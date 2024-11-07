บล็อก ClickUp
วิธีการจัดทำแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (คำถาม + แบบฟอร์ม)

Praburam
Praburam
7 พฤศจิกายน 2567

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นกระบวนการสำคัญที่สามารถกำหนดได้ว่าสมาชิกใหม่จะปรับตัวเข้ากับบริษัทได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จเพียงใด การปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการรักษาพนักงานในระยะยาวอีกด้วย

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากระบวนการปฐมนิเทศของคุณได้ผลจริง? โดยใช้ แบบสำรวจปฐมนิเทศพนักงานใหม่

กลุ่ม Brandon Hall พบว่ากระบวนการปฐมนิเทศที่มั่นคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ได้อย่างมาก—ช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานใหม่ถึง82%และเพิ่มผลผลิตมากกว่า 70%!

แบบสำรวจการปฐมนิเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานใหม่ของคุณ มันช่วยให้คุณเข้าใจความประทับใจแรกของพวกเขาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ด้วยคำถามที่เหมาะสมและแม่แบบที่ชัดเจน คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งช่วยวางรากฐานสำหรับกระบวนการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำแบบสำรวจเหล่านี้และบรรลุเป้าหมายการปฐมนิเทศทั้งหมดของคุณ

การทำความเข้าใจแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงาน

สำหรับเริ่มต้น, ให้เราเข้าใจแก่นสารของแบบสอบถามการรับเข้าทำงาน.

แบบสำรวจการปฐมนิเทศคือชุดคำถามที่มอบให้กับพนักงานใหม่ไม่นานหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วม เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เริ่มต้นกับบริษัท ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และความคาดหวังของบริษัท

แบบสำรวจการเข้าร่วม:

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับเข้าทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น นำไปสู่การรักษาพนักงานและความพึงพอใจที่ดีขึ้น
  • ช่วยระบุช่องว่างหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการปฐมนิเทศ
  • ทำให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่รู้สึกได้รับการฟังและได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการให้ข้อเสนอแนะ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความประทับใจและประสบการณ์ครั้งแรกของพนักงานใหม่

การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการลาออกของพนักงานสูงถึง 20% ภายใน 45 วันแรกของการทำงาน การมีกระบวนการปฐมนิเทศที่จัดโครงสร้างอย่างดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งทำให้กระบวนการปฐมนิเทศราบรื่นยิ่งขึ้น

35 คำถามยอดนิยมที่ควรถามในแบบสำรวจปฐมนิเทศพนักงานใหม่

พนักงานใหม่โดยเฉลี่ยจะได้รับมอบหมายงาน 54 รายการในระหว่างกระบวนการปฐมนิเทศ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง—เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์การปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ใช่ภาระงานที่ท่วมท้นให้ต้องจัดการ!

มาสำรวจ 35 คำถามสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีผลกระทบ ซึ่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การปฐมนิเทศของคุณ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับพนักงานใหม่

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

คุณได้ผ่านพ้นความวุ่นวายของการสัมภาษณ์มาแล้ว และได้ผู้สมัครที่องค์กรของคุณต้องการ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนประสบการณ์ของคุณกับผู้สมัครที่คุณได้สัมภาษณ์

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร และเข้าใจสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะผู้จัดการฝ่ายสรรหา/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่:

ความเข้าใจและการสอดคล้องของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กร

การศึกษาของ Gallup แสดงให้เห็นว่าไม่ถึง 50%ของพนักงานที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขารู้ว่าบริษัทของตนมีจุดยืนอะไร

ใช้คำถามต่อไปนี้ในแบบสำรวจการปฐมนิเทศของคุณเพื่อระบุจุดปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว:

ประสบการณ์การเริ่มต้นและการปฐมนิเทศ

ประสบการณ์การเข้าร่วมงานและโปรแกรมการแนะนำช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานของบริษัท

คำถามในแบบสำรวจการเริ่มต้นใช้งานต่อไปนี้สามารถช่วยประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมเหล่านี้ได้:

  1. คุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับกระบวนการต้อนรับโดยรวม (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือระดับความพึงพอใจต่ำสุด และ 5 คือระดับความพึงพอใจสูงสุด)?
  2. กระบวนการปฐมนิเทศมีการจัดระเบียบดีและง่ายต่อการปฏิบัติตามหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
  3. การปฐมนิเทศให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
  4. ซอฟต์แวร์/เอกสารการอบรมการเข้าร่วมงานมีประสิทธิภาพเพียงใดในการช่วยให้คุณเข้าใจบริษัทและบทบาทของคุณ? (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 5 คือมากที่สุด)
  5. โปรแกรมการแนะนำงานได้รวมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบ และซอฟต์แวร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)

ความชัดเจนในบทบาทและความคาดหวัง

ความคาดหวังในงานที่ไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุทั่วไปของการลาออกของพนักงานในช่วงแรก หากพนักงานใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่สอดคล้องกับงานของตน พวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและในที่สุดก็ลาออกเงียบๆ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีป้องกันการลาออกเงียบและรักษาความผูกพันของพนักงาน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานใหม่สามารถช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วว่าผู้เข้าร่วมงานใหม่กำลังเผชิญปัญหาที่ใด และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้. ลองใช้คำถามในแบบสอบถามการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เช่น:

  1. บทบาทนี้สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาวของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
  2. คุณรู้สึกว่าบทบาทของคุณสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ที่คุณได้รับการว่าจ้างหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
  3. โอกาสความก้าวหน้าในสายงานของคุณได้รับการสื่อสารอย่างชัดเจนเพียงใด?
  4. กระบวนการปฐมนิเทศได้เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับงานประจำวันและความรับผิดชอบของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
  5. คุณเข้าใจหรือไม่ว่าผลการปฏิบัติงานของคุณจะถูกตรวจสอบและประเมินอย่างไร? (ใช่/ไม่)

การดูดซึมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

การเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แบบสำรวจการปฐมนิเทศสามารถวัดได้ว่าพนักงานใหม่เข้าใจและยึดถือค่านิยมเหล่านี้ได้ดีเพียงใด

คำถามต่อไปนี้จะมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าวัฒนธรรมองค์กรได้รับการสื่อสารและยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่:

  1. คุณรู้สึกว่าค่านิยมของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทมากน้อยเพียงใด?
  2. คุณคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความครอบคลุมเพียงใดจากโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณ?
  3. คุณได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมในระหว่างการเข้าร่วมงานของคุณหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
  4. คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)
  5. คุณเข้าใจค่านิยมหลักของบริษัทและวิธีที่ค่านิยมเหล่านั้นส่งผลต่อการดำเนินงานประจำวันได้ดีเพียงใด?

การรวมทีมและความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้คำปรึกษาช่วยส่งเสริมให้พนักงานใหม่เรียนรู้และนำความคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในงานของพวกเขา ตามรายงานการเก็บรักษาพนักงานจาก TINYpulse ระบุว่า พนักงานที่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้จัดการของตนว่าไม่ดีมีโอกาสที่จะมองหางานใหม่ถึงสี่เท่า

แบบสำรวจการปฐมนิเทศต้องประเมินว่าพนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีเพียงใด และได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงอย่างเพียงพอหรือไม่ ลองรวมคำถามเหล่านี้ไว้ด้วย:

  1. คุณรู้สึกได้รับการต้อนรับจากสมาชิกในทีมของคุณในสัปดาห์แรกหรือไม่? (ใช่/ไม่)
  2. คุณมีโอกาสได้พบปะและสื่อสารกับสมาชิกทีมทุกคนที่สำคัญหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
  3. ผู้ให้คำปรึกษาของคุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือคำถามของคุณได้ดีเพียงใด (ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 5 คือดีที่สุด)
  4. อะไรคือการสนับสนุนหรือทรัพยากรเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้น?

การฝึกอบรมที่จัดให้และความพึงพอใจในงานโดยรวม

คุณภาพของการฝึกอบรมที่จัดให้ในระหว่างการปฐมนิเทศมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นใจและความสามารถของพนักงานใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อประเมินกระบวนการฝึกอบรมของคุณ:

  1. คุณให้คะแนนคุณภาพของการฝึกอบรมเบื้องต้นในระดับใด จาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 10 (สูงสุด)?
  2. เอกสารการฝึกอบรมและทรัพยากรที่มอบให้คุณมีความครบถ้วนและช่วยเหลือได้หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
  3. คุณพอใจกับอัตราความรวดเร็วของการฝึกอบรมที่ได้รับมากน้อยเพียงใด? (ในระดับ 1-5 โดย 1 คือระดับความพอใจต่ำที่สุด และ 5 คือระดับความพอใจสูงสุด)
  4. มีพื้นที่ใดบ้างที่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือทรัพยากรเพิ่มเติมหรือไม่
  5. คุณให้คะแนนซอฟต์แวร์ฝึกอบรมของเราในปัจจุบันในระดับ 1 ถึง 5 อย่างไร?
  6. คุณมีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทนี้ให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณตามประสบการณ์การเข้าร่วมงานของคุณ? มาก ค่อนข้างมาก ไม่มากเลย
  7. มีความเป็นไปได้สูง
  8. ค่อนข้างเป็นไปได้
  9. ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย
  10. การฝึกอบรมการเข้าร่วมงานช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการที่เราใช้ในบริษัทของเราหรือไม่? (ใช่/ไม่)
  • มีความเป็นไปได้สูง
  • ค่อนข้างเป็นไปได้
  • ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย

ด้วยคำถามเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่มีผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ ตอนนี้ มาสำรวจวิธีการออกแบบแบบสำรวจที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงที่มีความหมายกันเถอะ

อ่านเพิ่มเติม:25 คำถามสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อตรวจสอบความรู้สึกของทีมคุณ

การออกแบบแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การสร้างแบบสำรวจพนักงานที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่แค่การถามคำถามที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งแบบสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพและการทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อเสนอแนะที่ได้รับ

มีซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ใช้งานง่ายหลายตัวที่สามารถปรับปรุงกระบวนการสำรวจของคุณได้ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ดังนี้:

  • ทำให้การสร้างแบบสำรวจง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่ง
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบบสำรวจที่น่าสนใจทางสายตาและใช้งานง่าย
  • การรวมศูนย์การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือและปรับปรุงกระบวนการ
  • การทำให้การติดตามผลและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุด

เครื่องมือหนึ่งคือClickUp

ส่งแบบสำรวจผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้—ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการรวบรวมข้อมูลได้อย่างราบรื่น สำหรับแบบสำรวจการปฐมนิเทศ ClickUp สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ติดตามคำตอบ และใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัวเพื่อให้กระบวนการรับความคิดเห็นสำหรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถยกระดับแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานของคุณ

การสร้างแบบฟอร์มสำรวจ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ClickUp Form Viewช่วยให้คุณสร้างฟิลด์และคำถามเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน ปรับแต่งข้อความขอบคุณ และปรับแต่งทุกรายละเอียดเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจากพนักงานและเพิ่มการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์ม ClickUp: คำถามแบบสำรวจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ปรับแต่งแบบสำรวจ และปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

การจัดเรียงข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจ

ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ ทำงานร่วมกันในการปรับปรุง และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

ClickUp Docs: คำถามแบบสำรวจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายด้วย ClickUp Docs

หลังจากการสำรวจแต่ละครั้ง ให้รวบรวมคำตอบไว้ในเอกสารเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบความคิดเห็นตามหัวข้อ ติดตามแนวโน้ม และบันทึกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยเพิ่มความคิดเห็นหรือเสนอการแก้ไขโดยตรงในเอกสาร ทำให้สามารถจับและปรับปรุงแนวคิดในการปรับปรุงได้อย่างง่ายดายและเรียลไทม์

การใช้แม่แบบสำเร็จรูป

ด้วยเทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการแทนที่จะออกแบบมัน เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณ

แม่แบบรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUpช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยรายการตรวจสอบที่ครอบคลุม คำแนะนำงานทีละขั้นตอน และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ด้วยเทมเพลตงานนี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณได้โดยการเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รอการตรวจสอบ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดพนักงานที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งงานและอีเมลที่ทำงาน และใช้ประโยชน์จากมุมมองที่กำหนดเองหลากหลายเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณ

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นวันนี้ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานของ ClickUp เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ:

  • จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
  • เร่งกระบวนการให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงาน
  • มอบประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่สม่ำเสมอสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนในทีม
  • ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือการสื่อสารผิดพลาดในการเริ่มต้นใช้งาน

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

ClickUp มีเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานสองแบบสำหรับผู้ใช้

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงาน ClickUpแรกจะเปลี่ยนกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณด้วยกรอบการทำงานที่ชัดเจนพร้อมรายการตรวจสอบโดยละเอียด การมอบหมายงานที่กำหนดไว้ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รอการตรวจสอบ' เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งงาน, อีเมลสำหรับงาน และแผนก และสำรวจมุมมองที่กำหนดเองหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณวันนี้ด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp ช่วยให้คุณ:

  • ทำให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดเตรียมกระบวนการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจในงานด้วยการมอบประสบการณ์การปฐมนิเทศที่สม่ำเสมอ
  • ลดระยะเวลาที่พนักงานใหม่ต้องใช้ในการกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในการปฐมนิเทศและเสริมสร้างการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม:12 ตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับพนักงานใหม่

หากการใช้เทมเพลตข้างต้นฟังดูซับซ้อน คุณสามารถใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp อีกอันหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่า

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp สำหรับกระบวนการปฐมนิเทศที่ราบรื่น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำงานได้ทันที (โดยไม่รู้สึกหนักใจ)

  • จัดระเบียบและติดตามงานปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและงานย่อย
  • มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดเป้าหมายหลักสำหรับบทบาทใหม่
  • จัดเตรียมทรัพยากรและรายชื่อผู้ติดต่อสำคัญสำหรับการสนับสนุนระหว่างกระบวนการเริ่มต้นงาน

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpเปลี่ยนประสบการณ์การปฐมนิเทศให้เป็นกระบวนการที่ราบรื่น โครงสร้างที่จัดระเบียบอย่างดี คำแนะนำงานที่ชัดเจน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เปลี่ยนกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน

ด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp คุณสามารถ:

  • เตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นบทบาทได้อย่างมั่นใจ
  • ลดระยะเวลาที่พวกเขาต้องใช้ในการปรับตัวและมีส่วนร่วมกับทีม
  • ส่งเสริมกระบวนการปฐมนิเทศที่มีความสม่ำเสมอและช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
  • ลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้น

เทมเพลตการปฐมนิเทศระยะไกลด้วย ClickUp

สุดท้ายนี้แม่แบบการปฐมนิเทศระยะไกลของ ClickUpช่วยให้การปฐมนิเทศระยะไกลง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอแผนที่ชัดเจน คำแนะนำทีละขั้นตอน และการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานระยะไกลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้กระบวนการรับพนักงานใหม่ทางไกลของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการรับพนักงานทางไกลของ ClickUp สำหรับการเริ่มต้นที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่

ใช้เพื่อ:

  • มอบเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดที่พนักงานระยะไกลของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
  • ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่ทำงานจากที่บ้าน
  • สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้พนักงานระยะไกลมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

ถามคำถามที่ถูกต้อง

มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นงาน ตั้งแต่ความชัดเจนของบทบาทไปจนถึงการบูรณาการกับทีม ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวและอเนกประสงค์ของ ClickUp การสร้างคำถามที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นงานกลายเป็นเรื่องง่าย

เพียงป้อนพื้นที่ที่คุณต้องการสำรวจ เช่น ความชัดเจนในบทบาทหรือการบูรณาการทีม แล้ว ClickUp Brain จะแนะนำคำถามที่เกี่ยวข้องและมีโครงสร้างที่ดีทันที

ClickUp Brain: คำถามแบบสำรวจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำถามที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการสำรวจการเริ่มต้นใช้งานและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม:8 แบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

รับประกันความเป็นนิรนาม

ต้องการความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา? ใช้แบบไม่ระบุตัวตน! เมื่อพนักงานใหม่รู้ว่าตัวตนของพวกเขาเป็นความลับ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความคิดเห็นที่แท้จริงมากขึ้น ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ส่งเสริมให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าร่วมงานของพวกเขา

👀 คุณรู้หรือไม่? แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนสามารถได้รับอัตราการตอบกลับมากกว่า 90%!

ให้สั้น

คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ—แบบสอบถามที่สั้นกว่าจะได้รับการตอบกลับมากกว่า

👉🏼 และนี่คือข้อเท็จจริง: แบบสำรวจที่ใช้เวลามากกว่า 25 นาทีจะสูญเสียผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับแบบสำรวจที่ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที!

ดังนั้น ให้ ClickUp Brain ช่วยคุณทำให้สั้นและทรงพลัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนมากขึ้นจะเสร็จสิ้นแบบสำรวจของคุณและให้คำแนะนำที่มีคุณค่า

สร้างแผนการสื่อสาร

ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และส่งการแจ้งเตือนเพื่อช่วยรวบรวมคำตอบ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะออกไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมทำแบบสำรวจให้เสร็จ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีโอกาสได้รับคำตอบที่รอบคอบมากขึ้นโดยไม่ต้องตามหาคนอื่น

ClickUp Automations: คำถามแบบสำรวจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือนและดูอัตราการตอบกลับของคุณพุ่งสูงขึ้น

เสนอสิ่งจูงใจ

กระตุ้นให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมโดยการมอบรางวัลที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้พวกเขาทำแบบสอบถามให้เสร็จ! ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ว่ามีรางวัลหวาน ๆ รออยู่ ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมและแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา!

ส่งข้อความขอบคุณ

อย่าลืมพูดว่า "ขอบคุณ!" มันเหมือนกับการให้กำลังใจเสมือนจริง! แค่ข้อความสั้น ๆ เพื่อแสดงว่าคุณใส่ใจความคิดเห็นของพวกเขา ก็สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาบรรยากาศที่ดีไว้ได้

โดยการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเหล่านี้ และใช้เครื่องมือเช่น ClickUp คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการรับสมัครพนักงานของคุณได้จริง

การประมวลผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสำรวจสุขภาพของพนักงาน

คุณค่าที่แท้จริงของแบบสำรวจการเริ่มต้นงานอยู่ที่วิธีการที่คุณประมวลผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ มาดูกันว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร

การวิเคราะห์และตีความผลลัพธ์

เริ่มต้นด้วยการมองหาแนวโน้มและประเด็นสำคัญในผลการสำรวจ ตัวเลข (ข้อมูลเชิงปริมาณ) สามารถเปิดเผยรูปแบบหรือแนวโน้มต่าง ๆ ได้ ในขณะที่ความคิดเห็น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับข้อกังวลเฉพาะ การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของมาตรการที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมากที่สุด

ต้องการให้การวิเคราะห์ผลการสำรวจง่ายขึ้นอีกหรือไม่? ลองดูClickUp Dashboards!

พวกเขาให้บริการการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลลัพธ์ของแบบสำรวจได้ตลอดเวลา และกระตุ้นให้พนักงานมากขึ้นแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาในแบบสำรวจในอนาคต

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามผลการสำรวจของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์

เทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของ ClickUpสามารถช่วยคุณกำหนดขั้นตอนที่ดีที่สุดตามผลการสำรวจได้

เทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของ ClickUp เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในวันนี้

นี่คือประโยชน์บางประการของเทมเพลตนี้:

  • มันเสนอวิธีการที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ
  • มันช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
  • มันช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • มันช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดอัตราการลาออก

แบบสำรวจสุขภาพสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาที่พบสามารถป้องกันการหมดไฟในการทำงานและลดอัตราการลาออกได้ เมื่อพนักงานเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา

ติดตามความก้าวหน้าและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณส่งผลกระทบต่อที่ทำงานอย่างไร! ตรวจสอบตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วมและการลาออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.

การประเมินการปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลผลิต

หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องประเมินประสิทธิผลของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาการสร้างแผน 30-60-90วันเพื่อช่วยประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของคุณ

การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการสำรวจจะช่วยให้คุณเห็นว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด การติดตามความพึงพอใจ ผลผลิต และการรักษาพนักงานให้คงอยู่ ช่วยรับรองว่าโปรแกรมของคุณตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

การพึ่งพาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ระบบเหล่านี้ช่วยคุณจัดการผลการสำรวจ โดยมอบเครื่องมือสำหรับจัดเก็บ, จัดเรียง, และวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว การค้นหาจุดที่ต้องการความสนใจก็ง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้การติดตามข้อมูลพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และงานต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย

ยกระดับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของคุณด้วย ClickUp

ลูกค้าจะไม่มีวันรักบริษัท จนกว่าพนักงานจะรักมันก่อน

โดยการจัดทำแบบสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีความรอบคอบ คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพนักงานของคุณและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

บริษัทที่ลงทุนในการทำความเข้าใจความต้องการของพนักงานใหม่—เช่นเดียวกับผู้นำในอุตสาหกรรม—จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ กลไกในการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานของคุณเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกจะเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าเสมอ

เมื่อคุณสร้างแบบสำรวจของคุณ ให้ใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน.เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!