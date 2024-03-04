วัดสิ่งที่สำคัญที่สุด สรุป: การไขความลับของ OKRs

เป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจเช่นเดียวกับแผนที่สำหรับกัปตัน—พวกมันนำทางสู่การเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่มีความหมาย และอะไรจะดีไปกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายจากเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตจริง? 💸
หนังสือ Measure What Matters เขียนโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่น เมื่อเขาให้เราได้เห็นเบื้องหลังความสำเร็จของเขา เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้ได้ถูกถักทอไว้กับตัวอย่างจากอาชีพที่อุดมไปด้วยประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งรวมถึงการร่วมงานกับผู้นำระดับโลกอย่างกูเกิลและอินเทล
หากคุณต้องการทำความคุ้นเคยกับแนวคิดของระบบ OKR และค้นหาว่ามันสามารถปฏิวัติการวางแผนกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร ลองดูสรุป Measure What Matters Most ของเรา เราได้ย่อข้อสังเกตสำคัญจากผลงานชิ้นเอกด้านการจัดการนี้และรวมเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้คุณนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในที่ทำงานของคุณ
วัดสิ่งที่สำคัญ สรุปหนังสือในพริบตา
ผู้แต่ง: จอห์น โดเออร์
จำนวนหน้า: 320
ปีที่ตีพิมพ์: 2017
เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง
วัดสิ่งที่สำคัญ: วิธีที่ Google, Bono และมูลนิธิ Gates เปลี่ยนโลกด้วย OKRs เป็นหนังสือที่ต้องอ่านหากคุณสนใจการวางแผนกลยุทธ์ แม้จะเต็มไปด้วยความรู้ที่มีคุณค่า แต่หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย
หนังสือเล่มนี้เขียนโดยจอห์น ดอร์ร์ วิศวกรไฟฟ้าและนักลงทุนร่วมทุนที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Amazon, Google และ Intuit
แนวคิดหลักที่หนังสือเล่มนี้สำรวจคือระบบ OKR—วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการปรับงานของบริษัทให้สอดคล้องกับพันธกิจสูงสุด หนังสือเล่มนี้อธิบายว่ากระบวนการที่ประสบความสำเร็จต้องการทั้งสองอย่าง:
- วัตถุประสงค์: เป็นแนวทางนำคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยกำหนดความสำเร็จที่ต้องการให้บรรลุ
- ผลลัพธ์สำคัญ: เป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ตัวเลขที่แท้จริงซึ่งบ่งชี้ถึงการบรรลุเป้าหมาย 🧮
Doerr จัดโครงสร้างหนังสือในลักษณะที่ผสมผสานทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เขาให้คำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับกระบวนการตั้งเป้าหมายและติดตามผลทั้งหมด ตั้งแต่การคิดค้นและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ไปจนถึงการสรุปและปรับปรุงประสิทธิภาพในท้ายที่สุด นอกจากนี้ เขายังแบ่งปันเคล็ดลับในการรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและดีต่อสุขภาพอีกด้วย เพื่อให้เข้าใจประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Doerrได้ยกตัวอย่าง OKRจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จจริงมาประกอบ
ในตอนต้นของหนังสือ เขาให้เราทราบถึงที่มาของ OKRs—อ่านเรื่องราวต่อไปนี้
ประวัติของ OKRs
แนวคิดเรื่องวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results) ถูกสร้างขึ้นโดย แอนดี้ โกรฟ นักธุรกิจและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Intel ซึ่ง Doerr เคยทำงานด้วยในช่วงต้นอาชีพของเขา Doerr เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดของโกรฟอย่างมาก โดยมองว่าเขาเป็น ผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในยุคของเขาและยุคใดๆ ในหนังสือ Doerr ได้แบ่งปันว่าระบบของโกรฟเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งของเขาตลอดการพัฒนาทางวิชาชีพ
ในขณะที่โกรฟคิดค้น OKRs ขึ้นมา โดเออร์ได้สร้างตัวย่อและทำให้แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นำไปสู่การนำมาใช้ที่กูเกิลในปี 1999
โกรฟได้พัฒนาระบบของเขาขึ้นโดยอิงจากแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (Management by Objectives: MBO) ของปีเตอร์ ดรักเกอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ล้ำสมัยในยุคนั้น โดยนำเสนอแนวคิดที่ว่าการบริหารจัดการควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและมุ่งเน้นผลลัพธ์ ก่อนหน้านั้น โครงสร้างการบริหารแบบลำดับชั้นแบบดั้งเดิมที่นำโดยเฮนรี ฟอร์ด และเฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ ยังคงเป็นแนวทางหลัก แม้ทฤษฎี MBO จะปฏิวัติวงการ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่ง OKR ได้พยายามแก้ไขและพัฒนาต่อยอด
ประเด็นสำคัญจาก Measure What Matters โดย John Doerr
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Doerr ได้สะสมความรู้อย่างมหาศาลเกี่ยวกับการจัดการ และเปลี่ยนแปลงสตาร์ทอัพมากมายให้กลายเป็นกิจการใหญ่โดยใช้แนวทาง OKR 💼
ส่วนต่อไปนี้เน้นย้ำแนวคิดที่น่าสนใจที่สุดบางส่วนที่เขาได้กล่าวถึงใน Measure What Matters มาเริ่มกันเลย!
1. ความสะอาดพื้นฐานของ OKR ของดร. โกรฟ
Doerr อธิบายว่า ความซื่อสัตย์, ความไม่เห็นแก่ตัว, และ ความมุ่งมั่น ต่อทีมและภารกิจของทีมคือหัวใจสำคัญของปรัชญา OKR ของ Grove อย่างไรก็ตาม แนวทางวิศวกรรมที่เป็นระบบของ Grove คือสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับ Intel และบริษัทอื่น ๆ ที่เขาเคยบริหารจัดการ
นี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เจ็ดประการที่ Doerr ได้เรียนรู้จาก Grove และถือเป็นพื้นฐานของหนังสือทั้งเล่ม:
- น้อยแต่มาก: การเลือกเป้าหมายอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ—ไม่ควรมีเกินห้าเป้าหมายในแต่ละครั้ง
- กำหนดเป้าหมายบริษัทจากล่างขึ้นบน: โดยทั่วไปแล้วแรงจูงใจจะต่ำเมื่อเป้าหมายของทีมทั้งหมดมาจากผู้บริหารระดับสูง ควรมีประมาณครึ่งหนึ่งมาจากแนวหน้าของธุรกิจ นั่นคือ พนักงาน
- ไม่มีการสั่งการ: OKR ควรเป็นความร่วมมือกัน และต้องได้รับความเห็นพ้องจากทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายจะสำเร็จลุล่วง
- ยืดหยุ่นอยู่เสมอ: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คุณควรละทิ้งเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
- กล้าที่จะล้มเหลว: คุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกล้าเสี่ยงและผลักดันตัวเอง
- เครื่องมือ ไม่ใช่อาวุธ: อย่าใช้ OKRs เพื่อตัดสินผลงานของใครหรือกำหนดรายได้ของพวกเขา
- อดทน: การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและการลองผิดลองถูกมากมาย บริษัทต่างๆ ต้องใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าไตรมาสในการปรับใช้ระบบใหม่ และต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพื่อให้เชี่ยวชาญ
2. พลังพิเศษของ OKR #1: มุ่งเน้นและทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญ
ขั้นตอนแรกในการตั้งเป้าหมายคือการถามตัวเองว่าความทะเยอทะยานหลักของคุณคืออะไรในอีกสาม หก หรือสิบสองเดือนข้างหน้า ให้มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายที่เร่งด่วนและมีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงภายในบริษัทของคุณเท่านั้น
หลังจากกำหนดสิ่งที่ต้องทำ (Whats) แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่การกำหนดวิธีการ (Hows) ซึ่งเป็นผลลัพธ์หลักของคุณ สิ่งเหล่านี้คือการวัดผลที่จะบ่งบอกถึงการบรรลุเป้าหมายของคุณเอง ตามที่ Doerr แนะนำ คุณควรมีผลลัพธ์หลักไม่เกินห้าข้อต่อหนึ่งเป้าหมาย เขาแนะนำให้รวมการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้การประเมินและการปรับปรุงครอบคลุมทุกด้าน
นอกจากนี้ การชี้แจงเหตุผล (Whys) อย่างชัดเจนและโปร่งใสกับพนักงานก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นหากพวกเขารู้ว่า:
- สิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
- ความพยายามเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเติบโตของพวกเขาและของบริษัทอย่างไร
สิ่งเดียวที่เหลือคือการกำหนด เมื่อไหร่ Doerr แนะนำให้กำหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นไม่เกินห้าข้อต่อรอบ โดยพิจารณาจากความต้องการและความสามารถขององค์กรของคุณ คุณควรกำหนดจังหวะการติดตามด้วยเช่นกัน บริษัทส่วนใหญ่ติดตาม KRs เป็นรายปีหรือรายไตรมาส หรือใช้แบบผสมผสาน 📆
3. พลังพิเศษของ OKR #2: การปรับให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเพื่อการทำงานเป็นทีม
OKR ควรมีความโปร่งใส โดยการทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเปิดรับคำวิจารณ์—ทุกคนควรสามารถให้และรับข้อเสนอแนะที่เป็นกลางเพื่อประโยชน์สูงสุด
แนวทาง OKR สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีหลายสาขาและทำงานทางไกล มันรวมทีมเข้าด้วยกันและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน 🤝
ส่วนนี้ของหนังสือยังกล่าวถึงความไม่มีประสิทธิภาพของแบบจำลองการจัดการแบบลำดับชั้นแบบดั้งเดิมอีกด้วย ในแบบจำลองการจัดการแบบบนลงล่างนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะกำหนดเป้าหมายและส่งต่อไปยังระดับล่างในลำดับชั้น ซึ่งการทำงานของพวกเขานั้นถูกกำหนดโดยผู้บริหารอย่างเดียว แบบจำลองนี้มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุผลหลายประการ:
- มันใช้เวลานาน: การตัดสินใจต้องใช้เวลานานมากในการเคลื่อนผ่านลำดับชั้น แม้แต่ในบริษัทที่ไม่ใหญ่
- มันไม่ยืดหยุ่น: มันทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้แล้วเมื่อการทำงานได้เริ่มต้นขึ้น
- มันบั่นทอนการมีส่วนร่วมของพนักงานแนวหน้า: พนักงานกลุ่มนี้มักมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และลูกค้ามากกว่าผู้บริหารระดับสูง
- มันป้องกันการร่วมมือแนวนอน, การร่วมมือข้ามสายงาน: มันไม่อนุญาตให้จุดแข็งของทีมต่าง ๆ มารวมกันและสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยม
ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วน อาจจำเป็นต้องใช้โมเดลแบบบนลงล่าง แต่โดยทั่วไปแล้ว พนักงานควรมีส่วนร่วมใน OKR ที่ตกลงไว้ประมาณ ครึ่งหนึ่ง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้จัดการของพวกเขา
4. พลังพิเศษของ OKR #3: ติดตามเพื่อความรับผิดชอบ
วงจร OKR มีสามขั้นตอน ได้แก่ การตั้งค่าเริ่มต้น, การติดตามผลอย่างเป็นระบบในช่วงกลาง, และ การสรุปผลสุดท้าย.
ในระหว่าง ขั้นตอนการตั้งค่า Doerr แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ OKRเพื่อความสะดวก เครื่องมือประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถ สร้าง แก้ไข วัดผล และให้คะแนน OKR ที่ท้าทาย ได้ มันสามารถทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานได้ทันทีกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และช่วยให้บุคคลที่มีความสนใจคล้ายกันได้เชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยลดความจำเป็นในการประชุมสถานะที่ไม่จำเป็นและการจัดทำเอกสาร
ในระยะติดตามผลช่วงกลางชีวิต ผู้เขียนได้อภิปรายถึงวิธีที่ ความก้าวหน้าสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ตามความเห็นของเขา เปอร์เซ็นต์เป็นวิธีที่ดึงดูดใจที่สุดในการแสดงภาพความก้าวหน้า ในอุดมคติ คุณควรจัดประชุมตลอดทั้งไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ OKR ของคุณและตรวจหาจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้น การแบ่งปันเป้าหมายที่ตกลงกันไว้กับผู้อื่นในบริษัทก็สามารถเพิ่มแรงจูงใจได้เช่นกัน
สรุป หมายถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากที่คุณได้ทำงาน OKR เสร็จสิ้นแล้ว คุณควรใช้การให้คะแนนตามวัตถุประสงค์ การประเมินตนเอง และการสะท้อนคิดเพื่อ ได้รับบทเรียนที่มีค่าสำหรับ OKR ในอนาคต ในกรณีที่คุณไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ให้ลองอีกครั้งในไตรมาสถัดไปด้วยเกณฑ์ผลลัพธ์หลักใหม่ หรือประเมินความจำเป็นของวัตถุประสงค์นั้นอีกครั้ง
5. พลังพิเศษของ OKR #4: ขยายขอบเขตสู่สิ่งที่น่าทึ่ง
OKRs กระตุ้นให้เราทดสอบขีดจำกัดและก้าวข้ามขอบเขตความสบายใจของเรา ตามที่หนังสือระบุไว้ บริษัทควรกำหนดวัตถุประสงค์สองประเภท:
- มุ่งมั่น: เป้าหมายที่คุณต้องบรรลุภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้บริษัทดำเนินต่อไปได้ เช่น การจ้างงานและการเปิดตัวฟีเจอร์
- เป้าหมายที่ท้าทาย: หรือที่รู้จักกันในชื่อเป้าหมายที่ท้าทาย (stretch goals) เป้าหมายเหล่านี้มีความเสี่ยงและท้าทาย แต่มีศักยภาพที่จะผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าไปข้างหน้าผ่านนวัตกรรม
ในทำนองเดียวกัน นักเขียน Steven Levy ได้บัญญัติวลี the gospel of 10x เพื่ออธิบายเป้าหมายที่กล้าหาญซึ่งทำให้บริษัทที่โดดเด่นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ หนึ่งในบริษัทเหล่านั้นคือ Google ซึ่งสามารถให้บริการพื้นที่จัดเก็บอีเมล 100 MB ในขณะที่คู่แข่งเสนอเพียง 2–4 MB เท่านั้น 📧
6. การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง: OKRs และ CFRs
แม้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีจะแพร่หลาย แต่การประเมินเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพ แทนที่จะเน้นการให้คะแนนอย่างเดียว คุณควรให้ความสำคัญกับ กระบวนการ, จุดแข็ง, และ การให้คำปรึกษา.
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือระบบการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำมาใช้ผ่าน CFR ซึ่งย่อมาจาก:
- การสนทนา: คุณควรจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำ และให้พนักงานเป็นผู้นำการสนทนา เป้าหมายของการประชุมเหล่านี้ควรเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และควรประเมินความก้าวหน้าและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น OKR ของพนักงาน พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเป้าหมายทางอาชีพ และความสำเร็จ
- ข้อเสนอแนะ: พนักงานทุกคนควรให้และรับข้อเสนอแนะ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปิดเผยปัญหา แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
- การยอมรับ: การยอมรับผลงานที่ยอดเยี่ยมสามารถเป็นกำลังใจที่ดีในการรักษาคุณภาพการทำงานต่อไปได้ คุณควรชมเชยพนักงานบ่อย ๆ กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานชมเชยกันเอง และระบุให้ชัดเจนว่าคุณชมเชยอะไร
เป้าหมาย OKR ที่ท้าทายช่วยส่งเสริมระบบการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราควรหารือเกี่ยวกับอะไรและเฉลิมฉลองอะไร
7. ส่งเสริมค่านิยมที่ดี
วัฒนธรรมขององค์กรสามารถกำหนดประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กรได้ เมื่อบริษัทส่งเสริมค่านิยมที่ดี ทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น วัฒนธรรมเช่นนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยต้องการการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น องค์กรทั้งหมดจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่เป็นแบบอย่างที่ดี OKRs ยังสามารถช่วยสร้างความสอดคล้องและความกลมเกลียว รวมทุกการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียว
คำคมที่ทรงพลัง วัดสิ่งที่สำคัญ
ให้คำคมต่อไปนี้จาก Measure What Matters เป็นแนวทางในการเดินทางของคุณใน OKR:
ความคิดนั้นง่าย การลงมือทำคือทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้ว่าเป้าหมายจะมีความสำคัญ แต่ก็จะสูญเสียความหมายไปหากคุณไม่ลงมือทำ การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น คุณจำเป็นต้อง ติดตามด้วยการทำงานอย่างหนักและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่จับต้องได้
'บริษัทที่ไม่ดี' แอนดี้เขียนไว้ว่า 'ถูกทำลายโดยวิกฤต บริษัทที่ดีอยู่รอดจากวิกฤต ส่วนบริษัทที่ยอดเยี่ยมกลับพัฒนาขึ้นจากวิกฤต'
ลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจแนวคิดนี้กันดีกว่า เราจะยกตัวอย่างเชฟเป็นกรณีศึกษา หากเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เชฟที่ไม่ดีจะยอมแพ้ เชฟที่ดีจะสามารถจัดการทำอาหารที่รับประทานได้ออกมาได้ ส่วนเชฟที่ยอดเยี่ยมจะใช้โอกาสนี้ในการ สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดาและโดดเด่น 🧑🍳
เป้าหมายที่ท้าทายเกินไปอาจกลายเป็นภาระหนักหากผู้คนไม่เชื่อว่าสามารถทำได้จริง
เป้าหมายควรมีความท้าทายและผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้—แต่ ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ที่สำคัญกว่านั้น คุณควรกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนเป็นไปได้และกระตุ้นแรงจูงใจ มิฉะนั้นจะกลายเป็นผลเสีย—ความกดดันจะสูงเกินไปและนำไปสู่ความวิตกกังวลกำหนดลำดับความสำคัญอย่างรอบคอบและมีความกล้าที่จะละทิ้งบางเป้าหมาย
ระบบคุณธรรมเจริญงอกงามภายใต้แสงสว่าง
ระบบคุณธรรมคือระบบที่ความสำเร็จและรางวัลถูกแจกจ่ายตามความสำเร็จและความพยายาม ระบบประเภทนี้สามารถทำงานได้สำหรับบริษัท หากมีความโปร่งใส ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและติดตามกระบวนการ OKR และได้รับอนุญาตให้วิจารณ์ได้
นำบทเรียนจาก Measure What Matters มาใช้กับ ClickUp
หากเราคิดถึงระบบ OKR เป็นแบบแปลนสำหรับอาคารเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpก็จะเป็นไซต์ก่อสร้าง แบบแปลนจะชี้นำการก่อสร้าง ในขณะที่ไซต์ก่อสร้างจะมอบเครื่องมือและพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งสองอย่างช่วยกันทำให้วิสัยทัศน์ของสถาปนิกกลายเป็นจริง 🏛️
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เพื่อช่วยให้การวางแผน การติดตามความคืบหน้าการทำงานร่วมกันในทีม และการดำเนินงานธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
การเริ่มต้นมักจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเสมอ ดังนั้น ClickUp จึงได้เตรียมเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบไว้เพื่อความสะดวกของคุณรวมถึงเทมเพลตสำหรับการ ตั้งเป้าหมายและ OKR
ในส่วนต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ ClickUp เพื่อนำระบบ OKR ของ Doerr มาใช้ภายในองค์กรของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: มุ่งเน้นและทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญ
คิดถึงเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดที่คุณต้องการบรรลุในช่วงเวลาต่อไป และบันทึกไว้ด้วยClickUp Goals. เมื่อเป้าหมายสะสมเพิ่มขึ้นตามเวลา คุณสามารถจัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์ตามรอบเวลา หรือตามที่คุณเห็นสมควร.
คำแนะนำของ Doerr คือให้ติดตามเป้าหมายยอดขายและรายได้เป็นรายไตรมาสหรือรายปี แต่คุณสามารถทำได้บ่อยขึ้นและตั้งเป้าหมายรายเดือนหรือรายสัปดาห์หากวิธีนั้นเหมาะสมกับทีมหรือบริษัทของคุณมากกว่า 🥅
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดผลลัพธ์หลัก ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้เป้าหมายภายใน ClickUp แพลตฟอร์มจะวัดเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณเลือก:
- ตัวเลข
- การเงิน
- ถูก/ผิด
คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง OKR ได้ หากคุณต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม คุณอาจพิจารณาใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบที่มีคุณสมบัติของ AI
เพื่อทำให้แผนของคุณเป็นรูปธรรม ให้ใช้ClickUp Tasks คุณสามารถ:
- กำหนดวันที่
- มอบหมายให้กับบุคคล
- กำหนดป้ายกำกับและแท็กตามลำดับความสำคัญ
- แบ่งย่อยออกเป็นส่วนเล็ก ๆ พร้อมด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- แนะนำการพึ่งพาของงานเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแนวนอนและข้ามสายงาน
เพื่อทบทวนและแก้ไขงาน ให้ใช้หนึ่งในหลายๆ มุมมอง เช่นมุมมองบอร์ด ClickUpหรือมุมมองรายการแบบคลาสสิก เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้เชื่อมโยงงานเข้ากับเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2: จัดแนวและเชื่อมต่อเพื่อการทำงานเป็นทีม
ตาม Measure What Matters การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสร้างหรือปรับปรุงเป้าหมาย มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้ภายใน ClickUp:
- ขอและให้ข้อเสนอแนะโดยแท็กบุคคลในภารกิจหรือความคิดเห็น
- ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อการสนทนาที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- สร้างแบบฟอร์มภายในมุมมองแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลป้อนเข้าในวิธีที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น
- ลองเสนอไอเดียต่างๆ และสร้างแผนภาพเชิงภาพโดยใช้ClickUp Whiteboards
เช่นเดียวกับระบบ OKR, ClickUp สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล. มันทำให้แผนงานและงานทั้งหมดของคุณมองเห็นได้, ซิงค์การเปลี่ยนแปลง, และแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น, ทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ.
ขั้นตอนที่ 3: ติดตามเพื่อความรับผิดชอบ
เมื่อคุณและทีมของคุณทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วย OKR เสร็จสิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายความคืบหน้าของคุณใน ClickUp ได้ แพลตฟอร์มจะคำนวณคะแนนเป้าหมายทั้งหมดให้คุณ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ตามความชอบของ Doerr คุณสามารถดูทั้งหมดได้ในมุมมองสรุปความคืบหน้า
สำหรับภาพรวมในระดับที่สูงขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ของทีมหรือบริษัทของคุณ ให้หันมาใช้ClickUp Dashboards คุณสามารถใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบที่แตกต่างกันเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
เพื่อประเมินและให้คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตการจัดการงานที่คุณชื่นชอบ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้หลายวิธีที่ไม่ซ้ำกัน:
- ในความคิดเห็นของงาน
- ในฐานะคำอธิบายประกอบ
- ในมุมมองแชท
อย่าลืมกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมโดดเด่นที่สุดและเน้นย้ำความสำเร็จของพวกเขาให้ทุกคนได้เห็น! 🏅
ใช้พลังของ OKRs อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ไม่ว่าเป้าหมายของบริษัทหรือทีมของคุณจะใหญ่เพียงใด ระบบ OKR ก็สามารถทำให้เป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การร่วมมือที่กลมกลืน และเทคนิคการวัดผลที่เหมาะสม ความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ClickUp สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยมอบเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
