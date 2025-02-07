แบบฟอร์มจดหมายลาออกฟรีสำหรับ Word

ถึงเวลาที่จะยุติความสัมพันธ์กับองค์กรปัจจุบันของคุณหรือยัง? แม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีและออกจากงานด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี การเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในตอนนี้คือยื่นจดหมายลาออก ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อบริษัทว่าคุณกำลังจะก้าวต่อไป
จดหมายลาออกที่เขียนอย่างดีจะช่วยให้คุณยุติการทำงานอย่างมืออาชีพและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ เพื่อช่วยให้คุณเขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพ เราได้รวบรวมเอกสารเทมเพลตจดหมายลาออกในรูปแบบ Word ฟรี ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ เทมเพลตเหล่านี้แก้ไขและปรับแต่งได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างจดหมายลาออกของคุณได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้การลาออกเป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มจดหมายลาออกที่ดี?
แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการลาออกจากงาน แต่การเขียนจดหมายลาออกอย่างง่าย เป็นมืออาชีพ และชัดเจนสามารถช่วยได้ คุณควรเลือกใช้แบบฟอร์มจดหมายลาออกที่ดีที่สุดซึ่งใช้งานง่าย มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตัดสินใจลาออกของคุณ จดหมายลาออกควรมีรายละเอียดสำคัญ เช่น:
- รายละเอียดของคุณ: ชื่อ, ตำแหน่งปัจจุบัน, แผนก, และข้อมูลติดต่อ
- วันที่: วันที่ปัจจุบันเพื่อเริ่มต้นระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าของคุณ
- ข้อมูลผู้รับ: ชื่อ, ตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, และแผนก (โดยปกติคือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณหรือผู้แทนฝ่ายบุคคล)
- คำทักทายที่เป็นทางการ: คำทักทายที่เป็นทางการ เช่น 'เรียน [ชื่อผู้รับ]'
- คำแถลงการลาออก: ให้ระบุเจตนาของคุณอย่างชัดเจนในการลาออก และวันที่มีผลบังคับใช้ของวันทำงานวันสุดท้ายของคุณ (ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านสองสัปดาห์เป็นมาตรฐานสำหรับส่วนใหญ่ขององค์กร)
- เหตุผลในการลาออก (ไม่บังคับ): หากสะดวกใจ คุณสามารถระบุเหตุผลในการลาออกได้สั้น ๆ เช่นการเริ่มงานใหม่หรือการก้าวสู่เส้นทางอาชีพใหม่ อย่าลงรายละเอียดมากเกินไป เนื่องจากคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระหว่างการสัมภาษณ์ลาออกหรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
- ความขอบคุณ: แสดงความซาบซึ้งในโอกาสและประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัท
- ข้อคิดเห็นปิดท้าย: เสนอความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านและรับรองการส่งมอบงานที่ราบรื่น
- ด้วยความเคารพ: การปิดท้ายอย่างเป็นทางการ เช่น 'ขอแสดงความนับถือ' ตามด้วยลายเซ็นของคุณ
5 แบบฟอร์มจดหมายลาออกภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมายลาออกอาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายสิ่งที่เราต้องการจะใส่ลงไป อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทมเพลตประวัติย่อ เทมเพลตจดหมายลาออกที่ดีที่สุดจะเน้นที่การสื่อสารให้สำเร็จด้วยคำที่เหมาะสม
นี่คือเทมเพลต Word บางส่วนที่จะช่วยคุณเขียนจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการในรูปแบบที่มีโครงสร้าง:
1. ตัวอย่างจดหมายลาออกโดย ClickUp
การยุติความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับพนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันจดหมายยกเลิกสัญญาโดย ClickUpมอบกรอบการทำงานที่น่าเชื่อถือและใช้งานง่ายเพื่อเป็นแนวทางให้คุณตลอดกระบวนการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังจะยกเลิก วันที่ยกเลิก และเหตุผลในการยกเลิกได้ นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถแสดงความขอบคุณอีกครั้งสำหรับบริการที่ได้มอบให้
ทำไมเราถึงชอบมัน?
- จัดทำในรูปแบบเอกสาร ClickUp ที่ใช้งานง่าย
- ช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดการยกเลิกสัญญาเป็นไปอย่างชัดเจน
- ใช้ภาษาที่สุภาพและมืออาชีพเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ
- ความสะดวกในการเพิ่มงานหรือเรื่องที่ยังค้างอยู่ก่อนสิ้นสุด
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการที่ต้องการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมและมืออาชีพ พร้อมทั้งสื่อสารรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด
2. ตัวอย่างจดหมายลาออกโดย Easy Legal Docs
หากคุณต้องการจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการที่เรียบง่ายและมินิมอล ลองพิจารณา เทมเพลตแบบเรียบง่าย ที่ใช้รูปแบบดั้งเดิม เทมเพลตจดหมายลาออกจาก Easy Legal Docs มีโครงสร้างที่ชัดเจนและกระชับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางที่ตรงไปตรงมา
เน้นที่องค์ประกอบสำคัญ ของจดหมายลาออก เพื่อให้คุณสื่อสารการลาออกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมืออาชีพ
ทำไมเราถึงชอบมัน?
- โครงสร้างที่ตรงไปตรงมา
- แก้ไขได้ง่ายใน Microsoft Word
- รวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด เช่น หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ตำแหน่งปัจจุบัน การแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ และข้อกำหนดอื่นๆ ของเอกสารทางการ
- เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมืออาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจแบบดั้งเดิมและองค์กรขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการสร้างจดหมายลาออกที่มีโครงสร้างดีโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การลาออกของพวกเขาถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตัวอย่างจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพโดย Template. Net
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ จดหมายลาออกที่เป็นทางการและดูดี คือเทมเพลตจดหมายลาออกแบบมืออาชีพจาก Template. Net. เทมเพลตนี้มีการจัดรูปแบบที่เป็นมืออาชีพซึ่งช่วยให้สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนและกระชับ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในองค์กรและธุรกิจ
ทำไมเราถึงชอบมัน?
- น้ำเสียงที่เป็นทางการพร้อมภาษาที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
- สามารถแก้ไขได้ในรูปแบบ Word, ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย
- ให้พื้นที่สำหรับอธิบายเหตุผลในการลาออกหากต้องการ
- รวมถึงตัวเลือกในการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
- ประกอบด้วยองค์ประกอบการออกแบบแบบมินิมอลเพื่อสร้างโทนที่ดูเรียบหรู
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมที่ต้องการรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้นเมื่อต้องส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ
4. ตัวอย่างจดหมายลาออกเกษียณอายุขำขันโดย Template. Net
ลองนึกภาพการเพิ่มอารมณ์ขันเล็กน้อยให้กับชีวิตของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณดูสิ!เทมเพลตจดหมายลาออกตลกจาก Template. Net รับประกันว่าจะทำเช่นนั้นได้ ลองพิจารณาดูหากคุณต้องการลาออกด้วยอารมณ์ขันในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไว้
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเกษียณอายุ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถลาออกจากงานได้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ. ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งน้ำเสียงที่สุภาพ, มันยัง เพิ่มความเป็นตัวเอง ลงในรูปแบบจดหมายลาออกแบบดั้งเดิม, พร้อมอวยพรให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและเสนอการสนับสนุนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน.
ทำไมเราถึงชอบมัน?
- อารมณ์ขันแต่ให้เกียรติ
- ไฟล์ Word ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของคุณ
- วิธีสนุกสนานในการประกาศการเกษียณอายุและการจากไปของคุณ
- มีพื้นที่สำหรับแสดงความขอบคุณและส่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสหรือผู้ที่ทำงานในองค์กรมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการประกาศเกษียณอายุที่น่าจดจำและสร้างความประทับใจในเชิงบวก
5. ตัวอย่างจดหมายลาออกสั้นอย่างเป็นทางการโดย Template. Net
คุณชอบให้สิ่งต่าง ๆ ง่าย ๆ ไหม? แบบฟอร์มจดหมายลาออกสั้น ๆ แบบทางการโดย Template. Net ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการส่งจดหมายลาออกที่ ตรงไปตรงมาและกระชับ
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการส่งจดหมายลาออกอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงต้องการให้แน่ใจว่าจดหมายนั้นเรียบร้อยและสุภาพ
ทำไมเราถึงชอบมัน?
- รูปแบบที่เรียบง่ายและกระชับ เหมาะสำหรับการส่งงานอย่างรวดเร็ว
- โครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของจดหมายลาออก
- มีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการ รวมถึงระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท วันทำงานสุดท้าย และข้อมูลอื่นๆ
- เน้นที่น้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพโดยไม่ใส่รายละเอียดที่ไม่จำเป็น
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตัดสินใจลาออกโดยไม่ลงรายละเอียดมากเกินไป ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นทางการและความสุภาพ
ข้อจำกัดในการใช้ Word สำหรับจดหมายลาออก
Microsoft Word เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนและบันทึกเอกสารที่มีเนื้อหาเป็นข้อความ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้นอาจพบข้อจำกัดหลายประการกับเครื่องมือนี้ เช่น:
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ถูกจำกัด: Word มีข้อจำกัดเมื่อออกแบบหรือรวมการจัดรูปแบบข้อความที่ซับซ้อน หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใน Word อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้จดหมายลาออกของคุณมีลักษณะที่เหมาะสม
- การขาดการควบคุมเวอร์ชัน: การจัดการกับหลายเวอร์ชันหรือการแก้ไขของจดหมายลาออกใน Word อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากคุณไม่บันทึกไฟล์โดยใช้ชื่อที่เหมาะสม คุณอาจเผชิญกับความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชันที่ทันสมัยที่สุด
- การผสานการทำงานที่จำกัด: เอกสาร Word อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ดีนัก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียหากคุณต้องการประสานงานการลาออกของคุณกับงานหรือการสื่อสารอื่น ๆ นี่เป็นเรื่องที่ยากเป็นพิเศษหากคุณต้องการรวมรายละเอียดของงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของคุณไว้ด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องดึงข้อมูลนี้ออกจากเครื่องมือจัดการโครงการด้วยตนเองแล้วนำมาเขียนลงในจดหมายลาออกของคุณ
ทางเลือกแทนแบบฟอร์มจดหมายลาออกในรูปแบบ Word
แม้ว่า Microsoft Word และเทมเพลตจดหมายลาออกหลายแบบจะช่วยคุณทำงานให้เสร็จได้ แต่ยังมีทางเลือกที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า นั่นคือClickUp
ClickUp มอบประสบการณ์ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งระบุกิจกรรมสำคัญและขั้นตอนถัดไปเพื่อช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ว่าจ้างปัจจุบันของคุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้คุณสามารถแจ้งลาออกได้อย่างเรียบร้อยโดยแทบไม่มีปัญหาหรือความยุ่งยาก
จัดการเอกสารและสร้างคลังความรู้โดยใช้ ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับวิกิและเอกสารทั้งหมดของคุณได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดรูปแบบจดหมายลาออกของคุณ รวมถึงถ่ายโอนความรู้ที่สำคัญในวิธีที่เข้าใจได้ง่าย
เอกสารอนุญาตให้คุณ:
- ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์: สร้างจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพโดยใช้ /คำสั่ง slash และ คุณสมบัติ rich-text ขั้นสูง เพื่อให้ดูเรียบร้อย เพิ่มสี ตัวหนา หรือตัวเอียงให้กับข้อความ ใช้ภาษา markdown เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และออกแบบเอกสารในแบบของคุณโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หากคุณต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้หรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยปรับปรุงจดหมายลาออกของคุณ ให้พวกเขาเพิ่มความคิดเห็นหรือเสนอการแก้ไขได้ ต่างจาก Word ที่การควบคุมเวอร์ชันและการแลกเปลี่ยนอีเมลอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ClickUp Docs มอบแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้ ข้อเสนอแนะและการอัปเดตทันที
- เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา: ต้องการทบทวนจดหมายลาออกของคุณในภายหลังหรือไม่? ต่างจากเอกสาร Word ที่อาจต้องส่งอีเมลหรือแชร์ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ClickUp Docs สามารถเข้าถึง แก้ไข และแชร์ได้โดยตรงจาก แพลตฟอร์มหรือแอป ClickUp มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายที่มากขึ้น
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของคุณ เช่น การส่งมอบโครงการหรือการนัดหมายประชุม ได้โดยตรงภายใน ClickUp การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทุกแง่มุมของการลาออกของคุณได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงเทมเพลตจดหมายลาออก
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือเทมเพลตจดหมายลาออกที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณใช่หรือไม่? ใช้พลังของClickUp Brain ระบบเครือข่ายประสาทที่ผสานรวมเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ ด้วยการให้คำแนะนำง่ายๆ กับผู้ช่วย AI คุณจะสามารถ:
- สร้างร่างพื้นฐาน: ใช้ผู้เขียน AI เพื่อสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำเฉพาะ ช่วยคุณสร้างร่างแรกที่สมบูรณ์แบบพร้อมสำหรับการปรับปรุง
- ปรับปรุงน้ำเสียงและภาษา: ปรับปรุงภาษาและน้ำเสียงของจดหมายของคุณให้เหมาะสมหรือเป็นทางการในบริบทที่ต้องการ และสร้างความประทับใจเชิงบวกแก่ผู้อ่าน
- ตรวจทานจดหมายของคุณ: ใช้ความสามารถในการตรวจทานขั้นสูงเพื่อจับข้อผิดพลาดและแนะนำการปรับปรุงคำที่อาจพลาดในเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ของ Word แบบดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้จดหมายลาออกของคุณปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และความไม่สอดคล้องกัน พร้อมทั้งใช้คำที่ถูกต้องเพื่อสื่อสารความคิดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- สรุปข้อมูล: สรุปประเด็นสำคัญในจดหมายลาออกของคุณเพื่อสร้างข้อความสั้น ๆที่คุณสามารถแชร์เมื่อออกจากพื้นที่ทำงานใน Slack หรือในแชทส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานบางคนในวันทำงานสุดท้าย
โบนัส:แม่แบบจดหมายลาออกใน Google Docs!
เขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพโดยใช้ ClickUp
การเขียนจดหมายลาออกมักเป็นเรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังตั้งตารอที่จะได้งานใหม่หรือสำรวจเส้นทางใหม่ในอาชีพของคุณ
แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ที่ดีกับนายจ้างปัจจุบันของคุณ ก็ควรเขียนจดหมายลาออกอย่างสุภาพ แสดงความขอบคุณ และจบความสัมพันธ์ด้วยดี วิธีนี้จะช่วยให้คุณยังคงสามารถกลับเข้าทำงานกับบริษัทเดิมได้หากตัดสินใจยกเลิกการตอบรับงานด้วยเหตุผลใดก็ตามและเดินหน้าในเส้นทางอาชีพของคุณต่อไป
แม้ว่าแม่แบบจดหมายลาออกใน Word จะตอบโจทย์การใช้งาน แต่ ClickUp มอบวิธีการจัดการการลาออกของคุณที่มีความยืดหยุ่นและไร้ความเครียดมากกว่า ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่ง คุณสามารถผสานจดหมายลาออกของคุณกับงานที่ยังค้างอยู่และขั้นตอนต่อไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าการลาออกของคุณเป็นไปอย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน
พร้อมที่จะเห็นความแตกต่างหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพของคุณ