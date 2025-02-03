10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในปี 2025

ลองนึกภาพการใช้เวลาอันมีค่าในการรวบรวมรายงานสถานะประจำวันจากแต่ละทีมที่ทำงานในโครงการ รวบรวมข้อมูลนั้น สร้างรายงาน และแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่เหลือเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์เลย
อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบอัตโนมัติ เครื่องมือจะรวบรวมข้อมูล จัดทำสรุป และจัดรูปแบบข้อมูล สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณจึงมีเวลาเพิ่มขึ้นทันทีในการวางแผนโครงการ ระดมความคิด และหารือกับทีม
นี่คือเหตุผลที่ฉันคอยมองหาเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมอยู่เสมอ!
จากเครื่องมือ AI ทั้งหมดที่ฉันได้ทดสอบโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่โดดเด่นออกมา นี่คือรายการเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่รวบรวมจากประสบการณ์ของฉันและการวิจัยอย่างละเอียดโดยทีม ClickUp เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ในทุกสิ่งตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงการจัดการโครงการ IT ที่ซับซ้อน
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที?
ในยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการตัดสินใจ
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับทีม IT ของคุณ:
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ AI สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้วยว่ามีความง่ายในการนำไปใช้งานเพียงใด เครื่องมือ AI บางประเภทสามารถเร่งกระบวนการติดตั้งใช้งานได้ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป ในขณะที่บางประเภทอาจต้องปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ
- ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ลดคุณภาพของประสิทธิภาพ ประเมินสถาปัตยกรรมและคุณสมบัติของเครื่องมือ เช่น การปรับขนาดอัตโนมัติ
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ประเมินเครื่องมือที่ใช้ AI สำหรับคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล. มันสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น HIPAA และ GDPR หรือไม่? แพลตฟอร์มมีการเข้ารหัสแบบครบวงจรในระหว่างการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลหรือไม่? นอกจากนี้ ให้ประเมินคุณสมบัติเช่นการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มีความยืดหยุ่นสำหรับกรณีการใช้งานของคุณหรือไม่ คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ของคุณได้หรือไม่ ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือจะสามารถรองรับความต้องการในอนาคตของธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณได้ และคุณสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในปี 2024
นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉันสำหรับคุณ:
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติงาน IT และการจัดการโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดการ หรือการส่งมอบโครงการไอที ฉันสามารถทำได้ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว ฉันรัก ClickUp ด้วยเหตุผลที่ง่ายมาก: มันทำให้งานของฉันง่ายและราบรื่น
วันของฉันในฐานะผู้จัดการ ITหมุนรอบการจัดการงาน.โซลูชันแบบครบวงจรของ ClickUp สำหรับ IT และ PMOทำให้การจัดการงานและโครงการหลายอย่างเป็นเรื่องง่าย.
ด้วยClickUp Tasks การมอบหมายงานประจำวันหรืองานโครงการที่ซับซ้อนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉันสามารถมอบหมายงานแต่ละชิ้นให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มงานย่อยและฟิลด์ที่กำหนดเอง เชื่อมโยงงาน และกำหนดประเภทของงานได้
ยิ่งไปกว่านั้น มันยอดเยี่ยมมากที่ฉันสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากClickUp Chat ฟีเจอร์นี้ทำให้การสื่อสารของทีมฉันอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ฉันสามารถแชร์การอัปเดต ลิงก์ และทรัพยากรกับทีมทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ฉันยังสามารถใช้ @mentions และความคิดเห็นเพื่อเพิ่มใครก็ตามในการสนทนาและทำให้รายการที่ต้องดำเนินการเดินหน้าต่อไป
ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้ฉันส่งมอบทุกโครงการตรงตามกำหนดเวลา ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นโดยการจัดเตรียมไทม์ไลน์ การประมาณเวลา และรายงานเวลา ทำให้ฉันสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันยังใช้ClickUp Automationsเพื่อสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเองซึ่งทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือน, อีเมล, การส่งแบบฟอร์ม, และการจัดตารางกระบวนการต่าง ๆ
นอกจากนี้แม่แบบ ITของ ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถมาตรฐานเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น นี่คือแม่แบบ ClickUp ที่ฉันชื่นชอบ [ลองใช้แล้ว]:
- เทมเพลต ClickUp ITSMสำหรับการจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหา การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการความรู้ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมของฉันทำงานสอดคล้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงการให้บริการด้านไอที
- คลิกที่เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUpเพื่อจัดการคำขอที่เกี่ยวข้องกับไอทีภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น หากแอปพลิเคชันทำงานช้าลง ผู้ใช้สามารถส่งคำขอผ่านเทมเพลตนี้เพื่อรับการสนับสนุนด้านไอทีอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบตั๋วของลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของตั๋ว และแก้ไขข้อสงสัยด้านไอทีได้ทุกที่ทุกเวลา
- เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUpเป็นที่โปรดปรานของฉันเพราะมันทำให้การจัดการระบบไอทีเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มด้านความปลอดภัย ประสานงานกับทีมต่างๆ ในแผนกต่างๆ ติดตามประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
- เทมเพลตแผนงาน IT ของ ClickUpช่วยติดตามและแบ่งปันข้อมูล จัดลำดับความสำคัญของงาน ประมาณระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการ IT ในแต่ละพ็อด เทมเพลตนี้ช่วยให้แผนงาน IT สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร สร้างความร่วมมือ
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือเครื่องมือ AI ของ ClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain ซึ่งตอบคำถามของฉันได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือค้นหาข้อมูลใน Google อย่างไม่รู้จบ ฉันสามารถถาม ClickUp Brain ได้หลากหลายคำถาม ตั้งแต่เรื่องการสนับสนุนด้าน IT นโยบายภายในไปจนถึงการวางแผนงบประมาณด้าน IT
ClickUp Brain's AI writing assistant สร้างและจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความสำคัญหรือความเร่งด่วน และยังสามารถเสนอแนะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้อีกด้วย มันสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เอกสาร IT และรายละเอียดโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างเนื้อหา เช่นเอกสารวางแผนความจุITสำหรับการจัดการการดำเนินงาน IT ฉันพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp Brain ฉันอธิบายแต่ละกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และ AI จะสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ ส่วนที่ดีที่สุดคือ—ฉันได้รับการอัปเดตงาน IT อัตโนมัติในรูปแบบที่หลากหลาย: ปฏิทิน, กระดาน, รายการ, หรือตาราง
นอกจากนี้ เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น เอกสารการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การทดสอบการกู้คืนจากภัยพิบัติ กรอบการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอื่นๆ ช่วยเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: สร้างรายการงานพร้อมบันทึกงานและงานย่อย เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง กำหนดประเภทงานเพื่อวางแผนและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน
- การดำเนินงานและการจัดการโครงการ: สร้างวิกิและเอกสาร แก้ไข ทำงานร่วมกับทีม และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อดำเนินการตามแนวคิดได้อย่างง่ายดาย
- การมองเห็นที่ดีขึ้น: ติดตามการพึ่งพา ตั้งและจัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนไทม์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- ความสามารถของ CRM: ปรับปรุงกระบวนการ IT ให้มีประสิทธิภาพ, ติดตามการติดต่อสื่อสาร, และจัดระเบียบงานในแพลตฟอร์มเดียวโดยใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp CRM
- รายงานแบบเรียลไทม์: สร้างรายงาน IT ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ ใครรับผิดชอบงานอะไร และมีปริมาณงานของแต่ละคนเป็นอย่างไร
- เครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI: ส่งมอบโครงการตรงเวลาด้วยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ การตั้งประมาณการ และการดูรายงานเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- งานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาของโครงการอาจสร้างความสับสนได้
- การทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายอาจดูน่ากังวลในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Darktrace: เหมาะที่สุดสำหรับการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์
Darktrace เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อลดความเสี่ยงทางไซเบอร์และป้องกันการคุกคาม เครื่องมือ AI นี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีตรวจสอบและปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วทั้งระบบนิเวศ
ฉันชอบฟีเจอร์ AI ของ Darktrace เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ผู้วิเคราะห์ด้านไอทีสามารถตรวจจับผู้ไม่ประสงค์ดีภายในองค์กรได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงป้องกันผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการโจมตีทางไซเบอร์ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร
คุณสมบัติเด่นของ Darktrace
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจจับ กำจัด และตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้วยระบบภูมิคุ้มกันองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ดำเนินการตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ด้วยโซลูชันการตอบสนองอัตโนมัติ
- ดูภัยคุกคามที่ระบุและรับคำแนะนำด้วยเครื่องมือแสดงภาพภัยคุกคาม
ข้อจำกัดของ Darktrace
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างดี
- เครื่องมืออาจสร้างการแจ้งเตือนผิดพลาดที่บ่งชี้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่มีอันตราย
ราคาของ Darktrace
- ขนาดเล็ก: $30,000 [แบนด์วิดท์เฉลี่ยสูงสุด 300 Mbps, โฮสต์ 200 รายการ]
- ระดับกลาง: $60,000 [แบนด์วิดท์เฉลี่ยสูงสุด 2 Gbps, โฮสต์ 1,000 รายการ]
- ขนาดใหญ่: $100,000 [แบนด์วิดท์เฉลี่ยสูงสุด 5 Gbps, โฮสต์ 10,000 รายการ]
คะแนนและรีวิวของ Darktrace
- G2: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Rasa: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบอท AI แบบกำหนดเอง
Rasa เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจของคุณ มีเครื่องยนต์ AI ที่ล้ำสมัยและอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้การสร้างบอทเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ด้วยเทคโนโลยี AI ของ Rasa คุณสามารถปรับแต่งบอทสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน, แก้ไขปัญหาของลูกค้า, ส่งการแจ้งเตือนส่วนตัวสำหรับวันครบกำหนด, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Rasa
- สร้างแชทบอท AI และผู้ช่วยสนทนาแบบกำหนดเองที่ไม่เหมือนใคร พร้อมควบคุมข้อมูล, รูปลักษณ์, และคุณสมบัติได้อย่างสมบูรณ์
- ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- รองรับปริมาณผู้ใช้และการสนทนาจำนวนมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้วยการออกแบบที่สามารถปรับขนาดได้
ข้อจำกัดของรส
- เครื่องมือนี้มีการนำทางที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- มันไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลอง LLM; มันต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
ราคารส
- รุ่นสำหรับนักพัฒนา: เริ่มต้นฟรี
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $35,000
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวรสชาติ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. GitHub Copilot: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
GitHub Copilot เป็นเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนาที่ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วขึ้น โดยอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ความสอดคล้องของโค้ด การออกแบบฟีเจอร์ใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI GPT-3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการเสนอคำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์และทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เช่น โค้ดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ GitHub Copilot
- ตรวจจับรูปแบบ LLM ที่มีความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ด, คุณภาพของโค้ด, และความปลอดภัยด้วยระบบการป้องกันช่องโหว่
- ด้วยโมเดล AI ขั้นสูงของเรา คุณสามารถรับคำตอบสำหรับทุกคำถามของคุณได้—ตั้งแต่คำถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทั่วไปไปจนถึงคำถามเฉพาะเกี่ยวกับโค้ดเบสผ่านแชท Copilot
- ยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดของคุณและปรับปรุงคุณภาพโค้ดด้วยคำแนะนำและเติมโค้ดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- บางครั้ง AI ไม่เข้าใจคำสั่งอย่างชัดเจน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ซ้ำกัน
- บางครั้ง เครื่องมืออาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจจำเป็นต้องมีการกระตุ้นตามลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ราคา GitHub Copilot
- ผู้ช่วยส่วนบุคคล: $10 ต่อเดือน
- Copilot Business: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Copilot Enterprise: $39 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. CrowdStrike Falcon: เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
CrowdStrike Falconเป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีที่ใช้เวิร์กโฟลว์GenAI ดั้งเดิมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มนี้คือ Charlotte AI ซึ่งสามารถตอบคำถามและช่วยให้คุณดำเนินการที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการอัปเดตเครื่องจักร
CrowdStrike Falcon เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งรวมความปลอดภัยและไอทีไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และมอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยความเร็วระดับเครื่องจักร
คุณสมบัติสำคัญของ CrowdStrike Falcon
- ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามบนคลาวด์จากแพลตฟอร์มเดียวด้วยความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร
- ระบุผู้ไม่ประสงค์ดีและควบคุมเหตุการณ์ด้วยการสืบสวนภัยคุกคามที่นำโดยข้อมูลข่าวกรองเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต
- ทำให้การสแกนสคริปต์ IaC เป็นอัตโนมัติในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบด้วยการผสานรวมกับ CI/CD pipeline
ข้อจำกัดของ CrowdStrike Falcon
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีความซับซ้อน
ราคาของ CrowdStrike Falcon
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ฟอลคอน โก: $4.99/อุปกรณ์/เดือน
- Falcon Pro: $8. 33/อุปกรณ์/เดือน
สำหรับองค์กรธุรกิจ
- Falcon Pro: $99. 99/อุปกรณ์ต่อปี
- ฟอลคอน เอ็นเตอร์ไพรส์: $184.99 ต่ออุปกรณ์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ CrowdStrike Falcon
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Freshservice: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวม
Freshservice โดย Freshworks เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ช่วยอัตโนมัติการดำเนินงานด้าน ITเครื่องมือ AIนี้มี AI ในตัวและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยให้คุณทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นระบบและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
ด้วยคุณสมบัติการจัดการบริการของ Freshservice และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ คุณประหยัดเวลาได้ด้วยการอัตโนมัติการสอบถามที่เกิดซ้ำ สร้างระบบให้บริการตนเองสำหรับลูกค้า และมอบการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้จัดการ, ตัวแทน, และสมาชิกทีมอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Freshservice
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของหลายช่องทาง เช่น ข้อความ, ตั๋ว, และอีเมล
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายเหตุการณ์ สร้างสรุปกรณี วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำด้วย AI
- ดำเนินโครงการในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเป้าหมายและภาระงานด้านไอทีติดตามความคืบหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ข้อจำกัดของ Freshservice
- ขาดคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การจัดการเวอร์ชัน การจัดรูปแบบขั้นสูง การสำรองและกู้คืนข้อมูล เป็นต้น
- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลมีจำกัด มีให้เฉพาะในสามหมวดหมู่เท่านั้น: เหตุการณ์, การเปลี่ยนแปลง, และสินทรัพย์
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโต: 59 ดอลลาร์/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $115 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- องค์กรธุรกิจ: $145/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน
คะแนนและรีวิว Freshservice
- G2: 4. 6 จาก 5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (500+ รีวิว)
7. Tabnine: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการเขียนโค้ด
Tabnineคือผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยสร้างโค้ดคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับนักพัฒนา โดยอัตโนมัติงานเขียนโค้ดที่ซ้ำซาก แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การอธิบายโค้ด การสร้างโค้ด การทดสอบโค้ด ไปจนถึงการสร้างเอกสาร การแก้ไขข้อบกพร่อง และการพัฒนาแอปพลิเคชัน มันเข้าใจวิธีการเขียนโค้ดของแต่ละคนและแนะนำการเติมเต็มให้ตรงกับความชอบในการเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ Tabnine
- รับคำแนะนำที่เข้าใจบริบทจากปัญญาประดิษฐ์ตามสไตล์และรูปแบบการเขียนโค้ดของคุณ
- สร้างโมเดล AI ที่ปรับแต่งเองโดยฝึกฝนจากโค้ดของคุณ
- ได้รับประโยชน์จากการไม่เก็บโค้ดเลย พร้อมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Tabnine
- เฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้นที่รวมคำแนะนำการเติมเต็มโค้ดทั้งบรรทัดและฟังก์ชัน
- คำแนะนำจาก AI ไม่ได้มีคุณค่าเสมอไป และบางครั้ง คำแนะนำที่ระบบเติมข้อความอัตโนมัติก็อาจไม่ถูกต้อง
ราคาของ Tabnine
- พื้นฐาน: $0
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน [ฟรี 90 วัน]
- องค์กรธุรกิจ: $39/ผู้ใช้/เดือน [เรียกเก็บเงินรายปี]
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 2 จาก 5 (40 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. มิสต์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเครือข่ายและการตรวจสอบ
Mist โดย Juniper Networks เป็นเครื่องมือ AI ที่หลากหลายสำหรับการจัดการและตรวจสอบเครือข่าย มันเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเครือข่ายและประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การแจ้งเตือนเชิงรุก และกระบวนการช่วยเหลือทางเทคนิค
เครือข่ายไร้สายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สนับสนุนองค์กรเทคโนโลยีในการปรับปรุงระบบการจัดเตรียม การตรวจสอบ และการแจ้งเตือน Marvis ผู้ช่วย AI ของ Mist ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาในโดเมน LAN ไร้สายและ SD-WAN Marvis ช่วยให้เครือข่ายทำงานได้อย่างราบรื่นโดยแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
คุณสมบัติสำคัญที่พลาด
- อำนวยความสะดวกให้ทีมแก้ไขปัญหา, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง, และแก้ไขปัญหาด้วย Marvis— ผู้ช่วยเครือข่ายเสมือนของ Mist
- แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำเชิงคาดการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้และประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง
ข้อจำกัดของหมอก
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยเริ่มต้นการวิเคราะห์แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
- ซอฟต์แวร์นี้มีราคาแพง มีทางเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi พื้นฐานและความต้องการด้านความปลอดภัย
การตั้งราคาแบบหมอก (Mist pricing)
- ไม่มีให้บริการบนเว็บไซต์
การจัดอันดับและรีวิวหมอก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: NA
9. Rubrik: เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
Rubrik เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล มันทำงานอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรองข้อมูล การกู้คืน และการปกป้องข้อมูลในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการสำรองข้อมูลของเครื่องเสมือน, เซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพ, และศูนย์ข้อมูลทั้งหมด, ทำให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้จากทุกที่. เครื่องมือนี้ยังให้บริการการติดตามสินทรัพย์,การจัดการสินทรัพย์,การวิเคราะห์ข้อมูล,การกำกับดูแลระบบไอที, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้ามคลาวด์และศูนย์ข้อมูล.
คุณสมบัติเด่นของ Rubrik
- สำรองข้อมูลสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์มแบบรวม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์เพื่อให้ความสนใจกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญสูง และกู้คืนข้อมูลที่จำเป็นด้วยโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ระบุและแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจจับความผิดปกติขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Rubrik
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานมีจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ารูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับทุกฟีเจอร์มีความซับซ้อนมาก เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่รวมอยู่ในการซื้อพื้นฐาน
ราคาของ Rubrik
- ไม่มีให้บริการบนเว็บไซต์
คะแนนและรีวิวของ Rubrik
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. AppDynamics: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
AppDynamics โดย Cisco เป็นแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบครบวงจรที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยติดตาม วิเคราะห์ กำหนดค่า และแก้ไขปัญหาการดำเนินการของโค้ดด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริทึม AI
ด้วยเอเจนต์และคอนโทรลเลอร์ของ AppDynamics ฉันมีการมองเห็นในระดับโค้ดของเอเจนต์ไดนามิกส์และคอนโทรลเลอร์ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นโค้ดของแอปพลิเคชันได้พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยอัตโนมัติการรวบรวมเมตริกสำหรับการแก้ไขปัญหา ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติหลักของ AppDynamics
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน พฤติกรรม และเวลาการทำงานของโค้ดแอปด้วย Smart AppDynamics
- มองเห็นประสิทธิภาพด้วยการค้นพบอัตโนมัติของคำขอการจราจรและการสร้างแผนที่โทโพโลยีโดยใช้ AI
- แก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ลูกค้าจะสังเกตเห็นด้วยการตรวจจับความผิดปกติและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ปรับใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วโดยการผสานรวมกับ CI/CD pipelines และแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ AppDynamics
- AppDynamics มีการตั้งค่าที่ซับซ้อน; ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- การอัปเกรดตัวแทนของแพลตฟอร์มเป็นแบบแมนนวล ไม่มีคุณสมบัติการอัปเกรดทางอากาศจากตัวควบคุม
ราคาของ AppDynamics
- ฉบับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- พรีเมียมเอดิชั่น: $33/เดือน ต่อคอร์ CPU
- รุ่นองค์กร: $50/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- Enterprise Edition สำหรับโซลูชัน SAP®: $95/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- การตรวจสอบผู้ใช้จริง: $0.06/เดือน ต่อ 1,000 โทเค็น
- แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยของ Cisco: $13.75 ต่อเดือนต่อคอร์ CPU
คะแนนและรีวิวของ AppDynamics
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
บริหารจัดการโครงการไอทีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ในขณะที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ รับประกันความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยสร้างผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งได้ และจัดการการสนับสนุนด้าน IT เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp จะช่วยให้คุณส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตั้งแต่การสร้างงานแต่ละรายการ การตั้งเป้าหมาย การจัดการปริมาณงาน และการรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการอัตโนมัติงานด้านไอที ClickUp ช่วยให้โครงการของคุณง่ายขึ้นในทุกขั้นตอน
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมไอทีของคุณ!