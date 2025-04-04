คู่มือ 7 ขั้นตอนในการประเมินระดับความพยายามร่วมกันเพื่อการวางแผนที่แม่นยำ

ทีมของคุณอาจได้รวมตัวกันรอบโต๊ะประชุม ระดมความคิด และวางแผนโครงการ แต่ถึงแม้ทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม:
- กรอบเวลาสุดท้ายไม่ถูกต้อง
- ทรัพยากรถูกใช้อย่างจำกัด
- กำหนดเวลาไม่สมเหตุสมผล (น่าขันด้วยซ้ำ!)
นี่คือปัญหาที่พบได้บ่อยมากเมื่อทีมไม่ได้ประเมินระดับความพยายาม (LOE) ที่จำเป็นสำหรับงานอย่างครบถ้วน ระดับความพยายามเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันความสำเร็จของการส่งมอบโครงการ
การได้ LOE ที่ถูกต้องนั้นเกี่ยวข้องมากกว่าการโยนการประมาณเวลาออกไปเท่านั้น ในความเป็นจริง มันต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียดของงานจริงที่เกี่ยวข้อง
มาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการหลัก เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดระดับความพยายามในการบริหารโครงการ
ระดับของความพยายามในการบริหารโครงการคืออะไร?
ระดับความพยายาม (LOE) เป็นคำศัพท์ในการบริหารโครงการที่แสดงถึงปริมาณเวลาและทรัพยากรที่ประมาณการว่าจะใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมเฉพาะให้เสร็จสิ้นภายในโครงการ
ไม่เหมือนกับการทำงานแบบงานตามหน้าที่แบบดั้งเดิมที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน งาน LOE มักเป็นงานที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือมีลักษณะสนับสนุน ตัวอย่างเช่น การกำกับดูแล การบำรุงรักษา หรือการทำงานด้านธุรการ
LOE สะท้อนถึงความพยายามและเวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึง กิจกรรมสนับสนุนโครงการ เช่น การประชุม การจัดทำเอกสาร การบัญชีงบประมาณโครงการ การสื่อสาร และการทำงานซ้ำ
โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อประมาณระดับความพยายามสำหรับงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรง แต่มีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้ก้าวหน้าต่อไป
LOE แตกต่างจากเทคนิคการประมาณการอื่น ๆ อย่างไร?
LOE แตกต่างจากเทคนิคการประมาณการโครงการที่เป็นที่นิยมมากกว่า เช่น การประมาณการแบบบนลงล่างหรือแบบล่างขึ้นบน
ในขณะที่วิธีการเหล่านั้นเน้นการแบ่งงานออกเป็นหน่วยที่วัดผลได้พร้อมผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า LOE มีลักษณะที่ต่อเนื่องมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่งานที่ดำเนินอยู่ซึ่งอาจเกิดขึ้นซ้ำหรือครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ
ตัวอย่างเช่น ในการประมาณการแบบล่างขึ้นบน คุณอาจคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในทางตรงกันข้าม การประมาณระดับความพยายามจะวัดเวลาต่อเนื่องที่จำเป็นสำหรับการจัดการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การอัปเดตสถานะ การประสานงานในทีม หรือการปรับปรุงการออกแบบ
นี่คือสามองค์ประกอบทั่วไปที่รวมอยู่ในการประมาณการระดับความพยายาม:
- เวลา: จำนวนชั่วโมงหรือวันโดยประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ (เช่น การรายงาน การจัดการ หรือการติดตามผล)
- ทรัพยากร: บุคคล, เทคโนโลยี, หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ให้เสร็จสิ้นงานเหล่านี้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
- การพึ่งพาของงาน: งานที่กำลังดำเนินอยู่นี้สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไรเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำไมผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญกับ LOE?
การมุ่งเน้นที่ LOE ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกระบวนการวางแผนโครงการได้ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น การคำนึงถึงหน้าที่ที่ดำเนินอยู่ เช่น การกำกับดูแลและการสื่อสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร และยืนยันว่าทุกแง่มุมของวงจรชีวิตโครงการได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่สมจริงได้ เนื่องจากคุณได้คำนึงถึงเวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จำเป็นแต่ไม่สามารถส่งมอบได้
นอกจากนี้ ยังช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าโครงการเกี่ยวข้องกับอะไรจริง ๆ และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงมากขึ้น
หากคุณละเลย LOE คุณเสี่ยงต่อการใช้งานทรัพยากรเกินขีดความสามารถหรือล่าช้ากว่ากำหนดที่วางไว้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณอาจประเมินความต้องการของโครงการต่ำเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพหรือความล่าช้าที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
💡คุณรู้หรือไม่? งานที่แยกเป็นชิ้นเป็นอันคืองานที่สามารถวัดผลได้ มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน เช่น การเขียนรายงาน ในทางตรงกันข้าม LOE ครอบคลุมกิจกรรมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตารางประชุมและการสร้างเอกสาร ซึ่งไม่สามารถติดตามได้ง่ายนักแต่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง!
วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน (LOE)
ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงานและข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการประมาณค่า LOE สำหรับความสำเร็จของโครงการได้
นี่คือสี่ข้อหลักพร้อมจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละข้อ
1. การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ
เทคนิคการประมาณการนี้เหมาะสำหรับการจัดการกับงานที่ไม่สามารถวัดปริมาณได้ เช่น การช่วยเหลือทางการบริหารหรือการกำกับดูแล ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ความเห็นที่สมจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คล้ายกันได้
👍 ข้อดี: รวดเร็ว อาศัยความเชี่ยวชาญที่มีเหตุผลรองรับ และมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่มีความเฉพาะหรือซับซ้อน
👎 ข้อเสีย: เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและอาจให้ประมาณการที่คลาดเคลื่อนเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีอคติหรือขาดข้อมูลสำคัญ
🤔 เมื่อใดควรใช้: กับสมาชิกทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์หรือผู้จัดการโครงการที่เคยจัดการงานที่คล้ายกันมาก่อน
2. การประมาณค่าแบบเทียบเคียง
ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากโครงการที่คล้ายกัน ในการทำนายค่า LOE สำหรับโครงการปัจจุบันของคุณ โดยการเปรียบเทียบภารกิจจากโครงการในอดีตที่มีขอบเขตใกล้เคียงกัน คุณสามารถประมาณการเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการใหม่นี้ได้อย่างมีข้อมูล
👍 ข้อดี: รวดเร็ว, ไม่ต้องใช้ข้อมูลละเอียด, และเหมาะสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้น
👎 ข้อเสีย: ความแม่นยำน้อยกว่าเนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตที่แม่นยำและเกี่ยวข้อง
🤔 เมื่อใดควรใช้: ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน แต่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คล้ายคลึงกันจากโครงการที่ผ่านมาได้
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์
วิธีการประมาณการความพยายามนี้คำนวณ LOE โดย การนำข้อมูลทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับพารามิเตอร์ที่รวบรวมได้
ตัวอย่างเช่น หากการดูแลเซิร์ฟเวอร์ 10 เครื่องต้องใช้เวลา 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การดูแลเซิร์ฟเวอร์ 20 เครื่องอาจต้องใช้เวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นกัน ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้
👍 ข้อดี: ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, แม่นยำมากขึ้นสำหรับงานที่ทำซ้ำ, และสามารถปรับขนาดได้
👎 ข้อเสีย: ต้องการข้อมูลที่ละเอียดและเชื่อถือได้ และไม่ทำงานได้ดีกับงานที่มีความแปรปรวนสูง
🤔 เมื่อใดควรใช้: ในกรณีที่สามารถวัดปริมาณงานได้และมีตัวชี้วัดข้อมูลในอดีต
4. การประมาณการแบบสามจุด
เรียกอีกอย่างว่า PERT (Program Evaluation Review Technique) เทคนิคการประมาณค่า LOE แบบสามจุดใช้ การประมาณค่าที่แตกต่างกันสามค่า—เชิงบวกที่สุด เชิงลบที่สุด และน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด—เพื่อคำนวณค่าประมาณเฉลี่ย ซึ่งช่วยจัดการกับความไม่แน่นอนและความแปรปรวนในระยะเวลาของงาน
👍 ข้อดี: คำนึงถึงความไม่แน่นอนและให้การประมาณการที่สมดุลมากขึ้น
👎 ข้อเสีย: ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นและต้องพิจารณาหลายสถานการณ์
🤔 เมื่อใดควรใช้: เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมาก หรือเมื่อมีงานที่มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลากหลาย
การนำวิธีการประมาณค่า LOE เหล่านี้ไปใช้จะง่ายขึ้นมากด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยัง:
- แสดงข้อมูลสำหรับโครงการที่ผ่านมา
- จัดระเบียบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
- ปรับปรุงวิธีการประเมิน LOE ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงความแม่นยำของการคาดการณ์ LOE
อ่านเพิ่มเติม: วิธีคำนวณเวลาวงจรเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลา
วิธีการคำนวณระดับความพยายาม?
การคำนวณ LOE ง่ายกว่าที่คุณคิด
เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนสำคัญและอธิบายว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยให้กระบวนการราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้ เรายังจะนำเสนอตัวอย่างความพยายาม LOE เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตของงาน
เริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตของงานและเจตนาของโครงการให้ชัดเจน จากนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงงานและกิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จในขั้นตอนการวางแผน
การแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ จะช่วยให้คุณประมาณการทรัพยากรที่ต้องการได้ดีขึ้นโครงสร้างการแบ่งงาน(WBS) หรือรายการงานสามารถมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์นี้
ClickUp สามารถช่วยได้โดยการให้เครื่องมือในการกำหนดและจัดการขอบเขตโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยClickUp Spaces คุณสามารถจัดระเบียบโครงการของคุณเป็นแผนกหรือทีมต่างๆ ได้ สร้างโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการทำงานของคุณ
โฟลเดอร์และรายการภายในแต่ละพื้นที่ช่วยให้คุณระบุรายละเอียดทุกแง่มุมของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานได้รับการพิจารณาครบถ้วน
เมื่อคุณมีขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนแล้วClickUp Tasksจะเข้ามามีบทบาท มันจะแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการจัดการและประมาณเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับงานย่อยหรือส่วนประกอบแต่ละส่วน
นอกจากนี้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpยังมีประโยชน์อย่างมากในที่นี้
พวกเขาอนุญาตให้คุณแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้หรือเป็นงานย่อยได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้เห็นชัดเจนถึงทุกการกระทำที่จำเป็นและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
รายการแต่ละรายการในรายการตรวจสอบสามารถติดตามความคืบหน้าได้ ทำให้การจัดการงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
เมื่อคุณกำหนดขอบเขตแล้ว คุณจะต้องทำการประมาณการเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นสำหรับแต่ละงาน ( ) ซึ่งรวมถึงการประเมินระยะเวลาที่แต่ละกิจกรรมต้องใช้ รวมถึงการพึ่งพาหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
พิจารณาใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญหรือการประมาณค่าพารามิเตอร์ตามลักษณะของงาน
ClickUp Time Estimatesช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
คุณสามารถกำหนดประมาณการสำหรับงานแต่ละงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่างานแต่ละงานคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการโครงการของคุณ
สำหรับงานที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน คุณสามารถกำหนดประมาณเวลาที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคนได้ วิธีการนี้จะช่วยให้การรายงานปริมาณงานและความสามารถในการทำงานมีความแม่นยำมากขึ้น แทนที่จะกำหนดประมาณเวลาทั้งหมดให้กับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ClickUp ยังรวบรวมการประมาณเวลาสำหรับงานย่อยและงานหลัก เพื่อให้คุณสามารถเห็นเวลาที่ประมาณการทั้งหมดสำหรับงานใหญ่ที่มีงานย่อยจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการจัดสรรทรัพยากร
ต่อไป ให้เริ่มต้นด้วยการประมาณการและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น สมาชิกในทีม เครื่องมือ และอุปกรณ์
อย่าลืมตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมมีเวลาว่างตามประมาณการเวลาที่คำนวณไว้ข้างต้น การจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นยำจะช่วยให้เวลาที่ประมาณการสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องทำการปรับเปลี่ยนหากงานหนึ่งใช้เวลา 10 ชั่วโมง แต่ทีมของคุณมีเวลาเพียง 5 ชั่วโมงในระหว่างสัปดาห์
นี่คือจุดที่ClickUp Workload Viewมีประโยชน์ มันให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถและปริมาณงานของทีมคุณในที่เดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นสมาชิกทีมที่รับงานมากเกินไปหรือช่องว่างของทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่าใครว่างและใครมีภาระงานมากเกินไป เพื่อปรับการมอบหมายงานให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามเวลาที่ใช้จริง
เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว คุณจะเห็นสัญญาณว่า การคำนวณ LOE ของคุณมีความถูกต้องหรือไม่
ติดตามเวลาที่ใช้จริงในแต่ละงานอย่างใกล้ชิดเมื่อเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับการวางแผนในอนาคต
ClickUp Time Trackingเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้
มันช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้จริงกับงานต่างๆ และเปรียบเทียบกับประมาณการเดิมของคุณได้ ด้วยการติดตามรายละเอียดเหล่านี้ คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าประมาณการของคุณอาจคลาดเคลื่อนตรงไหนและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
การติดตามเวลาช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเวลาของโครงการของคุณ และปรับปรุงแนวทางของคุณเพื่อให้การประมาณการในอนาคตมีความแม่นยำมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:10 เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 5: ใช้เมทริกซ์ความพยายาม-ผลกระทบ
ตามข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกงานที่มีความสำคัญเท่ากันหรือต้องการระดับความสะดวกสบายเท่ากัน คุณสามารถระบุลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้ผ่าน เมทริกซ์ความพยายาม-ผลกระทบ ซึ่งจัดประเภทงานตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและทรัพยากรที่คุณต้องใช้
คุณสามารถใช้แม่แบบ ClickUp Effort-Impact Matrixเพื่อจัดอันดับโครงการของคุณตามปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินและแสดงภาพความพยายามที่คาดว่าจะขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ
นอกเหนือจากการเพิ่มความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของคุณแล้ว เทมเพลตนี้ยัง:
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้
- สร้างเมทริกซ์ที่ถอดรหัสได้ง่ายเพื่อเชื่อมโยงประโยชน์ของประเภทงานที่แตกต่างกัน
- เสนอคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ห้าประการเพื่อจัดกลุ่มงานตามลักษณะของงาน
ขั้นตอนที่ 6: ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงการของคุณมักจะมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นการคำนวณ LOE ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงาน ความพร้อมของทีม หรือข้อจำกัดด้านเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ของโครงการ มีโอกาสที่คุณจะต้องประเมินเวลาใหม่หรือจัดสรรทรัพยากรใหม่เมื่อโครงการของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง
แดชบอร์ดของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พวกมันให้ภาพรวมที่สามารถปรับแต่งได้ของสถานะโครงการของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และปรับแผนตามความจำเป็น
ด้วยแดชบอร์ด คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาที่ใช้เทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ การจัดสรรทรัพยากร และความคืบหน้าของงาน ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ แดชบอร์ดของ ClickUp ยังช่วยให้คุณดูข้อมูลโครงการในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ส่งผลต่อโครงการของคุณและทำการปรับเปลี่ยนการคำนวณ LOE และแผนทรัพยากรของคุณได้อย่างทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 7: ติดตามและปรับปรุงความก้าวหน้า
การอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนั้นยากหากคุณไม่ตรวจสอบความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอและไม่ติดตามความพยายามที่ใช้ไปจริง
ในความเป็นจริง การติดตามช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันรายงานที่มีความสำคัญต่อเวลาเกี่ยวกับสถานะของโครงการหรือการตอบสนองของผู้ชมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpเพื่อแยกย่อยว่าทีมของคุณใช้เวลาทำงานอย่างไร
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณ LOE อย่างมีประสิทธิภาพ
การคำนวณ LOE อย่างถูกต้องสามารถทำให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังทำได้อย่างถูกต้องโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป?
มาดูเคล็ดลับง่ายๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและทุกอย่างเป็นไปตามแผนกันเถอะ
🎯 ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง
ข้อผิดพลาดที่ผู้จัดการโครงการหลายคนมักทำคือการพยายามคำนวณระดับความพยายามโดยลำพัง ความลับของการประมาณความพยายามอย่างแม่นยำคือการระดมความคิดจากหลายฝ่าย ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่รับผิดชอบงานนั้นว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน
การมีส่วนร่วมของทีมคุณ ตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงนักออกแบบ จะช่วยนำข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งคุณอาจมองข้ามไปได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจคิดว่าการเขียนรายงานงบประมาณที่แม่นยำใช้เวลาสองชั่วโมง แต่ทีมบัญชีของคุณอาจเตือนคุณว่าการดึงข้อมูลอาจใช้เวลาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชั่วโมง
รักษาช่องทางการสื่อสารเช่นนี้ให้เปิดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างโครงการเพื่อปรับให้เข้ากับความล่าช้าหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว
🎯 วางแผนรับมือกับกฎของปาร์กินสัน
กฎของพาร์กินสันกล่าวว่า "งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำให้เสร็จ"
แม้ว่าจะฟังดูเป็นแง่ลบ แต่นี่เป็นประเด็นที่มีคุณค่าที่ควรพิจารณาเมื่อคำนวณ LOE
หากคุณให้ทีมมีเวลาสองสัปดาห์ในการทำงานที่ต้องใช้เวลาจริง ๆ หนึ่งสัปดาห์ คุณเดาได้ไหม—มันจะต้องใช้เวลาสองสัปดาห์อย่างแน่นอน!
เพื่อบรรเทาผลกระทบของกฎของพาร์กินสัน ให้กำหนดเส้นตายแก่ทีมของคุณให้กระชับกว่าความสบายใจเล็กน้อย แต่ให้รวมเวลาสำรองไว้ในแผนโครงการของคุณเพื่อรองรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
แนวคิดคือการกระตุ้นให้พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เครียด เป็นการทำอย่างสมดุล แต่กลยุทธ์เชิงรุกนี้จะช่วยให้งานไม่ล่าช้า
🎯 อย่าลืมคำนึงถึง 'งานที่มองไม่เห็น' ด้วย
งานที่มองไม่เห็นรวมถึงงานเล็กๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินต่อไปได้ แต่ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน—เช่น การประชุม การตอบอีเมล หรือการสลับงาน กิจกรรมเหล่านี้อาจดูเล็กน้อย แต่สามารถกินเวลาได้มากหากไม่ได้คำนึงถึง
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมทุกด้านแล้ว ให้คำนึงถึงงานที่มองไม่เห็นใน LOE ของคุณโดยการเพิ่มเวลาประมาณการ แม้สมาชิกในทีมจะใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวต่อวันในการประชุมหรือโทรศัพท์ นั่นก็คือห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ของงานที่ต้องนำมาพิจารณา
ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลา เช่น ที่ ClickUp มีให้ เพื่อระบุเวลาที่ใช้ไปกับงานย่อยเหล่านี้ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่แม่นยำยิ่งขึ้นของปริมาณงานทั้งหมด
🎯 ใช้ข้อมูลในอดีต แต่ไม่ควรยึดติดกับมันมากเกินไป
แน่นอน ข้อมูลทางประวัติศาสตร์คือเพื่อนของคุณเมื่อประเมินค่า LOE—โครงการที่ผ่านมาสามารถให้คุณประมาณการคร่าว ๆ ได้ว่างานที่คล้ายกันอาจใช้เวลาเท่าใด
แต่มีข้อแม้อยู่ว่า: อย่าพึ่งพาสิ่งนี้มากเกินไป
เพียงเพราะงาน A ใช้เวลา 10 ชั่วโมงในครั้งก่อน ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะใช้เวลานานเท่าเดิม ปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลง—คนเรามีพัฒนาการ เทคโนโลยีมีการปรับปรุง และบางครั้งก็มีอุปสรรคใหม่ๆ เกิดขึ้น
วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร? ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นฐานเริ่มต้นของคุณ แต่ให้สร้างพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนตามรายละเอียดเฉพาะของโครงการปัจจุบันของคุณเสมอ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันเพื่อปรับปรุงการประมาณการของคุณ มีสมาชิกใหม่ในทีมโครงการเข้าร่วมหรือไม่? ขอบเขตของโครงการใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมาหรือไม่?
การประยุกต์ใช้การประมาณระดับความพยายามในทางปฏิบัติ
ต้องการให้การประมาณค่า LOE เป็นมากกว่าแค่ทฤษฎีใช่หรือไม่?
สำรวจการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก LOE ในการวางแผนและดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น 🗂️
1. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล ทีมทำงานในรอบสั้น ๆ ที่มีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่าสปรินต์
การประมาณค่า LOE มีความสำคัญอย่างยิ่งในที่นี้เพื่อกำหนดว่านักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้ทดสอบต้องใช้เวลาและความพยายามเท่าใดในการทำคุณสมบัติและแก้ไขข้อบกพร่องที่วางแผนไว้สำหรับสปรินต์ให้เสร็จสมบูรณ์
สมมติว่าทีมได้รับมอบหมายให้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ในกรณีนี้ LOE จะประมาณการความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ การตรวจสอบโค้ด การแก้ไขข้อบกพร่อง และการทดสอบคุณภาพ—งานที่อาจไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอนแต่มีความสำคัญต่อวงจรการพัฒนาที่ราบรื่น
โดยการคำนวณ LOE ผู้จัดการโครงการสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างถูกต้อง และสปรินต์ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
👀 โบนัส: ดื่มด่ำกับเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เพิ่มเติมใน เพื่อการจัดการโครงการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
2. การวางแผนแคมเปญการตลาด
เมื่อวางแผนแคมเปญการตลาด LOE จะประมาณการงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามโซเชียลมีเดีย การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการโฆษณา หรือการประสานงานกับอินฟลูเอนเซอร์
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการแคมเปญอาจใช้ LOE เพื่อกำหนดว่าต้องใช้ความพยายามรายสัปดาห์เท่าใดในการปรับการใช้จ่ายโฆษณา ตอบข้อซักถามของลูกค้า และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่างๆ
แม้ว่าผลลัพธ์ของโครงการอาจรวมถึงการสร้างเนื้อหาหรือการพัฒนาโฆษณา แต่ LOE จะทำให้มั่นใจว่างานที่จำเป็นแต่ต่อเนื่อง เช่น การติดตามประสิทธิภาพ ได้รับการพิจารณาแล้ว ซึ่งรับประกันความสำเร็จของแคมเปญในระยะยาว
3. การจัดการโครงการ SaaS
ในผลิตภัณฑ์ SaaS การประมาณค่า LOE ช่วยผู้จัดการโครงการในการกำหนดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ และการตรวจสอบข้อมูล
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่การพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจมีกรอบเวลาที่ชัดเจน แต่ความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานต่อเนื่องเช่นการติดตามข้อมูลหรือการจัดการคำถามของลูกค้าจำเป็นต้องคำนวณแยกต่างหาก
LOE ทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้รับการจัดสรรเวลาและทรัพยากรเพียงพอ ป้องกันการล่าช้าหรือปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดในภายหลัง
4. โครงการวิจัยและพัฒนา
ในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) LOE ถูกนำมาใช้เพื่อประมาณการความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นสำหรับการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงาน
สมมติว่าทีมที่กำลังทำงานวิจัยใหม่อาจไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนสำหรับการเกิดการค้นพบครั้งสำคัญ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องประมาณการความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล และการบันทึกผลลัพธ์ LOE ยืนยันว่ากิจกรรมที่ดำเนินอยู่นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดี แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่แน่นอนหรือกรอบเวลาจะยืดหยุ่นก็ตาม
ปรับปรุงการประมาณการ LOE ด้วย ClickUp เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
การประมาณค่า LOE มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลากหลายอุตสาหกรรม การประมาณค่าเหล่านี้ช่วยติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับประกันได้ว่าความพยายามที่จำเป็นจะได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมเสมอ
การผสาน LOE เข้ากับขั้นตอนการวางแผนโครงการของคุณ จะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการกำหนดเวลาเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น
พิจารณาใช้ ClickUp เพื่อควบคุมเวลาที่ใช้ไปกับงานเล็กและงานใหญ่ทั้งหมด ClickUp ยังสร้างรายงานโดยอัตโนมัติตามตัวชี้วัดที่คุณป้อนและต้องการวิเคราะห์ คุณรออะไรอยู่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้