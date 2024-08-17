บล็อก ClickUp
Taskade vs. Notion: เครื่องมือการจัดการโครงการตัวไหนดีกว่า?

Manasi Nair
17 สิงหาคม 2567

เมื่อจัดการโครงการ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก และหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ คุณอาจเคยเจอการเปรียบเทียบระหว่าง 'Taskade กับ Notion'

ทั้งสองสัญญาว่าจะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นอัตโนมัติ, เพิ่มประสิทธิภาพ, และทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. แต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยมเหล่านี้จะเปรียบเทียบกันอย่างไร?

ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานกับทีมระยะไกล จัดระเบียบโครงการส่วนตัว หรือพยายามควบคุมงานของคุณให้อยู่ในระเบียบ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจ ในบทความบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบ Taskade กับ Notion อย่างละเอียดและพิจารณาคุณสมบัติ ข้อจำกัด และอื่นๆ ของทั้งสองอย่าง

มาเริ่มกันเลย!

Taskade คืออะไร?

Taskade
Taskade เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI เพื่อจัดการงานและสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ มันเป็นมากกว่าแอปจดรายการที่ต้องทำ; มันมอบพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกที่ช่วยให้บุคคลและทีมเปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้เป็นระเบียบ

Taskade สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลที่คุณสร้างไอเดีย ทำงานให้เสร็จและอภิปรายงาน รวมถึงทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันผสานการจัดการโครงการ ฟีเจอร์การจดบันทึก และการสื่อสารเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Taskade ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้หลายกลุ่ม ตั้งแต่ฟรีแลนซ์เดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติของ Taskade

Taskade มอบชุดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการโครงการ. คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ:

การจัดการงานที่เข้าใจง่าย

Taskade โดดเด่นในการจัดการงาน โดยมีมุมมองหลากหลายให้เลือกใช้ตามสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะชอบใช้รายการ, กระดาน Kanban หรือแผนผังความคิด Taskade ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ Taskade ยังรองรับการจัดลำดับรายการงานแบบซ้อนกัน ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและมีสมาธิ

การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ Taskade คือความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ลองนึกถึงช่วงระดมความคิดที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกันแก้ไขเอกสาร และแชทแบบเรียลไทม์!

ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนไอเดียอย่างฉับพลันและรับข้อเสนอแนะได้ทันที เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น Taskade ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทั้งในแง่ของเนื้อหาและมุมมอง

Taskade สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
พื้นที่ทำงานแบบรวม

ฟีเจอร์พื้นที่ทำงานแบบรวมของ Taskade ผสานงาน บันทึก และแชทเข้าไว้ด้วยกันในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับระหว่างหลายแอปพลิเคชัน ลดภาระทางความคิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรืออัปเดตสถานะงาน ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันเพื่อให้มีความต่อเนื่องและบริบทสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน

พื้นที่ทำงานแบบรวมของ Taskade
การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม

Taskade สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเว็บ, มือถือ, และแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน, ระหว่างเดินทาง, หรือทำงานจากระยะไกล การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น หมายความว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม

Taskade AI

Taskade AI
ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ของ Taskadeช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล อัตโนมัติงาน สร้างเวิร์กโฟลว์ ค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีเทมเพลตคำสั่งมากกว่า 1,000 แบบให้คุณเลือกใช้ เพื่อให้คุณสามารถทำงานหลายอย่างด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

Notion คืออะไร?

โนชั่น
Notion เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและหลากหลายวัตถุประสงค์ เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานมากมาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำและแพลนเนอร์ส่วนตัว ไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและการจัดการความรู้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเอกสาร ติดตามเป้าหมาย และสร้างเว็บไซต์บน Notion ได้อีกด้วย

ออกแบบมาสำหรับทั้งบุคคลและทีม Notion มุ่งหวังที่จะเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบชีวิตและการทำงานของคุณ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างสูง

คุณสมบัติของ Notion

คุณสมบัติที่หลากหลายของ Notion ทำให้มันโดดเด่นอย่างแท้จริง ความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุมทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกัน

พื้นที่ทำงานของโครงการ

Notion มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งคุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ แสดงความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิ มอบหมายงาน และระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบสปรินต์และติดตามข้อบกพร่องได้

การจัดการโครงการด้วย Notion
ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น

คุณสมบัติฐานข้อมูลของ Notion น่าทึ่งมาก คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างตารางข้อมูลที่มีโครงสร้าง, กระดาน Kanban, และปฏิทินได้ เพียงแค่ลากและวางรายการเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเฉพาะ ฐานข้อมูลยังสามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถกรอง, จัดเรียง, และดูข้อมูลตามเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ได้

ฐานข้อมูล Notion
หน้าปรับแต่งได้

ระบบบล็อกของ Notion ช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่ละหน้าจะมีบล็อกเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง และเนื้อหาฝัง ซึ่งสามารถจัดเรียงและจัดรูปแบบได้ตามความต้องการของคุณ

คุณสามารถสำรวจเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบสำหรับบันทึกการประชุม, ทรัพย์สินการออกแบบ, และเอกสารนำเสนอได้ ในความเป็นจริง ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ, และทีมวิศวกรรมสามารถสร้างวิกิที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานได้

เทมเพลต Notion
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ

Notion สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามได้หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะซิงค์กับ Google Calendar หรือ Google Drive, ฝังการออกแบบจาก Figma, หรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น Slack และ Trello, Notion ทำให้การรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย

การผสานรวม Notion
โนชั่น เอไอ

Notion AIใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา มันช่วยให้คุณระดมความคิดสำหรับโครงการ สร้างเนื้อหาสำหรับอีเมล บล็อก หรือเอกสาร สรุปบันทึกโครงการ ชี้แจงศัพท์เทคนิค ตอบคำถามเฉพาะของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

โนชั่น เอไอ
ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Taskade vs. Notion: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทั้ง Taskade และ Notion มีคุณสมบัติที่คล้ายกันสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน. นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Taskade และ Notion:

คุณสมบัติTaskadeแนวคิด
ฟังก์ชันหลักการจัดการงานและโครงการพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์สำหรับบันทึก งานที่ต้องทำ ฐานข้อมูล และวิกิ
ความสะดวกในการใช้งานใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและแบบโมดูลาร์ พร้อมการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
การจัดการงานการจัดการงานขั้นสูงพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รายการตรวจสอบ และแผนผังความคิดรายการงานพื้นฐาน, กระดานโครงการ, และการมอบหมายงาน
ความร่วมมือการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การมอบหมายงานการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, การแชร์; เหมาะสำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
การปรับแต่งจำกัดเฉพาะการปรับแต่งมุมมองงานและแผนผังความคิดปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงด้วยบล็อกแบบลากและวาง ฐานข้อมูล และกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
ฐานข้อมูลพื้นฐานฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ปรับแต่งได้ และเน้นความสัมพันธ์

นั่นคือพื้นฐาน ตอนนี้เราจะเจาะลึกการเปรียบเทียบระหว่าง Taskade กับ Notion และเลือกผู้ชนะสำหรับแต่ละฟังก์ชัน

1. การจัดการงาน

ฟังก์ชันหลักของ Taskade คือการจัดการงาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเน้นการจัดระเบียบโครงการทำให้มันมีความได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือ Notion คุณจะพบว่าฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานย่อย การพึ่งพา และการติดตามความคืบหน้า มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่า Notion

แม้ว่า Notion จะสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้ แต่จุดแข็งที่แท้จริงของ Notion อยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมโยงงานเข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น บันทึก เอกสาร และฐานข้อมูล สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันซึ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน คุณสมบัติการจัดการงานของ Notion ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเสริมของฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ มากกว่า

🏆 ผู้ชนะ: Taskade สำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ทั้ง Taskade และ Notionรองรับการทำงานร่วมกันในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติหลัก เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงาน อย่างไรก็ตาม Taskade อาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยในด้านคุณสมบัติที่เน้นการทำงานเป็นทีม เนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันมากกว่า

Notion ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของมันอยู่ที่การแชร์หน้าหรือฐานข้อมูลเฉพาะ ซึ่งอาจเหมาะสมกับโครงการบางประเภทมากกว่า

🏆 ผู้ชนะ: Taskade สำหรับการอัปเดตที่ราบรื่นและทันที รวมถึงเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัว

3. ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง

Taskade เป็นแอปที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอที่จะช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวที่เหมาะกับความต้องการของคุณโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกสับสน คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ใช้เทมเพลต และปรับแต่งมุมมองงานได้ แต่แพลตฟอร์มยังคงรักษาระดับความเรียบง่ายที่ช่วยให้คุณไม่หลงทางในตัวเลือกมากมาย

ในทางกลับกัน Notion มอบขอบเขตในการปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง ด้วยระบบที่อิงตามบล็อก คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้แทบทุกอย่าง ตั้งแต่รายการงานง่ายๆ ไปจนถึงแดชบอร์ดโครงการที่ซับซ้อน วิกิ และฐานข้อมูล Notion มีความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามความต้องการของคุณ

🏆 ผู้ชนะ: Notion สำหรับพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Taskade vs. Notion บน Reddit

Reddit มอบข้อมูลเชิงลึกมากมายเมื่อพูดถึงรีวิวจากผู้ใช้และความคิดเห็นของชุมชน

นี่คือตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ใช้ Redditเกี่ยวกับ Taskade เทียบกับ Notion

ผู้ใช้หลายคนชอบ Notion เพราะฐานข้อมูลและเทมเพลตของมัน. ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันพบว่าทำให้ Notion น่าทึ่งคือความสามารถในการดาวน์โหลดเทมเพลตที่ผู้อื่นสร้างขึ้นจากอินเทอร์เน็ต

ในขณะที่ผู้ใช้บางคนยกย่อง Taskade สำหรับคุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน

ดูเหมือนจะเป็นแอปที่เรียบร้อยดี แต่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเน้นไปที่การจัดการสิ่งที่ต้องทำเป็นหลัก หากโครงสร้างนี้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจากแอป ก็เลือกใช้ได้เลย

Taskade ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมระยะไกลเป็นหลัก—และสามารถมองได้ว่าเป็นความผสมผสานระหว่าง Slack, Trello และ Notion

ผู้ใช้บางท่านแนะนำให้ลองใช้ทั้งสองวิธี และเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ลองทั้งสองวิธี แล้วเลือกวิธีที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Taskade เทียบกับ Notion

หากคุณได้สำรวจ Taskade และNotionแล้ว แต่ยังต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงกว่าเดิม ขอแนะนำClickUp นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครันซึ่งยกระดับการจัดการโครงการด้วย AIไปอีกขั้น

จัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
จัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับความสำเร็จของโครงการของคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับทุกความต้องการของคุณ ClickUp ช่วยให้ทีมทุกขนาดวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและงานต่างๆ จากแชท สร้างบันทึกและฐานความรู้ แสดงความคืบหน้าของโครงการ และระดมความคิด

มาดูสามด้านสำคัญที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือก ที่น่าสนใจสำหรับ Taskade และ Notion:

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาและผู้ช่วยที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและผู้ช่วยที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ตอบคำถามของคุณอย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานต่าง ๆเขียนเนื้อหา และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดตามขั้นตอนการทำงานของคุณ ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Taskade และ Notion

ClickUp's Brain
ร่างและตรวจทานบล็อกโพสต์ อีเมล และอื่นๆ ด้วย ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการปฏิทินเนื้อหา ClickUp Brain สามารถช่วยสร้างไอเดียสำหรับบทความบล็อก ร่างโครงร่าง และแม้แต่ตรวจทานงานของคุณ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน เนื่องจากช่วยลดภาระทางความคิดโดยรวม ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

คุณสามารถกำหนดกฎเฉพาะที่กำหนดเองเพื่อดำเนินการอัตโนมัติภายใน ClickUp, มอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, และย้ายรายการระหว่างรายการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ClickUp Brain ยังวิเคราะห์ปริมาณงานของทีมคุณและแนะนำการจัดสรรงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณสมบัตินี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับการจ้องรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นหรือไม่? AI ของ ClickUp จะจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและกำหนดเวลา เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

2. คลิกอัพ ด็อกส์

สร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบและทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Docs
สร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docs โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ความคิดเห็นที่มอบหมายได้ สมุดบันทึกส่วนตัว และคลังเอกสาร นั่นจึงเป็นเหตุผลที่มืออาชีพเลือกใช้ClickUp แทน Notion นี่คือสิ่งที่ทำให้ClickUp Docsแตกต่าง:

  • การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์พร้อมการฝังเนื้อหาแบบอินไลน์: สร้างเอกสารที่น่าสนใจทางสายตาด้วย ClickUp Docs ฝังรูปภาพ วิดีโอ สเปรดชีต และแม้แต่โค้ดสแนปช็อตได้โดยตรงในเอกสารของคุณเพื่อประสบการณ์ข้อมูลที่ราบรื่น
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขเอกสารพร้อมกันกับผู้อื่น สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและหลีกเลี่ยงปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน
แชร์เอกสารของคุณแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณด้วย ClickUp Docs
แชร์เอกสารของคุณแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • การผสานงานเอกสารกับงาน: ยกระดับการทำงานร่วมกันในเอกสารไปอีกขั้นด้วยการผสานงานเข้ากับ Docs อย่างไร้รอยต่อ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการสนทนาได้โดยตรงภายในเอกสารเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

🧠 โปรดทราบ: คุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินของ Notion เท่านั้น ในขณะที่คุณสามารถใช้งานได้ฟรีใน ClickUp

3. งานใน ClickUp

วางแผน, จัดระเบียบ, และร่วมมือกันในโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Tasks
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Tasks

ในขณะที่ Taskade โดดเด่นในการจัดการโครงการอย่างง่ายและ Notion มีฟังก์ชันการจัดการงานพื้นฐานClickUp Tasksมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมหลากหลายสำหรับการจัดระเบียบและดำเนินการงาน:

  • มุมมองรายการหลายแบบ: คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยมุมมองรายการ, บอร์ด (Kanban) และแผนภูมิแกนต์ ปรับแต่งวิธีแสดงงานของคุณและเลือกมุมมองที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด
  • แผนผังความคิด:ClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณระดมความคิด จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และมองเห็นความเชื่อมโยงของโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมอบวิธีการวางแผนโครงการที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วย ClickUp Mind Maps
ทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงด้วย ClickUp Mind Maps
  • ฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง: คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ระดับความสำคัญ จำนวนงบประมาณ) และสถานะที่กำหนดเองสำหรับงานของคุณเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ

นอกจากนี้ ClickUp ยังรองรับกฎการทำงานอัตโนมัติที่สามารถกระตุ้นการดำเนินการตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น การย้ายงานไปยังสถานะใหม่เมื่อเสร็จสมบูรณ์หรือส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดเวลา

ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือน, เปลี่ยนสถานะ, และย้ายไฟล์จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือน, เปลี่ยนสถานะ, และย้ายไฟล์จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้สำหรับทุกประเภทของทีม ประเภทของโครงการ และกระบวนการทำงาน ช่วยจัดระเบียบงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดงานออกเป็นสามหมวดหมู่ ได้แก่ งานที่ต้องดำเนินการ ไอเดีย และงานค้าง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญได้

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มหรือลบคอลัมน์, ปรับแต่งสถานะ, และปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับคุณ. เทมเพลตนี้มีมุมมองต่าง ๆ ให้คุณเลือกใช้เพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณมากที่สุด.

จัดระเบียบความคิด รายการ งาน ฯลฯ ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
จัดระเบียบความคิด รายการ งาน และอื่นๆ ของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้

การค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบของคุณสิ้นสุดลงที่ ClickUp

การเลือกใช้ Taskade หรือ Notion ขึ้นอยู่กับความต้องการและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ แต่ถ้าคุณถามเรา เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณลองใช้ ClickUp

ในขณะที่ Taskade เหมาะสำหรับการจัดการงาน มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือสื่อสารที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน Notion เชื่อมโยงงานกับเอกสาร สร้างฐานความรู้ที่แชร์ได้ และปรับแต่งพื้นที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการคุณสมบัติทั้งหมดนี้ในเครื่องมือเดียว—มันคือ ClickUp

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ผสานรวมการจัดการงาน การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การปรับแต่ง การเชื่อมต่อระบบต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่นๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ClickUp มอบฟีเจอร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณจึงไม่จำเป็นต้องออกจากแพลตฟอร์มเพื่อไปทำงานที่อื่น ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ได้ในแผนการใช้งานฟรีของ ClickUp

ดังนั้น คุณพร้อมที่จะลองใช้ ClickUp หรือยัง?ลงทะเบียนฟรีและค้นพบวิธีที่มันสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการของคุณได้!