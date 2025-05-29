บล็อก ClickUp

ทำให้งานที่ต้องทำง่ายขึ้นด้วย 12 ทางเลือกของ Wunderlist ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
29 พฤษภาคม 2568

เมื่อ Wunderlist ปิดตัวลง มันได้ทิ้งช่องว่างไว้ที่หลายแอปจัดการงานพยายามจะเติมเต็ม—แต่บ่อยครั้งก็ล้มเหลว บางทีแอปที่คุณใช้อยู่ตอนนี้อาจใช้งานยาก ไม่สามารถสร้างงานประจำได้ดี หรือทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเหมือนเป็นภาระ

คุณไม่ได้แค่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณต้องการสิ่งที่ใช้งานง่ายเหมือน Wunderlist แต่ทรงพลังยิ่งกว่า สิ่งที่ทำงานได้ทั้งงานเดี่ยวและโปรเจกต์ที่แชร์ร่วมกัน

นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้มอบให้คุณอย่างแท้จริง

เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wunderlist ที่เหนือกว่าแค่รายการตรวจสอบพื้นฐาน ไม่ว่าคุณจะจัดการชีวิตประจำวันของตัวเองหรือบริหารทีม บทความนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม พร้อมข้อมูลข้อดี ข้อเสีย ราคา และคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัวเลือกอย่างชัดเจน

มาค้นหาเครื่องมือจัดการงานที่คุณชื่นชอบถัดไปกันเถอะ

ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Wunderlist ในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพ– การสร้างงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วย AI– งานย่อย, การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา– เอกสาร, แชท, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ด– การเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการเหมาะที่สุดสำหรับบุคคล, ทีมเล็ก, และองค์กรที่ต้องการการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถปรับแต่งได้มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Todoist– การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ– ตัวกรองและมุมมองที่กำหนดเอง– ระบบการเล่นเกมแบบกรรม– ซิงค์กับ Google Calendarเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ที่ต้องการแอปจัดการงานที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างทรงพลังมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
ติ๊กต็อก– ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว– การติดตามนิสัยพร้อมระบบสะสมวันต่อเนื่อง– ป้อนข้อมูลด้วยเสียงและรายการอัจฉริยะเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ที่กำลังมองหาฟีเจอร์การจัดการเวลาและการสร้างนิสัยแบบครบวงจรมีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมราคา $35.99 ต่อปี
อะไรก็ได้. ทำ– การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง– การเชื่อมต่อ WhatsApp– รายการซื้อของอัจฉริยะ– โหมดโฟกัสเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและครอบครัวที่ต้องการวางแผนประจำวันข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมการแจ้งเตือนอัจฉริยะและตัวกระตุ้นงานจากสถานการณ์จริงมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
ไมโครซอฟต์ ทู ดู– การซิงค์งาน Outlook– ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ "วันของฉัน"– รายการและงานย่อยที่แชร์– การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการจัดการงานที่เรียบง่ายและซิงค์ได้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft
งานใน Google Tasks– แถบด้านข้างใน Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์– ลากและวางจากอีเมล– งานย่อยและวันที่ครบกำหนดเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเบา ๆ ซึ่งทำงานอยู่ภายในแอป Googleฟรีเมื่อมีบัญชี Google
แนวคิด– งาน + เอกสาร + ฐานข้อมูล– กระบวนการทำงานและมุมมองที่กำหนดเอง– การทำงานร่วมกันในตัว– แม่แบบสำหรับทุกสิ่งเหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, และสตาร์ตอัพที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นสำหรับงาน, เอกสาร, และความรู้มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน/ผู้ใช้
ควายร์– งานซ้อนกัน 15 ระดับ– มุมมองรายการ กระดาน ปฏิทิน ไทม์ไลน์– เข้าถึงแบบออฟไลน์– อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ซึ่งต้องการการแบ่งงานอย่างละเอียดมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Zenkit To Do– เครื่องมือนำเข้า Wunderlist – รายการอัจฉริยะ, การแจ้งเตือน, งานย่อย – อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยพร้อมการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ – ผสานการทำงานกับ Zenkit Suiteเหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ชวนให้นึกถึง Wunderlist พร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติมมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
GQueues– ซิงค์ Google Calendar อย่างลึก– โครงสร้างลำดับชั้นพร้อมแท็ก– การแจ้งเตือนอัจฉริยะ– ปุ่มลัดคีย์บอร์ดเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และทีม Google Workspace ที่ต้องการการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการซิงค์ปฏิทินที่แข็งแกร่งมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.75 ต่อเดือน
TimeCamp Planner– กระดานงาน + แชทคล้าย Slack– แปลงแชทเป็นงาน– ติดตามเวลาทำงานในตัว– โทรวิดีโอด้วยคลิกเดียวเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการบอร์ดงานแบบภาพพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชทในตัวมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $3.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
OmniFocus– มุมมองที่กำหนดเอง (มุมมอง) – โหมดการคาดการณ์สำหรับปฏิทิน + งาน – เลื่อนวันที่และทำซ้ำรอบ – การเข้ารหัสแบบครบวงจรเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple รายบุคคลและผู้ที่มีความหลงใหลในประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลักการ GTD (Getting Things Done)แอปแบบชำระเงิน: ชำระครั้งเดียวเริ่มต้นที่ $74.99 หรือสมัครสมาชิกผ่านเว็บเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Wunderlist?

ไม่ทุกแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำเหมาะกับสไตล์การทำงานของทุกคน. นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมีที่คุณต้องค้นหาเมื่อเลือกแอปแทน Wunderlist ที่เหมาะกับคุณ:

  • งานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเช่นกิจวัตรประจำวัน, รายงานรายสัปดาห์, หรือการตรวจสอบรายเดือน—Wunderlist ทำได้ดีมาก และซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณต่อไปก็ควรทำได้เช่นกัน
  • การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: คุณต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนเดสก์ท็อป, มือถือ, และเบราว์เซอร์เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รองรับการมอบหมายงาน, การเพิ่มความคิดเห็น, การแชร์รายการ, และการแท็กสมาชิกในทีม ทำให้การจัดการงานที่แบ่งปันเป็นเรื่องง่าย
  • UI ที่เรียบง่ายแต่ปรับแต่งได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่สมดุล—สะอาดและใช้งานง่าย แต่ยืดหยุ่นพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัจฉริยะ: แอปที่ดีจะเตือนคุณก่อนที่งานจะล่าช้า ไม่ใช่หลังจากนั้น จะได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งหรือความสำคัญ
  • การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: มองหาแอปจัดการงานที่สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน อีเมล และแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ หรือดียิ่งกว่านั้นคือสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์: บางครั้งคุณอาจกำลังทำงานบนเครื่องบินหรือไม่มี Wi-Fi ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณไม่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต

ด้วยรายการตรวจสอบนี้ คุณจะพร้อมที่จะค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมแทน Wunderlist—ทางเลือกที่ช่วยให้คุณตรวจสอบงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว!

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wunderlist สำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และตอนนี้ อ่านต่อเพื่อพบกับสุดยอดทางเลือกและคู่แข่งของ Wunderlist:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ใช้ AI, โครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียว)

ปรับเส้นเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีงานหนึ่งงานขัดขวางหรือรอการดำเนินการของงานอื่นผ่าน ClickUp Task Dependencies
เริ่มจัดการงานใน ClickUp
จัดการงานที่ต้องทำของคุณพร้อมกับการจัดลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, ตัวติดตามสถานะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และอื่น ๆ ได้ภายใน ClickUp Tasks

ต้องการรวมการจัดการงาน การประสานงานโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างในการจัดการงาน เอกสาร ความรู้ และการสื่อสารของคุณ

ที่แกนหลักของแอปคือClickUp Tasks ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่จัดการได้—แต่ละชิ้นมีผู้รับผิดชอบ, ระดับความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนดของตัวเอง คุณสามารถติดตามเวลาสำหรับแต่ละงานได้แยกต่างหาก—ทั้งแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp's Global Time Tracker หรือป้อนข้อมูลเวลาด้วยตนเองเพื่อดูว่าอะไรใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน, สัปดาห์, หรือเดือนของคุณ

ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจของ ClickUp: ทางเลือกแทน Wunderlist
เก็บรายละเอียดงานไว้ที่ศูนย์กลางด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

หากคุณต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสถานะความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpคุณสามารถหารือเกี่ยวกับการอัปเดตงานในความคิดเห็นแบบมีลำดับได้โดยตรงบนงานนั้น หรือเปลี่ยนไปใช้ClickUp Chat ซึ่งเชื่อมต่องานและการสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมให้คุณเปลี่ยนข้อความเป็นรายการที่ต้องทำได้ในคลิกเดียว

รวมการสนทนาและงานต่างๆ เข้าด้วยกันใน ClickUp Chat

รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยแยกย่อยงานย่อยและสิ่งที่ต้องทำภายในแต่ละงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น แต่ละรายการจะแสดงสถานะว่าทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำ ซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของการทำงานเสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติจากคำอธิบายงานใน ClickUp ได้โดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp!

สร้าง แก้ไข และลบงานย่อยได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain
สร้าง แก้ไข และลบงานย่อยได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain

AI Fields ใน ClickUpจะเติมข้อมูลที่เหมาะสมลงในงานของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลจุดข้อมูล สรุป การแปล หรือรายการที่ต้องดำเนินการ โดยตรงภายในงานของคุณ ใช้ AI Assign และ AI Prioritize เพื่อคัดแยกและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมในทีมของคุณโดยอัตโนมัติ

การทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติมเป็นไปได้ด้วยClickUp Automations ซึ่งใช้การกระตุ้นแบบเมื่อ-แล้ว และการกระทำที่ง่ายเพื่อช่วยคุณดำเนินกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain มันยังสามารถรับคำสั่งภาษาธรรมชาติเช่น "แจ้งทีมเมื่อภารกิจที่มีความสำคัญสูงเลยกำหนดเวลา" ได้ ซึ่งเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

ClickUp Brain
สร้างระบบอัตโนมัติอย่างง่ายโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติใน ClickUp Brain

ClickUp Brain ยังสามารถแนะนำลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเวลา และแม้แต่เวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้อย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูลที่คุณป้อนและข้อมูลในอดีต ในขณะที่ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาโดยการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานของคุณและแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมและงานที่ต้องใช้สมาธิสูง

ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานผ่าน ClickUp Brain

ระบบแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา ด้วยการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญตามเวลาและแบบกำหนดซ้ำ ในขณะที่ ClickUp Docsเชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ ช่วยให้คุณฝังรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสลับบริบทจากเอกสารโครงการของคุณ

เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี

สำหรับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่มีโครงสร้างเทมเพลต Simple To-Dos โดย ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับการจัดระเบียบงานประจำวัน เป้าหมายรายสัปดาห์ และหมุดหมายของโครงการ พร้อมฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันในทีมในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตัวแทนอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซาก เช่น การส่งการอัปเดตสถานะและรายงาน การตอบคำถามที่ซ้ำซากในแชท และอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
  • มุมมองและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง: เปลี่ยนข้อมูลงานของคุณให้เป็นมุมมองแบบรายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน และไทม์ไลน์ พร้อมการ์ดแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตาม KPI, การกระจายงาน และความคืบหน้าของโครงการ
  • การพึ่งพาของงานขั้นสูง: ก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานพื้นฐาน เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ขัดขวางกันเอง ทำให้สถานะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และแสดงการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
  • การติดตามเวลาพร้อมรายงาน:ใช้การติดตามเวลาโครงการในตัวใน ClickUpบนทุกอุปกรณ์ พร้อมรายงานประสิทธิภาพการทำงานโดยละเอียด การคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม
  • ศูนย์กลางการผสานรวมข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 1000 แอป รวมถึง Slack, Google Workspace, Microsoft Teams และ Zoom พร้อมการเข้าถึง API สำหรับการผสานรวมที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการตัวจัดการงานที่เรียบง่ายรู้สึกท่วมท้น และต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสม
  • ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือบางครั้งอาจล่าช้ากว่าฟังก์ชันการทำงานบนเดสก์ท็อป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดูโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินการกับงานจำนวนมาก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2แชร์ความคิดเห็นเชิงบวกของเขา:

ClickUp รวมศูนย์การจัดการโครงการและงานของเราไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวพร้อมกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยการแจ้งเตือน การทำงานอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนต่างๆ

ClickUp รวมศูนย์การจัดการโครงการและงานของเราไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยการแจ้งเตือน ระบบอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนต่างๆ

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel และ ClickUp

2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอลด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลัง)

Todoist: ทางเลือกของ Wunderlist
ผ่านทางTodoist

อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันของ Todoist สร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้ผู้เริ่มต้นจัดการงานสามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังเพียงพอสำหรับผู้หลงใหลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สิ่งที่ทำให้ Todoist แตกต่างคือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ—เพียงแค่พิมพ์ "ส่งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 9 โมงเช้า" แอปจะจัดตารางงานโดยอัตโนมัติพร้อมพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง การแยกวิเคราะห์อัจฉริยะนี้ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อเพิ่มงานหลายรายการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Karma ที่มอบคะแนน, สถิติการทำต่อเนื่อง, และการแสดงภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อรักษาแรงจูงใจ
  • กรองงานที่ต้องทำด้วยมุมมองที่กำหนดเองตามลำดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
  • เก็บทุกกำหนดเวลาไว้ในปฏิทินที่คุณชื่นชอบผ่านการทำงานแบบสองทางกับ Google Calendar
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ถูกเลื่อนออกไป โดยอิงจากปริมาณงานและพฤติกรรมของคุณ

ข้อจำกัดของ Todoist

  • แผนฟรีจำกัดจำนวนโครงการที่ใช้งานและผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม
  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อการจัดการเวลา

ราคาของ Todoist

  • ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน
  • ธุรกิจ: $8/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:

ฉันใช้มันเพื่อติดตามสถานะงานประจำวันและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานสำหรับงานที่แบ่งปันกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ฉันสามารถปักหมุดไว้บนอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปและกำหนดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนได้อีกด้วย

ฉันใช้มันเพื่อติดตามสถานะงานประจำวันและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานสำหรับงานที่ต้องทำร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ฉันสามารถปักหมุดไว้บนอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปและกำหนดลำดับความสำคัญของงานสำหรับงานเร่งด่วนได้อีกด้วย

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน

3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยและการจัดการเวลาแบบ Pomodoro)

TickTick: ทางเลือกสำหรับ Wunderlist
ผ่านTickTick

ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Wubderlist ที่มุ่งเน้นเฉพาะรายการสิ่งที่ต้องทำ TickTick ได้ผสานการสร้างนิสัยควบคู่ไปกับงานประจำวัน—ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอควบคู่กับการจัดการงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถผสานการทำงานกับงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณรักษาสมาธิและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองปฏิทินนำเสนอหลายมุมมอง (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) พร้อมงานที่แยกสีอย่างชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบที่มองเห็นได้ทันที

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มของ TickTick ช่วยให้ระบบการทำงานของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกอุปกรณ์ ด้วยแอปเนทีฟสำหรับมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ ที่รักษาคุณสมบัติการใช้งานให้เท่าเทียมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • รักษาสมาธิและวัดผลผลิตในประเภทงานต่าง ๆ ด้วยตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งไว้ พร้อมการติดตามสถิติ
  • สร้างและรักษากิจวัตรประจำวันด้วยการทำต่อเนื่อง
  • สร้างงานโดยไม่ต้องใช้มือด้วยการแปลงเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ
  • จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามตัวกรองที่กำหนดเองสำหรับลำดับความสำคัญ วันที่ แท็ก หรือพารามิเตอร์อื่นๆ โดยใช้รายการอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ TickTick

  • การซิงค์ปฏิทินเป็นแบบทางเดียวในเวอร์ชันฟรี (TickTick สามารถดูเหตุการณ์ในปฏิทินได้ แต่ไม่สามารถส่งออกงานไปยังปฏิทินได้)
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น รายการอัจฉริยะแบบกำหนดเอง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ

ราคาของ TickTick

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $35.99/ปี

TickTick รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายการ จัดระเบียบงานโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ การผสานกับปฏิทิน การแจ้งเตือน และสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆ มาก

ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายการ จัดระเบียบงานโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ การผสานกับปฏิทิน การแจ้งเตือน และสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆ มาก

4. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนตามสถานที่และการวางแผนประจำวัน)

Any.do: ทางเลือกสำหรับ Wunderlist
ผ่านทางAny.do

Any.do เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการวางแผนอย่างราบรื่นทั้งในชีวิตส่วนตัวและงานอาชีพ ฟีเจอร์ "Moments" ของแอปนี้ส่งเสริมการวางแผนรายวันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยจะแสดงสรุปงานที่ต้องทำในตอนเช้า ซึ่งช่วยลดปัญหาที่งานค้างอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่มีกำหนด

การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณโต้ตอบกับงานในโลกจริงได้—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้ซื้อของชำเมื่อผ่านร้านค้าใกล้บ้าน หรือเตรียมเอกสารเมื่อมาถึงที่ทำงาน

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ใช้การผสานรวม WhatsApp สำหรับการสร้างและจัดการงานโดยตรงผ่านแชท เหมาะสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความอยู่แล้ว
  • จัดหมวดหมู่รายการโดยอัตโนมัติตามแผนกและเรียกดูรายการที่เคยซื้อเพื่อสร้างรายการซื้อของได้รวดเร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์รายการซื้อของอัจฉริยะ
  • ลองใช้โหมดโฟกัสเพื่อกรองงานที่ไม่เร่งด่วนชั่วคราวและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญเร่งด่วน

ข้อจำกัดใดๆ

  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติมากกว่าเวอร์ชันเว็บ ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องเมื่อสลับใช้งานระหว่างแพลตฟอร์ม
  • การพึ่งพาของงาน (งานที่ต้องเกิดขึ้นตามลำดับ) ไม่มีให้ใช้งานในทุกเวอร์ชัน

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $7. 99/เดือน
  • ทีม: $7. 99/สมาชิก/เดือน
  • ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สี่คน)

Any. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Any.do อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ที่เชื่อมั่นในรายการสิ่งที่ต้องทำของเขาได้แบ่งปันบน TrustRadius:

Any.do เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับฉัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะยาวและระยะสั้น งานประจำวัน และเป้าหมายหรือโครงการประจำปี

Any.do เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับฉัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะยาวและระยะสั้น งานประจำวัน และเป้าหมายและโครงการประจำปี

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)

5. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft 365 และความเรียบง่าย)

ไมโครซอฟต์ ทู ดู
ผ่านทางMicrosoft To Do

ในฐานะผู้สืบทอดต่อจาก Wunderlist (ซึ่ง Microsoft ได้เข้าซื้อกิจการ Wunderlist) To Do ยังคงรักษาคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมไว้มากมาย พร้อมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Microsoft

ด้วยการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft งานจากอีเมล Outlook สามารถถูกทำเครื่องหมายและปรากฏในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะที่งานที่ได้รับมอบหมายจาก Planner จะถูกรวมเข้าโดยตรงในมุมมองงานส่วนตัวของคุณ

หากคุณต้องการวิธีการวางแผนประจำวันอย่างรอบคอบ ฟีเจอร์ "วันของฉัน" จะมอบการเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้าด้วยระบบแนะนำอัจฉริยะที่แนะนำงานตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และรูปแบบที่ผ่านมา การผสมผสานระหว่างการควบคุมด้วยตนเองและระบบอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์นี้ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องมีโครงสร้างที่เข้มงวดซึ่งอาจทำให้การจัดการงานรู้สึกเป็นภาระ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do

  • เพิ่มงานย่อยเพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ พร้อมติดตามความคืบหน้าของแต่ละส่วนแยกกัน
  • จดจำวันที่และเวลาในคำอธิบายงานเพื่อการจัดตารางเวลาอัตโนมัติผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • เปิดใช้งานการประสานงานในครอบครัวหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยรายการที่ใช้ร่วมกันซึ่งรองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Microsoft To Do

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง หรือการติดตามเวลา
  • ไม่มีมุมมองปฏิทินสำหรับแสดงงานควบคู่กับการนัดหมาย

ราคาของ Microsoft To Do

  • ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคล

Microsoft To Do คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft To Do อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

หากคุณได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมของ To Do กับแอปอื่นๆ ของ Microsoft อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ Microsoft To-Do ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือจัดการทีมเฉพาะทางอื่นๆ ในแง่นี้

หากคุณได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมของ To Do กับแอปอื่นๆ ของ Microsoft อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ Microsoft To-Do ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือจัดการทีมเฉพาะทางอื่นๆ ในแง่นี้

📮 ClickUp Insight: 50% ของคนจัดสรรเวลาโดยแบ่งวันสำหรับงานธุรการและงานที่ต้องใช้สมาธิ แต่มีเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาใช้ระบบอัตโนมัติหรือมอบหมายงาน งานจัดการเวลาด้วยตนเองช่วยได้ แต่ไม่สามารถกำจัดงานซ้ำๆ ที่ยังคงกินเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ ✔️ปฏิทิน, การบล็อกเวลา,และตัวแทน AI ของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเวลาของคุณ กำหนดเวลาทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ, ย้ายงานตามลำดับความสำคัญ, และกระตุ้นการแจ้งเตือน—เพื่อให้สัปดาห์ของคุณดำเนินไปเอง 💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

6. Google Tasks (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace)

การแปลงอีเมลเป็นงานใน Google Tasks
ผ่านGoogle Tasks

สำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace, Google Tasks มอบวิธีการที่ราบรื่นในการเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยการลากและวางเพียงครั้งเดียว. ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์, เพิ่มงานย่อย, ตั้งวันครบกำหนด, และเพิ่มบันทึกได้.

แนวทางที่เน้นเฉพาะนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานส่วนตัวและโครงการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งไม่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การออกแบบใหม่ของ Google Tasks เมื่อเร็วๆ นี้ได้ปรับปรุงอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความเบาไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks

  • เพลิดเพลินกับการซิงโครไนซ์แบบเนทีฟข้ามทุกแอปพลิเคชัน Google Workspace
  • ใช้การผสานรวมแถบด้านข้างใน Gmail, Google Calendar และ Google Drive เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้แอป Google ใดอยู่
  • เชื่อมต่อภารกิจกับกิจกรรมใน Google Calendar ผ่านการจดจำวันที่อัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ Google Tasks

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำซ้ำงานด้วยรูปแบบที่ซับซ้อน
  • ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันหรือแบ่งปันงาน

ราคาของ Google Tasks

  • ฟรีเมื่อมีบัญชี Google ใด ๆ

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Tasks อย่างไรบ้าง?

รีวิวในPlayStoreระบุว่า:

แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานเป็นอย่างดี แต่ระบบแจ้งเตือนของแอปยังต้องการการปรับปรุง – งานต่างๆ สามารถพลาดได้ง่ายด้วยการแจ้งเตือนผ่านแถบแจ้งเตือนเท่านั้น และการขาดเสียงแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ทำให้การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้มีจำกัด

แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานเป็นอย่างดี แต่ระบบแจ้งเตือนของแอปยังต้องปรับปรุง – งานต่างๆ สามารถพลาดได้ง่ายเนื่องจากมีเพียงการแจ้งเตือนในแถบแจ้งเตือนเท่านั้น และการขาดเสียงแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เองทำให้การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้มีจำกัด

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการจัดการความรู้)

แนวคิด: ทางเลือกของ Wunderlist
ผ่านทางNotion

สำหรับผู้ใช้แอป Wunderlist ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ Notion มอบผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นให้คุณสร้างระบบการทำงานตามที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบโครงการง่ายๆ หรือศูนย์กลางการจัดการโครงการที่ซับซ้อน Notion รวมบันทึก ฐานข้อมูล กระดาน Kanban วิกิ และรายการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

ใช้คุณสมบัติการร่วมมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อแสดงความคิดเห็น, มอบหมายงานที่สำคัญ, และทำงานพร้อมกันในพื้นที่ทำงานที่แชร์ไว้. สถาปัตยกรรมแบบบล็อกที่ยืดหยุ่นของ Notion หมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตหรือสร้างจากศูนย์ได้, สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการของคุณอย่างแม่นยำ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • เข้าถึงฟังก์ชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลัง พร้อมตัวกรอง การจัดเรียง และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (ปฏิทิน รายการ คันบัน ฯลฯ)
  • รวมข้อความ งาน รูปภาพ และสิ่งที่ฝังไว้ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น
  • ชมแกลเลอรีเทมเพลตที่มีรูปแบบสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

ข้อจำกัดของ Notion

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะ
  • สามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีการจัดระเบียบอย่างรอบคอบ

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraพบว่าการปรับแต่งเครื่องมือนี้ทั้งมีประโยชน์และสร้างความสับสน:

ทุกคนสามารถปรับแต่ง Notion ให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากในการตั้งค่า เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีวิธีแก้ไขใดใน Notion ที่ตอบโจทย์คุณ

ทุกคนสามารถปรับแต่ง Notion ให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากในการตั้งค่า เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีวิธีแก้ไขใดใน Notion ที่ตอบโจทย์คุณ

8. Quire (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้)

คณะ: ทางเลือกของ Wunderlist
ผ่านทางQuire

Quire แก้ไขปัญหาพื้นฐานในการจัดการงาน: วิธีจัดการกับโครงการใหญ่และท่วมท้นโดยการแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ด้วยโครงสร้างงานลำดับชั้นที่ไม่มีขีดจำกัด Quire ช่วยให้คุณสร้างงานซ้อนกันได้ถึง 15 ระดับ ทำให้สามารถก้าวจากเป้าหมายใหญ่ไปสู่รายการปฏิบัติการที่ละเอียดได้อย่างเป็นธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่คิดมาอย่างดีนี้ทำให้ Quire เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากในแอปจัดการงานที่เรียบง่ายกว่า

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Quire ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ระบบโฟลเดอร์อัจฉริยะช่วยให้สามารถจัดระเบียบงานข้ามโครงการได้ ทำให้คุณสามารถจัดการงานที่ต้องส่งมอบหลายงานหรือติดตามงานของ PMที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Quire

  • ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบสำหรับงาน (รายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน)
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ด้วยความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่งพร้อมการซิงค์อัตโนมัติ
  • เข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดลำดับความสำคัญใหม่บนกระดานคัมบังได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของควายร์

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า
  • ไม่มีระบบติดตามเวลาการทำงานในตัว

ราคาแบบเรียงเล่ม

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $10.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $18.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $24.95/เดือนต่อผู้ใช้; สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

คะแนนและรีวิวของควายร์

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quire อย่างไรบ้าง?

นี่คือประสบการณ์ของผู้ใช้ G2กับเครื่องมือนี้:

ความสามารถในการสร้างงานซ้อนและรายการย่อยทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ฉันยังชอบวิธีที่มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์...

ความสามารถในการสร้างงานซ้อนและรายการย่อยทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ฉันยังชอบวิธีที่มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์...

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการงานส่วนตัว

กำลังมองหาวิธีในการจัดลำดับความสำคัญให้ดีขึ้นอยู่หรือไม่? รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในวิดีโออธิบายนี้!

9. Zenkit To Do (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Wunderlist ที่ต้องการประสบการณ์ที่คุ้นเคย)

zenkit: ทางเลือกสำหรับ Wunderlist
ผ่านทาง Zenkit

Zenkit To Do มอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ Wunderlist อย่างแท้จริงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด อินเทอร์เฟซจะให้ความรู้สึกคุ้นเคยทันทีสำหรับผู้ที่เคยใช้ Wunderlist มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนเมื่อทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์หรือภาพพื้นหลังต่าง ๆ

นอกเหนือจากองค์ประกอบอินเทอร์เฟซที่ชวนให้นึกถึงอดีตแล้ว คุณยังได้รับฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนด้วยรายการอัจฉริยะ งานย่อย และการแจ้งเตือนที่ทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ การออกแบบที่เรียบง่ายเน้นการป้อนและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว การมอบหมายงานทำได้ด้วยการกล่าวถึง @ อย่างง่าย และการแนบไฟล์ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenkit To Do

  • รับการนำเข้า Wunderlist โดยตรงที่รักษาข้อมูลและไฟล์แนบของงานทั้งหมดของคุณไว้
  • เพลิดเพลินกับการซิงค์ข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อด้วยการซิงค์ในพื้นหลัง
  • สร้างรายการอัจฉริยะเพื่อการกรองและจัดระเบียบงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zenkit เพื่อจัดการโครงการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และฐานความรู้ ซึ่งสร้างเส้นทางการอัปเกรดที่เป็นธรรมชาติสำหรับทีมที่เติบโตเกินการจัดการงานพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Zenkit To Do

  • ตัวเลือกการจัดเรียงงานมีน้อยกว่าตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคา Zenkit To Do

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Zenkit To Do การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zenkit To Do อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปัน:

โครงสร้างดีมาก และแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน Zenkit นานมาแล้วก็สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังข้อมูลและฟังก์ชันค้นหา

โครงสร้างดีมาก และแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน Zenkit นานมาแล้วก็สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังเอกสารและฟังก์ชันค้นหา

10. GQueues (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace พร้อมการจัดระเบียบขั้นสูง)

Gqueues: ทางเลือกของ Wunderlist
ผ่านทางGQueues

ต้องการระบบรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีการผสานรวมกับ Google Calendar อย่างลึกซึ้งหรือไม่? GQueues เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ด้วยการซิงค์สองทางที่อัปเดตงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในปฏิทินและในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างคิว (คล้ายกับโปรเจกต์) เพิ่มงานทั้งหมดพร้อมงานย่อย และจัดระเบียบเพิ่มเติมด้วยแท็กและการมอบหมายงาน

สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม GQueues มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่สร้างสมดุลระหว่างความเข้าถึงได้และการควบคุมอย่างเหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างแม่นยำ กำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกทีมสามารถดูและแก้ไขอะไรได้บ้าง การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้ทีมทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกล่องจดหมายอีเมล ส่งการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GQueues

  • ใช้ตัวเลือกงานที่เกิดซ้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อน เช่น "วันพฤหัสบดีที่สามของทุกเดือน"
  • เร่งการสร้างและการจัดการงานด้วยคีย์ลัดที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
  • เข้าถึงเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการ

ข้อจำกัดของ GQueues

  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสามารถใช้งานได้ แต่ขาดความทันสมัยและความประณีตเมื่อเทียบกับคู่แข่งรุ่นใหม่
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Google จำกัดประโยชน์ใช้สอยในสภาพแวดล้อมที่ใช้แพลตฟอร์มผสม

ราคาของ GQueues

  • GQueues Lite: ฟรี
  • GQueues สำหรับคุณ: $3.75/เดือน
  • GQueues สำหรับธุรกิจ: $5/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ GQueues

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GQueues อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

GQueues ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะนักเทคโนโลยี ฉันพบว่าการเชื่อมต่อกับ Google Apps นั้นเหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เคยลองใช้มาอย่างมาก

GQueues ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะนักเทคโนโลยี ฉันพบว่าการเชื่อมต่อกับ Google Apps นั้นเหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เคยลองใช้มาอย่างมาก

11. TimeCamp Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพพร้อมแชททีมในตัว)

TimeCamp Planner ปฏิทิน
ผ่านทางTimeCamp Planner

ไม่เหมือนกับแอปจัดการงานทั่วไปที่แยกการสนทนาออกจากรายการที่ต้องทำ TimeCamp Planner (เดิมชื่อ HeySpace) ผสมผสานความสามารถในการแชทแบบ Slack เข้ากับกระดานงานแบบ Kanban สร้างพื้นที่ทำงานที่การสนทนาสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับบริบทหรือสูญเสียข้อมูล

เมื่อการสนทนาทำให้เกิดรายการที่ต้องดำเนินการ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความเป็นบัตรบนกระดานงานแบบภาพได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยรักษาความเชื่อมโยงระหว่างการสนทนาและผลลัพธ์

งานสามารถจัดระเบียบในคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน ทำให้สามารถมองเห็นสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจนในทันที วิธีการที่มองเห็นได้นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp Planner

  • แปลงข้อความแชทให้เป็นบัตรงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ให้แน่ใจว่าข้อความสำคัญและการมอบหมายงานจะไม่ถูกพลาด ด้วยการกล่าวถึง @ และการแจ้งเตือน
  • วัดผลผลิตและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างแม่นยำด้วยการติดตามเวลาในตัว
  • เปิดใช้งานการร่วมมือแบบเห็นหน้ากันได้ทันทีด้วยการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียวเมื่อการแชทไม่เพียงพอ

ข้อจำกัดของ TimeCamp Planner

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีชื่อเสียงมากกว่า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง
  • ฟังก์ชันการค้นหาขาดตัวเลือกการกรองขั้นสูงสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน

ราคาของ TimeCamp Planner

  • ฟรี
  • ข้อดี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TimeCamp Planner

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp Planner อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraรายหนึ่งกล่าวว่าเครื่องมือนี้มีทุกอย่างที่ต้องการ:

ใช้งานง่าย สะดวก และคุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในแอปเดียว

ใช้งานง่าย สะดวก และคุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในแอปเดียว

12. OmniFocus (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ GTD ที่ต้องการการจัดระเบียบงานที่ไม่มีใครเทียบได้)

OmniFocus: ทางเลือกสำหรับ Wunderlist
ผ่านทางOmniFocus

คุณต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพให้กลายเป็นระบบที่สามารถจัดการได้หรือไม่? OmniFocus ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ผ่านหลักการ GTD ที่ได้รับการนำมาใช้อย่างรอบคอบ ได้แก่ การบันทึก (capture) การทำให้ชัดเจน (clarify) การจัดระเบียบ (organize) การทบทวน (reflect) และการลงมือทำ (engage)

มุมมองที่กำหนดเอง—มุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงการรวมกันเฉพาะของโครงการ, บริบท, และตัวกรอง—มอบการควบคุมที่ไม่เคยมีมาก่อนให้แก่ผู้ใช้ในการโต้ตอบกับงานของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำในทุกช่วงเวลา

OmniFocus ยังมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังผ่านวันที่เลื่อน, ช่วงเวลาการทำซ้ำ, และรอบการทบทวนที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มีพื้นที่ว่างในความคิดสำหรับการคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus

  • รวมกิจกรรมในปฏิทินกับงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อการจัดการเวลาที่ครอบคลุมโดยใช้มุมมองการคาดการณ์
  • เลื่อนงานโดยใช้กำหนดการเลื่อนออกไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้
  • ปกป้องข้อมูลงานที่มีความละเอียดอ่อนในทุกอุปกรณ์ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร

ข้อจำกัดของ OmniFocus

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วต้องการการลงทุนเวลาอย่างมากเพื่อเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติ
  • มีให้บริการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple (macOS, iOS, iPadOS)
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการร่วมมือเป็นทีม

ราคา OmniFocus

  • มาตรฐาน: $74. 99 ซื้อครั้งเดียว
  • ข้อดี: $149.99 ซื้อครั้งเดียว
  • การสมัครสมาชิกเว็บไซต์: $4. 99/เดือน
  • การสมัครสมาชิก OmniFocus: $99.99 ต่อปี

Omnifocus ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Omnifocus อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงแอป:

ฉันชอบความสามารถในการจัดระเบียบโครงการของฉันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และการแบ่งปันกับคู่ของฉันและเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการที่แชร์กัน มันง่ายที่จะเห็นภาพรวมว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว

ฉันชอบความสามารถในการจัดระเบียบโครงการของฉันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และการแบ่งปันกับคู่ของฉันและเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการที่แชร์กัน มันง่ายที่จะเห็นภาพรวมว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่ดีที่สุด ฟรี

ค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Wunderlist ของคุณ

เมื่อพูดถึงการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Wunderlist ความชอบและความต้องการของคุณควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ

คุณต้องการคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังหรือไม่? ความพร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่? การผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่มีความสำคัญเพียงใด? ระดับความซับซ้อนใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ? คำตอบของคุณจะนำคุณไปสู่เครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด

เครื่องมือแต่ละตัวที่เราได้กล่าวถึงมีข้อดีเฉพาะตัว—ตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Todoist ไปจนถึงงานซ้อนไม่จำกัดของ Quire สำหรับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน และการสร้างประสบการณ์ Wunderlist ขึ้นมาใหม่พร้อมความยืดหยุ่นที่มากขึ้นของ Zenkit ลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีเพื่อทดสอบเครื่องมือที่คุณสนใจและค้นหาว่าเครื่องมือไหนที่เหมาะกับงานของคุณมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย ClickUp สามารถทดแทนผู้จัดการงานอื่น ๆ ได้ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, ระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง, และความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับการจัดการทุกสิ่งตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน

ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่หาตัวแทนของ Wunderlist—คุณกำลังอัปเกรดไปสู่ระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับคุณสมัครใช้ ClickUpและค้นพบความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!