ทำให้งานที่ต้องทำง่ายขึ้นด้วย 12 ทางเลือกของ Wunderlist ในปี 2025

เมื่อ Wunderlist ปิดตัวลง มันได้ทิ้งช่องว่างไว้ที่หลายแอปจัดการงานพยายามจะเติมเต็ม—แต่บ่อยครั้งก็ล้มเหลว บางทีแอปที่คุณใช้อยู่ตอนนี้อาจใช้งานยาก ไม่สามารถสร้างงานประจำได้ดี หรือทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเหมือนเป็นภาระ
คุณไม่ได้แค่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณต้องการสิ่งที่ใช้งานง่ายเหมือน Wunderlist แต่ทรงพลังยิ่งกว่า สิ่งที่ทำงานได้ทั้งงานเดี่ยวและโปรเจกต์ที่แชร์ร่วมกัน
นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้มอบให้คุณอย่างแท้จริง
เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wunderlist ที่เหนือกว่าแค่รายการตรวจสอบพื้นฐาน ไม่ว่าคุณจะจัดการชีวิตประจำวันของตัวเองหรือบริหารทีม บทความนี้จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม พร้อมข้อมูลข้อดี ข้อเสีย ราคา และคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัวเลือกอย่างชัดเจน
มาค้นหาเครื่องมือจัดการงานที่คุณชื่นชอบถัดไปกันเถอะ
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Wunderlist ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|– การสร้างงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วย AI– งานย่อย, การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา– เอกสาร, แชท, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ด– การเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคล, ทีมเล็ก, และองค์กรที่ต้องการการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Todoist
|– การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ– ตัวกรองและมุมมองที่กำหนดเอง– ระบบการเล่นเกมแบบกรรม– ซิงค์กับ Google Calendar
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ที่ต้องการแอปจัดการงานที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างทรงพลัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|ติ๊กต็อก
|– ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว– การติดตามนิสัยพร้อมระบบสะสมวันต่อเนื่อง– ป้อนข้อมูลด้วยเสียงและรายการอัจฉริยะ
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ที่กำลังมองหาฟีเจอร์การจัดการเวลาและการสร้างนิสัยแบบครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมราคา $35.99 ต่อปี
|อะไรก็ได้. ทำ
|– การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง– การเชื่อมต่อ WhatsApp– รายการซื้อของอัจฉริยะ– โหมดโฟกัส
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและครอบครัวที่ต้องการวางแผนประจำวันข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมการแจ้งเตือนอัจฉริยะและตัวกระตุ้นงานจากสถานการณ์จริง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ ทู ดู
|– การซิงค์งาน Outlook– ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ "วันของฉัน"– รายการและงานย่อยที่แชร์– การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการจัดการงานที่เรียบง่ายและซิงค์ได้ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
|ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft
|งานใน Google Tasks
|– แถบด้านข้างใน Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์– ลากและวางจากอีเมล– งานย่อยและวันที่ครบกำหนด
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเบา ๆ ซึ่งทำงานอยู่ภายในแอป Google
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
|แนวคิด
|– งาน + เอกสาร + ฐานข้อมูล– กระบวนการทำงานและมุมมองที่กำหนดเอง– การทำงานร่วมกันในตัว– แม่แบบสำหรับทุกสิ่ง
|เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, และสตาร์ตอัพที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นสำหรับงาน, เอกสาร, และความรู้
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน/ผู้ใช้
|ควายร์
|– งานซ้อนกัน 15 ระดับ– มุมมองรายการ กระดาน ปฏิทิน ไทม์ไลน์– เข้าถึงแบบออฟไลน์– อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ซึ่งต้องการการแบ่งงานอย่างละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Zenkit To Do
|– เครื่องมือนำเข้า Wunderlist – รายการอัจฉริยะ, การแจ้งเตือน, งานย่อย – อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยพร้อมการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ – ผสานการทำงานกับ Zenkit Suite
|เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ชวนให้นึกถึง Wunderlist พร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน/ผู้ใช้; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|GQueues
|– ซิงค์ Google Calendar อย่างลึก– โครงสร้างลำดับชั้นพร้อมแท็ก– การแจ้งเตือนอัจฉริยะ– ปุ่มลัดคีย์บอร์ด
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และทีม Google Workspace ที่ต้องการการจัดการงานที่มีโครงสร้างพร้อมการซิงค์ปฏิทินที่แข็งแกร่ง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.75 ต่อเดือน
|TimeCamp Planner
|– กระดานงาน + แชทคล้าย Slack– แปลงแชทเป็นงาน– ติดตามเวลาทำงานในตัว– โทรวิดีโอด้วยคลิกเดียว
|เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการบอร์ดงานแบบภาพพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชทในตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $3.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|OmniFocus
|– มุมมองที่กำหนดเอง (มุมมอง) – โหมดการคาดการณ์สำหรับปฏิทิน + งาน – เลื่อนวันที่และทำซ้ำรอบ – การเข้ารหัสแบบครบวงจร
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple รายบุคคลและผู้ที่มีความหลงใหลในประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลักการ GTD (Getting Things Done)
|แอปแบบชำระเงิน: ชำระครั้งเดียวเริ่มต้นที่ $74.99 หรือสมัครสมาชิกผ่านเว็บเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Wunderlist?
ไม่ทุกแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำเหมาะกับสไตล์การทำงานของทุกคน. นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมีที่คุณต้องค้นหาเมื่อเลือกแอปแทน Wunderlist ที่เหมาะกับคุณ:
- งานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเช่นกิจวัตรประจำวัน, รายงานรายสัปดาห์, หรือการตรวจสอบรายเดือน—Wunderlist ทำได้ดีมาก และซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณต่อไปก็ควรทำได้เช่นกัน
- การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: คุณต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนเดสก์ท็อป, มือถือ, และเบราว์เซอร์เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รองรับการมอบหมายงาน, การเพิ่มความคิดเห็น, การแชร์รายการ, และการแท็กสมาชิกในทีม ทำให้การจัดการงานที่แบ่งปันเป็นเรื่องง่าย
- UI ที่เรียบง่ายแต่ปรับแต่งได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่สมดุล—สะอาดและใช้งานง่าย แต่ยืดหยุ่นพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัจฉริยะ: แอปที่ดีจะเตือนคุณก่อนที่งานจะล่าช้า ไม่ใช่หลังจากนั้น จะได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งหรือความสำคัญ
- การผสานรวมและระบบอัตโนมัติ: มองหาแอปจัดการงานที่สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน อีเมล และแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ หรือดียิ่งกว่านั้นคือสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: บางครั้งคุณอาจกำลังทำงานบนเครื่องบินหรือไม่มี Wi-Fi ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณไม่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต
ด้วยรายการตรวจสอบนี้ คุณจะพร้อมที่จะค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมแทน Wunderlist—ทางเลือกที่ช่วยให้คุณตรวจสอบงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว!
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wunderlist สำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอนนี้ อ่านต่อเพื่อพบกับสุดยอดทางเลือกและคู่แข่งของ Wunderlist:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ใช้ AI, โครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียว)
ต้องการรวมการจัดการงาน การประสานงานโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างในการจัดการงาน เอกสาร ความรู้ และการสื่อสารของคุณ
ที่แกนหลักของแอปคือClickUp Tasks ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่จัดการได้—แต่ละชิ้นมีผู้รับผิดชอบ, ระดับความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนดของตัวเอง คุณสามารถติดตามเวลาสำหรับแต่ละงานได้แยกต่างหาก—ทั้งแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp's Global Time Tracker หรือป้อนข้อมูลเวลาด้วยตนเองเพื่อดูว่าอะไรใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน, สัปดาห์, หรือเดือนของคุณ
หากคุณต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสถานะความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpคุณสามารถหารือเกี่ยวกับการอัปเดตงานในความคิดเห็นแบบมีลำดับได้โดยตรงบนงานนั้น หรือเปลี่ยนไปใช้ClickUp Chat ซึ่งเชื่อมต่องานและการสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมให้คุณเปลี่ยนข้อความเป็นรายการที่ต้องทำได้ในคลิกเดียว
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยแยกย่อยงานย่อยและสิ่งที่ต้องทำภายในแต่ละงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น แต่ละรายการจะแสดงสถานะว่าทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำ ซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของการทำงานเสร็จสมบูรณ์แบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติจากคำอธิบายงานใน ClickUp ได้โดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp!
AI Fields ใน ClickUpจะเติมข้อมูลที่เหมาะสมลงในงานของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลจุดข้อมูล สรุป การแปล หรือรายการที่ต้องดำเนินการ โดยตรงภายในงานของคุณ ใช้ AI Assign และ AI Prioritize เพื่อคัดแยกและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมในทีมของคุณโดยอัตโนมัติ
การทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติมเป็นไปได้ด้วยClickUp Automations ซึ่งใช้การกระตุ้นแบบเมื่อ-แล้ว และการกระทำที่ง่ายเพื่อช่วยคุณดำเนินกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain มันยังสามารถรับคำสั่งภาษาธรรมชาติเช่น "แจ้งทีมเมื่อภารกิจที่มีความสำคัญสูงเลยกำหนดเวลา" ได้ ซึ่งเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ClickUp Brain ยังสามารถแนะนำลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเวลา และแม้แต่เวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้อย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูลที่คุณป้อนและข้อมูลในอดีต ในขณะที่ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาโดยการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานของคุณและแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมและงานที่ต้องใช้สมาธิสูง
ระบบแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา ด้วยการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญตามเวลาและแบบกำหนดซ้ำ ในขณะที่ ClickUp Docsเชื่อมต่อโดยตรงกับงานต่างๆ ช่วยให้คุณฝังรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสลับบริบทจากเอกสารโครงการของคุณ
สำหรับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่มีโครงสร้างเทมเพลต Simple To-Dos โดย ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สำหรับการจัดระเบียบงานประจำวัน เป้าหมายรายสัปดาห์ และหมุดหมายของโครงการ พร้อมฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันในทีมในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวแทนอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซาก เช่น การส่งการอัปเดตสถานะและรายงาน การตอบคำถามที่ซ้ำซากในแชท และอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- มุมมองและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง: เปลี่ยนข้อมูลงานของคุณให้เป็นมุมมองแบบรายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน และไทม์ไลน์ พร้อมการ์ดแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตาม KPI, การกระจายงาน และความคืบหน้าของโครงการ
- การพึ่งพาของงานขั้นสูง: ก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานพื้นฐาน เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ขัดขวางกันเอง ทำให้สถานะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และแสดงการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
- การติดตามเวลาพร้อมรายงาน:ใช้การติดตามเวลาโครงการในตัวใน ClickUpบนทุกอุปกรณ์ พร้อมรายงานประสิทธิภาพการทำงานโดยละเอียด การคำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม
- ศูนย์กลางการผสานรวมข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 1000 แอป รวมถึง Slack, Google Workspace, Microsoft Teams และ Zoom พร้อมการเข้าถึง API สำหรับการผสานรวมที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการตัวจัดการงานที่เรียบง่ายรู้สึกท่วมท้น และต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสม
- ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือบางครั้งอาจล่าช้ากว่าฟังก์ชันการทำงานบนเดสก์ท็อป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดูโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินการกับงานจำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แชร์ความคิดเห็นเชิงบวกของเขา:
ClickUp รวมศูนย์การจัดการโครงการและงานของเราไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวพร้อมกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยการแจ้งเตือน การทำงานอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนต่างๆ
ClickUp รวมศูนย์การจัดการโครงการและงานของเราไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาด้วยการแจ้งเตือน ระบบอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนต่างๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel และ ClickUp
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบมินิมอลด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลัง)
อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันของ Todoist สร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้ผู้เริ่มต้นจัดการงานสามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังเพียงพอสำหรับผู้หลงใหลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สิ่งที่ทำให้ Todoist แตกต่างคือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ—เพียงแค่พิมพ์ "ส่งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 9 โมงเช้า" แอปจะจัดตารางงานโดยอัตโนมัติพร้อมพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง การแยกวิเคราะห์อัจฉริยะนี้ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อเพิ่มงานหลายรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Karma ที่มอบคะแนน, สถิติการทำต่อเนื่อง, และการแสดงภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อรักษาแรงจูงใจ
- กรองงานที่ต้องทำด้วยมุมมองที่กำหนดเองตามลำดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- เก็บทุกกำหนดเวลาไว้ในปฏิทินที่คุณชื่นชอบผ่านการทำงานแบบสองทางกับ Google Calendar
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ถูกเลื่อนออกไป โดยอิงจากปริมาณงานและพฤติกรรมของคุณ
ข้อจำกัดของ Todoist
- แผนฟรีจำกัดจำนวนโครงการที่ใช้งานและผู้ร่วมงาน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อการจัดการเวลา
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน
- ธุรกิจ: $8/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
ฉันใช้มันเพื่อติดตามสถานะงานประจำวันและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานสำหรับงานที่แบ่งปันกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ฉันสามารถปักหมุดไว้บนอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปและกำหนดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนได้อีกด้วย
ฉันใช้มันเพื่อติดตามสถานะงานประจำวันและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานสำหรับงานที่ต้องทำร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ฉันสามารถปักหมุดไว้บนอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อปและกำหนดลำดับความสำคัญของงานสำหรับงานเร่งด่วนได้อีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยและการจัดการเวลาแบบ Pomodoro)
ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Wubderlist ที่มุ่งเน้นเฉพาะรายการสิ่งที่ต้องทำ TickTick ได้ผสานการสร้างนิสัยควบคู่ไปกับงานประจำวัน—ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอควบคู่กับการจัดการงานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถผสานการทำงานกับงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณรักษาสมาธิและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองปฏิทินนำเสนอหลายมุมมอง (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) พร้อมงานที่แยกสีอย่างชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบที่มองเห็นได้ทันที
ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มของ TickTick ช่วยให้ระบบการทำงานของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกอุปกรณ์ ด้วยแอปเนทีฟสำหรับมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ ที่รักษาคุณสมบัติการใช้งานให้เท่าเทียมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- รักษาสมาธิและวัดผลผลิตในประเภทงานต่าง ๆ ด้วยตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งไว้ พร้อมการติดตามสถิติ
- สร้างและรักษากิจวัตรประจำวันด้วยการทำต่อเนื่อง
- สร้างงานโดยไม่ต้องใช้มือด้วยการแปลงเสียงเป็นข้อความอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ
- จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามตัวกรองที่กำหนดเองสำหรับลำดับความสำคัญ วันที่ แท็ก หรือพารามิเตอร์อื่นๆ โดยใช้รายการอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ TickTick
- การซิงค์ปฏิทินเป็นแบบทางเดียวในเวอร์ชันฟรี (TickTick สามารถดูเหตุการณ์ในปฏิทินได้ แต่ไม่สามารถส่งออกงานไปยังปฏิทินได้)
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น รายการอัจฉริยะแบบกำหนดเอง ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายการ จัดระเบียบงานโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ การผสานกับปฏิทิน การแจ้งเตือน และสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆ มาก
ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายการ จัดระเบียบงานโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ การผสานกับปฏิทิน การแจ้งเตือน และสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆ มาก
4. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนตามสถานที่และการวางแผนประจำวัน)
Any.do เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการวางแผนอย่างราบรื่นทั้งในชีวิตส่วนตัวและงานอาชีพ ฟีเจอร์ "Moments" ของแอปนี้ส่งเสริมการวางแผนรายวันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยจะแสดงสรุปงานที่ต้องทำในตอนเช้า ซึ่งช่วยลดปัญหาที่งานค้างอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่มีกำหนด
การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณโต้ตอบกับงานในโลกจริงได้—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้ซื้อของชำเมื่อผ่านร้านค้าใกล้บ้าน หรือเตรียมเอกสารเมื่อมาถึงที่ทำงาน
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้การผสานรวม WhatsApp สำหรับการสร้างและจัดการงานโดยตรงผ่านแชท เหมาะสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความอยู่แล้ว
- จัดหมวดหมู่รายการโดยอัตโนมัติตามแผนกและเรียกดูรายการที่เคยซื้อเพื่อสร้างรายการซื้อของได้รวดเร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์รายการซื้อของอัจฉริยะ
- ลองใช้โหมดโฟกัสเพื่อกรองงานที่ไม่เร่งด่วนชั่วคราวและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญเร่งด่วน
ข้อจำกัดใดๆ
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติมากกว่าเวอร์ชันเว็บ ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องเมื่อสลับใช้งานระหว่างแพลตฟอร์ม
- การพึ่งพาของงาน (งานที่ต้องเกิดขึ้นตามลำดับ) ไม่มีให้ใช้งานในทุกเวอร์ชัน
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $7. 99/เดือน
- ทีม: $7. 99/สมาชิก/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สี่คน)
Any. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Any.do อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่เชื่อมั่นในรายการสิ่งที่ต้องทำของเขาได้แบ่งปันบน TrustRadius:
Any.do เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับฉัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะยาวและระยะสั้น งานประจำวัน และเป้าหมายหรือโครงการประจำปี
Any.do เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับฉัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะยาวและระยะสั้น งานประจำวัน และเป้าหมายและโครงการประจำปี
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
5. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft 365 และความเรียบง่าย)
ในฐานะผู้สืบทอดต่อจาก Wunderlist (ซึ่ง Microsoft ได้เข้าซื้อกิจการ Wunderlist) To Do ยังคงรักษาคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมไว้มากมาย พร้อมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Microsoft
ด้วยการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft งานจากอีเมล Outlook สามารถถูกทำเครื่องหมายและปรากฏในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะที่งานที่ได้รับมอบหมายจาก Planner จะถูกรวมเข้าโดยตรงในมุมมองงานส่วนตัวของคุณ
หากคุณต้องการวิธีการวางแผนประจำวันอย่างรอบคอบ ฟีเจอร์ "วันของฉัน" จะมอบการเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้าด้วยระบบแนะนำอัจฉริยะที่แนะนำงานตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และรูปแบบที่ผ่านมา การผสมผสานระหว่างการควบคุมด้วยตนเองและระบบอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์นี้ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องมีโครงสร้างที่เข้มงวดซึ่งอาจทำให้การจัดการงานรู้สึกเป็นภาระ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- เพิ่มงานย่อยเพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ พร้อมติดตามความคืบหน้าของแต่ละส่วนแยกกัน
- จดจำวันที่และเวลาในคำอธิบายงานเพื่อการจัดตารางเวลาอัตโนมัติผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- เปิดใช้งานการประสานงานในครอบครัวหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยรายการที่ใช้ร่วมกันซึ่งรองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง หรือการติดตามเวลา
- ไม่มีมุมมองปฏิทินสำหรับแสดงงานควบคู่กับการนัดหมาย
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรีเมื่อใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคล
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft To Do อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
หากคุณได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมของ To Do กับแอปอื่นๆ ของ Microsoft อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ Microsoft To-Do ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือจัดการทีมเฉพาะทางอื่นๆ ในแง่นี้
หากคุณได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว การผสานรวมของ To Do กับแอปอื่นๆ ของ Microsoft อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันอยู่บ้าง แต่ Microsoft To-Do ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเครื่องมือจัดการทีมเฉพาะทางอื่นๆ ในแง่นี้
📮 ClickUp Insight: 50% ของคนจัดสรรเวลาโดยแบ่งวันสำหรับงานธุรการและงานที่ต้องใช้สมาธิ แต่มีเพียง 22% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาใช้ระบบอัตโนมัติหรือมอบหมายงาน งานจัดการเวลาด้วยตนเองช่วยได้ แต่ไม่สามารถกำจัดงานซ้ำๆ ที่ยังคงกินเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ ✔️ปฏิทิน, การบล็อกเวลา,และตัวแทน AI ของ ClickUp ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องเวลาของคุณ กำหนดเวลาทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ, ย้ายงานตามลำดับความสำคัญ, และกระตุ้นการแจ้งเตือน—เพื่อให้สัปดาห์ของคุณดำเนินไปเอง 💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
6. Google Tasks (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace)
สำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace, Google Tasks มอบวิธีการที่ราบรื่นในการเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยการลากและวางเพียงครั้งเดียว. ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์, เพิ่มงานย่อย, ตั้งวันครบกำหนด, และเพิ่มบันทึกได้.
แนวทางที่เน้นเฉพาะนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานส่วนตัวและโครงการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งไม่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การออกแบบใหม่ของ Google Tasks เมื่อเร็วๆ นี้ได้ปรับปรุงอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาความเบาไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- เพลิดเพลินกับการซิงโครไนซ์แบบเนทีฟข้ามทุกแอปพลิเคชัน Google Workspace
- ใช้การผสานรวมแถบด้านข้างใน Gmail, Google Calendar และ Google Drive เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้แอป Google ใดอยู่
- เชื่อมต่อภารกิจกับกิจกรรมใน Google Calendar ผ่านการจดจำวันที่อัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำซ้ำงานด้วยรูปแบบที่ซับซ้อน
- ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันหรือแบ่งปันงาน
ราคาของ Google Tasks
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google ใด ๆ
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Tasks อย่างไรบ้าง?
แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานเป็นอย่างดี แต่ระบบแจ้งเตือนของแอปยังต้องการการปรับปรุง – งานต่างๆ สามารถพลาดได้ง่ายด้วยการแจ้งเตือนผ่านแถบแจ้งเตือนเท่านั้น และการขาดเสียงแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ทำให้การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้มีจำกัด
แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการจัดการงานพื้นฐานเป็นอย่างดี แต่ระบบแจ้งเตือนของแอปยังต้องปรับปรุง – งานต่างๆ สามารถพลาดได้ง่ายเนื่องจากมีเพียงการแจ้งเตือนในแถบแจ้งเตือนเท่านั้น และการขาดเสียงแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เองทำให้การปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้มีจำกัด
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการจัดการความรู้)
สำหรับผู้ใช้แอป Wunderlist ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ Notion มอบผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นให้คุณสร้างระบบการทำงานตามที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบโครงการง่ายๆ หรือศูนย์กลางการจัดการโครงการที่ซับซ้อน Notion รวมบันทึก ฐานข้อมูล กระดาน Kanban วิกิ และรายการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ใช้คุณสมบัติการร่วมมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อแสดงความคิดเห็น, มอบหมายงานที่สำคัญ, และทำงานพร้อมกันในพื้นที่ทำงานที่แชร์ไว้. สถาปัตยกรรมแบบบล็อกที่ยืดหยุ่นของ Notion หมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตหรือสร้างจากศูนย์ได้, สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการของคุณอย่างแม่นยำ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงฟังก์ชันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลัง พร้อมตัวกรอง การจัดเรียง และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (ปฏิทิน รายการ คันบัน ฯลฯ)
- รวมข้อความ งาน รูปภาพ และสิ่งที่ฝังไว้ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น
- ชมแกลเลอรีเทมเพลตที่มีรูปแบบสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะ
- สามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีการจัดระเบียบอย่างรอบคอบ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraพบว่าการปรับแต่งเครื่องมือนี้ทั้งมีประโยชน์และสร้างความสับสน:
ทุกคนสามารถปรับแต่ง Notion ให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากในการตั้งค่า เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีวิธีแก้ไขใดใน Notion ที่ตอบโจทย์คุณ
ทุกคนสามารถปรับแต่ง Notion ให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากในการตั้งค่า เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีวิธีแก้ไขใดใน Notion ที่ตอบโจทย์คุณ
8. Quire (เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้)
Quire แก้ไขปัญหาพื้นฐานในการจัดการงาน: วิธีจัดการกับโครงการใหญ่และท่วมท้นโดยการแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ด้วยโครงสร้างงานลำดับชั้นที่ไม่มีขีดจำกัด Quire ช่วยให้คุณสร้างงานซ้อนกันได้ถึง 15 ระดับ ทำให้สามารถก้าวจากเป้าหมายใหญ่ไปสู่รายการปฏิบัติการที่ละเอียดได้อย่างเป็นธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่คิดมาอย่างดีนี้ทำให้ Quire เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากในแอปจัดการงานที่เรียบง่ายกว่า
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Quire ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ระบบโฟลเดอร์อัจฉริยะช่วยให้สามารถจัดระเบียบงานข้ามโครงการได้ ทำให้คุณสามารถจัดการงานที่ต้องส่งมอบหลายงานหรือติดตามงานของ PMที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- ได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบสำหรับงาน (รายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน)
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ด้วยความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่งพร้อมการซิงค์อัตโนมัติ
- เข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดลำดับความสำคัญใหม่บนกระดานคัมบังได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของควายร์
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- ไม่มีระบบติดตามเวลาการทำงานในตัว
ราคาแบบเรียงเล่ม
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $24.95/เดือนต่อผู้ใช้; สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quire อย่างไรบ้าง?
นี่คือประสบการณ์ของผู้ใช้ G2กับเครื่องมือนี้:
ความสามารถในการสร้างงานซ้อนและรายการย่อยทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ฉันยังชอบวิธีที่มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์...
ความสามารถในการสร้างงานซ้อนและรายการย่อยทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ฉันยังชอบวิธีที่มันช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์...
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการงานส่วนตัว
กำลังมองหาวิธีในการจัดลำดับความสำคัญให้ดีขึ้นอยู่หรือไม่? รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในวิดีโออธิบายนี้!
9. Zenkit To Do (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Wunderlist ที่ต้องการประสบการณ์ที่คุ้นเคย)
Zenkit To Do มอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับ Wunderlist อย่างแท้จริงที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด อินเทอร์เฟซจะให้ความรู้สึกคุ้นเคยทันทีสำหรับผู้ที่เคยใช้ Wunderlist มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนเมื่อทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์หรือภาพพื้นหลังต่าง ๆ
นอกเหนือจากองค์ประกอบอินเทอร์เฟซที่ชวนให้นึกถึงอดีตแล้ว คุณยังได้รับฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนด้วยรายการอัจฉริยะ งานย่อย และการแจ้งเตือนที่ทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ การออกแบบที่เรียบง่ายเน้นการป้อนและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว การมอบหมายงานทำได้ด้วยการกล่าวถึง @ อย่างง่าย และการแนบไฟล์ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenkit To Do
- รับการนำเข้า Wunderlist โดยตรงที่รักษาข้อมูลและไฟล์แนบของงานทั้งหมดของคุณไว้
- เพลิดเพลินกับการซิงค์ข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อด้วยการซิงค์ในพื้นหลัง
- สร้างรายการอัจฉริยะเพื่อการกรองและจัดระเบียบงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zenkit เพื่อจัดการโครงการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และฐานความรู้ ซึ่งสร้างเส้นทางการอัปเกรดที่เป็นธรรมชาติสำหรับทีมที่เติบโตเกินการจัดการงานพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Zenkit To Do
- ตัวเลือกการจัดเรียงงานมีน้อยกว่าตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคา Zenkit To Do
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Zenkit To Do การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zenkit To Do อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปัน:
โครงสร้างดีมาก และแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน Zenkit นานมาแล้วก็สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังข้อมูลและฟังก์ชันค้นหา
โครงสร้างดีมาก และแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน Zenkit นานมาแล้วก็สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังเอกสารและฟังก์ชันค้นหา
10. GQueues (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace พร้อมการจัดระเบียบขั้นสูง)
ต้องการระบบรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีการผสานรวมกับ Google Calendar อย่างลึกซึ้งหรือไม่? GQueues เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ด้วยการซิงค์สองทางที่อัปเดตงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในปฏิทินและในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างคิว (คล้ายกับโปรเจกต์) เพิ่มงานทั้งหมดพร้อมงานย่อย และจัดระเบียบเพิ่มเติมด้วยแท็กและการมอบหมายงาน
สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม GQueues มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่สร้างสมดุลระหว่างความเข้าถึงได้และการควบคุมอย่างเหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างแม่นยำ กำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสมาชิกทีมสามารถดูและแก้ไขอะไรได้บ้าง การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้ทีมทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกล่องจดหมายอีเมล ส่งการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GQueues
- ใช้ตัวเลือกงานที่เกิดซ้ำอย่างชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อน เช่น "วันพฤหัสบดีที่สามของทุกเดือน"
- เร่งการสร้างและการจัดการงานด้วยคีย์ลัดที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
- เข้าถึงเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ GQueues
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะสามารถใช้งานได้ แต่ขาดความทันสมัยและความประณีตเมื่อเทียบกับคู่แข่งรุ่นใหม่
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดนอกระบบนิเวศของ Google จำกัดประโยชน์ใช้สอยในสภาพแวดล้อมที่ใช้แพลตฟอร์มผสม
ราคาของ GQueues
- GQueues Lite: ฟรี
- GQueues สำหรับคุณ: $3.75/เดือน
- GQueues สำหรับธุรกิจ: $5/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GQueues
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GQueues อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
GQueues ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะนักเทคโนโลยี ฉันพบว่าการเชื่อมต่อกับ Google Apps นั้นเหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เคยลองใช้มาอย่างมาก
GQueues ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะนักเทคโนโลยี ฉันพบว่าการเชื่อมต่อกับ Google Apps นั้นเหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เคยลองใช้มาอย่างมาก
11. TimeCamp Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพพร้อมแชททีมในตัว)
ไม่เหมือนกับแอปจัดการงานทั่วไปที่แยกการสนทนาออกจากรายการที่ต้องทำ TimeCamp Planner (เดิมชื่อ HeySpace) ผสมผสานความสามารถในการแชทแบบ Slack เข้ากับกระดานงานแบบ Kanban สร้างพื้นที่ทำงานที่การสนทนาสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับบริบทหรือสูญเสียข้อมูล
เมื่อการสนทนาทำให้เกิดรายการที่ต้องดำเนินการ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความเป็นบัตรบนกระดานงานแบบภาพได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยรักษาความเชื่อมโยงระหว่างการสนทนาและผลลัพธ์
งานสามารถจัดระเบียบในคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน ทำให้สามารถมองเห็นสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจนในทันที วิธีการที่มองเห็นได้นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp Planner
- แปลงข้อความแชทให้เป็นบัตรงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ให้แน่ใจว่าข้อความสำคัญและการมอบหมายงานจะไม่ถูกพลาด ด้วยการกล่าวถึง @ และการแจ้งเตือน
- วัดผลผลิตและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างแม่นยำด้วยการติดตามเวลาในตัว
- เปิดใช้งานการร่วมมือแบบเห็นหน้ากันได้ทันทีด้วยการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียวเมื่อการแชทไม่เพียงพอ
ข้อจำกัดของ TimeCamp Planner
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง
- ฟังก์ชันการค้นหาขาดตัวเลือกการกรองขั้นสูงสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน
ราคาของ TimeCamp Planner
- ฟรี
- ข้อดี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp Planner
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp Planner อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraรายหนึ่งกล่าวว่าเครื่องมือนี้มีทุกอย่างที่ต้องการ:
ใช้งานง่าย สะดวก และคุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในแอปเดียว
ใช้งานง่าย สะดวก และคุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาทั้งหมดได้ในแอปเดียว
12. OmniFocus (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ GTD ที่ต้องการการจัดระเบียบงานที่ไม่มีใครเทียบได้)
คุณต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพให้กลายเป็นระบบที่สามารถจัดการได้หรือไม่? OmniFocus ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ผ่านหลักการ GTD ที่ได้รับการนำมาใช้อย่างรอบคอบ ได้แก่ การบันทึก (capture) การทำให้ชัดเจน (clarify) การจัดระเบียบ (organize) การทบทวน (reflect) และการลงมือทำ (engage)
มุมมองที่กำหนดเอง—มุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงการรวมกันเฉพาะของโครงการ, บริบท, และตัวกรอง—มอบการควบคุมที่ไม่เคยมีมาก่อนให้แก่ผู้ใช้ในการโต้ตอบกับงานของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำในทุกช่วงเวลา
OmniFocus ยังมอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังผ่านวันที่เลื่อน, ช่วงเวลาการทำซ้ำ, และรอบการทบทวนที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มีพื้นที่ว่างในความคิดสำหรับการคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- รวมกิจกรรมในปฏิทินกับงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อการจัดการเวลาที่ครอบคลุมโดยใช้มุมมองการคาดการณ์
- เลื่อนงานโดยใช้กำหนดการเลื่อนออกไปจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้
- ปกป้องข้อมูลงานที่มีความละเอียดอ่อนในทุกอุปกรณ์ด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วต้องการการลงทุนเวลาอย่างมากเพื่อเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติ
- มีให้บริการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple (macOS, iOS, iPadOS)
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการร่วมมือเป็นทีม
ราคา OmniFocus
- มาตรฐาน: $74. 99 ซื้อครั้งเดียว
- ข้อดี: $149.99 ซื้อครั้งเดียว
- การสมัครสมาชิกเว็บไซต์: $4. 99/เดือน
- การสมัครสมาชิก OmniFocus: $99.99 ต่อปี
Omnifocus ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Omnifocus อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึงแอป:
ฉันชอบความสามารถในการจัดระเบียบโครงการของฉันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และการแบ่งปันกับคู่ของฉันและเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการที่แชร์กัน มันง่ายที่จะเห็นภาพรวมว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว
ฉันชอบความสามารถในการจัดระเบียบโครงการของฉันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และการแบ่งปันกับคู่ของฉันและเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการที่แชร์กัน มันง่ายที่จะเห็นภาพรวมว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่ดีที่สุด ฟรี
ค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Wunderlist ของคุณ
เมื่อพูดถึงการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Wunderlist ความชอบและความต้องการของคุณควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ
คุณต้องการคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังหรือไม่? ความพร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่? การผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่มีความสำคัญเพียงใด? ระดับความซับซ้อนใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ? คำตอบของคุณจะนำคุณไปสู่เครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
เครื่องมือแต่ละตัวที่เราได้กล่าวถึงมีข้อดีเฉพาะตัว—ตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Todoist ไปจนถึงงานซ้อนไม่จำกัดของ Quire สำหรับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน และการสร้างประสบการณ์ Wunderlist ขึ้นมาใหม่พร้อมความยืดหยุ่นที่มากขึ้นของ Zenkit ลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีเพื่อทดสอบเครื่องมือที่คุณสนใจและค้นหาว่าเครื่องมือไหนที่เหมาะกับงานของคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย ClickUp สามารถทดแทนผู้จัดการงานอื่น ๆ ได้ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, ระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง, และความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับการจัดการทุกสิ่งตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่หาตัวแทนของ Wunderlist—คุณกำลังอัปเกรดไปสู่ระบบนิเวศน์แห่งประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับคุณสมัครใช้ ClickUpและค้นพบความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!