจองสถานที่ และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนสำหรับวันที่สำคัญ
มันรวมถึงมุมมองคำขอประชุมที่สะดวกเพื่อแสดงให้คุณเห็นการประชุมที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงาน, ผู้จัดการโครงการ, และผู้ช่วยผู้บริหารที่ติดตามงานและกำหนดเวลาตามตารางรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน
💡อ่านเพิ่มเติม: 15 ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้น
5. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
จินตนาการว่าคุณกำลังทำงานบนโครงการของลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน
ด้วยเทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงานตามลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และมั่นใจได้ว่ากำหนดส่งงานจะไม่ทับซ้อนกัน
มุมมองปฏิทินจะแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณวางแผนปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการทรัพยากรสำหรับแต่ละโครงการมีประสิทธิภาพ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ผู้จัดการโครงการ' และ 'ความคืบหน้าในการทำงาน' คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามโครงการและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี, และผู้นำทีมที่รับผิดชอบโครงการลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน
6. แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp
เมื่อมีงานกองสูงเป็นภูเขาเทมเพลตการจัดการงาน ClickUpสามารถเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในการทำให้ตารางงานของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบได้ดีขึ้น
เทมเพลตติดตามงานอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณเป็นสามรายการ: งานที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และงานที่ค้างอยู่ กำหนดงาน ตั้งวันครบกำหนด และกรองตามฟิลด์กำหนดเอง 'แผนก' เพื่อติดตามงานตามแผนก
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่แล้ว เช่น 'ผู้รับผิดชอบ' และ 'ความสำคัญ' หรือสร้างฟิลด์ของคุณเองเพื่อการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้น
นี่คือโซลูชันพร้อมใช้งานที่จะทำให้การจัดการรายการที่ต้องทำของคุณง่ายกว่าที่เคย!
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้ประสานงานการดำเนินงานที่จัดการงานที่ซับซ้อนและปริมาณงานข้ามทีม
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายงาน
ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (เช่น การย้ายบ้านหรือสำนักงาน) นั่นคือจุดที่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายของของ ClickUpเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตนี้ใช้ติดตามงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการย้ายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุของ การจัดตารางเวลา หรือการวางแผนด้านโลจิสติกส์ มันจะแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย
ด้วยสถานะที่กำหนดเองและมุมมองแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกลืมและทำให้การย้ายใหม่ของคุณปราศจากความเครียดและมุ่งเน้น!
ใช้มุมมองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวมของการย้าย ในขณะที่มุมมองคู่มือเริ่มต้นจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสถานที่, ผู้ดูแลสำนักงาน, และเจ้าของบ้านที่วางแผนและจัดระเบียบงานย้ายเพื่อความราบรื่น
8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
คุณได้วางแผนรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายสำหรับปีหน้าหรือยัง? ถ้ายัง คุณสามารถใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUpเพื่อช่วยเปลี่ยนความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง
เทมเพลตติดตามงานนี้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเอง—'ทวีป,' 'จุดหมายปลายทาง,' และ 'บุคคลที่เกี่ยวข้อง'—เหมาะสำหรับการจัดหมวดหมู่และติดตามประสบการณ์ของคุณ ตั้งแต่สถานที่ที่ไปเยือนไปจนถึงอาหารที่ชื่นชอบ
มุมมองตามคะแนนจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญว่าควรทำอะไรก่อน ในขณะที่มุมมองตามบุคคลจะช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมที่คุณวางแผนทำกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
เริ่มวางแผนวันนี้ แล้วดูรายการความฝันของคุณกลายเป็นจริง!
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง, โค้ชชีวิต, นักวางแผนการเดินทาง, และทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนความฝันและความปรารถนาให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp
คุณครูทุกท่าน นี่คือสำหรับคุณ!เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานมอบหมายใน ClickUp Classช่วยให้คุณจัดการงานมอบหมาย คะแนน และความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะสอนกลุ่มเล็กหรือจัดการหลายชั้นเรียน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำงานเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา ช่วยให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด—ความสำเร็จของนักเรียนของคุณ!
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จสมบูรณ์' พร้อมด้วยฟิลด์ต่าง ๆ เช่น 'คะแนน' และ 'หัวข้อที่ครอบคลุม' การจัดระเบียบงานที่ต้องทำในห้องเรียนของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วย!
✨ เหมาะสำหรับ: ครู อาจารย์ และผู้ประสานงานทางวิชาการที่จัดการงานมอบหมายในชั้นเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน
10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneสร้างขึ้นบนระบบ GTD ของ David Allen ทำให้การจัดระเบียบงานเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงเป็นเรื่องง่าย เอกสารคู่มือที่รวมอยู่ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นได้ง่าย
ด้วยรายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเจ็ดรายการ เช่น การดำเนินการถัดไป, ไฟล์ติดตาม, และการทบทวนประจำสัปดาห์, เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ GTD
เทมเพลตนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'บล็อก' 'บริบท' และ 'ความพยายาม' เพื่อให้คุณมีเครื่องมือในการติดตามงานของคุณได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับทั้งทีมและบุคคลที่พร้อมจะทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ!
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ผู้จัดการโครงการ, และมืออาชีพที่มีงานยุ่งที่ใช้ระบบ GTD เพื่อจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนและบริบท
11. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะปรับปรุงห้องครัวหรือตกแต่งบ้านทั้งหลังใหม่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้การปรับปรุงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากความเครียด!
ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงานที่มีความสำคัญสูง กำหนดงบประมาณโครงการ และติดตามทุกขั้นตอนของแผนงานปรับปรุงบ้าน ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบงานตามวันที่เริ่มต้น หรือใช้มุมมองบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการผู้รับเหมาหลายรายและวัสดุไปจนถึงการจัดตารางเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการโครงการปรับปรุงบ้าน, และนักออกแบบภายในที่ดูแลงานปรับปรุงบ้านและกำหนดเวลา
อ่านเพิ่มเติม: รายการตรวจสอบการจัดการโครงการ 9 ข้อสำหรับผู้จัดการ
ทำสิ่งที่ต้องทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
มาพูดกันตามตรง—รายการสิ่งที่ต้องทำแบบเดิมๆ นั้นมีประโยชน์ก็จริง แต่ก็สามารถพาคุณไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
พวกมันมีประโยชน์สำหรับการจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ แต่การจัดการโครงการ (ทั้งส่วนตัวและงาน) ต้องการสิ่งที่ครอบคลุมมากกว่านี้
นั่นคือจุดที่เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp เข้ามาช่วย
พวกเขาเสนอประสบการณ์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับสถานการณ์เฉพาะ เช่น การย้ายบ้าน การติดตามงบประมาณโครงการ หรือการจัดการงานประจำวัน
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดในรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่โครงการที่บ้านไปจนถึงภาระงานที่ทำงาน
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และจัดการกับรายการที่ต้องทำของคุณอย่างมั่นใจ!