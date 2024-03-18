วิธีสร้างและจัดการสมมติฐานโครงการอย่างแม่นยำ [คู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างมากกว่า 30 ตัวอย่าง]

เราทำการสมมติหรือคาดคะเนในชีวิตประจำวันของเรา—ตัวอย่างเช่น คุณสมมติว่ารถของคุณจะทำงานในตอนเช้าและพาคุณไปทำงานทันเวลา หรือโทรศัพท์ของคุณจะไม่หยุดทำงานขณะที่คุณกำลังค้นหาที่อยู่ผ่าน Google Maps
ตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังตั้งสมมติฐานเหล่านี้ในฐานะผู้จัดการโครงการ—จู่ๆ ก็มีสิ่งสำคัญมากมายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ด้วยเป้าหมายในการส่งมอบโครงการให้เสร็จตรงเวลา คุณมีสมมติฐานมากมายที่ต้องพิจารณา เช่น ความพร้อมของทรัพยากร หรือ การอนุมัติงบประมาณที่ร้องขออย่างทันเวลา ขณะที่คุณกำลังวางแผนโครงการ
ตามที่คุณคาดคิดไว้ การจัดการสมมติฐานของโครงการนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน คุณไม่สามารถพึ่งพาการคาดเดาได้ เพราะสมมติฐานที่ไม่ดีสามารถทำให้การส่งมอบโครงการล้มเหลวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีแผนสำรองและไม่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง วิธีการระบุและจัดการสมมติฐานของโครงการ เพื่อประมาณผลลัพธ์การจัดการโครงการให้แม่นยำยิ่งขึ้น เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ:
- ประเภทของสมมติฐานโครงการพร้อมตัวอย่าง
- ความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานของโครงการ, ความพึ่งพา, และความเสี่ยง
- เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการจัดการสมมติฐานของโครงการ
การเข้าใจสมมติฐานของโครงการ
สมมติฐานของโครงการคือปัจจัย เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่ผู้จัดการโครงการและทีมงาน สมมติว่าเป็นจริง—แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนก็ตาม
ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องพึ่งพาสมมติฐานบางประการตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการไปจนถึงการพัฒนาและการส่งมอบ การมีสมมติฐานที่ถูกต้องจะช่วยให้พวกเขาเห็นภาพความสำเร็จของโครงการและป้องกันอุปสรรคต่างๆ เช่น:
- ตารางเวลาที่ถูกบล็อกและอุปสรรค
- การจัดส่งล่าช้า
- การขาดแคลนงบประมาณ
- พลวัตทีมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
แม้จะไม่มีหลักฐานสนับสนุน แต่สมมติฐานของโครงการส่วนใหญ่ก็มักตั้งอยู่บนแนวโน้มของข้อมูล ประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือการคาดเดาอย่างมีเหตุผล ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องสามัญสำนึก—จนกระทั่งมันไม่เป็นเช่นนั้นและกลายเป็นความเสี่ยงของโครงการ 🥲
ทำไมทุกสมมติฐานของโครงการสามารถเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และวิธีรับมือกับความไม่แน่นอน
สมมติฐานถูกเรียกว่าเช่นนั้นเพราะมีรากฐานมาจากสิ่งที่ไม่รู้และความไม่แน่นอน
ดังนั้น จึงมักมีจุดเชื่อมโยงระหว่างสมมติฐานกับความเสี่ยงอยู่เสมอ หลายสิ่งสามารถผิดพลาดได้ ทำให้สมมติฐานของคุณไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อโครงการของคุณอย่างรุนแรง นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีแผนการรับมือที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากสมมติฐานของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
ผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จมักจะรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้โดย:
- ระบุสมมติฐานของโครงการและบันทึกขั้นตอนถัดไปในกรณีที่สมมติฐานหนึ่งหรือมากกว่าพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง
- อาศัยการวิจัยอย่างกว้างขวางและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุข้อสมมติฐานที่ซับซ้อน
- การสังเกตสมมติฐานที่มีความผันผวนมากขึ้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคา) เป็นระยะๆ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อระบุสมมติฐานหลัก ควรให้ผู้จัดการโครงการจดบันทึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ข้างๆ เสมอ วิธีที่รวดเร็วในการทำเช่นนี้คือผ่านเทมเพลตไวท์บอร์ดประเมินความเสี่ยงของ ClickUp—ซึ่งมาพร้อมกับแผนที่รหัสสีเพื่อช่วยให้คุณติดตามความน่าจะเป็นและความรุนแรงของความเสี่ยงทั้งหมดในโครงการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสมมติฐานโครงการที่ไม่น่าเชื่อถือมักจบลงที่มุมขวาบนของแผนที่ และต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
6 ประเภททั่วไปของสมมติฐานโครงการ
เราสามารถแบ่งสมมติฐานของโครงการออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกมันมุ่งเน้น แม้ว่าการจัดหมวดหมู่จะเป็นเรื่องของคุณ แต่ที่นี่คือ หกประเภทที่พบบ่อยที่สุดพร้อมตัวอย่าง:
1. สมมติฐานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ผู้จัดการโครงการทุกคนทราบดีเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในการดำเนินงานประจำวัน เช่น ขอบเขตงานที่ขยายออกไปโดยไม่ตั้งใจ อุปกรณ์ขัดข้อง ความขัดแย้งในทีม หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
นี่คือข้อความสมมติฐานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในวงกว้างที่คุณสามารถพิจารณาได้:
- ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, ความล่าช้า, หรือปัญหาเกี่ยวกับกำลังคน
- จะไม่เกิดปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
- ซอฟต์แวร์ที่เราใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการโครงการจะไม่ประสบปัญหาการล่าช้าหรือข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาของโครงการ
- ทีมจะไม่ขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ
- เราจะไม่พบปัญหาในการสั่งซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น
- สมาชิกในทีมจะรักษาสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
สมมติฐานที่แฝงอยู่มากมายที่นี่อาจเป็นภาระที่อาจเกิดขึ้นได้ และนำไปสู่ความล่าช้าหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวของโครงการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการประมาณการของคุณ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสมมติว่าทีมพร้อมใช้งาน 100% จะเป็นการดีกว่าที่จะประมาณการไว้ที่ 80% เพื่อรองรับการลาป่วยและวันหยุดพักผ่อน
2. สมมติฐานของโครงการสิ่งแวดล้อม
สมมติฐานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าสมมติฐานด้านสถานที่ มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ลองพิจารณาตัวอย่างสมมติฐานโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้:
- จะไม่เกิดเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ
- ภัยธรรมชาติ หากมี จะไม่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมของสิ่งของจำเป็น
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายจะยังคงเหมือนเดิม
- การดำเนินงานจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- โรงงานจะไม่ถูกน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนัก
- ความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าจะคงที่ในอนาคตที่คาดการณ์ได้
เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตแผนสำรองของ ClickUpเพื่อคิดหาวิธีแก้ไขทางเลือกในกรณีที่สมมติฐานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
3. สมมติฐานโครงการตามเวลา
สมมติฐานโครงการที่อิงตามเวลาหรือการจัดตารางเวลาจะมุ่งเน้นไปที่ ระยะเวลาของโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อคาดการณ์ว่ากิจกรรมและงานแต่ละอย่างจะใช้เวลาเท่าไร คุณใช้สมมติฐานเหล่านี้เพื่อสร้างไทม์ไลน์ของโครงการที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติตามได้ ⌛
ตัวอย่างบางส่วนของสมมติฐานโครงการที่พบบ่อยในพื้นที่นี้:
- ทีมมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้เสร็จตามกำหนดการของโครงการ
- การพึ่งพาโครงการที่วางแผนไว้ จะไม่เปลี่ยนแปลงและจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะพร้อมสำหรับการประชุมและการปรึกษาหารืออย่างทันท่วงที
- จะไม่มีความล่าช้าในกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
- กระบวนการทำงานประจำวันของทีมเสริมสร้างเส้นตาย
- จะไม่มีความล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรหรือบุคลากรไม่เพียงพอ
4. ข้อสมมติฐานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ข้อสมมติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการมีอยู่และการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ทรัพยากรวัสดุและเทคโนโลยีไปจนถึงทุนมนุษย์
ดูตัวอย่างบางส่วนของการสมมติฐานเกี่ยวกับทรัพยากร:
- ซัพพลายเออร์ของเราจะจัดส่งวัสดุตรงเวลาเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
- อุปกรณ์ในโรงงานจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติกะทันหัน
- ผู้จัดการโครงการได้จัดสรรสมาชิกทีมเพียงพอให้กับโครงการแล้ว
- รายละเอียดทั้งหมดของงบประมาณได้รับการบันทึกไว้ครบถ้วน
- สมาชิกในทีมจะไม่หยุดงานเพิ่มหรือลาออกจนกว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์
- แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่กำลังใช้งานอยู่จะไม่ประสบปัญหาการหยุดทำงาน
วางแผนสมมติฐานเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการวางแผนโครงการ—คุณอาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในบางด้าน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ)
5. สมมติฐานทางการเงินของโครงการ
บางทีมชอบบันทึกสมมติฐานทางการเงินแยกต่างหากเพื่อให้ได้การประมาณการต้นทุนโครงการที่ละเอียดมากขึ้น—แนวคิดคือการจัดสรรเงินไว้สำหรับแต่ละระยะของโครงการ, งาน, หรือเป้าหมาย.
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสมมติฐานด้านงบประมาณ:
- ค่าแรงจะไม่เพิ่มขึ้นในสามเดือนข้างหน้า
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจะยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดที่วางแผนไว้
- ค่าเช่าอุปกรณ์จะไม่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 10%
- ค่าประกันภัยจะไม่สูงกว่า 0.5% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ.
- การประมาณการค่าใช้จ่ายได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราเงินเฟ้อที่ 5%
6. ข้อสมมติฐานขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตของโครงการอธิบายเป้าหมายการส่งมอบ ข้อกำหนด และงานที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อผลลัพธ์ที่กำหนดไว้—ความต้องการเพิ่มเติมหมายความว่าแผนโครงการเดิมของคุณจะไร้ประโยชน์ โดยพื้นฐานแล้ว ขอบเขตของโครงการทั้งหมดของคุณเป็นเพียงข้อสมมติฐาน
ตัวอย่างสมมติฐานของโครงการในแง่ของขอบเขต:
- กำหนดการโครงการเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง
- จะไม่มีการเพิ่มข้อกำหนดในนาทีสุดท้ายเข้าไปในขอบเขตงาน
- สมาชิกทีมโครงการทุกคนเข้าใจขอบเขตและบทบาทของตนในภาพรวม
- โครงการนี้กำหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเห็นพ้องกับกฎบัตรโครงการ
- ไม่มีปัจจัยภายนอกใดที่จะส่งผลต่อขอบเขต
โบนัส: ใช้เทมเพลตขอบเขตโครงการ ClickUpหรือเทมเพลตกฎบัตรโครงการ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตทั้งหมด รวมถึงการพึ่งพาของโครงการ ตารางเวลา และไทม์ไลน์ ทั้งสองเทมเพลตนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมและทำการเปลี่ยนแปลงขอบเขตแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
สมมติฐาน ความพึ่งพา และความเสี่ยงของโครงการเชื่อมโยงกันอย่างไร?
เราทราบดีว่าสมมติฐาน ความพึ่งพา และความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวกำหนดทิศทางของโครงการและช่วยจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ—แต่แนวคิดเหล่านี้ส่งผลต่อกันอย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
ทั้งสมมติฐานและความพึ่งพาของโครงการสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงได้ แต่ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามที่เราได้หารือไว้ก่อนหน้านี้ ทุก สมมติฐาน มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเสมอที่สมมติฐานนั้นอาจไม่ถูกต้อง ในกรณีส่วนใหญ่ สมมติฐานมักใช้กับโครงการทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสมมติว่าสมาชิกทีมโครงการของคุณจะบรรลุเป้าหมายโดยไม่ล่าช้า—แต่ความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้นคือความเสี่ยง
การพึ่งพา ในทางกลับกัน หมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสองอย่างหรือมากกว่าที่เชื่อมโยงกัน สมมติว่าสำหรับโครงการที่จะเข้าสู่ ระยะเปิดตัว ก่อนอื่นต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งผู้จัดการโครงการ สมมติ ว่าจะได้รับตรงเวลา
ในกรณีนี้ งานอนุมัติเป็น "งานที่ขึ้นอยู่" เนื่องจากความล่าช้าของงานนี้สามารถเลื่อนกำหนดการเปิดตัวโครงการทั้งหมดได้—ดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง
สมมติฐาน ความเสี่ยง และข้อจำกัดของโครงการ: การเปรียบเทียบ
สมมติฐาน ความเสี่ยง และข้อจำกัดของโครงการเป็นแนวคิดที่ทับซ้อนกัน ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเถอะ 🔦
มาเน้นที่ความเสี่ยงและข้อจำกัดแต่ละอย่างเพื่อเปรียบเทียบกัน
สมมติฐาน vs. ความเสี่ยงของโครงการ
ทั้งสมมติฐานและความเสี่ยงจะถูกบันทึกไว้ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น ความแตกต่างในที่นี้คือ คุณต้องการให้สมมติฐานของคุณเป็นจริงเพื่อความสำเร็จของโครงการในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม สำหรับความเสี่ยงของโครงการนั้นตรงกันข้าม— หากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง จะทำให้โครงการของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นคุณจึงต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่ได้รับการบันทึกไว้แต่ละอย่าง
สมมติฐาน vs. ข้อจำกัดของโครงการ
ข้อจำกัดของโครงการคือ ข้อจำกัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว ที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อทำการตั้งสมมติฐานของโครงการ ซึ่งแตกต่างจากสมมติฐานที่อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ ข้อจำกัดเป็นสิ่งที่แน่นอน ตามที่สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ระบุไว้ มีข้อจำกัดของโครงการอยู่6 ประเภทได้แก่
- งบประมาณ
- เวลา
- ขอบเขต
- คุณภาพ
- ประโยชน์
- ความเสี่ยง
คุณระบุสมมติฐานและข้อจำกัดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการริเริ่มโครงการ สมมติฐานของโครงการแต่ละข้อช่วยให้คุณวางแผนและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ขณะที่ข้อจำกัดของโครงการเปรียบเสมือนขอบเขตที่ช่วยให้คุณเดินหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้อง
3 กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการสมมติฐานของโครงการ
สามเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยคุณจัดการสมมติฐานของโครงการตลอดวงจรชีวิตของโครงการ 🌻
1. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่มีคุณภาพ
หากคุณต้องการจัดการสมมติฐานอย่างมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานเพื่อระบุความเสี่ยง มีมุมมองแบบภาพรวมของงบประมาณโครงการและทรัพยากรบุคคล และทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที
หากการค้นหาตัวเลือกทั้งหมดนี้ในเครื่องมือเดียวฟังดูเป็นไปไม่ได้ นั่นเป็นเพียงเพราะคุณยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ClickUp สามารถทำได้!
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในตลาด เนื่องจากมีตัวเลือกที่ช่วยให้คุณขยายรายละเอียดของโครงการย่อยได้อย่างละเอียด รวมถึงสามารถมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ 😍
เริ่มต้นโครงการของคุณอย่างถูกต้องด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ ระบุสมมติฐานของโครงการและจัดการ พวกมัน มีอยู่ในชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยClickUp Docs— ตัวเลือกการจัดการความรู้ตัวนี้สามารถช่วยคุณสร้าง แก้ไข แชร์ และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้ ตั้งแต่แผนโครงการและเอกสารกำกับโครงการไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการบันทึกสมมติฐาน ความเสี่ยง และการเบี่ยงเบนของสมมติฐานเหล่านั้นไว้ในที่เดียว
คุณจะพบกับClickUp Brain ผู้ช่วยเขียน AI ที่ทรงพลัง ภายใน ClickUp Docs ด้วยมัน คุณสามารถระดมความคิด เขียนข้อความ หรือสรุปข้อความของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Brain มีฟีเจอร์ที่สะดวกชื่อว่า เครื่องมือ AI—ซึ่งช่วยให้คุณใช้คำสั่งที่อิงจากการวิจัยกว่า 100 รายการสำหรับงานหลากหลายประเภทในทีมข้ามสายงานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกตัวเลือก ทีมโครงการ คุณจะเห็นคำสั่งที่ปรับแต่งได้ เช่น สร้างเอกสารขอบเขต และ สร้างแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดสมมติฐานของโครงการได้
นอกจากนี้ หากคุณต้องการให้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชัดเจนเกี่ยวกับสมมติฐานและกำหนดเวลาของโครงการให้ใช้มุมมองของ ClickUp คุณจะได้รับ 15+ ตัวเลือกในการสังเกตโครงการ จากมุมมองที่แตกต่างกัน ระบุสมมติฐานที่มั่นคงหรือผิดพลาด และค้นหาการพึ่งพาและความเสี่ยงได้อย่างเชิงรุก
ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานหรือใช้มุมมองกระดานเพื่อจัดเรียงงานตามระดับความเสร็จสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์จากมุมมองขั้นสูง เช่นมุมมองปริมาณงานเพื่อจัดการปริมาณงานของทีมคุณ หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามข้อจำกัดและข้อพึ่งพาของโครงการบนไทม์ไลน์ที่ปรับได้และรองรับการลากและวาง
ต้องการหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงกับทีมได้เร็วขึ้นหรือไม่?ใช้มุมมองแชทเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการประชุมยาวและสลับบริบท
2. จดบันทึกสมมติฐาน
คิดถึงบันทึกสมมติฐานเหมือนกับ ไดอารี่ของผู้จัดการโครงการ—นี่คือที่ที่คุณจะบันทึกทุกสมมติฐานที่คุณทำตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการไปจนถึงการดำเนินโครงการ
การมีสมมติฐานของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวจะช่วยให้คุณติดตามได้ ตรวจสอบความถูกต้อง และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
ใช้แม่แบบ ClickUp เพื่อบันทึกสมมติฐานอย่างขยันขันแข็ง
ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการบันทึกสมมติฐาน เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและทำหน้าที่เป็นทางลัดสำหรับการจัดทำเอกสารที่มีคุณภาพ
หากคุณต้องการจัดการสมมติฐานของโครงการ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเทมเพลตการประเมินความเสี่ยงและการประเมินโครงการของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบเมทริกซ์การตัดสินใจตารางสมมติฐานของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบบันทึกสมมติฐานของโครงการตามปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
คุณสามารถใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ในเทมเพลตเพื่อระบุสมมติฐานของคุณ เพิ่มคุณสมบัติให้กับแต่ละฟิลด์ และอธิบายผลกระทบที่มีต่อเกณฑ์การตัดสินใจของคุณ ฟีเจอร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งสมมติฐานแล้ว ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Project Plannerเพื่อแยกย่อยโครงการของคุณ จัดระเบียบงานและทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสมมติฐานของคุณถูกต้อง
3. ตรวจสอบสมมติฐานของคุณอย่างต่อเนื่อง
การบันทึกสมมติฐานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เมื่อโครงการของคุณดำเนินไป สมมติฐานบางอย่างของคุณจะได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง ในขณะที่บางข้ออาจไม่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าแผนโครงการของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ และคุณจำเป็นต้องคิดอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีม
นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้อง ติดตามรายการสมมติฐานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้จัดการโครงการ และคอยสังเกตเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สุดและปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม
การใช้ ClickUp เพื่อติดตามและจัดการสมมติฐาน
ClickUp นำเสนอโซลูชันหลากหลายเพื่อระบุสมมติฐานของโครงการที่กลายเป็นไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานและข้อจำกัดที่สำคัญ
สมมติว่าสมมติฐานของคุณคืองานหนึ่งต้องการเวลา 50 ชั่วโมง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายเพื่อส่งการแจ้งเตือนให้คุณหากเวลาที่ติดตามในภารกิจนั้นเกิน 50 ชั่วโมง
นอกจากนี้, สร้างภาพข้อมูลเมตริกของโครงการและทำการวิเคราะห์สมมติฐานด้วย ClickUp Dashboards. เลือกจาก 50+ การ์ดเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณและนำเสนอข้อมูลตัวเลขหรือภาพที่คุณสนใจ. การสร้างภาพสมมติฐานจากโครงการก่อนหน้าสามารถช่วยคุณวางแผนสำหรับโครงการในอนาคตและลดความเบี่ยงเบนได้.
การเอาชนะความท้าทายของสมมติฐานในโครงการ
การประสานสมมติฐานของโครงการไม่ใช่เรื่องง่าย—มีความท้าทายหลายประการที่อาจทำให้คุณล่าช้าและส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ
นี่คือความท้าทายทั่วไปและวิธีแก้ไข:
ความไม่แน่นอน
นี่คือปัญหาอันดับหนึ่งของการรักษาสมมติฐานของโครงการ—คุณไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ น่าเสียดายที่ไม่มีวิธีใดที่จะ เอาชนะความไม่แน่นอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับสมมติฐานของทุกโครงการ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นโดยการสื่อสารผลกระทบของมันกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ, บันทึกทุกการตัดสินใจที่ทำและทุกการกระทำที่ดำเนินการ, และติดตามระยะเวลาของโครงการอย่างใกล้ชิด.
การสื่อสารที่ไม่ราบรื่น
การขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมสามารถนำไปสู่ ความเข้าใจผิดและความล่าช้าของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมั่นใจว่าพนักงานของคุณไม่กลัวที่จะพูดและแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและเวลาในการส่งมอบงาน หากคุณทำงานจากระยะไกล ให้ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปแบบเรียลไทม์และโปร่งใส โดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมที่ตึงเครียดและเป็นทางการเกินไป
โบนัส: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมกับทีมข้ามสายงานแบบเรียลไทม์ แผ่นกระดานดิจิทัลเหล่านี้ช่วยให้คุณวาด เขียนข้อความ เพิ่มและเชื่อมต่อรูปร่าง และสร้างงานต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายซึ่งส่งเสริมการสื่อสารที่ง่ายดาย
การไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานในระหว่างดำเนินการเพื่อ รองรับสมมติฐานใหม่ การขาดความเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการได้
เมื่อจัดการสมมติฐานในการบริหารโครงการ ให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำ แจ้งให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้า และอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการกระทำและการตัดสินใจทุกครั้ง
จัดการสมมติฐานของโครงการด้วย ClickUp
การประสานสมมติฐานของโครงการเป็นหนึ่งในเสาหลักของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ หากปราศจากสมมติฐาน คุณจะไม่สามารถประมาณผลลัพธ์ของโครงการหรือกำหนดเป้าหมายได้อย่างสมจริง
ในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการฟรีClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อเก็บบันทึกสมมติฐานของโครงการ, ทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และระบุการพึ่งพา, ข้อจำกัด, และความเสี่ยงในลักษณะที่ไม่มีความขัดข้อง.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ และดูว่าโซลูชันนี้จะช่วยให้คุณก้าวจากความคาดเดาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร 🦋