วิธีการจัดทำแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (คำถาม + แบบฟอร์ม)

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการสำคัญที่สามารถกำหนดได้ว่าสมาชิกใหม่จะปรับตัวเข้ากับบริษัทได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จเพียงใด การปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการรักษาพนักงานในระยะยาวอีกด้วย
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากระบวนการปฐมนิเทศของคุณได้ผลจริง? โดยใช้ แบบสำรวจปฐมนิเทศพนักงานใหม่
กลุ่ม Brandon Hall พบว่ากระบวนการปฐมนิเทศที่มั่นคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ได้อย่างมาก—ช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานใหม่ถึง82%และเพิ่มผลผลิตมากกว่า 70%!
แบบสำรวจการปฐมนิเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานใหม่ของคุณ มันช่วยให้คุณเข้าใจความประทับใจแรกของพวกเขาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ด้วยคำถามที่เหมาะสมและแม่แบบที่ชัดเจน คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งช่วยวางรากฐานสำหรับกระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำแบบสำรวจเหล่านี้และบรรลุเป้าหมายการปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณ
การทำความเข้าใจแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงาน
สำหรับเริ่มต้น, ให้เราเข้าใจแก่นสารของแบบสอบถามการรับเข้าทำงาน.
แบบสำรวจการปฐมนิเทศคือชุดคำถามที่มอบให้กับพนักงานใหม่ไม่นานหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วม เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เริ่มต้นกับบริษัท ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และความคาดหวังของบริษัท
แบบสำรวจการเข้าร่วม:
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับเข้าทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น นำไปสู่การรักษาพนักงานและความพึงพอใจที่ดีขึ้น
- ช่วยระบุช่องว่างหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการปฐมนิเทศ
- ทำให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่รู้สึกได้รับการฟังและได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
- เพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการให้ข้อเสนอแนะ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความประทับใจและประสบการณ์ครั้งแรกของพนักงานใหม่
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการลาออกของพนักงานสูงถึง 20% ภายใน 45 วันแรกของการทำงาน การมีกระบวนการปฐมนิเทศที่จัดโครงสร้างอย่างดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งทำให้กระบวนการปฐมนิเทศราบรื่นยิ่งขึ้น
35 คำถามยอดนิยมที่ควรถามในแบบสำรวจปฐมนิเทศพนักงานใหม่
พนักงานใหม่โดยเฉลี่ยจะได้รับมอบหมายงาน 54 รายการในระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง—เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์การปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ใช่ภาระงานที่ท่วมท้นให้ต้องจัดการ!
มาสำรวจ 35 คำถามสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีผลกระทบ ซึ่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การปฐมนิเทศของคุณ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับพนักงานใหม่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร
คุณได้ผ่านพ้นความวุ่นวายของการสัมภาษณ์มาแล้ว และได้ผู้สมัครที่องค์กรของคุณต้องการ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนประสบการณ์ของคุณกับผู้สมัครที่คุณได้สัมภาษณ์
คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร และเข้าใจสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะผู้จัดการฝ่ายสรรหา/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่:
- คุณให้คะแนนประสบการณ์โดยรวมของคุณกับกระบวนการสรรหาอย่างไร?
- กระบวนการก่อนขึ้นเครื่องช่วยให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ของฉัน เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- ฉันได้รับความคิดเห็นและการอัปเดตอย่างทันท่วงทีตลอดกระบวนการสรรหาบุคลากร เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- คำอธิบายหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างกระบวนการสรรหาชัดเจนและละเอียดครบถ้วน. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- สิ่งหนึ่งที่คุณจะปรับปรุงในกระบวนการสรรหาเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้สมัครดีขึ้นคืออะไร?
ความเข้าใจและการสอดคล้องของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กร
การศึกษาของ Gallup แสดงให้เห็นว่าไม่ถึง 50%ของพนักงานที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขารู้ว่าบริษัทของตนมีจุดยืนอะไร
ใช้คำถามต่อไปนี้ในแบบสำรวจการปฐมนิเทศของคุณเพื่อระบุจุดปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว:
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการหารืออย่างชัดเจนในระหว่างการอบรมปฐมนิเทศของคุณ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- ฉันรู้สึกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- ฉันเข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของบริษัทอย่างชัดเจนและเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของฉันอย่างไร เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- ระหว่างการปฐมนิเทศ ฉันได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- ฉันรู้สึกพร้อมและเตรียมตัวสำหรับบทบาทใหม่ของฉันแล้ว เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ประสบการณ์การเริ่มต้นและการปฐมนิเทศ
ประสบการณ์การเข้าร่วมงานและโปรแกรมการแนะนำช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท
คำถามในแบบสำรวจการเริ่มต้นใช้งานต่อไปนี้สามารถช่วยประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมเหล่านี้ได้:
- คุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับกระบวนการต้อนรับโดยรวม (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือระดับความพึงพอใจต่ำสุด และ 5 คือระดับความพึงพอใจสูงสุด)?
- กระบวนการปฐมนิเทศมีการจัดระเบียบดีและง่ายต่อการปฏิบัติตามหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
- การปฐมนิเทศให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
- ซอฟต์แวร์/เอกสารการอบรมการเข้าร่วมงานมีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยให้คุณเข้าใจบริษัทและบทบาทของคุณ? (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 5 คือมากที่สุด)
- โปรแกรมการแนะนำงานได้รวมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบ และซอฟต์แวร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
ความชัดเจนในบทบาทและความคาดหวัง
ความคาดหวังในงานที่ไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุทั่วไปของการลาออกของพนักงานในช่วงแรก หากพนักงานใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่สอดคล้องกับงานของตน พวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและในที่สุดก็ลาออกเงียบๆ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานใหม่สามารถช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าผู้เข้าร่วมงานใหม่กำลังเผชิญปัญหาที่ใด และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้. ลองใช้คำถามในแบบสอบถามการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เช่น:
- บทบาทนี้สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาวของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
- คุณรู้สึกว่าบทบาทของคุณสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ที่คุณได้รับการว่าจ้างหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
- โอกาสความก้าวหน้าในสายงานของคุณได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนเพียงใด?
- กระบวนการปฐมนิเทศได้เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับงานประจำวันและความรับผิดชอบของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
- คุณเข้าใจหรือไม่ว่าผลการปฏิบัติงานของคุณจะถูกตรวจสอบและประเมินอย่างไร? (ใช่/ไม่)
การดูดซึมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
การเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แบบสำรวจการปฐมนิเทศสามารถวัดได้ว่าพนักงานใหม่เข้าใจและยึดถือค่านิยมเหล่านี้ได้ดีเพียงใด
คำถามต่อไปนี้จะมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าวัฒนธรรมองค์กรได้รับการสื่อสารและยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่:
- คุณรู้สึกว่าค่านิยมของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทมากน้อยเพียงใด?
- คุณคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความครอบคลุมเพียงใดจากโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณ?
- คุณได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมในระหว่างการเข้าร่วมงานของคุณหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
- คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
- คุณเข้าใจค่านิยมหลักของบริษัทและวิธีที่ค่านิยมเหล่านั้นส่งผลต่อการดำเนินงานประจำวันได้ดีเพียงใด?
การรวมทีมและความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้คำปรึกษาช่วยส่งเสริมให้พนักงานใหม่เรียนรู้และนำความคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในงานของพวกเขา ตามรายงานการเก็บรักษาพนักงานจาก TINYpulse ระบุว่า พนักงานที่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้จัดการของตนว่าไม่ดีมีโอกาสที่จะมองหางานใหม่ถึงสี่เท่า
แบบสำรวจการปฐมนิเทศต้องประเมินว่าพนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีเพียงใด และได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงอย่างเพียงพอหรือไม่ ลองรวมคำถามเหล่านี้ไว้ด้วย:
- คุณรู้สึกได้รับการต้อนรับจากสมาชิกในทีมของคุณในสัปดาห์แรกหรือไม่? (ใช่/ไม่)
- คุณมีโอกาสได้พบปะและสื่อสารกับสมาชิกทีมทุกคนที่สำคัญหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
- ผู้ให้คำปรึกษาของคุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือคำถามของคุณได้ดีเพียงใด (ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 5 คือดีที่สุด)
- อะไรคือการสนับสนุนหรือทรัพยากรเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้น?
การฝึกอบรมที่จัดให้และความพึงพอใจในงานโดยรวม
คุณภาพของการฝึกอบรมที่จัดให้ในระหว่างการปฐมนิเทศมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นใจและความสามารถของพนักงานใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อประเมินกระบวนการฝึกอบรมของคุณ:
- คุณให้คะแนนคุณภาพของการฝึกอบรมเบื้องต้นในระดับใด จาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 10 (สูงสุด)?
- เอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรที่มอบให้คุณมีความครบถ้วนและช่วยเหลือได้หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
- คุณพอใจกับอัตราความรวดเร็วของการฝึกอบรมที่ได้รับมากน้อยเพียงใด? (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือระดับความพอใจต่ำที่สุด และ 5 คือระดับความพอใจสูงสุด)
- มีพื้นที่ใดบ้างที่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือทรัพยากรเพิ่มเติมหรือไม่
- คุณให้คะแนนซอฟต์แวร์ฝึกอบรมของเราในปัจจุบันในระดับ 1 ถึง 5 อย่างไร?
- คุณมีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทนี้ให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณตามประสบการณ์การเข้าร่วมงานของคุณ? มาก ค่อนข้างมาก ไม่มากเลย
- การฝึกอบรมการเข้าร่วมงานช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการที่เราใช้ในบริษัทของเราหรือไม่? (ใช่/ไม่)
ด้วยคำถามเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่มีผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ ตอนนี้ มาสำรวจวิธีการออกแบบแบบสำรวจที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงที่มีความหมายกันเถอะ
การออกแบบแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การสร้างแบบสำรวจพนักงานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่แค่การถามคำถามที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งแบบสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพและการทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อเสนอแนะที่ได้รับ
มีซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ใช้งานง่ายหลายตัวที่สามารถปรับปรุงกระบวนการสำรวจของคุณได้ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ดังนี้:
- ทำให้การสร้างแบบสำรวจง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่ง
- เพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบบสำรวจที่น่าสนใจทางสายตาและใช้งานง่าย
- การรวมศูนย์การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือและปรับปรุงกระบวนการ
- การทำให้การติดตามผลและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุด
เครื่องมือหนึ่งคือClickUp
ส่งแบบสำรวจผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้—ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการรวบรวมข้อมูลได้อย่างราบรื่น สำหรับแบบสำรวจการปฐมนิเทศ ClickUp สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ติดตามคำตอบ และใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัวเพื่อให้กระบวนการรับความคิดเห็นสำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถยกระดับแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานของคุณ
การสร้างแบบฟอร์มสำรวจ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ClickUp Form Viewช่วยให้คุณสร้างฟิลด์และคำถามเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน ปรับแต่งข้อความขอบคุณ และปรับแต่งทุกรายละเอียดเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจากพนักงานและเพิ่มการมีส่วนร่วม
การจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจ
ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ ทำงานร่วมกันในการปรับปรุง และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
หลังจากการสำรวจแต่ละครั้ง ให้รวบรวมคำตอบไว้ในเอกสารเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบความคิดเห็นตามหัวข้อ ติดตามแนวโน้ม และบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยเพิ่มความคิดเห็นหรือเสนอการแก้ไขโดยตรงในเอกสาร ทำให้สามารถจับและปรับปรุงแนวคิดในการปรับปรุงได้อย่างง่ายดายและเรียลไทม์
การใช้แม่แบบสำเร็จรูป
ด้วยเทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการแทนที่จะออกแบบมัน เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณ
แม่แบบรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUpช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยรายการตรวจสอบที่ครอบคลุม คำแนะนำงานทีละขั้นตอน และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ด้วยเทมเพลตงานนี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณได้โดยการเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รอการตรวจสอบ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดพนักงานที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งงานและอีเมลที่ทำงาน และใช้ประโยชน์จากมุมมองที่กำหนดเองหลากหลายเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณ
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
- เร่งกระบวนการให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงาน
- มอบประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่สม่ำเสมอสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนในทีม
- ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือการสื่อสารผิดพลาดในการเริ่มต้นใช้งาน
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานสองแบบสำหรับผู้ใช้
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงาน ClickUpแรกจะเปลี่ยนกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณด้วยกรอบการทำงานที่ชัดเจนพร้อมรายการตรวจสอบโดยละเอียด การมอบหมายงานที่กำหนดไว้ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รอการตรวจสอบ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งงาน, อีเมลสำหรับงาน และแผนก และสำรวจมุมมองที่กำหนดเองหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- ทำให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนได้อย่างรวดเร็ว
- จัดเตรียมกระบวนการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจในงานด้วยการมอบประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สม่ำเสมอ
- ลดระยะเวลาที่พนักงานใหม่ต้องใช้ในการกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในการปฐมนิเทศและเสริมสร้างการสื่อสาร
หากการใช้เทมเพลตข้างต้นฟังดูซับซ้อน คุณสามารถใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp อีกอันหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่า
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำงานได้ทันที (โดยไม่รู้สึกหนักใจ)
- จัดระเบียบและติดตามงานปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและงานย่อย
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดเป้าหมายหลักสำหรับบทบาทใหม่
- จัดเตรียมทรัพยากรและรายชื่อผู้ติดต่อสำคัญสำหรับการสนับสนุนระหว่างกระบวนการเริ่มต้นงาน
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpเปลี่ยนประสบการณ์การปฐมนิเทศให้เป็นกระบวนการที่ราบรื่น โครงสร้างที่จัดระเบียบอย่างดี คำแนะนำงานที่ชัดเจน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp คุณสามารถ:
- เตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นบทบาทได้อย่างมั่นใจ
- ลดระยะเวลาที่พวกเขาต้องใช้ในการปรับตัวและมีส่วนร่วมกับทีม
- ส่งเสริมกระบวนการปฐมนิเทศที่มีความสม่ำเสมอและช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
- ลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้น
เทมเพลตการปฐมนิเทศระยะไกลด้วย ClickUp
สุดท้ายนี้แม่แบบการปฐมนิเทศระยะไกลของ ClickUpช่วยให้การปฐมนิเทศระยะไกลง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอแผนที่ชัดเจน คำแนะนำทีละขั้นตอน และการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ใช้เพื่อ:
- มอบเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดที่พนักงานระยะไกลของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
- ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่ทำงานจากที่บ้าน
- สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้พนักงานระยะไกลมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ถามคำถามที่ถูกต้อง
มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นงาน ตั้งแต่ความชัดเจนของบทบาทไปจนถึงการบูรณาการกับทีม ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวและอเนกประสงค์ของ ClickUp การสร้างคำถามที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นงานกลายเป็นเรื่องง่าย
เพียงป้อนพื้นที่ที่คุณต้องการสำรวจ เช่น ความชัดเจนในบทบาทหรือการบูรณาการทีม แล้ว ClickUp Brain จะแนะนำคำถามที่เกี่ยวข้องและมีโครงสร้างที่ดีทันที
รับประกันความเป็นนิรนาม
ต้องการความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา? ใช้แบบไม่ระบุตัวตน! เมื่อพนักงานใหม่รู้ว่าตัวตนของพวกเขาเป็นความลับ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความคิดเห็นที่แท้จริงมากขึ้น ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ส่งเสริมให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าร่วมงานของพวกเขา
👀 คุณรู้หรือไม่? แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนสามารถได้รับอัตราการตอบกลับมากกว่า 90%!
ให้สั้น
คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ—แบบสอบถามที่สั้นกว่าจะได้รับการตอบกลับมากกว่า
👉🏼 และนี่คือข้อเท็จจริง: แบบสำรวจที่ใช้เวลามากกว่า 25 นาทีจะสูญเสียผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับแบบสำรวจที่ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที!
ดังนั้น ให้ ClickUp Brain ช่วยคุณทำให้สั้นและทรงพลัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนมากขึ้นจะเสร็จสิ้นแบบสำรวจของคุณและให้คำแนะนำที่มีคุณค่า
สร้างแผนการสื่อสาร
ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และส่งการแจ้งเตือนเพื่อช่วยรวบรวมคำตอบ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมทำแบบสำรวจให้เสร็จ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีโอกาสได้รับคำตอบที่รอบคอบมากขึ้นโดยไม่ต้องตามหาคนอื่น
เสนอสิ่งจูงใจ
กระตุ้นให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมโดยการมอบรางวัลที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้พวกเขาทำแบบสอบถามให้เสร็จ! ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ว่ามีรางวัลหวาน ๆ รออยู่ ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมและแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา!
ส่งข้อความขอบคุณ
อย่าลืมพูดว่า "ขอบคุณ!" มันเหมือนกับการให้กำลังใจเสมือนจริง! แค่ข้อความสั้น ๆ เพื่อแสดงว่าคุณใส่ใจความคิดเห็นของพวกเขา ก็สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาบรรยากาศที่ดีไว้ได้
โดยการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเหล่านี้ และใช้เครื่องมือเช่น ClickUp คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการรับสมัครพนักงานของคุณได้จริง
การประมวลผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสำรวจสุขภาพของพนักงาน
คุณค่าที่แท้จริงของแบบสำรวจการเริ่มต้นงานอยู่ที่วิธีการที่คุณประมวลผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ มาดูกันว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
การวิเคราะห์และตีความผลลัพธ์
เริ่มต้นด้วยการมองหาแนวโน้มและประเด็นสำคัญในผลการสำรวจ ตัวเลข (ข้อมูลเชิงปริมาณ) สามารถเปิดเผยรูปแบบหรือแนวโน้มต่าง ๆ ได้ ในขณะที่ความคิดเห็น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับข้อกังวลเฉพาะ การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของมาตรการที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมากที่สุด
ต้องการให้การวิเคราะห์ผลการสำรวจง่ายขึ้นอีกหรือไม่? ลองดูClickUp Dashboards!
พวกเขาให้บริการการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลลัพธ์ของแบบสำรวจได้ตลอดเวลา และกระตุ้นให้พนักงานมากขึ้นแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาในแบบสำรวจในอนาคต
เทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของ ClickUpสามารถช่วยคุณกำหนดขั้นตอนที่ดีที่สุดตามผลการสำรวจได้
นี่คือประโยชน์บางประการของเทมเพลตนี้:
- มันเสนอวิธีการที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ
- มันช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
- มันช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- มันช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของคุณ
การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดอัตราการลาออก
แบบสำรวจสุขภาพสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาที่พบสามารถป้องกันการหมดไฟในการทำงานและลดอัตราการลาออกได้ เมื่อพนักงานเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา
ติดตามความก้าวหน้าและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
ติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณส่งผลกระทบต่อที่ทำงานอย่างไร! ตรวจสอบตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วมและการลาออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.
การประเมินการปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลผลิต
หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องประเมินประสิทธิผลของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาการสร้างแผน 30-60-90วันเพื่อช่วยประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของคุณ
การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการสำรวจจะช่วยให้คุณเห็นว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด การติดตามความพึงพอใจ ผลผลิต และการรักษาพนักงานให้คงอยู่ ช่วยรับรองว่าโปรแกรมของคุณตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
การพึ่งพาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ระบบเหล่านี้ช่วยคุณจัดการผลการสำรวจ โดยมอบเครื่องมือสำหรับจัดเก็บ, จัดเรียง, และวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว การค้นหาจุดที่ต้องการความสนใจก็ง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้การติดตามข้อมูลพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และงานต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
ยกระดับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของคุณด้วย ClickUp
ลูกค้าจะไม่มีวันรักบริษัท จนกว่าพนักงานจะรักมันก่อน
โดยการจัดทำแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีความรอบคอบ คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพนักงานของคุณและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
บริษัทที่ลงทุนในการทำความเข้าใจความต้องการของพนักงานใหม่—เช่นเดียวกับผู้นำในอุตสาหกรรม—จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ กลไกในการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานของคุณเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกจะเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าเสมอ
เมื่อคุณสร้างแบบสำรวจของคุณ ให้ใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน.เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!