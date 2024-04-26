วิธีลาออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ในสายอาชีพ

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากบริษัทในฝันของคุณ อีเมลที่มีรายละเอียดข้อเสนออยู่ในกล่องจดหมายของคุณจนแทบจะลุกเป็นไฟ ถ้าเป็นฉากในภาพยนตร์ คุณคงโยนเอกสารทั้งหมดทิ้งอย่างดราม่า เดินไปหาเจ้านายของคุณ และประกาศว่าคุณลาออกแล้ว
แต่นี่ไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์; นี่คือชีวิตจริง และการลาออกจากงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องดราม่า
การจัดการการเปลี่ยนแปลงในอาชีพและการรู้วิธีลาออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชื่อเสียงทางวิชาชีพของคุณ การลาออกด้วยดีจะทำให้คุณได้รับคำแนะนำที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
เราได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณลาออกจากงานได้อย่างสง่างาม—เป็นแผนที่นำทางสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นและไร้กังวล
ปัจจัยที่ควรพิจารณาขณะลาออกจากงาน
คุณได้รับข้อเสนอการงานที่น่าสนใจที่คุณฝันถึงมานาน หรือคุณกำลังจะปิดการเจรจาข้อเสนอในไม่ช้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใด คุณควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลาออก นี่คือปัจจัยที่คุณควรคำนึงถึง:
เวลาและระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า
พิจารณาเวลาการลาออกของคุณอย่างรอบคอบ คุณไม่ต้องการที่จะทิ้งงานไว้กลางคันในโครงการที่สำคัญซึ่งคุณทราบดีว่านายจ้างปัจจุบันของคุณไม่มีทางเลือกอื่น ปรึกษาเจ้านายของคุณอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจว่าการลาออกของคุณจะส่งผลกระทบต่อโครงการที่กำลังดำเนินอยู่อย่างไร
ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานหรือนโยบายของบริษัทของคุณ. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ บางงานอาจต้องการให้คุณแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ ขณะที่บางงานอาจต้องการให้คุณแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานเพื่อให้สามารถหาผู้มาแทนที่เหมาะสมได้.
การถ่ายทอดความรู้และการส่งมอบ
การถ่ายทอดความรู้และการส่งต่ออย่างราบรื่นเป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณ ผู้บังคับบัญชา และทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่มีการขัดจังหวะหรือทำลายความสัมพันธ์ คุณต้องการทิ้งความรู้เชิงสถาบันไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สืบทอดตำแหน่งและเพื่อนร่วมงานเดิมของคุณ
เริ่มบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญทั้งหมด, ผู้ติดต่อ, โครงการ, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาแทนที่คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอำนาจในการตัดสินใจ
เสริมสร้างทรัพยากรเหล่านี้ด้วยข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การสังเกตการณ์ และเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจ การถ่ายทอดความรู้ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมือและความเชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณมีการออกจากตำแหน่งอย่างราบรื่น
ผลกระทบทางการเงิน
ก่อนที่คุณจะลาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน ให้คำนวณผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ครบถ้วน โดยพิจารณาถึงภาระทางการเงิน ค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เงินออม และช่องว่างของรายได้ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะหากคุณวางแผนจะหยุดงานชั่วคราวสั้น ๆ ก่อนเริ่มงานใหม่ คุณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น ค่าขนย้าย ค่าเดินทางประจำวัน เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเงิน
ตรวจสอบว่าคุณได้รับค่าทิปหรือไม่ หรือคุณสามารถถอนเงินจากเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างได้ การประเมินอย่างครอบคลุมนี้จะช่วยให้คุณรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการดำรงชีวิตจนกว่าคุณจะได้รับการจ้างงานใหม่และรู้สึกมั่นใจในการทำงานในระยะยาว
สิทธิประโยชน์และผลประโยชน์อื่น ๆ
นอกเหนือจากการวัดความเป็นอิสระทางการเงินในฐานะฟังก์ชันของเงินเดือนที่คุณได้รับแล้ว คุณยังต้องพิจารณาสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่นายจ้างปัจจุบันมอบให้ด้วย
เข้าสู่ระบบพอร์ทัลบริการตนเองของซอฟต์แวร์ HRและดูสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ, สิทธิ์ในการซื้อหุ้น, การวางแผนเกษียณอายุ ฯลฯ ทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อวิถีชีวิตของคุณอย่างไรหลังจากที่คุณออกจากองค์กร สวัสดิการที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การทำงานทางไกลหรือการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง ก็เป็นสิ่งที่พนักงานพิจารณาในขณะที่ชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆ ของพวกเขา
ภาระผูกพันทางกฎหมาย
เข้าใจหน้าที่ทางกฎหมายของงานปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบสัญญาจ้างงานของคุณเพื่อระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา, การไม่เปิดเผยข้อมูล, การไม่แข่งขัน, ความลับทางการค้า, และอื่น ๆ
โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการจ้างงานในอนาคตของคุณ หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรเพื่อปกป้องชื่อเสียงทางวิชาชีพของคุณ
ผลกระทบทางอารมณ์
การลาออกจากงานอาจเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์—ทั้งสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ มันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นหากคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานหรือทำงานในสำนักงานเดียวกันมาหลายปี ยอมรับผลกระทบทางอารมณ์จากการลาออกและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความรู้สึกที่ผันผวนเหมือนรถไฟเหาะจนถึงวันสุดท้ายในบทบาทปัจจุบันของคุณ
คุณอาจรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงงาน รู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้ที่นี่ รู้สึกผิดที่ต้องจากเพื่อนร่วมงาน หรือเพียงแค่โล่งใจที่ได้หยุดพักที่จำเป็นอย่างมาก
เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหนักใจในช่วงเปลี่ยนงาน และนั่นมักหมายถึงการไม่สามารถใส่ใจสุขภาพจิตของคุณได้ ให้ดูแลสุขภาพจิตของคุณเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ มีแผนสุขภาพจิตเพื่อดำเนินการเชิงรุกในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตของ ClickUpเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ด้านสุขภาพกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณของคุณ
หากจำเป็น ขอให้ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อน และแม้แต่เครือข่ายวิชาชีพของคุณ เพื่อรักษาทัศนคติเชิงบวกขณะเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพของคุณ
ความสัมพันธ์หลังการเดินทาง
หลังจากออกจากงานแล้ว ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และหัวหน้างานเดิมของคุณ ติดต่อกับพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LinkedIn ดูแลความสัมพันธ์ทางวิชาชีพโดยติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมงานในงานสังคม งานสร้างเครือข่าย และโอกาสทางการงานอื่นๆ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพและใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ตลอดเส้นทางอาชีพของคุณ
การเริ่มต้นทำงานกับนายจ้างใหม่
หากคุณมีงานใหม่รออยู่แล้ว คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับกระบวนการเริ่มต้นงานที่นายจ้างใหม่ด้วยทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การเริ่มต้นงาน นโยบายของบริษัท วัฒนธรรมการทำงาน และความคาดหวังต่างๆ
ปรับสมดุลสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกับเวลาที่คุณสามารถเริ่มปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงานใหม่ได้ ในกรณีที่มีอุปสรรคหรือความล่าช้าใด ๆ กรุณาแจ้งปัญหาให้ผู้ว่าจ้างใหม่ทราบล่วงหน้าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมและสื่อสารกับพวกเขาในขณะที่คุณกำลังเตรียมตัวรับบทบาทใหม่ จะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของคุณ พร้อมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
วิธีลาออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์: เคล็ดลับสำหรับการจากลาอย่างสง่างาม
เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าการลาออกเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการ นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำลายความสัมพันธ์ในขณะที่ลาออกจากงาน:
เขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพ
คุณรู้ว่าคุณต้องแจ้งล่วงหน้า แต่คุณจะทำอย่างไร? ด้วยการเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการ แน่นอน!
การเขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพต้องใช้ความรอบคอบ คุณต้องการสื่อสารการตัดสินใจที่จะออกจากสำนักงานในขณะที่แสดงความขอบคุณสำหรับเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายลาออกของคุณมีรายละเอียดสำคัญ เช่น วันสุดท้ายที่ตั้งใจจะทำงาน เหตุผลที่ต้องการลาออก และความช่วยเหลือที่คุณจะมอบให้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
จดหมายลาออกที่เขียนอย่างดีจะมอบการปิดฉากด้วยความเคารพที่ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพของคุณสมควรได้รับ หากการเขียนไม่ใช่จุดแข็งของคุณ ลองใช้ClickUp Brainเพื่อทำให้งานนี้ออกมาอย่างมืออาชีพ
🎯อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มจดหมายลาออกฟรีสำหรับ Word
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
เราได้กล่าวถึงความสำคัญของการแจ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอในระหว่างกระบวนการนี้ไปแล้ว ดังนั้น โปรดรักษาคำมั่นสัญญาของคุณโดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอ แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในสัญญาจ้างงานหรือนโยบายของบริษัทก็ตาม
โดยทั่วไป การแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ถือเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ อุตสาหกรรม และโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไป ให้เวลาแก่นายจ้างของคุณอย่างเพียงพอในการวางแผนหาคนมาแทนคุณ โอนย้ายงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และดำเนินกระบวนการส่งมอบงานอย่างครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจ
ทำงานหนักต่อไปและทุ่มเทอย่างเต็มที่
ทำงานอย่างหนักต่อไปและให้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ ความมืออาชีพ และความมุ่งมั่นในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ การปฏิบัติตามกำหนดเวลา และการมีส่วนร่วมในความพยายามของทีม จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวิชาชีพของคุณในทางที่ดี เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของคุณจะชื่นชมในความเอาใจใส่และความคิดถึงของคุณ และคนส่วนใหญ่จะได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างที่คุณตั้งไว้ให้พวกเขา
จัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อย
ทำภารกิจหรืองานที่ค้างอยู่ให้เสร็จภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUpเป็น วิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบงานที่รออยู่ มอบหมายความสำคัญ และทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้
หากคุณไม่สามารถทำงานทั้งหมดให้เสร็จได้ อย่างน้อยคุณก็จะมีบันทึกที่เป็นระเบียบของเรื่องที่ค้างอยู่ซึ่งคุณสามารถส่งต่อให้กับหัวหน้าหรือผู้สืบทอดตำแหน่งได้ คุณอาจเตรียมแผนงานที่มุ่งสู่อนาคตสำหรับโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่และหากยังไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งจนกว่าจะถึงเวลานั้น
บันทึกจุดเด่นสำคัญของบทบาทของคุณ
เอกสารประกอบเป็นองค์ประกอบหลักของการถ่ายทอดความรู้และการส่งมอบงาน ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsในการเตรียมคลังข้อมูลกลางสำหรับเอกสารที่มีความสำคัญต่อภารกิจทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน และข้อมูลโครงการ แบ่งปันเอกสารเหล่านี้กับเพื่อนร่วมทีมและส่งเสริมให้พวกเขาแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นระยะ
พัฒนาคู่มือที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ, วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, รายละเอียดของทีม, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ, อำนวยความสะดวก, และมอบอำนาจให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสารฉบับละเอียดนี้ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและยังคงมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรต่อไปแม้หลังจากที่คุณออกไปแล้ว!
ปฏิบัติตามแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การลาออกของคุณถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กร บริษัทของคุณอาจมีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีผลบังคับใช้เมื่อคุณยื่นใบลาออก กรุณาติดต่อหัวหน้างานและทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมดในการแจ้งลาออก มอบหมายความรับผิดชอบ และกระบวนการออกจากองค์กร การปฏิบัติตามกระบวนการที่มีโครงสร้างเช่นนี้จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงขององค์กร
สุดท้ายนี้ ในวันทำงานสุดท้ายของคุณ กรุณาแจ้งตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ลบชื่อของคุณออกจากระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
ในกรณีที่บริษัทของคุณยังไม่มีนโยบายในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเรามีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง รายการตรวจสอบ และเทมเพลตบางส่วนบนClickUp ที่คุณสามารถนำไปใช้และปฏิบัติตามได้ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในส่วนของคุณ
แสดงความขอบคุณ
ใช้เวลาในการแสดงความขอบคุณต่อหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา ผู้จัดการ หัวหน้างาน และสมาชิกในทีมของคุณที่ทำให้ช่วงเวลาของคุณน่าจดจำ ไม่ว่าพวกเขาจะมอบคำแนะนำและการสนับสนุนในช่วงเวลาที่คุณต้องการ หรือร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและก้าวสำคัญของคุณ ให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ขึ้นอย่างไร
ระลึกถึงเรื่องราวส่วนตัวและเล่าเรื่องเมื่อมีผู้อื่นอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอย่างไร แสดงความขอบคุณต่อโอกาสต่าง ๆ ประสบการณ์ที่ได้สัมผัส และการเปิดโลกทัศน์ที่คุณได้รับผ่านองค์กร
การแสดงความชื่นชมและการแสดงความขอบคุณเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมตนและความปรารถนาดี—คุณสมบัติที่คุณต้องการให้ผู้อื่นจดจำเมื่อคุณจากไป
จงซื่อสัตย์ในการสัมภาษณ์ออกงานของคุณ
คุณอาจต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ก่อนออกงานก่อนที่คุณจะออกจากบริษัท เราขอแนะนำให้คุณรักษาความซื่อสัตย์อย่างสูงสุดในระหว่างการสัมภาษณ์นี้ เพื่อให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่สมดุลเกี่ยวกับการปรับปรุงได้ พูดถึงด้านบวกของอาชีพของคุณ โอกาส และไฮไลท์ที่คุณได้รับจากบริษัทปัจจุบันของคุณ จากนั้นให้พูดถึงความท้าทายที่คุณเผชิญ ช่องว่างที่อาจมี ทรัพยากรที่ยังไม่ได้ใช้ และศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
เน้นการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน, วัฒนธรรม, หรือ นโยบายขององค์กรแทนที่จะระบายความไม่พอใจหรือเรื่องส่วนตัว. ทบทวนแบบฟอร์มสัมภาษณ์ลาออกไม่กี่แบบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก.
รักษาการติดต่อ
รักษาการติดต่อกับอดีตเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะในงานเครือข่าย การนัดพบเป็นครั้งคราว หรือการแลกเปลี่ยนข้อความผ่าน LinkedIn ให้คุณปรากฎตัวให้เห็นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ใครลืมคุณไป
การสร้างและรักษาเครือข่ายวิชาชีพที่มั่นคงต้องใช้เวลาและความพยายาม อย่างไรก็ตาม มันจะเป็นประโยชน์เมื่อโอกาสเช่นการแนะนำและการร่วมมือมาเคาะประตูบ้านคุณ!
การลาออกจากงาน: เว็บไซต์ฟอรัมออนไลน์พูดถึงอะไรบ้าง?
การลาออกจากงานไม่ใช่เรื่องง่าย—และการถกเถียงหลากหลายในหัวข้อนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลจากฟอรัมออนไลน์ต่าง ๆ ตั้งแต่ Reddit ถึง Quora เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีลาออกที่ดีที่สุด นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของสิ่งที่เราค้นพบ (นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น):
- อย่ามองว่าการลาออกจากงานคือการยอมแพ้ต่อตัวเอง ปล่อยความรู้สึกผิดไว้ข้างหลัง แล้วให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างทักษะหลักของคุณ
- ชีวิตสั้น จงทำให้มันน่าสนุกขึ้นด้วยการลาออกจากงานที่คุณตัดสินใจจะลาออกแล้ว
- เก็บบันทึกการลาออกอย่างเป็นทางการของคุณ (ส่งสำเนาถึงอีเมลส่วนตัวของคุณด้วย) และบันทึกการส่งคืนสิ่งของทั้งหมดที่บริษัทมอบให้ (ถ่ายรูปกุญแจ, บัตรประจำตัว, อุปกรณ์, รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ — ทุกสิ่งที่คุณส่งคืน)
- อย่าให้สำนักงานปัจจุบันของคุณโน้มน้าวให้คุณอยู่ต่อ เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเสนอเงื่อนไขที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตำแหน่งใหม่ และพร้อมที่จะให้สิ่งนั้นกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษร
- บอกเจ้านายของคุณก่อนเสมอ จากนั้นจึงบอกฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสุดท้ายคือเพื่อนร่วมงานที่สนิท
- สุขภาพของคุณควรมาก่อนงานเสมอ
- อย่าให้บริษัททำให้คุณรู้สึกผิดจนไม่กล้าลาออกเพียงเพราะพวกเขาหาคนมาแทนคุณไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณได้แจ้งล่วงหน้าตามสมควรแล้ว การจัดการเช่นนี้เป็นความบกพร่องของพวกเขา ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณ
- หลีกเลี่ยงการพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับองค์กรเดิม ผู้จัดการ หรือเพื่อนร่วมงานของคุณ คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณอาจจะได้ทำงานกับพวกเขาในอนาคต
- ในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานของคุณ ให้ทำงานอย่างหนักเหมือนที่คุณทำในช่วงสองสามสัปดาห์แรก
- อย่าเคารพงานที่ไม่เคารพคุณ
- หากคุณออกจากองค์กรด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงการแชร์การแนะนำจากองค์กรนั้นในใบสมัครงานในอนาคต
ที่สำคัญที่สุด แหล่งข้อมูลทั้งหมดระบุตรงกันว่า เว้นแต่ว่านายจ้างของคุณปฏิบัติต่อคุณไม่ดีหรือกระทำผิดจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย ให้เลือกทางที่สูงส่งเสมอและออกจากงานด้วยดี การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้สามารถเปิดโอกาสที่ดีกว่าในอนาคตหรือทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับหากคุณต้องการกลับไปทำงานกับพวกเขาในอนาคต
การรับมือกับความท้าทายในขณะที่ลาออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์
นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอระหว่างทาง และวิธีที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจากลาในทางที่ไม่ดี:
ความผูกพันทางอารมณ์
การลาออกจากงานที่คุณมีความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานหรือทำงานมานานแล้วนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายทางอารมณ์ คุณอาจลังเลกับการตัดสินใจของตัวเองและรู้สึกเหมือนทำให้คนอื่นผิดหวังที่ตัดสินใจลาออก
ในการจัดการกับปัญหานี้ โปรดจำไว้ว่าคนคือผู้สร้างองค์กร ไม่ว่าองค์กรจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด สำนักงานทุกแห่งสามารถดำเนินงานต่อไปได้แม้หลังจากที่คุณจากไปแล้ว
พนักงานทุกคนสามารถถูกแทนที่ได้ สิ่งที่สำคัญคือเพื่อนที่คุณได้สร้างขึ้นระหว่างทาง คุณสามารถยังคงติดต่อกับพวกเขาหลังจากที่คุณออกไปและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้
ความไม่พอใจ
เมื่อคุณได้แจ้งการตัดสินใจลาออกแล้ว อาจมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของคุณ (รวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย) ที่อาจมีความรู้สึกไม่พอใจต่อการตัดสินใจของคุณ อาจเป็นเพราะพวกเขาพึ่งพาการมีส่วนร่วมของคุณอย่างมาก หรืออาจมองว่าเป็นการล้มเหลวของความสามารถในการบริหารจัดการของพวกเขา บางคนอาจรู้สึกขมขื่นที่คุณได้รับโอกาสที่ดีกว่า
ไม่ว่าจะทางใด คุณสามารถป้องกันความไม่พอใจเช่นนี้ได้โดยการสื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผยถึงเหตุผลที่คุณต้องการลาออก พูดคุยว่าการลาออกจะช่วยให้โอกาสของคุณดีขึ้นอย่างไร หรือทำไมคุณต้องการเวลาพัก
ขจัดความเข้าใจผิดทั้งหมดและย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น แสดงความขอบคุณและแบ่งปันแง่มุมเชิงบวกของการทำงานร่วมกันเพื่อให้พวกเขาปล่อยคุณไปอย่างราบรื่น
การผลักดันกลับ
ในบางกรณี คุณอาจได้รับการคัดค้านต่อการลาออกของคุณ ผู้บังคับบัญชาของคุณอาจไม่ยอมรับการลาออกในตอนแรก หรืออาจพยายามต่อรองกับคุณโดยการเสนอข้อเสนอที่สวนกลับ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเป็นพิเศษหากคุณกำลังสับสนอยู่ว่าจะลาออกดีหรือไม่
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กรุณาส่งอีเมลหรือจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการที่ระบุเจตนาในการลาออกและวันที่ลาออกจะมีผล หากคุณได้ตัดสินใจแล้ว อย่าให้รายละเอียดที่ชัดเจนหรือโต้แย้งเกี่ยวกับการลาออกของคุณ—ให้คงความสุภาพแต่หนักแน่นขณะแจ้งว่าคุณจะลาออก หากคุณตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
ความกลัว
การลาออกเป็นเรื่องที่น่ากลัว คุณอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารการตัดสินใจนี้หรือการยื่นใบลาออก การคิดถึงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเหล่านี้อาจทำให้ตำแหน่งของคุณเสี่ยงมากขึ้น และอาจทำให้คุณอยากหายตัวไปจากนายจ้างปัจจุบันโดยไม่แสดงตัวอีกเลย
เพื่อเอาชนะความกลัวนี้ คุณอาจพิจารณาการยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร การลาออกอย่างเป็นทางการผ่านจดหมายลาออกนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากกว่า และจะทำให้การลาออกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมิตร
การหยุดชะงัก
การจากไปของคุณอาจส่งผลกระทบต่อพลวัตของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำรงตำแหน่งผู้นำ ผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้บริษัทลังเลที่จะปล่อยคุณไป ซึ่งจะทำให้คุณยากที่จะลาออก
บรรเทาปัญหานี้ด้วยการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างและบันทึกความรู้ขององค์กรทั้งหมดเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านอย่างเชิงรุก เสนอการสนับสนุนเชิงรุกเพื่อบรรเทาความกลัวต่อการหยุดชะงัก ในขณะเดียวกัน ให้แรงจูงใจและสร้างความมั่นใจให้กับทีมของคุณให้ดำเนินงานต่อไปแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่
การกล่าวคำอำลาไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากด้วย ClickUp
การลาออกจากงานอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพเป็นศิลปะ—ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้หรือปฏิบัติหากคุณมีเครื่องมืออย่าง ClickUp การออกจากงานด้วยดีต้องอาศัยความน่าเชื่อถือจนถึงวันสุดท้ายและทำหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดให้ครบถ้วน
สร้างรายการงานใน ClickUp และมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งของคุณเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก ในทำนองเดียวกัน ClickUp Docs เป็นศูนย์กลางของความรู้และทรัพยากร
ใช้เพื่อสร้างวิกิและจัดระเบียบเอกสารสำหรับการรับผิดชอบในตำแหน่งใหม่ ใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกันและสื่อสารกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาในช่วงการเปลี่ยนผ่าน สุดท้าย ให้ใช้แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุผลและเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกจากงานของพนักงาน
โดยรวมแล้ว ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการหลายแง่มุมของกระบวนการออกจากงานได้ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีและตรวจสอบคุณสมบัติที่น่าทึ่งของมัน!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ฉันจะลาออกจากงานโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายได้อย่างไร?
การลาออกโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้:
- ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอ (อย่างน้อยสองสัปดาห์)
- ให้ความร่วมมือในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยการบันทึกความรู้, แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, และอื่น ๆ
- มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและส่งมอบคุณค่าจนถึงวันสุดท้ายของคุณ
- เข้าร่วมการสัมภาษณ์ออกงานและแบ่งปันความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและเป็นกลาง
- ขอบคุณหัวหน้า, เพื่อนร่วมงาน, และผู้ให้คำปรึกษาของคุณ และติดต่ออยู่เสมอแม้จะลาออกไปแล้ว
2. ฉันจะเขียนจดหมายลาออกอย่างไรโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์?
การลาออกอย่างมืออาชีพต้องส่งถึงผู้จัดการหรือหัวหน้างาน และโดยทั่วไปจะแจ้งความตั้งใจในการลาออกของคุณ รวมถึงวันทำงานสุดท้าย คุณอาจแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์กรปัจจุบัน และขยายความเกี่ยวกับแผนการของคุณในการส่งมอบงานอย่างราบรื่น
3. ฉันควรลาออกจากงานก่อนที่จะหางานใหม่หรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว ควรลาออกหลังจากที่คุณได้รับข้อเสนองานใหม่แล้ว การลาออกโดยไม่มีงานสำรองอาจมีความเสี่ยงทางการเงินและส่งผลต่อความสามารถในการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากงานปัจจุบันของคุณส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของคุณ หรือคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพอย่างสิ้นเชิง คุณอาจลาออกก่อนที่จะหางานใหม่