บล็อก ClickUp

วิธีออกจากพื้นที่ทำงาน Slack

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
23 สิงหาคม 2567

Slack เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสื่อสารในทีมมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายทีมข้อจำกัดในการจัดการโครงการของ Slackกำลังปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น กระแสข้อความที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้เกิดข้อมูลล้นเกิน ทำให้ยากต่อการติดตามความคืบหน้าและปฏิบัติตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ ฟังก์ชันหลักของ Slack มุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความมากกว่าการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม ส่งผลให้ทีมอาจประสบปัญหาในการจัดระเบียบและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ามีเครื่องมือทางเลือกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกัน เครื่องมือเหล่านี้มักมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงาน ไทม์ไลน์ และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมาก

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่น กระบวนการนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา เราสามารถแนะนำคุณตลอดขั้นตอนในการออกจาก Slack และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณมากขึ้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของ Slack

Slack เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความบนคลาวด์ และพื้นที่ทำงานของ Slack เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคิดว่าเป็นสำนักงานเสมือนจริงสำหรับทีมของคุณ โดยมีช่องทางเฉพาะสำหรับการแชท การแชร์ไฟล์ การสื่อสาร และโครงการต่างๆ

แต่เช่นเดียวกับในชีวิตจริง บางครั้งคุณอาจต้องย้ายสำนักงานหรือแม้กระทั่งออกจากบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง อย่างง่าย ๆ คุณอาจต้องออกจาก Slack แม้ว่าจะมีเทคนิคต่าง ๆ ของ Slack สำหรับการสื่อสารและการจัดการโครงการให้คุณใช้ก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากพื้นที่ทำงานของ Slack

นี่คือสถานการณ์บางประการที่คุณอาจจำเป็นต้องออกจาก Slack

  • การเปลี่ยนแปลงงาน: หากคุณกำลังย้ายไปทำงานที่บริษัทใหม่ คุณอาจจำเป็นต้องกล่าวคำอำลาที่ทำงานเดิมและย้ายไปยังพื้นที่ทำงาน Slack ของบริษัทใหม่
  • การเสร็จสิ้นโครงการ: หากคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับโครงการหนึ่ง คุณอาจออกจากพื้นที่นั้นเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
  • ไม่มีการใช้งาน: หากพื้นที่ทำงานกลายเป็นห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุ่นในคลัง Slack ของคุณที่คุณไม่ได้เข้าไปนานมากแล้ว อาจถึงเวลาที่จะปิดประตูพื้นที่นั้น
  • สภาพแวดล้อมเชิงลบ: พื้นที่ทำงานแบบ Slack สามารถได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้เช่นเดียวกับพื้นที่ทำงานทางกายภาพ หากสิ่งต่าง ๆแย่ลง—แม้ว่าจะปฏิบัติตามมารยาทในที่ทำงานแบบ Slackแล้วก็ตาม—การออกจากพื้นที่อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อเกี่ยวกับวิธีการออกจากพื้นที่ทำงานใน Slack โปรดจำไว้ว่าคุณกำลังส่งมอบบัตรประจำตัวของคุณ—คุณจะไม่เห็นข้อความหรือไฟล์ใดๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงานจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อความในอดีตของคุณ—พวกเขาอาจทำให้ข้อความเหล่านั้นเป็นแบบไม่ระบุตัวตนหรือลบทั้งหมด

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้ว มาพูดถึงขั้นตอนต่อไปในการออกจากพื้นที่ทำงานของ Slack กัน: การดำเนินการจริง

วิธีออกจากพื้นที่ทำงานบน Slack

ให้เราแนะนำคุณผ่านขั้นตอนในการออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ มันง่ายมากไม่ว่าคุณจะใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือแอป Slack สำหรับมือถือ (ก็เกือบจะ)

ออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ตราบใดที่มันไม่ใช่พื้นที่ทำงานเริ่มต้นสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถลบตัวเองออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนในการออกจากพื้นที่ทำงาน

  1. เข้าถึงพื้นที่ทำงาน: คลิกชื่อพื้นที่ทำงานในแถบด้านข้างเพื่อเปิด
  2. การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน: เลือก เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ทำงาน
  3. เลือกพื้นที่ทำงาน: จากรายการพื้นที่ทำงาน ให้คลิกพื้นที่ที่คุณต้องการออกจาก
  4. ออกจากพื้นที่ทำงาน: คลิก ออกจากพื้นที่ทำงานนี้

สำคัญ:

  • พื้นที่ทำงานเริ่มต้น: หากคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานเริ่มต้น คุณจะไม่สามารถออกจากพื้นที่นั้นได้ด้วยตัวเอง คุณจะต้องติดต่อเจ้าของพื้นที่ทำงานหรือผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • พื้นที่ทำงานกลุ่ม IDP: พื้นที่ทำงานที่เพิ่มไปยังบัญชีของคุณผ่านกลุ่มผู้ให้บริการระบุตัวตน (IDP) จะถือว่าเป็นพื้นที่ทำงานเริ่มต้นด้วย เจ้าขององค์กรหรือผู้ดูแลระบบต้องลบคุณออกจากกลุ่ม IDP ก่อนที่คุณจะสามารถออกจากได้
  • หากคุณไม่ได้สมัครใช้บริการ Slack's Enterprise Grid คุณจะไม่มีตัวเลือกในการค้นหาหรือออกจากเวิร์กสเปซ. คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์กสเปซหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณได้แทน

เมื่อคุณออกจากพื้นที่ทำงาน ไอคอนของพื้นที่นั้นจะหายไปจากแอป Slack ของคุณ

ออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ด้วยแอปมือถือ

ขออภัย คุณไม่สามารถออกจากพื้นที่ทำงานผ่านแอป Slack บนมือถือได้ คุณจำเป็นต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์และทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น

การออกจากกลุ่ม Slack

ใน Slack ช่อง (channels) คือพื้นที่เฉพาะ (กลุ่ม) สำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หัวข้อ หรือทีมใดทีมหนึ่ง สมาชิก Slack ทุกคนสามารถออกจากช่องได้ ยกเว้น:

  • สมาชิกของช่อง #general เริ่มต้น
  • ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเข้าสู่ช่องทางเดียว
  • ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหลายช่องทาง (พวกเขาสามารถออกจากช่องทางส่วนตัวได้ แต่ต้องถูกนำออกจากช่องทางสาธารณะ)

วิธีออกจากช่อง

  1. ค้นหาช่อง: เปิดช่องที่คุณต้องการออกจาก
  2. เข้าถึงการตั้งค่าช่อง: คลิกชื่อช่องที่ด้านบนของการสนทนา
  3. ยืนยันการออกเดินทาง: เลือกตัวเลือก 'ออกจากช่องทาง'
Slack
ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือ Slack

ข้อควรทราบสำคัญ:

  • ขั้นตอนในการออกจากช่อง Slack ผ่านเดสก์ท็อปและแอปมือถือเหมือนกัน
  • การออกจากช่องส่วนตัวหมายความว่าคุณจะสูญเสียการเข้าถึงข้อความและไฟล์ของช่องนั้น หากต้องการเข้าร่วมอีกครั้ง คุณจะต้องให้สมาชิกคนอื่นเชิญคุณกลับ

การออกจากพื้นที่ทำงาน Slack อย่างถาวร (การยกเลิกการใช้งานบัญชี)

ตัวเลือก "ยกเลิกการใช้งานบัญชี" จะไม่สามารถใช้งานได้หากพื้นที่ทำงานของคุณต้องการการเป็นสมาชิกหรือหากคุณเป็นเพียงผู้เยี่ยมชมเท่านั้น ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าของพื้นที่ทำงานหรือผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่หากไม่ใช่กรณีดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา นี่คือวิธีการ:

  1. บนแอปเดสก์ท็อปหรือเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่โปรไฟล์
โปรไฟล์ Slack
ผ่านแอป Slack
  1. เลือกการตั้งค่าบัญชีของคุณ
การตั้งค่าบัญชี Slack
ผ่านแอป Slack
  1. เลื่อนลงและคลิก ปิดการใช้งานบัญชี
ปิดการใช้งานบัญชี Slack
ผ่านแอป Slack
  1. กรุณากรอกรหัสผ่านของคุณและยืนยัน
  2. คลิก ใช่ ยกเลิกการใช้งานบัญชีของฉัน

นั่นแหละ! บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกการใช้งานทันที. หากต้องการกลับมาที่เวิร์กสเปซในภายหลัง ผู้ครอบครองเวิร์กสเปซหรือผู้ดูแลระบบต้องทำการเปิดใช้งานให้คุณ.

หลังจากที่คุณยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถขอให้ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณถูกลบออกได้โดยการติดต่อเจ้าของหลักของพื้นที่ทำงาน เจ้าของหลักสามารถลบข้อมูลได้หลังจากที่คุณยกเลิกการใช้งาน หรือสามารถติดต่อ Slack เพื่อขอความช่วยเหลือ

💡แจ้งเตือนด่วน: การยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณจะลบคุณออกจากทุกเวิร์กสเปซและลบข้อมูลของคุณอย่างถาวร

ปัญหาทั่วไปเมื่อออกจากพื้นที่ทำงาน Slack

การออกจากพื้นที่ทำงานใน Slack ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการปัดไปทางซ้าย มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!

นี่คือ 3 ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดที่คุณอาจพบเจอและวิธีแก้ไขอย่างง่ายดาย

ความท้าทายวิธีแก้ไข
การเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงานหากคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงาน คุณจะไม่สามารถออกไปได้หากไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นก่อนออกจากระบบ ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจ ในการมอบหมายผู้นำคนใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่าและการจัดการ > จัดการพื้นที่ทำงาน > เจ้าของ
การเชื่อมต่อแบบหลวมคุณจำการเชื่อมต่อที่สะดวกกับ Trello และ Google Drive ได้ไหม? หากคุณไม่ยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนออกจากระบบ อาจทำให้การเข้าถึงของทีมคุณเกิดปัญหาได้ยกเลิกการเชื่อมต่อระบบก่อนออกจากระบบ. ไปที่ แอปและการเชื่อมต่อ ใน การตั้งค่าและการบริหาร และลบแอปที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมด.
ไม่มีแอปมือถือเซอร์ไพรส์! คุณไม่สามารถออกจากพื้นที่ทำงาน Slack ได้โดยตรงจากแอปมือถือไม่เป็นไร! คุณยังสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์ของคุณเพื่อทำตามคำแนะนำสำหรับเดสก์ท็อปได้

เครื่องมือทางเลือกแทน Slack

เมื่อคุณทิ้ง Slack ไว้ข้างหลัง คุณอาจกังวลเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญของทีมและโครงการที่อาจได้รับผลกระทบ แต่ถ้าเราบอกคุณว่ามีทางเลือกใหม่ของ Slackที่สามารถปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างมากล่ะ?

แนะนำ ClickUp—แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น ระบบแชทแบบบูรณาการ คลิปวิดีโอ ความคิดเห็นแบบมีลำดับ กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ และคลังแม่แบบที่หลากหลาย

ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการ ClickUp จัดการทุกแง่มุมของโครงการเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การขับเคลื่อนผลลัพธ์ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย ClickUp สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือกระจายอยู่ทั่วโลก

มาดูกันว่า ClickUp แก้ไขข้อบกพร่องของ Slack อย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของทีมคุณ

การจัดการความต้องการในการสื่อสารบน ClickUp

ด้วย Slack คุณมีการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่สมบูรณ์แบบ แต่บางครั้งนั่นก็ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการรายละเอียดปลีกย่อยของโครงการที่ซับซ้อน

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยด้วยฟีเจอร์ที่คุ้นเคยคล้าย Slack (เช่น แชทในตัว, แชร์หน้าจอ, แสดงความคิดเห็น) พร้อมด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหนือกว่า

ในการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง ClickUp กับ Slack เราพบว่า ClickUp มีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารภายในและการจัดการโครงการ

โดยสรุป หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการสื่อสารแบบเรียลไทม์และยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้น ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

มาสำรวจคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้มันโดดเด่นในฐานะทางเลือกทดแทน Slack ที่เหมาะสมที่สุด

คลิกอัพ แชท

ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp คุณสามารถนำการสนทนาทั้งหมดมาไว้ที่ที่ควรอยู่: ภายในโครงการของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน การแบ่งปันไอเดียใหม่ หรือแม้แต่การแชร์มีมแมว ทุกการสนทนาของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบภายในพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านช่องทางต่างๆ, แชท, และข้อความส่วนตัวเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

คลิกอัพ แชท
เชื่อมต่อกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อการสนทนาอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันทันทีด้วย ClickUp Chat

และเช่นเดียวกับ Slack คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีมของคุณได้ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมในการมอบหมายงานโดยตรงจากแชท

คลิป ClickUp

ต่างจากคำอธิบายที่เป็นข้อความอย่างเดียวของ Slack,ClickUp Clips ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ทรงพลังสำหรับทีมภายในและทีมระยะไกล ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแสดงให้เห็น ไม่ใช่เพียงแค่บอกเล่า

ด้วยการบันทึกหน้าจอแบบสั้นๆ บน ClickUp Clips คุณสามารถสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน หรือให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีมคุณ

คลิป ClickUp
บันทึกและแชร์วิดีโอพร้อมเสียงบรรยายเพื่ออธิบายแนวคิด, ให้ข้อมูลอัปเดต, และให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด

สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอเหล่านี้ได้โดยตรงจากภายในแพลตฟอร์ม โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเพิ่มเติม

ความคิดเห็นใน ClickUp

วิธีการให้ข้อเสนอแนะแบบข้อความอย่างเดียวของ Slack อาจให้ความรู้สึกเหมือนการตะโกนไปในความว่างเปล่า แต่ความคิดเห็นของ ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยการสนทนาที่เน้นงานและมีการตอบกลับแบบต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบริบทในภารกิจ เอกสาร หรือแม้แต่ส่วนเฉพาะบนไวท์บอร์ดของคุณ

และใช่ คุณยังสามารถ @mention สมาชิกในทีมของคุณและมอบหมายงานได้โดยตรงในส่วนความคิดเห็น เช่นเดียวกับใน ClickUp Chats และ ClickUp Clips

ความคิดเห็นใน ClickUp
ให้บทสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง! เพิ่มบริบท ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับงานและเอกสารด้วยความคิดเห็นใน ClickUp

ClickUp Whiteboards

บางครั้ง ภาพถ่ายสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด

ClickUp Whiteboardsมอบวิธีการทางสายตาในการระดมความคิด จัดระเบียบไอเดีย และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ สร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือเพียงแค่ร่างแนวคิด แผ่นกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เช่นเดียวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp,กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpได้ถูกผสานรวมไว้ในพื้นที่ทำงานของโครงการของคุณ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ และให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย

ClickUp-ไวท์บอร์ด
ระดมความคิดด้วยภาพ, แผนผังขั้นตอนการทำงาน, และร่วมมือกันในไอเดียแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboard

แม่แบบกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและแผนปฏิบัติการ ClickUpด้วยแม่แบบกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและแผนปฏิบัติการ ClickUp คุณสามารถสร้างแผนการสื่อสารที่ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (โครงการ)

เทมเพลตนี้ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • การตั้งเป้าหมาย: ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของคุณ คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ?
  • การวางแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: สร้างแผนที่ชัดเจนพร้อมขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดเวลาให้ชัดเจน คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จของความพยายามในการสื่อสารของคุณ
  • การจัดการงาน: แบ่งแผนการสื่อสารของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและมั่นใจได้ว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • ช่องทางการสื่อสาร: ตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารที่คุณจะใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงอีเมล จดหมายข่าว บล็อก การประชุมทางวิดีโอ และอื่นๆ
  • การติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบการดำเนินการตามแม่แบบแผนการสื่อสารของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่น สถานะที่กำหนดเองและมุมมอง
ปรับแผนการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับแผนการสื่อสารและขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp

การนำโครงการและกระบวนการของคุณไปใช้ใน ClickUp

ClickUp ไม่เพียงแต่ให้บริการการร่วมมือและการสื่อสารแบบเรียลไทม์เท่านั้นแต่ยังมอบเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงที่ช่วยให้โครงการและกระบวนการของคุณอยู่ในศูนย์กลางอีกด้วย นี่คือวิธีการ:

มุมมองใน ClickUp

เลือกวิธีจัดการโครงการของคุณและเจาะลึกในรายละเอียดด้วยมุมมอง ClickUp สี่แบบที่แตกต่างกันและปรับแต่งได้:

  • มุมมองรายการ: ให้รูปแบบที่เรียบง่าย คล้ายกับสเปรดชีต สำหรับการจัดการงานพร้อมรายละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และระดับความสำคัญ
  • มุมมองบอร์ด: มองเห็นสถานะของงานในโครงการของคุณแบบเป็นขั้นตอนด้วยบัตร "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว"
  • แผนภูมิแกนต์: มองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้า
มุมมอง ClickUp
ดูรายละเอียดโครงการของคุณอย่างชัดเจนด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้

การจัดการงานด้วย ClickUp

มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยClickUp Tasks นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • การจัดการงานที่ยืดหยุ่น: สร้างงานให้ตรงกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทงาน และสถานะ
  • การจัดลำดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญของงานเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
  • บริบทที่ชัดเจน: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับลิงก์ ไฟล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทีมของคุณอาจต้องการ การพึ่งพาของงาน: กำหนดการพึ่งพาของงานระหว่างงานต่าง ๆ เพื่อเข้าใจและส่งผลต่อการดำเนินโครงการ มุมมองหลายรูปแบบ: แสดงงานในรูปแบบรายการหลายรูปแบบ ให้ความชัดเจนในการมองเห็นและการเข้าถึงที่ง่าย เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: กำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของโครงการ
  • การพึ่งพาของงาน: กำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อเข้าใจและส่งผลต่อการดำเนินโครงการ
  • มุมมองหลายแบบ: แสดงงานในรูปแบบรายการหลายรูปแบบ ให้ความชัดเจนในการมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: กำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของโครงการ
  • การพึ่งพาของงาน: กำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อให้เข้าใจและสามารถส่งผลต่อการดำเนินโครงการ
  • มุมมองหลายแบบ: แสดงงานในรูปแบบรายการหลายรูปแบบ ให้ความชัดเจนในการมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: กำหนดสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและความคืบหน้าของโครงการ

ClickUp's Task Management ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกรายละเอียดของโครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในทีมของคุณ

การจัดการงานด้วย ClickUp
ควบคุมรายการสิ่งที่ต้องทำและกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Task Management

ClickUp Automation

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUpทำให้คุณมีเวลาว่างสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์. นี่คือวิธีการทำงาน.

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติตามเหตุการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างโครงการใหม่ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาของงาน
  • ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง: กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการอัปเดตสถานะ การอัปเดตป้ายกำกับ หรือการย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ClickUp จะทำงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
  • ปรับปรุงความถูกต้อง: ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยการรับรองว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอและตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การผสานการทำงานที่ปรับแต่งได้: ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ ช่วยให้งานไหลลื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ โดยอัตโนมัติ
ClickUp Automation
ลดงานที่ทำซ้ำและประหยัดเวลาอันมีค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp Automation

การเปลี่ยนจาก Slack ไปยัง ClickUp

การเปลี่ยนจาก Slack ไปยัง ClickUp ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงที่คุณได้สร้างไว้แล้ว

นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการทำ:

  1. ติดตั้งการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp-Slack
  2. เชื่อมต่อบัญชี ClickUp และ Slack ของคุณ
  3. เชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณกับพื้นที่ทำงาน Slack
  4. สร้างงานจาก Slack เพิ่มความคิดเห็นในรายการงาน และดูรายละเอียดงานภายใน Slack
  5. ดูตัวอย่างช่องและข้อความของ Slack ภายใน ClickUp

ผ่านการเปลี่ยนผ่านจาก Slack ไปยัง ClickUp นี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าในกระบวนการทำงาน ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมกำลังใช้พลังของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการประสานงานของทีมให้ดียิ่งขึ้น

ทีมการตลาด สามารถจัดการแคมเปญ, แชร์สินทรัพย์สร้างสรรค์, และติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายได้ในที่เดียว ทำให้ไม่มีรายละเอียดของแคมเปญใด ๆ ที่ถูกมองข้ามไป. ระดับของการประสานงานและความชัดเจนที่ได้รับจากแอปสื่อสารทีมClickUp นั้นเป็นเกมเปลี่ยนสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย.

Impulsive Creative ผู้ให้บริการด้านการตลาดชั้นนำ ได้บรรลุการเติบโตถึง 3 เท่าแล้ว โดยใช้ ClickUp เพื่อขยายและสื่อสารทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถวางแผนสปรินต์ จัดการการเปลี่ยนแปลงโค้ด และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างรอบการพัฒนา ช่วยลดการสลับบริบทและเพิ่มผลผลิตสูงสุด

Trinetix ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างเต็มที่ พวกเขาลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% ด้วย ClickUp

  • ทีมบริการลูกค้า สามารถจัดระบบการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ จัดการตั๋วสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นและทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เติบโตไปกับ ClickUp: การประสานงานทีมและการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่

การหลุดพ้นจากปัญหาของพื้นที่ทำงาน Slack ที่ไม่เป็นระเบียบอาจให้ความรู้สึกเป็นอิสระ แต่หลังจากนั้นจะทำอะไรต่อไป?

คุณคิดอย่างไรกับการอัปเกรดไปใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน ClickUp? ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป—แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้รวมงาน กำหนดเวลา และการสื่อสารไว้ที่เดียว

ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อมีงานหลักหรืองานย่อยหลายรายการในโครงการเดียวกัน และสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โฟลเดอร์หรือรายการที่ออกแบบอย่างดีสามารถทดแทนการสื่อสารผ่านอีเมลและ Slack/MS Teams ได้อย่างง่ายดาย มุมมองที่แตกต่างกันยังช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญและสร้างไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อมีงานหลักหรืองานย่อยหลายรายการในโครงการเดียวกัน และสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โฟลเดอร์หรือรายการที่ออกแบบอย่างดีสามารถทดแทนการสื่อสารผ่านอีเมลและ Slack/MS Teams ได้อย่างง่ายดาย มุมมองที่แตกต่างกันยังช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญและสร้างไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทีมของคุณยังคงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการต่างๆ ยังคงดำเนินไปตามแผน และ—พูดตามตรง—คุณรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่ทำงานเดียวบนแพลตฟอร์มที่เสถียรและใช้งานง่าย

ทำไมต้องรอ?เปลี่ยนมาใช้ ClickUp วันนี้เลย!