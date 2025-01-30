10 ทางเลือกแฟนตาซีที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อพูดถึงการจัดการตารางเวลาของฉัน ฉันมองหาอะไรมากกว่าแค่แอปปฏิทินพื้นฐาน ฉันต้องการตัวช่วยจัดการที่ช่วยให้ฉันติดตามงานต่าง ๆ ได้ทันเวลา เตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญ และทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันกำลังมองหาปฏิทินออนไลน์ที่ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องสนุกและมีประสิทธิภาพ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ลองใช้ Fantastical และรู้สึกประทับใจมากกับคุณสมบัติที่นวัตกรรมและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งทำให้มันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ Apple ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดทำให้ฟังก์ชันปฏิทินทั่วไปผสมผสานกับคุณสมบัติขั้นสูงได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเวอร์ชันพรีเมียมเพื่อใช้คุณสมบัติที่ทรงพลังของ Fantastical และมันไม่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเท่ากับแอปปฏิทินที่ผสานรวม AI บางตัว
นอกจากนี้ การมุ่งเน้นที่ระบบนิเวศของ Apple ทำให้การใช้งานมีข้อจำกัดในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ Fantastical ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ Apple ที่กำลังมองหาแอปปฏิทินที่ออกแบบมาอย่างดี
ฉันได้ใช้เวลาไปกับการทดสอบแอปพลิเคชันปฏิทินมากมาย และจากการวิจัยอย่างละเอียด ทีมของฉันและฉันได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fantastical ไว้ให้คุณแล้ว แต่ละตัวมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมแสดงให้คุณเห็นวิธีประหยัดเวลาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ปฏิทินออนไลน์ของคุณ!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทน Fantastical?
รายการสิ่งที่ต้องทำ, การแจ้งเตือน, การแจ้งเตือน, และการผสานปฏิทิน—นี่คือคุณสมบัติที่พบได้ทั่วไปในทุกตัวช่วยวางแผนรายวันที่เราได้ทดสอบมาอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณต้องการเลือกตัวช่วยวางแผนรายวันที่เป็นทางเลือกแทน Fantastical คุณต้องมองหาคุณสมบัติที่เหนือกว่าสิ่งพื้นฐาน
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- ความเข้ากันได้และการรองรับข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Fantastical สามารถใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ (iOS, Android และเว็บ) เพื่อรักษาการซิงโครไนซ์ที่ราบรื่น
- คุณสมบัติการกำหนดเวลาขั้นสูง: มองหาคุณสมบัติที่ทำให้การกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, มุมมองปฏิทินหลายแบบ, การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลายตัว เช่น เครื่องมือจัดการงาน, โปรแกรมอีเมล, หรือแอปจดบันทึก
- การปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าปฏิทินของคุณได้ เช่น การกำหนดสีให้กับกิจกรรม การตั้งค่างานประจำ และการปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณมักทำงานร่วมกันบ่อย ๆ ให้พิจารณาทางเลือกที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การจัดตารางเวลาเป็นกลุ่ม และการมอบหมายงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม
- ความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, และการสำรองข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลปฏิทินของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการสูญหาย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและความดึงดูดทางสายตา ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้
- การกำหนดราคา: ประเมินแผนการกำหนดราคาของทางเลือกต่างๆ โดยพิจารณาจากงบประมาณของคุณและคุณค่าของฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในแต่ละแผน มองหาตัวเลือกทดลองใช้ฟรีหรือแบบฟรีเมียมเพื่อทดสอบแอปก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิก
บางแอปอาจมีฟีเจอร์เหล่านี้เพียงไม่กี่อย่าง ในขณะที่บางแอปอาจมีมากกว่าที่คุณต้องการ เลือกแอปที่เหมาะกับคุณที่สุดและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือสิบรายการโปรดของเรา
10 ทางเลือกแฟนตาซีที่ดีที่สุดที่ควรใช้
คุณจะพบคำอธิบายที่กระชับและการเปรียบเทียบของแต่ละทางเลือกของ Fantastical ที่ติดอันดับ 10 อันดับแรก ฉันได้เน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของแต่ละตัวเลือกเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
มาเริ่มกันที่ตัวโปรดของบ้านเรา—ClickUp!
1. ClickUp—แอปปฏิทินรายวันที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและการวางแผนงานกับการจัดสรรเวลาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้
ฉันใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpทั้งในด้านการส่วนตัวและงานอาชีพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ฉันสามารถติดตามตารางเวลาของฉันได้เป็นอย่างดี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการงาน การจัดตารางเวลา และกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อยู่ในหน้าจอเดียว
ClickUp ช่วยให้ฉันทำงานตามกำหนดการได้ด้วยปฏิทินที่ซิงค์แบบสองทาง การสร้างงาน และฟีเจอร์อื่น ๆ แอปมือถือยังช่วยให้ฉันเข้าถึงตารางงาน การแจ้งเตือนประจำ และกิจกรรมในปฏิทินได้ทุกที่ทุกเวลา
ClickUp มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้นำหรือทำงานภายในทีม. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ยอดเยี่ยมที่สุดของ ClickUp คือ ClickUp's Calendar Planner Template ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการกับงานและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวางแผนวันและสัปดาห์ของเราอย่างมากมาย.
แบบแผนการวางแผนปฏิทินช่วยให้เรา:
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรับผิดชอบและทำงานทันเวลา
- ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมของเหตุการณ์ การประชุม และกำหนดส่งงานของทีม
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อทำให้ไม่รู้สึกหนักเกินไปและติดตามได้ง่ายขึ้น
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนตามตัวกระตุ้นสำหรับงานและเหตุการณ์เพื่อให้ทีมทราบข้อมูล
- ตรวจสอบและปรับแผนปฏิทินให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง โครงการใหม่ และความล่าช้าที่ไม่คาดคิด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็นปริมาณงานและแผนประจำวันได้ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถซูมเข้าและออกในโครงการและตารางเวลาของเราได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการ
ตัวกรองช่วยให้ฉันสามารถแสดงเฉพาะงานที่ฉันสนใจและแชร์ปฏิทินของฉันกับผู้อื่นได้ คุณสมบัตินี้ทำให้การจัดการเวลาและงานของฉันง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มงานและกิจกรรมใหม่พร้อมมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ปรับแต่งมุมมองปฏิทินของคุณเพื่อสร้างประเภทปฏิทินต่างๆ ตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงหมุดหมายของสปรินต์และอื่นๆ
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและสรุปงานที่เสร็จสิ้นด้วยClickUp Brain
- เลื่อนกำหนดการกิจกรรมหรืองานใดๆ ได้ทันทีด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- จัดการงานในที่เดียวด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ
- แชร์ปฏิทินกับทีมของคุณเพื่อกำหนดตารางกิจกรรมและมอบหมายงาน
- แบ่งงานใหญ่เป็นรายการตรวจสอบใน ClickUpที่สามารถจัดการได้ และตั้งเป้าหมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
- เชื่อมต่อแอปงานอื่น ๆ เช่น Google Calendar, Microsoft Outlook และ Time Doctor กับClickUp Integrations
- เข้าถึง ClickUp ผ่าน iOS, Android, iPad, เดสก์ท็อป หรือแอปเว็บ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่ากังวล
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Google Calendar—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินและการจัดตารางเวลา
สำหรับผู้ที่ทำงานภายใน Google Workspace, Google Calendar ช่วยให้การจัดระเบียบและจัดการกิจกรรมของคุณ, ตั้งการแจ้งเตือน, และเชิญผู้อื่นเป็นเรื่องง่าย.
เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนการประชุมทีมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบล็อกเวลาสำหรับตัวคุณเองตลอดทั้งวันทำงาน ปฏิทินจะซิงค์กับ Gmail โดยอัตโนมัติ คุณจึงได้รับการแจ้งเตือน เตือนความจำ และการอัปเดตทันทีทุกครั้งที่กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเช่นกัน ตั้งแต่ธีมสีสันสดใสไปจนถึงตัวเลือกการดูที่หลากหลาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและจัดการปฏิทินแยกต่างหากบนหน้าจอเดียวได้
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชื่นชอบคือคำแนะนำการบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด: ตามบุคคลที่คุณเชิญเข้าร่วมประชุม เครื่องมือจะค้นหาช่วงเวลาว่างในปฏิทินของทุกคนโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google อื่น ๆ เช่น Gmail, Drive, Sheets และ Meet
- ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ หรือการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ
- แชร์ปฏิทินของคุณ (พร้อมควบคุมความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึง) ให้ผู้อื่นดูเหตุการณ์ที่คุณได้กำหนดไว้
- ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Calendlyเพื่อกำหนดการนัดหมายในปฏิทิน Google ของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ความยากลำบากในการมองเห็นตารางเวลาที่ทับซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกัน
- การขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโออื่น ๆ นอกเหนือจาก Google Meet
ราคาของ Google Workspace
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3100 รายการ)
3. Motion—แอปจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
Motion เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีปฏิทินล้ำสมัยขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันชอบวิธีที่มันทำให้การจัดตารางและการจัดการงานง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างชาญฉลาด เช่น การจัดตารางอัจฉริยะ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการบล็อกเวลา
ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมการจัดตารางเวลาอัจฉริยะจะปรับการประชุมโดยอัตโนมัติตามความสำคัญและความพร้อมใช้งาน ในขณะที่ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานใช้ AI เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจัดการงานที่สำคัญที่สุดก่อน
นอกจากนี้ เครื่องมือติดตามโครงการยังให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และรายงานความคืบหน้า ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถควบคุมโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ ฉันได้ทดสอบคุณสมบัติการผสานรวมของ Motion ซึ่งสามารถรวม Apple, Outlook และ Google Calendar ของฉันไว้ในอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ฉันพบว่า Motion เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Fantastical ต่างจาก Fantastical Motion มีฟังก์ชันการจัดการงานและการติดตามโครงการที่ครอบคลุม ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมกว่าสำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- อัตโนมัติการจัดตารางเวลาเพื่อค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุดที่เหมาะกับปฏิทินของทุกคน
- จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวัน
- ทำให้การทำงานร่วมกันของทีมง่ายขึ้นโดยการซิงค์ตารางเวลาและงาน ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการจัดการโครงการดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลและทีมใช้เวลาของพวกเขา
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลที่ต้องการหาทางออกที่คุ้มค่า
- ปัญหาความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Motion ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมของธุรกิจได้อย่างราบรื่น
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: $34/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
4. Cron—ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Notion
Cron ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Notion Calendar เป็นส่วนประกอบอเนกประสงค์ของแพลตฟอร์ม Notion ที่ใหญ่กว่ามาก ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานสำหรับมืออาชีพ
สำหรับฉัน ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อฉันรวมบันทึก งานฐานข้อมูล และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไว้ในปฏิทินเดียว Notion Calendar สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการวางแผนและการทำงานร่วมกันที่ไร้รอยต่อและไม่มีใครเทียบได้ ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษกับการผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของ Notion ซึ่งช่วยให้ฉันเชื่อมโยงงานและบันทึกของฉันกับกิจกรรมและการประชุมได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถของ Notion Calendar ในการผสานรวมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของ Notion ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือ Fantastical
ต่างจาก Fantastical ที่เน้นไปที่ฟังก์ชันปฏิทินเป็นหลัก Notion Calendar ผสมผสานชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับบันทึก งาน และฐานข้อมูล—คล้ายกับ ClickUp
คุณสมบัติเด่นของ Cron
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของ Notion ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล บันทึก และงานต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในปฏิทิน
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจหรือความต้องการของโครงการ
- ลากและวางงานเพื่อปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดการวาระประจำวัน และทำให้การวางแผนระยะยาวเป็นเรื่องง่าย
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและจัดการกำหนดเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Cron
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงปฏิทินและงานที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
5. Woven—เครื่องมือปฏิทินและการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับใช้งานภายในองค์กร
Woven ซึ่งตอนนี้ได้รวมเข้ากับ Slack แล้ว เป็นแอปปฏิทินที่ดี เป็นที่รู้จักในการทำให้การจัดตารางและการจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพที่มีตารางงานแน่นที่ต้องการทำให้ปฏิทินของพวกเขาเป็นระเบียบมากขึ้น
ด้วยการผสานเครื่องมือทรงพลัง เช่น เทมเพลตอัจฉริยะ ลิงก์กำหนดเวลา และการสำรวจความคิดเห็นกลุ่ม Woven ทำให้การประสานงานการประชุมง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เทมเพลตอัจฉริยะช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่าการประชุมได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและลดงานกำหนดเวลาซ้ำๆ
Woven ยังมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามเวลาการประชุม พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของผ้าทอ
- ซิงค์ข้ามปฏิทินหลายรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาระงานทั้งหมดในมุมมองเดียว
- สร้างลิงก์ตารางเวลาเพื่อแชร์ความพร้อมใช้งานกับผู้อื่น
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นแบบกลุ่มเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมหลายคน
- วิเคราะห์การใช้เวลาด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวที่เน้นให้เห็นว่าเวลาในการประชุมถูกใช้ไปอย่างไร พร้อมเสนอโอกาสในการปรับปรุงและบริหารเวลาให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดที่ถักทอ
- ยกเลิกการให้บริการเป็นบริการเดี่ยวหลังจากการผสานรวมเข้ากับ Slack ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์ม Slack
การกำหนดราคาแบบทอ (แบบหย่อน)
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การทอ (ความหลวม) ระดับคะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 5/5 (32,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,200+ รีวิว)
6. Zcal—เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการมืออาชีพ
ผสานความสะดวกสบายของ Calendly กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่คุ้นเคยของ Google Calendar ด้วย Zcal Zcal คือโซลูชันการจัดตารางเวลาที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายและการจัดการปฏิทิน
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือธุรกิจบริการมืออาชีพ ลูกค้าของคุณสามารถนัดหมายผ่านลิงก์การจองและเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้โดยไม่ต้องปรึกษาคุณ
คุณสมบัติบางอย่างที่ฉันได้ทดสอบรวมถึงการกำหนดเวลาด้วยคลิกเดียว, หน้าการจองที่ปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันปฏิทินอื่น ๆ ตัวเลือกการกำหนดเวลาด้วยคลิกเดียวช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากโดยให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานสามารถจองนัดหมายได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
คุณจะพบหน้าการจองที่สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน—ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
นอกจากนี้ Zcal ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันปฏิทินอื่น ๆ เช่น Google Calendar และ Outlook ทำให้ตารางเวลาของฉันซิงค์กันในทุกแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Zcal
- ทำให้กระบวนการนัดหมายง่ายขึ้นด้วยการสร้างและแชร์ลิงก์การจองด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Outlook
- ฝังหน้าตารางเวลาไว้บนเว็บไซต์ธุรกิจหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยตรง
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการติดตามผล เพื่อลดการไม่มาตามนัดและรักษาการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Zcal
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือก Fantastical ระดับองค์กรที่มีความครอบคลุมมากกว่า
ราคาของ Zcal
- ฟรี
- ข้อดี: $7.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Zcal
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Calendly—แอปจัดตารางนัดหมายที่ดีที่สุด
มีแอปจัดตารางเวลาน้อยมากที่ได้รับความนิยมเท่ากับ Calendly สำหรับมืออาชีพทั่วโลก! แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนัดหมายอัตโนมัติ ปรับแต่งปฏิทิน และรับการแจ้งเตือน—มีอะไรให้ไม่ชอบบ้าง?
แต่สิ่งที่ทำให้ Calendly แตกต่างคืออะไร?
ประการแรก มันไม่ใช่แอปปฏิทินทั่วไป: Calendly เป็นเครื่องมือจัดการเวลาและตารางนัดหมายที่ครอบคลุม มันทำให้การจัดการวันทำงานง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มบนเว็บและฟีเจอร์การจัดตารางนัดหมายแบบใช้ลิงก์ที่เป็นเอกลักษณ์
ฉันชอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามการนัดหมายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมั่นใจได้ว่าฉันจะไม่พลาดการประชุมสำคัญ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ปรับเขตเวลาของ Calendly ยังช่วยขจัดความยุ่งยากในการประสานเวลาสำหรับการประชุมระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างดี
นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ Calendly ยังมีประเภทกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้อีกด้วย ต้องการจัดสรรเวลาว่างระหว่างประชุมหรือไม่? ฟีเจอร์เวลาพักของ Calendly ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ มอบความยืดหยุ่นที่คุณต้องการเพื่อควบคุมวันของคุณได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google, Slack, Zoom และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย
- มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรอย่างยิ่งแก่ผู้อื่นเพื่อการจองนัดหมายที่ง่ายดาย
- ตั้งค่า Calendly ได้ภายในไม่กี่นาที—ไม่ต้องอบรม
ข้อจำกัดของ Calendly
- อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทที่มีความต้องการการจัดตารางปฏิทินรายเดือนน้อย
- บางคุณสมบัติอาจไม่มีในเวอร์ชันมือถือ
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: 20 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3400 รายการ)
8. Microsoft Outlook—แอปจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีที่สุด
สำหรับหลายๆ คน Microsoft Outlook เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเลือกใช้ โดยผสานรวมอีเมล ปฏิทิน รายชื่อผู้ติดต่อ งาน และบันทึกเข้าด้วยกันในแอปพลิเคชันเดียวที่สะดวกสบาย
ฉันชื่นชมฟีเจอร์ปฏิทินออนไลน์ฟรีของ Outlook เป็นพิเศษ ซึ่งมีฟังก์ชันมากมาย คุณสามารถสร้างนัดหมาย เชื่อมโยงกับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จัดการปฏิทินหลายปฏิทินและปฏิทินย่อย ตั้งค่าการแจ้งเตือน เชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าถึงปฏิทินของฉันได้หลากหลายวิธี
คำเตือนเล็กน้อย: การอัปเกรดเป็นแผน Microsoft 365 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการปลดล็อกชุดเครื่องมือ Microsoft ทั้งหมดและลบโฆษณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Outlook
- รับอินเทอร์เฟซที่หลากหลายและใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft
- รวมฟังก์ชันอีเมลและปฏิทินไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Microsoft Outlook
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนเกินไป
ราคาของ Microsoft Outlook
- ฟรี
- Microsoft 365 Basic: $19.99/ปี ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Personal: 69.99 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Family: $99/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
9. ซันซามะ—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรเวลาในตารางส่วนตัวของคุณ
Sunsama โดดเด่นในฐานะแอปจัดตารางเวลาด้วยวิธีการจัดการงานที่ไม่เหมือนใคร: มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานเดิมของคุณ คุณสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาสำหรับงานจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงอีเมลและเครื่องมือจัดการโครงการ
พื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบรวมศูนย์นี้จัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดการปริมาณงานและหลีกเลี่ยงการรับภาระงานมากเกินไป
คุณสมบัติที่ทำให้ Sunsama แตกต่างคือฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่สามารถเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเหมือนกับแอปอื่นๆ แต่ก็สามารถช่วยให้คุณจัดตารางงานได้ง่ายขึ้นโดยการจัดตารางงานรอบการประชุมและภาระผูกพันของคุณด้วยการคลิกขวาหรือเลื่อนเมาส์ไปที่งานแล้วเลือก "เพิ่มลงในปฏิทิน"
แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Sunsama คือโหมดโฟกัส ฉันสามารถลดสิ่งรบกวนโดยการซ่อนงานทั้งหมดยกเว้นงานที่กำลังทำอยู่ มันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมหากคุณใช้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของ Ivy Lee
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- จัดตารางใหม่และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและช่วงเวลาด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- รวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการผสานเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Trello, Outlook และอื่นๆ
- ตัดสิ่งรบกวนและปิดเสียงการแจ้งเตือนด้วยโหมดโฟกัส
- เร่งการจัดตารางด้วยคีย์ลัด
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในโครงการขนาดใหญ่
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ปฏิทิน Apple—เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad
ปฏิทิน Apple เป็นเครื่องมือวางแผนออนไลน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ iPod Touch ผู้ที่ภักดีต่อ Apple ชื่นชอบความสามารถในการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือนี้เรียกอีกอย่างว่า iCal ซึ่งช่วยจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ความสามารถในการกำหนดรหัสสีให้กับเหตุการณ์ต่างๆ และนำเข้างานจากอีเมลได้ช่วยปรับปรุงการทำงานของฉันอย่างมาก
มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ iCloud, Outlook, Yahoo และ Exchange ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Fantastical อย่างไรก็ตาม แอปนี้อาจรู้สึกจำกัดเนื่องจากออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับ Google, Outlook และเครื่องมืออื่น ๆ
- โทรประชุมด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
- ใช้กิจกรรมที่เกิดซ้ำ การแจ้งเตือน และการเตือนความจำ เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิด
- เข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- ฟังก์ชันการคัดลอกและวางบางรายการมีให้ใช้งานเฉพาะในเวอร์ชันเว็บเท่านั้น
- ความยากลำบากในการร่วมมือหรือแบ่งปันลิงก์ความพร้อมใช้งานกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ iOS
ราคาปฏิทิน Apple
- แอป iCall: $2.99 + การซื้อในแอปเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแอปปฏิทินที่ดีที่สุด
เราได้พิจารณาทางเลือกที่แข็งแกร่งหลายตัวสำหรับ Fantastical แต่ละตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลาย ตั้งแต่การผสานรวมที่ราบรื่นไปจนถึงการจัดตารางปฏิทินที่ซับซ้อนและเครื่องมือจัดการงานที่ชาญฉลาด
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่งของ Zcal หรือความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp ก็มีตัวเลือกที่ดีสำหรับเกือบทุกคน
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับทีมของคุณ ฉันขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู มันมีฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยม และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
เริ่มใช้ClickUp ฟรีวันนี้