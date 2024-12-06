วิธีทำให้เป็นไวรัลบน TikTok ด้วยกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางวิดีโอใน TikTok ถึงดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืน มียอดวิวเป็นล้าน ในขณะที่บางวิดีโอกลับแทบไม่มีใครสนใจเลย? 🤔
ไม่ใช่แค่โชค—มีวิธีการในความบ้าคลั่งนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์ที่พยายามขยายการเข้าถึงหรือผู้สร้างที่ต้องการสร้างชื่อเสียง การทำให้เป็นไวรัลบน TikTok เป็นไปได้ทั้งหมดด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยความลับเบื้องหลังความไวรัลของ TikTok คุณจะได้เรียนรู้วิธีตามเทรนด์ล่าสุด ดึงดูดผู้ชม และใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อวางแผน สร้าง และติดตามเนื้อหาของคุณอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะยกระดับการเล่น TikTok ของคุณไปอีกขั้นหรือยัง? มาลุยกันเลยและทำให้วิดีโอถัดไปของคุณกลายเป็นไวรัล! 🚀
การเป็นไวรัลบน TikTok: อะไรเกิดขึ้นจริง?
เราค้นพบวิธีทำให้เป็นไวรัลบน TikTok แล้ว 🔑
หรืออย่างน้อย ทีมการตลาดและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราได้ทำแล้ว หลังจากได้รับยอดวิวถึง 19 ล้านครั้ง, 1.8 ล้านไลค์, และ 188,000 บันทึกในวิดีโอนี้
อยากเห็นความมหัศจรรย์ไหม? 😉👇🏻
การประชุม HR ที่ฉันจะไม่มีวันลืม#มุกตลกองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ
การเป็นไวรัลบน TikTok ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคเท่านั้น หากคุณสามารถวางองค์ประกอบที่ถูกต้องลงไปได้ อัลกอริทึมของ TikTok จะทำงานที่เหลือให้เอง แต่ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจก่อนว่าอัลกอริทึมของ TikTok ทำงานอย่างไร
การเข้าใจอัลกอริทึมของ TikTok
TikTok ถูกสร้างขึ้นบนอัลกอริทึมที่กำหนดสิ่งที่คุณเห็นในหน้า 'สำหรับคุณ' หรือ'FYP' ของคุณ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจวิธีการทำงานของมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างสรรค์และธุรกิจที่ต้องการให้กลายเป็นไวรัล
- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: วัดจำนวนการกดไลค์, ความคิดเห็น, การแชร์, และเวลาการรับชมเพื่อประเมินการโต้ตอบ. วิดีโอที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นานขึ้นมักได้รับการโปรโมตไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น.
- ความเกี่ยวข้องของวิดีโอ: ประเมินปัจจัยต่าง ๆ เช่น แฮชแท็ก, เสียง, คำบรรยาย, และคำอธิบายวิดีโอเพื่อกำหนดความเกี่ยวข้องของเนื้อหา และส่งสัญญาณว่าวิดีโอมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้
- กิจกรรมบัญชี: วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ในอดีต เช่น วิดีโอที่รับชม ชอบ และแชร์ เพื่อปรับแต่งคำแนะนำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- คุณภาพวิดีโอ: พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความละเอียดของวิดีโอ ความชัดเจนของเสียง และคุณค่าในการผลิต แม้ว่าคุณภาพสูงจะไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของอัลกอริทึมก็ตาม
ปัจจัยเพิ่มเติม:
- เวลาที่ใช้ในแอป: มีอิทธิพลต่อการแนะนำของ TikTok โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแต่ละโพสต์วิดีโอจาก Washington Postล่าสุดระบุว่า ระยะเวลาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแต่ละโพสต์สามารถส่งผลอย่างมากต่อการแนะนำของอัลกอริทึมบน TikTok
- อุปกรณ์และสถานที่: ปัจจัยในประเภทของอุปกรณ์และสถานที่เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามภูมิภาค
เมื่อคุณโพสต์วิดีโอที่รวมเอาปัจจัยสำคัญทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกัน อัลกอริทึมของ TikTok จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของวิดีโอเหล่านั้น ส่งเสริมให้เข้าถึงผู้ใช้มากขึ้น เมื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น วงจรนี้จะดำเนินต่อไป เพิ่มการเปิดเผยจนกว่าเนื้อหาของคุณจะถึงสถานะ 'ไวรัล' ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก
นี่คือแผนภาพอย่างรวดเร็วที่แสดงถึงอัลกอริทึมของ TikTok ที่ทำงานอยู่ 📍
กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาไวรัล
วิดีโอไวรัลใน TikTok เกิดขึ้นจากโชค 1% และกลยุทธ์ 99% 🧠
เราได้รวบรวมกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาของคุณกลายเป็นไวรัลบน TikTok. บางกลยุทธ์อาจคล้ายกับกลยุทธ์การจัดการโครงการทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหา TikTok ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแบบไวรัล.
1. ติดตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอ
เทรนด์คือสิ่งที่ขับเคลื่อน TikTok และนี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทรนด์ได้มากที่สุด:
- อัปเดตข้อมูลล่าสุด: ตรวจสอบหน้า 'ค้นพบ' เป็นประจำเพื่อดูว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยม เป็นเพลงหรือฟิลเตอร์เฉพาะหรือไม่? หรือเป็นความท้าทายออนไลน์สุดบ้าคลั่ง?
- ทำให้เกี่ยวข้อง: ให้สอดคล้องกับเทรนด์ของ TikTok ที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณอย่างสร้างสรรค์ แต่จำไว้ว่าต้องทำให้เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น หากมีชาเลนจ์เต้นที่กำลังเป็นที่นิยม คุณสามารถทำมันไปพร้อมกับการโชว์สินค้าของคุณได้หรือไม่
- สร้างเทรนด์ของคุณ: เริ่มต้นเทรนด์หรือชาเลนจ์ของคุณ หากคุณรู้สึกสร้างสรรค์ หากมันได้รับความนิยม อาจทำให้ความโดดเด่นของคุณพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
รู้เมื่อไหร่ควรข้ามเทรนด์: หลีกเลี่ยงการรีบตามเทรนด์ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🚫ตัวอย่างเช่น เมื่อ "กระแส NFT" ถึงจุดสูงสุด หลายแบรนด์รีบสร้างและขาย NFT โดยไม่เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ แบรนด์อย่าง Taco Bell เผชิญกับกระแสต่อต้านเมื่อพวกเขาเปิดตัวงานศิลปะ NFT ซึ่งบางคนรู้สึกว่าไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ NFT การมีส่วนร่วมในเทรนด์ดังกล่าวอาจส่งผลเสียหากไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ หรือขัดแย้งกับค่านิยมของแบรนด์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างรอบคอบ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ TrendSpotting (พร้อมตัวอย่าง)
2. ใช้แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมและเกี่ยวข้อง
เมื่อคุณใช้แฮชแท็ก อย่าลืมปรับสมดุลระหว่างแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมกับแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือแบรนด์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้แฮชแท็กมากเกินไปในคำบรรยายของคุณ
แม้ว่า TikTok จะอนุญาตให้เพิ่มแฮชแท็กได้หลายอัน แต่ควรใช้แฮชแท็กสามถึงห้าแฮชแท็กต่อโพสต์ 🔖
การเลือกแฮชแท็กที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณมากที่สุด ทำให้เนื้อหาของคุณได้รับความสนใจอย่างที่ควรจะเป็น!
เราใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันในวิดีโอไวรัลของเรา 'The Scrum Master' (2.8 ล้านวิว)
เราใช้แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม 4-5 อัน ได้แก่ #corporate, #corporatelife, และ #9to5 ในขณะที่ #scrum และ #projectmanager มีความเกี่ยวข้องสูงกับแบรนด์และเนื้อหาวิดีโอของเรา
3. จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น
เคยเลื่อนผ่านวิดีโอแล้วกลับมาดูซ้ำเพราะประโยคเปิดน่าสนใจไหม? นั่นแหละคือเป้าหมาย 🎯 เริ่มต้นด้วยคำถาม ความตื่นเต้น หรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ลองดูจาก Legendaryshots บัญชี TikTok ที่มีชื่อเสียงจากการทดลองสุดบ้าคลั่งที่ทำให้คนดูติดตาจนจบ
4. ใช้เพลงที่กำลังเป็นที่นิยมให้เป็นประโยชน์
ดนตรีมีบทบาทสำคัญอย่างมากบน TikTok—เกือบ90% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาหนึ่งระบุว่าเสียงเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ของพวกเขา 🎶
การใช้เสียงที่กำลังเป็นที่นิยมจะช่วยให้เนื้อหาของคุณได้รับความสนใจ เลือกเพลงหรือเอฟเฟกต์เสียงที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งเข้ากับวิดีโอของคุณและดึงดูดความสนใจของคุณ เสียงที่เหมาะสมสามารถเสริมอารมณ์และทำให้วิดีโอของคุณน่าจดจำมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เพลงที่มีจังหวะสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวิดีโอที่แสดงกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของคุณ
คุณยังสามารถสร้างเสียงหรือคลิปเสียงของคุณเองเพื่อเสริมวิดีโอของคุณได้อีกด้วย การทำเช่นนี้ยังช่วยให้เพลงของคุณมีโอกาสที่จะกลายเป็นไวรัลได้
ตัวอย่างเช่น เพลงไวรัลของเทย์เลอร์ สวิฟต์ "Anti-Hero" ถูกนำมาใช้ประกอบกับทุกเรื่องราว ตั้งแต่เรื่องอกหักไปจนถึงเรื่องสัตว์เลี้ยง สะสมยอดวิวได้หลายล้านครั้ง
พูดถึงเพลง คุณได้ฟังเพลงฮิตติดหูใน TikTok ของเราหรือยัง—Choices? 😉
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพิ่งปล่อยของเด็ดออกมา 🔥#มุกตลกในออฟฟิศล้อเลียนเพลง@E-40 "Choices" @ClickUp
5. โพสต์อย่างสม่ำเสมอและในเวลาที่เหมาะสม
ความสม่ำเสมอแสดงให้อัลกอริทึมของ TikTok เห็นว่าคุณกำลังเผยแพร่เนื้อหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ใช้
ยิ่งบัญชีของคุณมีการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอมากเท่าไร อัลกอริทึมก็จะยิ่งให้ความสำคัญกับบัญชีของคุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ช่วงเวลาในการมีส่วนร่วมก็สำคัญเช่นกัน!
สร้างตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและยึดมั่นตามนั้น โพสต์บ่อยๆ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสดใหม่และเกี่ยวข้องอยู่เสมอ และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ TikTokเพื่อระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมมากที่สุด การโพสต์ในช่วงเวลาที่ผู้ชมของคุณออนไลน์เป็นหนึ่งในเทคนิคยอดนิยมของ TikTok
การวิจัยโดย SocialPilotเปิดเผยเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บน TikTok ในปี 2024
เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นหรือไม่?เครื่องมืออย่างเช่นมุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการตารางการโพสต์ได้อย่างง่ายดาย 📅
6. เล่าเรื่องราว
ผู้คนชื่นชอบเรื่องราว และผู้ชม TikTok ก็ไม่ต่างกัน 💬
ใช่ ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วม เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่า80% ของวิดีโอ TikTok ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีการใช้ดนตรีประกอบ? สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากเมื่อจับคู่กับการเล่าเรื่องที่เข้าถึงได้ ดังที่เห็นในแคมเปญที่ประสบความสำเร็จซึ่งใช้เสียงที่กำลังเป็นกระแสหรือสร้างบรรยากาศเสียงเฉพาะเพื่อดึงดูดความสนใจ
เรื่องราวที่เล่าได้ดีสามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้พวกเขาแชร์ต่อได้ โครงเรื่องที่แข็งแกร่งยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมตั้งแต่ต้นและทำให้พวกเขาดูต่อไปนานขึ้น
🌟ตัวอย่าง: หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมฟิตเนส คุณสามารถสร้างเรื่องราววิดีโอเกี่ยวกับวันแรกๆ ที่คุณเริ่มออกกำลังกายที่ยิมได้ คุณรู้สึกอย่างไรในตอนแรก? อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกิจวัตรของคุณ?
7. เปลี่ยนความยาวของวิดีโอของคุณ
ทดลองใช้ความยาววิดีโอที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรเหมาะกับผู้ชมของคุณมากที่สุด
📌 ตามข้อมูลจาก Social Insider วิดีโอสั้นที่มีความยาว 0 ถึง 15 วินาที จะได้รับยอดการรับชมเฉลี่ย 9.40% ในขณะที่วิดีโอที่ยาวขึ้นจะได้รับอัตราการรับชมรวม 7%
นี่หมายความว่าวิดีโอที่สั้นมักจะทำผลงานได้ดีกว่าในแง่ของจำนวนผู้ชม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าวิดีโอที่ยาวจะไม่ได้ผล! มันเกี่ยวกับการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเนื้อหาและผู้ชมของคุณ
🍃 คำแนะนำที่เป็นมิตร: ลองใช้ความยาวที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรที่ตรงใจคุณ แต่จำไว้ว่า: หากคุณมีเรื่องราวที่ทรงพลังที่จะเล่า อย่ากลัวที่จะเขียนยาว!
8. สร้างความบันเทิงและเข้าถึงได้
TikTok สนุกสนาน และอารมณ์ขันคือกุญแจสำคัญ ใช้มันเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ผู้ชมสามารถเชื่อมต่อได้ วิดีโอที่สนุกและน่าสนใจมีโอกาสที่จะกลายเป็นไวรัลมากขึ้น ดังนั้น อย่ากลัวที่จะเพิ่มบุคลิกและอารมณ์ขันให้กับวิดีโอของคุณ
📌 ตามที่TikTok ระบุ:
- 7 ใน 10 ของผู้ชมกล่าวว่า 'การทำให้คนหัวเราะ' ถือเป็นแง่มุมที่สนุกที่สุดของการดูโฆษณาบน TikTok
- 30% ของผู้ใช้ TikTok กล่าวว่าอารมณ์ขันในเนื้อหาของผู้สร้างเป็นแรงจูงใจหลักในการตัดสินใจซื้อ
- 'ตลก' เป็นหมวดหมู่ยอดนิยมที่ผู้ชมต้องการดูจากผู้สร้างเนื้อหา
โอ้ ดูเหมือนว่าเราจะกลายเป็นไวรัลด้วยเหตุผลเดียวกัน!!! 😉
คุณสามารถรายงานฝ่ายบุคคลให้ฝ่ายบุคคลทราบได้ไหม?#มุกตลกองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
ความสมบูรณ์แบบไม่จำเป็น: ยอมรับช่วงเวลาแปลกๆ ของคุณ! 💜
อย่ากังวลกับการทำให้ทุกคลิป TikTok ของคุณสมบูรณ์แบบ บางครั้งช่วงเวลาที่แปลกใหม่และจริงใจอาจสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณมากที่สุด ดังนั้นปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลออกมา—พร้อมทั้งข้อผิดพลาดทั้งหมด!
9. เพิ่มคุณค่าและให้ความรู้ด้วยเนื้อหา
มอบคุณค่าให้กับผู้ชมของคุณด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ สิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญและดึงดูดผู้ติดตามที่ภักดี
วิธีการ, คำแนะนำ, และเทคนิคเป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุดในการให้ความรู้แก่ผู้ชมเฉพาะกลุ่มของคุณ. อย่างไรก็ตาม, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและมีอำนาจ.
10. มีส่วนร่วมกับผู้ชม TikTok ของคุณ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชน. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยการสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำทันที! ลองเพิ่มการเรียกร้องให้กระทำ (CTA) ที่เป็นคำถามหรือพัฒนาหัวข้อตามคำแนะนำของผู้ใช้และความสนใจที่กำลังเป็นที่นิยม.
เมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว ให้มองหาโอกาสในการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายของคุณ ตอบกลับความคิดเห็นและกระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณเข้าร่วมการสนทนา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตอบกลับความคิดเห็นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่วิดีโอของคุณเผยแพร่สด TikTok จะให้รางวัลกับเนื้อหาที่กระตุ้นการมีส่วนร่วม ดังนั้นการตอบกลับผู้ชมอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกแสดงในฟีดของผู้อื่นมากขึ้น ⏳.
11. กระโดดเข้าร่วมมีมและชาเลนจ์ต่างๆ
การมีส่วนร่วมในมีมและชาเลนจ์ยอดนิยมสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น อย่าลืมติดตามเทรนด์ปัจจุบันอยู่เสมอ และสร้างสรรค์สไตล์เฉพาะตัวของคุณเพื่อสร้างความโดดเด่น
ติดตามเทรนด์ล่าสุด: คอยติดตามหน้า 'ค้นพบ' และติดตามผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตสิ่งที่เป็นเทรนด์อยู่เสมอ การจับจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ—การเข้าร่วมความท้าทายตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถทำให้คุณโดดเด่นก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา
เพิ่มเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร: การเข้าร่วมเทรนด์เป็นสิ่งที่ดี แต่การใส่ความสร้างสรรค์ของคุณลงไปจะทำให้เนื้อหาของคุณน่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มองค์ประกอบเฉพาะของแบรนด์ มุมมองที่ตลกขบขัน หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ การเพิ่มเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจะช่วยให้วิดีโอของคุณโดดเด่น
🌟ตัวอย่าง: สมมติว่ามีชาเลนจ์ยอดนิยมใน TikTok ที่ผู้ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งตามเพลงหนึ่ง คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยการเปิดเผยภาพก่อนและหลังโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
หากคุณดำเนินธุรกิจแบรนด์สกินแคร์ แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สนุกสนานจากการตื่นนอนพร้อมผมยุ่งเหยิงไปจนถึงผิวที่เปล่งประกายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่เป็นการเข้าถึงรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมและเน้นย้ำสิ่งที่แบรนด์ของคุณนำเสนออย่างสนุกสนาน ด้วยการผสมผสานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณกับเทรนด์ที่กำลังเป็นไวรัล คุณจะเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้นในขณะที่ยังคงทำให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจ
12. ร่วมมือกับผู้สร้างสรรค์คนอื่น
ร่วมมือกับผู้สร้างสรรค์อื่น ๆ ในกลุ่มของคุณเพื่อขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น ร่วมมือกันทำวิดีโอคู่, วิดีโอแบบต่อกัน, หรือวิดีโอร่วมกันเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเผยแพร่
เมื่อเลือกผู้มีอิทธิพลเพื่อร่วมงานด้วย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ขนาดของผู้ติดตาม
- การสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- รูปแบบเนื้อหา
ใช้เครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเพื่อติดตามความร่วมมือแคมเปญการตลาด ผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณ เป็นต้น
🌟 ตัวอย่าง: จินตนาการว่าคุณดำเนินช่องทำอาหารเพื่อสุขภาพและร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนส คุณสามารถสร้างวิดีโอร่วมกันที่คุณเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกัน โดยสาธิตกระบวนการทำอาหารและประโยชน์ของมันต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี
ความร่วมมือนี้รวมกลุ่มผู้ชมของคุณและนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของผู้ชมที่ชื่นชอบการทำอาหารและการออกกำลังกาย
13. ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
กระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ นำเสนอผลงานที่ดีที่สุดบนช่อง TikTok ของคุณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณและแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
Crocs ทำให้มันเกิดขึ้น! ทั้งหมดนี้ด้วยแคมเปญ TikTok ที่กลายเป็นไวรัลโดยใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
นี่คือเรื่องราว:
ในปี 2018 Crocs ได้เปิดตัวเทรนด์ที่เชิญชวนให้ผู้คนปรับแต่ง Crocs ของตนเอง แคมเปญนี้มีสโลแกนที่โดดเด่นว่า 'IM GONNA BE whatever I want.'
"แสดงให้เราเห็นว่ารองเท้า Crocs มูลค่า $1,000 ของคุณเป็นอย่างไร โดยการปรับแต่ง เพิ่มเติม หรือเพียงแค่แสดงออกถึงแนวคิด Come As You Are และบอกให้โลกรู้ว่าฉันจะเป็นอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการ"
ในขณะที่ผู้ใช้สร้างเวอร์ชันที่ดูหรูหราของ Crocs ของตัวเอง Post Malone ก็สร้างเวอร์ชันของเขาด้วยเช่นกัน รองเท้ารุ่นลิมิเต็ดนี้ขายหมดภายใน 10 นาที! 👀
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ Crocs ไม่ได้สร้างเนื้อหาแม้แต่ชิ้นเดียว
แล้วทำไมไม่ลองนำกลยุทธ์ของ Crocs มาใช้บ้างล่ะ? สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมของคุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และเฝ้าดูแบรนด์ของคุณเติบโตผ่านความสัมพันธ์ที่แท้จริง!
14. โปรโมทเนื้อหา TikTok ของคุณข้ามไปยังแพลตฟอร์มอื่น
อย่าเก็บเนื้อหา TikTok ของคุณไว้ในที่เดียว แบ่งปันวิดีโอ TikTok ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อเพิ่มการเข้าชมและเพิ่มการมองเห็น กระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ติดตามคุณบน TikTok ด้วย
การผสานเนื้อหา TikTok ของคุณเข้ากับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่กว้างขึ้นจะขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น การเน้นย้ำจุดเด่นเฉพาะของวิดีโอ TikTok ของคุณสามารถกระตุ้นความสนใจและดึงดูดผู้ติดตามที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการเดินทางสร้างสรรค์ของคุณบนทุกแพลตฟอร์ม
🌟 ตัวอย่าง: สร้างทีเซอร์หรือไฮไลท์ของเนื้อหา TikTok ของคุณเพื่อแชร์บน Instagram Stories หรือฟีดของคุณ ดึงดูดผู้ชมด้วยตัวอย่างสั้น ๆ ของสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้
หากคุณกำลังนำเสนอโปรเจกต์ DIY บน TikTok ให้โพสต์คลิปเปรียบเทียบก่อนและหลังแบบสั้น ๆ บน Instagram พร้อมกระตุ้นให้ผู้ชมไปชมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบน TikTok ของคุณ นอกจากนี้ ลองพินวิดีโอ TikTok ไว้ที่ด้านบนสุดของหน้า Facebook หรือนำเสนอในจดหมายข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตามอีเมลของคุณ
วิธีการหลายช่องทางนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณบน TikTok และส่งเสริมชุมชนที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม
15. พัฒนาทักษะการแก้ไขของคุณ
เพิ่มคุณภาพวิดีโอของคุณด้วยเทคนิคการตัดต่อที่มีประสิทธิภาพ TikTok มีเอฟเฟกต์หลากหลาย ตั้งแต่ฟิลเตอร์ไปจนถึงกรีนสกรีน เพื่อทำให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น อย่าลังเลที่จะทดลองและดูว่าอะไรเหมาะกับเนื้อหาของคุณ
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนฉาก ข้อความซ้อนทับ และดนตรี วิดีโอที่ตัดต่ออย่างดีสามารถปรับปรุงคุณภาพโดยรวมได้อย่างมาก
ไม่มีทักษะการแก้ไข? ไม่มีปัญหา! 🎬
ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อ—เครื่องมือที่มีอยู่ใน TikTok ทำให้มันง่ายมาก เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ: เพิ่มข้อความสนุกๆ ลองใช้การเปลี่ยนฉาก และเล่นกับเอฟเฟกต์ต่างๆ แต่สิ่งสำคัญคือ บางครั้งการรักษาความเรียบง่ายคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณเพิ่งเริ่มเรียนรู้ สนุกไปกับมันและปล่อยให้บุคลิกของคุณเปล่งประกายออกมา!
โบนัส:ทางเลือกแทน TikTok!
สร้างและวางแผนเนื้อหาที่น่าสนใจ
ก้าวแรกสู่ความไวรัลบน TikTok? การวางแผน 🖍️
ClickUpมอบฟีเจอร์ที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณระดมความคิด จัดระเบียบ และพัฒนาไอเดียเนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น ✨
การระดมความคิดด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsคือผืนผ้าใบดิจิทัลที่คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาได้อย่างมีภาพ ลองนึกภาพกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่คุณสามารถเพิ่มบันทึก รูปภาพ แผนผังความคิด และลิงก์ไปยัง งานหรือเอกสารใน ClickUpได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อ:
- สร้างไอเดียหัวข้อสำหรับบล็อกโพสต์, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย, หรือสคริปต์วิดีโอของคุณ
- ร่างโครงร่างและสตอรี่บอร์ดสำหรับเนื้อหาของคุณ
- จัดระเบียบผลการวิจัยและการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณ
🍃 คำแนะนำจากเพื่อน: เคยมีไอเดียเจ๋ง ๆ สำหรับวิดีโอ TikTok ตอนตี 2 แต่ลืมไปหมดตอนตื่นนอนไหม? ใช่ เราเหมือนกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแอปมือถือของ ClickUp ถึงเหมาะมาก—แค่จดไอเดียเหล่านั้นตอนที่มันแวบเข้ามาในหัวตอนกลางดึก!
การวิจัยและการคิดค้นไอเดียด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยด้านเนื้อหาแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของคุณและแนะนำหัวข้อและไอเดียที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างเนื้อหาในอนาคต
หากคุณเคยรู้สึกติดขัดในความคิดสร้างสรรค์ พยายามคิดหาไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ประสบปัญหานี้ ClickUp Brain พร้อมเข้ามาช่วยคุณแล้ว! มันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ:
- ระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณเพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ โดยอ้างอิงจากเนื้อหาที่มีอยู่และข้อมูลผู้ชมของคุณ
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณขยายการผลิตเนื้อหาของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
สร้างปฏิทิน
เมื่อคุณได้ระดมความคิดและสรุปไอเดียเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนและกำหนดตารางเวลาสำหรับเนื้อหาของคุณ
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- สร้างและมองเห็นตารางเนื้อหาของคุณ: มองเห็นทุกภารกิจที่คุณวางแผนไว้ รวมถึงเนื้อหาโซเชียลมีเดีย วิดีโอ และอื่น ๆ แสดงบนปฏิทิน
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง: ปรับตารางเนื้อหาใหม่โดยการลากและวางงานต่าง ๆ บนปฏิทิน ปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตาย: มอบหมายงานสร้างเนื้อหาให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดเส้นตาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีมุมมองเดียวกันกับคุณและรับผิดชอบต่อภาระงานการสร้างเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น TikTok, YouTube, Instagram และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดียได้โดยตรงภายในแอป
ClickUp มีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น 👇
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
ต้องการกรอบการทำงานเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณหรือไม่?เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการและกำหนดเวลาเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ นี่คือสิ่งที่เทมเพลตนี้มีให้:
- การจัดการงานขั้นสูง: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานที่มีรายละเอียดสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
- การกำหนดเวลาเนื้อหา: กำหนดเวลาการโพสต์สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ และช่วงเวลาต่างๆ ตามวันที่
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิด, สร้างสรรค์, และจัดการเนื้อหาด้วยกัน
- การติดตามประสิทธิภาพ: ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ในทำนองเดียวกันเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpนำเสนอวิธีการจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้กรอบการทำงานพื้นฐานสำหรับการกำหนดเวลาโพสต์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
การกำหนดเวลาโพสต์
เมื่อเนื้อหาของคุณถูกสร้างและวางแผนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดตารางโพสต์ของคุณ. มุมมองปฏิทินของ ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพ.
กำหนดวันที่สำหรับทุกงาน
- เปิดมุมมองปฏิทิน: ไปที่มุมมองปฏิทินในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- ลากและวางงาน: คลิกที่งานแล้วลากไปยังวันที่ที่ต้องการเพื่อกำหนดงานไปยังวันที่นั้นโดยอัตโนมัติ
- กำหนดวันครบกำหนด: กำหนดวันครบกำหนดโดยคลิกที่งานและเลือกตัวเลือก 'วันครบกำหนด' สำหรับงานที่ต้องการกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
- ปรับเขตเวลา: หากทีมของคุณทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตเวลาที่ถูกต้องถูกตั้งค่าไว้สำหรับแต่ละงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
การตั้งเวลาโพสต์ซ้ำ
หากคุณมีเนื้อหาที่เผยแพร่ซ้ำ เช่น จดหมายข่าวรายสัปดาห์หรือรายเดือน คุณสามารถใช้การกำหนดงานซ้ำใน ClickUp เพื่อจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
- สร้างงานที่ทำซ้ำ: สร้างงานใหม่และเลือกตัวเลือก 'ทำซ้ำ'
- ตั้งค่ารูปแบบการเกิดซ้ำ: เลือกแบบการเกิดซ้ำที่ต้องการและกำหนดตารางเวลา—ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
- กำหนดวันสิ้นสุด: ระบุวันที่คุณต้องการให้งานที่ทำซ้ำสิ้นสุดลง
การติดตามประสิทธิภาพ
การรู้ประสิทธิภาพของเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ! เมื่อคุณระบุสิ่งที่โดนใจผู้ชมได้ คุณจะสามารถปรับแนวทางของคุณและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบเครื่องมือที่ทรงพลังในการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
วิธีที่แดชบอร์ด ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ:
- การตรวจสอบแบบรวมศูนย์: รวมข้อมูลเมตริกจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวด้วย ClickUp เพื่อให้เห็นภาพรวมประสิทธิภาพที่ชัดเจน
- การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ: ใช้แผนภูมิและกราฟที่ปรับแต่งได้เพื่อสังเกตแนวโน้มและติดตามการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายของแคมเปญโซเชียลมีเดียและติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นภายในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณวัดความสำเร็จและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตการวัดผลสื่อสังคมออนไลน์ ClickUp
ต้องการความช่วยเหลือในการติดตามเมตริกโซเชียลมีเดียของคุณหรือไม่?เทมเพลตเมตริกโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียของคุณได้ มันมีแดชบอร์ดเฉพาะพร้อมเมตริกสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณกำลังทำงานอย่างไร
- แดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญบนโซเชียลมีเดีย เช่น การเติบโตของผู้ติดตาม อัตราการมีส่วนร่วม และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งแดชบอร์ดให้ติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายโซเชียลมีเดียของคุณมากที่สุด
- การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการดึงข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ
- การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เสริมศักยภาพให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณให้เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากข้อมูลประสิทธิภาพจริง
ClickUp การตลาด
ClickUp Marketingเป็นซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่น
มันมอบเครื่องมือทั้งหมดให้คุณเพื่อจัดการโครงการการตลาดและแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย. นอกจากนี้, จัดการเนื้อหา TikTok ของคุณด้วย:
- การจัดระเบียบอย่างง่ายดาย: เลิกใช้สเปรดชีตและจัดระเบียบเนื้อหา TikTok ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ClickUp
- การทำงานร่วมกัน: ระดมความคิด, มอบหมายงาน, และร่วมมือกับทีมของคุณในการสร้างวิดีโอ—ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: ใช้มุมมองหลากหลายของ ClickUp (รายการ, ปฏิทิน,Kanban) เพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ปรับแต่งได้สำหรับกลยุทธ์ TikTok ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมอง Kanban เพื่อจัดการขั้นตอนการผลิตวิดีโอที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขและอนุมัติขั้นสุดท้าย
ก้าวข้าม TikTok: บริหารการตลาดแบบบูรณาการข้ามช่องทางด้วย ClickUp
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับ TikTok เท่านั้น ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม
วางแผนและดำเนินการแคมเปญอีเมล จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดีย และติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้ภายในศูนย์กลางเดียว
มุมมองหลากหลายสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน:
ClickUp โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง คุณสามารถเลือกมุมมองที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการ ปฏิทิน หรือคัมบัง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของคุณและโครงการการตลาดเฉพาะที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ แนวทางที่ปรับแต่งตามความต้องการนี้ช่วยให้การทำงานของคุณชัดเจนและเป็นระเบียบในทุกช่องทางทางการตลาดของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือการตลาดเฉพาะสำหรับTikTokเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มนี้
สิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการให้คลิปของคุณกลายเป็นไวรัลบน TikTok
ในขณะที่การเป็นไวรัลบน TikTok อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกเทรนด์หรือกลยุทธ์จะเหมาะกับทุกแบรนด์ นี่คือบางสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อพยายามทำให้เป็นไวรัล:
1. การเบี่ยงเบนจากอัตลักษณ์ของแบรนด์
มันน่าดึงดูดที่จะกระโดดตามทุกกระแส แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความเป็นตัวตนของแบรนด์คุณ การพยายามเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่สามารถทำให้ผู้ชมสับสนและทำให้ผู้ติดตามที่มีศักยภาพรู้สึกห่างเหิน
2. การบังคับให้เกิดแนวโน้ม
อย่าบังคับตัวเองให้เข้าร่วมในเทรนด์ที่ไม่สอดคล้องกับแบรนด์หรือสไตล์เนื้อหาของคุณ เนื้อหาที่แท้จริงมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีกว่าความพยายามที่จะทำให้ดูทันสมัยอย่างฝืนๆ
3. การเพิกเฉยต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เมื่อสร้างเนื้อหา ให้คำนึงถึงผู้ชม TikTok ของคุณเสมอ พวกเขาชอบเนื้อหาประเภทใด? พวกเขามีความสนใจอะไร? เนื้อหาที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นไวรัลมากขึ้น
4. การใช้แฮชแท็กมากเกินไป
ในขณะที่แฮชแท็กมีความสำคัญต่อการค้นพบ แต่การใช้แฮชแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อขอบเขตการเข้าถึงของคุณ ควรใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องและถูกใช้โดยกลุ่มเป้าหมายบน TikTok ของคุณเท่านั้น
5. ไม่โปรโมทเนื้อหาของคุณ
เมื่อคุณสร้างวิดีโอ TikTok ที่ยอดเยี่ยมแล้ว อย่าเพียงแค่นั่งรอให้มันกลายเป็นไวรัล โปรโมทเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ และกระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณแชร์มันด้วย
จำไว้ว่าการทำให้เนื้อหาของคุณกลายเป็นไวรัลบน TikTok ไม่ได้เกี่ยวกับการทำตามทุกเทรนด์หรือกลยุทธ์ แต่เป็นการสร้างเนื้อหาที่แท้จริงและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ด้วยการยึดมั่นในแบรนด์ของคุณและเข้าใจผู้ชมของคุณ คุณจะอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จบน TikTok อย่างแน่นอน
ดึงมันเข้ามา: กลายเป็นไวรัลบน TikTok ด้วย ClickUp
TikTok มอบโอกาสพิเศษให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม การสร้างผู้ติดตามบน TikTok ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และนั่นก็ไม่เป็นไร! ผู้ติดตามใหม่แต่ละคนเปรียบเสมือนการตบมือเล็กๆ จากคนที่ชื่นชอบเนื้อหาของคุณ มุ่งเน้นไปที่การสร้างวิดีโอที่คุณภูมิใจ แล้วผู้ติดตามจะตามมาเอง ⏰
แต่เมื่อคำถามคือจะไปไวรัลบน TikTok และจัดการเนื้อหาของคุณอย่างไร ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ
อย่าลืมรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ, วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคุณ, และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมตามกาลเวลา
คุณสมบัติของ ClickUp สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, และบรรลุเป้าหมาย TikTok ของคุณได้ในที่สุด. ตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาและการจัดตารางเวลาไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ, ClickUp มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณสร้างและจัดการเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.
ลองใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างเนื้อหาไวรัลได้อย่างง่ายดาย! 🎯