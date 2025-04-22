บล็อก ClickUp

เทมเพลต Excel ติดตามนิสัยฟรีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
22 เมษายน 2568

นิสัยเป็นเหมือนสายเคเบิล; เราทอเส้นด้ายของมันทุกวัน และในที่สุดเราก็ไม่สามารถทำลายมันได้

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าต้องใช้เวลา66 วันในการสร้างนิสัยนั่นคือเวลาประมาณสองเดือนครึ่งของความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

การสร้างนิสัยที่ดีด้วยความสม่ำเสมออาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับเป้าหมายและความรับผิดชอบมากมาย โชคดีที่เทมเพลตติดตามนิสัยมอบกรอบที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างสำหรับการติดตามความก้าวหน้า รักษาแรงจูงใจ และรับผิดชอบต่อตนเอง

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายส่วนตัว เช่น การออกกำลังกายให้เป็นนิสัยประจำวันหรือเป้าหมายทางอาชีพ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แบบฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีวิธีการที่ชัดเจนและยืดหยุ่นในการติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปติดตามนิสัยที่หรูหราเพื่อเริ่มต้น! ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อสร้างระบบติดตามนิสัยที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

เพื่อช่วยคุณ นี่คือเทมเพลตสเปรดชีตติดตามนิสัยฟรีที่ดีที่สุดบน Excel ที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณ เราได้รวบรวมเทมเพลตทางเลือกที่ดีที่สุดจากClickUp ไว้ด้วย มาเริ่มกันเลย!

อะไรคือแบบฟอร์มติดตามนิสัย?

เทมเพลตติดตามนิสัยเป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนานิสัยใหม่ ๆ ได้ เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนใหญ่จะถูกจัดรูปแบบเป็นสเปรดชีต ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย บันทึกนิสัย และติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน

เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ แม่แบบจะช่วยให้คุณบันทึกกิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมของคุณตลอดเวลา การทบทวนการกระทำและประสิทธิภาพของคุณจะช่วยให้คุณปลูกฝังวินัยและรักษาความรับผิดชอบ

คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตที่มีช่องทำเครื่องหมายแบบง่าย ๆ เพื่อทำเครื่องหมายการเสร็จสิ้นของนิสัยเดียว, การจัดระบบสีอย่างละเอียดสำหรับนิสัยที่แตกต่างกัน, หรือแม้กระทั่งการบันทึกกิจกรรมหรือนิสัยของคุณในแต่ละวัน

เมื่อคุณเริ่มเก็บบันทึกเช่นนี้แล้ว จะสังเกตเห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้น ระบุปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ได้—ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกที่ฝังรากลึก

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามนิสัยที่ดี?

เพื่อพัฒนา습관ที่ดี คุณต้องมีแบบฟอร์มติดตาม습관ที่ดี นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรมีในแบบฟอร์มติดตาม습관ที่ดี:

  • ใช้งานง่าย: เลือกแม่แบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนที่มากเกินไป
  • การปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความชอบ ประเภทของนิสัยที่แตกต่างกัน ความถี่ ฯลฯ ของผู้ใช้
  • การแบ่งเขต: เลือกแม่แบบที่มีการกำหนดส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนสำหรับนิสัยที่แตกต่างกัน ชื่อ ความถี่ในการติดตาม (การกระทำรายวัน กิจกรรมรายสัปดาห์ นิสัยรายเดือน) และการบันทึกความก้าวหน้า
  • สื่อการนำเสนอ: เลือกใช้เทมเพลตที่มีองค์ประกอบเช่น การจัดรหัสสี, แถบความคืบหน้า, แผนภูมิ, เป็นต้น เพื่อแสดงข้อมูลให้สามารถมองเห็นได้ในทันที
  • การเข้าถึง: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับวางแผนดิจิทัลหรือพอร์ทัลที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • ความสม่ำเสมอ: กำหนดรูปแบบแม่แบบที่มีเค้าโครงคงที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมการติดตามพฤติกรรมเป็นนิสัยโดยลดภาระทางความคิดหรือความยากลำบากให้น้อยที่สุด
  • ความสามารถในการนำทาง: เลือกส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการนำทาง. เทมเพลตที่มีการออกแบบเช่นนี้จะช่วยนำผู้ใช้ไปสู่การกระทำโดยไม่เกิดความสับสนหรือความวุ่นวาย.

4 แบบฟอร์มสเปรดชีตติดตามนิสัยฟรีสำหรับ Excel

มาดูกันสี่เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีสำหรับ Excel และ Google Sheets:

1. เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Exec

เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Exec
ผ่านทางYou Exec

เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Execทำให้การติดตามนิสัยประจำวันและรายสัปดาห์เป็นเรื่องง่าย การจัดวางที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่นิสัยต่างๆ ลงในคอลัมน์เฉพาะและทำเครื่องหมายแต่ละวันเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

มีคุณสมบัติสรุปประจำสัปดาห์ในตัวที่คำนวณและแสดงตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ของนิสัยที่ทำสำเร็จโดยอัตโนมัติ เพื่อติดตามความสม่ำเสมอในการสร้างนิสัยใหม่ เทมเพลตยังมีส่วนให้คะแนนนิสัย ซึ่งช่วยให้คุณสะท้อนถึงผลกระทบของแต่ละนิสัยที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนา หรือประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้รหัสสีสำหรับนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองด้วยรางวัลที่ปรับให้เหมาะกับคุณสำหรับทุกนิสัยที่ทำสำเร็จ
  • สร้างและติดตามนิสัยมากกว่า 400 ประเภท ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ตลอดทั้งปี

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการตัวติดตามนิสัยประจำวันหรือรายเดือนที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายส่วนตัวหรือที่เกี่ยวข้องกับงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย

📮ClickUp Insight: ประมาณ 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้คะแนนวันจันทร์ว่าเป็นวันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสัปดาห์ อาจเป็นเพราะการขาดความชัดเจนในลำดับความสำคัญเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์การทำงาน โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ด้วยการให้คุณและทีมของคุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังได้รับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งตอบทุกคำถามของคุณ ด้วย ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่

2. แม่แบบปฏิทินติดตามนิสัยโดย You Exec

เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Exec
ผ่านทางYou Exec

เทมเพลตปฏิทินติดตามนิสัยโดย You Execฝังตัวติดตามนิสัยรายเดือนลงในเลย์เอาต์ปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในแต่ละวันที่กำหนดหรือช่วงเวลาเฉพาะได้ การทำเครื่องหมายนิสัยประจำวันจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของคุณตลอดทั้งเดือน

เทมเพลตนี้ยังมีส่วนที่แบ่งตามสีซึ่งช่วยให้คุณระบุวันที่คุณทำตามนิสัยได้สำเร็จกับวันที่คุณทำไม่ได้ด้วยสายตา นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณในแต่ละเดือน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จินตนาการถึงสเปรดชีตติดตามนิสัยเป็นปฏิทิน ช่วยให้คุณวางแผนและทบทวนนิสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา
  • ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและใช้รหัสสีในภาพเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • ปรับแต่งไทม์ไลน์การติดตามนิสัย เช่น นิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อการสร้างนิสัยที่ยืดหยุ่น

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผน, และทุกคนที่ชอบติดตามนิสัยรายเดือนที่สามารถผสานรวมกับไทม์ไลน์และมุมมองปฏิทินได้

3. แม่แบบ Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Ultimate Printables

เทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัย โดย Ultimate Printables
ผ่านทางUltimate Printables

เทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Ultimate Printablesช่วยให้คุณสามารถติดตามนิสัยใหม่หลายอย่างในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้ มันจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งตัวติดตามนิสัยในระดับที่ละเอียด ตั้งแต่ชื่อนิสัย ช่วงเวลาการติดตาม และสถานะการเสร็จสิ้น

ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานหรือต้องการให้แน่ใจว่าคุณดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายซึ่งสามารถอัปเดตได้ทุกวัน
  • ดาวน์โหลดและพิมพ์เทมเพลตเพื่อการติดตามแบบออฟไลน์ที่ง่ายดายสำหรับระบบติดตามนิสัยทั้งแบบดิจิทัลและแบบกายภาพ
  • มีแผนภูมิแบบไดนามิกและแถบความคืบหน้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณบันทึกความคืบหน้าของคุณ ให้ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบภาพว่ากำลังทำได้ดีเพียงใด

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวติดตามนิสัยแบบมินิมอลที่สามารถพิมพ์ได้ การเข้าถึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ช่วยให้ผู้ใช้จดจำนิสัยที่สำคัญได้โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

4. เทมเพลตติดตามนิสัย Excel โดย Silk and Sonder

เทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัย โดย Silk and Sonder
ผ่านเส้นทางสายไหมและสันติภาพ

ต่อไปเรามีเทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Silk and Sonder ซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมในการพัฒนานิสัยที่ดี มันส่งเสริมให้คุณมุ่งเน้นไปที่นิสัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ดูแลความสัมพันธ์ และให้ความสำคัญกับสุขภาพ

เทมเพลตนี้ติดตามนิสัยโดยการแบ่งย่อยเป็นงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้

นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับการฝึกสะท้อนความคิดและการเขียนบันทึก ซึ่งประเมินว่าแต่ละนิสัยมีส่วนช่วยในการเติบโตโดยรวมอย่างไรและช่วยให้คุณบรรลุความสมดุล มุมมองที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกพึงพอใจทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ดูความก้าวหน้าของนิสัยของคุณผ่านตารางติดตามนิสัยที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมแผนภูมิและกราฟ
  • แก้ไขเทมเพลตให้สะท้อนถึงนิสัยของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว การจัดการเงินรายเดือน เป้าหมายการออกกำลังกายและสุขภาพ เป็นต้น
  • มีให้พร้อมด้วยเทมเพลตคือตัวติดตามนิสัยแบบวงกลมที่สามารถพิมพ์ได้

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพที่ต้องการเทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยที่มีรูปลักษณ์สวยงาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคน ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเอง สามารถใช้เพื่อติดตามนิสัยทั้งหมดของพวกเขาได้

ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับการติดตามนิสัย

แม้ว่าตารางติดตามนิสัยฟรีแต่ละแบบที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดตามแพลตฟอร์มที่ใช้

นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอขณะใช้ Excel เพื่อติดตามพฤติกรรม:

  • ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นประจำ ซึ่งกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามากขึ้นเมื่อจำนวนนิสัยเพิ่มขึ้น
  • ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หรือฟีเจอร์ติดตามพฤติกรรมอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการลืมอัปเดตสเปรดชีต
  • การผสานการทำงานที่จำกัด กับเครื่องมือหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ ทำให้การนำเข้าและทำงานกับสเปรดชีตติดตามนิสัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเป็นเรื่องยาก
  • แม้ว่า Excel จะมีแผนภูมิและกราฟให้ใช้ แต่การแสดงผลแบบจำกัดนั้นกระตุ้นให้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบแบบไดนามิก
  • ขาดองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ เช่น รางวัล, การทำให้เป็นเกม,โน้ตติด, เป็นต้น ซึ่งหากมีจะเพิ่มความน่าสนใจในการใช้ตัวติดตามนิสัย
  • แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึง Excel (และแม้แต่ Google Sheets) บนอุปกรณ์มือถือได้ แต่ประสบการณ์การใช้งานยังไม่ราบรื่นเท่าแอปติดตามนิสัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
  • ขาดคุณสมบัติทางชุมชนหรือสังคม ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคืบหน้าและความสำเร็จกับผู้อื่นได้

ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: นิสัยทั้งหมดที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นจากการกระทำในแต่ละวัน ดังนั้น ระบบที่คุณนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่างหากที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริง

แบบฟอร์มติดตามนิสัยทางเลือก

ทุกการกระทำของคุณคือการลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น

เมื่อพิจารณาข้อจำกัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราขอแนะนำให้ค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Excelเพื่อช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมใหม่ ๆ

โชคดีที่ความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อม

ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้หลายวิธี—ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึง การติดตามเป้าหมาย มันสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือติดตามนิสัยที่แข็งแกร่งและมีเทมเพลตมากกว่า 1000 แบบให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที!

นี่คือตัวอย่างของเทมเพลตติดตามนิสัยยอดนิยมและฟรีของเรา:

1. เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามและปรับปรุงนิสัยประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

การค้นหาตัวติดตามนิสัยที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้สูงของคุณสิ้นสุดลงที่นี่แล้วตัวติดตามนิสัยส่วนบุคคลโดย ClickUpช่วยให้การติดตามนิสัยเป็นเรื่องง่าย ยืดหยุ่น และสะดวกสบาย

ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ เพื่อป้อนนิสัยที่คุณต้องการ กำหนดความถี่ และติดตามแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตคุณ—ตั้งแต่กิจวัตรตอนเช้าไปจนถึงสุขภาพและการออกกำลังกาย

เทมเพลตยังมีแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกและมุมมองสรุปที่ให้การแสดงภาพรวมประสิทธิภาพที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้ข้อมูลล้นหลาม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดเรียงนิสัยตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
  • ติดตามการปรับปรุงด้วยแถบความคืบหน้าและแผนภูมิแบบโต้ตอบที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณอย่างชัดเจน
  • ปรับแต่งช่องนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำวันและความชอบส่วนบุคคล
  • สร้างการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณยึดมั่นในนิสัยและรักษาความรับผิดชอบ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการตัวติดตามนิสัยแบบรอบด้านและครอบคลุม พร้อมการจัดการงานในตัว ตัวติดตามนิสัยฟรีนี้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ และทุกคนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ

2. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp

รักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp

เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยจัดการนิสัยประจำวันในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยคอลัมน์แยกสำหรับชื่องาน วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และสถานะการเสร็จสิ้น เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ทำให้การจัดการงานกลายเป็นนิสัย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความเร่งด่วนเพื่อสร้างนิสัยการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
  • ติดตามความคืบหน้าผ่านสัญญาณภาพที่บ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นงาน ส่งเสริมความสม่ำเสมอในการสร้างนิสัยในที่ทำงาน
  • ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับบทบาทและอุตสาหกรรมเฉพาะ เพื่อใช้สมัครงานในสภาพแวดล้อมวิชาชีพที่แตกต่างกัน
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และกำหนดเวลาของงาน

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ตัวติดตามนิสัยแบบไดนามิกนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ ช่วยจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และทุกคนที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน

3. เทมเพลตรายวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp

เทมเพลตรายวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การทำงานประจำวันและนิสัยของคุณเป็นระเบียบด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Things To Do

หากคุณกำลังมองหาตัวติดตามนิสัยประจำวันClickUp's Daily Things To Do Templateควรเป็นตัวเลือกของคุณ. เทมเพลตนี้มอบรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ของกิจกรรมประจำวัน ตั้งแต่การดูแลตัวเองไปจนถึงงานที่เกี่ยวข้อง.

นอกจากนี้ คุณยังได้รับพื้นที่เฉพาะสำหรับกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลในการเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำให้กลายเป็นตัวติดตามนิสัยที่มีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่เดียว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นกิจกรรมที่จัดการได้ ทำให้การสร้างนิสัยง่ายขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าประจำวันด้วยช่องทำเครื่องหมายที่ชัดเจนและแถบแสดงความคืบหน้าในการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อการติดตามที่ชัดเจน
  • สร้างงานประจำวันและกำหนดลำดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำนิสัยที่สำคัญที่สุดก่อน
  • ผสานการติดตามนิสัยเข้ากับการจัดการงานประจำวันเพื่อบรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกัน

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบทบาทหลากหลาย เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง และแม้แต่แม่บ้านที่ชอบจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เวลาของคุณอย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpผสมผสานการจัดการงานตามปฏิทินกับการติดตามนิสัย เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของนิสัยและเป้าหมายของคุณในแต่ละวันที่เฉพาะเจาะจง

รูปแบบปฏิทินช่วยให้คุณติดตามนิสัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และไม่สม่ำเสมอได้ ด้วยการติดตามกำหนดส่งงานในตัวและสรุปความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เทมเพลตนี้ทำให้การติดตามนิสัยเป็นทั้งภาพและมีการจัดโครงสร้าง

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดตารางนิสัยล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการกำหนดให้ตรงกับกำหนดเวลาหรือวันที่สำคัญ
  • ติดตามและทำแผนที่พฤติกรรมในช่วงเวลาในมุมมองปฏิทินเพื่อการติดตามความคืบหน้าทั้งระยะยาวและระยะสั้น
  • บรรลุการพัฒนาพฤติกรรมและปรับปรุงการจัดการเวลาโดยการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง
  • ซิงค์กับแอปปฏิทินอื่น ๆ เพื่อรวมการนัดหมายไว้ที่เดียวและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับนักวางแผน ผู้จัดการงานอีเวนต์ และผู้บริหารที่ต้องการจัดระเบียบงานและนิสัยต่าง ๆ ในมุมมองปฏิทิน เพื่อให้สามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้

5. เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

แบบแผนการพัฒนาตนเองโดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บรรลุเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลของคุณด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp ที่มีโครงสร้างชัดเจน

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่แยกจากงานประจำ มีส่วนเฉพาะสำหรับระบุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับติดตามนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตส่วนบุคคล การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า ตัวติดตามความสำเร็จ และคำแนะนำในการตั้งเป้าหมาย เพื่อช่วยให้คุณเดินหน้าพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล สร้างโครงสร้างและวินัยในการพัฒนาตนเอง
  • ประเมินการเติบโตผ่านแถบความคืบหน้าในตัว, ส่วนการทบทวน, เป็นต้น, เพื่อทบทวนเป้าหมาย
  • ติดตามนิสัยการพัฒนาด้วยแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกและตัวบ่งชี้ที่กระตุ้นคุณและมอบความรู้สึกประสบความสำเร็จ
  • วางแผนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ใช้แม่แบบแผนพัฒนาตนเองเพื่อบันทึกเส้นทางการเติบโตของคุณ โค้ชชีวิต ที่ปรึกษา และผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจะได้รับประโยชน์จากการนำแม่แบบนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

6. เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กใน ClickUp

ตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก
รับเทมเพลตฟรี
สร้างกิจวัตรที่สนุกสนานและเป็นระเบียบสำหรับเด็ก ๆ ด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กจาก ClickUp

ผู้ปกครองต้องระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาไม่พัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ดีในวัยเด็กของพวกเขา.แบบแผนตารางประจำวันสำหรับเด็กโดย ClickUpช่วยในเรื่องนี้ โดยเตรียมตารางที่มีโครงสร้างให้ลูก ๆ ของคุณทำตาม.

ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมประจำวัน งานบ้าน เวลาเรียน และนิสัยดีๆ อื่นๆ จะค่อยๆ ผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของลูกคุณ ตารางเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นได้ช่วยให้การสร้างนิสัยที่ดีกลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็ก (เล่นคำ)

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างสำหรับลูก ๆ ของคุณเพื่อสร้างนิสัยที่ดีและทำให้ติดตัว
  • มีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ ผ่านภาพสีสันสดใสและการออกแบบที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อทำให้การสร้างกิจวัตรเป็นเรื่องสนุก
  • ติดตามนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนด้วยเครื่องมือช่วยมองเห็น เช่น ช่องทำเครื่องหมายและสีต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมและสนใจ
  • ปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุที่แตกต่างกันและพลวัตของครอบครัว

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ นี่คือสิ่งที่ออกแบบมาสำหรับผู้ปกครองและครูผู้สอนที่มีชีวิตที่วุ่นวาย ซึ่งต้องการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างให้กับบุตรหลานของตน ด้วยเหตุนี้ เด็ก ๆ จะได้พัฒนาและยึดถือพฤติกรรมที่ดีผ่านตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

7. เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามนิสัยสำคัญด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลบน ClickUpช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ในพริบตา ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ กำหนดเส้นตายจัดเรียงนิสัย และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน รักษาสมาธิให้แน่วแน่ และลดการผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นนิสัย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อให้พฤติกรรมสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
  • กำหนดเป้าหมายการผลิตโดยใช้ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ และติดตามความคืบหน้าผ่านตัวบ่งชี้แบบภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยการรวมการติดตามนิสัยเข้ากับการจัดการงานส่วนตัว
  • วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตตามเวลาด้วยคุณสมบัติการรายงาน

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคลและติดตามนิสัย Freelancers, ผู้ทำงานทางไกล และบุคคลทั่วไปควรใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่ละวันให้สูงสุด

8. เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งและติดตามเป้าหมายที่สามารถทำได้ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

ผู้ที่มีประสบการณ์กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลควรรู้จักกรอบการทำงาน SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้และกำหนดนิสัยตามพารามิเตอร์ SMART ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น ตัวติดตามนิสัยนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • สร้างเป้าหมาย SMART สำหรับทุกนิสัย
  • ติดตามความก้าวหน้าในทุกด้านของเป้าหมาย SMART
  • ทบทวนและปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
  • ปรับนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อให้ความพยายามในแต่ละวันของคุณนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดีเยี่ยมสำหรับโค้ชชีวิต ผู้จัดการโครงการ และทุกคนที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายแบบ SMART

สร้างนิสัยที่ดีด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะทำมันทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทั้งเดือน การติดตามนิสัยคือประตูสู่การสร้างความเป็นระเบียบและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวหรืออาชีพ

เราได้แบ่งปันเทมเพลตสเปรดชีตสำหรับติดตามนิสัยให้คุณใช้ใน Excel แล้ว อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดอาจขัดขวางความสำเร็จในระยะยาว ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องทำสิ่งนี้อย่างน้อย 66 วัน!

ในทางตรงกันข้าม ClickUp ทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้นด้วยการทำให้เป็นแบบไดนามิก มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ นอกจากนี้ คุณยังมีเทมเพลตให้เลือกมากมาย เมื่อคุณเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมและสร้างนิสัยทีละขั้นตอน คุณจะยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นในการรักษาแรงผลักดันนี้ต่อไป!

พร้อมที่จะกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ของคุณหรือยัง?

