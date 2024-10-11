วิธีเขียนเป้าหมายสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ (+ตัวอย่าง)

"เคาะ เคาะ"
ใครอยู่ตรงนั้น?
"แคร์รี่"
แคร์รี่ใคร?
"เอ่อ, แคร์รี่ ไปที่สปรินต์ถัดไป"
พูดเล่นกันพอหอมปากหอมคอ จริง ๆ แล้วมันน่ากลัว—ขอโทษที น่ากลัว—เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ๆ แม้แต่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในสปรินต์ได้บ้างในบางครั้ง
สมมติว่าคุณกำลังเป็นผู้นำทีมที่กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่น่าตื่นเต้น คุณตั้งเป้าหมายสปรินท์ที่กำลังจะมาถึงว่า "ทำให้ฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์" ฟังดูง่ายใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม ครึ่งทางของการสปรินต์ ทีมตระหนักว่าคุณสมบัติการเข้าสู่ระบบซับซ้อนกว่าที่คาดไว้ ต้องการมาตรการความปลอดภัยที่ซับซ้อนและการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
ทันใดนั้น สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นงานง่าย ๆ กลับกลายเป็นงานที่ท้าทาย. ทีมนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายสปรินต์ได้ในครั้งนี้หรือไม่?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณเขียนเป้าหมายสปรินต์ที่ปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีมของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายสปรินต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายต่างๆ เปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นเข็มทิศนำทางสำหรับสปรินต์ของคุณ มาเริ่มกันเลย!
เป้าหมายสปรินต์คืออะไร?
ในวิธีการแบบ Agile และ Scrum เป้าหมายของสปรินต์ (sprint goal) คือ ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการทำงานในสปรินต์ โดยทั่วไปจะเป็นการทำงานซ้ำในช่วงเวลา 1-4 สัปดาห์ เป้าหมายนี้ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับทีมพัฒนา ช่วยชี้แจงวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องบรรลุภายในกรอบเวลาของสปรินต์
เป้าหมายของสปรินต์ไม่ใช่การระบุรายการงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ แต่เป็นการ มุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่ส่งมอบ ให้กับผู้ใช้ปลายทางหรือตัวผลิตภัณฑ์เอง
สครัม ซึ่งเป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เน้นย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายสปรินต์ เนื่องจากช่วยส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในหมู่สมาชิกทีม ในขณะที่เรื่องราวของผู้ใช้ งาน และงานย่อยต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานประจำวัน เป้าหมายสปรินต์จะรวมการกระทำเหล่านี้เข้าไว้ภายใต้จุดประสงค์เดียวที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ทีมสครัมมีสมาธิและมุ่งเน้น
เป้าหมายสปรินต์ที่ดี ให้เหตุผลเบื้องหลังกิจกรรมประจำวันของทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายเดียวกัน
เป้าหมายสปรินต์มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผนโครงการแบบ Agile และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากสามารถชี้นำการตัดสินใจได้ หากมีงานใหม่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคปรากฏขึ้นในระหว่างสปรินต์ เป้าหมายสปรินต์จะช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ หากไม่มีเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจน ทีมอาจเสี่ยงต่อการหลุดออกจากเส้นทางหรือสูญเสียความสนใจได้
วิธีตั้งและบรรลุเป้าหมายสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการตั้งเป้าหมายสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและกลยุทธ์ของสปรินต์ เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้ และสามารถบรรลุได้ภายในกรอบเวลาของสปรินต์
เป้าหมายการสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพสูงคือ:
- ชัดเจนและกระชับ: เป้าหมายของสปรินต์ต้องเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนในทีม ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์เดียวที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ (ผลลัพธ์) มากกว่าวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยให้ความพยายามของทีมสอดคล้องกับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ
- วัดได้: ความสำเร็จของเป้าหมายสปรินต์ควรสามารถวัดได้ เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ควรมีความชัดเจนว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
- สมจริงและสามารถบรรลุได้: เป้าหมายควรท้าทายทีมแต่ยังคงสมจริงภายในกรอบเวลาของสปรินต์และทรัพยากรที่มีอยู่
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์: เป้าหมายของสปรินต์ต้องสะท้อนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ในภาพรวมและวิสัยทัศน์ระยะยาวเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสปรินต์มีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดยรวม
- ปรับตัวได้: แม้ว่าเป้าหมายของการสปรินต์ควรมีความเสถียร แต่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ทีมต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เป้าหมายควรมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการ
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUpสามารถช่วยร่างเป้าหมายสปรินต์ที่สอดคล้องกับลักษณะเหล่านี้ได้
การตั้งเป้าหมายสปรินต์และการติดตามผลด้วย ClickUp
ClickUp มอบระบบนิเวศการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ครบวงจรในหนึ่งเดียว ฟีเจอร์หลายอย่างได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบ Agile
การตั้งเป้าหมาย
เริ่มต้นด้วย คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อช่วยให้ทีมของคุณกำหนด ติดตาม และวัดผลเป้าหมายสปรินต์ของพวกเขาได้
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนด เป้าหมายที่สามารถวัดได้ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน, กำหนดเวลา, และการติดตามความคืบหน้า. ความสามารถในการแยกเป้าหมายออกเป็นวัตถุประสงค์ที่เล็กกว่า และเชื่อมโยงกับงานเฉพาะภายในสปรินต์ของคุณ ช่วยเพิ่ม ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ.
ทีมของคุณยังสามารถติดตามได้ว่าเรื่องราวของผู้ใช้หรือภารกิจแต่ละรายการมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายของสปรินต์โดยรวมอย่างไร ซึ่งช่วยให้เกิดการสอดคล้อง
เครื่องมือภาพของ ClickUp เช่นแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้เห็นภาพ ความคืบหน้าของเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย
การจัดการการวิ่งระยะสั้น
ClickUp Sprintsเป็นฟีเจอร์ครบวงจรที่ช่วยประหยัดเวลา ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัตินี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังในการจัดการและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ และปรับปรุงการจัดระเบียบและความมุ่งมั่นของทีม
นี่คือวิธีที่ ClickUp Sprints ช่วย:
- จัดการปริมาณงานของทีมคุณด้วย ระบบคะแนนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ รวมคะแนนจากงานย่อย แยกตามผู้รับผิดชอบ และจัดเรียงได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณได้ในพริบตา
- กำหนดวันสปรินต์, มอบหมายคะแนน, และระบุลำดับความสำคัญเพื่อให้ ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร และเมื่อไหร่
- ดูภาพรวมความก้าวหน้าของทีมคุณด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการใช้ทรัพยากรและอัตราความก้าวหน้า
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างสปรินต์และการมอบหมายงาน ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ClickUp เข้ากับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น GitHub และ GitLab เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
การจัดการโครงการแบบアジล
ClickUp Agile Project Management Softwareได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีม Scrum โดยมีชุดฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดและบรรลุเป้าหมายของสปรินต์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นี่คือวิธีการทำงาน:
- สร้างและจัดการ sprint backlog ประเมินงาน และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม. กระดานภาพและฟังก์ชันลากและวางของ ClickUp ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานและการสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์เป็นเรื่องง่าย
- แยกเป้าหมายสปรินต์ออกเป็นงานย่อยที่ทำได้จริง ใช้ฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp เพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนดและเจ้าของงาน ติดตามความคืบหน้า และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อชี้แจง
- วัดเวลาที่ใช้ในแต่ละงานอย่างแม่นยำเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและป้องกันการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด ตัวติดตามเวลาในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผนและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้
- มองเห็นความคืบหน้า ไปสู่เป้าหมายของสปรินต์ด้วย แผนภูมิ Burndown แบบเรียลไทม์ แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- สร้าง กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรักษาความสม่ำเสมอในทุกๆ สปรินต์
บรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ด้วย ClickUp
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและวัดผลได้ และติดตามผลลัพธ์หลักได้ ในบริบทของเป้าหมายสปรินต์OKRs แบบ Agileสามารถทำหน้าที่เป็นโครงสร้างระดับสูงขึ้น ซึ่งแต่ละเป้าหมายสปรินต์ช่วยให้บรรลุผลลัพธ์หลักหนึ่งหรือมากกว่า
คุณสามารถใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้และติดตามความคืบหน้าตลอดแต่ละสปรินต์:
แม่แบบการตั้งเป้าหมาย
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpสามารถเป็นพันธมิตรของคุณในการเริ่มต้นการวางแผนสปรินต์ ไปจนถึงการจัดการและสรุปผล
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดและบรรลุเป้าหมายโดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) พร้อมทั้งแสดงภาพความก้าวหน้าของคุณและจัดระเบียบงานให้เป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณตั้งและจัดการเป้าหมายสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- สร้างงานพร้อม สถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังเร่ง, ไม่เป็นไปตามแผน, หยุดชั่วคราว, และเป็นไปตามแผน เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมาย
- จัดหมวดหมู่และเพิ่ม คุณลักษณะที่กำหนดเอง 12 รายการที่แตกต่างกัน เช่น ระดับความพยายามที่ต้องการ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายและดูความคืบหน้าของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
- เปิด 5 มุมมองที่แตกต่างกัน ในการตั้งค่า ClickUp ที่แตกต่างกัน เช่น เป้าหมาย SMART, ความพยายามของเป้าหมาย, แผ่นงานเป้าหมาย SMART, เป้าหมายของบริษัท และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถดูและจัดการเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงการติดตามเป้าหมายด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลา, การติดแท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ SCRUM ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนสปรินต์ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนสปรินต์นี้อย่างสร้างสรรค์เพื่อกำหนด OKRs โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของสปรินต์กับวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้. นี่คือวิธีการ:
- ใช้ฟิลด์กำหนดเอง Sprint Goal เพื่อกำหนด OKR ที่เฉพาะเจาะจง เปลี่ยนเป้าหมายของสปรินต์ให้เป็นวัตถุประสงค์ของคุณ
- กำหนดผลลัพธ์สำคัญให้กับงานแต่ละรายการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คะแนนเรื่องราว (Story Points) เพื่อวัดความคืบหน้า
- ใช้มุมมองเช่นแผนภูมิแกนต์และอีปิคส์เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในการบรรลุ OKRs
- ใช้คำจำกัดความของงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า OKR ได้รับการบรรลุในแต่ละงาน
หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่มีเป้าหมายชัดเจนในการบริหารจัดการเป้าหมาย ลองพิจารณา OKRมีแม่แบบ OKR ฟรีมากมายให้เลือกใช้
เทมเพลต OKRของClickUpเป็นตัวเลือกที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและปรับแต่งได้ง่าย ซึ่งรับประกันว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนเป้าหมายสปรินต์
การเขียนเป้าหมายสปรินต์ที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นความร่วมมือระหว่างสครัมมาสเตอร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนา นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรคำนึงถึง
- ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง: เป้าหมายของสปรินต์ต้องเขียนโดยใช้ คำศัพท์เฉพาะ. ทีม หมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง: เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และสครัมมาสเตอร์ เรื่องราวของผู้ใช้ คือคำอธิบายของเป้าหมายจากมุมมองของผู้ใช้. ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการสามารถเข้าสู่ระบบได้ภายใน 10 วินาที" การวิเคราะห์ความต้องการ เกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับปรุงเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สุดท้ายนี้ เป้าหมายของสปรินต์ กำหนดอย่างชัดเจนว่าทีมต้องการบรรลุอะไรในช่วงสปรินต์
- ทีม หมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง: เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และสครัมมาสเตอร์
- เรื่องราวของผู้ใช้ คือคำอธิบายของเป้าหมายจากมุมมองของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการสามารถเข้าสู่ระบบได้ภายใน 10 วินาที"
- การวิเคราะห์ความต้องการ ประกอบด้วยการทบทวนและปรับปรุงเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด
- ในที่สุด, เป้าหมายสปรินต์ กำหนดอย่างชัดเจนว่าทีมต้องการบรรลุอะไรในระหว่างสปรินต์
- ใช้กรอบการทำงาน SMART: เป้าหมายของสปรินต์ต้องมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ทำให้ฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์" ให้ตั้งเป้าหมายว่า "สร้างฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบที่ใช้งานง่ายซึ่งลดเวลาเฉลี่ยในการเข้าสู่ระบบลง 30% ภายใน 2 สัปดาห์"
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน: กำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์: ทบทวนวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของสปรินต์สนับสนุนทิศทางโดยรวม
- ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วม: กำหนดเป้าหมายสปรินต์ร่วมกันกับทีมในระหว่างการวางแผนสปรินต์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นพ้องกับแผน
- ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก: ระบุวิธีที่เป้าหมายจะแปลงเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือธุรกิจ
- ทีม หมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง: เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา, และสครัมมาสเตอร์
- เรื่องราวของผู้ใช้ คือคำอธิบายของเป้าหมายจากมุมมองของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น "ฉันต้องการสามารถเข้าสู่ระบบได้ภายใน 10 วินาที"
- การวิเคราะห์ความต้องการ ประกอบด้วยการทบทวนและปรับปรุงเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด
- ในที่สุด, เป้าหมายสปรินต์ กำหนดอย่างชัดเจนว่าทีมต้องการบรรลุอะไรในระหว่างสปรินต์
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อเขียนเป้าหมายสปรินต์ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับทีม และส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ใช้
ความท้าทายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายสปรินต์และวิธีเอาชนะ
แม้จะดูเหมือนง่าย แต่การตั้งเป้าหมายสปรินต์และการบรรลุเป้าหมายนั้นอาจมีความท้าทายหลายประการ:
ปัญหา: เป้าหมายที่ทะเยอทะยานเกินไป
เป้าหมายที่มุ่ง "ปฏิวัติรถเข็นช้อปปิ้ง" ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะล้มเหลว—มันตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปและเร็วเกินไป
วิธีแก้ไข: แบ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้จริงและกระจายไปในแต่ละสปรินต์ ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้า "พัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับรถเข็นสินค้า" ในสปรินต์แรก ตามด้วย "ผสานรวมตัวเลือกการชำระเงิน" ในสปรินต์ถัดไป
ปัญหา: เป้าหมายไม่ชัดเจน
เป้าหมายที่ขาดรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเปิดโอกาสให้เกิดการตีความผิดและขัดขวางความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น "ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์" ฟังดูคลุมเครือ
วิธีแก้ไข: ใช้แนวทาง SMART เพื่อปรับเป้าหมายให้ชัดเจนเป็น "ลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บลง 50% ภายในสปรินต์ถัดไป" โดยกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
ปัญหา: เป้าหมายที่ไร้ความหมาย
เมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายกับแรงจูงใจของทีม การมีส่วนร่วมอาจลดลงอย่างมาก
วิธีแก้ไข: แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า "ทำงานทั้งหมดให้เสร็จ" ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองเชิงบวก เช่น "เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้และเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้ขึ้น 20%"
ปัญหา: เป้าหมายที่ถูกละเลย
บางครั้ง ทีมอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในระหว่างรอบสปรินต์ได้ แล้วจะทำอย่างไรต่อไป?
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและถูกอ้างอิงตลอดทั้งรอบสปรินต์ การประชุมวางแผนสปรินต์ประจำวันสามารถช่วยยืนยันเป้าหมายและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า ลดการเพิ่มงานใหม่ในรายการงานที่ต้องทำ
ตัวอย่างเป้าหมายสปรินต์
มาดูตัวอย่างของเป้าหมายสปรินต์กัน
เป้าหมายสปรินต์ 1: ดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันเว็บ
วัตถุประสงค์: รับรองว่าฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนของผู้ใช้มีความปลอดภัย ได้รับการดำเนินการ ทดสอบ และผสานรวมเสร็จสิ้นภายในสิ้นสปรินต์ที่ 2
งานย่อย
- กำหนดเรื่องราวของผู้ใช้ (1 วัน)
- เขียนเรื่องราวของผู้ใช้: ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านหากฉันลืม ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการออกจากระบบอย่างปลอดภัยจากระบบ
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านหากฉันลืม
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการออกจากระบบอย่างปลอดภัย
- แบ่งเรื่องราวเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านหากฉันลืม
- ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการออกจากระบบอย่างปลอดภัย
- ขั้นตอนการยืนยันการออกแบบ (2 วัน)
- ออกแบบวิธีการทำงานของกระบวนการยืนยันตัวตน (การเข้าสู่ระบบ, การออกจากระบบ, การรีเซ็ตรหัสผ่าน)
- ร่วมมือกับทีม UX/UI เพื่อสร้างแบบร่างของหน้าเข้าสู่ระบบ/หน้าลงทะเบียน
- บันทึกโปรโตคอลความปลอดภัย (เช่น OAuth 2.0, การเข้ารหัส SSL)
- ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบหลังบ้าน (4 วัน)
- พัฒนาตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (โดยใช้เฟรมเวิร์กอย่าง Spring Security และโทเค็น JWT)
- เชื่อมต่อฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ/การลงทะเบียนกับฐานข้อมูลผู้ใช้ (MySQL/PostgreSQL)
- นำมาตรฐานความปลอดภัยมาใช้ (เช่น การแฮชรหัสผ่าน)
- ดำเนินการสร้างหน้าเข้าสู่ระบบและหน้าลงทะเบียนสำหรับส่วนหน้า (3 วัน)
- สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (React, Angular) สำหรับการเข้าสู่ระบบ, การลงทะเบียน, และการรีเซ็ตรหัสผ่าน
- ผสานรวมกับ API ด้านหลังสำหรับการขอการตรวจสอบสิทธิ์
- สร้างการทดสอบหน่วยและการทดสอบการรวมระบบ (2 วัน)
- เขียนการทดสอบหน่วยสำหรับตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์ของแบ็กเอนด์
- เขียนการทดสอบฝั่งหน้าเว็บ (เช่น Jest, Cypress) สำหรับแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบครอบคลุมกรณีขอบ (เช่น รหัสผ่านไม่ถูกต้อง บัญชีถูกล็อก)
- ดำเนินการตรวจสอบโค้ดและปรับโครงสร้างโค้ดใหม่ (1 วัน)
- ดำเนินการตรวจสอบรหัสยืนยันโดยเพื่อนร่วมงาน
- ปรับปรุงโครงสร้างโค้ดใหม่หากจำเป็นเพื่อความอ่านง่ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- PLOY ไปยังสภาพแวดล้อมทดสอบ (1 วัน)
- PLO: ดำเนินการปรับใช้ฟีเจอร์การยืนยันตัวตนไปยังสภาพแวดล้อมทดสอบ
- ดำเนินการทดสอบการรวมระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานตามที่คาดหวัง
- การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (1 วัน)
- ประสานงานกับทีม QA เพื่อดำเนินการ UAT
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าสู่ระบบ, การออกจากระบบ, และการลงทะเบียนตรงตามเกณฑ์การยอมรับ
- บันทึกและจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่พบ
- การทบทวนการวิ่งและการทบทวนย้อนหลัง (1 วัน)
- นำเสนอฟีเจอร์การยืนยันตัวตนที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมระหว่างการทบทวนเพื่อพิจารณาสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้สำหรับสปรินต์ถัดไป
เป้าหมายสปรินต์ 2: ปรับปรุงประสิทธิภาพของแดชบอร์ดสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS
วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพแดชบอร์ดของผลิตภัณฑ์ SaaS ให้โหลดได้ภายใน 2 วินาทีภายใต้การใช้งานที่มีปริมาณสูง เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นภายในสิ้นสปรินท์ที่ 4
งานย่อย
- ระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพ (1 วัน)
- ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือเช่น Google Lighthouse, New Relic หรือ GTmetrix
- ระบุการตอบสนอง API ที่ช้า, สคริปต์หน้าเว็บหนัก, และการสืบค้นฐานข้อมูลที่ทำให้เกิดความล่าช้า
- ปรับปรุงโครงสร้างการเรียก API ที่ช้า (3 วัน)
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกใช้ API ด้านหลัง ลดการค้นหาฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
- นำระบบหน้าถัดไปและการโหลดแบบล่าช้า (lazy loading) มาใช้ในกรณีที่เหมาะสม
- แนะนำกลไกการแคช (Redis, Memcached) สำหรับข้อมูลที่มีการร้องขอบ่อย
- เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลฝั่งหน้าเว็บ (3 วัน)
- ลบไลบรารี JavaScript ที่ไม่ได้ใช้งานและลดขนาดของบันเดิล
- ดำเนินการโหลดแบบล่าช้าสำหรับรูปภาพและวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรีโฟลว์และการวาดภาพใหม่ของ DOM เกิดขึ้นน้อยที่สุดเมื่อแสดงผลแผนภูมิที่ซับซ้อน
- เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นฐานข้อมูล (2 วัน)
- จัดทำดัชนีคอลัมน์ที่มีการสืบค้นบ่อยในฐานข้อมูล
- เขียนคำสั่ง SQL ที่ไม่มีประสิทธิภาพใหม่เพื่อลดเวลาในการโหลด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงพร้อมกันภายใต้ปริมาณการใช้งานที่หนาแน่น
- การทดสอบประสิทธิภาพ (2 วัน)
- ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบที่จำลองสภาวะการใช้งานที่มีปริมาณสูง (การทดสอบโหลดด้วย Apache JMeter หรือ Gatling)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดโหลดเสร็จภายใน 2 วินาทีภายใต้การใช้งานที่มีปริมาณสูง
- วัดประสิทธิภาพของระบบหลังบ้าน ระบบหน้าบ้าน และฐานข้อมูลแยกกัน
- ติดตามผลลัพธ์ด้วยระบบวิเคราะห์ (1 วัน)
- นำเครื่องมือการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (เช่น Datadog, Grafana) มาใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแดชบอร์ดในสภาพแวดล้อมการผลิต
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการลดลงของประสิทธิภาพที่เกินเกณฑ์ 2 วินาที
- ปรับใช้และทดสอบในสภาพแวดล้อมเตรียมการ (1 วัน)
- PLOY แดชบอร์ดที่ได้รับการปรับแต่งแล้วไปยังสภาพแวดล้อมการทดสอบ
- ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ราบรื่น
- การทบทวนและย้อนหลัง (1 วัน)
- นำเสนอแดชบอร์ดที่ได้รับการปรับปรุงแล้วแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทบทวนความสำเร็จของสปรินต์และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับสปรินต์ในอนาคตระหว่างการทบทวนย้อนหลัง
มั่นใจในการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เป้าหมายสปรินต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agileและการพัฒนาเฟรมเวิร์ก Scrum ที่ประสบความสำเร็จ พวกมันให้ทิศทาง, รวมทีมให้เป็นหนึ่ง, และทำให้แน่ใจว่าแต่ละสปรินต์สร้างคุณค่าที่มีความหมายต่อผู้ใช้ปลายทางหรือผลิตภัณฑ์
การตั้งเป้าหมายสปรินท์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นที่การส่งมอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ตอนนี้ หากคุณต้องการให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ! ด้วยคุณสมบัติในการตั้งและติดตามเป้าหมายสปรินต์ คุณสามารถจัดระเบียบและมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
