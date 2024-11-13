วิธีสร้างและบริหารคณะกรรมการที่ปรึกษา

เมื่อ Airbnb เริ่มขยายธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ นั่นคือทีมผู้บริหารขาดความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Airbnb ได้เชิญ Chip Conley ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมที่มีประสบการณ์ยาวนานมาเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
ความเชี่ยวชาญของคอนลีย์ช่วยให้ Airbnb สามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของภาคการท่องเที่ยวและบริการได้ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้เข้าพักของ Airbnb และเชื่อมช่องว่างระหว่างความคล่องตัวของสตาร์ทอัพกับมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
นั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดีควรทำ—ให้ความเชี่ยวชาญในจุดที่จำเป็นที่สุดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า มาเรียนรู้วิธีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทของคุณกันเถอะ
คณะกรรมการที่ปรึกษาคืออะไร?
คณะกรรมการที่ปรึกษาคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และความเชี่ยวชาญ แก่ผู้นำขององค์กรของคุณ บุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในด้านที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทคุณ เช่น การเงิน เทคโนโลยี การตลาด หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
ต่างจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาไม่มีหน้าที่ทางกฎหมายหรืออำนาจในการตัดสินใจ บทบาทของพวกเขาเป็นเพียงการให้คำปรึกษาเท่านั้น เพื่อเสริมสร้างทิศทางเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทของคุณ
ประเภทของคณะกรรมการที่ปรึกษา
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
บางครั้งเรียกว่าคณะกรรมการกำกับทิศทาง คณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ทำหน้าที่ชี้นำกลยุทธ์โดยรวมและวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท คณะกรรมการเหล่านี้มุ่งเน้นการตัดสินใจในระดับมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลโครงการ โอกาสในการเติบโต ตลาดเป้าหมาย และทิศทางของธุรกิจ
✨Spotify ได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มของตน กลุ่มที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาและมาตรการความปลอดภัย
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิคให้คำแนะนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาช่วยเหลือสตาร์ตอัพและบริษัทที่มีอยู่แล้วในการนำทางผ่านความท้าทายทางเทคนิคที่ซับซ้อน และขับเคลื่อนนวัตกรรม
✨หากผู้ผลิตรถยนต์ต้องการเป็นผู้นำด้านการออกแบบยานยนต์และความยั่งยืน พวกเขาอาจพิจารณาการสรรหาที่ปรึกษาอย่าง Franz von Holzhausen นักออกแบบผลิตภัณฑ์หลักของ Tesla มาร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาของพวกเขา ความเชี่ยวชาญของเขาในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์กับยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มคุณค่าอย่างมาก
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้า
เมื่อบริษัทต้องการมุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ของลูกค้า บริษัทสามารถเลือกสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้าได้ คณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยลูกค้าหลัก ลูกค้า หรือผู้นำในอุตสาหกรรมที่ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ของลูกค้า พวกเขาช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและความต้องการของตลาด
✨ตัวอย่างเช่น Adobe ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในระดับนานาชาติเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ คณะกรรมการนี้ช่วยให้ Adobe สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไร
คณะกรรมการที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไรสนับสนุนองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมโดยการให้ข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มผลกระทบของพวกเขา คณะกรรมการเหล่านี้มักมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับเงินทุนและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในโครงการสำคัญต่างๆ
✨คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสุขภาพระดับโลกของมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสาธารณสุข การแพทย์ และการพัฒนาระหว่างประเทศ ความรู้ร่วมกันของพวกเขาทำให้มั่นใจได้ว่าความพยายามของมูลนิธิสอดคล้องกับความต้องการระดับโลก ทำให้โครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบมากขึ้น
คณะกรรมการที่ปรึกษา vs. คณะกรรมการบริหาร
อาจดูสับสนเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างเป็นทางการ ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และมีอำนาจในการตัดสินใจ
ในทางตรงกันข้าม คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ไม่ผูกพัน โดยนำเสนอความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อช่วยในการตัดสินใจของบริษัท โดยไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือการเงินใดๆ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทกำลังประเมินโอกาสในการลงทุนครั้งใหญ่ คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้—แต่ขาด อำนาจ ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ความรับผิดชอบนั้นอยู่ที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องอนุมัติหรือปฏิเสธข้อตกลงนั้นโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:
|แง่มุม
|คณะกรรมการบริษัท
|คณะกรรมการที่ปรึกษา
|องค์ประกอบ
|ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ซึ่งมักรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|โดยทั่วไปประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและที่ปรึกษา
|บทบาทและความรับผิดชอบ
|กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท, ตัดสินใจที่มีผลผูกพัน, และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
|ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์, ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, และโอกาสในการติดต่อสื่อสาร
|พื้นที่มุ่งเน้น
|การกำกับดูแลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท, ผลการดำเนินงานทางการเงิน, และการกำกับดูแลโดยรวม
|สาขาเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยี การตลาด หรือการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ
|อำนาจในการตัดสินใจ
|มีอำนาจในการตัดสินใจที่มีผลผูกพันในนามของบริษัท
|ไม่สามารถตัดสินใจหรือบังคับใช้การตัดสินใจได้
|ค่าตอบแทน
|โดยทั่วไปจะได้รับค่าตอบแทนผ่านค่าธรรมเนียม, ตัวเลือกหุ้น, หรือรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ
|อาจได้รับหุ้นส่วน, ค่าธรรมเนียม, หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ
|ความถี่ในการประชุม
|การประชุมตามกำหนดการปกติ มักจะเป็นรายไตรมาส
|การประชุมที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ
|ภาระผูกพันทางกฎหมาย
|รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการกระทำของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
|ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือความรับผิด
|ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
|ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
|ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลเดียวกัน
|ความรับผิดชอบ
|รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล
|ให้คำแนะนำแต่ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของบริษัท
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทีมผู้บริหารและผู้นำของบริษัท ทำหน้าที่เป็นกระดานสะท้อนความคิดเห็นและให้คำแนะนำเฉพาะด้านโดยไม่ต้องมีพิธีการเหมือนคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหลักและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่:
- ให้คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ช่วยระบุโอกาสในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการเติบโตโดยรวม ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ผลิตต้องการขยายธุรกิจไปทั่วโลก คณะกรรมการที่ปรึกษาจะให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มในตลาดเป้าหมาย เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความชอบของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
- นำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านเทคโนโลยี การเงิน การตลาด หรือแนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญและช่วยในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพมักจะมีนักชีวเคมีและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมโอกาสในการสร้างเครือข่าย โดย ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายวิชาชีพของพวกเขา ซึ่งสามารถเปิดประตูสู่พันธมิตรใหม่ นักลงทุน และลูกค้า บริษัทฟินเทคอาจเริ่มจากการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อหาเงินทุนหรือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง
- เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ รวมถึงนักลงทุน ลูกค้า และพันธมิตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการระดมทุนหรือเมื่อเข้าสู่ตลาดใหม่
คุณค่าของคณะกรรมการที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญร่วมกันของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษามาใช้ ธุรกิจสามารถ:
- เร่งการเติบโต: คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถช่วยระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
- เสริมสร้างการตัดสินใจ: มุมมองที่หลากหลายของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถท้าทายสมมติฐาน, เปิดเผยจุดบอด, นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ,และปรับปรุงข้อเสนอทางธุรกิจ
- เสริมสร้างความร่วมมือ: คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นักลงทุน และผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม ส่งเสริมความร่วมมือและการเติบโต
- ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ: คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสามารถเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท
ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของคณะกรรมการที่ปรึกษา ธุรกิจสามารถวางตำแหน่งตัวเองเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิธีสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีผลกระทบสูง
PayPal ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านคริปโต, บล็อกเชน, และสกุลเงินดิจิทัล
ด้วยการเข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้นำในอุตสาหกรรม PayPal ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มตลาดโลก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้ PayPal ขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณเองก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จแบบ PayPal ได้เช่นกัน
การเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา
ก่อนที่จะติดต่อผู้นำและที่ปรึกษาที่มีศักยภาพ การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณจะมีประสิทธิภาพ
- ระบุวัตถุประสงค์ของคุณ: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณหวังที่จะบรรลุอะไรกับคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณและช่องว่างทักษะที่เกี่ยวข้องที่คุณเห็นในปัจจุบัน
- กำหนดบทบาทและความคาดหวัง: กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของที่ปรึกษา, การมีส่วนร่วมในเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- เลือกขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสม: โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการที่มีสมาชิก 4 ถึง 6 คนจะช่วยให้มีการอภิปรายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เมื่อการเตรียมการเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสรรหาที่ปรึกษาและรวมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณ
- เลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสม: ใช้เครือข่ายที่มีอยู่, งานอีเวนต์ในวงการ, และแพลตฟอร์มมืออาชีพเช่น LinkedIn เพื่อค้นหาที่ปรึกษาที่มีศักยภาพซึ่งมีวิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกับบริษัทของคุณ
- กำหนดช่องทางการสื่อสาร: กำหนดวิธีการและเวลาในการสื่อสารผ่านการประชุมเป็นประจำ อีเมล หรือแพลตฟอร์มเฉพาะ
- การจัดตั้งการกำกับดูแล: กำหนดตารางการประชุมเป็นประจำ (รายไตรมาสหรือรายครึ่งปี) ให้ที่ปรึกษาได้รับการมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของพวกเขามีการนำมาบูรณาการในการวางแผนขององค์กร
กำหนดรูปแบบธุรกิจในขณะที่จัดโครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษา
การเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มผลกระทบให้สูงสุด โปรดทราบ:
- ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ: การเสนอตัวเลือกหุ้นหรือค่าตอบแทนล่วงหน้าสามารถกระตุ้นให้ที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
- ข้อพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรม: กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ บทบาทของสมาชิก และขั้นตอนการดำเนินงาน ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยให้ที่ปรึกษาลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) นอกเหนือจากข้อตกลงที่ปรึกษา
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดผลกระทบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและทำการปรับปรุงตามความจำเป็น
ระวังผลกระทบของเงินลงทุนจากนักลงทุนร่วมทุน
เงินทุนร่วมลงทุนมักมีอิทธิพลต่อการทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาผ่านการกำหนดโครงสร้างและเป้าหมายของคณะกรรมการนั้น ๆ ให้พิจารณา:
- คำแนะนำเชิงกลยุทธ์: นักลงทุนอาจนำผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อให้คำแนะนำ
- การอัปเดตเป็นประจำ: คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
- การสอดคล้องกับการเติบโต: ที่ปรึกษาจะสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุน
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา
เมื่อองค์กรของคุณกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การประสานงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณต้องการมากกว่าการส่งอีเมลเป็นครั้งคราวและการประชุมรายไตรมาส
นำชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การแบ่งปันเอกสาร และการจัดการงานมาใช้ คุณจะต้องมี:
- แพลตฟอร์มการสื่อสาร: แอปพลิเคชันเช่น Zoom ช่วยให้การประชุมแบบเห็นหน้ากันเป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์และการหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อน Slack หรือ Microsoft Teams ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การแชท การอัปเดตอย่างรวดเร็ว และการหารืออย่างไม่เป็นทางการเป็นไปได้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Chatสำหรับการสื่อสารและการร่วมมือแบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำถามและการอัปเดตที่รวดเร็ว
- เครื่องมือการจัดการโครงการ:เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัยช่วยให้การวางแผน, การดำเนินการ, และการติดตามโปรแกรมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณง่ายขึ้น. Google Workspace หรือ Microsoft 365 ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสาร,กำหนดการประชุม, และรายงานได้พร้อมกัน. ด้วยแอปพลิเคชันการทำงานแบบครบวงจรเช่น ClickUp, คุณสามารถวางแผนและจัดตารางงาน, จัดการประชุม, ติดตามความคืบหน้า, สื่อสาร, และร่วมมือกันได้.
- เครื่องมือจัดตารางเวลา: เครื่องมือเช่น Calendly ช่วยให้การจัดตารางการประชุมง่ายขึ้นโดยการซิงค์ความพร้อมใช้งานระหว่างปฏิทินต่างๆ การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนทราบถึงการประชุมที่กำลังจะมาถึงและกำหนดเวลาส่งงาน ใน ClickUp คุณสามารถใช้คุณสมบัติเช่นClickUp RemindersและClickUp Automationsเพื่อจัดตารางการประชุมและงานที่เกิดขึ้นซ้ำ รวมถึงตั้งการแจ้งเตือนได้
- เครื่องมือข้อมูลและการวิเคราะห์: เครื่องมือเช่น Tableau หรือ Power BI ให้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว—แอปพลิเคชันเช่น Excel หรือเครื่องมือสเปรดชีตแบบกำหนดเองช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการคาดการณ์ หรือคุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างรายงานแบบกำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้า
- การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย: บริการเช่น Dropbox Business ช่วยให้เอกสารที่มีความสำคัญถูกแชร์อย่างปลอดภัยพร้อมการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
- การสื่อสารผ่านวิดีโอ: แชร์การบันทึกหน้าจอได้ทันทีด้วยClickUp Clips หรือคลิกที่ไอคอนวิดีโอเพื่อแชร์ความคิดเห็นของคุณ วิธีนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการมีเธรดความคิดเห็นที่ยาวเหยียดและความสับสน นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ หรือพูดคุยในหัวข้อเฉพาะโดยไม่ต้องนัดประชุมเต็มรูปแบบ
จัดการโปรแกรมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณด้วย ClickUp
แม้ว่าเครื่องมือที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะมีประโยชน์ แต่การใช้แยกกันจะทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายในระยะยาวและทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากClickUpนำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมฟังก์ชันทั้งหมดที่เคยจัดการโดยเครื่องมือหลายตัวไว้ในที่เดียว
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารกับสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา การกำหนดเส้นตาย และการติดตามความคืบหน้า คุณสามารถสร้างงานสำหรับการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ มอบหมายรายการดำเนินการเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้นแบบเรียลไทม์
การจัดตารางการประชุมคณะกรรมการ
ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถ กำหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้อย่างง่ายดายโดยการซิงค์ตารางเวลาของสมาชิกข้ามเขตเวลาและปฏิทินที่แตกต่างกัน การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะถูกส่งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงการประชุมและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง ลดความเสี่ยงของการพลาดนัดหมาย
การจัดการประชุมโดยใช้ ClickUpนั้นง่ายดายอย่างยิ่ง ความสามารถในการแก้ไขที่ครอบคลุมช่วยให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างสะดวกและสร้างสรรค์ รายการในวาระการประชุมสามารถแสดงเป็นรายการตรวจสอบและทำเครื่องหมายเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ความคิดเห็นสามารถมอบหมายได้ เพียงเชื่อมโยงกับสมาชิกคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการ
จากนั้น ด้วยClickUp Brain คุณสามารถสร้างโครงร่างหรือ สรุปบันทึกการประชุม ได้ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่สำคัญและจุดที่ต้องดำเนินการได้รับการบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการระดมความคิดโดยการให้ไอเดียและข้อเสนอแนะทันทีตามข้อมูลที่คุณป้อน
การจัดการงาน
เพื่อประสานงาน, กำหนดภารกิจ, และวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา, บริษัทมักจะแต่งตั้งผู้ประสานงานภายใน, ซึ่งมักถูกเรียกว่าผู้สนับสนุน/ผู้ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน. หน้าที่ของพวกเขาคือการจัดการด้านเอกสารและด้านลอจิสติกส์.
นี่คือวิธีที่ทีมภายในเหล่านี้สามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- การพึ่งพาของงาน: ClickUp ช่วยให้คุณจัดการและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้ทั้งทีมภายในและสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าใจว่างานแต่ละชิ้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะระบุอย่างชัดเจนว่างานใดที่ต้องทำก่อน
- การมอบหมายงานและการติดตามงาน: ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้กับทีมภายในหรือสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดาย สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการแจ้งเตือนและคำเตือน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบและความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุมครั้งถัดไป
- งานที่ทำซ้ำ: ผู้ประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในของคุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน ClickUp ได้ เช่น การประชุมคณะกรรมการเป็นประจำหรือรายงานความคืบหน้าประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่สำคัญได้รับการจัดตารางโดยอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ClickUp ยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยClickUp Dashboardsที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ
โดยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้ บริษัทสามารถประสานงานคณะกรรมการที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดภารกิจที่ชัดเจน วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประเมินว่าบริษัทกำลังบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใดเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงกลยุทธ์ให้สูงสุด
และทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
สุดท้ายนี้ สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้: ความหลากหลายของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp ClickUp มีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทีมภายในและผู้สนับสนุนโครงการของคุณสามารถใช้ได้เมื่อประสานงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณ
เทมเพลตรายงานการประชุมคณะกรรมการ ClickUp Board Minutesช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสร้างบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ พร้อมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการ
เทมเพลตนี้ถูกจัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า โดยมีส่วนสำหรับวันที่และเวลาของการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม การตัดสินใจที่ได้ทำไว้ รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คุณสามารถเพิ่มงานได้โดยตรงจากส่วนรายการดำเนินการ โดยกำหนดให้กับสมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตายได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์บันทึกการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างง่ายดายผ่าน ClickUp หลังการประชุม
เทมเพลตรายชื่อคณะกรรมการบอร์ด ClickUp Boardเป็นอีกหนึ่งเทมเพลตที่มีประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและจัดการสมาชิกคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้สามารถช่วยได้ในวิธีต่อไปนี้:
- สร้างภาพโครงสร้างคณะกรรมการ: ช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของสมาชิกคณะกรรมการทุกคน บทบาท และความรับผิดชอบ
- ข้อมูลติดต่อแบบรวมศูนย์: ด้วยช่องสำหรับรายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง: คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลรับรอง, คณะกรรมการ, และสถานะปัจจุบัน (ใช้งานอยู่, ไม่ใช้งาน, ลาพัก, ฯลฯ)
- ปรับปรุงการร่วมมือ: การมอบหมายงานให้ที่ปรึกษาสตาร์ทอัพแต่ละคนโดยตรงผ่านบัญชีรายชื่อช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดประชุมและทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทันเวลา
- ติดตามความคืบหน้าโดยรวม: แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสมาชิกคณะกรรมการ ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การบริหารจัดการคณะกรรมการเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยทำให้แน่ใจว่าสมาชิกคณะกรรมการมีการจัดระเบียบอย่างดี ได้รับข้อมูลครบถ้วน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
เทมเพลตรายงานคณะกรรมการของ ClickUpช่วยให้สร้างรายงานที่ชัดเจนและครอบคลุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ สามารถนำเสนอตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมด การอัปเดตโครงการ และข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เป็นระเบียบเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือประโยชน์ของเทมเพลตนี้สำหรับคุณ:
- รายงานอย่างเป็นระบบ: แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด—เช่น ข้อมูลทางการเงิน, การอัปเดตโครงการ, หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า—ไว้ในรายงานเดียวที่อ่านง่าย ซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบก่อนการประชุมได้
- การติดตามความคืบหน้า: ให้ภาพรวมของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายระดับคณะกรรมการ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในตัวชี้วัดที่สำคัญ
- การนำเสนอข้อมูล: มุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ ตาราง และแดชบอร์ด ช่วยในการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ กำหนดเวลา และการกระจายงาน ทำให้คณะกรรมการเข้าใจข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น
เทมเพลตรายงานบอร์ด ClickUp ทำให้การรายงานบอร์ดไม่ท่วมท้น มีโครงสร้างมากขึ้น และมีความร่วมมือสูง
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการแบบปรับตัวได้
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณ มอบประโยชน์ที่จำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือและความยืดหยุ่นในการรับมือกับความซับซ้อนของหน้าที่การให้คำปรึกษา
ข้อได้เปรียบหลัก ได้แก่:
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการประชุม การแบ่งปันเอกสาร หรือการติดตามการสนทนา
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างสมาชิกคณะกรรมการและทีมของคุณด้วยการแชร์เอกสารและการอัปเดต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในประเด็นการตัดสินใจและโครงการสำคัญ
- การจัดการงานแบบอไจล์: จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการอย่างยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป
- การติดตามเป้าหมาย: กำหนดและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการที่ปรึกษา ช่วยให้สมาชิกมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่ต้องการ
- แดชบอร์ดแบบครบวงจร: ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาและโครงการที่กำลังดำเนินการ
ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้ของ ClickUp คุณสามารถทำให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณดำเนินงานด้วยความคล่องตัวและการตอบสนองที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบต่อองค์กรของคุณในที่สุด
กรณีศึกษาและตัวอย่างจริงของคณะกรรมการที่ปรึกษา
นี่คือตัวอย่างจริงและกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้อมูลเชิงลึกและการสนับสนุนของคณะกรรมการที่ปรึกษาของพวกเขา
เทสลา
สถานการณ์: เมื่อเทสลาตั้งเป้าที่จะเจาะตลาดจีน—หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า—ต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่รุนแรง
คณะกรรมการที่ปรึกษาช่วยเหลืออย่างไร: คณะกรรมการที่ปรึกษาของเทสลาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบของจีน, แนวทางการดำเนินธุรกิจ, และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งให้คำแนะนำแก่เทสลาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท
ผลลัพธ์:เทสลาได้สร้างโรงงานกิกะแฟคตอรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เทสลามีความสามารถในการผลิตและยอดขายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ
ยูพีเอส แคปิตอล
สถานการณ์: UPS Capital จำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานหลักของตน
คณะกรรมการที่ปรึกษาช่วยเหลืออย่างไร: คณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้าของ UPS Capital ได้ศึกษาการดำเนินงานหลักของบริษัท ในการหารือเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ สมาชิกได้ระบุผู้ขายและแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาใหม่ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ทดสอบโซลูชันต่างๆ อีกด้วย
ผลลัพธ์: หลังจากที่ UPS Capital ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ CAB แล้ว พบว่าคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ไอรอน เมาน์เทน
สถานการณ์: Iron Mountain ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตน
คณะกรรมการที่ปรึกษาช่วยเหลืออย่างไร: คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Iron Mountain ได้ร่วมมือกับทีมผู้ก่อตั้งเพื่อสร้างคู่มือที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรม พวกเขาได้ร่วมมือกันในงานอุตสาหกรรมและการหารือแบบโต๊ะกลมพร้อมทั้งสังเกตโอกาสสำหรับการขายข้ามและการขายเพิ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่แท้จริงของคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อการเติบโตของธุรกิจ
ผลลัพธ์: อิทธิพลของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านผลกระทบที่มีต่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด
ดอยช์แบงก์
สถานการณ์: ในช่วงเวลาที่การพัฒนาทางสังคม เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของธนาคารอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารของธนาคารดอยช์แบงก์ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโลกขึ้นใหม่ในปี 2022
คณะกรรมการที่ปรึกษาช่วยเหลืออย่างไร: ธนาคารดอยช์แบงก์ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจ, สถาบันการศึกษา, และการเมือง. ภารกิจของพวกเขาคือการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธนาคารและลูกค้าของธนาคาร.
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับแต่งข้อเสนอและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลลัพธ์: ธนาคารดอยช์แบงก์รายงานการเติบโตของกำไรอย่างมีนัยสำคัญในปี 2022 โดยทำสถิติกำไรสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ความสำเร็จนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวาง ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วโลกน่าจะสนับสนุนโดยการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
โดยการใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายของคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น สร้างนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้น และรับมือกับความซับซ้อนของการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำไมธุรกิจของคุณจึงต้องการคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาสามารถเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ที่สำคัญ แนะนำOKRs สำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก ให้คำปรึกษาแก่ทีมผู้บริหาร และเร่งการเติบโต สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ คณะกรรมการที่ปรึกษาจะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ส่งเสริมนวัตกรรมและช่วยนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ การมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของคุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของทีมผู้ก่อตั้งของคุณต่อผู้ลงทุน ลูกค้า และพันธมิตรได้
ในทางกลับกัน คุณอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หากที่ปรึกษาของคุณมีข้อผูกมัดกับองค์กรที่อาจเป็นคู่แข่งของคุณ หรือหากคำแนะนำของพวกเขาไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทคุณ
ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นประโยชน์ การดำเนินโครงการคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องใช้การลงทุนทั้งเวลาและความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การร่วมมือ การจัดตารางเวลา และการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การจัดการคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่ใช่งานที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และยกระดับการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทคุณไปอีกขั้น