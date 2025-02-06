20 คำถามสัมภาษณ์ออกงานที่ดีที่สุดที่ควรถาม

การลาออกของพนักงานไม่ใช่ข่าวดีเลย นอกเหนือจากผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของคุณแล้ว เวลาและความพยายามมหาศาลที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณต้องใช้ในการสรรหาพนักงานใหม่ ฝึกอบรมพวกเขา และปรับปรุงระยะเวลาในการเริ่มทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นการสูญเสียอย่างมาก
ในขณะที่การลาออกบางส่วนเป็นเรื่องปกติ อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า วิธีที่ดีในการจัดการกับ 'สาเหตุ' ที่อยู่เบื้องหลังการลาออกที่เพิ่มขึ้นคือการสัมภาษณ์การลาออกอย่างมีประสิทธิภาพ
การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำความเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมพนักงานจึงเลือกที่จะลาออก บ่อยครั้งที่การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานยังให้ข้อมูลการทบทวนแบบ 'ไม่มีข้อจำกัด' เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ปัญหาที่ซ่อนอยู่ และมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของประสบการณ์ของพนักงาน
อย่างไรก็ตาม พวกเขามักถูกใช้ประโยชน์น้อยเกินไป และบางองค์กรก็ข้ามการสัมภาษณ์ออกงานไปเลย
เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ออกอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านล่วงหน้าสำหรับ 20 คำถามสัมภาษณ์ออกที่ดีที่สุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเตรียมการสัมภาษณ์เหล่านี้
การสัมภาษณ์ออกคืออะไร?
การสัมภาษณ์ออกงานเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการที่มักเกิดขึ้นระหว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรกับพนักงานที่ลาออก คำถามในการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจว่าพนักงานลาออกเพราะอะไร ประสบการณ์ของพวกเขากับองค์กรเป็นอย่างไร และข้อเสนอแนะใด ๆ ที่พวกเขามีเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานมักจะถูกกำหนดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากที่พนักงานส่งหนังสือแจ้งลาออกอย่างเป็นทางการ แต่สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาแจ้งลาออก การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานเป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานบุคคลที่ดี
ทำไมการสัมภาษณ์ลาออกจึงมีความสำคัญ?
การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการลาออกของพนักงานด้วยเหตุผลหลายประการ:
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน: เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่เต็มใจเปิดเผยในระหว่างที่ทำงาน
- ระบุรูปแบบ: การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเมื่อออกจากงานอย่างละเอียดจากพนักงานหลายคนสามารถช่วยให้องค์กรสังเกตเห็นรูปแบบหรือปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อพวกเขา
- เพิ่มการรักษาพนักงาน: ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ออกงานสามารถช่วยให้ผู้นำเข้าใจวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานวัฒนธรรมในที่ทำงานและทีม และแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและการรักษาพนักงาน
เมื่อคุณข้ามการสัมภาษณ์ก่อนออกงานหรือรีบเร่งทำมัน คุณพลาดโอกาสในการได้รับข้อเสนอแนะที่สำคัญซึ่งอาจเปิดเผยปัญหาที่ซ่อนอยู่ หากปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่และไม่ได้รับการแก้ไข คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียพนักงานที่มีทักษะมากขึ้น
การสัมภาษณ์ออกงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยความอดทน เปิดใจ และเห็นอกเห็นใจ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนในบริษัทนั้นแตกต่างกัน และพนักงานที่ลาออกอาจไม่ได้มีสิ่งดีๆ ที่จะพูดถึงองค์กรของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเสมอไป
คุณยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่พนักงานที่กำลังจะลาออกไม่เปิดเผยข้อมูลและปฏิเสธที่จะให้คำตอบที่ชัดเจน ไม่ว่าในกรณีใด ให้รับฟังอย่างใจเย็นและจำไว้ว่าจุดมุ่งหมายที่นี่คือการทำความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้ตอบให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างอ่อนโยน ไม่ใช่การปกป้องหรือซักถามจนทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกไม่สบายใจ
20 คำถามสัมภาษณ์ออกงานที่ควรถามพนักงาน
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว นี่คือรายการคำถามสัมภาษณ์ตอนออกจากงานที่คุณสามารถถามพนักงานที่กำลังจะลาออกเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยเบื้องหลังการตัดสินใจออกจากองค์กรของคุณ ให้ใช้รายการด้านล่างนี้เป็นแม่แบบที่คุณสามารถปรับแต่งตามบทบาทของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการสนทนาก่อนหน้านี้
เหตุผลในการลาออก
- อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจลาออก? เป็นเพราะโอกาสที่ดีกว่า, การหยุดชะงักในอาชีพ, ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว, หรืออย่างอื่น?
- มีเหตุการณ์เฉพาะใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณที่จะลาออก? คุณสามารถอธิบายได้ไหม?
- คุณพบว่ามีนโยบายหรือการปฏิบัติของบริษัทใดบ้างที่มีปัญหาในบางประการหรือไม่?
ความพึงพอใจในงาน
- คุณพบว่าแง่มุมใดของงานของคุณให้ความรู้สึกเติมเต็มและพึงพอใจมากที่สุด?
- คุณไม่ชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับงานของคุณ?
ความสัมพันธ์กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน
- อธิบายความสัมพันธ์โดยรวมของคุณกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถยกตัวอย่างประสบการณ์เชิงบวก/เชิงลบได้หรือไม่?
- โปรดอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดการโดยตรงของคุณ คุณสามารถยกตัวอย่างประสบการณ์เชิงบวก/เชิงลบได้หรือไม่?
- คุณสามารถร่วมมือและทำงานอย่างราบรื่นกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้หรือไม่
วัฒนธรรมองค์กร
- อธิบายความคิดของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการพนักงาน
- พันธกิจและค่านิยมของบริษัทมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของคุณอย่างไร?
- วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทในการตัดสินใจลาออกของคุณหรือไม่?
- คุณสามารถบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวกับความรับผิดชอบทางอาชีพของคุณได้ในทางที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่
- คุณพบว่าการปฐมนิเทศเป็นกระบวนการที่ละเอียดและมีการจัดระเบียบอย่างดีหรือไม่?
- คุณพบว่าการฝึกอบรมเบื้องต้นที่คุณได้รับมีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสำหรับความรับผิดชอบในงานของคุณหรือไม่?
- คุณใช้เวลานานเท่าไรในการปรับตัวเข้ากับบริษัทโดยได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสมาชิกในทีมของคุณ? กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่?
การจ่ายเงินและสวัสดิการ
- คุณพอใจกับแพ็กเกจค่าตอบแทนของคุณมากน้อยเพียงใด
- คุณพอใจกับความถี่ของการขึ้นเงินเดือนหรือไม่?
โอกาสในการเติบโตและพัฒนา
- คุณได้รับโอกาสสำหรับการพัฒนาอาชีพและทักษะในระหว่างที่คุณดำรงตำแหน่งหรือไม่
- คุณให้คะแนนโปรแกรมการพัฒนาทักษะของบริษัทอย่างไร?
- คุณได้รับคำสั่งที่ชัดเจนและเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอาชีพของคุณหรือไม่
คุณอาจต้องการขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากพนักงานในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ลาออกด้วย บางครั้งพนักงานอาจแบ่งปันความคิดริเริ่มและรอบคอบที่คุณสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้
คำถามสัมภาษณ์ออกงานเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงานกับองค์กร และเพื่อประเมินว่าความพยายามของบริษัทในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพนั้นได้ผลหรือไม่
คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์กับพนักงานปัจจุบัน เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถช่วยให้คุณชี้ให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับพลวัตในที่ทำงาน แนวทางการบริหารจัดการ และความสามัคคีในทีม
เคล็ดลับมืออาชีพ💡 : ใช้ประโยชน์จากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เป็นคู่คิดในการระดมความคิดเพื่อสร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ออกโดยใช้คำสั่งง่ายๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสร้างคลังคำถามที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการสัมภาษณ์ออกอย่างละเอียด
วิธีการสัมภาษณ์ออกอย่างประสบความสำเร็จ
รายงานการวิจัยโดย Aberdeen ระบุว่ามีเพียงประมาณ 29% ของบริษัทที่มีกลยุทธ์การลาออกอย่างเป็นระบบ
การละเว้นการสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน ทำให้องค์กรจำนวนมากพลาดโอกาสในการเข้าใจมุมมองของพนักงาน และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของทีมและรูปแบบการเป็นผู้นำ
กลยุทธ์การออกจากงานที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยกระบวนการสัมภาษณ์การออกจากงานที่มีโครงสร้างอย่างดี. นี่คือคำแนะนำ:
1. เลือกแบบสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
ตัดสินใจเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในการสัมภาษณ์ออก ให้มีความยืดหยุ่น สะดวกสบาย และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงาน คุณสามารถเลือกจากรูปแบบการสัมภาษณ์หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้พนักงานให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง
- การสัมภาษณ์แบบพบหน้า: เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสนทนาเชิงลึก การสัมภาษณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสังเกตภาษากายและสัญญาณทางสีหน้าที่ละเอียดอ่อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นคำถามติดตามได้อีกด้วย
- การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์: ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นนี้ พนักงานที่กำลังจะลาออกสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายตามที่พวกเขาเลือก ซึ่งอาจส่งเสริมให้พวกเขาให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์มากขึ้น
- การประชุมผ่านวิดีโอ: การโทรผ่านวิดีโอรวมข้อดีของการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับการสื่อสารทางไกลเข้าด้วยกัน
- แบบสำรวจออนไลน์: นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อเสนอแนะและสามารถส่งถึงพนักงานหลายคนได้ ความไม่เปิดเผยตัวตนอาจส่งเสริมให้มีการตอบกลับที่ซื่อสัตย์มากขึ้น แต่ข้อเสียคือการขาดรายละเอียดและโอกาสที่พนักงานเก่าหลายคนอาจเพิกเฉยต่อแบบสำรวจ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้ClickUp Exit Interviewเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน.
2. เลือกเวลาที่เหมาะสม
ต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากพนักงานหรือไม่? ควรหลีกเลี่ยงการนัดสัมภาษณ์ลาออกทันทีหลังจากที่พวกเขาได้ยื่นใบลาออกหรือใกล้กับวันทำงานสุดท้ายของพวกเขา
พนักงานยังคงอยู่ในระหว่างการตัดสินใจและจัดการกับอารมณ์ที่ซับซ้อนหลังจากที่พวกเขาลาออก การนัดหมายการสัมภาษณ์ลาออกในวันสุดท้ายของพวกเขาอาจทำให้พวกเขารู้สึกเร่งรีบเกินไปที่จะให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และซื่อสัตย์
ตามรายงานของฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนัดสัมภาษณ์ลาออกคือครึ่งทางระหว่างวันที่พนักงานแจ้งลาออกกับวันทำงานสุดท้ายของพนักงาน ณ จุดนี้ พนักงานได้ผ่านการตัดสินใจที่จะลาออกแล้ว และยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาแจ้งลาออก
3. เตรียมชุดคำถามที่เหมาะสม
เตรียมคำถามที่มีความหมายเพื่อถามระหว่างการสัมภาษณ์. ตัดสินใจว่าคุณจะจัดโครงสร้างคำถามอย่างไรให้ไม่ฟังดูเป็นการล่วงล้ำหรือไม่เหมาะสม.
ใช้รายการข้างต้นแล้วเพิ่มความรู้ตามบริบทที่สอดคล้องกับบทบาทของพนักงาน คำบรรยายลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ เพื่อให้การสัมภาษณ์ออกงานมีความหมาย
มีคำถามที่คุณควรหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรถามระหว่างการสัมภาษณ์ออก:
|สิ่งที่ไม่ควรถาม
|ทำไม
|ควรถามอะไรแทน
|คุณกำลังจะไปเพราะปัญหาส่วนตัวใช่ไหม?
|มันเป็นการรบกวนและให้พื้นที่น้อยสำหรับพนักงานในการให้คำตอบที่สบายใจ
|มีเหตุผลเฉพาะใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของคุณ? ที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานหรืออย่างอื่น?
|ปริมาณงานมากเกินไปสำหรับคุณหรือไม่
|บ่งชี้ว่าพนักงานอาจลาออกเนื่องจากความไม่มีความสามารถ
|คุณคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างกับปริมาณงาน และมันสามารถปรับปรุงได้อย่างไร?
|บริษัทใหม่เสนอเงินเดือนให้คุณเท่าไหร่?
|คำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องและเป็นการล่วงเกิน
|แพ็คเกจค่าตอบแทนของคุณมีความสามารถในการแข่งขันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่?
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้แบบฟอร์มสัมภาษณ์ออกงาน เพื่อสร้างคำถามสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างดีและมีความหมาย และกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่ซื่อสัตย์ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่จะยังคงอยู่ต่อไป
4. สร้างกระบวนการทำงานสำหรับการสัมภาษณ์ออก
การนำกระบวนการสัมภาษณ์ออกงานมาใช้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการเลิกจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพียงใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างรายการสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสัมภาษณ์ออก รายการขั้นตอนใน Task อาจรวมถึง 'การเตรียมการ' 'การกำหนดเวลา' และ 'สร้างคลังคำถาม' และอื่นๆ ภายใต้แต่ละรายการ ให้สร้างงานย่อยเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องทำสำหรับแต่ละขั้นตอน มอบหมายงานย่อยเหล่านี้พร้อมวันที่ครบกำหนดให้กับสมาชิกทีม HR ที่เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡: การสร้างกระบวนการสัมภาษณ์ออกสำหรับผู้สมัครแต่ละคนอาจเป็นเรื่องยาก ใช้ เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงาน กำหนดกรอบเวลา และติดตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสัมภาษณ์ออก
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตนี้สำหรับการสัมภาษณ์ออกและสัมภาษณ์คงอยู่มีดังนี้:
- ให้โครงสร้างและความสม่ำเสมอแก่กระบวนการสัมภาษณ์
- รับรองว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน
- ช่วยออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงประสบการณ์ด้วยคำถามสัมภาษณ์ออกที่เหมาะสม
5. ใช้ซอฟต์แวร์ HR เพื่อทำให้กระบวนการออกงานของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้ClickUp HR เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับการจัดการด้านต่างๆ ของกระบวนการออกจากงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น สร้างกระบวนการที่ละเอียดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน การวิเคราะห์คำตอบ และการนำแผนการดำเนินการไปใช้ผ่านClickUp Docs
เชิญสมาชิกในทีมของคุณให้เสนอแนะและทำงานร่วมกันในเอกสารเพื่อสร้างคู่มือกระบวนการที่ครอบคลุม
จัดทำรายการทุกสิ่งที่พนักงานที่ลาออกต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อสิ้นสุดกระบวนการออกจากงานด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
มอบหมายงานนี้ให้กับพนักงานที่ยื่นใบลาออกแล้ว เพื่อให้พวกเขาสามารถติ๊กแต่ละรายการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าขั้นตอนทั้งหมดในการออกจากงานได้รับการดำเนินการครบถ้วนแล้ว
6. วิเคราะห์ความคิดเห็น
เมื่อการสัมภาษณ์ออกเสร็จสิ้นแล้ว ให้วิเคราะห์คำตอบของพนักงานและค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากคำตอบเหล่านั้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานทราบว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ
หากทำได้อย่างดี คุณจะได้รับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ:
- อะไรที่ทำงานได้และไม่ได้ภายในองค์กร
- ความท้าทายและโอกาสที่ซ่อนอยู่
- ภูมิทัศน์การแข่งขันเป็นอย่างไร? บริษัทใดที่คุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียพนักงานไปมากที่สุด?
การสัมภาษณ์ออกงานที่ประสบความสำเร็จช่วยให้คุณยุติความสัมพันธ์ในเชิงบวก การสัมภาษณ์ออกงานที่ยอดเยี่ยมยังสามารถเปลี่ยนพนักงานที่ลาออกให้กลายเป็นผู้สนับสนุนได้อีกด้วย
ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานและสรุปเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ ผู้นำองค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญของรายการเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญในสภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น
นำข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ออกจากการปฏิบัติงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
ในเศรษฐกิจที่เน้นการแบ่งปันความรู้ในปัจจุบัน พนักงานที่มีทักษะสูงและมีแรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้นำธุรกิจต้องเรียนรู้ว่าทำไมพนักงานที่มีความต้องการสูงเหล่านี้ถึงอยู่ต่อ ทำไมถึงลาออก และองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อดึงดูดพวกเขาให้มากขึ้น การสัมภาษณ์ที่คิดมาอย่างดีจะให้ข้อเสนอแนะในทั้งสามด้านนี้
1. รวบรวมและจัดระเบียบข้อเสนอแนะ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางออกหลายครั้งไว้ในที่เดียว ใช้รูปแบบมาตรฐานในการจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้เทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจากหลายแหล่ง เทมเพลตนี้ให้รูปแบบที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายในเชิงภาพและระบุแนวโน้มหรือรูปแบบต่างๆ
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ก่อนออกงานช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันโดยการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับการวิเคราะห์
2. วิเคราะห์ข้อมูล
จัดหมวดหมู่คำตอบจากการสัมภาษณ์ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทน/ค่าตอบแทน ความพึงพอใจในงาน การใช้ทักษะ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ
มันจะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถวิเคราะห์คำตอบและวัดปริมาณข้อมูลได้เมื่อมีโอกาส เพื่อระบุรูปแบบหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ—เช่น ความถี่ที่ปัญหาเฉพาะได้รับการเน้นย้ำ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ลาออก. มองหาซอฟต์แวร์ที่มีแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จและ KPI ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทีม HR สามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว.
3. ระบุปัญหาหลัก
การจัดหมวดหมู่ปัญหาสามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงตามผลกระทบที่มีต่อประสบการณ์และความพึงพอใจของพนักงานได้ ปัญหาหลักอาจรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเครียดสูง, การหมดไฟ, การควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป, และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้ ซอฟต์แวร์การประเมินประสิทธิภาพ เพื่อระบุหัวข้อที่พบบ่อยในคำตอบของพนักงาน นี่อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการ
แบ่งปันผลการสัมภาษณ์ออกงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อให้พวกเขาทราบถึงปัญหาที่ฝังรากลึกภายในองค์กร หากมีปัญหาที่มักถูกมองข้าม ให้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยใช้ ClickUp Docs
ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน ทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ เพิ่มการควบคุมเวอร์ชัน และมอบหมายและแก้ไขความคิดเห็นบนหน้าเดียวกันได้
จากผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ให้สร้างตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม
ระบุปัญหาที่มีความสำคัญสูงและปัญหาที่มีความสำคัญต่ำ และสร้างแผนที่มีโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นขั้นตอนตามลำดับ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการแผนกสามารถจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวโดยการนำนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นมาใช้ และบรรลุอัตราการยอมรับนโยบายดังกล่าวถึงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาสามเดือนข้างหน้า
5. กำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า
ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถใช้รูปแบบการรวมความคืบหน้าเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหลายเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายภายใต้หมวดหมู่สภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงอาจเป็น:
- เป้าหมายที่ 1: ลดระดับความเครียดของพนักงานลง 25%
- เป้าหมายที่ 2: ดำเนินการเป้าหมายด้านสุขภาพสามข้อให้สำเร็จภายในสิ้นไตรมาสถัดไป
- เป้าหมายที่ 3: ลดจำนวนกรณีการหมดไฟลง 30% ภายในต้นปีหน้า
6. ดำเนินการตามรายการที่ต้องปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล
ดำเนินการแต่ละรายการในแผนปฏิบัติการตามกำหนดเวลา ตรวจสอบกับทีมที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทรัพยากรเพียงพอในการทำงานให้เสร็จสิ้น
ติดตามความคืบหน้าของแต่ละการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและประเมินประสิทธิผลด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานของคุณและปรับปรุงคำถามสัมภาษณ์ออกงานให้เหมาะสมที่สุด
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡: การผสานโปรแกรมการจัดการสืบทอดตำแหน่งเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานของคุณ จะสร้างโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูง โอกาสในการก้าวหน้าเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานมองเห็นอนาคตที่มีอิทธิพลกับองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร
เปลี่ยนการสัมภาษณ์ออกงานของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือทรงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานไม่ใช่เพียงแค่การสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างพนักงานที่ลาออกกับองค์กรเท่านั้น คำถามในการสัมภาษณ์ที่รอบคอบสามารถช่วยให้คุณสร้างสถานที่ทำงานที่มีความหมายและเอื้ออำนวยสำหรับพนักงานปัจจุบันและอนาคตได้
วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์ออกที่มีประสิทธิภาพคือการใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบ, รวมศูนย์, บริหารจัดการ, และทำให้ทุกแง่มุมเป็นไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างสำหรับการจัดการงาน การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการจัดทำเอกสาร ด้วย ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการได้รับการบันทึกไว้อย่างดีและคุณและทีมของคุณดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเรียนรู้ว่ามันสามารถยกระดับกระบวนการสัมภาษณ์ออกของคุณได้อย่างไร