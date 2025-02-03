ตัวอย่างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ฟรี

คุณกำลังเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทใหม่หรือไม่? แม้ว่าคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นทันที แต่คุณต้องแจ้งข่าวนี้ให้องค์กรปัจจุบันของคุณทราบก่อน
แต่มีวิธีที่จะจบสิ่งต่าง ๆ อย่างสง่างามหรือไม่? โชคดีที่มี! โดยการยื่นจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการพร้อมแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ คุณจะช่วยให้การแยกทางในครั้งนี้เจ็บปวดน้อยลงและรักษาชื่อเสียงในสายอาชีพของคุณไว้ได้
การแจ้งนายจ้างปัจจุบันและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับแผนการของคุณและเสนอความช่วยเหลือเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพ การกระทำเช่นนี้ช่วยให้คุณออกจากองค์กรด้วยภาพลักษณ์ที่ดีและเริ่มต้นงานใหม่ได้อย่างมั่นใจ
นี่คือรายการตัวอย่างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อเขียนจดหมายแจ้งลาออกอย่างเป็นทางการได้อย่างรวดเร็ว และจบความสัมพันธ์ด้วยบรรยากาศที่ดี
อะไรคือแบบฟอร์มจดหมายแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์?
แบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์เป็นเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการลาออกอย่างเป็นทางการของคุณ แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณลาออกจากงานได้อย่างสุภาพแบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่ดีควรมีรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นในอีเมลลาออก เช่น:
- ชื่อของคุณและตำแหน่งปัจจุบัน
- วันที่มีผลของการลาออกของคุณ
- เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
- ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ทำงานในองค์กร
- ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือพนักงานใหม่เพื่อให้การปรับตัวเป็นไปอย่างราบรื่น
การเขียนจดหมายลาออกโดยใช้แบบฟอร์มแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ดูเป็นมืออาชีพ และมั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญจะไม่ถูกมองข้ามเมื่อต้องเขียนทุกอย่างลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หมายเหตุ: นี่คือตัวอย่างหนังสือแจ้งลาออกสำหรับใช้ในองค์กรที่กำหนดให้แจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ทุกตัวอย่างสามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับระยะเวลาการแจ้งลาออกขององค์กรของคุณได้!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มจดหมายแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ดี?
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้จดหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในขณะที่รักษาความกระชับ:
- ทำให้เรียบง่ายและกระชับ: ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียด
- รักษาความเป็นมืออาชีพ: อย่าพูดยืดยาวเกี่ยวกับเหตุผลในการลาออก ควรพูดคุยเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวระหว่างการสัมภาษณ์ลาออกหรือในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
- ปรับแต่งจดหมาย: แม้ว่าคุณจะใช้เทมเพลตจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่เขียนไว้อย่างดีแล้วก็ตาม อย่าเพียงแค่คัดลอกเนื้อหาจากเทมเพลตนั้นเท่านั้น ควรปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับข้อมูลเฉพาะของคุณเสมอ
- ระบุรายละเอียดที่สำคัญ: อย่าลืมองค์ประกอบสำคัญของจดหมายแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงชื่อของคุณ ตำแหน่ง ข้อมูลนายจ้าง วันที่เริ่มมีผล และคำขอบคุณสั้นๆ
- ใช้การออกแบบที่ดึงดูดสายตา: แม้ว่าจะไม่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่จดหมายที่มีรูปลักษณ์น่าดึงดูดจะสร้างความประทับใจในเชิงบวก
5 ตัวอย่างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ที่ดีที่สุด
เมื่อคุณได้ส่งการตอบรับงานไปยังนายจ้างใหม่ในอนาคตของคุณและได้ตกลงวันเริ่มงานแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการที่สถานที่ทำงานของคุณ การปฏิบัติมาตรฐานคือการเขียนอีเมลแจ้งล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อแจ้งให้องค์กรปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ
ทำสิ่งนี้ทันทีหลังจากตอบรับข้อเสนองาน เพื่อให้ระยะเวลาการแจ้งลาออกของคุณเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทันที
นี่คือตัวอย่างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
1. ตัวอย่างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์โดย ClickUp
นำทางเส้นทางอาชีพของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์จาก ClickUp เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกจากตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสร้างจดหมายลาออกที่เป็นมืออาชีพและแสดงความใส่ใจได้อย่างมืออาชีพ จัดทำประกาศลาออกที่มีโครงสร้างดีและแสดงถึงความใส่ใจ สร้างความประทับใจที่ดีแม้ในขณะที่คุณกำลังแยกทางกับองค์กรปัจจุบัน และก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่ด้วยความมั่นใจ
2. แม่แบบการลาออกสองสัปดาห์โดย Canva
หากคุณต้องการจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่ดูเรียบหรูและออกแบบมาอย่างดี เทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์โดย Canva เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งด้วยองค์ประกอบการออกแบบใหม่ได้โดยใช้ อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับการออกแบบ ของ Canva เพื่อปรับแต่งแบบอักษร สี และเค้าโครงให้เข้ากับสไตล์ของคุณ คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: เพิ่มและปรับแต่งกล่องข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบออกแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ห้องสมุดขนาดใหญ่: เข้าถึงคอลเลกชันขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, ฟอนต์, และกราฟิก
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทำงานบนจดหมายลาออกของคุณร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการดาวน์โหลด: บันทึกเอกสารฉบับสุดท้ายของคุณในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, PNG และ JPEG เพื่อให้คุณสามารถแนบไปกับอีเมลแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณได้
3. ตัวอย่างจดหมายลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (Word) โดย Seek
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ แบบเรียบง่าย ไม่มีลวดลายหรือดีไซน์ แบบ Two Week Resignation Letter Template โดย Seek เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เอกสาร Word ที่สามารถดาวน์โหลดนี้มีความสะอาดและตรงไปตรงมา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ รูปลักษณ์แบบคลาสสิก
มันช่วยให้คุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาความสุภาพและความเป็นมืออาชีพในการลาออกของคุณไว้ได้ แม่แบบนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เช่น:
- โครงสร้างที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า: แม่แบบนี้แสดงส่วนสำคัญของจดหมายลาออก ซึ่งรวมถึงชื่อของคุณ ตำแหน่ง ข้อมูลนายจ้าง วันที่มีผล และคำขอบคุณสั้นๆ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: เปลี่ยนข้อความตัวแทนได้อย่างง่ายดายด้วยข้อมูลเฉพาะของคุณ
- การจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ: แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อย
- ตัวเลือกการดาวน์โหลด: บันทึกเอกสารฉบับสุดท้ายของคุณในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ต่างๆ เพื่อแนบในอีเมลได้อย่างง่ายดายหรือพิมพ์ออกมา
4. เทมเพลตจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ใน Google Docs โดย GDOC
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ Google Docs สำหรับเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตเรซูเม่หรือเทมเพลตจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ เทมเพลตจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์โดย GDOC บน Google Docs มอบรูปแบบที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตนี้ ช่วยให้การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขง่ายขึ้นบนอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
การออกแบบที่ตรงไปตรงมา ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารการลาออกของคุณได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ เราชอบเทมเพลตนี้เพราะ:
- โครงสร้างที่เรียบง่าย: แม่แบบมีการออกแบบอย่างมืออาชีพที่ระบุรายละเอียดข้อมูล เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ ตำแหน่งงาน และวันที่เริ่มต้นของช่วงเปลี่ยนผ่าน [วันที่วันนี้] และจบด้วยวลีปิดท้ายที่เรียบง่าย เช่น "ขอแสดงความปรารถนาดี" หรือ "ขอบคุณ"
- การแก้ไขแบบคลาวด์: แก้ไขจดหมายลาออกของคุณได้โดยตรงในบัญชี Google ของคุณ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทำงานบนจดหมายลาออกของคุณร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสุดท้ายของคุณในรูปแบบต่างๆ ของ Google Docs รวมถึง PDF, DOCX และ RTF
5. แบบฟอร์มจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ใน Google Docs โดย GDOC
อีกหนึ่งเทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่เราชื่นชอบคือ เทมเพลตแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของ Google Docs โดย GDOC ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการ จดหมายลาออกที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และแก้ไขได้ง่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าได้ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญทั้งหมด รวมถึงวันทำงานสุดท้ายของคุณ พร้อมทั้งรักษาโทนความเป็นมืออาชีพตลอดทั้งฉบับ
สิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยมคือคุณสมบัติบางอย่าง เช่น:
- โครงสร้างโดยละเอียด: แม่แบบประกอบด้วยส่วนที่ระบุเหตุผลในการลาออกของคุณ ซึ่งช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้าง
- คำแนะนำเพิ่มเติม: แม่แบบนี้มีเคล็ดลับและข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
- ดาวน์โหลดและพิมพ์ได้ง่าย: เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบการออกแบบมากเกินไป คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารสุดท้ายในรูปแบบต่างๆ ของ Google Docs รวมถึง PDF, DOCX และ RTF หรือเพียงแค่พิมพ์ออกมาโดยไม่ต้องปรับแต่งมากนัก
อ่านเพิ่มเติม:วิธียกเลิกการตอบรับงาน
สร้างจดหมายลาออกด้วย ClickUp
การเขียนจดหมายลาออกอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายเพื่อจัดการงานที่ค้างอยู่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง นายจ้างส่วนใหญ่คาดหวังให้คุณรักษาความเป็นมืออาชีพและให้เวลาและการสนับสนุนที่เพียงพอแก่พวกเขาในการหาคนมาแทนคุณ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ทำให้การเขียนจดหมายอย่างมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ClickUp มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างจดหมายลาออกส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
สร้าง แก้ไข และส่งหนังสือแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณด้วย Clickup Docs
เมื่อเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ คนส่วนใหญ่มักใช้แอปเอกสารแบบง่าย ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้แต่ขาดฟีเจอร์ขั้นสูงที่จะช่วยให้คุณร่างจดหมายแจ้งลาออกที่ดูดีและมืออาชีพได้
ClickUp Docsเป็นมากกว่าแอปเอกสารแบบข้อความธรรมดา โดยมอบเครื่องมือที่จำเป็นและขั้นสูงทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างและดาวน์โหลดจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการร่างจดหมายลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณ:
- การจัดรูปแบบข้อความแบบริชเท็กซ์: ใช้ตัวหนา ตัวเอียง หัวข้อ รูปแบบตัวอักษร สี และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ เพื่อทำให้จดหมายของคุณดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ
- คำสั่งสแลช: แทรกองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ, ลิงก์, และตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, แก้ไขหัวข้อ, หรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ที่รองรับมาร์กดาวน์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- การร่วมมือและแสดงความคิดเห็น: ต้องการตรวจสอบจดหมายของคุณก่อนส่งออกไปหรือไม่? หรืออาจต้องการคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้วางใจ? คุณสามารถแชร์ลิงก์เอกสารให้พวกเขาสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงในเอกสาร และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- การควบคุมเวอร์ชัน: หากคุณได้อัปเดตจดหมายลาออกและต้องการตรวจสอบตัวเลือกก่อนหน้านี้ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยประวัติเวอร์ชัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบหลายเวอร์ชันและทำการอัปเดตที่จำเป็นเพื่อส่งเวอร์ชันที่ดีที่สุด
ClickUp Docs มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถเขียน แก้ไข จัดรูปแบบ และส่งจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ได้อย่างครบถ้วน พร้อมรับรองว่าจดหมายของคุณจะดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของคุณ
สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแสดงความคิดของตนClickUp Brainสามารถสร้างจดหมายลาออกที่มีความเรียบร้อยได้เพียงไม่กี่คำสั่ง
ผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่มาพร้อมกับ ClickUp จะช่วยคุณปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ดีขึ้น โดยใช้คุณสมบัติการเขียน AI ขั้นสูงเพื่อ:
- ปรับปรุงโทนเสียง: ใช้ฟีเจอร์ AI เพื่อปรับแต่งโทนของจดหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคงความเป็นมืออาชีพไว้และเพิ่มความส่วนตัวเล็กน้อย สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของคุณ
- ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ผู้ช่วย AI จะสแกนจดหมายของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการพิมพ์ผิด เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานสุดท้ายมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ
- การสร้างเนื้อหา: ต้องการใช้หลายเวอร์ชันเพื่อสรุปจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่เหมาะสมใช่ไหม? ขอให้ผู้ช่วย AI สร้างทั้งส่วนและรูปแบบต่างๆ ตามคำแนะนำที่คุณให้ไป วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการค้นหาหลายเวอร์ชัน และช่วยให้คุณได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ
- คำแนะนำขั้นสูงโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์: หากคุณใช้แบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์จะเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความ ลดความยาวของประโยค หรือแม้กระทั่งแก้ไขคำที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ข้อความของคุณสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ไม่ว่าคุณต้องการให้สั้นหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด คุณสามารถดึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย และเขียนจดหมายลาออกสองสัปดาห์อย่างมืออาชีพได้โดยไม่พลาดอะไรเลย
คุณยังสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์จากศูนย์ ตามคำแนะนำที่คุณแชร์ได้
นอกจากนี้? ใช้เพื่อสร้างสรุปที่กระชับของจดหมายแจ้งลาออกสองสัปดาห์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์เป็นข้อความก่อนออกจากพื้นที่ทำงาน Slackหรือแชทอื่นๆ เพื่อกล่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมงานทุกคน
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
รักษาความเป็นมืออาชีพในจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ของคุณด้วย ClickUp
การลาออกจากบริษัทเดิมเพื่อไปทำงานที่ใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นด้วยการทำลายความสัมพันธ์กับนายจ้างปัจจุบันของคุณ แบบฟอร์มแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ช่วยให้คุณรักษาความเป็นมืออาชีพไว้ได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถเขียนจดหมายลาออกอย่างมืออาชีพและช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น รายการงานในแพลตฟอร์มจะช่วยให้คุณจัดการความรับผิดชอบสุดท้ายและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะได้รับการดูแลหลังจากที่คุณออกไป
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่คุณส่งจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์จนถึงวันสุดท้ายของคุณที่บริษัท ให้รักษาความเป็นมืออาชีพไว้ด้วย ClickUp และทำให้การออกจากงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ลงทะเบียนวันนี้และค้นพบคุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp สำหรับการสื่อสารและการจัดการงาน