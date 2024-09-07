บล็อก ClickUp
Microsoft Teams เทียบกับ Google Workspace: การเปรียบเทียบ

7 กันยายน 2567

กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอยู่หรือไม่?

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Microsoft Teams และ Google Workspace สองเครื่องมือชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ

ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณมากที่สุด

อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าอันไหนเหมาะกับทีมของคุณ

Microsoft Teams คืออะไร?

Microsoft Teams ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมของทีมทั้งหมด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมภายในและทีมระยะไกล

เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office 365และเป็นทางเลือกแทน Google Workspace, Microsoft Teams มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติของ Microsoft Teams

Microsoft Teams มีฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การแชทและการประชุมทางวิดีโอ ไปจนถึงช่องและการแชร์ไฟล์ มาสำรวจแต่ละฟีเจอร์กันเถอะ

1. ฟีเจอร์ #1: แชท

มุมมองแชทบน Microsoft Teams
การแชทใน Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยแชท คุณสามารถ:

  • เข้าร่วมการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
  • สร้างหัวข้อเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นระเบียบ
  • ใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของใครบางคน
  • แชร์ไฟล์และรูปภาพได้โดยตรงในแชท
  • บันทึกการสนทนาที่สำคัญเพื่อดูอีกครั้งในภายหลัง
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความสำคัญหรือเร่งด่วน

2. ฟีเจอร์ที่ 2: ทีมและช่องทาง

Microsoft Teams มอบ พื้นที่เฉพาะสำหรับทีมหรือแผนกของบริษัทคุณในการทำงานร่วมกัน ภายในพื้นที่เหล่านี้ สมาชิกสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกลยุทธ์ต่างๆ จัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานเฉพาะโครงการหรือหัวข้อที่ต้องการภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ในที่สุด คุณสมบัติของทีมช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย

3. คุณสมบัติที่ 3: การประชุมทางวิดีโอและเสียง

การโทรผ่านวิดีโอของ Microsoft Teams
คุณสมบัติการโทรด้วยวิดีโอและเสียงของ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ทั่วโลก

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดการประชุมออนไลน์, ตั้งระเบียบวาระการประชุม, และแชร์คำเชิญ
  • โทรเข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมเฉพาะส่วนเสียงของการประชุมเท่านั้นหากคุณต้องการ
  • โทรออกเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม
  • ปิดเสียงรบกวน, กำหนดผู้บรรยาย, และแชร์หน้าจอของคุณในที่ประชุม
  • เปิดใช้งานการถอดความแบบเรียลไทม์เพื่อให้การประชุมสามารถเข้าถึงได้
  • ทำให้การประชุมสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพผ่าน Microsoft Whiteboards ที่สมาชิกทีมสามารถคิดค้นและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้ในขณะที่อยู่ในสาย
  • สร้างพื้นหลังแบบกำหนดเอง
  • จัดการประชุมทางเว็บและสัมมนาออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน
  • บันทึกการประชุมสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

4. คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร

แอปงานใน Microsoft Teams รวบรวมงานจากแอปพลิเคชัน Microsoft To Do และ Planner มาไว้ด้วยกัน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานและกำหนดเวลาส่งงานได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถ สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายใน Microsoft Teams

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้วการผสานรวมของ Microsoft Teamsกับโปรแกรมอื่น ๆ ใน Microsoft 365 ยังช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการเอกสารได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การผสานรวมกับ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel ช่วยให้คุณสามารถสร้างและ แชร์เอกสาร, งานนำเสนอ และสเปรดชีตภายใน Teams ได้

ทีมส์ยังสามารถผสานการทำงานกับ SharePoint และ OneDrive ได้ ซึ่งมอบให้คุณและทีมของคุณมีที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ไว้สำหรับการจัดเก็บ, การเข้าถึง, และการจัดการไฟล์และเอกสาร

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้/เดือน ในแผนนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการแชทไม่จำกัด, โทรศัพท์, และการสนับสนุนทางเว็บ, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 300 คน, คำบรรยายสดในภาษาอังกฤษ, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 GB ต่อผู้ใช้, ความปลอดภัยมาตรฐาน, และอื่น ๆ
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft Teams Essentials คุณยังได้รับการเข้าถึงความสามารถในการจัดการผู้ใช้ 300 คน, การกรองสแปมและมัลแวร์, แอปเพิ่มเติม 10+ ตัว, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft 365 Business Basic คุณยังได้รับการเข้าถึงพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานร่วมกัน, เครื่องมือตัดต่อวิดีโอและออกแบบ, ระบบลงทะเบียนและรายงานการเข้าร่วมสำหรับการสัมมนาออนไลน์, และอื่น ๆ
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft 365 Business Standard คุณยังได้รับการเข้าถึงการประชุมและการโฮสต์เว็บสัมมนาที่มีคุณภาพสูงและขั้นสูง ความสามารถของ AI ความปลอดภัยขั้นสูง และอื่น ๆ

Google Workspace คืออะไร?

Google Workspace เป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและธุรกิจ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในฐานะทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ Microsoft Teams โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิผลทั้งภายในและระหว่างทีมภายในองค์กรของคุณ

คุณสมบัติของ Google Workspace

Google Workspace มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่ Google Chat และ Meet ไปจนถึง Google Drive และ Groups ตามที่คุณคาดหวังไว้ มันผสานการทำงานกับเว็บไซต์ของ Google ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาสำรวจแต่ละอย่างกันทีละข้อ

1. คุณสมบัติ #1: Google Chat และ Gmail

มุมมอง Google Chat
Google Chat ช่วยให้คุณเข้าสู่การสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสร้างแชทกลุ่มได้ในฐานะหนึ่งในแอปแชททีมที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณ:

  • ส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกในทีมของคุณ
  • เพิ่มอิโมจิ, ปฏิกิริยา, และ gif ให้กับข้อความ
  • แท็กสมาชิกทีมที่ต้องการ
  • แนบและแชร์ไฟล์และเอกสารอื่น ๆ

นอกเหนือจากแชทแล้ว Google Workspaceยังมีแอปส่งข้อความทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งคือGmail ในฐานะบริการอีเมลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย Gmail ช่วยให้คุณสามารถจัดการและดูแลการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่กล่องจดหมาย จัดระเบียบอีเมลด้วยป้ายกำกับและตัวกรอง และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่สำคัญได้

2. ฟีเจอร์ที่ 2: Google Spaces และ Groups

Google Spaces, ฟีเจอร์ภายใน Google Chat, ให้พื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการหรือหัวข้อเฉพาะ. ใน Google Spaces, สมาชิกทีมสามารถ:

  • แชร์ข้อความและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา
  • จัดระเบียบการอภิปรายตามหัวข้อเฉพาะ
  • มอบหมายและติดตามงาน

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างเป็นระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากพื้นที่สนทนาเฉพาะทางแล้ว Google Suite หรือ Workspace ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาผ่านอีเมลด้วย Google Groups ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอรัมที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมการสนทนาแบบเป็นลำดับ แบ่งปันข้อมูล และจัดการการสื่อสารของกลุ่มผ่านอีเมลได้

3. ฟีเจอร์ที่ 3: Google Meet

Google Meet
ฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอของ Google ที่ชื่อว่า Google Meet ช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมแบบวิดีโอและเสียงกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • เริ่มการประชุมทันทีและแชร์ลิงก์การประชุม
  • กำหนดการประชุมที่จะจัดขึ้นในภายหลัง
  • แชร์หน้าจอของคุณและนำเสนอไฟล์ เอกสาร และการนำเสนอ
  • บันทึกการประชุมเพื่อเก็บบันทึกทุกอย่าง
  • ใช้พื้นหลังเสมือนและเอฟเฟกต์ภาพเพื่อซ่อนพื้นหลังจริงของคุณ
  • รวมคำบรรยายสดเพื่อให้การประชุมเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคน
  • ถ่ายทอดสดการประชุมสำหรับกิจกรรมทั่วทั้งบริษัท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ฯลฯ

4. ฟีเจอร์ที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร

ภายใน Google Workspace, Google Tasks และ Google Calendar ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการรายการที่ต้องทำประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน รวมถึงติดตามงานตามกำหนดเวลาได้.

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Google Docs, Google Sheets, และ Google Slides ยังช่วยคุณในการสร้างและจัดการเอกสารได้ พวกมันให้คุณและทีมของคุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอได้แบบเรียลไทม์

แน่นอนว่ามีฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลของ Google Drive ด้วยเช่นกัน ด้วยฟังก์ชันนี้ คุณสามารถจัดเก็บและจัดการไฟล์และเอกสารสำคัญในที่เดียว

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้/เดือน ในแผนนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงอีเมลธุรกิจที่ปรับแต่งได้และปลอดภัย ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวม 30 GB ต่อผู้ใช้ การควบคุมด้านความปลอดภัยและการจัดการ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ Business Starter คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงไดร์ฟร่วม, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 150 คนพร้อมบันทึกการประชุม, ที่เก็บข้อมูลรวม 2 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
  • Business Plus: $18/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ใน Business Standard คุณยังได้รับการเข้าถึงความสามารถในการติดตามการเข้าร่วมประชุม, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 500 คน, ระบบการควบคุมการจัดการขั้นสูง, ที่เก็บข้อมูลแบบรวม 5 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
  • องค์กร: $25/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ใน Business Plus คุณยังได้รับสิทธิ์ในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนและการสตรีมสด การควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย

Google Workspace เทียบกับ Microsoft Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทั้ง Microsoft Teams และ Google Workspace มีเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

แต่แพลตฟอร์มใดที่โดดเด่นในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ? มาดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดที่โดดเด่นกว่า

คุณสมบัติที่ 1: การสื่อสาร

เมื่อพูดถึงการสื่อสาร ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติการแชทที่มั่นคง. คล้ายกับแชทของ Microsoft Teams และการผสานรวมกับ Outlook, Google Workspace ให้บริการ Google Chat และ Gmail. ทั้งสองแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้น, จัดการ, และติดตามการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของคุณได้ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแท็ก, การแจ้งเตือน, การบุ๊กมาร์ก, เป็นต้น.

🏆 ผู้ชนะ: เมื่อพูดถึงการสื่อสาร แม้จะสูสีกันมาก แต่ Google Workspace เฉือนเอาชนะ Microsoft Teams ไปด้วยความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ #2: การร่วมมือ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Google Workspace, Microsoft Teams โดดเด่นในการจัดระเบียบกลุ่มสำหรับการจัดการโครงการ. แม้ว่า Google Workspace จะมีเครื่องมือเช่น Google Space และ Groups, แต่ทีมและช่องทางของ Microsoft Teams ให้โซลูชันที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลายภายในแพลตฟอร์มเดียว.

🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Teams ชนะในด้านการทำงานร่วมกันด้วยความสามารถในการมอบหมายงานและจัดการโครงการได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Teams

คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการจัดการประชุมวิดีโอและเสียง

เกี่ยวกับการโฮสต์การประชุมวิดีโอและเสียง Microsoft Teams และ Google Workspace แข่งขันกันอย่างดุเดือด อย่างไรก็ตาม Microsoft Teams มีความจุผู้เข้าร่วมที่มากกว่ามากในราคาที่ต่ำกว่า Google Workspace

🏆 ผู้ชนะ: ผลเสมอกัน เนื่องจากแม้ว่าอินเทอร์เฟซการประชุมของ Google จะเหนือกว่า แต่หากคุณคาดหวังผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคน Teams จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร

ทั้ง Microsoft Teams และ Google Workspace มีฟังก์ชันการจัดการงานและเอกสารที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม Teams โดดเด่นด้วยแนวทางแบบรวมศูนย์

🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Teams คว้ารางวัลด้านการจัดการงานและเอกสารไปครอง ด้วยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับชุดเครื่องมือ Microsoft 365 มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ในการติดตามงาน ทำงานร่วมกันบนเอกสาร และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย

Google Workspace เทียบกับ Microsoft Teams บน Reddit

เราหันไปหา Reddit เพื่อวัดความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Microsoft Teams กับ Google Workspace

MS Teams ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมสำหรับการโทรเสียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการโทรวิดีโออีกด้วย คุณสามารถบันทึกการประชุมวิดีโอของคุณได้ และต่างจาก Google Chat ตรงที่วิดีโอจะถูกบันทึกไว้และสามารถใช้งานได้ในช่องที่บันทึกไว้โดยตรงในเส้นทางการสนทนา

ผู้ใช้รายอื่นชื่นชม Google Workspace สำหรับความสามารถด้านอีเมล การจัดตารางเวลา และการโทรด้วยเสียง:

Gmail ยอดเยี่ยมมาก ตอนนี้ยังมีตัวจัดตารางประชุมให้ด้วย (คล้ายกับ Calendly) Google Meet ก็เหมาะสำหรับการโทรด้วยเสียงเช่นกัน

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดภายใต้งบประมาณ ผู้ใช้ Reddit แนะนำให้เริ่มต้นด้วย Google Workspace แล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ Teams เมื่อธุรกิจขยายตัว:

เริ่มต้นด้วย Google Workspace และ Slack ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นกว่า (และน่าจะคุ้มค่ากว่า) เมื่อคุณมีพนักงาน 20 คนขึ้นไปและต้องการระบบ IT ที่รวมศูนย์มากขึ้น MS จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ควบคุมวันทำงานของคุณให้เป๊ะด้วยเคล็ดลับการบริหารเวลาที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams และ Google Workspace

Microsoft Teams และ Google Workspace ต่างก็มีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขอแนะนำClickUp

ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของบุคคลและองค์กรทุกขนาด

มาดูคุณสมบัติของ ClickUp อย่างละเอียดและเปรียบเทียบกับ Microsoft Teams และ Google Workspace กัน

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat, Clips และฟีเจอร์อื่น ๆ

ClickUp Chat

คลิกอัพ แชท
ทำงานร่วมกับทีมของคุณในแชท ClickUp
สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Chat

รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มกับสมาชิกในทีมของคุณ

เครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณ:

  • เพิ่มอีโมจิและปฏิกิริยาในการสนทนา
  • เพิ่มสมาชิกในการสนทนาและดึงความสนใจของสมาชิกในทีมไปยังงานด้วย @mentions
  • ติดตามความคิดเห็นที่ต้องการการดำเนินการด้วยฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นของ ClickUp
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญหรือการอัปเดตใดๆ
  • จัดรูปแบบข้อความด้วยเครื่องมือแก้ไขที่สมบูรณ์
  • แชร์ลิงก์โครงการ, ไฟล์, และเอกสารได้โดยตรงในแชท

📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น

คลิป ClickUp

คลิป ClickUp
แบ่งปันความคิดของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Clips

ClickUp Clipsทำให้การสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและแบ่งปันความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน คุณสามารถฝังและแชร์คลิปได้ทุกที่ใน ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝังมันในบทสนทนาหรือบนกระดานไวท์บอร์ดและแชร์โดยใช้ไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดได้หรือลิงก์สาธารณะกับสมาชิกในทีม

การใช้งานคลิปของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ คุณสามารถแนบคลิปเหล่านี้ไปกับคำอธิบายงานเพื่อเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง และให้ข้อเสนอแนะโดยการเพิ่มความคิดเห็นลงในคลิปได้

ClickUp's One Up #2: การประชุม ClickUp และบันทึกด้วย AI

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือClickUp Meetings ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการประชุมได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมต่างๆ มากมาย กำหนดเวลาการประชุม จัดการและติดตามวาระการประชุม (พร้อมรายการตรวจสอบ) และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp สำหรับบันทึกการประชุม
สรุปบันทึกการประชุม วาระการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การประชุมมักต้องใช้เวลาในการจดบันทึกอย่างยาวนาน แต่ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp Brain คุณสามารถประหยัดเวลาได้ เครื่องมืออัจฉริยะนี้จะสร้างบันทึกการประชุม วาระการประชุม สรุปงาน งานที่ต้องทำ และการอัปเดตโครงการได้อย่างง่ายดาย—ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

ClickUp One Up #3: การจัดการงานและเอกสาร

งานใน ClickUp

ClickUp 3.0 มุมมองงาน วันที่กำหนดส่ง
วางแผนและจัดการงานสำหรับโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

วางแผน จัดระเบียบ และจัดการงานสำหรับโครงการใด ๆ ด้วยClickUp Tasks. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้าง, มอบหมาย, และกำหนดเส้นตายสำหรับงานและงานย่อย
  • ปรับแต่งงานและติดตามความคืบหน้าด้วยแท็กที่กำหนดเองและระดับความสำคัญ
  • เพิ่มบริบทให้กับงานของคุณด้วยไฟล์ ลิงก์ และอื่นๆ
  • เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่
  • สร้างภาพงานของคุณโดยเพิ่มงานและงานย่อยลงในหลายรายการ

ClickUp Docs

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
สร้าง จัดการ และจัดรูปแบบเอกสารร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเอกสารของทีมคุณ มันช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณ:

  • สร้างเอกสารสำหรับโครงการที่หลากหลาย
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารเดียวกัน
  • จัดรูปแบบเอกสารของคุณด้วยคุณสมบัติการแก้ไขและการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
  • แปลงข้อความเป็นงานที่สามารถติดตามได้
  • แชร์ไฟล์และเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

ClickUp: คำตอบสำหรับข้อถกเถียงระหว่าง Microsoft Teams กับ Google Workspace

แรงงานสมัยใหม่ต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ เพื่อประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

เมื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft Teams และ Google Workspace, ClickUp เป็นแอปครบวงจรที่มอบชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของธุรกิจคุณ ด้วย ClickUp Chat, ClickUp Tasks, และ ClickUp Brain คุณจะได้รับโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสาร, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการของทีมคุณ

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของคุณ!