10 อันดับเทมเพลตและคำถามสัมภาษณ์ออกงานฟรีสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าพนักงานลาออกจากบริษัทของคุณไปโดยไม่มีคำอธิบายมากนัก? บางทีคุณอาจไม่ได้ถามคำถามที่ถูกต้องกับพวกเขา
การสนทนาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างระหว่างทางออกอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด และนั่นคือเหตุผลที่คุณควรให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ออก
พวกเขาคือโอกาสของคุณที่จะได้ดำดิ่งสู่ชีวิตการทำงานของพนักงานที่กำลังจะลาออก เข้าใจเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจจากไป และรวบรวมข้อเสนอแนะอันมีค่าของพวกเขาเพื่อทำให้บริษัทของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น
โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อรักษาพนักงานของคุณไว้ และเสริมสร้างแบรนด์นายจ้างของคุณเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ ๆ
เราได้รวบรวมแบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานที่จะช่วยคุณในการสัมภาษณ์ออกงานอย่างมีความหมาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มสัมภาษณ์การลาออกที่ดี?
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ลาออกเป็นเอกสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการสนทนาในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของพนักงานก่อนออกจากบริษัท
คิดถึงมันเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตของพนักงานกับอนาคตของบริษัท. มันคือการจัดเตรียมห้องสนทนาที่อบอุ่นเพื่อการแบ่งปันอย่างซื่อสัตย์ มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ที่ยังคงอยู่.
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยคำถามปลายเปิดและปลายปิดที่จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
นี่คือคู่มือฉบับย่อสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการสัมภาษณ์ออกงานอย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดหมวดหมู่: รวมคำถามเกี่ยวกับบรรยากาศการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และเหตุผลในการลาออก
- ส่งเสริมการเล่าเรื่อง: ใช้คำว่า "ทำไม" หรือ "เล่าเพิ่มเติมให้ฟังหน่อย" เพื่อเจาะลึกมากขึ้น
- กระจายคำถาม: ผสมผสานคำถามตรง คำถามอ้อม และคำถามที่กระตุ้นการกระทำ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย
- ปรับให้เหมาะสม: รวมคำถามที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทหรือแผนกเฉพาะ
- รักษาความลับ: รับรองความเป็นนิรนามและส่งเสริมการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
- ให้มาตราส่วนการให้คะแนน: ใช้มาตราส่วนสำหรับด้านเฉพาะ เช่น ความพึงพอใจหรือความน่าแนะนำบริษัท
- เสนอพื้นที่สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม: ให้พื้นที่สำหรับความคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
- ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้: นำเสนอทั้งเวอร์ชันดิจิทัลและเวอร์ชันพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
โปรดจำไว้ว่าแม่แบบที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่บทสคริปต์ การปรับให้เข้ากับพนักงานแต่ละคนและการรับฟังอย่างตั้งใจจะปลดล็อกคุณค่าที่แท้จริงของกระบวนการสัมภาษณ์ออกอย่างแท้จริง
10 แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงาน
ไม่รู้จะเริ่มต้นสัมภาษณ์ออกงานอย่างไรดี?
เรามีทางออกที่ง่าย—เทมเพลตแบบสอบถามความคิดเห็นก่อนออกงานที่สามารถปรับแต่งได้. เทมเพลตเหล่านี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่คุณต้องการจากพนักงานที่ออกจากองค์กรของคุณ.
พวกเขาจะช่วยคุณก้าวแรกในการเปลี่ยนบริษัทของคุณให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่เฟื่องฟูซึ่งสามารถรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้
เริ่มค้นหาได้เลย! 👀
1. แม่แบบการสัมภาษณ์ออกงานของ ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการลาออกของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มสัมภาษณ์ลาออกที่มีโครงสร้างอย่างชาญฉลาดจาก ClickUp แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากพนักงานที่ลาออก ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานและกลยุทธ์การรักษาพนักงานของบริษัทคุณให้ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบทบาทและแผนกต่างๆ ประกอบด้วยมาตรวัดการให้คะแนนที่หลากหลายและปรับแต่งได้ คำถามที่สามารถปรับแต่งได้ และพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับความคิดเห็นหรือบันทึกเพิ่มเติม คำถามถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจการเดินทางของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยสำรวจเหตุผลในการลาออก ประสบการณ์โดยรวม รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของบริษัท เช่น สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ด้วยความลับที่ได้รับการคุ้มครองโดยเทมเพลต ClickUp พนักงานที่กำลังจะลาออกสามารถแบ่งปันความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยได้อย่างสบายใจ เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบดิจิทัลและพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
2. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานโดย Template.net
กำลังมองหาแบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะกับเกือบทุกแผนกหรือทุกอุตสาหกรรมอยู่ใช่ไหม? นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา!
รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับสาเหตุที่พนักงานลาออก พร้อมช่องทำเครื่องหมายที่สะดวกและส่วนแสดงความคิดเห็นแบบเปิด
พนักงานสามารถให้คะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุดสำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดความพึงพอใจของพนักงาน เช่น สวัสดิการที่ได้รับ การใช้ทักษะ ความพึงพอใจในงานโดยรวม สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณโดยการเพิ่มหรือลบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หยิบปากกาหรือใช้ดิจิทัล! เลือกจาก Word, Google Sheets, Photoshop และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อทำการสัมภาษณ์ออกตามที่คุณต้องการ
3. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออก PDF โดย Volunteering Resource Hub
อาสาสมัครในองค์กรของคุณไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ลาออก แต่การขอบคุณพวกเขาสำหรับเวลาที่มอบให้และขอความกรุณาให้พวกเขาให้สัมภาษณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ
เทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้นี้พร้อมคำถามที่น่าสนใจสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเหตุผลที่อาสาสมัครเลือกที่จะลาออก การสนับสนุนจากองค์กรของคุณ อุปสรรคที่พวกเขาเผชิญขณะเป็นอาสาสมัคร และหากพวกเขาต้องการติดต่อกับคุณต่อไป
เพื่อความเป็นธรรม แม่แบบนี้สามารถช่วยคุณสร้างโปรแกรมอาสาสมัครที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีความสามารถในอนาคต และอาสาสมัครเองจะรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการรับฟัง ซึ่งนำไปสู่การแนะนำ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการสนับสนุนที่ดีขึ้นในอนาคต
4. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานสำหรับพนักงานก่อสร้าง โดย Template.net
บริษัทก่อสร้างมักเผชิญกับปัญหาการลาออกของพนักงานสูง ซึ่งทำให้การเข้าใจสาเหตุของการลาออกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทก่อสร้างทุกแห่ง, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นอย่างยิ่งในการทำสัมภาษณ์ออก, เนื่องจากมันครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญเช่นสวัสดิการค่าตอบแทน, สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี, การฝึกอบรม, และการพัฒนา.
เขียนและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก่อสร้าง เทมเพลตนี้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทก่อสร้างทั่วไป และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับพนักงานทุกคนได้ คุณสามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณลงไปเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5. คู่มือคำถามสัมภาษณ์ออกงาน โดย People Managing People
การสัมภาษณ์ออกงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างสิ้นเชิง คู่มือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการสร้างคำถามที่มีโครงสร้างดีซึ่งเจาะลึกถึงแง่มุมต่างๆ ของประสบการณ์ของพนักงาน
ภายในหน้าเหล่านี้ คุณจะพบคำถามตัวอย่างที่สามารถปรับใช้ได้สำหรับสมาชิกทีมที่กำลังจะลาออกทุกคน หมวดหมู่หลักประกอบด้วยเหตุผลในการลาออก คำถามเฉพาะบทบาทเฉพาะ ผู้จัดการเฉพาะ และทีมเฉพาะ รวมถึงคำถามที่เน้นการพัฒนา ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และองค์กร
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญเหล่านี้ คุณไม่ได้เพียงแค่สัมภาษณ์เท่านั้น แต่คุณกำลังมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมาย ซึ่งสามารถเปิดเผยแนวทางในการปรับปรุงและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในบริษัทของคุณ—สำหรับพนักงานปัจจุบันและอนาคต
เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี คุณจะต้องสมัครสมาชิกกับ People Managing People
6. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย Breathe HR
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคำถามหลากหลายที่คุณสามารถถามพนักงานของคุณได้ เช่น "อะไรคือเหตุผลที่คุณตัดสินใจลาออก?", "อะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดเกี่ยวกับงานของคุณ?", "เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้คุณอยู่กับเราต่อ?", และ "หากคุณกำลังจะไปทำงานในตำแหน่งอื่น อะไรคือสิ่งที่ดึงดูดใจคุณในตำแหน่งนั้น?"
การถามคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานของคุณคิดและรู้สึก และวิธีที่ทัศนคติของพวกเขาส่งผลต่อการตัดสินใจในอาชีพของพวกเขา ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมในบริษัทของคุณได้
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตสำหรับการสัมภาษณ์ออกของพนักงาน เทมเพลตในบทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม คุณอาจพิจารณาปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ
7. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานโดย Best Templates
หากคุณต้องการทำให้การสัมภาษณ์ออกของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแผนกในบริษัทของคุณ แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกจะช่วยให้ทีม HR ของคุณจัดการได้อย่างราบรื่น
กล่องกาเครื่องหมายที่ง่ายต่อการเลือก, ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานให้ข้อมูลเชิงลึก, มาตราส่วนการให้คะแนนเพื่อวัดสิ่งที่พนักงานคิดเกี่ยวกับบริษัท, และคำถามใช่หรือไม่ช่วยให้การสัมภาษณ์สั้นและให้ข้อมูลเชิงลึก
ในขณะที่กำลังออกจากบริษัท พนักงานก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสใหม่ รับมือกับการกล่าวคำอำลาที่บริษัทปัจจุบัน และต้องจัดการกับเอกสารต่างๆ ที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
รูปแบบการสัมภาษณ์ออกงานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่รวดเร็วและง่ายต่อการนำไปใช้สำหรับทุกคนเท่านั้น แต่ยังง่ายต่อการมาตรฐานให้สอดคล้องกันในทีมต่าง ๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันได้
สามารถซื้อได้ทันทีในรูปแบบเทมเพลตเดี่ยวหรือผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคอลเลกชันที่ครอบคลุมซึ่งเหมาะสำหรับเกือบทุกสถานการณ์
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อแชร์บนทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล และยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านเอกสารสากลได้อีกด้วย
8. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานโดย Legal Templates
การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานทุกครั้งมีความสำคัญ ไม่ว่าพนักงานจะลาออกด้วยความสมัครใจหรือด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม เนื่องจากสัมภาษณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งโดยตรงของพนักงาน ดังนั้น พนักงานอาจสามารถนำมุมมองใหม่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงที่อาจถูกมองข้ามมาได้
แบบสัมภาษณ์การลาออกโดย Legal Templates ครอบคลุมคำถามที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน" "สิ่งที่พึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับบทบาทของพนักงาน" "สิ่งที่พึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับบทบาทนี้" "หน้าที่งานที่สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงาน" และ "ข้อเสนอแนะของพนักงานในการปรับปรุงบริษัท"
ดาวน์โหลดฟรีและปรับแต่งได้ง่าย เทมเพลตนี้ยังมีหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทที่พนักงานที่ลาออกต้องส่งคืนให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามรายการที่ส่งคืนแล้วหรือยังไม่ได้ส่งคืน
9 ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ออกงานโดย Paycor
ทีมทรัพยากรบุคคลที่ทุ่มเทความพยายามในกระบวนการลาออกมากเท่ากับการต้อนรับพนักงานใหม่เป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความจริงใจของพวกเขา พวกเขามักจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้
เทมเพลตนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสัมภาษณ์ออกอย่างละเอียด โดยทุกคำถามจะกระตุ้นให้พนักงานตอบด้วยข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ที่แท้จริงของพวกเขา คำถามบางข้อมีตัวเลือกหลายข้อและมีช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาอธิบายคำตอบได้ละเอียดยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่คุณได้รับจากแบบสัมภาษณ์ออกงานนี้ควรได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ใช้เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญ สร้างรายการดำเนินการ และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและวิกฤตภาพลักษณ์ หรือระบุวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณ
10. แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงานโดย CaseIQ
ด้วยส่วนที่สามารถแก้ไขได้และข้อความตัวอย่าง เทมเพลตการสัมภาษณ์ออกงานนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการลาออกได้อย่างราบรื่น!
ครอบคลุมคำถามสัมภาษณ์ออกที่สำคัญทั้งหมด ข้อเสนอแนะจากพนักงานที่คุณได้รับสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระบุจุดที่บริษัทสามารถพัฒนาได้ และทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาพนักงานไว้
สมมติว่าพนักงานคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการสัมภาษณ์ลาออกว่าไม่ได้รับโอกาสเพียงพอสำหรับการพัฒนาทางวิชาชีพ บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาตามความคิดเห็นนั้นได้
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถปรับแต่งคำถามสำหรับแผนกต่างๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการแล้ว
เครื่องมือทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
การจัดการกระบวนการทรัพยากรบุคคลอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน! ระหว่างความวุ่นวายของเอกสาร งานธุรการที่ซ้ำซาก และความต้องการในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทีมทรัพยากรบุคคลมักประสบปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพผลกระทบของพวกเขา
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับคุณ
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท –ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่ง ผสานรวมการจัดการเอกสาร, เครื่องมือ AI, และเทมเพลต HR ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ, เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า, และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของพนักงานของคุณ
ใช้แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเพื่อจัดการการจ้างงานและการปฐมนิเทศ นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการสรรหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการใบสมัครและการติดต่อแล้ว ยังช่วยในเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานและข้อมูลอีกด้วย
ClickUp Docsกลายเป็นตู้เก็บเอกสารดิจิทัลของทีม HR ของคุณ เก็บไฟล์พนักงาน คู่มือ นโยบาย และอื่นๆ ในที่เดียวที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้
คุณสามารถใช้ Docs เพื่อทำงานร่วมกันในทุกสิ่งตั้งแต่ นโยบายอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่ ไปจนถึง โปรแกรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถและทีมของคุณทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ควบคุมเวอร์ชัน และมอบหมายและแก้ไขความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองสำหรับเอกสารการปฐมนิเทศ จดหมายเสนองาน และการอัปเดตนโยบาย เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา
เมื่อคุณจับคู่ Docs กับการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งเข้าใจบริบทและคำสำคัญ คุณสามารถรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ทันทีที่ปลายนิ้วของคุณ
ด้วยเครื่องมือ AI ของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้เหมาะสมได้ วิเคราะห์ข้อมูลพนักงานเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในการลาออก การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพการทำงาน สั่งให้ AI สร้างคำถามและแม้แต่แม่แบบสำหรับการสัมภาษณ์ออก และแก้ไขได้ในไม่กี่วินาที
คุณยังสามารถปรับแต่งแผนการต้อนรับพนักงานใหม่ตามบทบาทและทักษะของพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น สร้างข้อความสำหรับแบบสำรวจและวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกของพนักงานและจุดที่ควรปรับปรุง
เทมเพลต HR ของ ClickUpทำให้กิจวัตรประจำวันของคุณเป็นเหมือนการแสดงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้าง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ
ปรับแต่งเทมเพลต HRด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และสถานะใน ClickUp. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบประวัติ. ติดตามความคืบหน้า,จัดการพนักงาน, และตรวจสอบKPIและกิจกรรมHRทั้งหมดภายในเทมเพลตเหล่านี้, ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบ.
ทำให้การสัมภาษณ์ออกมีประโยชน์ด้วย ClickUp
พนักงานที่ลาออกทุกคนล้วนนำประสบการณ์และมุมมองติดตัวไปด้วย การปล่อยให้พวกเขาจากไปโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของพวกเขา ก็เหมือนกับการปล่อยให้หีบสมบัติปิดลงโดยไม่ได้แอบดูข้างใน
นั่นคือจุดที่การสัมภาษณ์ออกงานเข้ามามีบทบาท โดยเป็นโอกาสอันมีค่าในการทำความเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และท้ายที่สุดเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การทำสัมภาษณ์ลาออกที่น่าสนใจต้องการมากกว่าแค่รายการตรวจสอบ
คุณต้องการซอฟต์แวร์ HR ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และแปลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีม HR ของคุณในการปรับปรุงกระบวนการเลิกจ้างและวงจรการสรรหาบุคลากรทั้งหมด