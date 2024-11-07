บล็อก ClickUp

25+ คำกระตุ้น ChatGPT สำหรับการตลาด

7 พฤศจิกายน 2567

นักการตลาดมืออาชีพมักมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินแคมเปญ สร้างเนื้อหา เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามข้อมูลต่าง ๆ การบาลานซ์งานทั้งหมดนี้อาจรู้สึกเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้น แล้วถ้ามีวิธีที่จะช่วยลดภาระของคุณและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นล่ะ? Gen AI สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้

เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการตลาดอย่างรวดเร็ว เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาทั่วไป การตอบคำถาม และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่าย ๆ แต่ปัจจุบัน ChatGPT สามารถช่วยคุณระดมความคิด สร้างสรรค์เนื้อหาที่โน้มน้าวใจ ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ และช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าได้

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มันได้เปลี่ยนจากผู้ช่วยที่ชาญฉลาดไปเป็นแหล่งพลังเนื้อหาเต็มรูปแบบ ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับนักการตลาดทั่วโลก

ลองดูตัวอย่างคำสั่ง ChatGPT กว่า 25 รายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

การทำความเข้าใจคำสั่ง ChatGPT

คำสั่ง ChatGPT คือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อชี้นำผลลัพธ์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คำสั่งเหล่านี้อาจมีความหลากหลาย ตั้งแต่คำขอเนื้อหาเฉพาะ เช่น "เขียนอีเมลสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์" ไปจนถึงคำถามเชิงวิจัยที่กว้างขึ้น เช่น "แนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียคืออะไร"

ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าไร คำตอบที่ ChatGPT จะให้ก็จะยิ่งเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับนักการตลาด, ChatGPT มอบประโยชน์มากมาย:

  • สามารถสร้างแนวคิด ร่างงาน และข้อค้นพบจากการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
  • ด้วยการทดลองใช้คำสั่งหรือคำกระตุ้น นักการตลาดสามารถค้นพบมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
  • มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มโดยการสร้างข้อความเริ่มต้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแคมเปญการตลาดที่คล้ายกัน
  • สามารถช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม คำสำคัญ และความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

แต่โปรดจำไว้ว่า—ไม่ใช่ทุกคำแนะนำจะมีประสิทธิภาพเท่ากัน

เพื่อให้ข้อความกระตุ้นทางการตลาดทำงานได้ดี ข้อความนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้:

📌ภาษาที่เน้นการกระทำ: การใช้คำสั่งเช่น "สร้าง," "สร้าง," หรือ "แสดงรายการ" ชี้แจงเจตนาและรูปแบบที่ต้องการของคำตอบ

📌ความชัดเจน: คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะนำไปสู่คำตอบที่เกี่ยวข้องและถูกต้องมากขึ้น

📌ความกระชับ: การให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นช่วยให้ ChatGPT หลีกเลี่ยงการออกนอกเรื่อง และให้คำตอบที่ตรงประเด็น

📌รายละเอียดตามบริบท: การให้บริบท เช่น กลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายของแคมเปญ จะช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่ ChatGPT ให้มา

🤖 หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบ AIนี่คือคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับโมเดลภาษา ChatGPT และวิธีการทำงานของมัน!

คำสั่งยอดนิยมสำหรับ ChatGPT สำหรับนักการตลาด

👉🏼 ตามการสำรวจล่าสุดโดย Salesforce พบว่า71% ของนักการตลาดเชื่อว่าAI สร้างสรรค์จะช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซากและช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

ChatGPT เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่ AI สามารถทำให้งานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ให้คุณมีพื้นที่ในการคิดอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น นี่คือรายการของคำสั่งการตลาดกว่า 25 ข้อที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในคลังของคุณได้

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้คำแนะนำเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจพิจารณาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตลาดและแบรนด์ของคุณ โปรไฟล์ลูกค้าที่ 이상 이상ต้องการ เสียงและโทนที่ต้องการ และอื่น ๆ กับ ChatGPT ได้ ซึ่งจะช่วยให้มันปรับแต่งคำตอบให้สอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์คุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แชร์ข้อมูลที่เป็นความลับ!

คำแนะนำสำหรับการสร้างเนื้อหา

การสร้างเนื้อหาที่สดใหม่และเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย คำแนะนำเหล่านี้ช่วยสร้างบล็อกโพสต์, บทความ, และเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ได้ ช่วยให้คุณสามารถรักษาเสียงของแบรนด์ของคุณไว้ได้ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

  1. เขียนบทนำที่น่าสนใจตามกรอบการเขียนแบบ PAS สำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] และวิธีที่ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับ [แนวโน้ม/ปัญหา] ใช้ข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจ การศึกษา หรือข่าวสารล่าสุดเพื่อเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดความสนใจ
  2. รายการ 10 เคล็ดลับการตลาดเนื้อหาสำหรับธุรกิจใน [อุตสาหกรรม] เพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลการตลาดขึ้น 10%
  3. ร่างปฏิทินเนื้อหาสำหรับการเปิดตัว [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ในสามเดือนข้างหน้า ปฏิทินเนื้อหาควรมีการผสมผสานของบทความบล็อก, อีบุ๊ก, กรณีศึกษา, และเอกสารขาว, จัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ให้ความสำคัญกับอัตราส่วน 3:1 สำหรับเนื้อหาทางการศึกษาต่อเนื้อหาที่มุ่งเน้นการขาย
เคล็ดลับการตลาดเนื้อหาสำหรับธุรกิจ: คำสั่ง ChatGPT สำหรับการตลาด
ผ่านทางOpen AI

การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์

การใช้ ChatGPT สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถกระตุ้นการสนทนา ตอบสนองต่อเทรนด์ และโต้ตอบกับผู้ติดตามของคุณเพื่อเสริมสร้างการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. เขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ใหม่ โดยเน้น [ประโยชน์ 1], [ประโยชน์ 2], และ [จุดขายที่ไม่เหมือนใคร] ปิดท้ายด้วย CTA ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ในราคาลด 20% ภายใน 7 วันข้างหน้า
  2. สร้างโพสต์ X (เดิมชื่อ Twitter) จำนวนห้าโพสต์เพื่อโปรโมตกิจกรรมของเราในหัวข้อ [หัวข้อ] ที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มเป้าหมาย]
  3. แนะนำคำถามที่น่าสนใจสามข้อบน LinkedIn ที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับ [หัวข้อในอุตสาหกรรม] ในหมู่ [กลุ่มเป้าหมายมืออาชีพ]
  4. เขียนโพสต์บน Facebook เพื่อโปรโมท [อีบุ๊ก] ใหม่ของเราในหัวข้อ [หัวข้อ] และกระตุ้นให้ผู้ติดตามดาวน์โหลดสำเนา ให้พวกเขาได้เห็นตัวอย่างเนื้อหาดังต่อไปนี้และทำให้มันน่าสนใจจนพวกเขาต้องการดำเนินการทันที: [จุดที่ 1], [จุดที่ 2], [จุดที่ 3]

ข้อความแจ้งเตือนบริการลูกค้า

การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความภักดีต่อแบรนด์และการรักษาลูกค้า คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยนำทาง ChatGPT ในการสร้างคำตอบที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นประโยชน์ต่อคำถามทั่วไป

  1. ร่างคำตอบอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหา [ปัญหา] โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาและรักษาความภักดีของลูกค้าไว้ ให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยน พร้อมทั้งเสนอการสนับสนุนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
  2. สร้างเทมเพลตขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เขียนรีวิว โดยเสนอส่วนลด 10% สำหรับการซื้อครั้งถัดไป
  3. เขียนสคริปต์แชทบอทเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ [ประเภทสินค้า] รวมถึง [คุณสมบัติ 1], [คุณสมบัติ 2], และ [นโยบาย]
ข้อความแจ้งเตือนบริการลูกค้า
ผ่านทาง Open AI

ข้อความกระตุ้นสำหรับโฆษณา

การสร้างข้อความโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจเชิงลึก ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ในการโฆษณาและสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจซึ่งปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญบนทุกแพลตฟอร์ม

  1. เขียนโฆษณา Google สำหรับ [สินค้า/บริการ] โดยเน้นที่วิธีการที่มันช่วย [กลุ่มเป้าหมาย] แก้ไข [ปัญหา] ให้กระชับ ชัดเจน และน่าสนใจ ส่ง 5 เวอร์ชันที่แตกต่างกันมาให้ทดสอบด้วย
  2. สร้างโฆษณา Facebook พร้อมหัวข้อและข้อความที่ส่งเสริม [คุณสมบัติ] ของ [ผลิตภัณฑ์] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ให้แน่ใจว่าเริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจและมี CTA ที่ชัดเจน
  3. เขียนโฆษณา LinkedIn สำหรับสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ [หัวข้อ] โดยเน้นคุณค่าสำหรับผู้นำใน [อุตสาหกรรม] ให้เน้นที่ [วิทยากร] และเน้นย้ำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและผลงานในอาชีพของพวกเขาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญ
โฆษณา LinkedIn สำหรับสัมมนาออนไลน์ คำสั่ง: คำสั่ง ChatGPT สำหรับการตลาด
ผ่านทาง OpenAI
  1. ร่างข้อความโฆษณาสำหรับโปรโมชั่นลดราคาสิ้นฤดูกาลสำหรับ [ประเภทสินค้า] โดยเน้น [ประโยชน์ 1] และ [ประโยชน์ 2]
  2. เขียนหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจสำหรับโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เคยเข้าชมหน้าแสดงราคาของ [ผลิตภัณฑ์] แต่ไม่ได้ทำการซื้อ โดยเน้นการนำเสนอคุณค่าเพิ่มเติมหรือแรงจูงใจพิเศษ กรุณาให้ 3 เวอร์ชัน โดยแต่ละเวอร์ชันเน้นแรงจูงใจที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา

อีเมลการตลาด คำกระตุ้น

👉🏼 การตลาดผ่านอีเมลยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 36 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย

ใช้คำสั่ง ChatGPT เหล่านี้เพื่อใช้ AI สำหรับแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ตั้งแต่จดหมายข่าวไปจนถึงเนื้อหาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ข้อความของคุณโดดเด่น

  1. เขียนหัวข้อและเนื้อหาอีเมลขอบคุณลูกค้าที่ซื้อ [ผลิตภัณฑ์] โดยใช้ข้อความส่วนตัวและมีไหวพริบ พร้อมกระตุ้นให้ลูกค้าเขียนรีวิวบน [เว็บไซต์]
  2. สร้างอีเมลส่งเสริมการขายสำหรับข้อเสนอพิเศษระยะเวลาจำกัดสำหรับ [สินค้า] โดยสร้างความเร่งด่วนด้วยข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการสองแบบที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ A/B
  3. สร้างอีเมลติดตามผลเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดอีเมลล่าสุดกลับมาสนใจอีกครั้ง โดยเสนอส่วนลดหรือเนื้อหาพิเศษเฉพาะ.
  4. เขียนอีเมลเพื่อดูแลและกระตุ้นความสนใจลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งแสดงความสนใจใน [ผลิตภัณฑ์] แต่ยังไม่ได้ซื้อ
อีเมลการตลาด คำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับการตลาด
ผ่านทาง OpenAI

การวิจัยตลาดกระตุ้น

การนำหน้าแนวโน้มตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแคมเปญคำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสามารถให้ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีคุณค่า การวิเคราะห์คู่แข่ง และความชอบของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ของคุณ

  1. สร้างแบบสำรวจที่มี 10 คำถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] โดยเน้นที่ประสบการณ์ของพวกเขา
โจทย์การวิจัยตลาด: คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการทำการตลาด
ผ่านทาง OpenAI
  1. ระบุแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมในปีนี้ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้นำธุรกิจใน [อุตสาหกรรม] เพื่อให้สามารถนำหน้าคู่แข่งได้
  2. จัดทำบทวิเคราะห์เปรียบเทียบ [ผลิตภัณฑ์] กับ [ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง] โดยระบุข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนอย่างละเอียด

คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ SEO และคำหลัก

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการมองเห็นออนไลน์ แต่การวิจัยและวิเคราะห์คำหลักอาจใช้เวลามาก ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างแนวคิดคำหลัก ปรับปรุงเนื้อหา และทำให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ทางการตลาดของคุณเป็นมิตรกับการค้นหาและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ SEO ปัจจุบัน

  1. สร้างรายการคำหลักหางยาวที่เกี่ยวข้องกับ [ผลิตภัณฑ์] เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมหน้าผลิตภัณฑ์
  2. เขียนเมตาเดสคริปชันสำหรับบทความบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยมุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ] และกระตุ้นให้คลิก
  3. ให้ฉันตัวเลือกชื่อ SEO สำหรับบล็อกเกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]
  4. สร้างรายการคำถามที่ผู้คนมักถามเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนคำถามที่พบบ่อยและปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหา

อ่านเพิ่มเติม:กรณีการใช้งาน ChatGPT สำหรับธุรกิจ (พร้อมตัวอย่างคำสั่งและคำแนะนำการใช้งาน)

การประยุกต์ใช้ในโลกจริงและตัวอย่าง

คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในด้านการตลาดดิจิทัลได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่คำฮิตชั่วคราว—แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ เมื่อคุณได้พบกับเทมเพลตคำสั่ง AIที่เหมาะสมสำหรับการตลาดแล้ว มาดูกันว่าบริษัทที่มองการณ์ไกลบางแห่งใช้ ChatGPT และ AI อย่างไร

1. Expedia ใช้ ChatGPT เพื่อปรับแต่งคำแนะนำ 🔦ทีมการตลาดของ Expedia ได้ใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อสร้างคำแนะนำการเดินทางและเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทีมยังใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI จากพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งข้อความทางการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. GoodWine ใช้ ChatGPT เพื่อระบุความชอบของลูกค้า 🎨GoodWine ร้านค้าปลีกไวน์ออนไลน์ ได้ผสานรวม ChatGPT เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า ทีมการตลาดใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการซื้อที่ผ่านมาและความชอบ เพื่อสร้างคำแนะนำไวน์ที่ปรับให้เหมาะสมและแสดงอย่างเด่นชัดบนหน้าแรก ซึ่งได้เพิ่มอัตราการแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

3. โคคา-โคล่าใช้ ChatGPT เพื่อสร้างข้อความโฆษณาและสื่อสารที่มีผลกระทบ 📣ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มน้ำอัดลมได้ร่วมมือกับที่ปรึกษา Bain & Company เพื่อใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของตน บริษัทมีแผนที่จะใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมือสร้างภาพ DALL-E เพื่อสร้างข้อความโฆษณา ภาพ และข้อความที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ ChatGPT ในการตลาด

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคนิคการใช้ ChatGPTที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ:

ให้คำแนะนำที่ชัดเจน

ยิ่งคำแนะนำของคุณมีรายละเอียดมากเท่าไร ChatGPT ก็จะยิ่งเข้าใจงานได้ดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อกำหนดคำแนะนำสำหรับการตลาดด้วย ChatGPT ให้ระบุบริบท เช่น กลุ่มเป้าหมาย โทนเสียงที่ใช้ ประเด็นสำคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "เขียนโฆษณาสำหรับเครื่องมือ AI" ลองพูดว่า "เขียนโฆษณา Facebook สำหรับผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ที่มีเป้าหมายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติ"

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการออกแบบคำสั่ง, เทคนิค, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ปรับแต่งคำตอบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ

ChatGPT สามารถปรับตัวให้เข้ากับโทนและสไตล์ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นควรกำหนดเสียงของแบรนด์ของคุณก่อนสร้างเนื้อหาเสมอ ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้โทนเป็นทางการ เป็นกันเอง สนุกสนาน หรือสไตล์ใดก็ตามที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณ

คุณยังสามารถฝึก ChatGPT ให้ตรงกับบุคลิกเฉพาะของแบรนด์ของคุณได้โดยการให้ตัวอย่างผลลัพธ์หรือคำอธิบายของโทนเสียงที่คุณต้องการ

ใช้ ChatGPT เพื่อระดมความคิดและสร้างไอเดีย

แทนที่จะใช้ ChatGPT เพียงอย่างเดียวในการร่างเนื้อหาขั้นสุดท้าย มันสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการระดมความคิด

ขอให้มันช่วยเสนอไอเดียเนื้อหา ไอเดียแคมเปญอีเมล แนวคิดแคมเปญดิจิทัล หรือคำแนะนำสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณคิดอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียที่ AI สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ

ทดลองใช้การทดสอบ A/B

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ChatGPT คือความสามารถในการสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว

ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการสร้างการทดสอบ A/B สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่หน้าแลนดิ้งเพจไปจนถึงโฆษณา หัวข้ออีเมล และคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีกว่า วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและตลาด

คุณสามารถกระตุ้นให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเชิงลึกตามเจตนาในการค้นหา กิจกรรมของคู่แข่ง หรือแนวโน้มของตลาดได้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณระบุช่องว่างในตลาดหรือวิธีการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณได้

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่แข่งขันได้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลแก่ทีมผลิตภัณฑ์ในการระบุคุณสมบัติสำหรับการเปิดตัวในอนาคต และทีมขายในการแข่งขันกับคู่แข่งในดีลต่างๆ

เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ ChatGPT อย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ ให้ผสานรวมกับเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น:

  1. ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งรวมการจัดการงานและเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้ากับการสร้างเนื้อหาของ ChatGPT เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน การติดตามประสิทธิภาพ และการจัดการกำหนดเวลา (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้!)
  2. Hootsuite สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: สร้างโพสต์ด้วย ChatGPT จากนั้นกำหนดเวลา เผยแพร่ และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมด้วย Hootsuite การผสมผสานนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โซเชียลมีเดียด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้ชมแบบเรียลไทม์
  3. SurferSEO สำหรับ SEO: ChatGPT สร้างเนื้อหา ในขณะที่ SurferSEO ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหา เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพบทความในบล็อก, คำอธิบายเมตา, และหน้าเว็บเพื่อผลกระทบ SEO
  4. Mailchimp สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล: ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลและหัวเรื่องที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล จากนั้นทำการตลาดอัตโนมัติ ติดตามการมีส่วนร่วม และแบ่งกลุ่มผู้ชมด้วย Mailchimp เพื่อการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม:20 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

ClickUp สามารถสนับสนุนการริเริ่มทางการตลาดได้อย่างไร

คุณเคยใช้ ChatGPT แต่ต้องการให้มันทำได้มากกว่านี้หรือไม่? ลองเพิ่ม ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณดูสิ

ในขณะที่ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาClickUp for Marketingนำเสนอแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดระดมความคิด วางแผน และดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของมัน ได้ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับแพลตฟอร์ม. นั่นหมายความว่ามันสามารถมอบคำตอบแบบเรียลไทม์และเกี่ยวข้องกับบริบทให้กับทุกคำถามของคุณได้ แทนที่จะเป็นคำตอบทั่วไปที่ดีที่สุดที่เครื่องมือภายนอกสามารถให้ได้.

ClickUp-Brain: คำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับการตลาด
ใช้ ClickUp Marketing เป็นทางเลือก ChatGPT แบบครบวงจร

นี่คือจุดที่ClickUp Brain เหนือกว่า ChatGPT:

  • มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาด AIอื่น ๆ ด้วย!
  • ClickUp Brain ผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์โดยตรง ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจบริบท
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานการตลาดแบบร่วมมือ—ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ
  • ต่างจาก ChatGPT, ClickUp รองรับการทำงานแบบองค์รวมและข้ามสายงานในที่เดียว

อ่านต่อเพื่อค้นพบสิ่งที่ ClickUp สามารถนำเสนอเพื่อสนับสนุนทุกโครงการการตลาดของคุณ

อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp คือClickUp Automation ผ่านการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ทีมสามารถกำหนดความรับผิดชอบในการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหา เช่น บทความบล็อก การอัปเดตโซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมลได้โดยอัตโนมัติ

ClickUp Automation
ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากไลบรารีการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อทำให้งานหรือการดำเนินการใด ๆ เป็นอัตโนมัติ

ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 แบบ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และแม้แต่แคมเปญอีเมล ทีมสามารถใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลง เช่น การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการอัปเดตสถานะงาน และใช้เวลาในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างสรรค์มากขึ้น

เพิ่มพลังของ Gen AI เป็นสองเท่า

ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Clickup มีเครื่องมือการเขียนที่เรียกว่า AI Writer for Work โดยใช้เครื่องมือนี้ นักการตลาดสามารถสร้างและปรับแต่งคำสั่งสำหรับ AI ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงแคมเปญอีเมล

ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain

ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับสไตล์ของแบรนด์คุณ ทำให้การสร้างเนื้อหามีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้และให้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากงาน เอกสาร และโครงการที่ผ่านมาของคุณ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกหรือดึงเนื้อหาที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย โดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว

ClickUp Brain
สอบถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือบุคคล เพื่อค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็วจากฐานความรู้ของคุณด้วย ClickUp Brain

มองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและติดตามตัวชี้วัดสำคัญ

นักการตลาดใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลและติดตามประสิทธิภาพของโครงการ งาน และทีมต่างๆ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เกิดจากบทความในบล็อก แคมเปญอีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แดชบอร์ดของ ClickUp ก็ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในมุมมองเดียว

นักการตลาดสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคำแนะนำช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโครงการการตลาดที่มีความสำคัญในมุมมองเดียวด้วย ClickUp Dashboards

คุณสมบัติ AI Insights ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดตามข้อมูลของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น นักการตลาดสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้โดยตรง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกแดชบอร์ด

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญที่สร้างโดย AI หลายแคมเปญพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาที่มิฉะนั้นจะต้องใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปอื่นๆ

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้ทีมการตลาดปรับปรุงกระบวนการทำงานและเชื่อมต่อแพลตฟอร์มโปรดทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน ติดตามเวลา หรือทำงานร่วมกับหลายทีม การเชื่อมต่อเหล่านี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

การผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive ทำให้การแนบและจัดการไฟล์ภายในงานเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปอีกต่อไป

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendar หรือ Outlook ช่วยให้งานการตลาดของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ การผสานการทำงานกับ Zoom และ GoogleMeet ช่วยให้ทีมสามารถจัดการประชุมหรือฝังการประชุมและการบันทึกไว้ภายในงานได้โดยตรง

การเชื่อมต่อ ClickUp
ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUp โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp

ClickUp API ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีของคุณจะประกอบด้วยอะไร ทุกอย่างจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสานการทำงานที่ทรงพลังเหล่านี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน ประหยัดเวลา และมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์

ปลดล็อกอนาคตของการตลาดด้วย AI

ปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว และเครื่องมือเช่น ChatGPT และ ClickUp Brain กำลังเป็นผู้นำทาง ด้วยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ คุณไม่ได้เพียงแค่ทำให้งานเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่คุณกำลังเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลเชิงลึก และการมีส่วนร่วม

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการปรับให้เป็นส่วนตัว คำแนะนำ ChatGPT ที่ดีที่สุดของเราสำหรับการตลาดจะช่วยให้ผู้ทำการตลาดทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อนาคตของการตลาดจะพึ่งพาอย่างมากกับผู้ที่สามารถนำพลังของ AI มาใช้ได้

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและดูว่า ClickUp AI สามารถยกระดับการตลาดของคุณได้อย่างไร!