วิธียกระดับกระบวนการเลิกให้บริการลูกค้าของคุณ

การต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจของคุณ
กระบวนการต้อนรับที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ แต่บางครั้งเราก็พลาดขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือการกล่าวอำลาลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสม การปิดท้ายความสัมพันธ์ด้วยความประทับใจนั้นสำคัญไม่แพ้กับการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง
แม้ว่าลูกค้าจะหยุดทำงานกับคุณแล้ว การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขายังคงมีความสำคัญ ลูกค้าที่มีความสุขสามารถแนะนำผู้อื่นและเปิดโอกาสสำหรับข้อตกลงในอนาคตได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ธุรกิจจะสามารถดึงลูกค้าที่เลิกใช้บริการกลับมาได้
ดังนั้น มาสำรวจด้านตรงข้ามของการต้อนรับลูกค้าใหม่—การเลิกให้บริการลูกค้า—และวิธีที่มันสามารถช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์การทำงานที่แข็งแกร่งขึ้น และเปิดทางสู่การร่วมมือในอนาคต
การยกเลิกการให้บริการลูกค้าคืออะไร?
การยกเลิกการให้บริการลูกค้าคือการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการให้บริการกับลูกค้าในลักษณะที่เป็นระบบและคำนึงถึงผู้อื่น เพื่อให้กระบวนการออกจากระบบของลูกค้าเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ
รวมถึงการเสร็จสิ้นงานที่ค้างอยู่, การโอนถ่ายความรับผิดชอบ, การแบ่งปันเอกสารหรือข้อมูลสำคัญ, การรวบรวมความคิดเห็น, การแสดงความขอบคุณ, และการทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลงอย่างราบรื่น
กระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าคือการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการอย่างสวยงาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจเชิงบวกในช่วงที่ลูกค้าออกจากองค์กร และอาจเป็นการวางรากฐานสำหรับการร่วมมือในอนาคตหรือการแนะนำลูกค้าใหม่
ประโยชน์ของกระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การทุ่มเทเกินกว่าที่คาดหวังให้กับลูกค้า แม้หลังจากจัดการกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดแล้ว จะสร้างความประทับใจที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังนำมาซึ่งข้อดีเพิ่มเติม:
- กำหนดจุดสิ้นสุดของคุณ: การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจ และการกำหนดว่าที่ไหนและเมื่อใดที่คุณจะยุติการทำธุรกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาบันทึกให้เป็นระเบียบ
- สรุปผลงานของคุณ: ใช้กระบวนการเลิกจ้างเพื่อเตือนลูกค้าของคุณถึงเป้าหมายเริ่มต้นที่คุณมีและสิ่งที่คุณได้บรรลุ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณ
- สร้างโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่: ให้แน่ใจว่าปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของคุณกับลูกค้าโดดเด่นเหนือกว่าใคร ให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษระหว่างการสัมภาษณ์ลูกค้าหลังการใช้บริการ โดยย้ำเตือนถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พูดคุยกับลูกค้าอย่างสุภาพ แสดงความขอบคุณ และเน้นย้ำถึงโอกาสที่คุณได้เรียนรู้จากพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับลูกค้าในอนาคตอีกด้วย
- การตลาดสำหรับบริการเพิ่มเติมของคุณ: การรักษาลูกค้าเดิมไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตามหาลูกค้าใหม่เสมอ เมื่อคุณเสนอวิธีการทำงานร่วมกันใหม่ ๆ ให้กับพวกเขา จะเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการของพวกเขา อาจในรูปแบบที่แตกต่างออกไปก็ได้ คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อสร้างแพ็กเกจที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
- รวบรวมความคิดเห็นและคำรับรอง: ขอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการของคุณ คำรับรองจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดของคุณและสามารถช่วยสนับสนุนการขายของคุณ
- สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไม่ต้องออกแรง: การแนะนำจากลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการต้อนรับลูกค้าใหม่ เมื่อลูกค้าแนะนำคุณอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกค้าออกจากบริการของคุณ จะทำให้การตลาดของคุณง่ายขึ้น ลูกค้าที่พึงพอใจและแนะนำบริการของคุณให้ผู้อื่นถือเป็นการรับรองที่มีพลัง
ข้อผิดพลาดทั่วไปในกระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าและวิธีหลีกเลี่ยง
ลูกค้าควรรู้สึกได้รับการชื่นชมสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา และทราบว่ามุมมองของพวกเขามีความสำคัญ. นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการยกเลิกการให้บริการลูกค้า:
1. ไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ออกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและล้มเหลวในการรวบรวมข้อเสนอแนะ
เมื่อทำการสัมภาษณ์ออก ให้รวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการออกจากของลูกค้า สอบถามเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของประสบการณ์ของพวกเขา เช่น:
- สิ่งที่พวกเขาชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการสนับสนุนและการตอบสนองของคุณ
- พวกเขาคิดว่าตนเองมีคุณค่าในฐานะลูกค้าของคุณหรือไม่
เมื่อรวบรวมความคิดเห็น ให้ส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รักษาความเป็นส่วนตัว โดยถามพวกเขาว่าคิดอย่างไรและมีคำแนะนำใด ๆ สำหรับบริษัทของคุณหรือไม่ หรืออีกทางหนึ่ง จัดทำแบบสอบถามที่มีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน รูปแบบการสื่อสาร และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการความคิดเห็นจากพวกเขา การทำให้พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ง่ายคือกุญแจสำคัญ!
ขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์แทนการให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการสัมภาษณ์ออก. คำแนะนำนี้จะช่วยสร้างแผนที่การเติบโตขององค์กรของคุณ. มันให้มุมมองจากภายในที่คุณอาจไม่ได้รับในทางอื่น.
2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการสิ้นสุดการให้บริการ
ความประทับใจเชิงบวกจะคงอยู่ยาวนานหลังจากที่ลูกค้าจากไป เมื่อคุณรับฟังข้อกังวลของพวกเขาอย่างใส่ใจ เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างตรงไปตรงมา และกล่าวอำลาด้วยความเคารพ ไม่ว่าลูกค้าจะจากไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม กลยุทธ์การจากลาลูกค้าของคุณจำเป็นต้องมีการวางแผนและความเป็นมืออาชีพ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด ให้ฟังทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะพูด และสื่อสารประสบการณ์ของคุณให้พวกเขาทราบ ให้ความสนใจกับความไม่สอดคล้องกันในการชำระเงิน และจัดทำใบเสร็จรับเงินที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมทุกครั้งที่ได้ดำเนินการ และเหนือสิ่งอื่นใด ให้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณตลอดกระบวนการยกเลิกการให้บริการ
3. การละเลยการจัดการปัญหาที่ค้างคาและการไม่จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเลิกจ้างของคุณมีหน้าที่และภาระผูกพันที่ชัดเจน และจัดการทุกเรื่องให้เรียบร้อย รวมถึงการคืนทรัพย์สินของบริษัท การลงนามในเอกสารที่จำเป็น การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การปิดบัญชี หรือการลบข้อมูลที่เป็นความลับ
เอกสารที่รอการดำเนินการและการอนุมัติที่ค้างอยู่มักกลายเป็นปัญหาที่ทำให้การยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าไม่ราบรื่น การจัดการเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
เมื่อส่วนงานด้านการบริหารของกระบวนการเลิกจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการเลิกจ้างทางเทคนิคต่อไป จากมุมมองของธุรกิจและผู้บริโภค ควรทำให้การยกเลิกเป็นเรื่องง่ายโดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทรัพย์สิน เอกสาร และข้อมูลของตนได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งกระบวนการนี้ซับซ้อนมากขึ้น และยิ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการติดต่อคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทิ้งรีวิวในแง่ลบสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพรายอื่นมากขึ้นเท่านั้น
4. ไม่แสดงความขอบคุณหรือไม่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีหลังการให้บริการ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่บริษัทมักทำในการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างหุ่นยนต์และเข้มงวดเกินไป ไม่ว่าเหตุผลในการยกเลิกสัญญากับลูกค้าจะเป็นอะไรก็ตาม ลูกค้าของคุณต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ปิดท้ายกระบวนการออกจากงานของลูกค้าของคุณด้วยข้อความขอบคุณหรือของขวัญเล็กๆ น้อยๆ หลังจากกระบวนการออกจากงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ติดตามผลกับพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและพวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดได้
นี่ก็ให้เหตุผลแก่คุณในการติดตามลูกค้าเก่าของคุณและรักษาการติดต่อไว้กับพวกเขาด้วย ลูกค้าจะจดจำการกระทำที่คิดถึงเหล่านี้ได้หากและเมื่อพวกเขาตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
5. ไม่ได้ยกเลิกการให้บริการลูกค้าที่มีสัญญาจ้างและลูกค้าชั่วคราว
หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดโดยคิดว่าลูกค้าตามสัญญาไม่จำเป็นต้องถูกยกเลิกการบริการ. ลูกค้าชั่วคราวเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการได้รับข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์. เนื่องจากพวกเขาไม่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทของคุณ และไม่มีอะไรจะเสีย พวกเขามักจะเปิดเผยและซื่อสัตย์มากกว่า.
รายการตรวจสอบขั้นสุดยอดสำหรับการยกเลิกการให้บริการลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ
รายการตรวจสอบการยกเลิกบริการลูกค้าที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นด้วยการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ขั้นตอนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การยกเลิกบริการที่ดีได้:
1. ติดตามผลกับลูกค้าของคุณ
เมื่อคุณได้ทำโครงการเสร็จสิ้นสำหรับลูกค้าของคุณแล้ว ให้ติดตามผลกับพวกเขาเพื่อตรวจสอบว่าความต้องการของพวกเขาได้รับการตอบสนองแล้วหรือไม่ และหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม การติดตามผลช่วยให้คุณระบุช่องว่างที่ต้องแก้ไขก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป
เมื่อทำงานแบบรับเงินล่วงหน้า ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่คุณจะแยกทางกัน
ClickUp's CRMมอบความสามารถในการจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์ที่มีประโยชน์ในการติดตามลูกค้าและโครงการของพวกเขา
ClickUp ทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย:
- สร้างและส่งแบบสำรวจ, แบบฟอร์ม, หรืออีเมลไปยังฐานลูกค้าของคุณ ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเก่า ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้น
- ติดตามและวิเคราะห์การตอบกลับของลูกค้าเพื่อระบุรูปแบบได้ง่ายและได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลในแต่ละขั้นตอนและสำหรับลูกค้าแต่ละราย
2. เขียนข้อความที่ปรับแต่งสำหรับลูกค้าของคุณ
จบด้วยน้ำใจแห่งความขอบคุณ – เขียนจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณพวกเขาสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมงานกัน
ขอบคุณลูกค้าสำหรับความไว้วางใจในความสามารถของคุณ และแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่กี่ครั้งจากการร่วมงานของคุณกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว การเขียนจดหมายขอบคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการลาออกของลูกค้า และคุณควรรวมไว้ในเอกสารการลาออกของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ
ชุดเครื่องมือจัดการอีเมลที่ครบครันของ ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมรายชื่อลูกค้าและส่งข้อความที่ปรับแต่งได้อย่างราบรื่น
ClickUp AIช่วยในการเขียนข้อความขอบคุณที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังสามารถ:
- ปรับปรุงงานเขียนให้ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจยิ่งขึ้น
- สร้างรายการดำเนินการและงานย่อยในภารกิจและเอกสารโดยใช้ปัญญาที่ตระหนักถึงบริบท
- ระดมความคิดแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ รวมถึงการลาออก
3. ระบุผลงานและความสำเร็จของคุณ รวมถึงผลลัพธ์ของโครงการโดยสังเขป
ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีที่ดีที่สุดคือการชี้ให้เห็นผลลัพธ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่คุณได้นำมาสู่ธุรกิจของลูกค้า
อย่าลืมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ เมื่อคุณรวบรวมผลงานทั้งหมดของงานแล้ว ให้ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับสุดท้ายให้กับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติของงานใน ClickUp มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าClickUp Tasksช่วยคุณ:
- จัดระเบียบรายละเอียดโครงการด้วยแท็ก ทำให้ค้นหาความสำเร็จเฉพาะของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- สร้างฐานข้อมูลงานที่มีงานที่ทำซ้ำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้า
- จัดตั้งการพึ่งพาของงานเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินงานที่ชัดเจนระหว่างงานต่างๆ
4. การถ่ายทอดความรู้และการปิดบัญชี
การกระทำนี้ในรายการงานของคุณเป็นงานธุรการเล็กน้อยแต่จำเป็น ขั้นตอนในการยกเลิกบัญชีและสัญญาของลูกค้าต้องประกอบด้วย:
- การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโอนข้อมูลประจำตัวและบัญชี
- แจ้งให้พวกเขาทราบว่าบัญชีใดจะถูกปิดและสิ่งใดที่ยังสามารถเข้าถึงได้
นอกจากนี้ ให้เตรียมลูกค้าของคุณสำหรับขั้นตอนต่อไป. อาจรวมถึงการจัดทำรายการอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของพวกเขาอย่างอิสระ.
ระบบยกเลิกการให้บริการลูกค้าจัดการข้อมูลโครงการของลูกค้าทั้งหมดและบัญชีเพื่อให้การจัดการง่ายขึ้นในระหว่างการยกเลิกการให้บริการ ระบบเช่นนี้ทำให้กระบวนการยกเลิกการให้บริการเป็นมาตรฐานโดย:
- เริ่มต้นกระบวนการเลิกจ้าง
- การยกเลิกข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
- การสัมภาษณ์ออก
- ส่งแบบสอบถาม
- การสร้างรายการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการย้ายงานไปยังสถานะ
- การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างกระบวนการที่ร่างไว้อย่างดี
- การบันทึกกระบวนการโดยใช้เอกสาร
- การใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในระบบ (เช่น เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp) เพื่อทำให้การจัดการลูกค้าง่ายขึ้น
- การวางแผนติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
5. บันทึกเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
การรักษาเอกสารที่ครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายงาน และการติดต่อสื่อสาร เป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ การทำเช่นนี้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับคำถามหรือการชี้แจงเพิ่มเติมที่ลูกค้าอาจมีในอนาคต
นี่เป็นขั้นตอนที่ตรงไปตรงมาสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบการจัดการ โครงการที่ทันสมัยพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลต CRM ฟรีมากมายเพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้โดยเฉพาะ
เพื่อเสริมสิ่งนี้ClickUp Docsสามารถทำได้เพิ่มเติม:
- ตั้งค่าการแชร์เอกสารที่ปรับแต่งได้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และสมาชิกในทีม
- สร้างการนัดหมายติดตามลูกค้าตามกำหนดเวลาและบันทึกข้อมูลไว้
- เชื่อมต่อเอกสารกับกระบวนการทำงานของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการมอบหมายงาน ตรวจสอบสถานะโครงการ และอื่น ๆ
6. ขอคำแนะนำหรือการแนะนำจากลูกค้าของคุณ
อย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากลูกค้าของคุณหากพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรของคุณ แจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะขอบคุณหากได้รับคำแนะนำและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำลูกค้าของคุณ สิ่งนี้มักจะเป็นโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต
แต่จงเตรียมพร้อมรับคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ นำคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จากลูกค้าของคุณออกมา; มันช่วยให้คุณปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในระยะยาว
ในเรื่องนี้ การตั้งค่า การทำงานอัตโนมัติใน ClickUpช่วยให้การรวบรวมการแนะนำลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยในการรวบรวมการแนะนำลูกค้า:
- ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, SMS, หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อขอบคุณลูกค้าสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- เป้าหมายคือลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้งานและกระตุ้นให้พวกเขาใช้บริการซ้ำหรือบอกต่อประสบการณ์ให้กับผู้อื่น
7. มีความยืดหยุ่นสำหรับการร่วมมือในอนาคต
สุดท้าย—แต่ไม่แพ้กัน—ปิดเอกสารการยกเลิกการให้บริการลูกค้าด้วยคำพูดที่อบอุ่น: "เราต้องการที่จะร่วมงานกับคุณอีกครั้ง"
การแสดงความสนใจในความสำเร็จของพวกเขาให้มากกว่าการมีส่วนร่วมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเปิดโอกาสไว้สำหรับโครงการหรือความร่วมมือในอนาคต
หลังจากการเลิกจ้าง ให้ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเก่าตามประเภทโครงการและตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของลูกค้า คุณสามารถติดต่อฐานลูกค้าที่แบ่งกลุ่มแล้วผ่านข้อความและจดหมายข่าวที่ปรับให้เหมาะสม
นี่คือวิธีที่กระบวนการจัดการลูกค้าของ ClickUpช่วยเพิ่มขอบเขตของการทำงานร่วมกันในอนาคต:
- ส่งข้อความขอบคุณที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, ของขวัญ, หรือข้อเสนอ
- แบ่งปันเนื้อหาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่เคล็ดลับที่ช่วยเหลือลูกค้าของคุณในความพยายามและโอกาสในอนาคตของพวกเขา
เทมเพลตการจัดการลูกค้าที่หลากหลายของ Clickup ช่วยให้กระบวนการเลิกให้บริการลูกค้าทั้งหมดง่ายขึ้นโดยการรวมขั้นตอนและงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลิกให้บริการลูกค้าไว้ด้วยกัน การผสานรวมของ ClickUp เช่น อีเมลหรือแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AIทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
เทมเพลต Client Successของ ClickUp สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับการจัดการลูกค้าที่ออกจากระบบ เทมเพลตที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลบัญชีลูกค้าที่ซ้ำซ้อน
- ตรวจสอบสถานะของลูกค้าและความคืบหน้าของโครงการ
- มันช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้า
- มันจัดระเบียบกระบวนการด้วยความช่วยเหลือของรายการตรวจสอบ, ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวม
เปลี่ยนกระบวนการลาออกให้กลายเป็นโอกาสด้วย ClickUp
การยกเลิกการให้บริการลูกค้าไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่หากคุณรู้วิธีใช้ ClickUp ช่วยยกระดับกระบวนการยกเลิกการให้บริการของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยธุรกิจที่ให้บริการ เช่น ธุรกิจของคุณ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยกเลิกการให้บริการ
กำหนดข้อความของคุณผ่านหลายช่องทาง จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือของ AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลัง เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ปัจจุบัน หรืออนาคต ด้วย ClickUp Docs และอีกมากมาย
อย่าเชื่อคำพูดของเรา; เชื่อในกระบวนการลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และปลดล็อกศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ของระบบการยกเลิกการให้บริการลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ
คำถามที่พบบ่อย
กระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคตได้หรือไม่?
ใช่ กระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าที่ดำเนินการอย่างดีสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต
ประสบการณ์การออกจากงานในเชิงบวกสามารถสร้างความประทับใจที่ยาวนานให้กับลูกค้าของคุณ แสดงให้เห็นถึงความมืออาชีพ ความขอบคุณ และความเอาใจใส่ แม้กระทั่งในช่วงท้ายของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อาจทำให้ลูกค้าพิจารณาความร่วมมือในอนาคต แนะนำบริการของคุณให้กับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งกลับมาเป็นลูกค้าอีกครั้ง
ใช้กระบวนการเลิกจ้างให้เป็นประโยชน์เพื่อเปลี่ยนลูกค้าปัจจุบันของคุณให้กลายเป็นผู้ส่งเสริมแบรนด์ให้กับบริษัทของคุณ และเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าไว้ให้มากขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ภายในองค์กร ขยายระยะเวลาสัญญา และช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณผ่านการมอบประสบการณ์การเลิกจ้างที่ยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขา
ทำไมกระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าอย่างละเอียดจึงมีความสำคัญ?
กระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าอย่างละเอียดมีความสำคัญด้วยหลายเหตุผล ประการแรก มันทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อสุดท้ายในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของคุณ มันแสดงให้เห็นถึงความมืออาชีพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์โดยรวมของแบรนด์ของคุณ
ประการที่สอง มันวางรากฐานสำหรับการร่วมมือหรือโอกาสในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ กระบวนการเลิกจ้างที่มีประสิทธิภาพสามารถปูทางสำหรับการสื่อสารในอนาคตได้ เนื่องจากมีผู้รายงานว่า 15% ของผู้คนได้กลับมาใช้บริการกับผู้ให้บริการเดิมอีกครั้ง
นอกจากนี้ ขั้นตอนการออกจากงานยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การรวบรวมข้อเสนอแนะระหว่างขั้นตอนการออกจากงานจะช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาบริการของคุณให้ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าในอนาคต
ฉันจะทำให้กระบวนการเลิกให้บริการลูกค้าของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยกเลิกการให้บริการลูกค้าของคุณ:
- เริ่มต้นด้วยการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งสื่อสารให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
- พัฒนาแม่แบบมาตรฐานสำหรับอีเมล แบบสำรวจ หรือเอกสาร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันและประหยัดเวลา
- ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- นำระบบการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าโดยใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- มอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะภายในทีมของคุณเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและดำเนินการได้อย่างราบรื่น
- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ และระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง
ปรับใช้แนวทางเฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การออกจากงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิภาพ