Microsoft Teams เทียบกับ Google Workspace: การเปรียบเทียบ

กำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอยู่หรือไม่?
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Microsoft Teams และ Google Workspace สองเครื่องมือชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงานของคุณมากที่สุด
อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าอันไหนเหมาะกับทีมของคุณ
Microsoft Teams คืออะไร?
Microsoft Teams ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมของทีมทั้งหมด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมภายในและทีมระยะไกล
เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office 365และเป็นทางเลือกแทน Google Workspace, Microsoft Teams มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติของ Microsoft Teams
Microsoft Teams มีฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การแชทและการประชุมทางวิดีโอ ไปจนถึงช่องและการแชร์ไฟล์ มาสำรวจแต่ละฟีเจอร์กันเถอะ
1. ฟีเจอร์ #1: แชท
การแชทใน Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยแชท คุณสามารถ:
- เข้าร่วมการสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
- สร้างหัวข้อเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นระเบียบ
- ใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของใครบางคน
- แชร์ไฟล์และรูปภาพได้โดยตรงในแชท
- บันทึกการสนทนาที่สำคัญเพื่อดูอีกครั้งในภายหลัง
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความสำคัญหรือเร่งด่วน
2. ฟีเจอร์ที่ 2: ทีมและช่องทาง
Microsoft Teams มอบ พื้นที่เฉพาะสำหรับทีมหรือแผนกของบริษัทคุณในการทำงานร่วมกัน ภายในพื้นที่เหล่านี้ สมาชิกสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกลยุทธ์ต่างๆ จัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานเฉพาะโครงการหรือหัวข้อที่ต้องการภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
ในที่สุด คุณสมบัติของทีมช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการใช้ Microsoft Teams
3. คุณสมบัติที่ 3: การประชุมทางวิดีโอและเสียง
คุณสมบัติการโทรด้วยวิดีโอและเสียงของ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ทั่วโลก
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถ:
- กำหนดการประชุมออนไลน์, ตั้งระเบียบวาระการประชุม, และแชร์คำเชิญ
- โทรเข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมเฉพาะส่วนเสียงของการประชุมเท่านั้นหากคุณต้องการ
- โทรออกเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม
- ปิดเสียงรบกวน, กำหนดผู้บรรยาย, และแชร์หน้าจอของคุณในที่ประชุม
- เปิดใช้งานการถอดความแบบเรียลไทม์เพื่อให้การประชุมสามารถเข้าถึงได้
- ทำให้การประชุมสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพผ่าน Microsoft Whiteboards ที่สมาชิกทีมสามารถคิดค้นและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ได้ในขณะที่อยู่ในสาย
- สร้างพื้นหลังแบบกำหนดเอง
- จัดการประชุมทางเว็บและสัมมนาออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน
- บันทึกการประชุมสำหรับสมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
4. คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร
แอปงานใน Microsoft Teams รวบรวมงานจากแอปพลิเคชัน Microsoft To Do และ Planner มาไว้ด้วยกัน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานและกำหนดเวลาส่งงานได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถ สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายใน Microsoft Teams
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้วการผสานรวมของ Microsoft Teamsกับโปรแกรมอื่น ๆ ใน Microsoft 365 ยังช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการเอกสารได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การผสานรวมกับ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel ช่วยให้คุณสามารถสร้างและ แชร์เอกสาร, งานนำเสนอ และสเปรดชีตภายใน Teams ได้
ทีมส์ยังสามารถผสานการทำงานกับ SharePoint และ OneDrive ได้ ซึ่งมอบให้คุณและทีมของคุณมีที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ไว้สำหรับการจัดเก็บ, การเข้าถึง, และการจัดการไฟล์และเอกสาร
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/ผู้ใช้/เดือน ในแผนนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการแชทไม่จำกัด, โทรศัพท์, และการสนับสนุนทางเว็บ, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 300 คน, คำบรรยายสดในภาษาอังกฤษ, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 GB ต่อผู้ใช้, ความปลอดภัยมาตรฐาน, และอื่น ๆ
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft Teams Essentials คุณยังได้รับการเข้าถึงความสามารถในการจัดการผู้ใช้ 300 คน, การกรองสแปมและมัลแวร์, แอปเพิ่มเติม 10+ ตัว, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft 365 Business Basic คุณยังได้รับการเข้าถึงพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานร่วมกัน, เครื่องมือตัดต่อวิดีโอและออกแบบ, ระบบลงทะเบียนและรายงานการเข้าร่วมสำหรับการสัมมนาออนไลน์, และอื่น ๆ
- Microsoft 365 Business Premium: $22/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่มีใน Microsoft 365 Business Standard คุณยังได้รับการเข้าถึงการประชุมและการโฮสต์เว็บสัมมนาที่มีคุณภาพสูงและขั้นสูง ความสามารถของ AI ความปลอดภัยขั้นสูง และอื่น ๆ
Google Workspace คืออะไร?
Google Workspace เป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและธุรกิจ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในฐานะทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ Microsoft Teams โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิผลทั้งภายในและระหว่างทีมภายในองค์กรของคุณ
คุณสมบัติของ Google Workspace
Google Workspace มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่ Google Chat และ Meet ไปจนถึง Google Drive และ Groups ตามที่คุณคาดหวังไว้ มันผสานการทำงานกับเว็บไซต์ของ Google ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาสำรวจแต่ละอย่างกันทีละข้อ
1. คุณสมบัติ #1: Google Chat และ Gmail
Google Chat ช่วยให้คุณเข้าสู่การสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสร้างแชทกลุ่มได้ในฐานะหนึ่งในแอปแชททีมที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณ:
- ส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกในทีมของคุณ
- เพิ่มอิโมจิ, ปฏิกิริยา, และ gif ให้กับข้อความ
- แท็กสมาชิกทีมที่ต้องการ
- แนบและแชร์ไฟล์และเอกสารอื่น ๆ
นอกเหนือจากแชทแล้ว Google Workspaceยังมีแอปส่งข้อความทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งคือGmail ในฐานะบริการอีเมลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย Gmail ช่วยให้คุณสามารถจัดการและดูแลการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับสมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่กล่องจดหมาย จัดระเบียบอีเมลด้วยป้ายกำกับและตัวกรอง และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลที่สำคัญได้
2. ฟีเจอร์ที่ 2: Google Spaces และ Groups
Google Spaces, ฟีเจอร์ภายใน Google Chat, ให้พื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการหรือหัวข้อเฉพาะ. ใน Google Spaces, สมาชิกทีมสามารถ:
- แชร์ข้อความและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา
- จัดระเบียบการอภิปรายตามหัวข้อเฉพาะ
- มอบหมายและติดตามงาน
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างเป็นระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากพื้นที่สนทนาเฉพาะทางแล้ว Google Suite หรือ Workspace ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาผ่านอีเมลด้วย Google Groups ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอรัมที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมการสนทนาแบบเป็นลำดับ แบ่งปันข้อมูล และจัดการการสื่อสารของกลุ่มผ่านอีเมลได้
3. ฟีเจอร์ที่ 3: Google Meet
ฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอของ Google ที่ชื่อว่า Google Meet ช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมแบบวิดีโอและเสียงกับสมาชิกในทีมของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- เริ่มการประชุมทันทีและแชร์ลิงก์การประชุม
- กำหนดการประชุมที่จะจัดขึ้นในภายหลัง
- แชร์หน้าจอของคุณและนำเสนอไฟล์ เอกสาร และการนำเสนอ
- บันทึกการประชุมเพื่อเก็บบันทึกทุกอย่าง
- ใช้พื้นหลังเสมือนและเอฟเฟกต์ภาพเพื่อซ่อนพื้นหลังจริงของคุณ
- รวมคำบรรยายสดเพื่อให้การประชุมเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคน
- ถ่ายทอดสดการประชุมสำหรับกิจกรรมทั่วทั้งบริษัท เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ฯลฯ
4. ฟีเจอร์ที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร
ภายใน Google Workspace, Google Tasks และ Google Calendar ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการรายการที่ต้องทำประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน รวมถึงติดตามงานตามกำหนดเวลาได้.
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Google Docs, Google Sheets, และ Google Slides ยังช่วยคุณในการสร้างและจัดการเอกสารได้ พวกมันให้คุณและทีมของคุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอได้แบบเรียลไทม์
แน่นอนว่ามีฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลของ Google Drive ด้วยเช่นกัน ด้วยฟังก์ชันนี้ คุณสามารถจัดเก็บและจัดการไฟล์และเอกสารสำคัญในที่เดียว
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้/เดือน ในแผนนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงอีเมลธุรกิจที่ปรับแต่งได้และปลอดภัย ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวม 30 GB ต่อผู้ใช้ การควบคุมด้านความปลอดภัยและการจัดการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ในแพ็กเกจ Business Starter คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงไดร์ฟร่วม, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 150 คนพร้อมบันทึกการประชุม, ที่เก็บข้อมูลรวม 2 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
- Business Plus: $18/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ใน Business Standard คุณยังได้รับการเข้าถึงความสามารถในการติดตามการเข้าร่วมประชุม, ความสามารถในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 500 คน, ระบบการควบคุมการจัดการขั้นสูง, ที่เก็บข้อมูลแบบรวม 5 TB ต่อผู้ใช้, และอื่น ๆ
- องค์กร: $25/ผู้ใช้/เดือน นอกเหนือจากทุกสิ่งที่อยู่ใน Business Plus คุณยังได้รับสิทธิ์ในการจัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนและการสตรีมสด การควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย
Google Workspace เทียบกับ Microsoft Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Microsoft Teams และ Google Workspace มีเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
แต่แพลตฟอร์มใดที่โดดเด่นในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ? มาดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดที่โดดเด่นกว่า
คุณสมบัติที่ 1: การสื่อสาร
เมื่อพูดถึงการสื่อสาร ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติการแชทที่มั่นคง. คล้ายกับแชทของ Microsoft Teams และการผสานรวมกับ Outlook, Google Workspace ให้บริการ Google Chat และ Gmail. ทั้งสองแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้น, จัดการ, และติดตามการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของคุณได้ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแท็ก, การแจ้งเตือน, การบุ๊กมาร์ก, เป็นต้น.
🏆 ผู้ชนะ: เมื่อพูดถึงการสื่อสาร แม้จะสูสีกันมาก แต่ Google Workspace เฉือนเอาชนะ Microsoft Teams ไปด้วยความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือ
เมื่อเปรียบเทียบกับ Google Workspace, Microsoft Teams โดดเด่นในการจัดระเบียบกลุ่มสำหรับการจัดการโครงการ. แม้ว่า Google Workspace จะมีเครื่องมือเช่น Google Space และ Groups, แต่ทีมและช่องทางของ Microsoft Teams ให้โซลูชันที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลายภายในแพลตฟอร์มเดียว.
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Teams ชนะในด้านการทำงานร่วมกันด้วยความสามารถในการมอบหมายงานและจัดการโครงการได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Teams
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการจัดการประชุมวิดีโอและเสียง
เกี่ยวกับการโฮสต์การประชุมวิดีโอและเสียง Microsoft Teams และ Google Workspace แข่งขันกันอย่างดุเดือด อย่างไรก็ตาม Microsoft Teams มีความจุผู้เข้าร่วมที่มากกว่ามากในราคาที่ต่ำกว่า Google Workspace
🏆 ผู้ชนะ: ผลเสมอกัน เนื่องจากแม้ว่าอินเทอร์เฟซการประชุมของ Google จะเหนือกว่า แต่หากคุณคาดหวังผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคน Teams จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานและเอกสาร
ทั้ง Microsoft Teams และ Google Workspace มีฟังก์ชันการจัดการงานและเอกสารที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม Teams โดดเด่นด้วยแนวทางแบบรวมศูนย์
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Teams คว้ารางวัลด้านการจัดการงานและเอกสารไปครอง ด้วยการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับชุดเครื่องมือ Microsoft 365 มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ในการติดตามงาน ทำงานร่วมกันบนเอกสาร และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย
Google Workspace เทียบกับ Microsoft Teams บน Reddit
เราหันไปหา Reddit เพื่อวัดความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับการถกเถียงระหว่าง Microsoft Teams กับ Google Workspace
MS Teams ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมสำหรับการโทรเสียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการโทรวิดีโออีกด้วย คุณสามารถบันทึกการประชุมวิดีโอของคุณได้ และต่างจาก Google Chat ตรงที่วิดีโอจะถูกบันทึกไว้และสามารถใช้งานได้ในช่องที่บันทึกไว้โดยตรงในเส้นทางการสนทนา
ผู้ใช้รายอื่นชื่นชม Google Workspace สำหรับความสามารถด้านอีเมล การจัดตารางเวลา และการโทรด้วยเสียง:
Gmail ยอดเยี่ยมมาก ตอนนี้ยังมีตัวจัดตารางประชุมให้ด้วย (คล้ายกับ Calendly) Google Meet ก็เหมาะสำหรับการโทรด้วยเสียงเช่นกัน
สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดภายใต้งบประมาณ ผู้ใช้ Reddit แนะนำให้เริ่มต้นด้วย Google Workspace แล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ Teams เมื่อธุรกิจขยายตัว:
เริ่มต้นด้วย Google Workspace และ Slack ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นกว่า (และน่าจะคุ้มค่ากว่า) เมื่อคุณมีพนักงาน 20 คนขึ้นไปและต้องการระบบ IT ที่รวมศูนย์มากขึ้น MS จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ควบคุมวันทำงานของคุณให้เป๊ะด้วยเคล็ดลับการบริหารเวลาที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams และ Google Workspace
Microsoft Teams และ Google Workspace ต่างก็มีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขอแนะนำClickUp
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของบุคคลและองค์กรทุกขนาด
มาดูคุณสมบัติของ ClickUp อย่างละเอียดและเปรียบเทียบกับ Microsoft Teams และ Google Workspace กัน
ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat, Clips และฟีเจอร์อื่น ๆ
ClickUp Chat
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มกับสมาชิกในทีมของคุณ
เครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณ:
- เพิ่มอีโมจิและปฏิกิริยาในการสนทนา
- เพิ่มสมาชิกในการสนทนาและดึงความสนใจของสมาชิกในทีมไปยังงานด้วย @mentions
- ติดตามความคิดเห็นที่ต้องการการดำเนินการด้วยฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นของ ClickUp
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญหรือการอัปเดตใดๆ
- จัดรูปแบบข้อความด้วยเครื่องมือแก้ไขที่สมบูรณ์
- แชร์ลิงก์โครงการ, ไฟล์, และเอกสารได้โดยตรงในแชท
📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
คลิป ClickUp
ClickUp Clipsทำให้การสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและแบ่งปันความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน คุณสามารถฝังและแชร์คลิปได้ทุกที่ใน ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝังมันในบทสนทนาหรือบนกระดานไวท์บอร์ดและแชร์โดยใช้ไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดได้หรือลิงก์สาธารณะกับสมาชิกในทีม
การใช้งานคลิปของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ คุณสามารถแนบคลิปเหล่านี้ไปกับคำอธิบายงานเพื่อเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง และให้ข้อเสนอแนะโดยการเพิ่มความคิดเห็นลงในคลิปได้
ClickUp's One Up #2: การประชุม ClickUp และบันทึกด้วย AI
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือClickUp Meetings ซึ่งช่วยให้คุณจัดการการประชุมได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมต่างๆ มากมาย กำหนดเวลาการประชุม จัดการและติดตามวาระการประชุม (พร้อมรายการตรวจสอบ) และบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การประชุมมักต้องใช้เวลาในการจดบันทึกอย่างยาวนาน แต่ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างClickUp Brain คุณสามารถประหยัดเวลาได้ เครื่องมืออัจฉริยะนี้จะสร้างบันทึกการประชุม วาระการประชุม สรุปงาน งานที่ต้องทำ และการอัปเดตโครงการได้อย่างง่ายดาย—ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ClickUp One Up #3: การจัดการงานและเอกสาร
งานใน ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และจัดการงานสำหรับโครงการใด ๆ ด้วยClickUp Tasks. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้าง, มอบหมาย, และกำหนดเส้นตายสำหรับงานและงานย่อย
- ปรับแต่งงานและติดตามความคืบหน้าด้วยแท็กที่กำหนดเองและระดับความสำคัญ
- เพิ่มบริบทให้กับงานของคุณด้วยไฟล์ ลิงก์ และอื่นๆ
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่
- สร้างภาพงานของคุณโดยเพิ่มงานและงานย่อยลงในหลายรายการ
ClickUp Docs
ClickUp Docsคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเอกสารของทีมคุณ มันช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณ:
- สร้างเอกสารสำหรับโครงการที่หลากหลาย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารเดียวกัน
- จัดรูปแบบเอกสารของคุณด้วยคุณสมบัติการแก้ไขและการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
- แปลงข้อความเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- แชร์ไฟล์และเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
ClickUp: คำตอบสำหรับข้อถกเถียงระหว่าง Microsoft Teams กับ Google Workspace
แรงงานสมัยใหม่ต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ เพื่อประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft Teams และ Google Workspace, ClickUp เป็นแอปครบวงจรที่มอบชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของธุรกิจคุณ ด้วย ClickUp Chat, ClickUp Tasks, และ ClickUp Brain คุณจะได้รับโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสาร, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการของทีมคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของคุณ!