เครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด: ฉบับปี 2025

เคยรู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ใต้รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบไหม? เหมือนว่าคุณยุ่งมาทั้งวัน แต่พอถึงหกโมงเย็น คุณก็ยังไม่ได้ทำเรื่องสำคัญเลย?
ฉันเคย! ในฐานะคนที่ต้องจัดการหลายงาน การประชุม และงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง ฉันรู้ดีถึงความท้าทายของการบริหารเวลา
ตัวติดตามเวลาแบบปกติดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรมากนัก โดยเฉพาะเมื่อฉันละเลยที่จะบันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจที่จะหาทางแก้ไข ฉันจึงหันไปพึ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทีมของฉันและฉันได้สำรวจและทดสอบเครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI หลายตัว โดยหวังว่าจะพบเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาของฉันได้
ฉันยินดีที่จะแบ่งปันรายการของฉันกับคุณ! เครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI ทั้ง 10 รายการด้านล่างนี้โดดเด่นกว่าที่อื่นและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบ จัดการงาน และรักษาความรู้สึกควบคุมเวลาของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI?
การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์ได้สร้างเครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาที่มีค่า แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายในตลาด คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอะไรดีที่สุด?
จากการวิจัยของฉัน ฉันตระหนักว่าพวกเราส่วนใหญ่มองหาคุณสมบัติสำคัญบางอย่างในเครื่องมือจัดการเวลา AI:
- ความง่ายในการใช้งาน: เลือกสิ่งที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนเครื่องมือ AIที่ใช้งานง่ายจะช่วยประหยัดเวลาและลดความหงุดหงิด โดยไม่ต้องมีการเริ่มต้นที่ยุ่งยาก
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เลือกใช้แอปจัดการเวลาด้วย AI ที่สามารถซิงค์กับระบบบริหารโครงการที่คุณใช้อยู่ได้ จะช่วยให้คุณปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความจำเป็นในการสลับแอปไปมาอยู่ตลอดเวลา
- ระบบอัตโนมัติ: เพิ่มเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการความลึกซึ้งมากขึ้นโดยใช้AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการงานประจำเช่น การนัดหมายและการแจ้งเตือน ค้นหาแอปจัดการเวลาที่ใช้ AI ซึ่งสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
- การปรับแต่ง: ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะกระบวนการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เครื่องมือที่ดีควรให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และลำดับความสำคัญของงานได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับข้อจำกัดด้านเวลา
- การวิเคราะห์และรายงาน: เรียนรู้ว่าคุณใช้เวลาของคุณไปที่ไหนอย่างชัดเจน ซอฟต์แวร์จัดการเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุดจะให้รายงานที่เน้นจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและแนะนำการปรับปรุง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการจัดการเวลาโครงการการมอบหมายงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและสื่อสารผ่านเครื่องมือจัดการเวลา AI ของคุณ
- ความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลของคุณ. ให้เลือกใช้เครื่องมือที่มีมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเสมอ เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเป็นความลับ
เคล็ดลับมืออาชีพ: ฉันพึ่งพาเคล็ดลับการจัดการเวลาที่ใช้งานได้จริงเหล่านี้อย่างมากในวันที่งานดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด และฉันต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลองดูสิ!
10 เครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะบรรลุเป้าหมายประจำวันหรือเป้าหมายประจำสัปดาห์ หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงเมื่อสิ้นสุดวันเหล่านั้น สำหรับความรู้สึกถึงความสำเร็จที่แท้จริง คุณต้องรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพ รู้สึกว่าใช้ประโยชน์จากวันของคุณอย่างเต็มที่ สิ่งนี้สรุปได้ว่าต้องใช้กลยุทธ์การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือจัดการเวลาด้วย AI เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการเดินทางของคุณ—ช่วยอัตโนมัติ วิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือเครื่องมือ AI ที่ฉันชื่นชอบเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาด้วย AI)
การจัดการเวลาของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งฉันใช้อย่างกว้างขวาง คุณสมบัติที่ทรงพลังช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามุมมองของ ClickUpมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ฉันมีมุมมองและตัวกรองที่หลากหลายในการดูตารางงานของฉัน
มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้ฉันคาดการณ์อัตราการเสร็จสิ้นงานได้ล่วงหน้า ทำให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของงานที่เกี่ยวข้องกับฉันได้ มุมมองปฏิทินยังช่วยให้ฉันสามารถลากและวางวันที่และจัดเรียงใหม่ได้ทันทีเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้มากขึ้น โดยช่วยให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกเวลาทำงานด้วยตัวเอง และทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับงานของฉันได้เต็มที่ ฉันพึ่งพาการแจ้งเตือนตามเวลาของพวกเขาเพื่อให้ฉันสามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทบทวนและกรองรายการของฉันช่วยให้ฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้เวลาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคืออะไร? คำตอบอยู่ที่ห้องสมุดที่กว้างขวางของเทมเพลตการจัดการเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ลองดูเทมเพลตที่ฉันใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการเวลาของฉันอย่างมีประสิทธิภาพ:
แบบแผนตารางการจัดการเวลา
การใช้เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมืออาชีพเช่นตัวฉันเองที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบมากมายในแต่ละวัน มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ฉันใช้เป็นประจำในการวางแผน เพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่สำคัญและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญ
เทมเพลตเริ่มต้นด้วยมุมมองรายการในพื้นที่ทำงานของฉัน พร้อมด้วยมุมมองโครงการที่แตกต่างกันสามแบบที่ช่วยให้ฉันจัดการงานได้จากทุกมุมมองฟีลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ฉันเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์และจัดหมวดหมู่แต่ละงานตามวันหรือประเภทกิจกรรม
นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานรวมเครื่องมือจัดการงาน เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการแจ้งเตือนทางอีเมล แนวทางนี้ช่วยลดความเครียดผ่านการจัดการที่ดีขึ้น ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นพลังงานทางจิตใจไปที่งานที่สำคัญได้
แผ่นบันทึกการจัดการเวลาส่วนตัว
ต้องการลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาหรือไม่? แม่แบบClickUp Personal Time Management Sheetคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ! ฉันใช้เครื่องมือนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, พัฒนาทักษะการจัดการเวลา, และปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของฉันให้ดีที่สุด
มุมมองบอร์ดของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ มันให้บันทึกกิจกรรมที่ครอบคลุม รายละเอียดเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และช่วยนำทางฉันไปสู่ความสำเร็จ
แม่แบบกำหนดการการพัฒนา
แม่แบบกำหนดการพัฒนากิจกรรมโดย ClickUpคือเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการบริหารและวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ มันจัดการกับความซับซ้อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงจุด พร้อมมอบกรอบเวลาที่ชัดเจนและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วน
ฉันดูแลโครงการที่มีรายการงานและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น มุมมองไทม์ไลน์ กระดานคัมบังหรือมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถคาดการณ์จุดติดขัด ติดตามความคืบหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
แบบฟอร์มตารางกะพนักงาน
การจัดการเวลาส่วนตัวและเวลาทำงานของคุณนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่แล้วทีมของคุณล่ะ? นั่นคือจุดที่เทมเพลตตารางเวลาพนักงานของ ClickUpเข้ามาช่วย! การจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการจัดตารางเวลาที่มีโครงสร้างและอัตโนมัติ และเทมเพลตนี้มอบสิ่งนั้นให้คุณ
ลองนึกภาพการดูแลต้นทุนแรงงาน อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และบทบาทของทีมทั้งหมดได้ในพริบตา ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้ถึงหกช่อง ฉันจึงสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีรูปแบบมุมมองแบบไดนามิกถึงเจ็ดแบบ รวมถึงปฏิทินอัจฉริยะรายสัปดาห์ ที่ช่วยให้การจัดการงานและโครงการเป็นเรื่องง่าย
มุมมองที่หลากหลายของ ClickUp, ระบบติดตามเวลาที่แข็งแกร่ง, และเทมเพลตที่หลากหลายทำให้เหมาะสำหรับการจัดการเวลาอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, ผมสามารถยืนยันได้ว่าความสามารถของ AI ของมันไม่มีใครเทียบได้.
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับคำแนะนำงานให้เข้ากับตารางเวลาและบริบทของฉัน ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันอยู่บ้าน มันจะแนะนำเป้าหมายส่วนตัว เช่น การอ่านหนังสือหรือการทำสมาธิ ในขณะที่ที่ทำงาน มันจะกระตุ้นให้ฉันทำงาน เช่น การเตรียมการประชุมหรือร่างข้อเสนอโครงการ
การช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดนี้ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและติดตามเวลาบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือ Chrome โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp
- ใช้ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp เพื่อเริ่มและหยุดการติดตามเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ สลับระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งรายการเวลาด้วยการแก้ไขด้วยตนเอง ระบุช่วงวันที่และแก้ไขบันทึกที่มีอยู่ตามต้องการ
- จดบันทึกไอเดียหรือภารกิจต่าง ๆ ขณะเดินทางในClickUp Notepad หรือเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสำหรับการบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- แยกแยะและจัดประเภทชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับบริการที่ให้ไป
- ระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการจัดเรียงงานตามเวลาที่ติดตาม
- ผสานการทำงานกับแอปจัดการเวลาอื่น ๆ เพื่อรวมข้อมูลเวลาที่ติดตามไว้ในที่เดียว
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ละเอียด แสดงเวลาที่ติดตามไว้ตามช่วงวันที่ วันที่เฉพาะเจาะจง งาน หรือสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่ทุกมุมมองของ ClickUp เช่น มุมมองแบบฟอร์ม ที่มีให้บริการบนแอปมือถือในขณะนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ)
ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องลงเวลาทำงานสำหรับทุกงานและโครงการด้วยตนเอง นั่นคือสิ่งที่ Timely มอบให้—ประสบการณ์การติดตามเวลาที่ราบรื่นและอัตโนมัติ
เมื่อฉันใช้ Timely ฉันประทับใจกับความสามารถในการจับทุกวินาทีของการทำงานของฉันในหลากหลายงาน โครงการ และแอปพลิเคชันต่างๆ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างแม่นยำ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับงานของฉันได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- จัดหมวดหมู่ผลงานที่บันทึกไว้เป็นโครงการโดยอัตโนมัติผ่าน AI
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน
- เพิ่มศักยภาพผ่านการทำงานร่วมกับเครื่องมือบริหารโครงการอื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อ
- ซิงค์กับปฏิทินของคุณเพื่อดูกิจกรรมที่กำหนดไว้พร้อมกับเวลาที่ติดตาม
- เชิญสมาชิกทีม สร้างโปรเจ็กต์ร่วมกัน และติดตามการใช้เวลาของทีม
ข้อจำกัดด้านเวลา
- อาจมีราคาแพงกว่าแอปจัดการเวลาด้วย AI อื่น ๆ
- อาจใช้เวลาในการตั้งค่าและทำความเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมด
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
3. การเรียกคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับตารางเวลาให้เหมาะสม)
Reclaim เป็นแอปจัดตารางเวลาอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดการปฏิทินอัจฉริยะหลายรายการภายในหน้าต่างเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการจัดการกำหนดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
มันยอดเยี่ยมสำหรับการบาลานซ์งาน, การประชุม, และเวลาส่วนตัว. เครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณอยู่ในความควบคุมของหน้าที่การงาน และบรรลุเป้าหมายการจัดการเวลาของคุณได้โดยไม่รู้สึกถูกกดดัน.
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้คำแนะนำอัจฉริยะในการจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และความต้องการ
- กำหนดเวลาการทำงานซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์นิสัย
- ปรับแต่งมุมมองเพื่อจัดการปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน
- ใช้ประโยชน์จากการควบคุมปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI เพื่อปกป้องทีมของคุณจากการทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ
เรียกคืนข้อจำกัด
- การตั้งค่าคุณสมบัติของนิสัยมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวกับบางฟีเจอร์การผสานรวม
คืนราคา
- Lite: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ ไม่สามารถใช้งานได้ในแผนรายเดือน
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
4. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับให้เหมาะสมกับปฏิทิน)
Clockwise ปรับปรุงการจัดตารางเวลาทำงานประจำสัปดาห์ด้วยฟีเจอร์ AI ที่เน้นการกำหนดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการประชุม ฉันชื่นชมความสามารถของ Clockwise ในการทำให้ตารางเวลาเป็นระเบียบและสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะผู้ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ผมเชื่อว่าแอปจัดการเวลาด้วย AI นี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณกับสมาชิกในทีมได้ การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Google Calendar และ Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- ปรับเวลาการประชุม ป้องกันความขัดแย้ง และรับประกันการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดในปฏิทินของทีม
- ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างช่วงเวลาที่ทุ่มเทให้กับการทำงานโดยไม่มีการรบกวน ซึ่งช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะโฟลว์ ส่งผลให้ทำงานได้ดีขึ้นตลอดทั้งวัน
- รับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแบนด์วิดท์และความพร้อมใช้งานของทีม การมองเห็นนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- ความยากลำบากในการผสานระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมืออย่าง Salesforce
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน และผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความท้าทายในการลบกิจกรรมในปฏิทิน
- คุณสมบัติเช่นเวลาโฟกัสและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทีมไม่มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคาตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับการเริ่มต้น
- ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน)
ผู้ใช้ Motion มักพูดถึงแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการโครงการและการสื่อสาร มันทำได้ดีในการผสมผสานการติดตามงานที่ใช้งานง่ายเข้ากับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ดังนั้นฉันจึงสามารถใช้มันได้จากทุกที่ ความสามารถในการปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีมและทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของการเคลื่อนไหว
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดหมวดหมู่ภารกิจผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Motion
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นกับสมาชิกในทีมผ่านการแชทและการแชร์ไฟล์แบบบูรณาการ
- ปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน, กำหนดเวลา, และการมีส่วนร่วมของทีม
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการแก้ไขปัญหา
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $34/เดือน
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1 จาก 5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการรายงาน)
Toggl Track เป็นหนึ่งในแอปติดตามเวลาที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและฟีเจอร์ที่ทรงพลังช่วยให้ฉันสามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำสมบูรณ์แบบในทุกโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วย Toggl Track คุณสามารถสร้างงาน รายงานรายละเอียด และผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ เหมาะสำหรับการจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามโครงการอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- เข้าถึงการติดตามเวลาทำงานและรายงานได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- จัดระเบียบงานด้วยแท็กและหมวดหมู่โครงการที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro และการตรวจจับการไม่ใช้งานเพื่อรักษาสมาธิและวินัยในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติขั้นสูง
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงบางอย่างอาจมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: ฟีเจอร์การติดตามเวลาพื้นฐาน
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีบริการกำหนดราคาพิเศษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
7. Todoist (ดีที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ)
Todoist นำเสนอแดชบอร์ดที่เรียบง่ายสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงาน การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดการงานประจำวัน
ฉันประทับใจในความเรียบง่ายและความหลากหลายของ Todoist ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในแอป AI นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างลงตัว มอบโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- สร้าง, ติดป้ายกำกับ, และมอบหมายงานด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
- กำหนดระดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นงานเร่งด่วนและกำหนดเวลา
- เริ่มต้นอย่างได้เปรียบด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการประจำวัน เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่างาน
- แชร์งานและโครงการกับสมาชิกในทีม เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้คุณทำงานตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Todoist
- องค์ประกอบขั้นสูง เช่น การพึ่งพาของงานและการรายงานรายละเอียด จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียม
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
8. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)
RescueTime เปรียบเสมือนมีโค้ชด้านประสิทธิภาพส่วนตัวอยู่ในอุปกรณ์ของฉัน มันทำงานอยู่เบื้องหลัง ติดตามเวลาที่ใช้และปรับแต่งนิสัยดิจิทัลของฉันให้เหมาะสม ฉันชอบมากที่แดชบอร์ดของ RescueTime แสดงรายละเอียดชีวิตดิจิทัลของฉันได้อย่างชัดเจน
รายงานที่มีรายละเอียดช่วยให้ฉันเข้าใจการใช้เวลาของฉันและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เช่น หากฉันใช้เวลามากเกินไปบนโซเชียลมีเดีย! การเห็นว่าแอปใดที่ดึงความสนใจของฉันไปช่วยให้ฉันปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการบรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน และการใช้เวลา
- บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิระหว่างช่วงเวลาทำงานที่ต้องการความตั้งใจ
- ตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานและรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณบรรลุหรือเกินเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับอินเทอร์เฟซและทำความเข้าใจกับคุณสมบัติทั้งหมด
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ราคาของ RescueTime
- ไลท์: เครื่องมือติดตามเวลาพื้นฐานโดยไม่มีการบล็อกการรบกวน
- บุคคล: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $72. 00/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1 จาก 5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
9. ปฏิทิน AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทินอย่างชาญฉลาด)
หากวันของคุณเต็มไปด้วยการนัดหมายและปฏิทินของคุณดูเหมือนเกมเตตริส Calendar AI จาก Sync. aiคือแอปจัดการเวลาที่คุณควรพิจารณา ด้วยคุณสมบัติที่ล้ำสมัย เครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพนี้จะทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ปล่อยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ความสามารถในการจัดตารางเวลาอัตโนมัติที่ล้ำสมัยของมันทำให้มั่นใจว่าการประชุมทุกครั้งมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ปฏิทิน
- ทำให้ทุกการประชุมมีคุณค่าด้วยการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดที่ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงจากปฏิทินของคุณ
- รับการแจ้งเตือนและการเตือนความจำอย่างทันท่วงทีเพื่อให้คุณดำเนินตามตารางเวลาได้อย่างราบรื่น
- เพิ่มบันทึกส่วนตัวในปฏิทินของคุณสำหรับคุณเท่านั้น
ข้อจำกัดของ AI ปฏิทิน
- สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะบน Play Store หรือ App Store เท่านั้น
- การออกแบบและฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ปัญหาการซิงค์และการผสานข้อมูลเป็นครั้งคราว
ราคาของ AI ปฏิทิน
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว AI ปฏิทิน
- G2: NA
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
10. เทรเวอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอัตโนมัติ)
เทรเวอร์อยู่ในรายการนี้เพราะด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ซ้ำซาก สามารถติดตามความคืบหน้า และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันภายในทีมของฉัน
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางและฟีเจอร์การจัดสรรเวลาของ Trevor ทำให้การกำหนดตารางงานและงานส่วนตัวของฉันเป็นเรื่องง่ายมากในเวลาจริง คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่แผนการเดินทางไปจนถึงงานที่ค้างอยู่
คุณสมบัติเด่นของเทรเวอร์
- มอบหมายงานตามปริมาณงานและการตั้งค่าความสำคัญ
- ติดตามความคืบหน้าของงานได้ทันทีและรับการอัปเดตสถานะการเสร็จสิ้น
- ซิงค์กับ Microsoft Outlook และ Google Calendar เพื่อการกำหนดเวลาแบบรวม
- จัดตารางงานใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย เพื่อปรับให้สอดคล้องกับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
- ปรับแต่งแม่แบบงานและบอร์ดโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมและกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของเทรเวอร์
- การปรับแต่งกระบวนการทำงานและการผสานระบบอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น
- แผนพื้นฐานไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการรายงานแบบกำหนดเองและการวิเคราะห์
ราคาของเทรเวอร์
- แผนฟรี
- ข้อดี: $36 ต่อปีต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเทรเวอร์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
พร้อมที่จะเชี่ยวชาญการบริหารเวลาหรือไม่? ให้ ClickUp ช่วยคุณ
เวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของคุณได้ ในฐานะคนที่มองหาวิธีเพิ่มเวลาในแต่ละวันอยู่เสมอ ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าการรวบรวมเครื่องมือจัดการเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIที่ดีที่สุดของฉันจะเป็นประโยชน์
เครื่องมือ AI หนึ่งที่โดดเด่นเหนือกว่าใครคือ ClickUp. มันสามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว มอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเช่น การจัดการโครงการ, การติดตามเวลา, การร่วมมือในทีม, และการตั้งเป้าหมาย—ทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น ๆ อีก. หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเวลาของคุณ ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว.
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้นำทีม ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ เพื่อให้ทุกนาทีมีคุณค่าต่อความสำเร็จของคุณ
ควบคุมเวลาของคุณและปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ClickUp วันนี้สมัครฟรี!