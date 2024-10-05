กระดานคัมบังแรกถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรของโตโยต้าในช่วงทศวรรษ 1940 เพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่นั้นมา มันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการแสดงภาพกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและขั้นตอนการทำงาน โดยมีคอลัมน์ แถว กลุ่ม และงานแต่ละรายการแสดงด้วยบัตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
บล็อกนี้แบ่งปันเทมเพลตบอร์ด Kanban ของ Notion ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง 🌈
มาพูดคุยกันว่าแม่แบบคัมบังสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร—และติดตามโครงการและงานต่างๆ ของคุณได้ดีขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Kanban ของ Notion ดี?
ในขณะที่ทีมที่ใช้Notion สำหรับการจัดการโครงการอาจคุ้นเคยกับแผนภูมิแกนต์ใน Notion มากกว่า การค้นหาเทมเพลตกระดานคัมบังที่เหมาะสมใน Notion ถือเป็นกุญแจสำคัญ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต Notion Kanban:
- คอลัมน์ปรับได้: เทมเพลตที่ดีควรให้คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนและชื่อของคอลัมน์ได้ เพื่อสะท้อนถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
- การจัดการงานแบบรวมศูนย์: เครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และประเมินความคืบหน้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามเป้าหมายสำคัญของโครงการ
- การปรับปรุงภาพ: มองหาเลย์เอาต์ที่มีการจัดสีและคุณสมบัติที่น่าสนใจทางสายตาอื่น ๆ ทำให้กระดานง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
- เครื่องมืออัตโนมัติ: เทมเพลตที่มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการกระทำซ้ำและการแจ้งเตือนสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
ด้วยเหตุนี้ มาดูตัวอย่างของเทมเพลตบอร์ดคัมบังใน Notion กันเถอะ
เทมเพลตกระดานคัมบัง Notion ฟรี
1. แบบติดตามโครงการวงจรการออกแบบ MYP (สไตล์คัมบัง)
แบบติดตามโครงการวงจรการออกแบบ MYPเหมาะสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรการออกแบบ MYP ที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าผ่าน 16 ขั้นตอนของวงจรการออกแบบ MYP
มันช่วยให้การจัดการสำหรับครูสอนการออกแบบง่ายขึ้น โดยมอบแนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อช่วยนักเรียนผ่านกระบวนการออกแบบ. เทมเพลตนี้ยังติดตามขั้นตอนต่าง ๆ และอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของโครงการ.
คุณจะได้รับบัตรคัมบังที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละขั้นตอนใหญ่ของวงจรการออกแบบ MYP —สำรวจ, วางแผน, สร้างสรรค์, ประเมิน, และ แบ่งปัน—พร้อมความยืดหยุ่นในการแก้ไขบัตรตามการเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนโครงการ
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
เทมเพลตคัมบังช่วยให้ผู้สอนสามารถให้คะแนนงานออกแบบได้ กระดานนี้ช่วยให้นักเรียนจัดการขั้นตอนการทำงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สอนมองเห็นภาพรวมความก้าวหน้าของทั้งชั้นเรียนได้อย่างชัดเจน
2. ระบบเทมเพลตมืออาชีพสำหรับ CRM
ระบบเทมเพลตมืออาชีพสำหรับ CRMได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการลูกค้า, ผู้ติดต่อ, และดีลต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการ จัดการข้อมูลลูกค้า, ติดตามเส้นทางการขาย, ติดตามงานที่ต้องทำ, และดูการโต้ตอบกับลูกค้า
มันมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตัวเพื่อช่วยให้การติดตามลูกค้าและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างภาพรวมของกระบวนการขายด้วยมุมมองที่มีให้ในตัว และปรับแต่งคุณสมบัติให้เหมาะกับความต้องการของระบบ CRM ที่เฉพาะเจาะจง
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
ลองนึกถึงที่ปรึกษาที่กำลังจัดการกับลูกค้าหลายรายในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตโครงการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้พวกเขาจัดการกิจกรรมโครงการ/การขายทั้งหมดในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพรักษาลูกค้าได้ดีขึ้น และจัดการโครงการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
3. แม่แบบแผนงานโครงการของ Anthropic
Project Planner ของ Anthropicให้บริการระบบฐานข้อมูลสองระบบสำหรับการติดตามภาพรวมโครงการระดับสูงและรายการงานที่ละเอียด ช่วยทีมจัดการโครงการขนาดใหญ่ด้วยงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการติดตามความคืบหน้า
โดยใช้เทมเพลตผู้วางแผนโครงการ คุณสามารถและทีมของคุณสามารถมองเห็นโครงการได้ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนจนถึงการดำเนินการ โครงสร้างสองชั้น (ภาพรวม + งาน) ช่วยให้ทุก ๆ รายละเอียดไม่ถูกมองข้ามในขณะที่ยังคงมองเห็นเป้าหมายระยะยาวไว้ได้
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน พวกเขาสามารถใช้เทมเพลต Anthropic Project Planner เพื่อติดตามเป้าหมายระยะยาวของโครงการในขณะที่แบ่งงานประจำวันเพื่อตอบสนองกำหนดเวลา เมื่อสมาชิกในทีมทำงานเสร็จสิ้นกำหนดเวลาและความคืบหน้าของโครงการโดยรวมสามารถติดตามและปรับได้ง่ายตามความจำเป็น
4. แผงควบคุมผู้จัดการงาน
เทมเพลตแดชบอร์ดผู้จัดการงานช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และติดตามการทำงานได้อย่างราบรื่น มันให้ศูนย์กลางที่รวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและงานไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามกำหนดเวลาและงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใน Notionเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
ผู้จัดการโครงการที่ต้องรับมือกับกำหนดเวลาและงานส่งหลายอย่างสามารถใช้เทมเพลตแดชบอร์ดผู้จัดการงานเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญ พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงในขณะที่มั่นใจว่างานเล็กๆ น้อยๆ จะไม่หลุดรอดไป
5. แม่แบบติดตามปัญหา
เทมเพลตติดตามปัญหาได้รับการออกแบบมาสำหรับทีม โดยเฉพาะทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile เพื่อ ติดตามบั๊ก งาน และปัญหาต่างๆ ของโครงการ
การปรับแต่งสปรินต์ ระบบการจัดลำดับความสำคัญ และความสามารถในการผสานรวมช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ แม่แบบมาพร้อมกับการจัดการสปรินต์พร้อมการจัดลำดับความสำคัญของงานค้างเพื่อระบุข้อบกพร่อง จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
คุณยังได้รับตัวเลือกการกรองตามสถานะ, ความสำคัญ, สมาชิกทีม, และการผสานรวมกับ Github, Slack, และเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ใช้โดยทีมพัฒนาของคุณ
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการปล่อยผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลต Issue Tracker เพื่อติดตามข้อบกพร่องที่รายงานโดย QA ทำให้กระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละปัญหาจะถูกมอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรง และติดตามผ่านวงจรสปรินท์เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนการปล่อยครั้งถัดไป
ข้อจำกัดของการใช้ Notion สำหรับบอร์ดคัมบัง
เมื่อเลือกเทมเพลต Kanban ใน Notion สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงคุณสมบัติบางประการที่อาจทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณซับซ้อนหรือเป็นอุปสรรคแทนที่จะช่วยให้งานราบรื่น
ความท้าทายหลักของการใช้กระดานคัมบังใน Notion คือมันให้เพียงภาพรวมของงานและโครงการของคุณเท่านั้น และต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมในการวางแผน การจัดตารางเวลา และการติดตาม ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ
นี่คือข้อจำกัดบางประการของการใช้กระดานคัมบังใน Notion:
- ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือการประมาณค่าใช้จ่ายในบอร์ด Kanban ของ Notion. คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถตรวจสอบเวลาทำงานหรือค่าใช้จ่ายแรงงานของพวกเขาได้
- ไม่มี ระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข เพื่อรักษาการเคลื่อนย้ายงานระหว่างขั้นตอน
- การขาดแดชบอร์ด รวมถึง ตัวติดตามเป้าหมายเฉพาะและ OKRs ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่เพียงกรณีการใช้งานเฉพาะเท่านั้น
- แม่แบบที่มีหมวดหมู่มากเกินไปและขาดการปรับแต่ง อาจทำให้บอร์ดของคุณดูรกและยากต่อการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ Notion มี ความยากในการเรียนรู้สูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ หลายคนต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิดีโอสอนบน YouTube เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
ดังที่เราเห็นข้างต้น แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมบางตัว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญในแง่ของการขยายขนาดและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ
ทางเลือกแทนเทมเพลต Kanban ของ Notion
ขณะค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับNotion, ClickUp โดดเด่นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการโครงการฟรีที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกระบวนการทำงานที่หลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวมงานทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย รวมถึงกระดานคัมบัง
ส่วนที่ดีที่สุด?คุณสามารถปรับแต่งกระดานคัมบังของ ClickUpให้เหมาะกับขนาดทีมใดก็ได้
มาดูเทมเพลตกระดานคัมบังที่ดีที่สุดจาก ClickUp กัน
1. แม่แบบกระดานคัมบัง ClickUp
เทมเพลตกระดานคัมบัง ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อ จัดหมวดหมู่งานเป็นคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ," "กำลังดำเนินการ," และ "เสร็จแล้ว" ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการทำงาน จัดการโครงการขนาดใหญ่ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดติดขัดได้
เทมเพลตนี้ยังผสานคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น สถานะที่กำหนดเอง (เช่น ปิดแล้ว, กำลังดำเนินการ, ถูกบล็อก) และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่ของงาน ซึ่งมอบความยืดหยุ่นสูงสำหรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
แม่แบบกระดานคัมบังเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลหลายทีมและโครงการที่ซับซ้อน พวกเขาสามารถตั้งค่าสถานะที่ปรับแต่งได้และติดตามขั้นตอนของแต่ละงาน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการทั้งเป้าหมายโครงการระดับสูงและงานประจำวัน
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira และเครื่องมืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA การเขียนเชิงเทคนิค และการตลาด
2. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
แม่แบบแผนงานมุมมองคัมบังของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นภาพ วิธีที่การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับภารกิจเช่นการสร้างหน้า landing page แผนที่เส้นทางจะแสดงให้เห็นว่ามันสนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้นอย่างไร เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มันช่วยให้คุณเห็นว่าการทำงานของคุณสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการใหญ่ได้อย่างไร
ระบบการจัดวางบอร์ดแบบภาพช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทีมการตลาดที่ต้องการจัดการโครงการระยะยาวที่มีเป้าหมายชัดเจน มันให้มุมมองที่เป็นโครงสร้างของงานที่กำลังดำเนินอยู่และกำหนดเวลาเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถปรับกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น
3. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Kanban ของ ClickUp
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Kanban ของ ClickUpเป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบ Agile โดยมอบวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่งานจะถูกแสดงด้วยบัตรซึ่งจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติการวางแผนสปรินต์ การจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง และการติดตามปัญหา ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการงานในกระบวนการทำงานแบบสปรินต์ได้ดีขึ้น
นอกจากนี้เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีม Agileสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน เช่น การพัฒนา การตรวจสอบ และการนำไปใช้งาน
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
ทีมพัฒนาสามารถใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดการบั๊ก, แก้ไขคำขอคุณสมบัติ, และPLOYโค้ดในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์. ซึ่งทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์เป็นไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในขอบเขต.
4. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Kanban Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย Kanban ของ ClickUpสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการ Agile มาใช้ มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานงานและไทม์ไลน์ ช่วยให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ด้วยฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์และการติดตามปริมาณงาน คุณสามารถประเมินความคืบหน้าของแต่ละงานตั้งแต่คิวงานไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ได้
คุณยังได้รับ ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และการติดตามคะแนนสปรินต์ ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจว่าคุณจะจัดการกับรอบสปรินต์ที่วุ่นวายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Kanban Agile สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลวงจรการพัฒนาแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทีมรักษาการทำงานแบบ Agile ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของโครงการ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ในรูปแบบสปรินต์สามารถใช้ClickAppsที่แตกต่างกัน 13 รายการใน ClickUp เพื่อปรับแต่งการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม การจัดระเบียบ และรายงานความคืบหน้าของงาน
5. แม่แบบคัมบัง Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตคัมบัง ClickUp Simple Sprintsเหมาะสำหรับทีม Agile ที่ต้องการวิธีการจัดการสปรินต์ที่ตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์และองค์ประกอบต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการจัดระเบียบงานค้าง
ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและสถานะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น "เปิด," "ดำเนินการอยู่," และ "ปิด," แม่แบบคัมบังสปรินต์แบบง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าและจัดการวงจรสปรินต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
📑ใครสามารถใช้เทมเพลตคัมบังนี้ได้บ้าง?
เทมเพลต Simple Sprints Kanban เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้การจัดการโครงการแบบ Agile มันทำให้กระบวนการสปรินต์ง่ายขึ้นในขณะที่ให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการติดตามความคืบหน้าและทำให้มั่นใจว่างานจะเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
ใช้กระดานคัมบังเพื่อมองเห็นโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน ClickUp
แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลต Kanban ที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน แต่ก็มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นและความสามารถในการขยายขนาด
นั่นคือจุดที่แม่แบบกระดานคัมบังของ ClickUp มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับคุณ
กระดานคัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยสถานะที่แยกตามสี, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติของงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Chat และการกล่าวถึง เพื่อสื่อสารกับทีมของคุณในขณะที่จัดการงานบนกระดานคัมบัง
ไม่ว่าคุณจะจัดการงานง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน กระดานคัมบังของ ClickUp มอบความยืดหยุ่น ความชัดเจน และการควบคุม ทำให้ง่ายต่อการให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและโครงการดำเนินไปตามแผน
