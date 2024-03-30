วิธีสร้างเครือข่ายในงานประชุม: เคล็ดลับการสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อม

ไม่ว่าจะเป็นงานเสมือนจริงหรืองานพบปะกันแบบตัวต่อตัว การประชุมสามารถเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการเติบโตในสายอาชีพของคุณได้ เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับบุคคลที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน
การเข้าร่วมการประชุมอาจทำให้ผู้เข้าร่วมครั้งแรกรู้สึกกลัวได้ ถ้าความไม่สบายใจของฉันทำให้การสนทนาทุกครั้งหยุดชะงักล่ะ? หรือแย่กว่านั้น ถ้าฉันมีคราบมัสตาร์ดบนเสื้อและไม่มีใครบอกฉันล่ะ!? 😅
แม้ว่าความกังวลเหล่านี้จะพบได้ทั่วไปและสมเหตุสมผล แต่คุณไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ขัดขวางคุณจากการสร้างเครือข่าย ความจริงก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆ ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ประสบการณ์การประชุมของคุณเกิดประโยชน์—เพียงแค่การเตรียมตัวเท่านั้น
หากคุณมีงานใหญ่กำลังจะมาถึง อ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครือข่ายในงานประชุม คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสร้างเครือข่าย และค้นพบเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมและดึงคุณค่าจากงานให้ได้มากที่สุด
การเตรียมตัวสำหรับการสร้างเครือข่ายในงานประชุม
ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมจะเป็นประสบการณ์ที่ดี แม้แต่การเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยได้มาก ทำให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากงานเครือข่ายได้ ยิ่งคุณเตรียมตัวมากเท่าไร วันประชุมก็จะยิ่งเครียดน้อยลง และคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น 💪
เคล็ดลับมืออาชีพ: คิดว่าการสร้างเครือข่ายในงานประชุมเป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ ดูแลมันเหมือนกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยวางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUpสามารถเป็นฐานข้อมูลครบวงจรสำหรับแผนการประชุม บันทึก และผู้ติดต่อใหม่ของคุณ มันทำให้การเตรียมงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ปฏิบัติตามหกกลยุทธ์ด้านล่างเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมของคุณและ สร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
คิดถึงเหตุผลที่คุณเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้. เลือกประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่คุณหวังจะได้รับจากการเข้าร่วม. ให้เป็นเป้าหมายของคุณและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกิจกรรมในสถานที่. 🧭
การประชุมมีจังหวะที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยกิจกรรมทางสังคมมากมาย แม้ว่าคุณอาจต้องการเข้าร่วมทุกกิจกรรม แต่ก็เป็นไปไม่ได้ คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมบางอย่างมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ และการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของคุณใน ClickUpและตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละเป้าหมายได้ ทำเครื่องหมายความคืบหน้าของคุณเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น และ ClickUp จะคำนวณความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ
2. พักที่โรงแรมของงานประชุม
การประชุมมักจะมีเวลาให้สำหรับการสร้างเครือข่ายอย่างเพียงพอ (ตั้งใจเล่นคำ) คุณอาจได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ระหว่างช่วงพัก ช่วงกิจกรรมสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะ และงานเลี้ยงต่าง ๆ
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น จองห้องพักของคุณที่โรงแรมจัดงานประชุม (หากเป็นโรงแรม) การทำเช่นนี้ คุณจะได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายมากขึ้นและได้พบกับผู้เข้าร่วมงานคนอื่น ๆ ในเวลาว่างของคุณ หากคุณพักที่โรงแรมเดียวกัน จะสะดวกมากขึ้นในการนัดดื่มกาแฟหรือทานอาหารกลางวันร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
เคล็ดลับมืออาชีพ: วางแผนการเดินทางของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp Trip Planner รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ เช่น ที่พัก การเดินทาง และสิ่งของจำเป็นสำหรับการจัดกระเป๋า เพื่อไม่ให้สับสนกับแอปและบันทึกต่างๆ
3. สร้างตารางการประชุม
ตรวจสอบตารางเวลาการประชุมบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ. ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยอย่าลืมรวมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายไว้ด้วย. 📆
หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการประชุมอย่างเต็มที่ มีโอกาสสูงที่ตารางเวลาของคุณจะแน่นมาก ดังนั้นจึงควรสร้างกำหนดการอย่างละเอียดนอกจากช่วงเวลาแล้ว อย่าลืมจดบันทึกสถานที่จัดแต่ละเซสชันด้วย
เมื่อคุณมาถึงสถานที่จัดงาน ให้ทำความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องค้นหาห้องบรรยายอย่างเร่งรีบในนาทีสุดท้าย ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดความกังวลและใช้เวลาช่วงพักในการสร้างเครือข่าย อย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมเซสชันการสร้างเครือข่าย การพบปะสังสรรค์ อาหารค่ำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีจำนวนจำกัดโดยเร็วที่สุด
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้มุมมองปฏิทิน,มุมมองแกนต์,หรือมุมมองไทม์ไลน์ของClickUp เพื่อดูตารางการประชุมของคุณและทำให้การติดตามกิจกรรมง่ายขึ้น
4. ฝึกฝนการแนะนำตัวของคุณ
หากมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติสำหรับคุณ คุณต้องเตรียมตัวในการสื่อสารด้วย ในบางช่วงของงาน คุณจะต้องแนะนำตัวเอง เว้นแต่ว่าคุณคุ้นเคยกับการทำเช่นนี้ คุณอาจพูดติดอ่างและพึมพำ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกอับอายได้ ด้วยการฝึกฝนเล็กน้อย คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้
นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเตรียมการพูด TED ที่ยาวเกี่ยวกับตัวคุณเอง การนำเสนอสั้นๆ แบบ Elevator Pitch ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณดูมั่นใจในตัวเองและสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆ 🗣️
หากคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นบทสนทนา การเตรียมคำถามเปิดประเด็นไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- คุณตั้งตารอคอยส่วนใดของการประชุมมากที่สุด?
- อะไรคือส่วนที่คุณชอบมากที่สุดของการประชุมจนถึงตอนนี้?
- คุณเข้าร่วมการประชุมบ่อยไหม?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรธุรกิจหรือบัตรเสมือนของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด และเตรียมสำรองไว้ให้เพียงพอ ก่อนถึงงาน
5. แต่งกายให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ
เสื้อผ้าไม่ได้สร้างตัวตนของบุคคล แต่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกดีได้ แทนที่จะใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์แบบเดิม ลองพิจารณาใส่ชุดที่เป็นทางการมากขึ้นสำหรับการประชุมเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ชุดที่ใส่ควรยังคงสบายอยู่ เพราะการประชุมอาจทำให้เหนื่อยได้ 👔
คุณยังสามารถสวมป้ายชื่อเพื่อแสดงถึงบริษัทของคุณได้อีกด้วย ป้ายชื่อสามารถเป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาที่ยอดเยี่ยมได้ โดยเฉพาะหากอีกฝ่ายคุ้นเคยกับบริษัทของคุณ
6. นำความมั่นใจของคุณมาด้วย
อาการหลอกตัวเองว่าไม่คู่ควรและความไม่มั่นใจในตนเองสามารถทำลายโอกาสของคุณในงานเครือข่าย ทำให้คุณมองข้ามคุณค่าของตัวเองและไม่กล้าแบ่งปันกับผู้อื่น หากคุณต้องการสร้างเครือข่ายในงานประชุมและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย คุณจำเป็นต้องรวบรวมความกล้าและวางความสงสัยในตัวเองไว้ข้างหลัง
ใช่ ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคุณ—แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ การที่คุณเก็บตัวอยู่แต่กับตัวเองนั้น คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้รู้จักและชอบคุณ จำไว้ว่า คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการประชุมและอุตสาหกรรมของคุณได้เสมอ—หัวข้อเหล่านี้ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอน
โดยการเปิดใจเข้าร่วมการสนทนาและแสดงความคิดเห็น คุณจะได้เปิดโลกแห่งโอกาสมากมายไม่รู้จบ ใครจะรู้ คุณอาจได้พบกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลและคว้างานดีๆ ในฝันของคุณก็เป็นได้! 🤩
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายวิชาชีพและนามบัตร
คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงงานประชุมเพื่อพบปะกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ คุณสามารถค้นหาหน้าอีเวนต์บนเครือข่ายมืออาชีพอย่าง LinkedIn หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook แล้วดูว่ามีใครกำลังพูดถึงงานนี้บ้าง คุณอาจพบผู้ที่มีความสนใจคล้ายกัน หรืออาจรู้อยู่แล้วว่าบางคนที่เข้าร่วมงานเดียวกัน หากคุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดี ก็สามารถเพิ่มเพื่อนหรือติดต่อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
เพื่อเพิ่มการมองเห็นของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:
- โพสต์เกี่ยวกับการประชุม: ให้มีความเคลื่อนไหวบนเครือข่ายหรือสื่อสังคมออนไลน์ และใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ด้วยวิธีนี้ ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นคุณได้ และอาจติดต่อคุณได้ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว
- อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความสนใจในสายงานของคุณอย่างถูกต้อง โปรไฟล์เหล่านี้จะช่วยให้คุณนำเสนอตัวเองในแง่มุมที่ดีที่สุดและดึงดูดความสนใจจากเพื่อนร่วมงานที่มีแนวคิดเดียวกัน 👥
- ติดตั้งแอปสำหรับการประชุม: หากแอปมีให้บริการ ให้ติดตั้งก่อนงานและเข้าร่วมชุมชนออนไลน์อื่น ๆ แอปสำหรับการประชุมสามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณและมักมีฟีเจอร์สำหรับการสร้างเครือข่าย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างโปรไฟล์ได้
แม้ว่าการแลกเปลี่ยนโซเชียลมีเดียจะเป็นวิธีที่พบได้บ่อยในการเชื่อมต่อในปัจจุบัน อย่ามองข้ามพลังของนามบัตร นามบัตรช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายหลังงานและทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพและมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานประชุมเกี่ยวกับผู้ประกอบการ บนนามบัตรควรระบุตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อและโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ
หากคุณไม่ต้องการพกพาบัตรจำนวนมากติดตัว คุณสามารถสร้างนามบัตรดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย นามบัตรดิจิทัลช่วยให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา
6 เคล็ดลับสำหรับการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุม
การเตรียมตัวก่อนงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่เกมการสร้างเครือข่ายที่แท้จริงเกิดขึ้นที่งานประชุม ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราด้านล่างเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสในการสร้างเครือข่าย
1. เริ่มต้นอย่างถูกต้อง
เมื่อคุณเข้าสู่สถานที่จัดงาน ให้ทักทายกลุ่มและจับมือกับสมาชิกในคณะผู้อภิปรายและผู้ดำเนินรายการ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณดูเป็นมิตร สร้างความประทับใจที่ดีต่อผู้อื่น และปูทางสำหรับการสนทนาในอนาคต 👋
2. เริ่มต้นและมีส่วนร่วมในการสนทนา
ในบางกรณี ผู้เข้าร่วมคนอื่นอาจเริ่มบทสนทนากับคุณ แต่คุณควรเริ่มต้นด้วยเช่นกัน จงใช้ทุกโอกาสที่คุณสามารถทำได้
ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังรอการนำเสนอเริ่มต้น คุณสามารถทำความรู้จักกับคนที่นั่งข้างๆ ได้ ถามพวกเขาว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง และใช้หัวข้อสนทนาที่คุณเตรียมไว้ หลังจากนั้น คุณสามารถแบ่งปันเกี่ยวกับบริษัทของคุณโครงการที่คุณกำลังทำอยู่ และแม้แต่เรื่องเล่าเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ 😁
เมื่อคุณกำลังสนทนาอยู่ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมการสนทนา—มันควรจะเป็นถนนสองทาง ท้ายที่สุดแล้ว ฟังอย่างตั้งใจ แทนที่จะเตรียมสิ่งที่คุณจะพูดต่อไป ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง และทำให้การสนทนาดำเนินต่อไป ด้วยวิธีนี้ คุณจะแสดงความสนใจอย่างแท้จริง สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และหลีกเลี่ยงความเงียบที่น่าอึดอัด
3. ขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติม
หากคุณรู้สึกถูกคอกับใครสักคน คุณอาจอยากอยู่กับเขาตลอดการประชุม นั่นก็ไม่เป็นไร แต่จะจำกัดโอกาสที่คุณจะได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพใหม่ๆ คุณสามารถติดต่อกับเขาได้เสมอหลังจากงานจบ เพราะการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณมาร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมชั้น อย่าจำกัดการสื่อสารในที่ทำงานไว้เฉพาะกับพวกเขาเท่านั้น พยายามพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ด้วย คุณยังสามารถขอให้คนที่คุณรู้จักแนะนำคุณให้รู้จักกับคนรู้จักของพวกเขาเพื่อขยายเครือข่ายของคุณได้อีกด้วย 🔗
4. มีแผนการออกจากบทสนทนา
นอกจากการรู้วิธีรักษาการสนทนาแล้ว คุณควรรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะยุติการสนทนา แม้ว่าการพบปะจะน่าสนใจก็ตาม ควรจำกัดเวลาไว้ที่ประมาณ 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคุณและอีกฝ่าย ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ. นี่คือข้อเสนอแนะบางประการสำหรับกลยุทธ์การออกของคุณ:
- รอให้มีการหยุดชั่วคราวในการสนทนา
- ขอตัวด้วยนะคะ/ครับ เพราะมีประชุมที่กำลังจะเริ่มและต้องไปเข้าร่วม
- จงซื่อสัตย์และอธิบายว่าคุณต้องการเข้าสังคม แม้ว่าคุณจะสนุกกับการพบปะพวกเขา
- แนะนำพวกเขาให้รู้จักกับอีกคนหนึ่ง และให้พวกเขาคุยกันต่อไป
- ขอคุยกันทีหลังและอาจจะนัดประชุมด้วย
ไม่ว่าคุณจะพูดอะไร อย่าลืมแลกนามบัตร จบการสนทนาด้วยคำพูดเชิงบวก และขอบคุณผู้อื่นสำหรับเวลาที่เสียสละให้ 🙏
นอกจากนามบัตรแล้ว คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อจดบันทึกและติดตามผู้ติดต่อใหม่ทั้งหมดของคุณได้ ClickUp's Hierarchyนำเสนอวิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบผู้ติดต่อและทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเข้าถึงได้ง่าย สร้างงานสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ และคำอธิบายให้กับพวกเขา และจัดเรียงพวกเขาเป็นรายการและพื้นที่ ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองตาราง ClickUpและมุมมองบอร์ด คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณได้
หากคุณมีเวลาจำกัด ให้ใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUpและเริ่มสร้างเครือข่ายได้ทันที! เทมเพลตนี้มีช่องข้อมูลที่กำหนดเองที่คุณสามารถป้อนข้อมูลของผู้ติดต่อของคุณได้:
- ตำแหน่งงาน
- สถานที่
- ที่อยู่อีเมล
- โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลตได้ตามที่คุณต้องการ
5. จดบันทึก
ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มากมาย คุณอาจลืมไปว่างานประชุมนั้นเกี่ยวกับอะไร นั่นคือเหตุผลที่คุณควรจดบันทึกประเด็นสำคัญจากการนำเสนอ การเสวนา และเวิร์กช็อป คุณสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Docsและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ครอบคลุมของพวกเขา
ไม่อยากอ่านบันทึกทั้งหมดทีหลังใช่ไหม? ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแอปสรุปเนื้อหาให้คุณ เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น หากมีเพื่อนร่วมงานขอให้คุณส่งบันทึกฉบับเต็มเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ ClickUp AI ช่วยตรวจทานบันทึกและจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนส่งต่อ 🤖
เมื่อคุณจดบันทึกข้อมูลที่มีค่าที่สุดจากผู้บรรยายหลัก จดบันทึกการสนทนา ที่คุณได้มี ด้วย เนื่องจากคุณจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ มากมายในงานประชุม คุณอาจลืมบางสิ่งบางอย่างได้หากคุณไม่บันทึกไว้
เขียนสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยให้คุณจดจำบุคคลนั้นได้—สถานที่ที่คุณพบกัน สิ่งที่คุณพูดคุยกัน และอาจรวมถึงช่วงเวลาที่ตลกขบขันด้วย คุณยังสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำไว้ได้เช่นกัน
แทนที่จะจดบันทึกไว้ที่ด้านหลังของนามบัตรหรือในแอปบันทึกของโทรศัพท์ ให้ใช้รายชื่อติดต่อที่คุณสร้างไว้ใน ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลและรูปภาพทั้งหมดไว้ที่เดียว จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นมากในภายหลังเมื่อคุณต้องติดตามงาน 📓
6. ติดตามผล
คุณควรติดตามผู้ติดต่อของคุณหลังจากการประชุมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ ปล่อยเวลาให้พวกเขาได้พักผ่อนบ้าง แต่ควรติดต่อในขณะที่พวกเขายังจำคุณได้อยู่ ช่วงสองวันหลังจากงานเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืม ⏰
หากคุณได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ อย่าลืมติดตามผลตามนั้นด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
วิธีสร้างเครือข่ายในงานประชุมเสมือนจริง
กิจกรรมเสมือนจริงอาจไม่สามารถให้โอกาสในการสบตากันได้เหมือนกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่จริง แต่หากมีแนวทางที่เหมาะสม ก็สามารถมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายได้ไม่น้อยไปกว่ากัน 🧑💻
แนวทางส่วนใหญ่ที่นำเสนอในบทความนี้ใช้ได้กับกิจกรรมและการประชุมเสมือนจริง แต่ นี่คือเคล็ดลับการติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสื่อสารเสมือนจริง:
- โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่การประชุมทางธุรกิจจะเริ่มขึ้นและหลังจากนั้น
- สร้างโปรไฟล์ผู้เข้าร่วมบนแพลตฟอร์มและเชื่อมต่อโซเชียลของคุณ
- แนะนำตัวเองเมื่อคุณเข้ามาและเปิดกล้องของคุณ
- อย่ากลัวที่จะถามคำถามและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการอภิปราย
- เข้าร่วมการแชทกลุ่มและส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้เข้าร่วมได้หากคุณสร้างการเชื่อมต่อ
5 ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสร้างเครือข่ายที่ควรหลีกเลี่ยง
หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องการประชุมและการสร้างเครือข่าย โปรดระวังอย่าทำผิดพลาดห้าข้อนี้:
- ลืมขอข้อมูลติดต่อ: ด้วยความปรารถนาที่จะพบปะผู้คนให้ได้มากที่สุด คุณอาจลืมที่จะออกจากบทสนทนาโดยไม่แลกนามบัตรหรือข้อมูลติดต่อ เนื่องจากเหตุนี้ คุณอาจสูญเสียการติดต่อกับมืออาชีพที่น่าทึ่งหรือแม้แต่ลูกค้าและนายจ้างที่มีศักยภาพ
- ติดต่อเฉพาะกับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า: บุคคลในตำแหน่งที่สูงกว่ามีอิทธิพลและสามารถสอนคุณได้มากมาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรประเมินคนอื่นต่ำเกินไป ใครจะรู้ว่าโอกาสงานต่อไปของคุณอาจมาจากที่ไหน
- การโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ: แม้ว่าคุณควรภูมิใจและแบ่งปันผลงานของคุณ แต่ควรทำอย่างพอเหมาะพอดีเพื่อไม่ให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันในการแบ่งปันความสำเร็จและได้รับคำชมเชย
- การขอข้อเสนอการจ้างงาน: การประชุมเชื่อมโยงบุคคลที่มีความสนใจจริงร่วมกัน ไม่ใช่กระดานหางาน แม้ว่าการสร้างเครือข่ายอาจนำไปสู่ข้อเสนอการจ้างงานได้ แต่ไม่ควรเดินไปขอจากคนที่คุณเพิ่งพบเพียงไม่กี่นาที ควรสร้างความสัมพันธ์ก่อนและเสนอความช่วยเหลือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ
- การเป็นคนเข้าถึงยาก: หากคุณใช้เวลาทั้งงานประชุมจ้องโทรศัพท์อยู่เงียบ ๆ ในมุมหนึ่ง คุณมีแนวโน้มที่จะไม่ได้พบปะกับใครเลย คุณจะดูไม่สนใจและปิดกั้นตัวเอง ซึ่งจำกัดโอกาสในการสร้างสัมพันธ์ใหม่ ๆ
ขยายเครือข่ายวิชาชีพของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำระดับสูงหรือเป็นเพียงปลาตัวเล็กในมหาสมุทร การเข้าร่วมงานและสร้างเครือข่ายสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาอาชีพของคุณได้ มันจะง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่คุณสามารถกลับมาใช้แนวทางของเราได้เสมอเมื่อไม่แน่ใจว่าจะสร้างเครือข่ายในงานประชุมอย่างไร
หากคุณไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อมากมายในครั้งแรก อย่าท้อใจ! วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาด พยายามต่อไป และใช้ความรู้ที่ได้มาสำหรับการประชุมในอนาคต
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp การเตรียมตัวและการเข้าร่วมประชุมจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปสมัครฟรีวันนี้และทำให้การประชุมครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์! ✨