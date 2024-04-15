วิธีนำอาชีพของคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง (10 ขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง)

การสะดุดในอาชีพ คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ทำให้การก้าวหน้าหรือการพัฒนาในอาชีพของคุณหยุดชะงักหรือถูกขัดขวาง ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในอาชีพของคุณได้
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียงาน, การหยุดงานเพื่อสุขภาพ, การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร, การไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง, หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี, การสะดุดในอาชีพสามารถทำลายการก้าวหน้าทางอาชีพของคุณและขัดขวางเป้าหมายของคุณได้
โปรดจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ได้กำหนดเส้นทางอาชีพของคุณเสมอไป แม้ว่าจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่มันก็เป็นโอกาสสำหรับการเติบโต การทบทวนตนเองและโอกาสในการตั้งเป้าหมายและความปรารถนาในอาชีพของคุณใหม่
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอุปสรรคในอาชีพ และนำเสนอขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้อาชีพของคุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง!
ค้นพบเครื่องมือและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้อีกครั้ง เพิ่มความมั่นใจ และประสบความสำเร็จเมื่อคุณกลับไปทำงาน
การเข้าใจการถดถอยในอาชีพ
การสะดุดในอาชีพสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อบุคคลและเส้นทางอาชีพของพวกเขาในลักษณะที่แตกต่างกัน:
- การสูญเสียงาน: สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, การควบรวมกิจการ, และปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง: คุณอาจถูกมองข้ามจากการเลื่อนตำแหน่งที่คุณคาดหวังหรือรู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหมาะสม อาจเป็นเพราะโอกาสมีจำกัดหรือไม่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ
- ความท้าทายในสภาพแวดล้อมการทำงาน: การเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ ขาดโอกาสในการเติบโต การประเมินผลงานในแง่ลบ การตักเตือน หรือการไม่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท อาจนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและความไม่พึงพอใจ และในที่สุดอาจขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ
- ช่องว่างทักษะ: การขาดทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพที่ต้องการอาจทำให้รู้สึกติดขัดหรือไม่สามารถก้าวหน้าได้
- ความรู้ล้าสมัย: เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในสาขาของคุณอาจทำให้ทักษะปัจจุบันของคุณล้าสมัยได้ ทำให้จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- สถานการณ์ส่วนตัว: แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปในทางลบเสมอไป การหยุดงาน เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร สุขภาพจิต สุขภาพกาย การย้ายถิ่นฐาน ความรับผิดชอบในการดูแล หรือการพัฒนาตนเอง อาจทำให้เกิดช่องว่างที่มองเห็นได้ในประวัติการทำงานของคุณ
คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้มากมายผ่านความอดทน, เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจากเพื่อน, ครอบครัว, และเพื่อนร่วมงาน, และการลงทุนในพัฒนาการส่วนตัวและอาชีพของคุณ.
บทบาทของความยืดหยุ่นในการเอาชนะอุปสรรค
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ, ความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์ยากและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะอุปสรรคทางอาชีพ. บุคคลที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจมีลักษณะสำคัญหลายประการ:
- ความยืดหยุ่น: ความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง, เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ, และค้นหาเส้นทางอาชีพทางเลือก
- ความอดทน: ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ต่อไปแม้เผชิญกับความท้าทายและความล้มเหลว และความสามารถในการลุกขึ้นใหม่หลังจากความล้มเหลว
- ความมองโลกในแง่ดี: ทัศนคติเชิงบวกที่มุ่งเน้นโอกาสมากกว่าการจมอยู่กับความล้มเหลว และเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเอาชนะความท้าทายได้
- ระบบสนับสนุน: เครือข่ายที่แข็งแกร่งของครอบครัว, เพื่อน, ผู้ให้คำปรึกษา, หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์, คำแนะนำ, และทรัพยากร
- การตระหนักรู้ในตนเอง: ความสามารถในการสะท้อนถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ค่านิยม และเป้าหมายของตนเอง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวในอาชีพ
การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโต การดูแลตนเอง การแสวงหาความช่วยเหลือ และการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการยอมรับความยืดหยุ่น คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคในอาชีพได้ และก้าวออกมาอย่างแข็งแกร่งขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น รวมถึงบรรลุเป้าหมายในอาชีพของคุณ
และเราจะแสดงให้คุณเห็น!
10 ขั้นตอนในการนำอาชีพของคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
การเผชิญกับอุปสรรคในอาชีพอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเส้นทาง ด้วยความมุ่งมั่นและแนวทางที่ถูกต้อง คุณสามารถนำชีวิตการทำงานของคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้
นี่คือ 10 ขั้นตอนเพื่อทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นและนำทางคุณสู่การเริ่มต้นอาชีพใหม่ให้ประสบความสำเร็จ:
1. ระบุและเอาชนะปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพ
แม้ว่าอุปสรรคในอาชีพอาจทำให้ท้อแท้และรบกวนได้ แต่บ่อยครั้งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติ
กุญแจสำคัญในการฟื้นตัวอยู่ที่การเอาชนะอุปสรรคในทันที และการระบุตัวกระตุ้นที่อาจนำไปสู่ปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต
นี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุและเอาชนะปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพได้:
- ทบทวนเส้นทางชีวิตของคุณ เจาะลึกเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความล้มเหลวของคุณ และพิจารณาความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของคุณอย่างละเอียด เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับจุดบอดหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่คุณอาจเผชิญ
- ฝึกสติอยู่เสมอ เทคนิคต่างๆ เช่น การทำสมาธิและการเขียนบันทึกสามารถช่วยให้คุณตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของตนเองมากขึ้น ทำให้คุณสามารถตอบสนองแทนที่จะตอบโต้โดยใช้อารมณ์ในสถานการณ์ที่กระตุ้นได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือจดบันทึกอย่างClickUp Notesเพื่อช่วยระบุและเอาชนะปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในอาชีพของคุณ
- ไปปรึกษาแนะแนวอาชีพ บางทีอาชีพที่คุณเลือกอาจไม่เหมาะกับคุณ ที่ปรึกษาแนะแนวอาชีพสามารถแนะนำคุณในการเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะและความปรารถนาของคุณมากขึ้น ช่วยในการเปลี่ยนอาชีพ จัดการความก้าวหน้าในอาชีพ และจัดการกับปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Notes เพื่อจดบันทึกความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับอุปสรรคในอาชีพและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น:
- สร้างพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและการเติบโตในสายอาชีพของคุณ
- ภายใน Workspace/Space นี้ ให้สร้างบันทึกใหม่โดยเฉพาะสำหรับ 'ปัจจัยกระตุ้นการสะดุดในอาชีพ'
- เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาหรืออุปสรรคในอาชีพที่ผ่านมาที่คุณเคยประสบ สำหรับแต่ละปัญหา ให้วิเคราะห์ปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว
- จัดหมวดหมู่สิ่งกระตุ้นเหล่านี้เป็นส่วนต่างๆ ภายในบันทึก เช่น 'สิ่งกระตุ้นส่วนบุคคล', 'สิ่งกระตุ้นในที่ทำงาน', และ 'สิ่งกระตุ้นในอุตสาหกรรม'
- ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น หัวข้อ, จุด bullet, และรายการตรวจสอบ, เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ และทำให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
- ตั้งการแจ้งเตือนหรือกำหนดงานที่เกิดซ้ำใน ClickUp เพื่อทบทวนและอัปเดตบันทึกนี้อย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อคุณได้ระบุตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ให้สร้างแผนปฏิบัติการภายในบันทึกเดียวกันหรือเชื่อมโยงไปยังงานใน ClickUpหรือเอกสารใน ClickUpแยกต่างหาก
- ใช้คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp เพื่อเชิญชวนผู้ให้คำปรึกษา, โค้ช, หรือเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจได้ให้เข้าร่วม. แชร์โน้ตกับพวกเขา และขอคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับการระบุและแก้ไขปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการถดถอยในอาชีพ.
- ผสานโน้ตนี้กับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp เช่นClickUp Calendar Viewเพื่อจัดตารางการตรวจสอบเป็นประจำหรือการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการของคุณ
ด้วยการใช้คุณสมบัติบันทึกของ ClickUp คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาซึ่งช่วยให้คุณตระหนักถึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในอาชีพการงาน และดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
2. ใช้การให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ
การให้คำปรึกษาเป็นความสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า (ผู้ให้คำปรึกษา) กับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (ผู้รับคำปรึกษา) ซึ่งต้องการคำแนะนำและการเติบโต. มันคือความร่วมมือที่มีพลวัตซึ่งมอบประโยชน์ที่หลากหลายและไม่เหมือนใครให้แก่ทั้งสองฝ่าย.
ผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการรับมือกับความท้าทายทางอาชีพสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการปรับปรุงประวัติการทำงานของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้ ผู้ให้คำปรึกษาอาชีพมอบแรงบันดาลใจและการสนับสนุน ส่งโอกาสใหม่ ๆ ให้คำแนะนำ วางแผนกลยุทธ์การค้นหางาน และช่วยคุณผ่านกระบวนการสัมภาษณ์
นี่คือขั้นตอนที่แนะนำในการเลือกและเข้าหาผู้ให้คำปรึกษา:
- พิจารณาพื้นที่เฉพาะที่คุณต้องการการสนับสนุนมากที่สุด เช่น การพัฒนาทักษะนิสัยการทำงาน กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย และการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
- ค้นหาผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถนำทางผ่านความท้าทายทางอาชีพที่คล้ายคลึงกันได้ดี หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่คุณต้องการ และมีจริยธรรมในการทำงานที่แข็งแกร่ง
- ระบุผู้ให้คำปรึกษาที่มีศักยภาพผ่านองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายศิษย์เก่า หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น LinkedIn
- อย่าส่งอีเมลหรือข้อความทั่วไป โปรดแนะนำตัวเองสั้น ๆ อธิบายเป้าหมายในอาชีพของคุณ และเน้นย้ำว่าทำไมคุณจึงเชื่อว่าการเป็นพี่เลี้ยงของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
- ในระหว่างการประชุมครั้งแรกของคุณ ให้หารือเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณสำหรับการให้คำปรึกษา และระดับความมุ่งมั่นที่คุณสามารถมอบให้ได้
- ระบุความถี่ของการประชุมและวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ
3. ปรับเป้าหมายและลำดับความสำคัญใหม่
การสะดุดในอาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางอาชีพของคุณได้. อาจเป็นเพราะคุณเสียงานในฝัน, ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง, หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของคุณ. เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ใหม่ ๆ เหล่านี้, การปรับเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกันจะช่วยให้เป้าหมายของคุณยังคงเป็นไปได้และเป็นจริงได้.
ใช้เทมเพลตการหางานของ ClickUpเพื่อค้นหาโอกาสงานใหม่
สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณประเมินและปรับเป้าหมายของคุณใหม่ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญในการกลับมาสู่เส้นทางอาชีพของคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามการสมัครงาน ตำแหน่งงานที่เปิดรับในปัจจุบัน การให้คะแนนบริษัท สวัสดิการ และแหล่งข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์งาน
4. สร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ
สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและมืออาชีพที่สะท้อนทักษะ ค่านิยม และความทะเยอทะยานในอาชีพของคุณ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการแสดงตนออนไลน์ รูปแบบการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่าย
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร แบ่งปันเส้นทางอาชีพของคุณ—ทั้งความสำเร็จ ความผิดพลาด และบทเรียนที่ได้รับจากสิ่งเหล่านั้น เลือกแพลตฟอร์มหนึ่งและทุ่มเทเวลาให้กับมัน แพลตฟอร์มที่คุณเลือกอาจขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและชุมชนของคุณ LinkedIn เป็นตัวเลือกยอดนิยม สำหรับบางคน อาจเป็น X หรือ TikTok
ก้าวไปอีกขั้น—สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ สร้างพอร์ตโฟลิโอของความสำเร็จของคุณ และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้จากโปรไฟล์โซเชียลของคุณ
PROTIP: การพัฒนาแบรนด์ของคุณยังสามารถช่วยให้คุณสำรวจงานโครงการหรืองานฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาชีพได้อีกด้วย
5. พัฒนาทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
พัฒนาความสามารถของคุณในการสื่อสารความคิดของคุณอย่างชัดเจนและกระชับทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์, การสร้างความประทับใจที่มั่นคง, และการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์และการนำเสนอ.
PROTIP: เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ ลองเรียนคอร์สการพูดในที่สาธารณะหรือแสวงหาโอกาสในการพูดในที่สาธารณะ เช่น ลองเข้าร่วมกิจกรรมเปิดไมค์หรือเข้าร่วมชมรม Toastmasters
6. ยอมรับแนวคิดการเติบโต
แทนที่จะมองอุปสรรคเป็นความล้มเหลวและยอมแพ้ต่อความรู้สึกด้านลบ คุณควรมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ถามตัวเองด้วยคำถามเช่น "ฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ได้บ้าง?" และ "ทักษะหรือความรู้อะไรที่ฉันสามารถพัฒนาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต?"
เจาะลึกหนังสือพัฒนาตนเองและอัตชีวประวัติของบุคคลต่างๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลว นี่คือหนังสือบางเล่มที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นนิสัยการอ่านได้:
- กรอบความคิด: จิตวิทยาใหม่แห่งความสำเร็จ โดย แครอล เอส. ดเวค
- เด้งกลับ: ฟื้นตัวให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากทุกอุปสรรค โดย แมทธิว ซีด
- อุปสรรคคือหนทาง โดย ไรอัน โฮลีเดย์
- กล้าเผชิญอย่างกล้าหาญ โดย เบรเน่ บราวน์
แรงบันดาลใจ: ฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจ เช่น The Science of Success โดย J. Matthew Bodnar บน Apple Podcasts และ Tiny Leaps, Big Changes โดย Gregg Clunis บน TLB เพื่อช่วยให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มแรงจูงใจ
7. สร้างระบบสนับสนุน
การสะดุดในอาชีพอาจทำให้คุณรู้สึกติดขัดและไม่แน่ใจว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับเส้นทางนี้เพียงลำพัง การสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้คุณกลับมาสู่เส้นทางเดิมและผลักดันคุณไปข้างหน้าด้วยแรงผลักดันที่สดใหม่
อย่าประเมินพลังของเพื่อนสนิทและครอบครัวของคุณต่ำเกินไป ขอการสนับสนุนโดยการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ การสนับสนุนทางอารมณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อในตัวคุณของพวกเขาสามารถเป็นแหล่งพลังที่ทรงพลังและฟื้นฟูพลังงานของคุณในช่วงเวลาที่ท้าทาย
ติดต่อเพื่อนร่วมงานเก่า ที่ปรึกษา หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่คุณไม่ได้ติดต่อด้วย LinkedIn สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการเชื่อมต่อกับผู้คนอีกครั้ง
8. เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ
ยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางอาชีพของคุณ
เฉลิมฉลองการสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม, การได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี, การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง, หรือการเปิดใช้ทักษะใหม่.
คุณสามารถแชร์ประกาศนียบัตรหรือความสำเร็จใหม่ ๆ บนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถสร้างส่วนประกาศนียบัตรและใบอนุญาตเพื่อทำให้คุณเป็นผู้สมัครชั้นนำสำหรับผู้สรรหาบุคลากรได้
9. สร้างหรือเข้าร่วมโอกาสในการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีคุณค่า
เข้าร่วมงานอีเวนต์ในวงการ, เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ, หรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนบน LinkedIn ที่มีเส้นทางอาชีพคล้ายกัน
เชื่อมต่อกับผู้สรรหาที่เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณต้องการบนเว็บไซต์สรรหาบุคลากร. มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับเนื้อหาของพวกเขา, เข้าร่วมการหารือ, และโชว์ความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อให้กลายเป็นผู้สมัครที่รู้จักเมื่อพวกเขามีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง.
ริเริ่มและรวมผู้คนเข้าด้วยกันโดยการจัดงานพบปะในวงการที่เน้นหัวข้อหรือทักษะเฉพาะด้าน สิ่งนี้จะทำให้คุณกลายเป็นผู้นำทางความคิดที่พร้อมรับความรับผิดชอบมากขึ้น และเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน
10. ดูแลสุขภาพของคุณ
คุณทราบหรือไม่ว่าการสำรวจการทำงานในอเมริกาปี 2023เปิดเผยว่า 77% ของพนักงานรายงานว่าประสบกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน? นอกจากนี้ 57% ระบุว่าได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งบางครั้งเชื่อมโยงกับการหมดไฟในที่ทำงาน
ภาวะหมดไฟจากการทำงานคือภาวะที่เกิดจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจอันเนื่องมาจากความเครียดที่มากเกินไปและยาวนาน ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกหนักใจ อ่อนเพลียทางอารมณ์ และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ต่อเนื่องได้
ดังนั้นควรเข้ารับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มคนใกล้ชิดที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในเรื่องความต้องการทางอารมณ์ เขียนบันทึกความรู้สึกของคุณทุกวัน และอย่าเครียดกับการต้องทำสิ่งที่มีประสิทธิผลทุกวัน สุขภาพจิตสามารถมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอาชีพของคุณ ดังนั้นจงพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของคุณด้วย!
วิธีสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อนำอาชีพของคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
การว่างงานสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อบัญชีธนาคารของคุณและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้
แม้ว่า 10 ขั้นตอนนี้จะเป็นแนวทางทั่วไปในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ของคุณ แต่เรามาสร้างแผนปฏิบัติการที่สามารถทำได้จริงเพื่อเริ่มต้นช่วงที่สองของอาชีพของคุณกันเถอะ!
1. พัฒนาทักษะและก้าวสู่เส้นทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มทักษะ หมายถึง การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถแข่งขันได้ในตำแหน่งปัจจุบันหรือเส้นทางอาชีพที่คุณต้องการ การเพิ่มทักษะคือการต่อยอดความรู้และความเชี่ยวชาญที่คุณมีอยู่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของตลาดแรงงาน
วิเคราะห์สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการถดถอยในอาชีพของคุณ. คุณขาดทักษะเฉพาะใด ๆ หรือไม่? ค้นหาประกาศรับสมัครงานในสาขาที่คุณต้องการเพื่อระบุทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุด.
ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ สำหรับเส้นทางการพัฒนาทักษะของคุณ เช่น การได้รับใบรับรองต่างๆ หรือการเสร็จสิ้นโครงการระดับมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้คุณมีแผนที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของคุณ
คุณสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่เพื่อสร้างโอกาสการทำงานในประเทศต่างๆหรือรับประกาศนียบัตรด้านการเขียนโปรแกรมฟรีจากGoogle หรือ HubSpot หากคุณสนใจด้านการออกแบบ ประกาศนียบัตรมากมายสามารถช่วยให้คุณพัฒนาได้
คุณยังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน 취미ใหม่ ๆ และสำรวจเส้นทางอาชีพที่ไม่ธรรมดา เช่น การทำไม้, การทำสบู่, การทำเทียน, หรือการเป่าแก้ว
2. ให้ความสำคัญกับการจัดการงานและการติดตามเวลา
เมื่อคุณเผชิญกับอุปสรรคในอาชีพ มันจะส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของคุณมากที่สุด ดังนั้น ทุกเช้า พยายามกำหนดเส้นทางที่มีเป้าหมายเพื่อหางานใหม่หรือสำรวจโอกาสเพิ่มเติม สร้างความคิดเชิงบวกโดยการสร้างกิจวัตรและยึดมั่นในมัน
แน่นอนว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการปรับเป้าหมายและลำดับความสำคัญใหม่ ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคลของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ แปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ รวมปฏิทินของคุณเพื่อจัดการการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpของคุณเองเพื่อติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง: เงินที่ได้รับหรือใช้จ่าย, เวลาที่ใช้ไปกับงาน, งานที่ค้างอยู่สำหรับวันถัดไป, เป็นต้น ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำงานได้ดีสำหรับคุณและสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
3. ปรับปรุงประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของคุณ
อย่าลืมอัปเดตประวัติการทำงานและจดหมายสมัครงานของคุณในระหว่างการหางาน. สิ่งนี้ต้องการกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีซึ่งคุณสามารถติดตามและจัดลำดับความสำคัญได้ด้วยเทมเพลตแผนการกระทำของ ClickUp.
คุณสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ยังไม่ได้ทำในส่วน 'สิ่งที่ต้องทำ' ย้ายไปยังส่วน 'กำลังทำ' เมื่ออยู่ในระหว่างดำเนินการ และเลื่อนไปยังส่วน 'เสร็จแล้ว' เมื่อบรรลุเป้าหมาย
นี่คือเคล็ดลับในการปรับปรุงประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของคุณ:
- ปรับแต่งประวัติย่อของคุณ: วิเคราะห์รายละเอียดงานอย่างละเอียดและเน้นทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
- ใช้ตัวเลขและตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของงานของคุณ ตัวอย่างเช่น 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 20%' หรือ 'ลดระยะเวลาการดำเนินโครงการลง 15%'
- หากช่องว่างในการทำงานมีนัยสำคัญ คุณสามารถระบุคำอธิบายสั้น ๆ ในประวัติการทำงานและจดหมายสมัครงานได้ ให้เน้นที่ด้านบวก เช่น 'ใช้เวลาว่างจากการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพในด้าน [ทักษะที่เกี่ยวข้อง]'
- สำหรับจดหมายสมัครงาน โปรดระบุอย่างชัดเจนว่าทักษะและประสบการณ์ของคุณตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างไร และแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของคุณที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัท รวมถึงความตื่นเต้นที่มีต่อบทใหม่ในอาชีพนี้
- กระจายคำค้นหาที่เกี่ยวข้องจากคำอธิบายตำแหน่งงาน ทั่วทั้งประวัติการทำงานและจดหมายสมัครงานของคุณเพื่อให้ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ตรวจพบ
4. จัดการและติดตามการพัฒนาอาชีพของคุณ
ได้งานที่คุณต้องการแล้วหรือยัง? เราเชื่อว่าคุณจะทำได้ ด้วยขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้คุณกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันอีกครั้ง ตอนนี้เมื่อคุณพร้อมสำหรับช่วงอาชีพถัดไปแล้ว อย่าลืมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอีกหลายปีข้างหน้า
ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp เพื่อสร้างแผนงานและตารางเวลาที่ผสานความทะเยอทะยานทางอาชีพส่วนตัวเข้ากับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้
คุณยังสามารถนำเทมเพลตนี้มาใช้ในระหว่างการประเมินผลการทำงานของคุณเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างว่าคุณต้องการที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว และเน้นย้ำถึงผลลัพธ์ที่ดีที่คุณได้ทำไว้เพื่อให้ได้รับการปรับเงินเดือน
เริ่มต้นอาชีพใหม่ของคุณ และกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
สิ่งยิ่งใหญ่สามารถบรรลุได้หากคุณมีแผน! และอย่าลืมว่าเส้นทางนั้นจะง่ายเพียงใดเมื่อมีคู่คิดในการพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นที่คุณ เป้าหมายของคุณ และความสำเร็จของคุณ
ใช่แล้ว เรากำลังพูดถึง ClickUp! ในฐานะเพื่อนคู่ใจของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แก้ไขจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ และก้าวขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จได้เร็วขึ้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และลองใช้ด้วยตัวเอง!