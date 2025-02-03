วิธีเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ [มีตัวอย่างให้ใช้]

คุณตัดสินใจลาออกจากงานปัจจุบันแล้วหรือยัง? นี่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายใช่ไหม? คุณอาจรู้สึกดีใจที่ได้ก้าวไปสู่โอกาสใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจรู้สึกกังวลกับการต้องกดส่งอีเมลลาออก การทำให้การลาออกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพนั้น ถือเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง
คุณต้องบอกเจ้านายของคุณ—และทำในลักษณะที่สร้างความประทับใจเชิงบวกที่ยั่งยืน ทำไม? เพราะการรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณย้ายไปทำงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อโอกาสในอนาคต การอ้างอิง หรือเพียงแค่กรรมดี
แต่คุณจะแจ้งอย่างเป็นทางการอย่างไรเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับตัวคุณเองและบริษัท? นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในโพสต์นี้
เราจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับวิธีการเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ พร้อมด้วยเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และแบบฟอร์มพร้อมใช้ รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการลาออกได้อย่างราบรื่น
ดังนั้น อย่าลืมติดตามเราไปจนถึงตอนจบ!
การทำความเข้าใจการแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์
การแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์เป็นวิธีที่เป็นทางการในการแจ้งให้นายจ้างทราบว่าคุณจะลาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อให้พวกเขามีเวลาสองสัปดาห์ในการหาคนมาแทน และให้คุณได้จัดการงานของคุณให้เรียบร้อยและวางแผนการสัมภาษณ์ลาออก คิดเหมือนกับการส่งไม้ต่อในการวิ่งผลัด—คุณไม่ได้ลาออกทันที แต่เป็นการส่งมอบงานให้คนต่อไปอย่างราบรื่น
แม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นทางกฎหมาย แต่ถือเป็นมาตรฐานปฏิบัติและเป็นมารยาททางวิชาชีพที่ช่วยให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการจากไปของคุณ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างที่คุณแยกทางกัน
แต่จะเขียนหนังสือแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์อย่างไร? มาพูดคุยกันในส่วนถัดไป
วิธีเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์
การสำรวจในปี 2022ชี้ให้เห็นว่ามีเพียง 55% ของผู้ใหญ่ที่ส่งจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ให้กับนายจ้างของตน
นั่นหมายความว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องใช้เวลาหลายวันในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการลาออกทันที
การลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากภายในบริษัทและทำลายความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์เช่นนี้และออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ ควรแจ้งการลาออกอย่างเป็นทางการ นี่คือขั้นตอนในการร่างหนังสือแจ้งลาออกอย่างเป็นทางการล่วงหน้าสองสัปดาห์
1. กล่าวถึงผู้จัดการของคุณเป็นการส่วนตัว
เริ่มต้นจดหมายลาออกด้วยชื่อของผู้รับ ซึ่งโดยทั่วไปคือผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณ
💡 เคล็ดลับสั้น ๆ : ให้ระบุ 'เรียน [ชื่อผู้รับ]' แทนที่จะใช้ 'เรียน คุณ/คุณหญิง/คุณนาย'
นี่แสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพวกเขา แทนที่จะใช้แนวทางที่ไม่เป็นส่วนตัว และทำให้คุณออกจากบริษัทด้วยบรรยากาศที่ดี
2. ระบุการลาออกของคุณอย่างชัดเจน
ต่อไป ให้เข้าสู่หัวข้อหลักโดยตรง—การลาออก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พูดวกวนในขณะที่แจ้งลาออก และรักษาท่าทีที่เป็นมืออาชีพไว้. ให้ระบุอย่างสั้น ๆ ว่าคุณมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งของคุณในสองสัปดาห์ข้างหน้า และให้ระบุวันที่คุณจะทำงานเป็นวันสุดท้าย.
ตัวอย่าง
เรียนท่าน, ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท XYZ จำกัด ตั้งแต่วันที่ [วันที่ลาออก] เป็นต้นไป
3. แสดงความขอบคุณอย่างมีความหมาย
ในย่อหน้าถัดไป โปรดแสดงความขอบคุณต่อบริษัท โดยกล่าวถึงโอกาสต่าง ๆ ทีมที่คุณได้ร่วมงานด้วย และประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณเติบโต คุณอาจระบุเหตุผลในการลาออกในย่อหน้านี้ด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ
ตัวอย่าง
ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่ได้รับจากบริษัท XYZ จำกัด ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความสามารถ อย่างไรก็ตาม ผมได้ตอบรับโอกาสงานใหม่เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. เสนอความช่วยเหลือในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอความช่วยเหลือเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น แจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบว่าคุณตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ของคุณจนถึงวันทำงานสุดท้ายของคุณ
ตัวอย่าง
ผมมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ผมจะทำงานในสองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเสร็จสิ้นโครงการ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน โปรดแจ้งให้ผมทราบ
5. กำหนดวันสุดท้าย
เมื่อคำนวณวันทำงานสุดท้ายสำหรับการแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ ให้เริ่มนับ 14 วันปฏิทินจากวันที่คุณยื่นใบลาออก เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันครบกำหนดตรงกับวันทำงานปกติ ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากคุณกำลังอยู่กลางโครงการใหญ่ ให้คิดถึงการวางแผนเวลาการออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6. เขียนบทสรุปอย่างมืออาชีพ
สุดท้ายนี้ กรุณาปิดจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณอย่างเป็นทางการ คุณสามารถขอบคุณบริษัทอีกครั้งในหนึ่งหรือสองประโยคสำหรับโอกาสและการสนับสนุนที่ผ่านมา อวยพรให้ทีมงานประสบความสำเร็จ และสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน
ตัวอย่าง
กรุณาแจ้งให้ฉันทราบว่าฉันสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสที่ได้รับ ฉันขออวยพรให้บริษัทประสบความสำเร็จในความพยายามในอนาคต
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อให้การเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ ClickUp Docs และ ClickUp Brain ได้
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างและแก้ไขจดหมายของคุณในเอกสารแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์การจัดการเอกสารในชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของClickUpนี้มอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบงาน และคุณสามารถรักษาความปลอดภัยของเอกสารด้วยการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง
เทมเพลตในตัวและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายใน Docs จะช่วยให้คุณสร้างจดหมายลาออกที่ดูสะอาดและเป็นมืออาชีพได้ นอกจากนี้ เนื่องจาก ClickUp ผสานรวมการจัดการงานกับการสร้างเอกสาร คุณจึงสามารถติดตามงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เช่น การสรุปโครงการปัจจุบัน การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้ได้จากแพลตฟอร์มเดียวกัน
ClickUp Brain
ClickUp Brain, ในทางกลับกัน, สามารถช่วยคุณร่างหนังสือลาออกด้วยคำแนะนำง่าย ๆ โดยใช้ AI. ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือคลิกที่ป๊อบอัพ AI จากภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณหรือพิมพ์ /AI ภายในเอกสาร ClickUp และให้คำแนะนำภาษาธรรมชาติ (ดูตัวอย่างด้านล่าง).
โปรดระบุรายละเอียด เช่น ชื่อผู้จัดการ วันทำงานสุดท้าย ฯลฯ ในช่องข้อความเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ตรงตามความต้องการของคุณ ระบบจะสร้างหนังสือแจ้งการลาออก ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
เคล็ดลับการเขียนหนังสือแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ
การจากลาอย่างสุภาพสามารถทำให้การติดต่อกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้แม้หลังจากที่คุณออกจากบริษัทไปแล้ว
นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณลาออกจากงานได้อย่างดี
พูดตรงไปตรงมา ไม่ใช่หยาบคาย
เมื่อส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ ให้เขียนให้กระชับและตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ให้ใช้ภาษาที่เป็นทางการและหลีกเลี่ยงการพูดอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ว่าผู้จัดการของคุณจะเป็นมิตรเพียงใดก็ตาม ให้แสดงความเคารพและสุภาพ การใช้ภาษาที่เป็นทางการสะท้อนถึงความมืออาชีพและแสดงให้เห็นว่าคุณให้เกียรติสถานที่ทำงาน ไม่ว่าความรู้สึกส่วนตัวของคุณจะเป็นอย่างไร
การพูดตรงไปตรงมาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนหยาบคาย การแสดงออกถึงการตัดสินใจของคุณอย่างชัดเจนโดยไม่รวมรายละเอียดที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความรู้สึกเชิงลบเป็นสิ่งสำคัญ
รักษาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นบวก
ไม่ว่าจะเขียนอีเมลแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์หรือพูดคุยด้วยตนเอง ความเป็นผู้ใหญ่และความคิดเชิงบวกจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการบ่นเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือการโต้เถียงกัน แต่ควรขอบคุณผู้จัดการสำหรับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และโอกาสที่ได้เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวต่อไปของคุณ
โปรดให้คำอธิบาย
เมื่อเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ คุณสามารถข้ามการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจถูกขอให้ระบุเหตุผลระหว่างการสนทนากับผู้จัดการของคุณ การให้บริบทโดยย่อเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ลงลึกในแง่ลบหรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกล่าวถึงว่าคุณกำลังแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ หรือมองหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณต่อไป นี่จะช่วยให้การสนทนาเน้นไปที่การเติบโตทางอาชีพของคุณมากกว่าความไม่พอใจในบทบาทปัจจุบันของคุณ
ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์
เมื่อคุณเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ การรู้สึกหลากหลายอารมณ์เป็นเรื่องปกติ คุณรู้สึกกังวล ประหม่า และสับสน ในช่วงเวลานี้ คุณอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียบเรียงความคิดให้ชัดเจนบนกระดาษ
การใช้แบบฟอร์มจดหมายแจ้งสามารถช่วยได้ คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าและเขียนจดหมายลาออกของคุณตั้งแต่ต้น และคุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำผิดพลาดที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
นี่คือเทมเพลตบางส่วนที่คุณสามารถใช้ได้:
แบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ โดย ClickUp
เทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับจดหมายลาออกของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถร่างจดหมายแจ้งลาออกอย่างมืออาชีพและใส่ใจ ซึ่งช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างที่กำลังจะจากไปได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งได้ตามต้องการและใช้งานง่าย เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตได้อย่างสง่างาม บอกลาความเครียดและความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนงาน และเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี
จดหมายลาออกอย่างง่ายโดย Canva
จดหมายลาออกอย่างง่ายเป็นแม่แบบจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการที่สามารถปรับแต่งได้ มีธีมสีแดงเลือดหมูและเทา เริ่มต้นด้วยที่อยู่ของผู้ส่ง ตามด้วยเนื้อหาจดหมาย รวมถึงวันที่ ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้รับ
จดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ที่ได้รับ โดยปิดท้ายอย่างเป็นทางการด้วยการเสนอความช่วยเหลือในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ตัวอย่างจดหมายลาออกสมัยใหม่โดย Canva
จดหมายลาออกตัวอย่างแบบทันสมัยเป็นแม่แบบจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่เรียบง่ายแต่เป็นมืออาชีพ มีโทนสีฟ้าเทอร์ควอยซ์และเขียวเข้ม แม่แบบที่ปรับแต่งได้นี้คล้ายกับแม่แบบ Canva ด้านบนในเนื้อหา แต่มีรูปแบบและการจัดวางสีที่แตกต่างกัน ใครก็ตามที่ต้องการลาออกอย่างมีมารยาทสามารถใช้แม่แบบนี้ได้ โดยแก้ไขวันที่ ชื่อ และข้อมูลติดต่อ แล้วส่งให้ผู้จัดการของตน
เทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์สำหรับการตลาด โดย Templates.net
แบบฟอร์มแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์สำหรับตำแหน่งการตลาดเป็นแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานสำหรับทุกตำแหน่งการตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประสานงานการตลาดหรือผู้จัดการ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดทำจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตจดหมายลาออกนี้ได้ในรูปแบบ Google Docs, Word, PDF และ Apple Pages
จดหมายแจ้งการแยกทางโดย Templates.net
แบบฟอร์มจดหมายแจ้งการแยกทางเป็นจดหมายแจ้งการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการจ้างงานล่วงหน้าสองสัปดาห์อย่างละเอียด แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เริ่มต้นด้วยรายละเอียดที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ จากนั้นแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลาออก ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเป็นไฟล์ Word หรือ PDF และเริ่มปรับแต่งด้วยชื่อของคุณ วันทำงานสุดท้าย และรายละเอียดอื่น ๆ
อ่านเพิ่มเติม: หากคุณพร้อมที่จะลาออกแต่ยังคงสมัครงานอื่นอยู่ ลองสำรวจเทมเพลตเรซูเม่ฟรี10แบบสำหรับ Microsoft Wordเหล่านี้
การแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์
บางคนชอบที่จะส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ในตอนท้ายของวันทำงาน ขณะที่บางคนชอบส่งในตอนเช้า แล้วเวลาที่เหมาะสมในการส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าคือเวลาใด? มาคุยกันเถอะ
การเลือกเวลาที่เหมาะสม
การประกาศลาออกในที่ประชุมทีมซึ่งผู้จัดการของคุณอาจกำลังหารือเกี่ยวกับปัญหาของโครงการนั้นไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม. การพูดออกมาอย่างไม่คิดในที่คุยเล่น ๆ ที่ตู้กดน้ำก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน แม้ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการของคุณก็ตาม.
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ 'ช่วงเวลาที่เหมาะสม' ในการส่งจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณ:
- เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์: การส่งจดหมายแจ้งลาออกอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ จะทำให้ผู้จัดการของคุณมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการวางแผนการออกจากงานของคุณ คิดหาทางเลือกอื่น พูดคุยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ลาออกกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ
- หลังจากปิดโครงการสำคัญ: การแจ้งข่าวการออกจากงานของคุณระหว่างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น ควรแจ้งให้ทราบหลังจากที่คุณได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หากเป็นไปได้
- ในช่วงเวลาที่สงบ: หลีกเลี่ยงการแจ้งข่าวการลาออกของคุณในช่วงเวลาที่มีงานยุ่งหรือช่วงพีค เช่น ใกล้กำหนดส่งงานโครงการ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการรบกวนและช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ในการสนทนาส่วนตัว: หากคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการของคุณหรือมีการให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวบ่อย ๆ ให้แจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับการลาออกของคุณในระหว่างการสนทนาเช่นนี้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ข่าวเป็นความลับและให้เวลาผู้จัดการของคุณในการวางแผนสิ่งต่าง ๆ
แต่หากผู้จัดการของคุณไม่ได้จัดการประชุมบ่อยครั้ง คุณต้องสอบถามเกี่ยวกับเวลาว่างของพวกเขาและจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการลาออกของคุณ
การจัดการอภิปรายแบบพบหน้า
การสนทนาแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแจ้งการลาออกของคุณ ดังนั้น หากเป็นไปได้ ควรพบกับผู้จัดการของคุณด้วยตนเอง หรือติดต่อผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือโทรศัพท์อย่างรวดเร็วเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการลาออกของคุณและรับมือกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงานแทน
💡หมายเหตุสั้นๆ: ติดต่อกับผู้จัดการของคุณก่อนที่คุณจะลงนามในสัญญาจ้างงานใหม่ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณประเมินทางเลือกต่างๆ และตัดสินใจได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นการปฏิเสธข้อเสนองานที่ยอมรับแล้ว
การจัดการงานของคุณในช่วงระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า
หลังจากที่คุณส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์แล้ว มันก็เหมือนกับการเดินบนเชือกเส้นเดียวเป็นเวลาสองสัปดาห์—คุณต้องรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นและการเตรียมตัวสำหรับการออกจากงาน หากพลาดเพียงก้าวเดียว เช่น การไม่แจ้งข้อมูลอัปเดตให้ทีมทราบ อาจทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดสะดุดได้
นี่คือที่ที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานทุกชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา ตัวอย่างเช่นClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหลืออยู่ คุณสามารถสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'เสร็จแล้ว' และป้ายกำกับ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มรายละเอียดงาน มอบหมายความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง @ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ของงานได้เช่นกันแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์ จัดลำดับความสำคัญของกำหนดส่งงาน และมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถสรุปงานทั้งหมดภายในสองสัปดาห์สุดท้ายของคุณในบริษัทได้ แผนภูมิแกนต์ยังช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดและติดตามการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้มั่นใจว่าส่งมอบงานได้ตรงเวลา
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโครงการของคุณได้ด้วยClickUp Dashboardsเพื่อส่งมอบงานคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะออกจากงาน. แดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นปริมาณงานของทีม และติดตามประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของคุณตลอดจนประสิทธิภาพของโครงการได้ด้วยความช่วยเหลือของบัตร, แผนภูมิ, กราฟ, และรายการข้อมูล.
ClickUp ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนกระบวนการที่จะช่วยเร่งการส่งมอบโครงการได้ นอกจากนี้ การใช้ ClickUp Docs คุณยังสามารถบันทึกความคิดเห็นของลูกค้า รายละเอียดโครงการ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เอกสารอ้างอิง ฯลฯ และแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด;ClickUp Chatสามารถช่วยรวมการสื่อสารและการสนทนาของทีมคุณไว้ในที่เดียวได้ ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการในช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนแจ้งลาออกคือการใช้เวลาและพลังงานไปกับการสลับบริบท
ใช้ ClickUp Chat เพื่อเชื่อมโยงงานและข้อความต่างๆ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ คุณสามารถแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับประกาศและการอัปเดตที่สำคัญได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AI ภายในแชทเพื่อรับคำตอบที่แนะนำ สรุปหัวข้อการสนทนา และสร้างงานโดยอัตโนมัติจากแชทของคุณ
จัดการงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จเร็วขึ้นด้วย ClickUp
การเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณยุติความสัมพันธ์กับนายจ้างปัจจุบันในเชิงบวกและเป็นมืออาชีพ การแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการลาออกของคุณและเสนอความช่วยเหลือในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากงานได้
อย่างไรก็ตาม การมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นตามนโยบายการลาออกของบริษัท จำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นทุกงานที่ค้างอยู่ และช่วยเหลือโครงการที่สำคัญภายในระยะเวลาที่จำกัด และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยเหลือคุณได้
ClickUp มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายประการที่สามารถช่วยให้คุณเสร็จสิ้นโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และโครงการที่ค้างอยู่ภายในสองสัปดาห์ พร้อมทั้งตอบสนองเกณฑ์คุณภาพ คุณสมบัติการจัดการงานช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงก่อนที่คุณจะออกเดินทาง เอกสารการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถบันทึกความคืบหน้าและสร้างบันทึกการส่งมอบงานที่ละเอียดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่จะมารับผิดชอบงานต่อจากคุณ
