วิธีการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้

ภายหลังการลาออกครั้งใหญ่ (The Great Resignation) ซึ่งพนักงานจำนวนมากได้ลาออกหรือวางแผนจะลาออกเพื่อไปทำงานที่ใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำองค์กรต่างสงสัยว่าทำไม การลาออกของพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทำให้กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานไว้มีความสำคัญยิ่งขึ้น
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการนำไปใช้จากกลยุทธ์การรักษาพนักงานต่าง ๆ เช่น การให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานกิจกรรมสร้างความผูกพัน และโปรแกรมความภักดี
ผู้จัดการกำลังลงทุนเวลาเพิ่มขึ้นในการเข้าใจว่าทำไมพนักงานถึงเลือกที่จะอยู่ต่อ อะไรที่ทำให้ผู้คนผูกพันกับที่ทำงานของพวกเขา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำมาใช้ในแนวทางที่ริเริ่มมากขึ้น
รายงานจาก Non-Profit HR พบว่าการใช้การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานเพิ่มขึ้นจาก33% ในปี 2022 เป็น 46% ในปี 2023 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน
การสัมภาษณ์การอยู่ต่อให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทีม, ความพึงพอใจของพนักงาน, และการรักษาพนักงานไว้ และช่วยให้ผู้จัดการสามารถกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานที่มีคุณค่าเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรที่มีความสามารถออกจากองค์กรของคุณ
หากคุณต้องการดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านต่อ
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานคืออะไร?
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน หรือที่เรียกว่าการสนทนาเพื่อรักษาพนักงาน คือการประชุมระหว่างผู้จัดการและพนักงานเกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาชอบทำงานกับบริษัทของคุณ และสิ่งที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธุรกิจ ทีม หรือบทบาทปัจจุบัน
การสนทนาเหล่านี้สามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีของพนักงานเพื่อคาดการณ์ความต้องการในการจ้างงาน
องค์กรดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคงอยู่ (Stay Interviews) เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงความท้าทายที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความไม่พอใจของพนักงาน ก่อนที่พนักงานจะเริ่มมองหาตำแหน่งงานใหม่
ความเกี่ยวข้องของการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานในปัจจุบัน
มีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้คนลาออกจากงาน บางคนได้รับการปรับเปลี่ยนบริบทใหม่ในช่วงการระบาดของโรค และบางคนเกิดจากสภาพการทำงานในปัจจุบันที่เฉพาะเจาะจง ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการลาออกในปัจจุบันคือ:
- การขาดโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและความผิดหวังกับบทบาทของตนเอง
- การระบาดใหญ่ทำให้ผู้คนได้ไตร่ตรองและประเมินเป้าหมายของตนเองใหม่ รวมถึงสิ่งที่ทำให้การทำงานมีความหมายสำหรับพวกเขา
- ความต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการทำงานทางไกล/แบบผสมผสาน
- ปัญหาหลังการระบาดของโรค เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่เพิ่มขึ้น และความภักดีที่สูญเสียไปต่อองค์กรภายหลังการเลิกจ้างครั้งใหญ่
นี่คือปัญหาบางส่วนที่คุณจะได้เรียนรู้จากสมาชิกในทีมเมื่อคุณทำการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน
วัตถุประสงค์และคุณค่าของการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อถามคำถามที่ช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก คุณสามารถรวมคำถามเหล่านี้ไว้ในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีอยู่แล้ว หรือจัดให้มีการสัมภาษณ์ทุกเดือนหากคุณไม่มีการประชุมติดตามผลเป็นประจำ (อย่างไรก็ตาม ทำไมไม่ล่ะ?)
เพิ่มการรักษาพนักงาน
เป้าหมายหลักของการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้คือการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปัจจุบันของคุณอยู่กับบริษัท และระบุสิ่งที่อาจทำให้พวกเขาตัดสินใจลาออก คำตอบที่เป็นไปได้สำหรับประเด็นหลังอาจรวมถึงการขาดการยอมรับ ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพที่จำกัด
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและป้องกันไม่ให้พนักงานที่ดีที่สุดลาออก ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะช่วยปรับปรุงระดับความมุ่งมั่นของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจ
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไม่ได้เป็นเพียงการเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่าคำวิจารณ์ ความกังวล และข้อเสนอแนะของพวกเขาได้รับการประเมินค่าและนำไปแก้ไข เมื่อพวกเขารู้สึกว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง พวกเขาก็จะมีความสุขกับงานมากขึ้นและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น
นอกจากนี้ การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้รับโอกาสท้าทายหรือการยอมรับอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และช่วยรักษาพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมให้อยู่กับองค์กร
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณมีโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงาน ทีม HR กลับไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดและชื่นชมผลงานของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจในทีม การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานสามารถช่วยคุณค้นพบปัญหานี้และสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้
ป้องกันการลาออกของพนักงาน
เนื่องจากลักษณะที่มีความกระตือรือร้น โปรแกรมสัมภาษณ์การอยู่ต่อสามารถช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ มันช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถจัดการได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
กุญแจสำคัญของการสัมภาษณ์การอยู่ต่อที่มีประสิทธิภาพคือการถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการสัมภาษณ์
คำถามสำคัญที่ควรถามในการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน
ในอุดมคติ ควรถามคำถามสัมภาษณ์ที่ทำให้พนักงานของคุณพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา
คำถามเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
- คุณกำลังเรียนรู้อะไรที่นี่?
- คุณต้องการพัฒนาทักษะใหม่ใดบ้าง?
- คุณชอบอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมที่บริษัทเสนอ?
- อะไรที่สามารถปรับปรุงได้เกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนา?
- อธิบายงานในฝันของคุณ
- คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับบทบาทก่อนหน้านี้ของคุณที่คุณไม่ได้ทำที่นี่อีกต่อไป?
- คุณรักอะไรในงานที่แล้วของคุณที่ตอนนี้ไม่มีแล้ว?
- เป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาวของคุณคืออะไร? เราสามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไร?
- คุณมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่ต้องการรับผิดชอบภายในตำแหน่งของคุณหรือไม่?
- มีสวัสดิการใดบ้างที่คุณคิดว่ามีคุณค่าสำหรับบทบาทปัจจุบันของคุณที่เรายังไม่ได้จัดให้หรือไม่?
คำถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ
- ฉันจะทำให้ประสบการณ์การทำงานของคุณน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นได้อย่างไร?
- อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้งานของคุณน่าพอใจมากขึ้นสำหรับคุณ?
- เราจะสามารถสนับสนุนคุณในบทบาทของคุณได้ดีขึ้นอย่างไร?
- การยอมรับประเภทใดที่สร้างแรงจูงใจให้คุณมากที่สุด?
คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน
- อะไรที่ทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำงานที่นี่?
- คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิธีที่เราให้การยอมรับความสำเร็จของพนักงาน?
- คุณรู้สึกว่าคุณมีการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่ดีหรือไม่? หากไม่ดี เราสามารถปรับปรุงได้อย่างไร?
- อธิบายวัฒนธรรมองค์กร คุณชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับมัน
คำถามความพึงพอใจโดยรวม
- อะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับการมาทำงานทุกวัน?
- คุณเคยคิดจะลาออกจากบริษัทหรือไม่? ถ้าเคย ทำไม?
- คุณตั้งตารออะไรที่ทำงานในแต่ละวัน?
- คุณพบความน่าหงุดหงิดในด้านใดบ้างของงานประจำวันของคุณ?
- คุณช่วยเล่าถึงวันทำงานล่าสุดที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลได้ไหม?
- เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ดีเมื่อเร็วๆ นี้
- อะไรคือความคิดที่ครอบงำจิตใจของคุณในระหว่างการเดินทางไปทำงาน?
- อะไรที่ผ่านเข้ามาในใจคุณระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงาน?
- ทักษะและประสบการณ์ของคุณได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่?
- คุณชอบทำงานอะไรเป็นพิเศษบ้าง? คุณอยากทำอะไรที่แตกต่างในบทบาทของคุณบ้าง?
- คุณจะอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณอย่างไร?
- คุณรู้สึกว่าคุณมีความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่ดีหรือไม่? กรุณาอธิบายคำตอบของคุณ
- คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการยกย่องสำหรับผลงานของคุณที่ทำงานหรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่?
- อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากที่สุดในการทำงาน?
- มีสถานการณ์ใดในระยะหลังที่ทำให้คุณคิดถึงการลาออกจากบริษัทหรือไม่?
คำตอบเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำให้พนักงานแต่ละคนมีความสุขได้ เช่น การมอบหมายโครงการในสาขาที่พวกเขาสนใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานปัจจุบันได้อีกด้วย เช่น การจัดหาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
การถามคำถามติดตามผลอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณประเมินขวัญกำลังใจ สร้างความไว้วางใจ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ในตัว เป็นคู่คิดในการระดมความคิดเพื่อสร้างคำถามเหล่านี้ หลังจากประชุมเสร็จ ClickUp Brain ยังสรุปประเด็นสำคัญให้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนบันทึกการประชุมที่ยืดยาว หากคุณต้องการ ยังสามารถเปลี่ยนคำถามเหล่านี้ให้เป็นงานใน ClickUp เพื่อมอบหมายให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลต HR ฟรีของClickUp เพื่อสร้างชุดคำแนะนำระดับกลางและระดับสูงที่บันทึกงานเฉพาะ คำถาม และกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามระหว่างการสัมภาษณ์การอยู่และการสัมภาษณ์หลังการสัมภาษณ์
วิธีการเตรียมและดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน
แน่นอน แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการสนทนาเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การสนทนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีผู้จัดการของพนักงานหรือผู้จัดการข้ามระดับที่พนักงานไว้วางใจเป็นผู้นำการสนทนา เนื่องจากพนักงานอาจเปิดเผยความคิดเห็นของตนได้มากขึ้น
การกำหนดตารางล่วงหน้า
- เลือกเวลาที่เหมาะสม: อย่าจัดสัมภาษณ์การอยู่ต่อทันทีหลังจากบุคคลเริ่มบทบาทใหม่หรือระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือกเวลาที่พนักงานปรับตัวได้แล้วและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบได้
- ให้เวลาพวกเขาเตรียมตัว: แจ้งพนักงานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การอยู่ทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้พวกเขามีเวลาในการรวบรวมความคิดและเตรียมคำถามที่อาจมี
- เสนอความยืดหยุ่น: มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลา พิจารณาเสนอทางเลือกสำหรับการประชุมในช่วงเช้าตรู่ ช่วงบ่ายแก่ หรือแม้กระทั่งการประชุมออนไลน์ เพื่อรองรับตารางเวลาของพนักงาน
การแบ่งปันวัตถุประสงค์และความคาดหวังของการประชุม
- กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: อธิบายเหตุผลของการสัมภาษณ์เพื่ออยู่ต่อ ให้พนักงานรับรู้ว่านี่เป็นโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับงานของพวกเขา สิ่งที่กระตุ้นแรงจูงใจ และพื้นที่สำหรับการพัฒนา
- มุ่งเน้นการสนทนาแบบเปิด: เน้นย้ำว่าการสื่อสารนี้เป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจง และความคิดเห็นที่จริงใจของพวกเขาได้รับการให้ความสำคัญ
- เตรียมโครงร่าง: ทำโครงร่างง่าย ๆ ของหัวข้อที่คุณต้องครอบคลุม ซึ่งอาจรวมถึงประสบการณ์ของพวกเขาในบทบาทหน้าที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของพื้นที่ทำงาน โอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ และความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ส่งเสริมการตั้งคำถาม: ให้พวกเขารู้ว่านี่คือการสนทนาแบบสองทาง และส่งเสริมให้พวกเขาถามคำถามเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพหรือข้อกังวลของพวกเขา
การเข้าใจถึงความสำคัญของความคิดเห็นที่แท้จริงจากพนักงาน
- การฟังอย่างตั้งใจเป็นพื้นฐาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นผู้กำหนดการสนทนา เพื่อให้เข้าใจถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังคำตอบของพวกเขา ให้เงียบและฟังเมื่อคุณถามคำถามแล้ว พนักงานของคุณควรเป็นผู้พูดเป็นส่วนใหญ่
- แสดงความขอบคุณ: ขอบคุณพวกเขาสำหรับเวลาและคำติชมที่ซื่อสัตย์ของพวกเขา ให้พวกเขาเข้าใจว่าเสียงของพวกเขามีความหมาย และข้อมูลของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จดบันทึก: จดบันทึกประเด็นสำคัญระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึงแรงจูงใจ ข้อคัดค้าน และข้อกังวลของพวกเขา หากได้รับความยินยอมจากพนักงาน ให้บันทึกการสนทนาไว้เพื่อกลับมาทบทวนคำตอบหากจำเป็น
- คำถามติดตามผล: หลังจากการสัมภาษณ์ ให้ติดตามผลกับพวกเขา สรุปปัจจัยสำคัญที่ได้พูดคุยและขั้นตอนต่อไปที่คุณวางแผนจะทำตามความคิดเห็นของพวกเขา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะใช้เครื่องมือหลายอย่างในการจัดการการสัมภาษณ์การอยู่ต่อให้ใช้แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเป็นศูนย์กลางข้อมูลพนักงานระหว่างผู้จัดการและรายงานตรง
ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลการตอบกลับจากคำถามสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับสำหรับการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อรักษาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่าการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้ควรเป็นการสนทนา ไม่ใช่การสอบสวน นี่คือเคล็ดลับบางประการในการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า
ความสำคัญของการสื่อสารสองทาง
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไม่ใช่การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป้าหมายคือการมีบทสนทนาที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการต้องรับฟังพนักงานอย่างตั้งใจและให้ความสนใจอย่างเต็มที่ หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ โดยเน้นย้ำว่าไม่มีคำตอบที่ผิด
นี่คือวิธีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง:
- เริ่มต้นด้วยการเสริมแรง: ยอมรับในผลงานของพนักงานและขอบคุณพวกเขาสำหรับความทุ่มเทในการทำงาน
- ถามคำถามปลายเปิด: คำถามที่มากกว่าคำตอบ 'ใช่' หรือ 'ไม่' จะกระตุ้นให้มีการตอบที่ละเอียดมากขึ้น
- ใช้การฟังอย่างสะท้อนกลับ: ให้ความสนใจกับสัญญาณทั้งทางวาจาและทางกายภาพ รวมถึงภาษากายของผู้พูดเพื่อแยกแยะอารมณ์ที่ไม่ได้แสดงออกมา
- อยู่กับปัจจุบัน: เก็บสิ่งรบกวนเช่นโทรศัพท์ไว้และมุ่งความสนใจไปที่การสนทนาที่กำลังเกิดขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นระบบในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ควรพิจารณาใช้แม่แบบการสัมภาษณ์เพื่อจัดโครงสร้างการสัมภาษณ์ของคุณให้มีกรอบการทำงานที่สม่ำเสมอสำหรับการถามคำถามและการบันทึกคำตอบของพวกเขา
เลือกสถานที่ที่สะดวกสบาย
สถานที่สำหรับการสัมภาษณ์การอยู่สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จของมัน เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว ปราศจากการรบกวน อาจเป็นห้องประชุมว่าง พื้นที่สัมภาษณ์เฉพาะ หรือแม้กระทั่งมุมเงียบในคาเฟ่ (โดยได้รับอนุญาตจากพนักงาน)
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความผูกพันของพนักงาน—การที่พนักงานรู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานภายในพื้นที่ทำงาน เนื่องจากอาจทำให้พวกเขาอยู่ในโหมด 'ทำงาน' และขัดขวางการสนทนาอย่างเปิดเผย
ให้เวลาเพียงพอและใช้เวลาเท่าที่คุณต้องการ
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้ไม่ควรรีบเร่ง จัดเวลาให้เพียงพอในปฏิทินของคุณสำหรับการสนทนาโดยไม่รู้สึกถูกบังคับให้สรุปเร็วเกินไป ในอุดมคติ ควรตั้งเป้าไว้ที่ 45 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งจะให้เวลาพนักงานเพียงพอในการแบ่งปันความคิดและความกังวลของพวกเขาได้อย่างอิสระ
ยืดหยุ่นกับเวลาที่จัดสรรไว้ หากการสนทนาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติและพนักงานมีสิ่งที่จะเพิ่มเติม อย่าตัดบทอย่างรวดเร็ว เป้าหมายคือการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพนักงานและความจริงใจในกระบวนการ
รากฐานสำคัญของการสัมภาษณ์การคงอยู่ของพนักงานที่ประสบความสำเร็จคือการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพนักงานและแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในความเป็นอยู่ของพวกเขา พนักงานสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าการสัมภาษณ์การคงอยู่เป็นเพียงพิธีการหรือไม่
นี่คือวิธีการบางอย่างที่จะแสดงความจริงใจของคุณ:
- แสดงความขอบคุณสำหรับเวลาและคำแสดงความคิดเห็นของพวกเขา
- ให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาพูด และฝึกฟังอย่างมีส่วนร่วม
- จดบันทึกอย่างละเอียดระหว่างการสัมภาษณ์
- ติดตามผลหลังการสัมภาษณ์โดยสรุปประเด็นสำคัญที่ได้กล่าวถึงและรายการดำเนินการที่วางแผนไว้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตกระบวนการสัมภาษณ์ของ ClickUpเพื่อออกแบบ ทดสอบ และปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์พนักงานที่ยังคงอยู่ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการมีโครงสร้างและมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้คุณเปรียบเทียบความคิดเห็นได้ง่าย และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
สรุป: วิธีการสัมภาษณ์พนักงานเพื่อรักษาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดเวลาล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขามีเวลาเตรียมตัว
- กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
- เลือกสถานที่ที่สะดวกสบายและเงียบสงบ
- เปิดใจพูดคุยและส่งเสริมให้มีการตั้งคำถาม
- ฝึกการสื่อสารแบบสองทาง
- ให้ความสนใจกับสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด
- จดบันทึกและถามคำถามเพิ่มเติม
- แสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของพวกเขา
ใช้การสัมภาษณ์เพื่อคงอยู่ในการรักษาพนักงานที่ดีที่สุดของคุณ
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พนักงานของคุณสามารถทำให้กับองค์กรของคุณได้ คุณควรค้นหาว่าพวกเขามีความคาดหวังอะไรจากคุณบ้าง ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน (stay interviews) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของพนักงาน ช่วยเหลือพวกเขาให้บรรลุเป้าหมายและความฝันของพวกเขา และเพิ่มความภักดีและความคงอยู่ของพนักงาน
อย่ารอให้พวกเขาคิดจะจากไปก่อนที่คุณจะลงมือทำ
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานหรือไม่?ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
อะไรคือชื่ออื่นสำหรับการสัมภาษณ์การคงอยู่?
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงาน หรือที่เรียกว่าการสนทนาเพื่อรักษาพนักงาน บางองค์กรอาจเรียกการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานหรือการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้ทั้งหมดอธิบายแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน: การสนทนาเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมพนักงานถึงมีความสุขและอะไรที่อาจทำให้พวกเขาพิจารณาลาออก
คุณจะทำอย่างไรให้สัมภาษณ์การอยู่ต่อประสบความสำเร็จ?
เมื่อทำการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ควรถามคำถามที่ชัดเจน รับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสิน จดบันทึกข้อมูลสำคัญ และนำการสนทนาไปในทิศทางที่พนักงานต้องการตามคำตอบของพวกเขา
นี่คือวิธีที่จะทำให้การสัมภาษณ์ระหว่างการพักงานของคุณประสบความสำเร็จ:
- การเตรียมตัว: ตรวจสอบแฟ้มประวัติของพนักงานและโครงการต่างๆ ตามคำถามที่กำหนด
- การตั้งค่า: เลือกสถานที่ส่วนตัวและสะดวกสบายซึ่งมีโอกาสรบกวนน้อย
- คำถาม: เน้นที่จุดที่รู้สึกไม่สบายใจ, ความพึงพอใจในงาน, โอกาสในการเติบโต, และพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง.
- ฟัง: ฟังอย่างตั้งใจเพื่อจับสัญญาณทั้งทางคำพูดและที่ไม่ใช่คำพูด
- การดำเนินการ: ขอบคุณพนักงานสำหรับข้อเสนอแนะและติดตามผลเกี่ยวกับข้อกังวลเฉพาะใด ๆ
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานเหมือนกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่?
ไม่ครับ การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้ (Stay Interviews) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Reviews) มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานไว้จะมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของพนักงานและสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในอดีตของพนักงานและกำหนดเป้าหมายในอนาคต
การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานกับการสัมภาษณ์เมื่อลาออกเหมือนกันหรือไม่?
ไม่, การสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานเป็นการกระทำเชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลาออก ขณะที่การสัมภาษณ์เมื่อลาออกเป็นการกระทำเชิงรับ ซึ่งดำเนินการเมื่อพนักงานลาออกแล้ว โดยพยายามเรียนรู้จากพวกเขาเพื่อปรับปรุงในอนาคต ในอุดมคติ บริษัทควรใช้ทั้งการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานและการสัมภาษณ์เมื่อลาออกเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน