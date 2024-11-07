25+ คำกระตุ้น ChatGPT สำหรับการตลาด

นักการตลาดมืออาชีพมักมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินแคมเปญ สร้างเนื้อหา เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามข้อมูลต่าง ๆ การบาลานซ์งานทั้งหมดนี้อาจรู้สึกเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้น แล้วถ้ามีวิธีที่จะช่วยลดภาระของคุณและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นล่ะ? Gen AI สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการตลาดอย่างรวดเร็ว เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาทั่วไป การตอบคำถาม และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่าย ๆ แต่ปัจจุบัน ChatGPT สามารถช่วยคุณระดมความคิด สร้างสรรค์เนื้อหาที่โน้มน้าวใจ ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ และช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าได้
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มันได้เปลี่ยนจากผู้ช่วยที่ชาญฉลาดไปเป็นแหล่งพลังเนื้อหาเต็มรูปแบบ ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับนักการตลาดทั่วโลก
ลองดูตัวอย่างคำสั่ง ChatGPT กว่า 25 รายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
การทำความเข้าใจคำสั่ง ChatGPT
คำสั่ง ChatGPT คือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อชี้นำผลลัพธ์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คำสั่งเหล่านี้อาจมีความหลากหลาย ตั้งแต่คำขอเนื้อหาเฉพาะ เช่น "เขียนอีเมลสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์" ไปจนถึงคำถามเชิงวิจัยที่กว้างขึ้น เช่น "แนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียคืออะไร"
ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าไร คำตอบที่ ChatGPT จะให้ก็จะยิ่งเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
สำหรับนักการตลาด, ChatGPT มอบประโยชน์มากมาย:
- สามารถสร้างแนวคิด ร่างงาน และข้อค้นพบจากการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
- ด้วยการทดลองใช้คำสั่งหรือคำกระตุ้น นักการตลาดสามารถค้นพบมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
- มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มโดยการสร้างข้อความเริ่มต้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแคมเปญการตลาดที่คล้ายกัน
- สามารถช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม คำสำคัญ และความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
แต่โปรดจำไว้ว่า—ไม่ใช่ทุกคำแนะนำจะมีประสิทธิภาพเท่ากัน
เพื่อให้ข้อความกระตุ้นทางการตลาดทำงานได้ดี ข้อความนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้:
📌ภาษาที่เน้นการกระทำ: การใช้คำสั่งเช่น "สร้าง," "สร้าง," หรือ "แสดงรายการ" ชี้แจงเจตนาและรูปแบบที่ต้องการของคำตอบ
📌ความชัดเจน: คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะนำไปสู่คำตอบที่เกี่ยวข้องและถูกต้องมากขึ้น
📌ความกระชับ: การให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นช่วยให้ ChatGPT หลีกเลี่ยงการออกนอกเรื่อง และให้คำตอบที่ตรงประเด็น
📌รายละเอียดตามบริบท: การให้บริบท เช่น กลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายของแคมเปญ จะช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่ ChatGPT ให้มา
🤖 หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ AIนี่คือคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโมเดลภาษา ChatGPT และวิธีการทำงานของมัน!
คำสั่งยอดนิยมสำหรับ ChatGPT สำหรับนักการตลาด
👉🏼 ตามการสำรวจล่าสุดโดย Salesforce พบว่า71% ของนักการตลาดเชื่อว่าAI สร้างสรรค์จะช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซากและช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ChatGPT เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่ AI สามารถทำให้งานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ให้คุณมีพื้นที่ในการคิดอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น นี่คือรายการของคำสั่งการตลาดกว่า 25 ข้อที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในคลังของคุณได้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้คำแนะนำเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจพิจารณาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตลาดและแบรนด์ของคุณ โปรไฟล์ลูกค้าที่ 이상 이상ต้องการ เสียงและโทนที่ต้องการ และอื่น ๆ กับ ChatGPT ได้ ซึ่งจะช่วยให้มันปรับแต่งคำตอบให้สอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์คุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แชร์ข้อมูลที่เป็นความลับ!
คำแนะนำสำหรับการสร้างเนื้อหา
การสร้างเนื้อหาที่สดใหม่และเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย คำแนะนำเหล่านี้ช่วยสร้างบล็อกโพสต์, บทความ, และเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ได้ ช่วยให้คุณสามารถรักษาเสียงของแบรนด์ของคุณไว้ได้ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เขียนบทนำที่น่าสนใจตามกรอบการเขียนแบบ PAS สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] และวิธีที่ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับ [แนวโน้ม/ปัญหา] ใช้ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจ การศึกษา หรือข่าวสารล่าสุดเพื่อเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดความสนใจ
- รายการ 10 เคล็ดลับการตลาดเนื้อหาสำหรับธุรกิจใน [อุตสาหกรรม] เพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลการตลาดขึ้น 10%
- ร่างปฏิทินเนื้อหาสำหรับการเปิดตัว [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ในสามเดือนข้างหน้า ปฏิทินเนื้อหาควรมีการผสมผสานของบทความบล็อก, อีบุ๊ก, กรณีศึกษา, และเอกสารขาว, จัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ให้ความสำคัญกับอัตราส่วน 3:1 สำหรับเนื้อหาทางการศึกษาต่อเนื้อหาที่มุ่งเน้นการขาย
การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
การใช้ ChatGPT สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถกระตุ้นการสนทนา ตอบสนองต่อเทรนด์ และโต้ตอบกับผู้ติดตามของคุณเพื่อเสริมสร้างการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ใหม่ โดยเน้น [ประโยชน์ 1], [ประโยชน์ 2], และ [จุดขายที่ไม่เหมือนใคร] ปิดท้ายด้วย CTA ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาลด 20% ภายใน 7 วันข้างหน้า
- สร้างโพสต์ X (เดิมชื่อ Twitter) จำนวนห้าโพสต์เพื่อโปรโมตกิจกรรมของเราในหัวข้อ [หัวข้อ] ที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มเป้าหมาย]
- แนะนำคำถามที่น่าสนใจสามข้อบน LinkedIn ที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับ [หัวข้อในอุตสาหกรรม] ในหมู่ [กลุ่มเป้าหมายมืออาชีพ]
- เขียนโพสต์บน Facebook เพื่อโปรโมท [อีบุ๊ก] ใหม่ของเราในหัวข้อ [หัวข้อ] และกระตุ้นให้ผู้ติดตามดาวน์โหลดสำเนา ให้พวกเขาได้เห็นตัวอย่างเนื้อหาดังต่อไปนี้และทำให้มันน่าสนใจจนพวกเขาต้องการดำเนินการทันที: [จุดที่ 1], [จุดที่ 2], [จุดที่ 3]
ข้อความแจ้งเตือนบริการลูกค้า
การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความภักดีต่อแบรนด์และการรักษาลูกค้า คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยนำทาง ChatGPT ในการสร้างคำตอบที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นประโยชน์ต่อคำถามทั่วไป
- ร่างคำตอบอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหา [ปัญหา] โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาและรักษาความภักดีของลูกค้าไว้ ให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยน พร้อมทั้งเสนอการสนับสนุนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
- สร้างเทมเพลตขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เขียนรีวิว โดยเสนอส่วนลด 10% สำหรับการซื้อครั้งถัดไป
- เขียนสคริปต์แชทบอทเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ [ประเภทสินค้า] รวมถึง [คุณสมบัติ 1], [คุณสมบัติ 2], และ [นโยบาย]
ข้อความกระตุ้นสำหรับโฆษณา
การสร้างข้อความโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจเชิงลึก ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ในการโฆษณาและสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจซึ่งปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญบนทุกแพลตฟอร์ม
- เขียนโฆษณา Google สำหรับ [สินค้า/บริการ] โดยเน้นที่วิธีการที่มันช่วย [กลุ่มเป้าหมาย] แก้ไข [ปัญหา] ให้กระชับ ชัดเจน และน่าสนใจ ส่ง 5 เวอร์ชันที่แตกต่างกันมาให้ทดสอบด้วย
- สร้างโฆษณา Facebook พร้อมหัวข้อและข้อความที่ส่งเสริม [คุณสมบัติ] ของ [ผลิตภัณฑ์] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ให้แน่ใจว่าเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจและมี CTA ที่ชัดเจน
- เขียนโฆษณา LinkedIn สำหรับสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ [หัวข้อ] โดยเน้นคุณค่าสำหรับผู้นำใน [อุตสาหกรรม] ให้เน้นที่ [วิทยากร] และเน้นย้ำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและผลงานในอาชีพของพวกเขาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญ
- ร่างข้อความโฆษณาสำหรับโปรโมชั่นลดราคาสิ้นฤดูกาลสำหรับ [ประเภทสินค้า] โดยเน้น [ประโยชน์ 1] และ [ประโยชน์ 2]
- เขียนหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจสำหรับโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เคยเข้าชมหน้าแสดงราคาของ [ผลิตภัณฑ์] แต่ไม่ได้ทำการซื้อ โดยเน้นการนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมหรือแรงจูงใจพิเศษ กรุณาให้ 3 เวอร์ชัน โดยแต่ละเวอร์ชันเน้นแรงจูงใจที่แตกต่างกัน
อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
อีเมลการตลาด คำกระตุ้น
👉🏼 การตลาดผ่านอีเมลยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 36 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย
ใช้คำสั่ง ChatGPT เหล่านี้เพื่อใช้ AI สำหรับแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ตั้งแต่จดหมายข่าวไปจนถึงเนื้อหาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ข้อความของคุณโดดเด่น
- เขียนหัวข้อและเนื้อหาอีเมลขอบคุณลูกค้าที่ซื้อ [ผลิตภัณฑ์] โดยใช้ข้อความส่วนตัวและมีไหวพริบ พร้อมกระตุ้นให้ลูกค้าเขียนรีวิวบน [เว็บไซต์]
- สร้างอีเมลส่งเสริมการขายสำหรับข้อเสนอพิเศษระยะเวลาจำกัดสำหรับ [สินค้า] โดยสร้างความเร่งด่วนด้วยข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการสองแบบที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ A/B
- สร้างอีเมลติดตามผลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดอีเมลล่าสุดกลับมาสนใจอีกครั้ง โดยเสนอส่วนลดหรือเนื้อหาพิเศษเฉพาะ.
- เขียนอีเมลเพื่อดูแลและกระตุ้นความสนใจลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งแสดงความสนใจใน [ผลิตภัณฑ์] แต่ยังไม่ได้ซื้อ
การวิจัยตลาดกระตุ้น
การนำหน้าแนวโน้มตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแคมเปญคำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสามารถให้ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีคุณค่า การวิเคราะห์คู่แข่ง และความชอบของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ของคุณ
- สร้างแบบสำรวจที่มี 10 คำถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] โดยเน้นที่ประสบการณ์ของพวกเขา
- ระบุแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมในปีนี้ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้นำธุรกิจใน [อุตสาหกรรม] เพื่อให้สามารถนำหน้าคู่แข่งได้
- จัดทำบทวิเคราะห์เปรียบเทียบ [ผลิตภัณฑ์] กับ [ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง] โดยระบุข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนอย่างละเอียด
คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ SEO และคำหลัก
การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการมองเห็นออนไลน์ แต่การวิจัยและวิเคราะห์คำหลักอาจใช้เวลามาก ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างแนวคิดคำหลัก ปรับปรุงเนื้อหา และทำให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ทางการตลาดของคุณเป็นมิตรกับการค้นหาและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ SEO ปัจจุบัน
- สร้างรายการคำหลักหางยาวที่เกี่ยวข้องกับ [ผลิตภัณฑ์] เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมหน้าผลิตภัณฑ์
- เขียนเมตาเดสคริปชันสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยมุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ] และกระตุ้นให้คลิก
- ให้ฉันตัวเลือกชื่อ SEO สำหรับบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]
- สร้างรายการคำถามที่ผู้คนมักถามเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนคำถามที่พบบ่อยและปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหา
การประยุกต์ใช้ในโลกจริงและตัวอย่าง
คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในด้านการตลาดดิจิทัลได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่คำฮิตชั่วคราว—แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ เมื่อคุณได้พบกับเทมเพลตคำสั่ง AIที่เหมาะสมสำหรับการตลาดแล้ว มาดูกันว่าบริษัทที่มองการณ์ไกลบางแห่งใช้ ChatGPT และ AI อย่างไร
1. Expedia ใช้ ChatGPT เพื่อปรับแต่งคำแนะนำ 🔦ทีมการตลาดของ Expedia ได้ใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อสร้างคำแนะนำการเดินทางและเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทีมยังใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI จากพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งข้อความทางการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. GoodWine ใช้ ChatGPT เพื่อระบุความชอบของลูกค้า 🎨GoodWine ร้านค้าปลีกไวน์ออนไลน์ ได้ผสานรวม ChatGPT เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า ทีมการตลาดใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการซื้อที่ผ่านมาและความชอบ เพื่อสร้างคำแนะนำไวน์ที่ปรับให้เหมาะสมและแสดงอย่างเด่นชัดบนหน้าแรก ซึ่งได้เพิ่มอัตราการแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
3. โคคา-โคล่าใช้ ChatGPT เพื่อสร้างข้อความโฆษณาและสื่อสารที่มีผลกระทบ 📣ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มน้ำอัดลมได้ร่วมมือกับที่ปรึกษา Bain & Company เพื่อใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของตน บริษัทมีแผนที่จะใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมือสร้างภาพ DALL-E เพื่อสร้างข้อความโฆษณา ภาพ และข้อความที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ ChatGPT ในการตลาด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคนิคการใช้ ChatGPTที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ:
ให้คำแนะนำที่ชัดเจน
ยิ่งคำแนะนำของคุณมีรายละเอียดมากเท่าไร ChatGPT ก็จะยิ่งเข้าใจงานได้ดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกำหนดคำแนะนำสำหรับการตลาดด้วย ChatGPT ให้ระบุบริบท เช่น กลุ่มเป้าหมาย โทนเสียงที่ใช้ ประเด็นสำคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "เขียนโฆษณาสำหรับเครื่องมือ AI" ลองพูดว่า "เขียนโฆษณา Facebook สำหรับผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ที่มีเป้าหมายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติ"
ปรับแต่งคำตอบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ChatGPT สามารถปรับตัวให้เข้ากับโทนและสไตล์ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นควรกำหนดเสียงของแบรนด์ของคุณก่อนสร้างเนื้อหาเสมอ ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้โทนเป็นทางการ เป็นกันเอง สนุกสนาน หรือสไตล์ใดก็ตามที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ
คุณยังสามารถฝึก ChatGPT ให้ตรงกับบุคลิกเฉพาะของแบรนด์ของคุณได้โดยการให้ตัวอย่างผลลัพธ์หรือคำอธิบายของโทนเสียงที่คุณต้องการ
ใช้ ChatGPT เพื่อระดมความคิดและสร้างไอเดีย
แทนที่จะใช้ ChatGPT เพียงอย่างเดียวในการร่างเนื้อหาขั้นสุดท้าย มันสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการระดมความคิด
ขอให้มันช่วยเสนอไอเดียเนื้อหา ไอเดียแคมเปญอีเมล แนวคิดแคมเปญดิจิทัล หรือคำแนะนำสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณคิดอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียที่ AI สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ
ทดลองใช้การทดสอบ A/B
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ChatGPT คือความสามารถในการสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว
ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการสร้างการทดสอบ A/B สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่หน้าแลนดิ้งเพจไปจนถึงโฆษณา หัวข้ออีเมล และคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีกว่า วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและตลาด
คุณสามารถกระตุ้นให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเชิงลึกตามเจตนาในการค้นหา กิจกรรมของคู่แข่ง หรือแนวโน้มของตลาดได้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณระบุช่องว่างในตลาดหรือวิธีการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณได้
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่แข่งขันได้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลแก่ทีมผลิตภัณฑ์ในการระบุคุณสมบัติสำหรับการเปิดตัวในอนาคต และทีมขายในการแข่งขันกับคู่แข่งในดีลต่างๆ
เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ ChatGPT อย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ ให้ผสานรวมกับเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น:
- ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งรวมการจัดการงานและเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้ากับการสร้างเนื้อหาของ ChatGPT เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน การติดตามประสิทธิภาพ และการจัดการกำหนดเวลา (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้!)
- Hootsuite สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: สร้างโพสต์ด้วย ChatGPT จากนั้นกำหนดเวลา เผยแพร่ และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมด้วย Hootsuite การผสมผสานนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โซเชียลมีเดียด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้ชมแบบเรียลไทม์
- SurferSEO สำหรับ SEO: ChatGPT สร้างเนื้อหา ในขณะที่ SurferSEO ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหา เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพบทความในบล็อก, คำอธิบายเมตา, และหน้าเว็บเพื่อผลกระทบ SEO
- Mailchimp สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล: ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลและหัวเรื่องที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล จากนั้นทำการตลาดอัตโนมัติ ติดตามการมีส่วนร่วม และแบ่งกลุ่มผู้ชมด้วย Mailchimp เพื่อการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:20 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
ClickUp สามารถสนับสนุนการริเริ่มทางการตลาดได้อย่างไร
คุณเคยใช้ ChatGPT แต่ต้องการให้มันทำได้มากกว่านี้หรือไม่? ลองเพิ่ม ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณดูสิ
ในขณะที่ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาClickUp for Marketingนำเสนอแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดระดมความคิด วางแผน และดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของมัน ได้ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับแพลตฟอร์ม. นั่นหมายความว่ามันสามารถมอบคำตอบแบบเรียลไทม์และเกี่ยวข้องกับบริบทให้กับทุกคำถามของคุณได้ แทนที่จะเป็นคำตอบทั่วไปที่ดีที่สุดที่เครื่องมือภายนอกสามารถให้ได้.
นี่คือจุดที่ClickUp Brain เหนือกว่า ChatGPT:
- มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาด AIอื่น ๆ ด้วย!
- ClickUp Brain ผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์โดยตรง ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจบริบท
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานการตลาดแบบร่วมมือ—ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ
- ต่างจาก ChatGPT, ClickUp รองรับการทำงานแบบองค์รวมและข้ามสายงานในที่เดียว
อ่านต่อเพื่อค้นพบสิ่งที่ ClickUp สามารถนำเสนอเพื่อสนับสนุนทุกโครงการการตลาดของคุณ
อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp คือClickUp Automation ผ่านการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ทีมสามารถกำหนดความรับผิดชอบในการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหา เช่น บทความบล็อก การอัปเดตโซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมลได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 แบบ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และแม้แต่แคมเปญอีเมล ทีมสามารถใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลง เช่น การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการอัปเดตสถานะงาน และใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างสรรค์มากขึ้น
เพิ่มพลังของ Gen AI เป็นสองเท่า
ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Clickup มีเครื่องมือการเขียนที่เรียกว่า AI Writer for Work โดยใช้เครื่องมือนี้ นักการตลาดสามารถสร้างและปรับแต่งคำสั่งสำหรับ AI ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงแคมเปญอีเมล
ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับสไตล์ของแบรนด์คุณ ทำให้การสร้างเนื้อหามีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้และให้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากงาน เอกสาร และโครงการที่ผ่านมาของคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกหรือดึงเนื้อหาที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย โดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว
มองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและติดตามตัวชี้วัดสำคัญ
นักการตลาดใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลและติดตามประสิทธิภาพของโครงการ งาน และทีมต่างๆ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เกิดจากบทความในบล็อก แคมเปญอีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แดชบอร์ดของ ClickUp ก็ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในมุมมองเดียว
นักการตลาดสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคำแนะนำช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติ AI Insights ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดตามข้อมูลของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น นักการตลาดสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้โดยตรง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกแดชบอร์ด
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญที่สร้างโดย AI หลายแคมเปญพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาที่มิฉะนั้นจะต้องใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปอื่นๆ
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้ทีมการตลาดปรับปรุงกระบวนการทำงานและเชื่อมต่อแพลตฟอร์มโปรดทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน ติดตามเวลา หรือทำงานร่วมกับหลายทีม การเชื่อมต่อเหล่านี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
การผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive ทำให้การแนบและจัดการไฟล์ภายในงานเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปอีกต่อไป
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendar หรือ Outlook ช่วยให้งานการตลาดของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ การผสานการทำงานกับ Zoom และ GoogleMeet ช่วยให้ทีมสามารถจัดการประชุมหรือฝังการประชุมและการบันทึกไว้ภายในงานได้โดยตรง
ClickUp API ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีของคุณจะประกอบด้วยอะไร ทุกอย่างจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสานการทำงานที่ทรงพลังเหล่านี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ประหยัดเวลา และมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์
ปลดล็อกอนาคตของการตลาดด้วย AI
ปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว และเครื่องมือเช่น ChatGPT และ ClickUp Brain กำลังเป็นผู้นำทาง ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ คุณไม่ได้เพียงแค่ทำให้งานเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่คุณกำลังเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลเชิงลึก และการมีส่วนร่วม
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการปรับให้เป็นส่วนตัว คำแนะนำ ChatGPT ที่ดีที่สุดของเราสำหรับการตลาดจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อนาคตของการตลาดจะพึ่งพาอย่างมากกับผู้ที่สามารถนำพลังของ AI มาใช้ได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและดูว่า ClickUp AI สามารถยกระดับการตลาดของคุณได้อย่างไร!