สมาร์ทชีต vs. เอ็กเซล: คู่มือเปรียบเทียบ

การบริหารโครงการข้ามหลายแผนกมักหมายถึงการจัดการกับสเปรดชีตหลากหลาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและประสิทธิภาพที่ลดลง
แม้ว่า Microsoft Excel จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการจัดระเบียบข้อมูลมาเป็นเวลานาน แต่ Smartsheet ก็มอบฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับ Excel พร้อมความสามารถในการจัดการโครงการที่เหนือกว่า
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของ Smartsheet เทียบกับ Excel เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ
เราจะแนะนำทางเลือกอื่นที่อาจมอบความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์มากกว่าเครื่องมือสเปรดชีตทั่วไป
คิดถึงมันเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Excel กับเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ—แต่มีขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นกว่าและลดความยุ่งยากในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
คุณสมบัติมากมายของมัน ได้แก่ แผนภูมิแกนต์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติของ Smartsheet
Smartsheet มีฟีเจอร์ครบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มาสำรวจไปพร้อมกัน:
1. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Smartsheet ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน—ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการควบคุมเวอร์ชันอีกต่อไป
ทุกคนสามารถทำการอัปเดต, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่มีความสับสนจากไฟล์แนบในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายงาน เพิ่มไฟล์แนบ กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงาน และติดตามความคืบหน้ากับสมาชิกในทีมทุกคนเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน (ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานหลายโครงการพร้อมกัน)
หมายเหตุ: อยากรู้เกี่ยวกับทางเลือกอื่นของ Excel เพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบรายการของเราเกี่ยวกับทางเลือกและคู่แข่งของ Excel ที่ดีที่สุด 11 อันดับ!
2. ระบบการทำงานอัตโนมัติ
แทนที่จะเสียเวลาไปกับงานที่ทำซ้ำๆ (เช่น การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ ฯลฯ) คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ Smartsheet ได้
คิดเหมือนกับการจัดโดมิโน—การกระทำหนึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำอื่น ๆ จนทุกอย่างล้มลงเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ
ต้องการแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงานใช่ไหม? Smartsheet จะส่งการแจ้งเตือนให้โดยอัตโนมัติ
ต้องการให้มีการอัปเดตข้อมูลในฟิลด์เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นหรือไม่? ทำเสร็จแล้ว. อัตโนมัติ.
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานเหล่านี้ให้เหมาะสมกับขั้นตอนเฉพาะของทีมคุณ ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
3. แผนภูมิแกนต์และการจัดการทรัพยากร
หากคุณชอบเห็นโครงการของคุณถูกจัดวางเป็นไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย แผนภูมิแกนต์สามารถกลายเป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหม่ของคุณได้
แผนภูมิแกนต์ใน Smartsheet ช่วยให้คุณวางแผนงานทุกชิ้น กำหนดเส้นตาย และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา ไม่ต้องสับสนหรือเร่งรีบหาว่างานไหนถึงกำหนดเมื่อไหร่—คุณสามารถดูทุกอย่างพร้อมกันได้ในที่เดียว
Smartsheet ยังมอบเครื่องมือให้คุณสามารถจัดสรรเวลาของทีมได้ และยังมีประโยชน์อย่างมากในการจัดการทรัพยากร
คุณสามารถติดตามชั่วโมง, จัดการงบประมาณ, ประสานงานระหว่างทีม, และทำอีกมากมาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องรับมือกับความวุ่นวายตามปกติ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets (พร้อมเทมเพลต)
4. การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของ Smartsheet กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และ Power BI จะยกระดับเวิร์กโฟลว์ของคุณไปอีกขั้น
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ Smartsheet จะดึงข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูล
คุณยังสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้ ทำให้ง่ายต่อการรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ
5. แอปพลิเคชันมือถือและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ต้องการจัดการโครงการของคุณขณะเดินทางหรือไม่? แอปมือถือของ Smartsheet ช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย มอบการควบคุมโครงการของคุณอย่างสมบูรณ์จากระยะไกล
ไม่ว่าจะอยู่ในประชุมหรืออยู่นอกสำนักงาน คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงาน อัปเดตสถานะ หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Smartsheet ช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณปลอดภัยและเข้าถึงได้ตลอดเวลา—หมดปัญหาไฟล์สูญหายหรือเวอร์ชันล้าสมัย
ราคาของ SmartSheet
- ข้อดี: $9 ต่อสมาชิก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับ 1-10 สมาชิก, ผู้ชมไม่จำกัด. รวม Gantt, ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, แผ่นงานไม่จำกัด, ระบบอัตโนมัติ 250 ครั้ง/เดือน
- ธุรกิจ: $19 ต่อสมาชิก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับสมาชิก 3 คนขึ้นไป, ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ชม เพิ่มการดูไทม์ไลน์, การติดตามทีม, เครื่องมือผู้ดูแลระบบ, ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด, และพื้นที่จัดเก็บ 1 TB
- องค์กร: ราคาตามความต้องการเฉพาะ ครอบคลุมฟีเจอร์ทางธุรกิจทั้งหมด พร้อมสูตร AI, SAML SSO, WorkApps, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด และการเชื่อมต่อขั้นสูง
Excel คืออะไร?
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือสเปรดชีตที่ได้รับความนิยมสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การสร้างแผนภูมิ การวิเคราะห์การเงิน ไปจนถึงการจัดระเบียบข้อมูลของบริษัท
Excel มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในชุดโปรแกรม Microsoft Office สำหรับทุกคนที่ต้องจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อน ข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือการจัดการฐานข้อมูล
เน้นอย่างมากในการจัดการข้อมูลและการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ คุณสามารถสร้างสูตรที่ซับซ้อน ทำการคำนวณที่ซับซ้อน และจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากผ่านรูปแบบตารางที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน
นอกจากนี้ Excel ยังสามารถผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุด Microsoft Office ได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ Excel มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านระหว่างเครื่องมือของ MS อย่าง PowerPoint และเอกสาร Word ได้อย่างราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม:25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด
คุณสมบัติของ Excel
หากคุณใช้ Excel เพียงเป็นเครื่องมือสเปรดชีต คุณกำลังพลาดอะไรไปมากมาย!
Excel เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลและงานโครงการง่ายขึ้น. มันสามารถจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลขั้นสูงไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ (เช่น การตรวจสอบประจำปีของบริษัท) โดยไม่มีปัญหา.
นี่คือเหตุผลที่ Excel ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรม:
1. การคำนวณและสูตรที่ซับซ้อน
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังบริหารงบประมาณประจำปีของทีมการตลาด โดยใช้ฟังก์ชัน 'SUMIF' คุณสามารถคำนวณยอดใช้จ่ายรวมสำหรับแคมเปญเฉพาะตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เดือนหรือช่องทางได้
ต้องการแยกค่าใช้จ่ายต่อไตรมาสให้ละเอียดขึ้นหรือไม่? เพียงใส่ 'VLOOKUP' เพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างถูกต้องจากหลายแผ่นงาน
ด้วยคลังสูตรที่ครอบคลุม Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงงานให้เป็นอัตโนมัติ และแม้กระทั่งทำการวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ สูตรของ Excel ยังสามารถผสานรวมได้หลายแผ่นงาน ซึ่งช่วยให้จัดระเบียบและติดตามข้อมูลโครงการ หรือแม้กระทั่งแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
2. เครื่องมือการแสดงข้อมูลและการสร้างแผนภูมิ
เครื่องมือสร้างกราฟในตัวของ Excel เป็นตัวช่วยชีวิตเมื่อพูดถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
คุณสามารถแปลงแถวข้อมูลเป็นกราฟแท่ง, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการขนาดใหญ่และข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
Excel ยังสามารถผสานการทำงานกับ Power BI เพื่อประสบการณ์ด้านธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
3. การทำงานอัตโนมัติด้วยมาโคร
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ Excel หรือที่รู้จักกันในชื่อแมโคร เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของตน
เบื่อกับการคัดลอกและวางข้อมูลยอดขายรายเดือนลงในสิบแผ่นงานที่แตกต่างกันหรือไม่?
เพียงแค่ตั้งค่ามาโคร กดปุ่มเดียว ก็เสร็จเรียบร้อย (ใช่แล้ว ง่ายขนาดนั้นเลย)
ต้องทำรหัสสีให้กับแถวที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่? ตั้งค่ามาโครของคุณ คลิก และตารางคำนวณของคุณก็จะถูกจัดระเบียบแล้ว (ใช่ มันง่ายขนาดนั้น)
ด้วยมาโคร คุณสามารถทำงานซ้ำๆ อย่างเช่น การจัดรูปแบบ การป้อนข้อมูล และการสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติ มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับสเปรดชีตของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่ามาโครของคุณแล้ว พวกมันจะทำงานที่น่าเบื่อเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการสมาชิกในทีม
มาโครมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจัดการกับงานบริหารโครงการหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
4. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (Excel Online)
แม้ว่า Excel อาจไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในตัวเหมือน Smartsheet แต่ด้วย Excel Online ทีมของคุณยังสามารถแก้ไขบนสเปรดชีตเดียวกันได้
ไม่ต้องปวดหัวกับคำถาม "ตอนนี้เราใช้เวอร์ชันไหนอยู่?" อีกต่อไป
แค่แชร์ลิงก์ แล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปดู แก้ไข และแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกำลังแชทในกลุ่ม
นอกจากนี้ คุณสามารถนำข้อมูลนั้นไปสร้างเป็นงานนำเสนอ PowerPoint ได้ทุกเมื่อ หรือจะนำข้อมูลเชิงลึกไปแชร์ในการสนทนาบน Microsoft Teams ก็ได้
5. การผสานรวมกับเครื่องมือ Microsoft Office อื่น ๆ
ต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในสไลด์ PowerPoint ของคุณก่อนการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งสุดท้ายหรือไม่? คุณสามารถวางตาราง Excel ได้เลย
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลสดเข้ากับรายงานเอกสาร Word ของคุณหรือไม่?
ไม่มีปัญหา. เปลี่ยนข้อมูลใน Excel และเอกสาร Word ของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ.
ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากขึ้นหรือไม่? เพียงเข้าสู่ Microsoft Teams, แชร์สเปรดชีต และระดมความคิดกับทีมของคุณโดยไม่ต้องสลับแอป
ไม่เพียงเท่านี้ Excel ยังรองรับบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ Excel และทำงานกับไฟล์เหล่านั้นได้จากทุกที่
การกำหนดราคา Excel
- Excel 2019 (ซื้อครั้งเดียว): $159.99
- Microsoft 365 Personal: เริ่มต้นที่ $6.99/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน (แบบผูกพันรายปี)
- Microsoft 365 Family (สำหรับสูงสุด 6 คน รวม Excel และแอปอื่นๆ ของ Microsoft): $9.99/เดือน
อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Google Sheets
สมาร์ตชีต vs. เอ็กเซล: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เวลาสำหรับภารกิจต่อสู้แล้ว!
ทั้ง Smartsheet และ Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกันแล้วจะเป็นอย่างไร? เราได้แยกการเปรียบเทียบระหว่าง Excel กับ Smartsheet ออกเป็นแต่ละฟีเจอร์อย่างละเอียด
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
🏆ผู้ชนะ: Smartsheet
ในรอบแรกของการอภิปรายระหว่าง Smartsheet กับ Excel เราได้พิจารณาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่ง Smartsheet แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจน
ไม่เหมือนกับ Excel ที่ต้องการหลายเวอร์ชันในการแชร์หรือการเข้าถึง Excel Online, Smartsheet ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์—ไม่ว่าคุณจะกำลังมอบหมายงาน, อัปเดตข้อมูล, หรือทิ้งความคิดเห็น
ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันจริงๆ! Excel Online มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบางประการ แต่รู้สึกไม่ค่อยลื่นไหลเมื่อเทียบกับระบบอัตโนมัติของ Smartsheet ที่ถูกสร้างมาอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ 2: เครื่องมือการแสดงข้อมูลและการสร้างแผนภูมิ
🏆ผู้ชนะ: เสมอ
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในแง่นี้ของการเปรียบเทียบระหว่าง Smartsheet กับ Excel ทั้งสองมีคุณสมบัติการแสดงข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ด้วยเครื่องมือการสร้างกราฟและการผสานรวมกับ Power BI ทำให้ Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างกราฟแท่ง กราฟวงกลม และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่นิยมมายาวนานสำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
อย่างไรก็ตาม Smartsheet ก็ไม่แพ้กัน โดยนำเสนอรูปแบบมุมมองที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และตารางกริด ซึ่งช่วยให้การมองเห็นและจัดการข้อมูลโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
หากคุณกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่ ทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถทำงานได้สำเร็จ แต่การเลือกขึ้นอยู่กับสไตล์การนำเสนอที่คุณชอบ
คุณสมบัติที่ 3: กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
🏆ผู้ชนะ: Smartsheet
ถัดไป เราได้เปรียบเทียบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และ Smartsheet ก็เป็นผู้นำได้อย่างง่ายดาย
ระบบอัตโนมัติของ Smartsheet ช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตช่องสถานะ และทำให้การจัดการงานราบรื่นยิ่งขึ้น
Excel ไม่มีฟีเจอร์นี้ในตัว แต่คุณสามารถใช้มาโครเพื่อทำงานอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม มาโครต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่า และไม่ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องมืออัตโนมัติของ Smartsheet
คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
🏆ผู้ชนะ: Excel
เมื่อพูดถึงการผสานรวม Excel เหนือกว่าคู่แข่ง
ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับระบบนิเวศของ Microsoft Office ทำให้ Excel สามารถผสานการทำงานกับงานนำเสนอ PowerPoint เอกสาร Word และ Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสดระหว่างแอปพลิเคชันและทำการอัปเดตพร้อมกันได้ทั่วทั้งระบบ
Smartsheet ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Workspace และ Power BI ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความโดดเด่นของ Excel ในกลุ่มแอปพลิเคชัน Microsoft Office ทำให้ Excel ยังคงได้เปรียบสำหรับผู้ใช้ที่ลงทุนกับชุดโปรแกรมนี้อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ 5: เส้นโค้งการเรียนรู้
🏆ผู้ชนะ: Excel
มาพูดกันตามตรง: พวกเราส่วนใหญ่ได้รู้จัก Excel ตั้งแต่เนิ่นๆ และมันแทบจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมแรกๆ ที่หลายคนได้เรียนรู้
พื้นฐานของ Excel นั้นเรียนรู้ได้ง่าย และฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น สูตรที่ซับซ้อนและการกรองข้อมูล ก็จะเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติเมื่อฝึกฝนไปบ้าง
ในทางกลับกัน สมาร์ทชีต แม้ว่าจะใช้งานง่ายสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติและการจัดการทรัพยากร
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มต้นใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ คุณอาจพบว่าเส้นโค้งการเรียนรู้ของ Smartsheet นั้นชันกว่า Excel
Smartsheet เทียบกับ Excel บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Smartsheet กับ Excel:
ผู้ใช้คนหนึ่งซึ่งรู้สึกหงุดหงิดได้แบ่งปันประสบการณ์ความยากลำบากของตนกับ Smartsheet:
ฉันรู้สึกทุกครั้งที่ฉันเจอข้อจำกัดของ Smartsheet ที่จัดการได้ง่ายกว่าในซอฟต์แวร์อื่น ๆ มาก
ฉันรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่ฉันเจอข้อจำกัดของ Smartsheet ที่จัดการได้ง่ายกว่าในซอฟต์แวร์อื่น ๆ มาก
พวกเขายังชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียนสคริปต์ การคัดลอกคอลัมน์ และการออกแบบฟอร์ม
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
...Smartsheet โดดเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกัน แต่ Excel ยังคงเป็นเครื่องมือหลักของฉันสำหรับการวิเคราะห์
...Smartsheet มีประสิทธิภาพเหนือกว่าในด้านการทำงานร่วมกัน แต่ Excel ยังคงเป็นเครื่องมือหลักของฉันสำหรับการวิเคราะห์
ผู้ใช้บางคนพบจุดสมดุลที่เหมาะสม โดยใช้ทั้งสองเครื่องมือสำหรับงานที่แตกต่างกัน ดังที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งอธิบายว่า
Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ รายงาน แดชบอร์ด ฯลฯ แต่เหมาะที่สุดสำหรับชุดข้อมูลขนาดเล็ก... การทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Smartsheet อาจสร้างความหงุดหงิดได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านแถว/เซลล์/การอ้างอิง
Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ รายงาน แดชบอร์ด ฯลฯ แต่เหมาะที่สุดสำหรับชุดข้อมูลขนาดเล็ก... การทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Smartsheet อาจสร้างความหงุดหงิดได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านแถว/เซลล์/การอ้างอิง
ความคิดเห็นโดยรวมของ Reddit คืออะไร?
Smartsheet โดดเด่น (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) ในด้านการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน แต่ Excel ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet และ Excel
ตอนนี้เราได้เปรียบเทียบ Smartsheet กับ Excel ในหลายๆ ด้านแล้ว ถึงเวลาที่จะพบกับเครื่องมือใหม่ที่มอบข้อดีของทั้งสองโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
การผสานรวมเพิ่มเติม, ฟังก์ชัน AI ในตัว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, และมากกว่า 1000+ แบบฟอร์มสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
สวัสดีครับ/ค่ะClickUp
นี่คือวิธีที่ ClickUp ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของ Smartsheet และ Excel (พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมบางอย่าง)
ClickUp หนึ่งขึ้น #1: มุมมองตารางของ ClickUp
ลองนึกภาพถึงพลังทั้งหมดของสเปรดชีต Excel แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ผสานไว้อย่างลงตัว
ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่จัดการข้อมูลเท่านั้น—คุณกำลังเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาดที่มีผลงานที่ต้องส่ง กำหนดเวลา และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ
ด้วยมุมมองตาราง คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในมุมมองที่มีโครงสร้างเดียว พร้อมทั้งจัดการงบประมาณแคมเปญและรายละเอียดผู้ขาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
หมายเหตุ: ดูการเปรียบเทียบล่าสุดระหว่าง SmartSheet กับ ClickUpของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ClickUp ข้อดีข้อที่ 2: แม่แบบสเปรดชีต
ไม่มีเวลาสร้างระบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม?
ไม่มีปัญหา
เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpพร้อมให้คุณเริ่มต้นใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการวิเคราะห์ทางการเงินหรือการจัดระเบียบโครงการใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ—คุณไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่า สามารถเริ่มลงมือทำได้เลยทันทีด้วยเทมเพลตนี้
ต่างจาก Excel ที่การสร้างเทมเพลตจากศูนย์อาจรู้สึกเหมือนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ClickUp ทำให้มันรวดเร็ว ง่าย และกล้าพูดเลยว่า—สนุก!
หากคุณต้องการความยืดหยุ่นเพิ่มเติมแม่แบบสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUpจะมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ให้กับคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นมือใหม่กับเครื่องมือการจัดการโครงการเทมเพลตของ ClickUpเป็นวิธีเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถค้นหาเทมเพลตที่จัดหมวดหมู่ตามแผนก อุตสาหกรรม และกรณีการใช้งานต่างๆ ต้องการแผ่นงานสำหรับติดตามของชำใช่ไหม? จัดให้แล้ว กำลังมองหาตัววางแผนงบประมาณสำหรับโครงการถัดไปใช่ไหม? จัดให้แล้วเช่นกัน
ClickUp ข้อดีข้อที่ 3: ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
งานซ้ำๆ ที่ทำให้คุณช้าลง? ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป
ClickUp Automationsทำให้การปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Brain มันคือผู้ช่วยที่คุณสามารถมอบหมายงานประจำวันทั่วไปได้ คุณเพียงแค่ต้องอธิบายการทำงานอัตโนมัติของคุณ และ AI จะตั้งค่าให้ทันที—ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
ไม่ว่าคุณจะส่งการแจ้งเตือน อัปเดตสถานะ หรือกระตุ้นการดำเนินการตามเงื่อนไข ClickUp จะดูแลงานซ้ำๆ ให้คุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญได้
ClickUp ข้อดีข้อที่ 4: การจัดการงานสำหรับทีม
การบริหารทีมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนด้วยโซลูชันการจัดการโครงการจาก ClickUp คิดถึงแผนภูมิแกนต์ การติดตามทรัพยากร และการมอบหมายงาน—ทำได้ง่ายดาย
จินตนาการว่าคุณกำลังนำทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดของคุณได้ในพริบตาด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp—ช่วยให้ลำดับความสำคัญชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างงานโปร่งใส และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงลึกในรายละเอียดClickUp Tasksคือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการจัดระเบียบและมอบหมายงานที่ละเอียดซับซ้อน
คุณสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกกดดันเกินไป ขณะที่ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บรายละเอียดโครงการและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถจัดเซสชั่นคิดค้นไอเดียได้ ในขณะที่ClickUp Formsช่วยรวบรวมความคิดเห็นหรือคำขอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว และหากคุณต้องการมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการของคุณ คุณสามารถพึ่งพาClickUp Views—รวมถึงแผนภูมิ Gantt—เพื่อจัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณได้ตามที่คุณต้องการ
เลือกเครื่องมือที่ชาญฉลาดกว่าเพื่อความสำเร็จ: ClickUp
ดังนั้น คุณควรเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลใดระหว่าง Smartsheet, Excel หรือ ClickUp?
หากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจุดสนใจหลักของคุณ Excel คือตัวเลือกที่ยากจะหาใครเทียบได้ Microsoft Excel ยังคงเป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ได้รับความนิยมสำหรับการประมวลผลตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคำนวณที่ซับซ้อน
ในทางกลับกัน Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเน้นที่การทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ClickUp ผสานการจัดการข้อมูลที่ทรงพลังเข้ากับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในทุกโครงการ
พร้อมที่จะทำให้โปรเจ็กต์ของคุณยอดเยี่ยมแล้วหรือยัง? คุณสามารถเริ่มใช้ ClickUpได้ฟรีวันนี้!