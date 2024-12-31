บล็อก ClickUp
13 เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ

13 เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
31 ธันวาคม 2567

เพื่อนส่วนใหญ่ของฉันชอบทำงานในเวลาที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด—และไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้น

Gartner พบว่าเมื่อองค์กรเสนอ 'ความยืดหยุ่นอย่างสุดขั้ว' ในชั่วโมงการทำงานและสถานที่ทำงาน จำนวนพนักงานที่มีผลงานสูงเพิ่มขึ้น 40%

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอิสระมากขึ้น ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการ บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในความเป็นจริง94% ของผู้คน กล่าวว่าการจัดการเวลาที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการปฏิทินสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

จากประสบการณ์ของฉันกับเครื่องมือจัดการปฏิทินและการวิจัยของทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุด 13 รายการเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดการปฏิทิน?

หมดยุคที่เราต้องพกสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋าเป้แล้ว ตอนนี้เรามีแอปวางแผนประจำวันในโทรศัพท์ แท็บเล็ต และแล็ปท็อปของเรา เราสามารถเข้าถึงแอปวางแผนดิจิทัลได้จากอุปกรณ์ใดก็ตามที่เราใช้งาน สิ่งที่จำเป็นคือแอปจัดการปฏิทินที่สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดได้

นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นของแอปจัดการปฏิทินที่ยอดเยี่ยม:

  • ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกใช้แอปปฏิทินที่มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจของคุณ
  • การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิทินสามารถซิงค์กับอีเมล การจัดการงาน และเครื่องมือหรือแอปปฏิทินอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติอัตโนมัติ: มองหาตัวเลือกการตั้งเวลา, การแจ้งเตือน, และกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำในแอปปฏิทินของคุณ
  • ปัญญาประดิษฐ์: ตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับผู้วางแผนและปฏิทิน AIของคุณเพื่อการจัดตารางงานที่เข้าใจง่าย
  • ความร่วมมือ: ให้ความสำคัญกับแอปปฏิทินที่ดีที่สุดที่มีฟีเจอร์แชร์ปฏิทินและจัดตารางประชุม
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแอปปฏิทินที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลาไปกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
  • ความเข้ากันได้กับมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปปฏิทินทำงานได้ดีบนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และแท็บเล็ตของคุณ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกแพลตฟอร์มปฏิทินเพื่อปรับแต่งมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
  • การปรับแต่ง: มองหาการแจ้งเตือนและการตั้งค่าที่สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

13 เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดตารางโครงการแบบบูรณาการ)

มุมมองปฏิทิน ClickUp
เริ่มต้น
มองเห็นภาพงาน ปรับตารางงานใหม่ และจัดการไทม์ไลน์โครงการด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp ที่ยืดหยุ่น

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทีมของฉันผ่านเวิร์กโฟลว์ที่แชร์ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ฉันชอบวิธีที่มันช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วยทุกอย่างในที่เดียว

มุมมองปฏิทิน ClickUpเป็นแอปปฏิทินฟรีที่โดดเด่นเพราะไม่ใช่แค่การแสดงผลของกำหนดส่งงานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ฉันสามารถวางแผนอะไรก็ได้

ฉันสามารถลากและวางงานในแอปปฏิทินดิจิทัล ปรับกำหนดเวลา กำหนดรหัสสีให้กับงานตามความสำคัญ และจัดเรียงและกรองงานได้ มัน ซิงค์กับปฏิทินภายนอกของฉัน เช่น Google Calendar และเก็บความมุ่งมั่นส่วนตัวและงานมืออาชีพของฉันไว้ในที่เดียว

นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้วคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้การทำงานของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ความสามารถในการ สร้างการพึ่งพาของงาน เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับฉันเมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน หากงานใดมีการเปลี่ยนแปลง ClickUp จะปรับงานที่พึ่งพาโดยอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง

การจัดการโครงการของ ClickUp
ลากและวางงานลงในปฏิทินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้การจัดการโครงการของ ClickUp

มุมมองแผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ให้ภาพรวมแบบกว้างของทุกโครงการและเหตุการณ์สำคัญ ช่วยให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้

นอกจากนี้ การแชร์ปฏิทินของฉันกับลูกค้าและสมาชิกในทีมยังช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องโทรหรือส่งอีเมลกันตลอดเวลา และฉันได้พูดถึงClickUp Reminders แล้วหรือยัง? ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและแจ้งเตือนข้ามอุปกรณ์ ฉันจะไม่พลาดงานสำคัญอีกต่อไป

คุณสมบัติการปรับแต่งของ ClickUp เพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นไปอีก นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเหลือ:

  • คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะชอบการแบ่งรายละเอียดรายวันหรือภาพรวมระดับสูงแบบรายเดือน
  • งานที่ทำซ้ำช่วยทำให้กิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • การผสานรวมหลายรูปแบบ กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Zoom และตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่าง Google Drive ช่วยให้ ClickUp เข้ากันได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendarช่วยให้ฉันจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันสามารถซิงค์งานจาก ClickUp ไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำในGoogle Calendarและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสะท้อนไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแบบเรียลไทม์

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendar
ติดตามงานของคุณบนปฏิทินใดก็ได้ที่คุณต้องการด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendar

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการ ปรับแต่งการมองเห็นงาน—ฉันสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้รายการหรืองานใดปรากฏในปฏิทินของฉัน ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น การผสานรวมนี้ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาของฉันโดยการรวมตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม:20 แม่แบบปฏิทิน Google ฟรี

เทมเพลตวางแผนปฏิทิน ClickUpมีคุณสมบัติที่ช่วยยกระดับปฏิทินการจัดการโครงการของฉันไปอีกขั้น

วางแผนการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนจาก ClickUp

นี่คือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้:

  • สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้ฉันสามารถทำเครื่องหมายงานว่า 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'พักไว้'
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น หลักชัยและค่าใช้จ่าย
  • ไทม์ไลน์และแผนงานรายเดือนช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ของ ClickUpได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานประจำวันของฉันไปอย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถ มองเห็นเป้าหมายและกำหนดเวลาได้ง่าย ในขณะที่ความสามารถในการ จัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้ฉันจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันยังสังเกตเห็นว่าการมีเทมเพลตที่มีโครงสร้างช่วยให้เห็นภาพรวมว่างานแต่ละอย่างมักจะใช้เวลานานแค่ไหน

ติดตามตารางเวลาประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามตารางเวลาประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • จัดเรียงงาน โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, ระดับประสิทธิภาพ, และบทบาท
  • เข้าถึงมุมมองต่างๆ รวมถึงคำขอประชุม, ตามบทบาท, และตามหมวดหมู่
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการติดตามเวลาทำงานและการแจ้งเตือนความเชื่อมโยงระหว่างงาน
  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบงานที่แบ่งสีเพื่อจัดการงานด้วยภาพ
  • ทำงานที่มีความสำคัญสูงให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่รู้สึกหนักใจ

เทมเพลตการจัดตารางเวลานี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการทำงานของฉัน ช่วยให้ฉันสามารถทำงานที่มีความสำคัญสูงให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดการงานและตารางเวลาได้
  • การลากและวางตารางเวลาช่วยให้ฉันสามารถย้ายงานไปยังปฏิทินได้โดยตรง
  • เครื่องมือภาพช่วยติดตามความคืบหน้าและจัดการการพึ่งพาของงาน
  • ตารางงานสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Calendar และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางงานแบบรวมศูนย์
  • ปฏิทินสามารถแชร์กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
  • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์หลายเครื่อง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ต่อปี
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

มุมมองต่าง ๆ (เช่น ตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย) ที่ให้ไว้ในตัวเลือกการแสดงผลยังช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วย

มุมมองต่าง ๆ (เช่น ตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย) ที่มีให้ในตัวเลือกการแสดงผลยังช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วย

2. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรในมุมมองปฏิทิน)

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง. มันช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการหลาย ๆโครงการผ่านปฏิทินที่แชร์ได้. มุมมองไทม์ไลน์ของ Wrike พร้อมด้วยปฏิทินทีมที่แชร์ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive, Slack, และ Microsoft Teams ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น. คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นง่ายขึ้น ทำให้ Wrike เหมาะสำหรับทีมใหญ่ที่ทำงานในโครงการซับซ้อนที่มีผู้ร่วมงานหลายคน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • มองเห็นภาพทรัพยากร และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางด้วยปฏิทินภาระงานแบบไดนามิก
  • จัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมุมมองปฏิทินตามงาน
  • เลื่อนหรือปรับเวลาด้วยฟังก์ชันลากและวางในปฏิทิน
  • ติดตามแบนด์วิดท์ของทีมวิ่งและจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการความจุในปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Wrike

  • หน้าตาผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
  • ต้องมีการปรับแต่งบางส่วนเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3200+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายและฟรี)

Google ปฏิทิน
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendar เป็นแอปจัดการปฏิทินตัวแรกของฉัน เป็นแอปปฏิทินฟรีที่เชื่อถือได้พร้อมเครื่องมือปฏิทินที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google Workspace ด้วยการผสานรวมกับ Gmail คุณสามารถจัดตารางกิจกรรม การประชุม และการแจ้งเตือนได้อย่างราบรื่นในกล่องจดหมายของคุณ แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง แต่ก็เหมาะสำหรับการจัดตารางส่วนตัวและทีมสตาร์ทอัพขนาดเล็ก

Google Calendar สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การแชร์ปฏิทินกับสมาชิกในทีมและการสร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • ระบุช่วงเวลาที่ว่างซึ่งเหมาะกับปฏิทินของทุกคนด้วยฟีเจอร์ "ค้นหาเวลา"
  • จัดหมวดหมู่เหตุการณ์ส่วนตัว, เหตุการณ์ที่ทำงาน, และเหตุการณ์ที่แชร์ด้วยเหตุการณ์ที่มีสีโค้ด
  • จัดการตารางเวลาของทีมและการจองทรัพยากรด้วยตัวเลือกปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
  • ไม่มีเครื่องมือจัดการงานในตัว

ราคาของ Google Calendar

  • ฟรี
  • แผนธุรกิจเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้ (พร้อม Google Workspace)

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar

  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:10 แอปปฏิทินทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar

4. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอัตโนมัติ)

ตามเข็มนาฬิกา
ทางเข็มนาฬิกา

Clockwise เป็นเครื่องมือปฏิทินอีกตัวหนึ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่โดดเด่นของ Clockwise คือความสามารถในการจัดเรียงการประชุมและงานของคุณใหม่ให้เข้ากับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด มันผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น โดยจะกำหนดเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนชั่วโมงที่คุณมีสมาธิมากที่สุด

ฟีเจอร์การบล็อกเวลาช่วยให้คุณจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งในขณะที่ลดความขัดแย้งในปฏิทิน ระบบจัดตารางเวลาที่ใช้ AI ของ Clockwise ช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการลดการปรับแต่งด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวันของคุณด้วยการสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่ไม่ถูกรบกวนด้วยผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะ
  • ปรับตารางเวลาของทีมได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการซิงค์ความพร้อมของทีม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม
  • ป้องกันไม่ให้การประชุมล่วงล้ำเวลาส่วนตัวโดยการปรับเวลาทำงานด้วยการคุ้มครองสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • เหมาะสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ไม่เหมาะสำหรับทีม
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ขึ้นอยู่กับ Google Calendar

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 7/5 (66 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)

5. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple)

มหัศจรรย์
ผ่านทางFantastical

นี่คือเครื่องมือปฏิทินที่มีเฉพาะบน Apple เท่านั้น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดตารางกิจกรรมได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พิมพ์คำสั่ง เช่น 'นัดทานข้าวกลางวันกับ Sarah พรุ่งนี้ตอนเที่ยง' ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ

แอปมีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถซิงค์กับพื้นที่ทำงานและระบบนิเวศส่วนใหญ่ เช่น Google, iCloud และ Microsoft Exchange

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • ใช้การป้อนข้อมูลเหตุการณ์ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดเวลาเหตุการณ์อย่างเข้าใจง่ายโดยการพิมพ์คำสั่งง่ายๆ
  • วางแผนสำหรับสภาพเหตุการณ์ภายนอกด้วยการพยากรณ์อากาศที่ผสานรวมไว้ในปฏิทิน
  • ประหยัดเวลาสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือคล้ายกัน โดยการจัดตารางเวลาให้สะดวกด้วยเทมเพลตกิจกรรม

ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
  • คุณสมบัติพรีเมียมต้องมีการสมัครสมาชิก
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด

ราคาที่เกินจริง

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์

  • G2: 4. 4/5 (16 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (20 รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุด

6. Hub Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการใช้ทรัพยากร)

Hub Planner: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางHub Planner

Hub Planner เป็นเครื่องมือจัดการตารางเวลาและทรัพยากรแบบครบวงจร เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่ ด้วยมุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ทำให้ Hub Planner แตกต่างคือการคาดการณ์ทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้จากการจัดการปริมาณงานปัจจุบัน ฟีเจอร์การบันทึกเวลาและการเรียกเก็บเงินที่ผสานรวมไว้ช่วยให้การติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการและการจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner

  • ติดตามตารางเวลาของสมาชิกทีมวิ่งและวางแผนร่วมกับปฏิทินความพร้อมของทรัพยากร
  • ดูภาพรวมการกระจายทรัพยากรด้วยปฏิทินการจัดสรรโครงการ
  • รับภาพรวมของกำหนดส่งงานและประสิทธิภาพของทีมด้วยตารางเวลาแบบบูรณาการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมด้วยการรายงานการใช้งานในปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Hub Planner

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ราคาค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Hub Planner

  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hub Planner

  • G2: 4. 2/5 (44 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

7. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)

Zoho Projects: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects โดดเด่นในการให้บริการ มุมมองปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ สำหรับการจัดการโครงการ. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น. คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, ผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ เช่น CRM และ Books, และแม้กระทั่งอัตโนมัติการทำงานตามความต้องการของโครงการ.

มุมมองไทม์ไลน์ของโครงการช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานได้ตามกำหนดเวลา และปฏิทินที่แชร์ช่วยให้เห็นกำหนดส่งงานได้ง่าย แผนการชำระเงินมีฟีเจอร์มากมายสำหรับทีมที่กำลังเติบโต และการเชื่อมต่อกับระบบที่หลากหลายช่วยให้ประสบการณ์การจัดการโครงการเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • จัดการการพึ่งพาของงานโดยตรงในปฏิทินโดยใช้การผสานรวมแผนภูมิแกนต์
  • ดูกำหนดเวลาสำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจนบนปฏิทินด้วยการติดตามหมุดหมาย
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาที่ใกล้จะถึงของทั้งทีมด้วยมุมมองปฏิทินที่แชร์ร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
  • มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เมื่อมีฟีเจอร์มากเกินไป
  • ต้องใช้ระบบนิเวศของ Zoho เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)

8. Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft)

Microsoft Outlook: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางMicrosoft Outlook

ปฏิทินของ Microsoft Outlook เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับ Microsoft Office 365 โดยสามารถเชื่อมต่อกับอีเมลและแอป Office อื่น ๆ ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การนัดหมาย การแจ้งเตือน และการแชร์ปฏิทินกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดาย ปฏิทินของ Outlook ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และมีความน่าเชื่อถือสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook

  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมโดยใช้ผู้ช่วยกำหนดเวลาการประชุมตามปฏิทินของพวกเขา
  • ระบุประเภทการประชุมและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หมวดหมู่สีในปฏิทิน
  • ดูตารางเวลาของทีมทั้งหมดได้ในพริบตาเดียวด้วยมุมมองปฏิทินทีม

ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
  • มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Office
  • ตัวเลือกการจัดการงานที่จำกัด

ราคาของ Microsoft Outlook

  • ฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Office 365

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1990+ รีวิว)

9. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและงานต่างๆ)

Hive: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางHive

Hive นำเสนอการผสมผสานระหว่างการจัดการงานและการรวมปฏิทิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร

มุมมองปฏิทินของ Hive สามารถปรับแต่งได้ อย่างสูง และฉันสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากปฏิทินเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาเมื่อจัดการโครงการหลายโครงการ Hive มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ดี เช่น การแชทแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น Hive ยังสามารถผสานการทำงานกับ Slack และ Google Drive ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • ติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองปฏิทินแบบงาน
  • เปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยบัตรการกระทำที่ผสานรวมไว้
  • มุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้มีตัวเลือกแบบแกนต์, คันบัน, และปฏิทินแบบดั้งเดิมสำหรับการวางแผนโครงการที่ยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • มันค่อนข้างแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาติดต่อ

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 2/5 (60 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

10. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางการประชุมแบบสำรวจความคิดเห็น)

ดูเดิล: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางDoodle

Doodle ช่วยให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์โหวตที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือก เวลาประชุมที่ต้องการ ได้เอง เหมาะสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าหรือกลุ่มใหญ่ที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน Doodle จะแสดงเวลาว่างทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เห็นภาพรวมของช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน

ในขณะที่มันโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการประชุมพื้นฐาน แต่เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือภายนอกสำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ รุ่นพรีเมียมมาโดยไม่มีโฆษณาและสามารถซิงค์กับปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • ลดความซับซ้อนของเวลาในการเลือกสำหรับการประชุมกับกลุ่มใหญ่โดยใช้การจัดตารางการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
  • จัดลำดับความสำคัญของการพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมกลุ่มด้วยการจัดอันดับความพร้อมใช้งาน
  • เพิ่มความประทับใจอย่างมืออาชีพให้กับการเชิญประชุมด้วยแบรนด์งานที่ออกแบบเฉพาะ

ข้อจำกัดของดoodle

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ
  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อย

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $8. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบดoodle

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

11. ปฏิทิน Apple (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น)

Apple Calendar: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านปฏิทิน Apple

ปฏิทิน Apple เป็นปฏิทินที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ ฉันชื่นชมความง่ายดายในการสร้างกิจกรรม เชิญผู้เข้าร่วม และตั้งการแจ้งเตือน การผสานรวมกับ Siri เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์โดยใช้คำสั่งเสียงได้

แม้ว่าจะจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Apple แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีสำหรับการใช้งานส่วนตัวและทีมขนาดเล็ก อินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่ายทำให้การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple

  • กำหนดการประชุมข้ามภูมิภาคพร้อมการปรับอัตโนมัติโดยใช้การรองรับเขตเวลา
  • แจ้งเตือนตามตำแหน่งที่คุณอยู่โดยใช้การแจ้งเตือนตามตำแหน่ง
  • ทำให้การประสานตารางเวลาของทุกคนง่ายขึ้นด้วยปฏิทินครอบครัวหรือปฏิทินกลุ่มที่ใช้ร่วมกัน

ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับทีม

ราคาปฏิทิน Apple

  • ฟรี (มาพร้อมกับอุปกรณ์ Apple)

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple

  • G2: 4. 1/5 (194 รีวิว)

12. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM และปฏิทิน)

Bitrix24: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 เป็นชุดเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจครบวงจร และเครื่องมือจัดการปฏิทินเป็นฟีเจอร์หนึ่งในนั้น นอกจากนี้ยังมีระบบ CRM, การจัดการงาน และเครื่องมือสื่อสารอีกด้วย ฟีเจอร์ปฏิทินทำงานร่วมกับระบบการจัดการงานของ Bitrix24 ได้อย่างดี คุณสามารถกำหนดตารางงานและตั้งการแจ้งเตือนได้โดยตรงภายในแอป

Bitrix24 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการทุกการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนแพลตฟอร์มเดียว Bitrix24 ยังมีปฏิทินที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณสามารถประสานงานกับทีมของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • ติดตามการประชุมกับลูกค้า โอกาสทางการขาย และงานต่าง ๆ ทั้งหมดในที่เดียวด้วยระบบ CRM และปฏิทินที่ผสานการทำงานร่วมกัน
  • อัตโนมัติการจัดตารางงานตามกฎของโครงการโดยใช้กระบวนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • คอมเพล็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น
  • บางคุณสมบัติต้องการการอัปเกรด
  • ราคาสูงขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคา Bitrix24

  • ฟรี (เวอร์ชันพื้นฐาน)
  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (540 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (860+ รีวิว)

13. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการนัดหมายอัตโนมัติ)

Calendly: เครื่องมือจัดการปฏิทิน
ผ่านCalendly

Calendly ใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการนัดหมายการประชุมขณะเดินทาง

Calendly ซิงค์กับปฏิทินของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Outlook ระบบจะปรับเวลาให้อัตโนมัติตามเขตเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • เลือกเวลาประชุมที่ตรงกับความพร้อมของคุณโดยใช้ลิงก์การกำหนดเวลาประชุมอัตโนมัติ
  • ป้องกันการจองเกินจำนวนโดยการบล็อกเวลาส่วนตัวโดยอัตโนมัติด้วยหน้าต่างการว่างงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • กระจายการประชุมระหว่างสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้การจัดตารางแบบวนรอบ

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการ
  • การปรับแต่งมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 7/5 (2220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,360 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Calendly

ClickUp: แอปจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดที่คุณควรมี

ตอนนี้คุณได้ค้นพบเครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุด 13 อันดับแล้ว ถึงเวลาที่จะควบคุมตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยแอปจัดการปฏิทินที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การจัดตารางเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการจัดการเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือภายในทีมของคุณ

หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสประโยชน์ของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ!