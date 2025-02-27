เทมเพลตแผนธุรกิจ Google Docs ฟรี

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดระเบียบกิจการของคุณหรือเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจที่กำลังนำเสนอแผนงานเพื่อขอทุนสนับสนุนการมีแผนธุรกิจที่จัดทำเอกสารไว้อย่างดีจะช่วยให้คุณเข้าใกล้การเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น 30%
แต่การหาเวลาจากธุรกิจของคุณเพื่อจัดทำแผนตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องยาก เราเข้าใจดี แม่แบบแผนธุรกิจของ Google Docs ช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที พวกเขามอบโครงร่างที่ใช้งานง่ายและดูเป็นมืออาชีพสำหรับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของธุรกิจคุณอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
พวกเขามาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โครงสร้าง และภาพลักษณ์ ซึ่งคุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ได้แผนธุรกิจที่สมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ต้องจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าอีกต่อไป ไม่ต้องสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหน หรือกังวลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง
คู่มือนี้ได้รวบรวมรายการเทมเพลต Google Docs ธุรกิจที่ดีที่สุดฟรีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ จากนั้นเราจะแนะนำทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการสร้างแผนธุรกิจ—ClickUp
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนธุรกิจ Google Docs ดี?
แม่แบบแผนธุรกิจ Google Docs ที่ดีจะเป็นแผนแม่บทในการบันทึกแนวคิดธุรกิจของคุณ, ตลาดเป้าหมาย,แผนการตลาด, และการคาดการณ์ทางการเงิน
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แม่แบบแผนธุรกิจ Google Docs ของคุณสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ:
- การออกแบบที่เข้าใจง่าย: เลือกแม่แบบที่มีส่วนต่างๆ แยกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและย่อยข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- โครงสร้างที่ครอบคลุม: แม่แบบนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นในการนำเสนอแนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจของคุณ เช่น คำอธิบายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย และเทมเพลตต้องสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ความน่าสนใจในเชิงวิชาชีพ: เนื่องจากคุณกำลังใช้เทมเพลตเพื่อนำเสนอบริษัทของคุณในบริบทที่เป็นทางการ จึงควรเป็นเทมเพลตที่มีความสมดุล จัดระเบียบอย่างดี และดูเป็นมืออาชีพ
มองหาแม่แบบแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทุกข้อเหล่านี้เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น จะได้คะแนนพิเศษหากมีโซลูชันที่มาพร้อมกับ AI! 👇🏼
แม่แบบแผนธุรกิจฟรีใน Google Docs
เราได้คัดสรรเทมเพลตแผนธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับ Google Docs เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
1. แม่แบบเค้าโครงแผนธุรกิจ Google Docs
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบที่จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบและให้รายละเอียดทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณแม่แบบเค้าโครงแผนธุรกิจของ Google Docsคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
โครงสร้างที่ชัดเจนของเทมเพลต พร้อมคอลัมน์ที่ระบุไว้อย่างดี รวมถึงเกี่ยวกับเรา, ภารกิจ, บริการ, เป็นต้น ทำให้คุณและผู้ชมสามารถติดตามได้ง่าย
หนึ่งในไฮไลท์ของมันคือส่วนที่มอบไว้โดยเฉพาะสำหรับ USP ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาด คุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และการวิจัยตลาดเป้าหมายได้เพื่อให้ภาพรวมของธุรกิจอย่างครบถ้วน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเค้าโครงแผนธุรกิจของคุณ แต่ต้องการให้ยังคงความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นไว้แม่แบบแผนการเติบโตนี้ช่วยให้คุณผสมผสานข้อความ ตาราง และแผนภูมิเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้แผนธุรกิจของคุณดูเป็นระเบียบและลดความซ้ำซากของย่อหน้ายาวๆ
ความแข็งแกร่ง ความชัดเจน และความมุ่งมั่นที่รวมกันทำให้สิ่งนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ
2. แม่แบบแผนธุรกิจสำหรับพิมพ์ใน Google Docs
เทมเพลตแผนธุรกิจที่สามารถพิมพ์ได้จากGoogle Docs นี้ ผสมผสานความสวยงามทันสมัยเข้ากับรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ มันให้ภาพรวมธุรกิจตั้งแต่บทสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงการติดตาม KPI
นอกจากนี้ ยังให้พื้นที่ในการนำเสนอพันธกิจของคุณ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย และการคาดการณ์ทางการเงิน ดังนั้น จึงช่วยให้คุณตอบคำถามว่า 'อย่างไร' ในการมองเห็นเป้าหมายของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยให้คุณนำเสนอทีมผู้บริหารและแสดงประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในแผนธุรกิจของคุณ
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้มีความน่าสนใจและใช้งานง่าย นำเสนอแผนธุรกิจของคุณในรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและมีความเป็นมืออาชีพ
3. แม่แบบแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซสำหรับ Google Docs
เทมเพลตแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ10 หน้า นี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ มีการออกแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจของคุณ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทาง
เทมเพลตนี้ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณจะพบส่วนต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งกลยุทธ์การตลาดและการขาย แผนการดำเนินงาน การสร้างตัวตนออนไลน์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และอื่นๆ อีกมากมาย
สุดท้ายนี้ แม่แบบมีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและปรับเปลี่ยนตามการเติบโตของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ
ข้อจำกัดของการใช้ Google Docs สำหรับการวางแผนธุรกิจ
การใช้เทมเพลต Google Doc สามารถประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัด เช่น:
- ข้อจำกัดในการออกแบบ:เทมเพลตของ Google Docsมีข้อจำกัดในการออกแบบเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วางแผนธุรกิจเฉพาะทาง เช่น ClickUp
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Docs จะยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่ความยุ่งยากที่เกิดจากการมีหลายเวอร์ชันที่แก้ไขพร้อมกันอาจทำให้ติดตามได้ยาก
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าจะมีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่คุณอาจชอบบางแง่มุมของเทมเพลตหนึ่งและอีกแง่มุมของเทมเพลตอื่น แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้ แต่เทมเพลตเหล่านี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ตายตัวซึ่งจำกัดการปรับแต่ง
- การผสานการทำงานที่เลือกไว้: เมื่อเปรียบเทียบกับการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp, Google Docs มีความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมือและระบบธุรกิจอื่น ๆ อย่างจำกัด ซึ่งอาจต้องมีการป้อนข้อมูลและอัปเดตด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างสมบูรณ์
- คุณสมบัติที่จำกัด: Google Docs ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มักพบในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทาง เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม AI การจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่ง และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งอาจทำให้การจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นเรื่องยาก
เทมเพลตแผนธุรกิจทางเลือกโดย ClickUp
แม้ว่าแม่แบบแผนธุรกิจสำหรับ Google Docs จะใช้ได้ดี แต่ก็มีวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการสร้างแผนเป้าหมายและข้อเสนอ—นั่นคือ ClickUp Templates
นี่คือแม่แบบการวางแผนธุรกิจยอดนิยมบางส่วนจาก ClickUp:
1. แม่แบบเอกสารแผนธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตเอกสารแผนธุรกิจ ClickUpออกแบบมาเพื่อเก็บทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างแผนธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขแผนธุรกิจของคุณหรือสร้างแผนใหม่ได้
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นภาพรวมของบริษัท (ภาพรวม, พันธกิจ, และวิสัยทัศน์), การวิเคราะห์ตลาด (ปัญหา, โซลูชัน, ตลาดเป้าหมาย, เป็นต้น), กลยุทธ์การขายและการตลาด, กลยุทธ์การดำเนินงานและเป้าหมาย, และตัวชี้วัด. สิ่งที่คุณต้องทำคือรวบรวมข้อมูลนี้และกรอกข้อมูลลงในคอลัมน์ทั้งหมดตามลำดับ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนที่เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ยังมีการแจกแจงรายละเอียดของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานอย่างละเอียด ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนากลยุทธ์สำรองได้
คุณสมบัติการปรับแต่งที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถดู อัปเดต และแก้ไขได้ในที่เดียว
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และแม้กระทั่งมุมมองที่กำหนดเองในเอกสารแผนธุรกิจของคุณเพื่อจัดทำแผนและติดตามความคืบหน้าของมัน
ด้วยแผนธุรกิจนี้ คุณสามารถ:
- ดำเนินการวิจัยตลาดและคู่แข่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
- กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณ
- รายละเอียดสินค้า, บริการ, และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- รายละเอียดการแยกแยะอย่างละเอียดของทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำภารกิจแต่ละอย่างให้เสร็จสมบูรณ์
- จัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ทางการเงินเพื่อประมาณการต้นทุนและรายได้
- จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและแผนการจัดสรรบุคลากรเพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอ
- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง
2. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp
โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจและติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะ!
เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและติดตามแผนธุรกิจที่ครอบคลุม มีส่วนที่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ระบุตลาดเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าติดตามความก้าวหน้า ระวังความเสี่ยง และวัดความสำเร็จ
นอกจากนี้ ClickUp ยังให้คุณจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเก็บทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิดสำหรับวัตถุประสงค์และรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องจัดการเทมเพลตเพียงคนเดียว คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมของคุณมาร่วมทำงานหรือใช้มุมมองต่างๆ เช่น สถานะ ไทม์ไลน์ และหัวข้อ เพื่อดูสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่แตกต่างกันได้
3. แม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp
การสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ต้องอาศัยการก้าวเดินทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณทำได้อย่างแม่นยำ
เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp Leanช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจที่กระชับและมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ รายการหัวข้อย่อย และตาราง เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่มีเวลาหรือทรัพยากรในการสร้างแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์
แม้ว่าจะเรียบง่าย แต่เทมเพลตนี้ครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ให้ข้อมูลมากเกินไป สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ดังนั้นคุณสามารถปรับปรุงได้เสมอเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญทางธุรกิจ
ในขณะเดียวกัน, รูปแบบแผนธุรกิจแบบลีนในมุมมองตารางช่วยให้การจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น. ใช้เพื่อสร้างเอกสารสเปรดชีตที่ระบุรายละเอียดของข้อเสนอทางงบประมาณและมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีม.
ใช้มุมมองความสำคัญเพื่อดูแผนธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในวิสัยทัศน์และการดำเนินงานประจำวันของคุณ ในขณะที่ยังคงแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเหล่านั้น
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
4. แม่แบบเริ่มต้นธุรกิจ ClickUp
การเปิดตัวธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าคุณมีการสนับสนุนตลอดกระบวนการล่ะ?
เทมเพลตเปิดตัวธุรกิจ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งกระบวนการหลังการเปิดตัวออกเป็นงานที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์
ClickUp Milestonesเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนงานหลักให้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญ (Milestones) เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การวางแผนการเปิดตัวธุรกิจเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง ไม่พลาดงานสำคัญใด ๆ การทำงานที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งวางรากฐานความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp Chats ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์บนเทมเพลต ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากมุมมองที่หลากหลายแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpช่วยให้คุณวางแผนงานตามลำดับเวลาและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา เพื่อให้การเปิดตัวของคุณเป็นไปตามแผนเสมอ
5. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ให้บริการหรือองค์กรที่ขายสินค้า ข้อเสนอทางธุรกิจของคุณคือกุญแจสำคัญในการปิดการขายได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม การสร้างข้อเสนอเป็นเรื่องท้าทายทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่เข้ามา
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUpช่วยประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อต้องจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจของคุณ มันเตรียมเรื่องราวที่เหมาะสมไว้ให้คุณ นำเสนอในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมด้วยจุดสำคัญ กำหนดเวลาที่ชัดเจน และตารางการชำระเงิน
โครงสร้างของเทมเพลตนี้ครอบคลุมอย่างลึกซึ้งและตอบทุกคำถามของผู้อ่านของคุณClickUp Automationช่วยให้คุณกำหนดเวลาส่งอีเมลแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้ ทำให้คุณไม่พลาดการติดตามข้อเสนอในเวลาที่เหมาะสม
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUpมาพร้อมกับมุมมองหลากหลาย เช่น มุมมองคู่มือเริ่มต้น เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวในการสร้างข้อเสนอทางธุรกิจของคุณ หรือมุมมองเทมเพลตอีเมล สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
สร้างแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพได้ฟรีด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
การจัดการแผนธุรกิจเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือระหว่างการเปลี่ยนแปลง แผนธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและไม่สามารถทดแทนได้
แบบแผนธุรกิจช่วยให้คุณสามารถเตรียมทุกอย่างไว้ได้ครบถ้วนได้อย่างง่ายดาย พวกมันช่วยจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมได้รับการครอบคลุม และนำเสนอในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและง่ายต่อการติดตาม ด้วยแบบแผนเหล่านี้ในมือ คุณสามารถประหยัดเวลาในการสร้างแผนธุรกิจ และเริ่มต้นการดำเนินการจริงได้
เทมเพลตของ ClickUp จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นด้วยการตั้งค่าไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะและมุมมองที่กำหนดเองได้ พวกเขามีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจ ข้อเสนอ หรือการเปิดตัว
ต้องการเทมเพลตแผนธุรกิจฟรีจากแกลเลอรีเทมเพลตมากมายของเราหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นเตรียมแผนธุรกิจที่ดีที่สุดได้ในเวลาไม่นาน