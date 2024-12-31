13 เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ

เพื่อนส่วนใหญ่ของฉันชอบทำงานในเวลาที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด—และไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้น
Gartner พบว่าเมื่อองค์กรเสนอ 'ความยืดหยุ่นอย่างสุดขั้ว' ในชั่วโมงการทำงานและสถานที่ทำงาน จำนวนพนักงานที่มีผลงานสูงเพิ่มขึ้น 40%
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอิสระมากขึ้น ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการ บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ในความเป็นจริง94% ของผู้คน กล่าวว่าการจัดการเวลาที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการปฏิทินสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
จากประสบการณ์ของฉันกับเครื่องมือจัดการปฏิทินและการวิจัยของทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุด 13 รายการเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดการปฏิทิน?
หมดยุคที่เราต้องพกสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋าเป้แล้ว ตอนนี้เรามีแอปวางแผนประจำวันในโทรศัพท์ แท็บเล็ต และแล็ปท็อปของเรา เราสามารถเข้าถึงแอปวางแผนดิจิทัลได้จากอุปกรณ์ใดก็ตามที่เราใช้งาน สิ่งที่จำเป็นคือแอปจัดการปฏิทินที่สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดได้
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นของแอปจัดการปฏิทินที่ยอดเยี่ยม:
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกใช้แอปปฏิทินที่มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิทินสามารถซิงค์กับอีเมล การจัดการงาน และเครื่องมือหรือแอปปฏิทินอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติอัตโนมัติ: มองหาตัวเลือกการตั้งเวลา, การแจ้งเตือน, และกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำในแอปปฏิทินของคุณ
- ปัญญาประดิษฐ์: ตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับผู้วางแผนและปฏิทิน AIของคุณเพื่อการจัดตารางงานที่เข้าใจง่าย
- ความร่วมมือ: ให้ความสำคัญกับแอปปฏิทินที่ดีที่สุดที่มีฟีเจอร์แชร์ปฏิทินและจัดตารางประชุม
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแอปปฏิทินที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลาไปกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
- ความเข้ากันได้กับมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปปฏิทินทำงานได้ดีบนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และแท็บเล็ตของคุณ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกแพลตฟอร์มปฏิทินเพื่อปรับแต่งมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: มองหาการแจ้งเตือนและการตั้งค่าที่สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
13 เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดตารางโครงการแบบบูรณาการ)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทีมของฉันผ่านเวิร์กโฟลว์ที่แชร์ เอกสาร และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ฉันชอบวิธีที่มันช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วยทุกอย่างในที่เดียว
มุมมองปฏิทิน ClickUpเป็นแอปปฏิทินฟรีที่โดดเด่นเพราะไม่ใช่แค่การแสดงผลของกำหนดส่งงานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ฉันสามารถวางแผนอะไรก็ได้
ฉันสามารถลากและวางงานในแอปปฏิทินดิจิทัล ปรับกำหนดเวลา กำหนดรหัสสีให้กับงานตามความสำคัญ และจัดเรียงและกรองงานได้ มัน ซิงค์กับปฏิทินภายนอกของฉัน เช่น Google Calendar และเก็บความมุ่งมั่นส่วนตัวและงานมืออาชีพของฉันไว้ในที่เดียว
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้วคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้การทำงานของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ความสามารถในการ สร้างการพึ่งพาของงาน เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับฉันเมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน หากงานใดมีการเปลี่ยนแปลง ClickUp จะปรับงานที่พึ่งพาโดยอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง
มุมมองแผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ให้ภาพรวมแบบกว้างของทุกโครงการและเหตุการณ์สำคัญ ช่วยให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
นอกจากนี้ การแชร์ปฏิทินของฉันกับลูกค้าและสมาชิกในทีมยังช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องโทรหรือส่งอีเมลกันตลอดเวลา และฉันได้พูดถึงClickUp Reminders แล้วหรือยัง? ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและแจ้งเตือนข้ามอุปกรณ์ ฉันจะไม่พลาดงานสำคัญอีกต่อไป
คุณสมบัติการปรับแต่งของ ClickUp เพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นไปอีก นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยเหลือ:
- คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะชอบการแบ่งรายละเอียดรายวันหรือภาพรวมระดับสูงแบบรายเดือน
- งานที่ทำซ้ำช่วยทำให้กิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- การผสานรวมหลายรูปแบบ กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Zoom และตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่าง Google Drive ช่วยให้ ClickUp เข้ากันได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendarช่วยให้ฉันจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันสามารถซิงค์งานจาก ClickUp ไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำในGoogle Calendarและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสะท้อนไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแบบเรียลไทม์
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการ ปรับแต่งการมองเห็นงาน—ฉันสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้รายการหรืองานใดปรากฏในปฏิทินของฉัน ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น การผสานรวมนี้ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาของฉันโดยการรวมตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม:20 แม่แบบปฏิทิน Google ฟรี
เทมเพลตวางแผนปฏิทิน ClickUpมีคุณสมบัติที่ช่วยยกระดับปฏิทินการจัดการโครงการของฉันไปอีกขั้น
นี่คือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้:
- สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้ฉันสามารถทำเครื่องหมายงานว่า 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'พักไว้'
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น หลักชัยและค่าใช้จ่าย
- ไทม์ไลน์และแผนงานรายเดือนช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ของ ClickUpได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานประจำวันของฉันไปอย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถ มองเห็นเป้าหมายและกำหนดเวลาได้ง่าย ในขณะที่ความสามารถในการ จัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้ฉันจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันยังสังเกตเห็นว่าการมีเทมเพลตที่มีโครงสร้างช่วยให้เห็นภาพรวมว่างานแต่ละอย่างมักจะใช้เวลานานแค่ไหน
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- จัดเรียงงาน โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, ทรัพยากร, ระดับประสิทธิภาพ, และบทบาท
- เข้าถึงมุมมองต่างๆ รวมถึงคำขอประชุม, ตามบทบาท, และตามหมวดหมู่
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการติดตามเวลาทำงานและการแจ้งเตือนความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบงานที่แบ่งสีเพื่อจัดการงานด้วยภาพ
- ทำงานที่มีความสำคัญสูงให้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่รู้สึกหนักใจ
เทมเพลตการจัดตารางเวลานี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการทำงานของฉัน ช่วยให้ฉันสามารถทำงานที่มีความสำคัญสูงให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ช่วยให้ทีมของฉันสามารถจัดการงานและตารางเวลาได้
- การลากและวางตารางเวลาช่วยให้ฉันสามารถย้ายงานไปยังปฏิทินได้โดยตรง
- เครื่องมือภาพช่วยติดตามความคืบหน้าและจัดการการพึ่งพาของงาน
- ตารางงานสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Calendar และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อการจัดตารางงานแบบรวมศูนย์
- ปฏิทินสามารถแชร์กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
- การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์หลายเครื่อง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ต่อปี
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อปี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
มุมมองต่าง ๆ (เช่น ตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และอื่น ๆ อีกมากมาย) ที่ให้ไว้ในตัวเลือกการแสดงผลยังช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วย
2. Wrike (ดีที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรในมุมมองปฏิทิน)
Wrike เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง. มันช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการหลาย ๆโครงการผ่านปฏิทินที่แชร์ได้. มุมมองไทม์ไลน์ของ Wrike พร้อมด้วยปฏิทินทีมที่แชร์ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive, Slack, และ Microsoft Teams ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น. คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นง่ายขึ้น ทำให้ Wrike เหมาะสำหรับทีมใหญ่ที่ทำงานในโครงการซับซ้อนที่มีผู้ร่วมงานหลายคน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มองเห็นภาพทรัพยากร และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางด้วยปฏิทินภาระงานแบบไดนามิก
- จัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมุมมองปฏิทินตามงาน
- เลื่อนหรือปรับเวลาด้วยฟังก์ชันลากและวางในปฏิทิน
- ติดตามแบนด์วิดท์ของทีมวิ่งและจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการความจุในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Wrike
- หน้าตาผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ต้องมีการปรับแต่งบางส่วนเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- มืออาชีพ: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ง่ายและฟรี)
Google Calendar เป็นแอปจัดการปฏิทินตัวแรกของฉัน เป็นแอปปฏิทินฟรีที่เชื่อถือได้พร้อมเครื่องมือปฏิทินที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google Workspace ด้วยการผสานรวมกับ Gmail คุณสามารถจัดตารางกิจกรรม การประชุม และการแจ้งเตือนได้อย่างราบรื่นในกล่องจดหมายของคุณ แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง แต่ก็เหมาะสำหรับการจัดตารางส่วนตัวและทีมสตาร์ทอัพขนาดเล็ก
Google Calendar สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การแชร์ปฏิทินกับสมาชิกในทีมและการสร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ระบุช่วงเวลาที่ว่างซึ่งเหมาะกับปฏิทินของทุกคนด้วยฟีเจอร์ "ค้นหาเวลา"
- จัดหมวดหมู่เหตุการณ์ส่วนตัว, เหตุการณ์ที่ทำงาน, และเหตุการณ์ที่แชร์ด้วยเหตุการณ์ที่มีสีโค้ด
- จัดการตารางเวลาของทีมและการจองทรัพยากรด้วยตัวเลือกปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- ไม่มีเครื่องมือจัดการงานในตัว
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี
- แผนธุรกิจเริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้ (พร้อม Google Workspace)
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:10 แอปปฏิทินทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar
4. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอัตโนมัติ)
Clockwise เป็นเครื่องมือปฏิทินอีกตัวหนึ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่โดดเด่นของ Clockwise คือความสามารถในการจัดเรียงการประชุมและงานของคุณใหม่ให้เข้ากับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด มันผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่น โดยจะกำหนดเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนชั่วโมงที่คุณมีสมาธิมากที่สุด
ฟีเจอร์การบล็อกเวลาช่วยให้คุณจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งในขณะที่ลดความขัดแย้งในปฏิทิน ระบบจัดตารางเวลาที่ใช้ AI ของ Clockwise ช่วยประหยัดเวลาของฉันด้วยการลดการปรับแต่งด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวันของคุณด้วยการสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่ไม่ถูกรบกวนด้วยผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะ
- ปรับตารางเวลาของทีมได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการซิงค์ความพร้อมของทีม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม
- ป้องกันไม่ให้การประชุมล่วงล้ำเวลาส่วนตัวโดยการปรับเวลาทำงานด้วยการคุ้มครองสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- เหมาะสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ไม่เหมาะสำหรับทีม
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ขึ้นอยู่กับ Google Calendar
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ข้อดี: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (66 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)
5. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple)
นี่คือเครื่องมือปฏิทินที่มีเฉพาะบน Apple เท่านั้น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดตารางกิจกรรมได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พิมพ์คำสั่ง เช่น 'นัดทานข้าวกลางวันกับ Sarah พรุ่งนี้ตอนเที่ยง' ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ
แอปมีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถซิงค์กับพื้นที่ทำงานและระบบนิเวศส่วนใหญ่ เช่น Google, iCloud และ Microsoft Exchange
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- ใช้การป้อนข้อมูลเหตุการณ์ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดเวลาเหตุการณ์อย่างเข้าใจง่ายโดยการพิมพ์คำสั่งง่ายๆ
- วางแผนสำหรับสภาพเหตุการณ์ภายนอกด้วยการพยากรณ์อากาศที่ผสานรวมไว้ในปฏิทิน
- ประหยัดเวลาสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหรือคล้ายกัน โดยการจัดตารางเวลาให้สะดวกด้วยเทมเพลตกิจกรรม
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
- คุณสมบัติพรีเมียมต้องมีการสมัครสมาชิก
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด
ราคาที่เกินจริง
- ฟรี
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: 4. 4/5 (16 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (20 รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุด
6. Hub Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการใช้ทรัพยากร)
Hub Planner เป็นเครื่องมือจัดการตารางเวลาและทรัพยากรแบบครบวงจร เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่ ด้วยมุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้ Hub Planner แตกต่างคือการคาดการณ์ทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้จากการจัดการปริมาณงานปัจจุบัน ฟีเจอร์การบันทึกเวลาและการเรียกเก็บเงินที่ผสานรวมไว้ช่วยให้การติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการและการจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner
- ติดตามตารางเวลาของสมาชิกทีมวิ่งและวางแผนร่วมกับปฏิทินความพร้อมของทรัพยากร
- ดูภาพรวมการกระจายทรัพยากรด้วยปฏิทินการจัดสรรโครงการ
- รับภาพรวมของกำหนดส่งงานและประสิทธิภาพของทีมด้วยตารางเวลาแบบบูรณาการ
- เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของทีมด้วยการรายงานการใช้งานในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ราคาค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Hub Planner
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: 4. 2/5 (44 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
7. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
Zoho Projects โดดเด่นในการให้บริการ มุมมองปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ สำหรับการจัดการโครงการ. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น. คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, ผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ เช่น CRM และ Books, และแม้กระทั่งอัตโนมัติการทำงานตามความต้องการของโครงการ.
มุมมองไทม์ไลน์ของโครงการช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานได้ตามกำหนดเวลา และปฏิทินที่แชร์ช่วยให้เห็นกำหนดส่งงานได้ง่าย แผนการชำระเงินมีฟีเจอร์มากมายสำหรับทีมที่กำลังเติบโต และการเชื่อมต่อกับระบบที่หลากหลายช่วยให้ประสบการณ์การจัดการโครงการเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- จัดการการพึ่งพาของงานโดยตรงในปฏิทินโดยใช้การผสานรวมแผนภูมิแกนต์
- ดูกำหนดเวลาสำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจนบนปฏิทินด้วยการติดตามหมุดหมาย
- ติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาที่ใกล้จะถึงของทั้งทีมด้วยมุมมองปฏิทินที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เมื่อมีฟีเจอร์มากเกินไป
- ต้องใช้ระบบนิเวศของ Zoho เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
8. Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft)
ปฏิทินของ Microsoft Outlook เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับ Microsoft Office 365 โดยสามารถเชื่อมต่อกับอีเมลและแอป Office อื่น ๆ ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การนัดหมาย การแจ้งเตือน และการแชร์ปฏิทินกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดาย ปฏิทินของ Outlook ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และมีความน่าเชื่อถือสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมโดยใช้ผู้ช่วยกำหนดเวลาการประชุมตามปฏิทินของพวกเขา
- ระบุประเภทการประชุมและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หมวดหมู่สีในปฏิทิน
- ดูตารางเวลาของทีมทั้งหมดได้ในพริบตาเดียวด้วยมุมมองปฏิทินทีม
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Office
- ตัวเลือกการจัดการงานที่จำกัด
ราคาของ Microsoft Outlook
- ฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Office 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1990+ รีวิว)
9. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและงานต่างๆ)
Hive นำเสนอการผสมผสานระหว่างการจัดการงานและการรวมปฏิทิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร
มุมมองปฏิทินของ Hive สามารถปรับแต่งได้ อย่างสูง และฉันสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากปฏิทินเอง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาเมื่อจัดการโครงการหลายโครงการ Hive มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ดี เช่น การแชทแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น Hive ยังสามารถผสานการทำงานกับ Slack และ Google Drive ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองปฏิทินแบบงาน
- เปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยบัตรการกระทำที่ผสานรวมไว้
- มุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้มีตัวเลือกแบบแกนต์, คันบัน, และปฏิทินแบบดั้งเดิมสำหรับการวางแผนโครงการที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
- มันค่อนข้างแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาติดต่อ
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 2/5 (60 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
10. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางการประชุมแบบสำรวจความคิดเห็น)
Doodle ช่วยให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์โหวตที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือก เวลาประชุมที่ต้องการ ได้เอง เหมาะสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าหรือกลุ่มใหญ่ที่มีตารางเวลาแตกต่างกัน Doodle จะแสดงเวลาว่างทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เห็นภาพรวมของช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน
ในขณะที่มันโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการประชุมพื้นฐาน แต่เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือภายนอกสำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ รุ่นพรีเมียมมาโดยไม่มีโฆษณาและสามารถซิงค์กับปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- ลดความซับซ้อนของเวลาในการเลือกสำหรับการประชุมกับกลุ่มใหญ่โดยใช้การจัดตารางการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
- จัดลำดับความสำคัญของการพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมกลุ่มด้วยการจัดอันดับความพร้อมใช้งาน
- เพิ่มความประทับใจอย่างมืออาชีพให้กับการเชิญประชุมด้วยแบรนด์งานที่ออกแบบเฉพาะ
ข้อจำกัดของดoodle
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อย
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $6.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบดoodle
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)
11. ปฏิทิน Apple (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น)
ปฏิทิน Apple เป็นปฏิทินที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ ฉันชื่นชมความง่ายดายในการสร้างกิจกรรม เชิญผู้เข้าร่วม และตั้งการแจ้งเตือน การผสานรวมกับ Siri เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์โดยใช้คำสั่งเสียงได้
แม้ว่าจะจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Apple แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีสำหรับการใช้งานส่วนตัวและทีมขนาดเล็ก อินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่ายทำให้การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- กำหนดการประชุมข้ามภูมิภาคพร้อมการปรับอัตโนมัติโดยใช้การรองรับเขตเวลา
- แจ้งเตือนตามตำแหน่งที่คุณอยู่โดยใช้การแจ้งเตือนตามตำแหน่ง
- ทำให้การประสานตารางเวลาของทุกคนง่ายขึ้นด้วยปฏิทินครอบครัวหรือปฏิทินกลุ่มที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับทีม
ราคาปฏิทิน Apple
- ฟรี (มาพร้อมกับอุปกรณ์ Apple)
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- G2: 4. 1/5 (194 รีวิว)
12. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน CRM และปฏิทิน)
Bitrix24 เป็นชุดเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจครบวงจร และเครื่องมือจัดการปฏิทินเป็นฟีเจอร์หนึ่งในนั้น นอกจากนี้ยังมีระบบ CRM, การจัดการงาน และเครื่องมือสื่อสารอีกด้วย ฟีเจอร์ปฏิทินทำงานร่วมกับระบบการจัดการงานของ Bitrix24 ได้อย่างดี คุณสามารถกำหนดตารางงานและตั้งการแจ้งเตือนได้โดยตรงภายในแอป
Bitrix24 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการทุกการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนแพลตฟอร์มเดียว Bitrix24 ยังมีปฏิทินที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณสามารถประสานงานกับทีมของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ติดตามการประชุมกับลูกค้า โอกาสทางการขาย และงานต่าง ๆ ทั้งหมดในที่เดียวด้วยระบบ CRM และปฏิทินที่ผสานการทำงานร่วมกัน
- อัตโนมัติการจัดตารางงานตามกฎของโครงการโดยใช้กระบวนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- คอมเพล็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น
- บางคุณสมบัติต้องการการอัปเกรด
- ราคาสูงขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา Bitrix24
- ฟรี (เวอร์ชันพื้นฐาน)
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (540 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (860+ รีวิว)
13. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการนัดหมายอัตโนมัติ)
Calendly ใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับมืออาชีพที่ต้องการนัดหมายการประชุมขณะเดินทาง
Calendly ซิงค์กับปฏิทินของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Outlook ระบบจะปรับเวลาให้อัตโนมัติตามเขตเวลา ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- เลือกเวลาประชุมที่ตรงกับความพร้อมของคุณโดยใช้ลิงก์การกำหนดเวลาประชุมอัตโนมัติ
- ป้องกันการจองเกินจำนวนโดยการบล็อกเวลาส่วนตัวโดยอัตโนมัติด้วยหน้าต่างการว่างงานที่สามารถปรับแต่งได้
- กระจายการประชุมระหว่างสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้การจัดตารางแบบวนรอบ
ข้อจำกัดของ Calendly
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- การปรับแต่งมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (2220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,360 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Calendly
ClickUp: แอปจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดที่คุณควรมี
ตอนนี้คุณได้ค้นพบเครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุด 13 อันดับแล้ว ถึงเวลาที่จะควบคุมตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยแอปจัดการปฏิทินที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การจัดตารางเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการจัดการเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือภายในทีมของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสประโยชน์ของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ!