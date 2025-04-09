5 แม่แบบ Goodnotes ฟรีสำหรับการจดบันทึกดิจิทัล

แอปวางแผนดิจิทัลเป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเป้าหมายรายไตรมาส รายการสิ่งที่ต้องทำ วัตถุประสงค์ของโครงการ บันทึกการประชุม หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณกำลังวางแผนได้ทุกที่ ทุกเวลา
พวกเขาให้คุณแชร์ความคิดและความคืบหน้าของคุณได้เพียงแค่คลิกเดียว ไม่จำเป็นต้องโอนข้อมูลที่เขียนด้วยลายมือไปยังแชทหรือเอกสาร หรือกังวลเกี่ยวกับความอ่านง่ายของลายมือของคุณ
Goodnotes เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันวางแผนดิจิทัลที่น่าสนใจ ในโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตสำหรับ Goodnotes ที่ดีที่สุด 5 แบบ พร้อมประโยชน์ของแต่ละแบบ เพื่อช่วยให้คุณใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ใกล้จะจบแล้ว เราจะแบ่งปัน ทางเลือกฟรีห้าอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนอย่างมืออาชีพ. มาเริ่มกันเลย!
5 แม่แบบ Goodnotes ฟรี
ทีมพัฒนาของ Goodnotes สร้างเทมเพลตสำหรับ Goodnotes บางส่วน ในขณะที่เทมเพลตอื่นๆ ได้รับการออกแบบโดยผู้สร้างบุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญในการสร้างเทมเพลตสำหรับเครื่องมือวางแผนดิจิทัล
เทมเพลตเหล่านี้มีให้บริการในตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ส่วนตัว และชุมชนวางแผนดิจิทัล
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต Goodnotes สำหรับการใช้ AI และการจดบันทึกดิจิทัล ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้วของเทมเพลต Goodnotes ที่ดีที่สุด 5 แบบ เพื่อใช้ประโยชน์ สูงสุดจากแอปจดบันทึกนี้
1. แม่แบบแพลนเนอร์ออลอินวันสุดสวย
เทมเพลต Goodnotes สวยงามแบบครบวงจรนี้เหมาะสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัวตลอดทั้งปี เป็นหนึ่งในแพลนเนอร์ดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ For Little Lion นำเสนอใน Etsy และมีราคา $20.57
ชุดนี้ประกอบด้วยหน้าการวางแผนดังต่อไปนี้:
- 366 หน้าสำหรับการวางแผนรายวัน
- 366 หน้าสำหรับสะท้อนความคิดประจำวัน
- ปฏิทินรายเดือน, ภาพรวม, และหน้าทบทวน
- ปฏิทินรายปี, ภาพรวม, ครึ่งปีในมุมมอง, เป้าหมาย, และหน้าวันที่สำคัญ
- หน้าเป้าหมายเก้าหน้า
- หน้าแผนโครงการเก้าหน้า
- หน้าข้อมูลโภชนาการ รวมถึงแผนการรับประทานอาหาร, รายการของชำ, หนังสือสูตรอาหาร, รายการสิ่งของในครัว, และหน้าบันทึกอาหาร
- หน้าเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงหน้าอารมณ์, นิสัย, การดื่มน้ำ, การนอนหลับ, และวิตามินและอาหารเสริม
- หน้าฟิตเนส รวมถึงแผนฟิตเนส แผนการออกกำลังกาย แผนการควบคุมอาหาร ตัวติดตามจำนวนก้าว บันทึกการออกกำลังกาย ตัวติดตามความก้าวหน้า และหน้าบันทึกการเดินทางสู่ความฟิต
- หน้าการเงิน รวมถึงการเงินรายเดือน การเงินรายปี ตัวติดตามบิล ตัวติดตามเงินออม และตัวติดตามการชำระหนี้
คุณยังได้รับแผ่นวางแผนเพิ่มเติม เช่น บอร์ดวิสัยทัศน์, การระบายความคิด, และบัญชี ซึ่งหมายความว่าเทมเพลตนี้มีแผ่นวางแผนสำหรับทุกแง่มุมของชีวิต
เทมเพลตนี้มีให้เลือกสามสี ปกหลากหลายรูปแบบ และสติกเกอร์ดิจิทัลมากกว่า 10,000 แบบ เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการ
จากรายละเอียดที่ให้มา แม่แบบสไตล์ Goodnotes นี้อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับแพลนเนอร์ดิจิทัลและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความสับสนได้
แม้ว่าเทมเพลตการวางแผนดิจิทัลของ Goodnotes นี้เหมาะสำหรับการดูแลตนเองและการวางแผนส่วนตัวประจำวัน แต่เนื่องจากไม่มีแผนรายสัปดาห์ จึงไม่เหมาะสำหรับการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากนัก
2. แม่แบบบันทึกคอร์เนลล์
เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นเทมเพลตฟรีที่สร้างโดย Goodnotes ดาวน์โหลด Goodnotes ลงในอุปกรณ์ของคุณและเริ่มสมุดบันทึกด้วยเทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลล์เพื่อเข้าถึงเทมเพลตนี้
หากคุณใช้ Goodnotes อยู่แล้วและใช้สมุดบันทึกฟรีทั้งสามเล่มหมดแล้ว คุณต้องสมัครสมาชิกแผนชำระเงินของพวกเขาเพื่อใช้เทมเพลตนี้
เทมเพลตนี้อิงตามระบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กลยุทธ์นี้แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ประเด็นหลัก ตัวกระตุ้นสำหรับการทบทวน และสรุปเนื้อหา วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยเพิ่มการเข้าใจ การจดจำ และการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา
นี่คือวิธีที่ Goodnotes แนะนำในการใช้เทมเพลต:
เราขอแนะนำเทมเพลตการวางแผนดิจิทัลนี้สำหรับนักเรียนและนักวิจัย
3. แพลนเนอร์ดิจิทัลอัลติเมท
Digital Ultimate Planner เป็นหนึ่งในเทมเพลตสำหรับติดตามเป้าหมายและนิสัยที่ดีที่สุด มันผสานการทำงานกับปฏิทินของ Google และ Apple พร้อมการจัดตารางเวลาแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์ Apple
ใช้เทมเพลตการวางแผนดิจิทัล Goodnotes ฟรีนี้สำหรับวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี คุณสามารถติดตามนิสัย การออกกำลังกายและการดูแลตนเองด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มันเสนอ:
- การซิงโครไนซ์กับปฏิทิน Google และ Apple ( แต่ไม่มีฟีเจอร์ปฏิทิน AI)
- 30+ รูปแบบการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกล่องความคิด ไอเดีย งานส่วนตัว แผนภูมิความสำคัญ และรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ความสามารถในการจัดการโครงการได้ถึง 10 โครงการ พร้อมมุมมองไทม์ไลน์, กระดานคัมบัง, และรูปแบบการจัดทำงบประมาณโครงการ
- ความสามารถในการเพิ่มส่วนที่กำหนดเองได้สูงสุด 10 ส่วนลงในแพลนเนอร์ พร้อมชื่อของคุณและรูปแบบการจัดวาง
คุณยังได้รับเลย์เอาต์สำหรับการจดบันทึกมากกว่า 50 แบบ:
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือ เช่นเดียวกับเทมเพลตแรกในรายการนี้ Digital Ultimate Planner อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวางแผนแบบดิจิทัลรู้สึกท่วมท้นได้
4. แม่แบบกระดาษกราฟ
นี่คือเทมเพลตอีกแบบหนึ่งที่ Goodnotes นำเสนอ มีกระดาษกราฟให้เลือกมากกว่า 40 แบบในสามสี เทมเพลตกราฟกระดาษนี้สามารถใช้ได้ฟรีหากคุณมีสมุดบันทึกฟรีในบัญชี Goodnotes ของคุณ
Goodnotes แนะนำเทมเพลตนี้สำหรับการเขียนอย่างเรียบร้อยบน iPad ซึ่งเหมาะมากสำหรับนักเรียน
แนวคิดคือการเริ่มเขียนบนกระดาษกราฟ ซึ่งจะช่วยให้คุณเขียนเส้นตรงและทำให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนเทมเพลตเป็นกระดาษเปล่า เพื่อให้ดูเหมือนว่าคุณได้เชี่ยวชาญการเขียนด้วยลายมือดิจิทัลบนหน้ากระดาษเปล่าแล้ว
5. แม่แบบกระดาษเส้นบรรทัด
นี่คือเทมเพลตเส้นตรงเรียบที่นำเสนอโดย Goodnotes หากคุณต้องการออกแบบตาราง รายการ และเลย์เอาต์ของคุณเองเมื่อวางแผน ขอแนะนำให้ใช้เทมเพลตกระดาษเส้น
นี่คือลักษณะของมัน:
มีเทมเพลตกระดาษเส้นให้เลือกมากกว่า 50 แบบ รวมถึง:
- หนึ่งคอลัมน์
- สองคอลัมน์
- สามคอลัมน์
- การผสมแบบคอลัมน์เดียว
นี่คือหนึ่งในสมุดวางแผนรายวันที่เรียบง่ายกว่าที่แนะนำสำหรับการจดบันทึกพื้นฐานและรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน แต่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักหากคุณชอบรูปแบบการวางแผนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและไม่ต้องการใช้เวลาในการสร้างตารางหรือติดป้ายกำกับ
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลต Goodnotes
ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่มากกว่า21 ล้านคนต่อเดือน ในปี 2022 ผู้ใช้ Goodnotes ได้สร้างสมุดบันทึกดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 1.9 พันล้านเล่ม Goodnotes 6 เป็นแอปพลิเคชันกระดาษดิจิทัลที่ใช้ AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกด้วยลายมือดิจิทัล ค้นหาข้อความที่เขียนด้วยลายมือ และจัดระเบียบบันทึกทั้งหมดในห้องสมุดดิจิทัล
Goodnotes สำหรับการวางแผนดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ Apple ตั้งแต่เวอร์ชันแรกสี่เวอร์ชันที่รองรับ iOS นี่คือเหตุผล
1. การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
เทมเพลตของ Goodnotes มีรูปแบบโครงสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ตารางเวลาประจำวัน การวางแผนโครงการ หรือบันทึกการประชุม) รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ตั้งแต่การวางแผนดิจิทัลไปจนถึงรายการที่ต้องทำประจำวันและการติดตามนิสัย
2. การออกแบบที่ประหยัดเวลา
ประหยัดเวลาด้วยการใช้แบบแปลนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ Goodnotes แทนการสร้างแบบแปลนจากศูนย์ ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายมากขึ้น แทนที่จะต้องจัดรูปแบบหรือคิดหาวิธีสร้างแบบแปลนให้ตรงตามความต้องการของคุณ
3. ตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้
เทมเพลตของ Goodnotes มีองค์ประกอบที่สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการและวิธีการทำงานเฉพาะของคุณได้ คุณสามารถปรับสี แบบอักษร และส่วนต่างๆ เพื่อสร้างเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
4. การจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ
การใช้สมุดวางแผนดิจิทัล Goodnotes ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอในการจัดรูปแบบของบันทึกและเอกสารทั้งหมดของคุณ ความสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถนำทางสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
5. รูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
เนื่องจากเทมเพลตแพลนเนอร์ของ Goodnotes ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ จึงช่วยปรับปรุงลักษณะของบันทึกและการนำเสนอของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมธุรกิจ การนำเสนอ หรือโครงการทางวิชาการ คุณจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยบันทึกที่ดูเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอน
6. การจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ฟีเจอร์การจดบันทึกด้วยลายมือของ AI ใน Goodnotes 6 สามารถระบุข้อผิดพลาดในการสะกดคำในบันทึกของคุณและใช้ AI เพื่อแก้ไขได้ สำหรับข้อความที่พิมพ์ การผสานรวมของ Goodnotes กับ Claude ช่วยให้คุณย่อ ขยาย สรุป และเปลี่ยนโทนของบันทึกของคุณได้
ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Goodnotes
แม้ Goodnotes จะได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกอย่างล้นหลาม แต่ก็มีข้อจำกัดหลักอยู่สี่ประการในการใช้เทมเพลตของแอปนี้ ได้แก่:
- ไม่มีการเชื่อมโยงโน้ต: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงโน้ตระหว่างหน้าได้ ซึ่งหมายความว่าสมุดวางแผนที่ซับซ้อนจะกลายเป็นไม่เป็นระเบียบและใช้งานยากอย่างรวดเร็ว
- การรองรับภาพที่ไม่ดี: การเพิ่มรูปภาพเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อหากคุณเพิ่มหลายภาพ. เทมเพลตของ Goodnotes ก็มักจะช้าลงหากคุณเพิ่มรูปภาพมากเกินไป.
- ฟังก์ชันการคัดลอกและวางที่ไม่ราบรื่น: ตัวอย่างเช่น หากคุณมีส่วนหนึ่งตั้งค่าไว้ในสมุดวางแผนประจำวันและต้องการคัดลอกและวางไปยังวันถัดไป การจัดรูปแบบจะเสียหายและต้องทำใหม่
- ค่าใช้จ่าย: แม่แบบ Goodnotes ส่วนใหญ่มีราคา ซึ่งอาจทำให้การวางแผนดิจิทัลของคุณกลายเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องกังวลไป เรามีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทมเพลต Goodnotes—เทมเพลต ClickUp สำหรับการวางแผนดิจิทัล
5 เทมเพลต Goodnotes ทางเลือก
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การมอบหมายงาน ความคิดเห็น และการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผน ติดตาม และวัดความคืบหน้าได้อย่างร่วมมือกัน ClickUp มอบประโยชน์มากกว่า Goodnotes อย่างมาก
เทมเพลต ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและการจดบันทึก เนื่องจากฟรี ปรับแต่งได้ เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม และเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวด้วย เลือกจากเทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ที่เรียบร้อย 13 หมวดหมู่
ด้านล่างนี้ เราได้รีวิวเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุด 5 อันดับสำหรับการจดบันทึกและการวางแผนดิจิทัล
1. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้วางแผนหรือผู้จัดการโครงการมือใหม่ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกขั้นตอนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือลักษณะของเทมเพลต:
คุณสมบัติหลักบางประการ ได้แก่:
- สถานะที่กำหนดเอง, ซึ่งช่วยให้คุณอัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมายต่างๆ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะของโครงการที่แตกต่างกัน (เช่น ทรัพยากรของงานและระยะเวลา)
- มุมมองที่กำหนดเอง, ซึ่งช่วยให้คุณดูความคืบหน้าของคุณในรายการ, มุมมองบอร์ด, หรือมุมมองไทม์ไลน์
- เชื่อมโยงไฟล์หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและใช้เทมเพลตสำหรับการอ้างอิงข้าม
ภายในเทมเพลต คุณสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา หลักสำคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผู้ช่วยเขียน AI ในตัวของ ClickUp—ClickUp Brain มีประโยชน์เมื่อต้องให้ข้อเสนอแนะหรือร่างบันทึก ทำให้เป็น เครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยม สำหรับการจดบันทึก
เมื่อคุณสร้างงานย่อยภายในเทมเพลตเพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์หรือสร้างแผนปฏิบัติการของคุณ ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
หากงานของคุณคือการวางแผน SOP ทั่วทั้งบริษัท อาจขาดรายละเอียดที่จำเป็นในการกำหนดงานย่อยถัดไป ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เมื่อการสนทนาของคุณพัฒนาขึ้นพร้อมกับการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการนำเสนอ และกรอบเวลา ClickUp Brain จะรวบรวมข้อมูลใหม่เหล่านี้
มันจะแนะนำงานย่อยที่ปรับแต่งตามบริบทและรายละเอียดที่อัปเดต เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของพวกเขา ประเภทของเอกสารที่ต้องสร้าง และอื่นๆ
2. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการบันทึกโน้ตสั้น ๆ และรายการที่ต้องดำเนินการแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณได้อย่างชัดเจน และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้คล้ายกับเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp แต่การจัดวางจะแตกต่างกันเล็กน้อย:
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับ 'คู่มือเริ่มต้นใช้งาน' ที่อธิบายวิธีการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือเทมเพลตการวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความสำคัญและความเร่งด่วน และสามารถมองเห็นปริมาณงานและตารางเวลาของคุณได้ชัดเจนด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
โดยรวมแล้ว นี่คือเทมเพลตฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนประจำวันทั้งส่วนตัวและงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเลิกนิสัยเก่า สร้างกิจวัตรใหม่ หรือจัดระเบียบการทำงานจากที่บ้านให้เป็นระบบ
3. แม่แบบสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำการสนทนาของทีม เข้าร่วมการนำเสนอกับลูกค้า หรือพยายามจัดการงานให้อยู่หมัด แบบเทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุมของ ClickUpจะมอบความง่ายดายและความชัดเจนที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณจะได้รับรูปแบบที่เป็นระเบียบ มีโครงสร้างที่ดี และครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุม
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนเฉพาะดังต่อไปนี้:
- รายการวาระการประชุม
- ประเด็นสำหรับการอภิปราย
- รายการที่ต้องดำเนินการ
- งานติดตามผล
คุณต้องการที่จะเป็นระเบียบและสม่ำเสมอในการบันทึกข้อมูลการประชุมและสิ่งที่กำลังถูกหารือ
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงแนวคิดสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ—ทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงบันทึกที่ผ่านมาและทบทวนข้อมูลจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อจำเป็น
ใช้เทมเพลตหน้าเดียวนี้เพื่อจดบันทึกพื้นฐาน และจะเป็นการเสริมเอกสารการประชุมอื่น ๆ เช่นเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp Minutes of Meeting (MoM)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อบันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณได้อย่างง่ายดาย. ให้ความสนใจกับการสนทนา ไม่ใช่การจดบันทึก, เพราะ AI จะเชื่อมโยงบันทึกการประชุมของคุณกับงานและเอกสารของคุณใน ClickUp โดยอัตโนมัติ!
ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อดูวิธีการ!
4. แม่แบบบันทึกการเรียน ClickUp
เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUpออกแบบมาสำหรับนักเรียน นี่คือลักษณะของมัน:
นักเรียนมักรู้สึกเครียดจากการต้องจัดการกับหลายวิชา งานที่ได้รับ และเอกสารการเรียนต่างๆ เทมเพลตนี้จะช่วยลดความเครียดโดยให้คุณจัดระเบียบบันทึกการเรียน งานบ้าน และลิงก์ที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
หากคุณใช้สิ่งนี้อยู่ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านกองเอกสารหรือพยายามหาสมุดบันทึกที่ถูกต้อง
5. แม่แบบบันทึกคอร์เนลล์ ClickUp
เทมเพลตบันทึกแบบคอร์เนลของ ClickUpสร้างขึ้นจากระบบการบันทึกแบบคอร์เนล ประกอบด้วยส่วนหลัก 4 ส่วน:
- คำบอกใบ้
- หมายเหตุ
- สรุป
- รีวิว
เทมเพลตทางเลือกนี้ช่วยให้นักเรียนและนักวิชาการสามารถทบทวนและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากการบรรยายและการบันทึกเสียงได้
นี่คือวิธีที่นักเรียนได้รับประโยชน์จาก ClickUp แพลนเนอร์ดิจิทัลฟรีนี้:
- จัดระเบียบบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น แนวคิดหลัก คำถาม สรุป ข้อสงสัย เป็นต้น
- จัดเรียงและจัดการบันทึกในรูปแบบที่เป็นระบบเพื่อให้สามารถทบทวนและเรียกคืนข้อมูลสำหรับการสอบและการทดสอบ
- สรุปแต่ละส่วนเพื่อระบุส่วนสำคัญและข้อเท็จจริงที่สำคัญระหว่างการแก้ไข
ยกระดับการจดบันทึกดิจิทัลของคุณด้วย ClickUp
การวางแผนดิจิทัลผ่านเทมเพลตของ Goodnotes ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่ดูเป็นมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม Goodnotes มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ไม่สามารถเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นอุปสรรค ทำให้ผู้คนมองหาทางเลือกอื่น
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ClickUp คือแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรีและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Docsสามารถใช้สำหรับทุกความต้องการในการจดบันทึกของคุณ และหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกด้วย AI ให้ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp อย่างClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึก สร้างโครงร่าง วาระการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย!
ลงทะเบียนฟรีวันนี้และยกระดับการวางแผนดิจิทัลของคุณไปอีกขั้น!