เทมเพลต Excel ติดตามนิสัยฟรีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นิสัยเป็นเหมือนสายเคเบิล; เราทอเส้นด้ายของมันทุกวัน และในที่สุดเราก็ไม่สามารถทำลายมันได้
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าต้องใช้เวลา66 วันในการสร้างนิสัยนั่นคือเวลาประมาณสองเดือนครึ่งของความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง
การสร้างนิสัยที่ดีด้วยความสม่ำเสมออาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับเป้าหมายและความรับผิดชอบมากมาย โชคดีที่เทมเพลตติดตามนิสัยมอบกรอบที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างสำหรับการติดตามความก้าวหน้า รักษาแรงจูงใจ และรับผิดชอบต่อตนเอง
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายส่วนตัว เช่น การออกกำลังกายให้เป็นนิสัยประจำวันหรือเป้าหมายทางอาชีพ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แบบฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีวิธีการที่ชัดเจนและยืดหยุ่นในการติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปติดตามนิสัยที่หรูหราเพื่อเริ่มต้น! ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheets เพื่อสร้างระบบติดตามนิสัยที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
เพื่อช่วยคุณ นี่คือเทมเพลตสเปรดชีตติดตามนิสัยฟรีที่ดีที่สุดบน Excel ที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณ เราได้รวบรวมเทมเพลตทางเลือกที่ดีที่สุดจากClickUp ไว้ด้วย มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามนิสัย?
เทมเพลตติดตามนิสัยเป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนานิสัยใหม่ ๆ ได้ เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนใหญ่จะถูกจัดรูปแบบเป็นสเปรดชีต ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย บันทึกนิสัย และติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน
เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ แม่แบบจะช่วยให้คุณบันทึกกิจวัตรประจำวันและพฤติกรรมของคุณตลอดเวลา การทบทวนการกระทำและประสิทธิภาพของคุณจะช่วยให้คุณปลูกฝังวินัยและรักษาความรับผิดชอบ
คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตที่มีช่องทำเครื่องหมายแบบง่าย ๆ เพื่อทำเครื่องหมายการเสร็จสิ้นของนิสัยเดียว, การจัดระบบสีอย่างละเอียดสำหรับนิสัยที่แตกต่างกัน, หรือแม้กระทั่งการบันทึกกิจกรรมหรือนิสัยของคุณในแต่ละวัน
เมื่อคุณเริ่มเก็บบันทึกเช่นนี้แล้ว จะสังเกตเห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้น ระบุปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ได้—ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกที่ฝังรากลึก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามนิสัยที่ดี?
เพื่อพัฒนา습관ที่ดี คุณต้องมีแบบฟอร์มติดตาม습관ที่ดี นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรมีในแบบฟอร์มติดตาม습관ที่ดี:
- ใช้งานง่าย: เลือกแม่แบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนที่มากเกินไป
- การปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความชอบ ประเภทของนิสัยที่แตกต่างกัน ความถี่ ฯลฯ ของผู้ใช้
- การแบ่งเขต: เลือกแม่แบบที่มีการกำหนดส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนสำหรับนิสัยที่แตกต่างกัน ชื่อ ความถี่ในการติดตาม (การกระทำรายวัน กิจกรรมรายสัปดาห์ นิสัยรายเดือน) และการบันทึกความก้าวหน้า
- สื่อการนำเสนอ: เลือกใช้เทมเพลตที่มีองค์ประกอบเช่น การจัดรหัสสี, แถบความคืบหน้า, แผนภูมิ, เป็นต้น เพื่อแสดงข้อมูลให้สามารถมองเห็นได้ในทันที
- การเข้าถึง: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับวางแผนดิจิทัลหรือพอร์ทัลที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- ความสม่ำเสมอ: กำหนดรูปแบบแม่แบบที่มีเค้าโครงคงที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมการติดตามพฤติกรรมเป็นนิสัยโดยลดภาระทางความคิดหรือความยากลำบากให้น้อยที่สุด
- ความสามารถในการนำทาง: เลือกส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการนำทาง. เทมเพลตที่มีการออกแบบเช่นนี้จะช่วยนำผู้ใช้ไปสู่การกระทำโดยไม่เกิดความสับสนหรือความวุ่นวาย.
4 แบบฟอร์มสเปรดชีตติดตามนิสัยฟรีสำหรับ Excel
มาดูกันสี่เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีสำหรับ Excel และ Google Sheets:
1. เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Exec
เทมเพลตติดตามนิสัยโดย You Execทำให้การติดตามนิสัยประจำวันและรายสัปดาห์เป็นเรื่องง่าย การจัดวางที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่นิสัยต่างๆ ลงในคอลัมน์เฉพาะและทำเครื่องหมายแต่ละวันเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
มีคุณสมบัติสรุปประจำสัปดาห์ในตัวที่คำนวณและแสดงตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ของนิสัยที่ทำสำเร็จโดยอัตโนมัติ เพื่อติดตามความสม่ำเสมอในการสร้างนิสัยใหม่ เทมเพลตยังมีส่วนให้คะแนนนิสัย ซึ่งช่วยให้คุณสะท้อนถึงผลกระทบของแต่ละนิสัยที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนา หรือประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้รหัสสีสำหรับนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองด้วยรางวัลที่ปรับให้เหมาะกับคุณสำหรับทุกนิสัยที่ทำสำเร็จ
- สร้างและติดตามนิสัยมากกว่า 400 ประเภท ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ตลอดทั้งปี
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการตัวติดตามนิสัยประจำวันหรือรายเดือนที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายส่วนตัวหรือที่เกี่ยวข้องกับงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย
2. แม่แบบปฏิทินติดตามนิสัยโดย You Exec
เทมเพลตปฏิทินติดตามนิสัยโดย You Execฝังตัวติดตามนิสัยรายเดือนลงในเลย์เอาต์ปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในแต่ละวันที่กำหนดหรือช่วงเวลาเฉพาะได้ การทำเครื่องหมายนิสัยประจำวันจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของคุณตลอดทั้งเดือน
เทมเพลตนี้ยังมีส่วนที่แบ่งตามสีซึ่งช่วยให้คุณระบุวันที่คุณทำตามนิสัยได้สำเร็จกับวันที่คุณทำไม่ได้ด้วยสายตา นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณในแต่ละเดือน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จินตนาการถึงสเปรดชีตติดตามนิสัยเป็นปฏิทิน ช่วยให้คุณวางแผนและทบทวนนิสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา
- ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและใช้รหัสสีในภาพเพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ปรับแต่งไทม์ไลน์การติดตามนิสัย เช่น นิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อการสร้างนิสัยที่ยืดหยุ่น
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผน, และทุกคนที่ชอบติดตามนิสัยรายเดือนที่สามารถผสานรวมกับไทม์ไลน์และมุมมองปฏิทินได้
3. แม่แบบ Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Ultimate Printables
เทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Ultimate Printablesช่วยให้คุณสามารถติดตามนิสัยใหม่หลายอย่างในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้ มันจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งตัวติดตามนิสัยในระดับที่ละเอียด ตั้งแต่ชื่อนิสัย ช่วงเวลาการติดตาม และสถานะการเสร็จสิ้น
ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานหรือต้องการให้แน่ใจว่าคุณดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายซึ่งสามารถอัปเดตได้ทุกวัน
- ดาวน์โหลดและพิมพ์เทมเพลตเพื่อการติดตามแบบออฟไลน์ที่ง่ายดายสำหรับระบบติดตามนิสัยทั้งแบบดิจิทัลและแบบกายภาพ
- มีแผนภูมิแบบไดนามิกและแถบความคืบหน้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณบันทึกความคืบหน้าของคุณ ให้ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบภาพว่ากำลังทำได้ดีเพียงใด
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวติดตามนิสัยแบบมินิมอลที่สามารถพิมพ์ได้ การเข้าถึงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ช่วยให้ผู้ใช้จดจำนิสัยที่สำคัญได้โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
4. เทมเพลตติดตามนิสัย Excel โดย Silk and Sonder
ต่อไปเรามีเทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยโดย Silk and Sonder ซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมในการพัฒนานิสัยที่ดี มันส่งเสริมให้คุณมุ่งเน้นไปที่นิสัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ดูแลความสัมพันธ์ และให้ความสำคัญกับสุขภาพ
เทมเพลตนี้ติดตามนิสัยโดยการแบ่งย่อยเป็นงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้
นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับการฝึกสะท้อนความคิดและการเขียนบันทึก ซึ่งประเมินว่าแต่ละนิสัยมีส่วนช่วยในการเติบโตโดยรวมอย่างไรและช่วยให้คุณบรรลุความสมดุล มุมมองที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกพึงพอใจทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ดูความก้าวหน้าของนิสัยของคุณผ่านตารางติดตามนิสัยที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมแผนภูมิและกราฟ
- แก้ไขเทมเพลตให้สะท้อนถึงนิสัยของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว การจัดการเงินรายเดือน เป้าหมายการออกกำลังกายและสุขภาพ เป็นต้น
- มีให้พร้อมด้วยเทมเพลตคือตัวติดตามนิสัยแบบวงกลมที่สามารถพิมพ์ได้
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพที่ต้องการเทมเพลต Excel สำหรับติดตามนิสัยที่มีรูปลักษณ์สวยงาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคน ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเอง สามารถใช้เพื่อติดตามนิสัยทั้งหมดของพวกเขาได้
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับการติดตามนิสัย
แม้ว่าตารางติดตามนิสัยฟรีแต่ละแบบที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดตามแพลตฟอร์มที่ใช้
นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอขณะใช้ Excel เพื่อติดตามพฤติกรรม:
- ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นประจำ ซึ่งกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามากขึ้นเมื่อจำนวนนิสัยเพิ่มขึ้น
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัว, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หรือฟีเจอร์ติดตามพฤติกรรมอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการลืมอัปเดตสเปรดชีต
- การผสานการทำงานที่จำกัด กับเครื่องมือหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ ทำให้การนำเข้าและทำงานกับสเปรดชีตติดตามนิสัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเป็นเรื่องยาก
- แม้ว่า Excel จะมีแผนภูมิและกราฟให้ใช้ แต่การแสดงผลแบบจำกัดนั้นกระตุ้นให้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบแบบไดนามิก
- ขาดองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ เช่น รางวัล, การทำให้เป็นเกม,โน้ตติด, เป็นต้น ซึ่งหากมีจะเพิ่มความน่าสนใจในการใช้ตัวติดตามนิสัย
- แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึง Excel (และแม้แต่ Google Sheets) บนอุปกรณ์มือถือได้ แต่ประสบการณ์การใช้งานยังไม่ราบรื่นเท่าแอปติดตามนิสัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน
- ขาดคุณสมบัติทางชุมชนหรือสังคม ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคืบหน้าและความสำเร็จกับผู้อื่นได้
ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: นิสัยทั้งหมดที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นจากการกระทำในแต่ละวัน ดังนั้น ระบบที่คุณนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่างหากที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริง
แบบฟอร์มติดตามนิสัยทางเลือก
ทุกการกระทำของคุณคือการลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลที่คุณต้องการจะเป็น
เมื่อพิจารณาข้อจำกัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เราขอแนะนำให้ค้นหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Excelเพื่อช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมใหม่ ๆ
โชคดีที่ความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อม
ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้หลายวิธี—ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึง การติดตามเป้าหมาย มันสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือติดตามนิสัยที่แข็งแกร่งและมีเทมเพลตมากกว่า 1000 แบบให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที!
นี่คือตัวอย่างของเทมเพลตติดตามนิสัยยอดนิยมและฟรีของเรา:
1. เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
การค้นหาตัวติดตามนิสัยที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้สูงของคุณสิ้นสุดลงที่นี่แล้วตัวติดตามนิสัยส่วนบุคคลโดย ClickUpช่วยให้การติดตามนิสัยเป็นเรื่องง่าย ยืดหยุ่น และสะดวกสบาย
ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ เพื่อป้อนนิสัยที่คุณต้องการ กำหนดความถี่ และติดตามแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตคุณ—ตั้งแต่กิจวัตรตอนเช้าไปจนถึงสุขภาพและการออกกำลังกาย
เทมเพลตยังมีแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกและมุมมองสรุปที่ให้การแสดงภาพรวมประสิทธิภาพที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้ข้อมูลล้นหลาม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดเรียงนิสัยตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
- ติดตามการปรับปรุงด้วยแถบความคืบหน้าและแผนภูมิแบบโต้ตอบที่แสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณอย่างชัดเจน
- ปรับแต่งช่องนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำวันและความชอบส่วนบุคคล
- สร้างการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณยึดมั่นในนิสัยและรักษาความรับผิดชอบ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการตัวติดตามนิสัยแบบรอบด้านและครอบคลุม พร้อมการจัดการงานในตัว ตัวติดตามนิสัยฟรีนี้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ และทุกคนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพ
2. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยจัดการนิสัยประจำวันในสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยคอลัมน์แยกสำหรับชื่องาน วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และสถานะการเสร็จสิ้น เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ทำให้การจัดการงานกลายเป็นนิสัย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความเร่งด่วนเพื่อสร้างนิสัยการทำงานอย่างมีกลยุทธ์
- ติดตามความคืบหน้าผ่านสัญญาณภาพที่บ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นงาน ส่งเสริมความสม่ำเสมอในการสร้างนิสัยในที่ทำงาน
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับบทบาทและอุตสาหกรรมเฉพาะ เพื่อใช้สมัครงานในสภาพแวดล้อมวิชาชีพที่แตกต่างกัน
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และกำหนดเวลาของงาน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ตัวติดตามนิสัยแบบไดนามิกนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ ช่วยจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และทุกคนที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน
3. เทมเพลตรายวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาตัวติดตามนิสัยประจำวันClickUp's Daily Things To Do Templateควรเป็นตัวเลือกของคุณ. เทมเพลตนี้มอบรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ของกิจกรรมประจำวัน ตั้งแต่การดูแลตัวเองไปจนถึงงานที่เกี่ยวข้อง.
นอกจากนี้ คุณยังได้รับพื้นที่เฉพาะสำหรับกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลในการเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำให้กลายเป็นตัวติดตามนิสัยที่มีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นกิจกรรมที่จัดการได้ ทำให้การสร้างนิสัยง่ายขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าประจำวันด้วยช่องทำเครื่องหมายที่ชัดเจนและแถบแสดงความคืบหน้าในการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อการติดตามที่ชัดเจน
- สร้างงานประจำวันและกำหนดลำดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำนิสัยที่สำคัญที่สุดก่อน
- ผสานการติดตามนิสัยเข้ากับการจัดการงานประจำวันเพื่อบรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกัน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบทบาทหลากหลาย เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง และแม้แต่แม่บ้านที่ชอบจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpผสมผสานการจัดการงานตามปฏิทินกับการติดตามนิสัย เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของนิสัยและเป้าหมายของคุณในแต่ละวันที่เฉพาะเจาะจง
รูปแบบปฏิทินช่วยให้คุณติดตามนิสัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และไม่สม่ำเสมอได้ ด้วยการติดตามกำหนดส่งงานในตัวและสรุปความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เทมเพลตนี้ทำให้การติดตามนิสัยเป็นทั้งภาพและมีการจัดโครงสร้าง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดตารางนิสัยล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการกำหนดให้ตรงกับกำหนดเวลาหรือวันที่สำคัญ
- ติดตามและทำแผนที่พฤติกรรมในช่วงเวลาในมุมมองปฏิทินเพื่อการติดตามความคืบหน้าทั้งระยะยาวและระยะสั้น
- บรรลุการพัฒนาพฤติกรรมและปรับปรุงการจัดการเวลาโดยการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- ซิงค์กับแอปปฏิทินอื่น ๆ เพื่อรวมการนัดหมายไว้ที่เดียวและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับนักวางแผน ผู้จัดการงานอีเวนต์ และผู้บริหารที่ต้องการจัดระเบียบงานและนิสัยต่าง ๆ ในมุมมองปฏิทิน เพื่อให้สามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้
5. เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่แยกจากงานประจำ มีส่วนเฉพาะสำหรับระบุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับติดตามนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตส่วนบุคคล การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า ตัวติดตามความสำเร็จ และคำแนะนำในการตั้งเป้าหมาย เพื่อช่วยให้คุณเดินหน้าพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล สร้างโครงสร้างและวินัยในการพัฒนาตนเอง
- ประเมินการเติบโตผ่านแถบความคืบหน้าในตัว, ส่วนการทบทวน, เป็นต้น, เพื่อทบทวนเป้าหมาย
- ติดตามนิสัยการพัฒนาด้วยแถบความคืบหน้าแบบไดนามิกและตัวบ่งชี้ที่กระตุ้นคุณและมอบความรู้สึกประสบความสำเร็จ
- วางแผนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ใช้แม่แบบแผนพัฒนาตนเองเพื่อบันทึกเส้นทางการเติบโตของคุณ โค้ชชีวิต ที่ปรึกษา และผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจะได้รับประโยชน์จากการนำแม่แบบนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
6. เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กใน ClickUp
ผู้ปกครองต้องระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาไม่พัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ดีในวัยเด็กของพวกเขา.แบบแผนตารางประจำวันสำหรับเด็กโดย ClickUpช่วยในเรื่องนี้ โดยเตรียมตารางที่มีโครงสร้างให้ลูก ๆ ของคุณทำตาม.
ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมประจำวัน งานบ้าน เวลาเรียน และนิสัยดีๆ อื่นๆ จะค่อยๆ ผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของลูกคุณ ตารางเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นได้ช่วยให้การสร้างนิสัยที่ดีกลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็ก (เล่นคำ)
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- กิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างสำหรับลูก ๆ ของคุณเพื่อสร้างนิสัยที่ดีและทำให้ติดตัว
- มีส่วนร่วมกับเด็ก ๆ ผ่านภาพสีสันสดใสและการออกแบบที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อทำให้การสร้างกิจวัตรเป็นเรื่องสนุก
- ติดตามนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนด้วยเครื่องมือช่วยมองเห็น เช่น ช่องทำเครื่องหมายและสีต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมและสนใจ
- ปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุที่แตกต่างกันและพลวัตของครอบครัว
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ นี่คือสิ่งที่ออกแบบมาสำหรับผู้ปกครองและครูผู้สอนที่มีชีวิตที่วุ่นวาย ซึ่งต้องการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีโครงสร้างให้กับบุตรหลานของตน ด้วยเหตุนี้ เด็ก ๆ จะได้พัฒนาและยึดถือพฤติกรรมที่ดีผ่านตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
7. เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลบน ClickUpช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพได้ในพริบตา ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ กำหนดเส้นตายจัดเรียงนิสัย และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน รักษาสมาธิให้แน่วแน่ และลดการผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นนิสัย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อให้พฤติกรรมสอดคล้องกับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
- กำหนดเป้าหมายการผลิตโดยใช้ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ และติดตามความคืบหน้าผ่านตัวบ่งชี้แบบภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยการรวมการติดตามนิสัยเข้ากับการจัดการงานส่วนตัว
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตตามเวลาด้วยคุณสมบัติการรายงาน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคลและติดตามนิสัย Freelancers, ผู้ทำงานทางไกล และบุคคลทั่วไปควรใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตในแต่ละวันให้สูงสุด
8. เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ผู้ที่มีประสบการณ์กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลควรรู้จักกรอบการทำงาน SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้และกำหนดนิสัยตามพารามิเตอร์ SMART ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น ตัวติดตามนิสัยนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างเป้าหมาย SMART สำหรับทุกนิสัย
- ติดตามความก้าวหน้าในทุกด้านของเป้าหมาย SMART
- ทบทวนและปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
- ปรับนิสัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อให้ความพยายามในแต่ละวันของคุณนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดีเยี่ยมสำหรับโค้ชชีวิต ผู้จัดการโครงการ และทุกคนที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายแบบ SMART
สร้างนิสัยที่ดีด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะทำมันทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทั้งเดือน การติดตามนิสัยคือประตูสู่การสร้างความเป็นระเบียบและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวหรืออาชีพ
เราได้แบ่งปันเทมเพลตสเปรดชีตสำหรับติดตามนิสัยให้คุณใช้ใน Excel แล้ว อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดอาจขัดขวางความสำเร็จในระยะยาว ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องทำสิ่งนี้อย่างน้อย 66 วัน!
ในทางตรงกันข้าม ClickUp ทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้นด้วยการทำให้เป็นแบบไดนามิก มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ นอกจากนี้ คุณยังมีเทมเพลตให้เลือกมากมาย เมื่อคุณเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมและสร้างนิสัยทีละขั้นตอน คุณจะยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นในการรักษาแรงผลักดันนี้ต่อไป!
