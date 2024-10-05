บล็อก ClickUp
เทมเพลตกระดานคัมบัง Notion ฟรี
Kanban

เทมเพลตกระดานคัมบัง Notion ฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
5 ตุลาคม 2567

กระดานคัมบังแรกถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรของโตโยต้าในช่วงทศวรรษ 1940 เพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ตั้งแต่นั้นมา มันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการแสดงภาพกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและขั้นตอนการทำงาน โดยมีคอลัมน์ แถว กลุ่ม และงานแต่ละรายการแสดงด้วยบัตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

บล็อกนี้แบ่งปันเทมเพลตบอร์ด Kanban ของ Notion ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง 🌈

มาพูดคุยกันว่าแม่แบบคัมบังสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร—และติดตามโครงการและงานต่างๆ ของคุณได้ดีขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Kanban ของ Notion ดี?

ในขณะที่ทีมที่ใช้Notion สำหรับการจัดการโครงการอาจคุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์ใน Notion มากกว่า การค้นหาเทมเพลตกระดานคัมบังที่เหมาะสมใน Notion ถือเป็นกุญแจสำคัญ

นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Notion Kanban:

  • คอลัมน์ปรับได้: เทมเพลตที่ดีควรให้คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนและชื่อของคอลัมน์ได้ เพื่อสะท้อนถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
  • การจัดการงานแบบรวมศูนย์: เครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และประเมินความคืบหน้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ
  • การปรับปรุงภาพ: มองหาเลย์เอาต์ที่มีการจัดสีและคุณสมบัติที่น่าสนใจทางสายตาอื่น ๆ ทำให้กระดานง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  • เครื่องมืออัตโนมัติ: เทมเพลตที่มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการกระทำซ้ำและการแจ้งเตือนสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์

ด้วยเหตุนี้ มาดูตัวอย่างของเทมเพลตบอร์ดคัมบังใน Notion กันเถอะ

เทมเพลตกระดานคัมบัง Notion ฟรี

1. แบบติดตามโครงการวงจรการออกแบบ MYP (สไตล์คัมบัง)

แบบติดตามโครงการวงจรการออกแบบ MYP (สไตล์คัมบัง)
ผ่านทางNotion

แบบติดตามโครงการวงจรการออกแบบ MYPเหมาะสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรการออกแบบ MYP ที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าผ่าน 16 ขั้นตอนของวงจรการออกแบบ MYP

มันช่วยให้การจัดการสำหรับครูสอนการออกแบบง่ายขึ้น โดยมอบแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการออกแบบ. เทมเพลตนี้ยังติดตามขั้นตอนต่าง ๆ และอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของโครงการ.

คุณจะได้รับบัตรคัมบังที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละขั้นตอนใหญ่ของวงจรการออกแบบ MYP —สำรวจ, วางแผน, สร้างสรรค์, ประเมิน, และ แบ่งปัน—พร้อมความยืดหยุ่นในการแก้ไขบัตรตามการเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนโครงการ

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

เทมเพลตคัมบังช่วยให้ผู้สอนสามารถให้คะแนนงานออกแบบได้ กระดานนี้ช่วยให้นักเรียนจัดการขั้นตอนการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สอนมองเห็นภาพรวมความก้าวหน้าของทั้งชั้นเรียนได้อย่างชัดเจน

2. ระบบเทมเพลตมืออาชีพสำหรับ CRM

ระบบเทมเพลตมืออาชีพสำหรับ CRM
ผ่านทางNotion

ระบบเทมเพลตมืออาชีพสำหรับ CRMได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการลูกค้า, ผู้ติดต่อ, และดีลต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการ จัดการข้อมูลลูกค้า, ติดตามเส้นทางการขาย, ติดตามงานที่ต้องทำ, และดูการโต้ตอบกับลูกค้า

มันมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อช่วยให้การติดตามลูกค้าและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างภาพรวมของกระบวนการขายด้วยมุมมองที่มีให้ในตัว และปรับแต่งคุณสมบัติให้เหมาะกับความต้องการของระบบ CRM ที่เฉพาะเจาะจง

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

ลองนึกถึงที่ปรึกษาที่กำลังจัดการกับลูกค้าหลายรายในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตโครงการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้พวกเขาจัดการกิจกรรมโครงการ/การขายทั้งหมดในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพรักษาลูกค้าได้ดีขึ้น และจัดการโครงการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

3. แม่แบบแผนงานโครงการของ Anthropic

เทมเพลตผู้วางแผนโครงการของ Anthropic
ผ่านทางNotion

Project Planner ของ Anthropicให้บริการระบบฐานข้อมูลสองระบบสำหรับการติดตามภาพรวมโครงการระดับสูงและรายการงานที่ละเอียด ช่วยทีมจัดการโครงการขนาดใหญ่ด้วยงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการติดตามความคืบหน้า

โดยใช้เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ คุณสามารถและทีมของคุณสามารถมองเห็นโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนจนถึงการดำเนินการ โครงสร้างสองชั้น (ภาพรวม + งาน) ช่วยให้ทุก ๆ รายละเอียดไม่ถูกมองข้ามในขณะที่ยังคงมองเห็นเป้าหมายระยะยาวไว้ได้

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน พวกเขาสามารถใช้เทมเพลต Anthropic Project Planner เพื่อติดตามเป้าหมายระยะยาวของโครงการในขณะที่แบ่งงานประจำวันเพื่อตอบสนองกำหนดเวลา เมื่อสมาชิกในทีมทำงานเสร็จสิ้นกำหนดเวลาและความคืบหน้าของโครงการโดยรวมสามารถติดตามและปรับได้ง่ายตามความจำเป็น

4. แผงควบคุมผู้จัดการงาน

แดชบอร์ดผู้จัดการงานโดย Notion
ผ่านทางNotion

เทมเพลตแดชบอร์ดผู้จัดการงานช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และติดตามการทำงานได้อย่างราบรื่น มันให้ศูนย์กลางที่รวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและงานไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกำหนดเวลาและงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใน Notionเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

ผู้จัดการโครงการที่ต้องรับมือกับกำหนดเวลาและงานส่งหลายอย่างสามารถใช้เทมเพลตแดชบอร์ดผู้จัดการงานเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญ พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงในขณะที่มั่นใจว่างานเล็กๆ น้อยๆ จะไม่หลุดรอดไป

อ่านเพิ่มเติม: 20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ

5. แม่แบบติดตามปัญหา

เทมเพลตติดตามปัญหาโดย Notion
ผ่านทางNotion

เทมเพลตติดตามปัญหาได้รับการออกแบบมาสำหรับทีม โดยเฉพาะทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile เพื่อ ติดตามบั๊ก งาน และปัญหาต่างๆ ของโครงการ

การปรับแต่งสปรินต์ ระบบการจัดลำดับความสำคัญ และความสามารถในการผสานรวมช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ แม่แบบมาพร้อมกับการจัดการสปรินต์พร้อมการจัดลำดับความสำคัญของงานค้างเพื่อระบุข้อบกพร่อง จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

คุณยังได้รับตัวเลือกการกรองตามสถานะ, ความสำคัญ, สมาชิกทีม, และการผสานรวมกับ Github, Slack, และเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ใช้โดยทีมพัฒนาของคุณ

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการปล่อยผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลต Issue Tracker เพื่อติดตามข้อบกพร่องที่รายงานโดย QA ทำให้กระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละปัญหาจะถูกมอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรง และติดตามผ่านวงจรสปรินท์เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนการปล่อยครั้งถัดไป

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างบอร์ดคัมบังสำหรับทีมมากกว่า 20 แบบ

ข้อจำกัดของการใช้ Notion สำหรับบอร์ดคัมบัง

เมื่อเลือกเทมเพลต Kanban ใน Notion สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงคุณสมบัติบางประการที่อาจทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณซับซ้อนหรือเป็นอุปสรรคแทนที่จะช่วยให้งานราบรื่น

ความท้าทายหลักของการใช้กระดานคัมบังใน Notion คือมันให้เพียงภาพรวมของงานและโครงการของคุณเท่านั้น และต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมในการวางแผน การจัดตารางเวลา และการติดตาม ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ

นี่คือข้อจำกัดบางประการของการใช้กระดานคัมบังใน Notion:

  • ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือการประมาณค่าใช้จ่ายในบอร์ด Kanban ของ Notion. คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบเวลาทำงานหรือค่าใช้จ่ายแรงงานของพวกเขาได้
  • ไม่มี ระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข เพื่อรักษาการเคลื่อนย้ายงานระหว่างขั้นตอน
  • การขาดแดชบอร์ด รวมถึง ตัวติดตามเป้าหมายเฉพาะและ OKRs ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงกรณีการใช้งานเฉพาะเท่านั้น
  • แม่แบบที่มีหมวดหมู่มากเกินไปและขาดการปรับแต่ง อาจทำให้บอร์ดของคุณดูรกและยากต่อการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง
  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ Notion มี ความยากในการเรียนรู้สูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ หลายคนต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิดีโอสอนบน YouTube เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น

ดังที่เราเห็นข้างต้น แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมบางตัว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญในแง่ของการขยายขนาดและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

ทางเลือกแทนเทมเพลต Kanban ของ Notion

ขณะค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับNotion, ClickUp โดดเด่นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน

ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการโครงการฟรีที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการทำงานที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวมงานทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย รวมถึงกระดานคัมบัง

ส่วนที่ดีที่สุด?คุณสามารถปรับแต่งกระดานคัมบังของ ClickUpให้เหมาะกับขนาดทีมใดก็ได้

มาดูเทมเพลตกระดานคัมบังที่ดีที่สุดจาก ClickUp กัน

1. แม่แบบกระดานคัมบัง ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามแต่ละขั้นตอนและตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อ จัดหมวดหมู่งานเป็นคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ," "กำลังดำเนินการ," และ "เสร็จแล้ว" ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการทำงาน จัดการโครงการขนาดใหญ่ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดติดขัดได้

เทมเพลตนี้ยังผสานคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น สถานะที่กำหนดเอง (เช่น ปิดแล้ว, กำลังดำเนินการ, ถูกบล็อก) และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่ของงาน ซึ่งมอบความยืดหยุ่นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

แม่แบบกระดานคัมบังเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลหลายทีมและโครงการที่ซับซ้อน พวกเขาสามารถตั้งค่าสถานะที่ปรับแต่งได้และติดตามขั้นตอนของแต่ละงาน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการทั้งเป้าหมายโครงการระดับสูงและงานประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม:11 แม่แบบกระดานคัมบังฟรีใน OneNote & ClickUp

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA การเขียนเชิงเทคนิค และการตลาด

วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA การเขียนเชิงเทคนิค และการตลาด

2. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp

แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ประเมินความคืบหน้าของโครงการด้วยเทมเพลตแผนงานแบบ ClickUp Kanban View Roadmap

แม่แบบแผนงานมุมมองคัมบังของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นภาพ วิธีที่การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับภารกิจเช่นการสร้างหน้า landing page แผนที่เส้นทางจะแสดงให้เห็นว่ามันสนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้นอย่างไร เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มันช่วยให้คุณเห็นว่าการทำงานของคุณสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการใหญ่ได้อย่างไร

ระบบการจัดวางบอร์ดแบบภาพช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทีมการตลาดที่ต้องการจัดการโครงการระยะยาวที่มีเป้าหมายชัดเจน มันให้มุมมองที่เป็นโครงสร้างของงานที่กำลังดำเนินอยู่และกำหนดเวลาเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถปรับกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น

3. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Kanban ของ ClickUp

แม่แบบคัมบังสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ ClickUp Kanban

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Kanban ของ ClickUpเป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบ Agile โดยมอบวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่งานจะถูกแสดงด้วยบัตรซึ่งจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติการวางแผนสปรินต์ การจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง และการติดตามปัญหา ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการงานในกระบวนการทำงานแบบสปรินต์ได้ดีขึ้น

นอกจากนี้เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีม Agileสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน เช่น การพัฒนา การตรวจสอบ และการนำไปใช้งาน

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

ทีมพัฒนาสามารถใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดการบั๊ก, แก้ไขคำขอคุณสมบัติ, และPLOYโค้ดในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์. ซึ่งทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์เป็นไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในขอบเขต.

4. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Kanban Agile ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Kanban Agile ด้วย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับภาพรวมระดับสูงของแต่ละงานด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ ClickUp Kanban Agile

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย Kanban ของ ClickUpสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile มาใช้ มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานงานและไทม์ไลน์ ช่วยให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

ด้วยฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์และการติดตามปริมาณงาน คุณสามารถประเมินความคืบหน้าของแต่ละงานตั้งแต่คิวงานไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ได้

คุณยังได้รับ ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และการติดตามคะแนนสปรินต์ ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจว่าคุณจะจัดการกับรอบสปรินต์ที่วุ่นวายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Kanban Agile สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลวงจรการพัฒนาแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทีมรักษาการทำงานแบบ Agile ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของโครงการ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ในรูปแบบสปรินต์สามารถใช้ClickAppsที่แตกต่างกัน 13 รายการใน ClickUp เพื่อปรับแต่งการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม การจัดระเบียบ และรายงานความคืบหน้าของงาน

5. แม่แบบคัมบัง Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบังแบบสปรินต์ง่าย ๆ โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Simple Sprints Kanban

เทมเพลตคัมบัง ClickUp Simple Sprintsเหมาะสำหรับทีม Agile ที่ต้องการวิธีการจัดการสปรินต์ที่ตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์และองค์ประกอบต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการจัดระเบียบงานค้าง

ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและสถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น "เปิด," "ดำเนินการอยู่," และ "ปิด," แม่แบบคัมบังสปรินต์แบบง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าและจัดการวงจรสปรินต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?

เทมเพลต Simple Sprints Kanban เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้การจัดการโครงการแบบ Agile มันทำให้กระบวนการสปรินต์ง่ายขึ้นในขณะที่ให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการติดตามความคืบหน้าและทำให้มั่นใจว่างานจะเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการวางแผนสปรินต์ใน ClickUp และ Excel สำหรับ Agile Scrum

ใช้กระดานคัมบังเพื่อมองเห็นโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน ClickUp

แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลต Kanban ที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน แต่ก็มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นและความสามารถในการขยายขนาด

นั่นคือจุดที่แม่แบบกระดานคัมบังของ ClickUp มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับคุณ

กระดานคัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยสถานะที่แยกตามสี, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติของงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Chat และการกล่าวถึง เพื่อสื่อสารกับทีมของคุณในขณะที่จัดการงานบนกระดานคัมบัง

ไม่ว่าคุณจะจัดการงานง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน กระดานคัมบังของ ClickUp มอบความยืดหยุ่น ความชัดเจน และการควบคุม ทำให้ง่ายต่อการให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและโครงการดำเนินไปตามแผน

ลงทะเบียนกับ ClickUpและลองใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, และเพิ่มผลผลิตโดยรวม