วิธีการยกเลิกการตอบรับงาน

การได้งานทำอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ใกล้เคียงกันมาก? การยกเลิกข้อเสนอการจ้างงานที่คุณได้รับแล้วโดยไม่เกิดผลกระทบทางวิชาชีพใดๆ
ลองคิดดู—คุณได้ติดต่อบริษัทเพื่อสมัครงาน ส่งใบสมัคร เข้าร่วมสัมภาษณ์หลายครั้ง และได้รับข้อเสนอ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มงาน มีบางสิ่งทำให้คุณต้องคิดทบทวนอีกครั้ง อาจเป็นเหตุฉุกเฉินในครอบครัว? หรือข้อเสนอที่ดีกว่าจากที่อื่น?
ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือคุณต้องยกเลิกการตอบรับงานด้วยความสุภาพ มีไหวพริบ และมีความเป็นมืออาชีพในระดับสูง การละเลยที่จะทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ผลเสียหลายประการ รวมถึงการถูกขึ้นบัญชีดำจากองค์กรนั้น ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่เสียหาย และอาจถึงขั้นมีปัญหาทางกฎหมาย
แต่อย่ากังวลไป เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงวิธีการยกเลิกการตอบรับงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
เหตุผลในการยกเลิกการตอบรับข้อเสนองาน
นี่คือเหตุผลบางประการที่มักทำให้ใครบางคนตัดสินใจอย่างยากลำบากนี้:
ค่าตอบแทนไม่เพียงพอ
สำหรับคนส่วนใหญ่ เงินเป็นแรงจูงใจหลักในการทำงาน ดังนั้น เมื่อพวกเขาพบว่าแพ็คเกจเงินเดือนที่เสนอไม่สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา พวกเขามักจะปฏิเสธข้อเสนองานนั้น ไม่ว่าบริษัทจะมีชื่อเสียงเพียงใดก็ตาม
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพ
สมมติว่าคุณมีแรงจูงใจในการสมัครงานเพราะเพื่อนร่วมงานของคุณสมัครงานนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว คุณพบว่าคำอธิบายงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพของคุณเลย ตอนนี้มันไม่สมเหตุสมผลที่จะยอมลดความทะเยอทะยานในอาชีพของคุณเพื่อตำแหน่งงานที่จะไม่พาอาชีพของคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการ ในกรณีนั้น ทางออกเดียวที่เป็นไปได้อาจเป็นการปฏิเสธข้อเสนอนั้น
ข้อเสนอที่ดีกว่าจากที่อื่น
หากคุณได้รับข้อเสนองานที่แข่งขันกัน—ซึ่งมีแพ็กเกจเงินเดือนที่สูงกว่า โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพที่ดีกว่า และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ—คุณย่อมต้องการเลือกสิ่งที่ดีกว่าตามธรรมชาติ
สภาพการทำงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
ลองนึกภาพนี้: คุณสมัครงานที่องค์กรแห่งหนึ่งและได้รับข้อเสนองาน แต่ขณะที่คุณเลื่อนดูโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์รีวิวงาน คุณพบว่าอดีตพนักงานของบริษัทได้ระบุถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษ ในกรณีนี้ คุณอาจเลือกที่จะไม่ดำเนินการในกระบวนการเริ่มต้นงานต่อไป
เหตุผลส่วนตัว
สมมติว่าคุณไม่ทราบว่างานนี้ต้องการให้คุณย้ายไปอยู่เมืองใหม่ หรือบางทีคุณอาจสมัครงานที่ต้องทำงานในสถานที่จริงโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่สภาพสุขภาพหรือสถานการณ์ส่วนตัวของคุณไม่อนุญาตให้คุณเดินทางไปทำงานทุกวัน ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยกเลิกการตอบรับงาน
วิธีขอถอนการตอบรับงานอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนที่อธิบายวิธีการยกเลิกการเสนอตำแหน่งงานอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ:
ขั้นตอนที่ 1: คิดให้รอบคอบ
เมื่อคุณถอนการตอบรับแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ ดังนั้น โปรดใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบ ประเมินเหตุผลอย่างถี่ถ้วนว่าทำไมคุณถึงต้องการถอนการตอบรับของคุณ ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจของคุณมีความรอบคอบ และเข้าใจว่าเมื่อคุณดำเนินการแล้ว จะไม่มีโอกาสพิจารณาเพิ่มเติมอีก
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสัญญา
ก่อนเริ่มกระบวนการถอนตัว ให้ตรวจสอบสัญญาจ้างงานที่คุณได้ลงนามกับองค์กรไว้ เอกสารเหล่านี้มักจะมี เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการลาออก การยกเลิกสัญญา ฯลฯ และการละเมิดอาจส่งผลทางกฎหมายได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายแรงงานและการจ้างงานอาจช่วยได้
ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อเสนองานที่ได้รับการยอมรับแล้ว อย่าลังเลที่จะแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทราบ ให้ตอบกลับ ทันทีหลังจากที่คุณได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรมีเวลาเพียงพอในการสรรหาผู้มาแทนคุณ หากคุณแจ้งผู้จัดการฝ่ายสรรหาทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณช้าเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อทีมและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงในสายอาชีพของคุณได้
ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาทางเลือก
เมื่อคุณติดต่อผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานเกี่ยวกับการยกเลิกการตอบรับงานของคุณ พวกเขาอาจพยายามโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคุณ พวกเขาอาจเสนอทางเลือก เช่น การขึ้นเงินเดือน สิทธิการลาเพิ่มเติม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
พิจารณาทางเลือกเหล่านี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบและรอบด้านก่อนที่จะสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายสรรหา. ถามตัวเองว่ามีผลประโยชน์เพิ่มเติมใดบ้าง (เช่น เงินเดือนที่ดีกว่า วันลาที่มากขึ้น ฯลฯ) ที่จะทำให้คุณไม่เปลี่ยนใจจากงานใหม่หรือไม่
ขั้นตอนที่ 5: สื่อสารการตัดสินใจของคุณ
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะแจ้งการตัดสินใจของคุณต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหา การซื่อสัตย์ สุภาพ และให้เกียรติเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการนี้ อย่าใช้ข้อแก้ตัวที่อ่อนแอหรือคลุมเครือ แต่ให้ระบุเหตุผลที่จริงใจและซื่อสัตย์สำหรับการยกเลิกการตัดสินใจของคุณ แสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับ และขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณ
ความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและความสุภาพในวิชาชีพ
การยกเลิกการตอบรับงานหมายถึงการถอนตัวออกจากข้อผูกพันที่คุณได้ตกลงไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสายอาชีพ อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้อาจส่งผลตามมาหลายประการ (ซึ่งเราจะกล่าวถึงในภายหลังของบทความนี้) แต่หากคุณไม่มีทางเลือกอื่น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือ รักษาความสุจริตใจ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ ตลอดกระบวนการถอนตัว
นี่คือเหตุผลที่คุณควรยกเลิกการตอบรับงานด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพสูงสุด:
- ทำให้ภาพลักษณ์ของคุณในอุตสาหกรรมยังคงเป็นบวก
- ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับนายจ้าง
- ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมืออาชีพที่มีจริยธรรม
- เปิดโอกาสสำหรับการร่วมมือในอนาคตกับองค์กร
- ช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ทางวิชาชีพที่ซับซ้อนด้วยความรอบคอบ
แจ้งข่าว: วิธีการสื่อสารที่ควรใช้
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการยกเลิกการตอบรับงานด้วยความซื่อสัตย์ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไร? ด้วยการเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
นี่คือวิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิมสี่วิธีสำหรับการยกเลิกข้อเสนอการจ้างงานและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี:
การโทร
การโทรศัพท์เป็นวิธีที่พบมากที่สุดในการแจ้งผู้จัดการฝ่ายสรรหาของคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกการตอบรับงาน มันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและเป็นส่วนตัว และช่วยให้สามารถสนทนาและอธิบายได้ทันที อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของการตัดสินใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณรู้สึกประหม่า ก่อนการโทรแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะถอนการตอบรับเข้าทำงาน ลองเขียนประเด็นสำคัญที่คุณต้องการสื่อและฝึกพูดล่วงหน้า
จดหมายอย่างเป็นทางการ
แม้ว่าจะไม่ใช่แนวปฏิบัติทั่วไปในองค์กรอีกต่อไปแล้ว แต่คุณยังสามารถเขียนจดหมายฉบับจริงถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาเพื่อยกเลิกการตอบรับงานได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างเป็นทางการและสุภาพมากขึ้น ข้อเสียคือจดหมายอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงมือผู้รับ (เว้นแต่คุณจะนำไปส่งด้วยตนเอง) และอาจทำให้การสื่อสารล่าช้า
อีเมล
ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเขียนอีเมลเพื่อยกเลิกการตอบรับงาน. มันรวดเร็ว, เป็นมืออาชีพ, และให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ.
อีเมลก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเช่นกันหากคุณรู้สึกกังวลใจที่จะพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาทางโทรศัพท์ ต่างจากการโทรศัพท์หรือการประชุมผ่านวิดีโอ คุณสามารถใช้เวลาในการเรียบเรียงข้อความได้อย่างรอบคอบ เพื่อสื่อสารเหตุผลในการยกเลิกการสมัครงานของคุณอย่างกระชับโดยไม่ดูไม่เป็นมืออาชีพหรือขาดความมั่นใจ
นอกจากนี้ ยังมี เครื่องมือออนไลน์และ ซอฟต์แวร์สื่อสาร ที่สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ และClickUpเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาเครื่องมือเหล่านั้น
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ฟีเจอร์ล้ำสมัยของมันช่วยให้คุณยกระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการของคุณ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถเขียนและแก้ไขอีเมลธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับขนาดและสไตล์ตัวอักษรตามต้องการ ปรับความกว้างของหน้า และแนบภาพหน้าจอ ไฟล์ PDF และไฟล์อื่นๆ ไปยังอีเมลของคุณได้โดยตรง
ลืมติดตามความคิดของตัวเองอยู่บ่อย ๆ ใช่ไหม? โหมดโฟกัสจะตัดเสียงรบกวนจากการแจ้งเตือนอื่น ๆ ออกขณะที่คุณกำลังทำงานกับเอกสาร เพื่อให้คุณมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกจากนี้ ฟีเจอร์เอกสารยังคอยติดตามจำนวนคำของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้อีเมลของคุณกลายเป็นจดหมายยาวเหยียดที่วกวนอีกด้วย
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp Docs ยังให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเขียนอีเมลยกเลิกการตอบรับงานอย่างมืออาชีพ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Gmail คุณจึงสามารถส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาของคุณได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มนี้
แต่เดี๋ยวก่อน มันยังไม่จบแค่นั้น คุณยังสามารถผสาน ClickUp Docs กับClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกด้วย ด้วยผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถเขียนอีเมลที่ปรับแต่งได้ละเอียดที่สุดด้วยเพียงไม่กี่คำสั่ง คุณเพียงแค่ขอให้ ClickUp Brain เขียนอีเมลเพื่อยกเลิกการตอบรับงาน และคุณจะได้รับร่างที่สมบูรณ์แบบภายในไม่กี่วินาที! นี่คือตัวอย่างอย่างรวดเร็ว:
การประชุมแบบพบปะ
ในสถานการณ์พิเศษ ขอแนะนำให้คุณนัดหมายการประชุมแบบพบหน้ากับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกเลิกการจ้างงานของคุณ นี่เป็นทางเลือกหากคุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือได้รับการแนะนำผ่านผู้ติดต่อส่วนตัว
การประชุมแบบพบหน้ากันทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับข้อความของคุณ คุณสามารถแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ต่อหน้าและแสดงความเสียใจอย่างจริงใจสำหรับการถอนตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการติดตามด้วยอีเมลอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นบันทึกการตัดสินใจ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีลาออกจากงานโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ในสายอาชีพ
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธข้อเสนองานหลังจากยอมรับ
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะปฏิเสธข้อเสนองานอย่างมืออาชีพหลังจากที่คุณตอบรับไปแล้ว แต่คำถามต่อไปคือ คุณจะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณได้อย่างไร?
นี่คือรายการของข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกการตอบรับงานและวิธีป้องกัน
ข้อเสีย # 1: ไม่มีการพิจารณาในอนาคต
เมื่อคุณปฏิเสธข้อเสนองานจากบริษัทหลังจากที่คุณยอมรับมันในตอนแรกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะไม่พิจารณาคุณสำหรับโอกาสในอนาคต
การทำเช่นนั้นอาจทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้ พวกเขาอาจถึงขั้นขึ้นบัญชีดำผู้สมัครประเภทนี้อย่างถาวรด้วยซ้ำ แต่หากบริษัทนั้นเป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม และคุณไม่ต้องการตัดโอกาสในอนาคต การดำเนินการขอยกเลิกการลาออกอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
วิธีป้องกันสิ่งนี้?
- อย่ารอให้ถึงวันเริ่มงานของคุณ—แจ้งผู้จัดการฝ่ายที่รับสมัครเกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าร่วมงานของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- รักษาความเป็นมืออาชีพตลอดการสัมภาษณ์ออกหรือการสนทนาหลังการยกเลิกข้อเสนอ หากมี แสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอและขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่การตัดสินใจของคุณอาจก่อให้เกิด
- จงซื่อสัตย์เกี่ยวกับเหตุผลของคุณ แต่อย่าให้รายละเอียดมากเกินไป สิ่งนี้จะสะท้อนถึงความเคารพที่คุณมีต่องานและเวลาของทีมผู้ว่าจ้าง
ข้อเสียที่ 2: ชื่อเสียงทางวิชาชีพเสียหาย
การยกเลิกการตอบรับงานในนาทีสุดท้ายอาจดูไม่เป็นมืออาชีพและถูกมองในแง่ลบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ชื่อเสียงของคุณเสียหายไม่เพียงแต่ในองค์กรนั้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย
อาจถึงขั้นขัดขวางโอกาสของคุณในการได้งานในบริษัทในฝันของคุณ
วิธีป้องกันสิ่งนี้?
- โปรดระวังน้ำเสียงในการสื่อสารของคุณ ให้สงบ สุภาพ และมีความสุภาพอยู่เสมอ สิ่งนี้จะช่วยรักษาภาพลักษณ์ในสายอาชีพของคุณ
- กรุณาส่งจดหมายขอบคุณไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล แสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการพิจารณา
ข้อเสียที่ 3: ผลกระทบทางกฎหมาย
หากคุณปฏิเสธข้อเสนองาน คุณอาจประสบปัญหาทางกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้ลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว องค์กรสามารถถือว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาได้
นอกจากนี้ คุณอาจต้องชำระค่าปรับทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องเสียไปในการเริ่มกระบวนการสรรหาและจ้างงานใหม่
วิธีป้องกันสิ่งนี้?
- โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาของคุณอย่างละเอียดก่อนยกเลิกการยอมรับ
- แจ้งผู้จัดการฝ่ายสรรหาเกี่ยวกับการยกเลิกของคุณโดยเร็วที่สุด
- มุ่งหวังที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้จัดการฝ่ายจ้างงานเพื่อลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด
ข้อเสียที่ 4: ความไม่มั่นคงทางการเงิน
ข้อเสียที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของการยกเลิกการตอบรับงานคือความไม่มั่นคงทางการเงินที่ตามมา
สมมติว่าคุณตัดสินใจไม่รับงานเพราะมันไม่สนับสนุนเป้าหมายในอาชีพของคุณ แล้วจะทำอย่างไรต่อไป? คุณกลับมาอยู่ในสถานะว่างงานหรือทำงานอย่างไม่มีความสุข (เนื่องจากคุณกำลังมองหางานใหม่) สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้สมัครงานอย่างจริงจังหรือไม่มีโอกาสอื่นที่จะพึ่งพาได้
วิธีป้องกันสิ่งนี้?
- มีแผนสำรองไว้—พยายามหาตำแหน่งที่ดีกว่าในองค์กรอื่นก่อนที่จะยกเลิกตำแหน่งนี้เพื่อให้เส้นทางอาชีพของคุณกลับมาเป็นไปตามแผน
- รักษาเงินสำรองฉุกเฉินไว้เพื่อดำรงชีวิตในระหว่างช่วงว่างงาน
- ตรวจสอบงบประมาณของคุณอย่างใกล้ชิด พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด
ข้อเสียที่ 5: ความเครียดและความวิตกกังวล
ในตลาดงานที่ผันผวน คุณอาจรู้สึกเครียดและวิตกกังวลหลังจากยกเลิกการเสนอตำแหน่งงาน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ และท้ายที่สุดคือความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
วิธีป้องกันสิ่งนี้?
- สร้างระบบสนับสนุนและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณต้องการ แม้ในขณะที่คุณยังคงหางานอยู่
- ค้นหาผู้ให้คำปรึกษาอาชีพที่สามารถช่วยแนะนำคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
- พัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายวิชาชีพของคุณไปพร้อมกับการหางานใหม่
การปฏิเสธข้อเสนองานหลังจากที่ได้ตอบรับไปแล้วนั้นเหมาะสมหรือไม่?
พูดตามตรง ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามนี้
ความจริงก็คือ การยกเลิกงานหลังจากที่ได้ตอบรับแล้วถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพในตลาดการจ้างงานปัจจุบัน การกระทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในสายอาชีพของคุณ และทำให้โอกาสในการทำงานกับองค์กรนั้นในอนาคตลดน้อยลง
แต่ก็มีบางครั้งที่สถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ แม้จะตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คุณอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยกเลิกการตอบรับงาน
ในสถานการณ์เช่นนี้ การถอยหลังกลับก็ไม่ใช่เรื่องผิด หากคุณมีเหตุผลที่มั่นคงในการยกเลิกการตอบรับงาน ให้ดำเนินการด้วยความเป็นมืออาชีพ ความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจต่อทีมผู้ว่าจ้างที่กล้าเสี่ยงเลือกคุณ
รับมือกับสถานการณ์ทางวิชาชีพที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp!
และนี่คือทั้งหมดที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการตอบรับงานอย่างมืออาชีพ ในที่สุด ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสื่อสารเหตุผลในการปฏิเสธงานไปยังนายจ้างที่คาดหวังได้ดีเพียงใด
คุณสามารถใช้ ClickUp ได้เสมอเพื่อสร้างอีเมลและข้อความที่มีประสิทธิภาพและรอบคอบ ซึ่งสื่อถึงความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพของคุณ โดยไม่ต้องทำงานหนักเพียงลำพัง
ลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรีสมัครที่นี่!
คำถามที่พบบ่อย
การลาออกจากงานก่อนที่จะเริ่มงานนั้นถูกกฎหมายหรือไม่?
สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ลงนามในสัญญากับนายจ้างหรือไม่ หากใช่ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอย่างละเอียด เนื่องจากอาจกำหนดให้คุณต้องยอมรับหรือยกเลิกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหากต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม
คุณสามารถลาออกจากงานที่เพิ่งเริ่มได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถลาออกจากงานที่คุณเพิ่งเริ่มได้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสัญญาจ้างงานของคุณเพื่อดูว่ามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดบ้างที่ควบคุมการลาออกโดยสมัครใจของคุณหรือไม่
การยกเลิกการตอบรับข้อเสนอเพื่อไปรับข้อเสนออื่นนั้นผิดหรือไม่?
แม้ว่าการยกเลิกข้อเสนองานเพื่อไปรับตำแหน่งอื่นจะไม่ใช่เรื่องผิดโดยเนื้อแท้ แต่คุณควรระมัดระวังวิธีการดำเนินการ เพราะผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมและอาจมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความซื่อสัตย์ การยกเลิกการตอบรับงานเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ซึ่งควรดำเนินการด้วยความมืออาชีพและความเคารพ